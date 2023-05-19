Le premier titulaire d'un brevet dans chaque État l'année dernière

L'année dernière, les entreprises de technologie et d'ingénierie ont été les plus inventives en matière de brevets aux États-Unis, une année marquée par des tensions croissantes avec les pays étrangers qui font la course pour mettre sur le marché des technologies révolutionnaires telles que l'intelligence artificielle et les satellites spatiaux.

Selon l'Office américain des brevets et des marques (U.S. Patent and Trademark Office), près de 160 000 brevets ont été délivrés aux États-Unis en 2022. Lorsqu'un brevet est délivré par l'USPTO, la personne ou l'entreprise à laquelle il est attribué dispose d'une licence lui permettant d'exercer un monopole temporaire sur les entreprises pour ce produit ou service spécifique. Les entreprises ont recours au droit des brevets depuis des décennies pour défendre leur propriété intellectuelle, y compris les dessins et les dispositifs, contre les concurrents qui pourraient tenter de tirer profit d'idées volées. ClickUp a utilisé les données de l'enquête Office des brevets et des marques pour trouver le plus grand bénéficiaire de brevets dans chaque État sur la base du nombre de brevets attribués au cours de l'année fiscale 2022, qui s'étendait du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 pour l'office des brevets.

Les données portent sur les assignés pour les brevets d'utilité ordinaires et les brevets de conception et se limitent aux assignés qui ont reçu au moins 10 brevets au cours de l'année. Aucun assigné ne répondait à ces critères en Alaska, à Hawaï, dans le Maine, dans le Mississippi ou en Virginie-Occidentale.

Les dépenses privées consacrées à la recherche et au développement par les entreprises américaines sont montées en flèche depuis le ralentissement économique de la fin des années 2000. En 2020, elles devraient s'élever à 531 milliards de dollars, selon les dernières données disponibles de l'Institut national de la recherche scientifique et technique (INRS) National Center for Science and Engineering Statistics .

En 2022, neuf collèges et universités se sont hissés au premier rang dans leur État respectif pour le dépôt de brevets, y compris la prestigieuse université Johns Hopkins dans le Maryland. La grande majorité des premiers déposants de brevets l'an dernier étaient des organismes privés.

Lisez la suite pour savoir qui a obtenu les droits sur les technologies les plus pointues dans votre État l'année dernière.

1. Alabama

Université de College // Shutterstock

Top patent earner: Le Tableau des administrateurs de l'Université de l'Alabama

Le Tableau des administrateurs de l'Université de l'Alabama Brevets délivrés, 2022 : 29 (53,7 % de tous les brevets de l'État)

: 29 (53,7 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 29 (53,7% de tous les brevets de l'état) Brevets assignés, 2022 : 29 (53,7% de tous les brevets de l'état) 3

L'Université de l'Alabama est à l'origine de la majorité des brevets dans l'État, selon les données de l'USPTO. En 2022, les brevets de l'université comprenaient une technologie pour une méthode de.. convertir une tondeuse à gazon traditionnelle en une tondeuse automatisée.

2. Arizona

Ken Wolter // Shutterstock

Le plus grand bénéficiaire de brevets : Tableau des régents de l'Arizona pour et au nom de l'Université d'État de l'Arizona

Brevets délivrés en 2022 : 179 (26,7 % de tous les brevets de l'État)

Assignés uniques de brevets dans l'État, 2022 : 15

Le Tableau des régents de l'Arizona a obtenu des brevets en 2022 pour un certain nombre de percées biologiques et technologiques, dont l'une est décrite comme une " préservatif en forme de peau "qui contient des ingrédients actifs pour stimuler l'excitation masculine et féminine.

3. Arkansas

EQRoy // Shutterstock

Top patent earner : Walmart Apollo LLC

: Walmart Apollo LLC Brevets délivrés, 2022 : 169 (93,9 % de tous les brevets de l'État)

: 169 (93,9 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 169 (93,9% de tous les brevets à l'échelle de l'État) : 2

Walmart, dont le siège est à Bentonville, exploite une SARL axée sur la propriété intellectuelle appelée Walmart Apollo, qui a poursuivi des concurrents dans le passé, notamment Kanye West pour protéger la propriété de Walmart. En 2022, il a obtenu des brevets centrés sur la gestion automatisée des entrepôts et l'apprentissage automatique.

4. Californie

Tada Images // Shutterstock

Le plus grand déposant de brevets : Qualcomm Technologies Inc.

: Qualcomm Technologies Inc. Brevets délivrés en 2022 : 2267 (10,1 % de tous les brevets de l'État)

: 2267 (10,1 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 2267 (10,1 % de tous les brevets de l'État) : 299

Qualcomm a obtenu des brevets en 2022 pour une technologie qui pourrait reconnaître les activités qui se déroulent dans les vidéos, et pour annoter images de mains pour mieux former les algorithmes d'apprentissage automatique. Les premiers modèles d'intelligence artificielle sont notoirement inaptes à visualiser les mains .

5. Colorado

Photos du monde entier // Shutterstock

Les brevets les plus lucratifs : Dish Network Corp.

: Dish Network Corp. Brevets délivrés en 2022 : 106 (15,3 % de tous les brevets de l'État)

: 106 (15,3 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 106 (15,3 % de l'ensemble des brevets de l'État) : 28

Dish Network Corp. a obtenu des brevets en 2022 pour des technologies visant à automatiser certaines parties du processus de modification en cours de la vidéo et méthodes d'utilisation la voix pour contrôler les appareils multimédias .

6. Connecticut

Arnold O. A. Pinto // Shutterstock

Premier déposant de brevets : Raytheon Technologies Corp.

: Raytheon Technologies Corp. Brevets délivrés en 2022 : 379 (35,2 % de tous les brevets de l'État)

: 379 (35,2 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 379 (35,2% de tous les brevets de l'État) : 23

L'entreprise de défense Raytheon a obtenu des brevets pour la fabrication de pièces d'avion, notamment moteurs ainsi que les moteurs embarqués systèmes de données sur les véhicules . L'entrepreneur conçoit et construit des avions et des équipements aérospatiaux à usage commercial et militaire.

7. Delaware

Scharfsinn // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Blue Leaf

: Blue Leaf Brevets délivrés, 2022 : 258 (29,9 % de tous les brevets de l'État)

: 258 (29,9 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 258 (29,9 % de tous les brevets de l'État) : 18

Le fabricant de matériel agricole CNH Industrial America s'est vu accorder un certain nombre de brevets par l'USPTO en 2022, qu'il a transférés à une société nommée Blue Leaf I.P. Ces brevets portent notamment sur la technologie des tarières, des presses à balles et d'autres machines agricoles.

8. Floride

David Becker // Getty Images

Le plus grand nombre de brevets déposés : Magic Leap Inc.

: Magic Leap Inc. Brevets délivrés, 2022 : 275 (21,5 % de tous les brevets de l'État)

: 275 (21,5 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 275 (21,5 % de tous les brevets de l'État) : 31

Fondée en 2010, Magic Leap est une entreprise qui développe une technologie de réalité augmentée, qui superpose du contenu numérique dans le monde réel. En 2022, elle a obtenu des brevets pour systèmes de réalité mixte qui peuvent afficher du contenu en 3D en temps réel.

9. Géorgie

JHVEPhoto // Shutterstock

Le plus grand bénéficiaire de brevets : AT&T

Brevets délivrés en 2022 : 527 (37,3 % de tous les brevets de l'État)

Assignés uniques de brevets dans l'État, 2022 : 29

Le géant des télécommunications AT&T est l'un des déposants de brevets les plus prolifiques du pays. En 2022, il a obtenu des brevets pour l'informatique de pointe et pour les assistants automatisés qui sont capables de déléguer des tâches dictées par l'utilisateur.

10. Idaho

Charles Knowles // Shutterstock

Le plus grand déposant de brevets : Micron Technology Inc.

: Micron Technology Inc. Brevets délivrés, 2022 : 1097 (97,6 % de tous les brevets de l'État)

: 1097 (97,6 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 1097 (97,6% de tous les brevets de l'État) : 3

Micron s'est vu délivrer des brevets à un rythme de plus de trois par jour en 2022$a. Il s'agit notamment de brevets portant sur des technologies liées aux puces semi-conductrices et d'autres dispositifs de traitement informatique.

11. Illinois

JHVEPhoto // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : The Boeing Co.

: The Boeing Co. Brevets délivrés, 2022 : 544 (19,4 % de tous les brevets de l'État)

: 544 (19,4 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 544 (19,4 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 544 (19,4 % de tous les brevets de l'État) 48

Le constructeur aéronautique Boeing a obtenu en 2022 des brevets pour système d'imagerie radar et des améliorations pour les pièces d'aéronefs telles qu'un un train d'atterrissage à réduction de bruit technologie.

12. Indiana

Jonathan Weiss // Shutterstock

**La Fondation de recherche de Purdue dans l'Indiana Purdue Research Foundation

Brevets délivrés en 2022 : 151 (14,6 % de tous les brevets de l'État)

: 151 (14,6 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 21

La Purdue Research Foundation a obtenu des brevets pour des technologies impliquées dans thérapie du glaucome et réalité virtuelle . La fondation fonctionne comme l'organe de recherche de l'université de Purdue.

13. Iowa

Ken Wolter // Shutterstock

Le plus grand bénéficiaire de brevets : Pioneer Hi-Bred International Inc.

: Pioneer Hi-Bred International Inc. Brevets délivrés, 2022 : 174 (34,2 % de tous les brevets de l'État)

: 174 (34,2 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 174 (34,2% de l'ensemble des brevets de l'État) : 7

Pioneer est un producteur américain d'organismes génétiquement modifiés utilisés dans l'agriculture, affilié à DuPont. L'année dernière, l'entreprise a obtenu des brevets pour de nouveaux insecticides méthodes d'identification et de création cultures résistantes à la pourriture et de nouvelles races de cultures de maïs .

14. Kansas

Jon Kraft // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : T-Mobile Innovations LLC

: T-Mobile Innovations LLC Brevets délivrés, 2022 : 79 (36,7 % de tous les brevets de l'État)

: 79 (36,7 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 8

Au Kansas, T-Mobile a obtenu des brevets pour de nouvelles technologies qu'elle pourrait appliquer à ses services de téléphonie mobile réseau cellulaire 5G et la sécurité des appareils .

15. Kentucky

Robert et Monika // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Lexmark International Inc.

: Lexmark International Inc. Brevets délivrés, 2022 : 23 (29,1% de tous les brevets de l'État)

: 23 (29,1% de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 23 (29,1 % de tous les brevets de l'État) : 5

Lexmark, un important producteur de matériel d'impression, est en tête de la liste des détenteurs de brevets dans cet État. L'entreprise a obtenu des brevets pour la technologie d'imagerie et cartouches de toner .

16. Louisiane

Université de College // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Tableau des superviseurs de l'Université d'État de Louisiane et du Collège agricole et mécanique

: Tableau des superviseurs de l'Université d'État de Louisiane et du Collège agricole et mécanique Brevets délivrés, 2022 : 16 (100,0 % de tous les brevets de l'État)

: 16 (100,0 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 16 (100 % de tous les brevets de l'État) : 1

L'Université d'État de Louisiane a obtenu des brevets en 2022 pour l'imperméabilité à l'eau, systèmes d'éclairage autoalimentés pour la vie végétale et méthodes pour traitement de la douleur chez les patients.

17. Maryland

Kristi Blokhin // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : L'Université Johns Hopkins

: L'Université Johns Hopkins Brevets délivrés en 2022 : 111 (22,2 % de tous les brevets de l'État)

: 111 (22,2 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 14

L'université Johns Hopkins, de renommée mondiale, a consacré l'année 2022 à l'obtention de brevets pour une technologie destinée à faciliter le traitement des maladies infectieuses lésions cérébrales et un défibrillateur cardiaque qui est compatible avec les appareils d'IRM .

18. Massachusetts

Michael Vi // Shutterstock

Le plus grand bénéficiaire de brevets : EMC IP Holding Company LLC

: EMC IP Holding Company LLC Brevets délivrés en 2022 : 734 (19,2 % de tous les brevets de l'État)

: 734 (19,2 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 734 (19,2% de l'ensemble des brevets de l'État) 75

L'entreprise d'électronique commerciale EMC IP a obtenu des brevets en 2022 pour des procédés qui l'automatisation de la récupération des données à la suite d'une attaque de ransomware, ainsi que des technologies qui combinent la récupération des données et la protection de la vie privée informatique de plusieurs appareils pour achever une activité unique et commune. L'entreprise est la branche de propriété intellectuelle de la multinationale technologique Dell.

19. Michigan

Katherine Welles // Shutterstock

**Ford Motor Co.

P atents délivrés, 2022 : 815 (26,8 % de tous les brevets de l'État)

: 815 (26,8 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 39

Ford et d'autres constructeurs automobiles américains ont passé ces dernières années à développer leurs propres technologies propriétaires liées aux véhicules électriques. L'homonyme d'Henry Ford gagnait des brevets dans le domaine de l'automobile l'assemblage de piles à combustible et d'autres aspects de la mobilité électrifiée en 2022.

20. Minnesota

Katherine Welles // Shutterstock

Top patent earner : 3M Innovative Properties Co.

: 3M Innovative Properties Co. Brevets délivrés, 2022 : 410 (23,1 % de tous les brevets de l'État)

: 410 (23,1 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 410 (23,1% de tous les brevets de l'État) : 32

La société 3M, basée dans le Minnesota, est à l'origine d'un certain nombre de produits à base de plastique utilisés chaque jour dans les Accueils américains. En 2022, elle a obtenu des brevets pour des coussinets pour comprimer les articulations douloureuses et même un appareil qui reconnaît les coups de feu et protège électroniquement les oreilles des utilisateurs contre les niveaux sonores dommageables.

21. Missouri

Amy Kerkemeyer // Shutterstock

Les brevets les plus lucratifs : Monsanto Technology LLC

: Monsanto Technology LLC Brevets délivrés, 2022 : 298 (49,7 % de tous les brevets de l'État)

: 298 (49,7 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 298 (49,7 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 298 (49,7 % de tous les brevets de l'État) 10

Le producteur de cultures génétiquement modifiées et fabricant de pesticides Monsanto s'est vu attribuer des brevets pour de nouvelles variétés d'agrumes cultures de soja et méthodes pour lutter contre les infestations d'insectes dans les plantes.

22. Montana

Sundry Photography // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Snowflake Inc.

: Snowflake Inc. Brevets délivrés, 2022 : 104 (100,0 % de tous les brevets de l'État)

: 104 (100,0 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 104 (100 % de tous les brevets de l'État) : 1

Le fournisseur, prestataire de cloud Snowflake a obtenu en 2022 des brevets pour le flux de données en temps réel et les moyens de sécuriser l'apprentissage automatique partagé dans des bases de données dans le cloud.

23. Nebraska

Université de College // Shutterstock

Premier déposant de brevets : Tableau des Régents de l'Université du Nebraska

: Tableau des Régents de l'Université du Nebraska Brevets délivrés en 2022 : 25 (32,5% de tous les brevets de l'État)

: 25 (32,5% de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 5

À l'université du Nebraska, des chercheurs ont obtenu des brevets pour des avancées technologiques liées à l'évaluation de la qualité de l'eau le risque de diabète , thérapies géniques et la Révision contenants de médicaments .

24. Nevada

Virrage Images // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : IGT

: IGT Brevets délivrés en 2022 : 69 (38,8 % de tous les brevets de l'État)

: 69 (38,8 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 5

IGT est un fournisseur, prestataire de technologie pour les casinos et les établissements opérant dans l'industrie du jeu. Dans le passé, l'entreprise a breveté des technologies entourant les jeux de hasard les paris sans numéraire et machines à sous .

25. New Hampshire

Vodopyanov Vyacheslav // Shutterstock

Top earner patent earner : DEKA Products LP

: DEKA Products LP Brevets délivrés en 2022 : 79 (25,0 % de tous les brevets de l'État)

: 79 (25,0 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 79 (25,0% de tous les brevets de l'État) : 10

DEKA travaille dans la robotique et la fabrication d'appareils pour les personnes handicapées et autres conditions de santé, ainsi que de produits tels que Segway et les distributeurs de boissons Coca-Cola Freestyle. L'entreprise a obtenu ses brevets 2022 pour le suivi d'objets via.. Systèmes RFID ainsi que la technologie pour les systèmes de la distribution de produits à partir d'une machine.

26. New Jersey

JHVEPhoto // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Honeywell International Inc.

: Honeywell International Inc. Brevets délivrés, 2022 : 324 (20,7 % de tous les brevets de l'État)

: 324 (20,7 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 324 (20,7 % de l'ensemble des brevets de l'État) : 31

Honeywell est une société d'ingénierie qui opère dans l'aérospatiale, les matériaux et les solutions de productivité. L'entreprise a breveté en 2022 une technologie qui utilise la réalité augmentée pour l'installation de dispositifs .

27. Nouveau Mexique

Randy Montoya // Getty Images

Le plus grand nombre de brevets déposés : National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC

: National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC Brevets délivrés en 2022 : 76 (59,8 % de tous les brevets de l'État)

: 76 (59,8 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 76 (59,8% de tous les brevets à l'échelle de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 3

National Technology & Engineering Solutions of Sandia est une branche des Sandia National Laboratories-une entité qui opère dans le cadre du programme fédéral de science nucléaire du pays. En 2022, elle a obtenu des brevets pour le suivi en temps réel des agents pathogènes et technologies liées à explosifs contrôlés .

28. New York

Molly Woodward // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : International Business Machines Corp.

: International Business Machines Corp. Brevets délivrés, 2022 : 2512 (47,0 % de tous les brevets de l'État)

: 2512 (47,0 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 2512 (47% de tous les brevets de l'état) Brevets assignés, 2022 : 2512 (47% de tous les brevets de l'état) 66

Plus connue sous le nom d'IBM, l'entreprise new-yorkaise se voit attribuer un volume gargantuesque de brevets chaque année. L'IMB a obtenu des brevets pour le stockage dans les centres de données méthodes et progrès appliqués aux technologie de la chaîne de blocs , entre autres en 2022.

29. Caroline du Nord

Tero Vesalainen // Shutterstock

Les brevets les plus lucratifs : Bank of America Corp.

: Bank of America Corp. Brevets délivrés, 2022 : 294 (18,1 % de tous les brevets de l'État)

: 294 (18,1 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 294 (18,1 % de tous les brevets de l'État) : 33

Bank of America a obtenu des brevets en 2022 pour des applications d'apprentissage automatique dans le secteur bancaire, notamment pour reconnaître et l'analyse de documents entre autres avancées.

30. Dakota du Nord

Scharfsinn // Shutterstock

Top patent earner : Clark Equipment Co.

: Clark Equipment Co. Brevets délivrés, 2022 : 16 (100,0 % de tous les brevets de l'État)

: 16 (100,0 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 16 (100 % de tous les brevets de l'État) : 1

Clark Equipment est une entreprise manufacturière historique qui opère dans les secteurs de l'agriculture et des équipements de construction. Elle a breveté des technologies pour les soupapes de carburant et les mécanismes de direction des tracteurs commerciaux .

31. Ohio

Jonathan Weiss // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : The Procter & Gamble Co.

: The Procter & Gamble Co. Brevets délivrés, 2022 : 296 (22,2 % de tous les brevets de l'État)

: 296 (22,2 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 296 (22,2% de tous les brevets de l'État) : 40

Le fabricant de produits d'hygiène Procter & Gamble a breveté une nouvelle technologie liée à papier hygiénique produits et détergents liquides pour le nettoyage .

32. Oklahoma

Chad Robertson Media // Shutterstock

Les brevets en tête de liste : Le Tableau des régents de l'Université d'État de l'Oklahoma

: Le Tableau des régents de l'Université d'État de l'Oklahoma Brevets délivrés en 2022 : 19 (63,3 % de tous les brevets de l'État)

: 19 (63,3 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 19 (63,3 % de tous les brevets de l'État) : 2

L'État de l'Oklahoma ne compte pas beaucoup de déposants de brevets, mais c'est l'université d'État basée à Stillwater qui a obtenu le plus grand nombre de brevets en 2022. Ces brevets portaient notamment sur les technologies suivantes la visualisation des tissus corporels pour les opérations chirurgicales ainsi que pour les les vaccins .

33. Oregon

Tada Images // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Nike Inc.

: Nike Inc. Brevets délivrés en 2022 : 894 (83,8 % de tous les brevets de l'État)

: 894 (83,8 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 894 (83,8% de tous les brevets de l'État) Brevets délivrés, 2022 : 894 (83,8% de tous les brevets de l'État) 10

La marque de vêtements d'athlétisme Nike fait breveter chacun de ses modèles de chaussures auprès de l'USPTO afin d'éviter que la concurrence ne reproduise ses modèles. Malgré le décès du créateur en 2021, l'entreprise continue de recevoir des brevets pour ses chaussures des brevets pour des chaussures attribués à Virgil Abloh pas plus tard qu'en 2022.

34. Pennsylvanie

Joshua Rainey Photography // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Comcast Cable Communications

: Comcast Cable Communications Brevets délivrés en 2022 : 297 (24,0 % de tous les brevets de l'État)

: 297 (24,0 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 297 (24,0% de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 297 (24,0% de tous les brevets de l'État) 34

L'année dernière, Comcast a obtenu des brevets pour les technologies suivantes traitement des données dans le cadre des communications sans fil et les méthodes de compression vidéo . Comcast est un fournisseur, prestataire de télévision par câble ainsi que le propriétaire de NBC Universal.

35. Rhode Island

Créateurs de Wirestock // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : Textron Inc.

: Textron Inc. Brevets délivrés en 2022 : 191 (82,7 % de tous les brevets de l'État)

: 191 (82,7 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 191 (82,7 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 191 (82,7 % de tous les brevets de l'État) 4

Textron est une entreprise manufacturière fabriquant des produits de défense et d'aérospatiale. Parmi les entreprises de son portfolio, on trouve notamment Bell Helicopter. En 2022, elle a obtenu des brevets dans les domaines suivants les rotors d'avion et d'autres technologies.

36. Caroline du Sud

JHVEPhoto // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : Kyocera Corp.

: Kyocera Corp. Brevets délivrés en 2022 : 35 (23,8 % de tous les brevets de l'État)

: 35 (23,8 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 35 (23,8 % de tous les brevets de l'État) : 8

Le fabricant d'électronique Kyocera a obtenu en 2022 des brevets pour semi-conducteurs , RFID et suivi du sommeil technologies.

37. Dakota du Sud

Ken Wolter // Shutterstock

Le plus grand bénéficiaire de brevets : Tableau des régents du Dakota du Sud

: Tableau des régents du Dakota du Sud Brevets délivrés, 2022 : 10 (100,0% de tous les brevets de l'État)

: 10 (100,0% de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 10 (100 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 10 (100 % de tous les brevets de l'État) 1

Le Tableau des Régents du Dakota du Sud régit l'Université du Dakota du Sud et d'autres collèges et universités de l'État. L'année dernière, il a obtenu des brevets pour des technologies liées aux domaines suivants la performance des batteries et nanoparticules .

38. Tennessee

Peter_Fleming // Shutterstock

Premier déposant de brevets : Smith & Nephew Inc.

: Smith & Nephew Inc. Brevets délivrés, 2022 : 73 (21,9 % de tous les brevets de l'État)

: 73 (21,9 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 73 (21,9 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 73 (21,9 % de tous les brevets de l'État) 10

L'entreprise de technologie médicale Smith & Nephew a breveté en 2022 une technologie pour implants médicaux et un dispositif de fermé les plaies .

39. Texas

JHVEPhoto // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Hewlett-Packard Development

: Hewlett-Packard Development Brevets délivrés en 2022 : 1558 (25,4% de tous les brevets de l'État)

: 1558 (25,4% de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 1558 (25,4% de tous les brevets de l'état) Brevets assignés, 2022 : 1558 (25,4% de tous les brevets de l'état) 71

La branche recherche de Hewlett-Packard a breveté des technologies liées à l'impression 3D , a casque à refroidissement automatique et des outils pour l'identification des logiciels malveillants .

40. Utah

Chad Robertson Media // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Fondation de recherche de l'Université de l'Utah

: Fondation de recherche de l'Université de l'Utah Brevets délivrés en 2022 : 38 (19,7 % de tous les brevets de l'État)

: 38 (19,7 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 11

La Fondation de recherche de l'Université de l'Utah a obtenu des brevets en 2022 pour la technologie des implants osseux et d'un appareil à propulsion magnétique robot mou capable de se déplacer dans le corps humain.

41. Vermont

Andreas Zeitler // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Beta Technologies

: Beta Technologies Brevets délivrés en 2022 : 62 (100,0 % de tous les brevets de l'État)

: 62 (100,0 % de tous les brevets de l'État) brevets assignés, 2022 : 62 (100 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 62 (100 % de tous les brevets de l'État) 1

Beta Technologies est une société d'ingénierie aérospatiale dont les brevets portent sur divers aspects de la charge et de la gestion de l'énergie dans les avions à propulsion électrique.

42. Virginie

DCStockPhotography // Shutterstock

Top patent earner : Capital One Services LLC

: Capital One Services LLC Brevets délivrés en 2022 : 379 (29,7 % de tous les brevets de l'État)

: 379 (29,7 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 379 (29,7 % de tous les brevets de l'État) : 26

Le fournisseur, prestataire de services bancaires commerciaux Capital One a obtenu des brevets pour la reconnaissance des cartes sans contact technologie et méthodes pour " partage sécurisé de renseignements sur les clients ."

43. Washington

VDB Photos // Shutterstock

Le premier déposant de brevets : Microsoft Corp.

: Microsoft Corp. Brevets délivrés en 2022 : 1238 (39,9 % de tous les brevets de l'État)

: 1238 (39,9 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 1238 (39,9 % de tous les brevets de l'État) : 18

Le géant de la technologie Microsoft a devancé Amazon pour les brevets obtenus dans l'État de Washington en 2022. Il a obtenu des brevets sur l'informatique en nuage et écrans d'ordinateur .

44. Washington D.C.

DCStockPhotography // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : NASA

: NASA Brevets délivrés en 2022 : 43 (21,5 % de tous les brevets de l'État)

: 43 (21,5 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 8

La NASA occupe la première place dans la capitale nationale en termes de brevets obtenus l'année dernière. En 2022, la NASA a breveté des technologies pour plates-formes satellitaires , Capteurs de rayons UV et d'autres équipements de l'espace.

45. Wisconsin

JHVEPhoto // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Johnson Controls

: Johnson Controls Brevets délivrés en 2022 : 265 (23,7 % de tous les brevets de l'État)

: 265 (23,7 % de tous les brevets de l'État) Assignés uniques de brevets à l'échelle de l'État, 2022 : 20

Johnson Controls est un fabricant de systèmes de chauffage, de ventilation et de refroidissement pour les clients commerciaux et résidentiels. En 2022, l'entreprise a breveté des technologies pour conduits d'air .

46. Wyoming

Jillian Cain Photography // Shutterstock

Le plus grand nombre de brevets déposés : Université du Wyoming

: Université du Wyoming Brevets délivrés en 2022 : 10 (100,0 % de tous les brevets de l'État)

: 10 (100,0 % de tous les brevets de l'État) Brevets assignés, 2022 : 10 (100 % de tous les brevets de l'État) : 1

L'Université du Wyoming a breveté une technologie pour la productivité hydroponique des plantes et les systèmes d'administration de nanoparticules pour les thérapies contre la douleur qui l'effet de levier des aimants .

