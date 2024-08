Les 10 meilleurs outils d'écriture pour tous les écrivains en 2024

La plupart des écrivains ont une relation d'amour-haine avec l'art de l'écriture.

D'un côté, c'est ce que vous faites et ce pour quoi vous êtes doué. D'autre part, c'est vraiment difficile.

La bonne nouvelle, c'est que même si l'écriture ne sera jamais facile, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas devenir plus facile. Depuis les premiers miracles des outils numériques tels que Microsoft Word jusqu'à la nouvelle ère de l'écriture en ligne, il est possible d'écrire plus facilement Outils de création de contenu par l'IA les rédacteurs créatifs ont vu les logiciels de rédaction changer radicalement, tout cela dans le but de faciliter le processus.

Cependant, les outils de rédaction commencent à se multiplier. Il est difficile de savoir quel outil d'écriture répondra à vos besoins spécifiques. Mais nous sommes là pour ça !

Nous vous proposons une liste des 10 meilleurs outils de rédaction que vous pourrez utiliser en 2023 afin d'éviter de rester bloqué sur une page blanche et de fournir un contenu exempt d'erreurs facilement évitables. Tout d'abord, voyons ce qui fait un bon outil de rédaction.

Que faut-il rechercher dans un outil de rédaction ?

Les outils d'aide à la rédaction sont de toutes formes et de toutes tailles. Certains vous aident à éviter les fautes de grammaire et d'orthographe, tandis que d'autres vous permettent de conserver un semblant d'ordre dans vos brillants scénarios. Les auteurs créatifs d'aujourd'hui ont l'embarras du choix en matière d'outils d'écriture en ligne.

Pour rendre le processus aussi facile que possible, vous devriez mettre en place une véritable pile technologique de logiciels d'écriture pour vous aider à chaque étape du processus d'écriture. Quel que soit l'outil d'écriture, vous devez garder un œil attentif sur certains aspects que les meilleurs outils d'écriture partagent :

Capacités d'intégration : Aucun outil d'écriture ne pourra tout faire pour vous, vous devrez donc probablement vous appuyer sur plusieurs outils d'écriture et logiciels d'édition fonctionnant ensemble. Vous devez vous assurer que tous les outils que vous choisissez sont compatibles entre eux, de sorte que chaque outil rende les autres plus puissants.

: Aucun outil d'écriture ne pourra tout faire pour vous, vous devrez donc probablement vous appuyer sur plusieurs outils d'écriture et logiciels d'édition fonctionnant ensemble. Vous devez vous assurer que tous les outils que vous choisissez sont compatibles entre eux, de sorte que chaque outil rende les autres plus puissants. Prix bas : Vous n'avez pas d'argent ! Si vous devez débourser de l'argent pour quelques outils d'écriture, vous devez vous assurer que les avantages l'emportent sur les coûts.

: Vous n'avez pas d'argent ! Si vous devez débourser de l'argent pour quelques outils d'écriture, vous devez vous assurer que les avantages l'emportent sur les coûts. Spécialisation : Les meilleurs outils d'écriture sont souvent spécialisés dans un domaine, mais il existe des options qui offrent toutes les fonctionnalités que vous pouvez demander, et même plus !

Les logiciels de rédaction doivent aller de pair avec vos outils de productivité, car quelle est la valeur d'un rédacteur improductif ?

Les 10 meilleurs outils de rédaction

Que vous écriviez un roman ou un simple billet de blog, les meilleurs outils d'écriture vous aident à atteindre vos objectifs en termes de nombre de mots, à utiliser un correcteur grammatical efficace et à ne pas vous laisser distraire. Voici nos outils d'écriture et d'édition préférés que vous devez essayer.

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

ClickUp n'est pas seulement un outil d'écriture doté d'un surplus de fonctionnalités de gestion de projet, c'est aussi l'un des meilleurs outils d'aide à la rédaction meilleurs outils de productivité sur le marché. Et si nous savons que nous plaçons ClickUp en tête de cette liste, nous ne sommes pas les seuls ! ClickUp est devenu le N°1 dans le classement de G2 des meilleurs outils de collaboration et de productivité pour 2023 !

Les rédacteurs peuvent utiliser ClickUp comme référentiel central pour l'ensemble de leur contenu, dans un espace sans distraction ou comme outil de collaboration avec d'autres rédacteurs. Grâce à l'étiquetage des utilisateurs ou des tâches, à l'édition de texte enrichi et à de puissantes fonctions de recherche, ClickUp est votre outil de rédaction central pour tous les types de création de contenu.

La productivité est au cœur de toutes les fonctionnalités de ClickUp. Et avec le nouveaux outils d'aide à la rédaction AI maintenant dans Docs ClickUp vous pouvez utiliser la puissance des outils d'écriture AI ( comme Writesonic ) directement dans notre plateforme !

Les fonctions d'IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants tels qu'une étude de cas

Cette intégration de l'IA fait de ClickUp un excellent outil de rédaction pour de nombreuses équipes différentes, avec des fonctions permettant de générer facilement du texte et de la copie pour n'importe quel sujet, de raccourcir ou d'allonger le contenu et d'exécuter des contrôles grammaticaux en un clin d'œil. Cet outil pratique peut aider les équipes chargées du contenu à proposer des idées d'articles de blog ou les équipes chargées des produits à créer des documents d'information les documents relatifs aux exigences du produit et concevez des études de tests utilisateurs en quelques secondes !

ClickUp Caractéristiques :

Modèles et outils d'organisation préétablisfaire des études de cas, créer une base de données de contenu et plus encore une chose très simple

Les tableaux blancs collaboratifs permettent de travailler en temps réell'idéation beaucoup plus facile

Les outils de gestion de projet vous aident à suivre et à optimiser votreflux de travail créatifs ClickUp Pros :

Très adaptable à une personne seule ou à une organisation entière pour l'attribution de tâches ou de commentaires

Commencez gratuitement en accédant àdes milliers de modèles* Vous permet defixer des objectifs d'écriture pour vous aider à suivre vos progrès

IntégréOutils d'IA pour créer des documents spécifiques à l'équipe et utiliser des contrôles grammaticaux

ClickUp Cons :

Toutes les fonctionnalités n'ont pas été intégrées à l'application mobile

Les fonctions d'IA sont actuellement sur une liste d'attente (pour l'instant !)

Coût de ClickUp :

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Grammarly

via Grammaire Grammarly est un ensemble d'outils de vérification de la grammaire et du plagiat qui aident les rédacteurs à donner à leurs projets un éclat professionnel. Les rédacteurs bénéficieront de Grammarly parce qu'il les aide à rédiger des textes plus clairs et plus efficaces. Grâce à cet outil de rédaction, vous pouvez être sûr que votre contenu est exempt de fautes de grammaire, de phrases maladroites et de plagiat.

Parmi les principales caractéristiques de Grammarly, citons son correcteur automatique d'orthographe et de grammaire, ses suggestions de style d'écriture, son détecteur de plagiat et ses commentaires personnalisés. Grammarly dispose également d'un thésaurus intégré qui permet aux utilisateurs de remplacer les mots trop utilisés. Que vous écriviez un poème pour la 12e année d'anglais ou que vous soyez en train de rédiger un article pour le lycée, Grammarly peut vous aider OKR pour votre dernier projet grammarly est un outil que tout rédacteur devrait chercher à ajouter à sa boîte à outils. Compare Grammarly to Wordtune !

Fonctionnalités de Grammarly :

Obtenez un deuxième avis sur votre style et votre ton grâce à son éditeur intelligent

Utilisez le vérificateur de plagiat pour vous assurer que vous n'avez pas copié quelqu'un par inadvertance

Réduisez les fautes de frappe et les erreurs grammaticales grâce au correcteur orthographique

Grammarly Pros :

Facile à utiliser, même si vous n'êtes pas rédacteur en chef

Les suggestions couvrent un large éventail d'erreurs, de fautes et d'omissions courantes

Version gratuite fantastique à la portée de tous

Grammarly Cons :

Certaines suggestions deviennent répétitives et ne sont pas utiles

Le formatage peut être perturbé lorsque vous passez de l'éditeur de Grammarly à votre application d'écriture préférée

Coût de Grammarly :

Gratuit

Premium : 30 $/mois

: 30 $/mois Entreprise : 14,50 $/mois par utilisateur (pour les équipes de plus de 10 personnes)

Grammarly Ratings and reviews :

G2: 4.6/5 (1000+ commentaires)

4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6000+ commentaires)

3. Hemingway Éditeur

Via Hemingway Hemingway Editor est un outil d'aide à la rédaction qui vise à améliorer la lisibilité de vos écrits. Il atteint cet objectif en donnant aux rédacteurs l'accès à une application d'écriture gratuite qui analyse la structure des phrases et donne des commentaires faciles à suivre.

Par exemple, l'application Hemingway surligne en rouge les phrases qu'elle juge trop complexes. Il vous suffit alors d'insérer votre travail et de modifier les phrases en rouge jusqu'à ce que votre texte soit plus clair et plus facile à lire. De plus, l'application attribue une note de lisibilité à votre texte, ce qui vous permet de vous assurer qu'il est adapté au public visé.

Hemingway Editor est un outil impressionnant pour l'écriture car il peut être difficile de modifier son propre travail pour des questions de style telles que l'utilisation excessive d'adverbes ou l'utilisation de la voix passive. Avec Hemingway Editor, vous pouvez rapidement corriger ces problèmes, améliorer un premier jet déjà excellent et devenir un meilleur écrivain.

Hemingway Caractéristiques :

Les suggestions d'édition codées par couleur facilitent le survol de vos articles

Le programme détecte les phrases difficiles à lire afin que vous puissiez rendre votre écriture plus claire

L'importateur facile permet des modifications rapides quel que soit l'endroit où vous écrivez

Hemingway Pour :

Pas de login ou d'inscription pour l'utiliser

L'interface simple permet à tout le monde de l'utiliser

Permet de réduire les problèmes difficiles à repérer comme la complexité des phrases et l'abus d'adverbes

Hemingway Cons :

Manque de nombreuses fonctionnalités que l'on retrouve dans d'autres programmes d'édition comme Grammarly

Il n'est pas possible de l'intégrer à votre outil d'écriture actuel comme Microsoft Word

N'est pas idéal pour rédiger des idées

Hemingway Coût :

Gratuit

Version payante : 19,99 $ (paiement unique)

Hemingway Ratings and Reviews :

G2: 4.4/5 (46 commentaires)

4.4/5 (46 commentaires) Capterra: 4.4/5 (10 critiques)

4. Thésaurus de la puissance

Via Thésaurus de la puissance Power Thesaurus est un site web qui aide les gens à trouver des mots différents à utiliser dans leurs écrits. Cet outil d'écriture est idéal pour ceux qui recherchent un thésaurus numérique plus pratique. Grâce à sa fonction de recherche, vous pouvez trouver des synonymes qui vous aideront à dire ce que vous voulez dire d'une manière nouvelle et intéressante.

De plus, Power Thesaurus fournit des antonymes qui permettent aux rédacteurs d'ajouter de la variété et du contraste à leurs récits. Power Thesaurus n'est peut-être pas l'outil d'écriture le plus excitant que vous ayez jamais vu. Cependant, la version gratuite devrait convenir à la plupart des gens et elle peut s'avérer inestimable lorsque vous êtes à la recherche du mot exact qui vous échappe actuellement.

Power Thesaurus Caractéristiques :

Une barre de recherche simple vous permet de saisir un mot et d'obtenir une liste de synonymes, d'antonymes, etc

Comprend une extension chrome et une application mobile

Démarrez dès maintenant avec une infinité d'options de synonymes et d'antonymes

Power Thesaurus Pour :

Interface utilisateur simple et accessible à tous

Pas besoin de se connecter ou de s'inscrire

Géré par la communauté

Power Thesaurus Cons :

N'a pas beaucoup de fonctionnalités

La version gratuite contient des publicités

Power Thesaurus Coût :

Gratuit

Pro : 2,49 $/mois (en cas d'achat annuel)

G2: Pas de critiques actuelles

Pas de critiques actuelles Capterra: Pas de commentaires actuels

5. Google Docs

Via GoogleGoogle Docs est un traitement de texte numérique qui vous permet de créer des documents, de les stocker en ligne et de les partager avec d'autres. Il est idéal pour rédiger des lettres, des histoires, des notes et bien plus encore !

La suite Google est importante pour les rédacteurs en raison de sa commodité et de sa flexibilité. Tout d'abord, sa nature en ligne signifie que vous pouvez accéder à vos documents partout où vous disposez d'une connexion internet. Il est donc plus facile de travailler sur vos écrits lorsque vous n'êtes pas chez vous ou que vous devez partager rapidement un document avec quelqu'un.

Les outils de collaboration constituent une autre caractéristique intéressante. Cela signifie que vous pouvez travailler sur un document avec plusieurs personnes à la fois, ce qui vous évite d'avoir à envoyer plusieurs versions d'un même fichier et à en assurer le suivi.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un excellent outil pour tous les rédacteurs qui ont besoin d'un traitement de texte facile à utiliser et qui offre une multitude de fonctionnalités, même dans le cadre d'un abonnement gratuit.

Google Features :

Traitement de texte à part entière

S'intègre à d'autres produits Google tels que Google Drive ou Sheets

Entièrement en ligne pour faciliter l'accès et la collaboration avec les équipes

Google Docs Avantages :

Facile à utiliser et standard du secteur avec lequel la plupart des gens sont familiers

Fréquemment mis à jour par Google

La version gratuite est entièrement fonctionnelle et convient parfaitement aux petites entreprises

Google Docs Inconvénients :

L'organisation de vos documents n'est pas une mince affaire

Nombre limité de modèles

Pas de version native pour le bureau

Coût de Google Docs :

Ces prix correspondent aux abonnements à l'espace de travail Google et à d'autres programmes Google tels que Gmail et Drive

**Gratuit

Démarrage d'entreprise : 5,40 $/mois par utilisateur

: 5,40 $/mois par utilisateur Entreprise Standard : 10,80 $/mois par utilisateur

: 10,80 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour les tarifs

Google Docs Ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (6000+ commentaires)

4.7/5 (6000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6000+ avis)

6. Notion

via NotionNotion est un outil de productivité incroyablement puissant pour les rédacteurs, offrant une gamme de fonctionnalités qui facilitent l'organisation et la rédaction de leur travail. Avec Notion, les rédacteurs peuvent facilement créer des documents, les stocker dans le nuage et les partager avec d'autres personnes. Notion est également idéal pour suivre l'avancement d'un article ou d'un projet d'écriture.

De plus, Notion offre une variété de modèles qui facilitent la prise en main immédiate de l'outil. Il existe des modèles pour différents projets d'écriture et même des journaux pour garder une trace de vos pensées et de vos idées. Notion est également très pratique pour la collaboration : les rédacteurs peuvent facilement partager des documents et des notes, et l'outil permet à plusieurs utilisateurs d'éditer le même document simultanément.

Dans l'ensemble, Notion est un outil polyvalent pour les rédacteurs qui souhaitent rester organisés et tirer le meilleur parti de leur processus d'écriture. De la prise de notes à la collaboration et plus encore, Notion a quelque chose à offrir à chacun.

Notion Caractéristiques :

Le système de notes et de documents vous permet d'écrire et de stocker facilement tout ce dont vous avez besoin

Notion AI vous donne accès à un système de notes et de documents qui vous permet d'écrire et de stocker facilement tout ce dont vous avez besoinAssistant d'écriture IA qui peut vous aider à mettre de l'ordre dans vos notes ouréécrire une phrase difficile* Le système Wiki vous permet d'organiser et de partager facilement vos écrits avec vos collègues

Notion Pros :

Système tout-en-un qui simplifie la rédaction, l'organisation et le partage de vos documents

Les fonctions de recherche vous aident à trouver le document exact que vous recherchez

Nombreuses fonctionnalités et intégration pour vous aider à répondre à tous vos besoins

Notion Cons :

L'interface utilisateur peut rapidement devenir désordonnée par rapport à un outil Microsoft Word plus basique

Ce n'est pas le logiciel de rédaction de livres le plus fonctionnel, car il est difficile à utiliser avec des connexions Internet peu fiables

Notion Coût :

Gratuit

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Notion Ratings and Reviews :

G2: 4.6/5 (1000+ commentaires)

4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1000+ commentaires)

7. LINER

Via LINER LINER est l'assistant de recherche dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. En tant que rédacteur, vous passez presque autant de temps à écrire qu'à faire des recherches. C'est pourquoi vous avez besoin d'un outil spécialisé qui rendra la recherche beaucoup plus facile et efficace.

C'est exactement ce que propose LINER.

LINER s'intègre à votre navigateur et rend vos recherches sur Google plus utiles. Par exemple, lorsque vous posez une question à Google, LINER utilise l'IA pour vous donner une réponse rapide. Ou encore, si vous trouvez un article utile, vous pouvez utiliser LINER pour en souligner les parties importantes et l'enregistrer pour plus tard dans votre propre base de connaissances. Tout cela vous permet de consacrer moins de temps à la recherche et plus de temps à l'écriture.

LINER Caractéristiques :

L'assistant de recherche vous recommande des contenus lorsque vous effectuez une recherche

L'IA résume vos demandes de recherche et vous suggère de nouvelles recherches pour améliorer votre travail

Mettez en évidence n'importe quoi n'importe où sur Internet et sauvegardez-le pour plus tard

LINER Avantages :

Permet de gagner du temps lors de la recherche d'un sujet en fournissant des réponses simples, générées par l'IA, à des questions de base

Excellent moyen de stocker des articles pour les lire plus tard

Permet de surligner des articles, des vidéos YouTube, etc

LINER Inconvénients :

Les réponses de l'IA peuvent parfois fournir des informations incorrectes ou incomplètes

Les fonctionnalités peuvent ne pas être utiles à tout le monde

LINER Coût :

Gratuit

Essentiel : 8,83 $/mois

: 8,83 $/mois Professionnel : 10,49 $/mois

: 10,49 $/mois Espace de travail : Contacter pour les tarifs

LINER Ratings and reviews :

G2: Pas de commentaires actuels

Pas de commentaires actuels Capterra: Pas de commentaires actuels

8. Reedsy Éditeur de livres

Via Reedsy Reedsy Book Editor est moins un outil qu'une communauté. Beaucoup de grands écrivains ont des tonnes d'idées fantastiques pour des livres, mais ils ne savent pas comment faire pour que leurs livres soient publiés. Reedsy a été créé pour aider les auteurs en herbe à faire publier leurs œuvres. Pour ce faire, il offre aux écrivains l'accès à un réseau d'éditeurs, de concepteurs et de spécialistes du marketing professionnels.

Il fournit également des ressources telles que des articles de blog, des webinaires et des tutoriels qui aident les auteurs à créer le meilleur livre possible. L'outil lui-même est un simple éditeur en ligne qui facilite la mise en forme des livres pour Amazon Kindle ou les services d'impression à la demande.

Grâce à son interface conviviale, vous pouvez rapidement télécharger votre manuscrit et y apporter les modifications nécessaires pour qu'il soit prêt à être publié. Dans l'ensemble, Reedsy Book Editor est une ressource inestimable pour les auteurs qui souhaitent faire passer leur écriture au niveau supérieur.

vous avez besoin d'un peu plus d'aide pour faire décoller votre livre ? Essayez notre service gratuit modèle de planification d'un livre pour de meilleurs résultats !

Caractéristiques de Reedsy :

Comprend un cours gratuit de 10 jours sur la publication d'un livre

Reedsy Marketplace vous permet d'entrer en contact avec toutes sortes de professionnels de l'industrie de l'édition

Plot etgénérateur de contenu vous aide à surmonter le syndrome de la page blanche

Easy book editor simplifie le processus de création d'un ouvrage publié

Reedsy Pros :

Un lieu unique où vous pouvez trouver des éditeurs, des concepteurs et d'autres personnes pour vous aider à créer un livre

L'un des rares logiciels de rédaction de livres gratuits

Beaucoup de contenu et d'outils pour vous aider à écrire

Les inconvénients de Reedsy :

Il s'agit principalement d'une aide à la création d'un nouveau livre ou d'une nouvelle

Coût de Reedsy :

Gratuit

Reedsy Ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (1 commentaire)

4.5/5 (1 commentaire) Capterra: Pas de critiques actuelles

9. Ours

via Ours Bear est un outil de prise de notes Apple qui vous aide à noter et à garder une trace de vos idées d'articles et de vos listes de tâches. Bear se distingue des autres outils d'écriture de cette liste par la beauté de son interface utilisateur. Elle est organisée de manière à être facile à comprendre, et son design minimaliste s'intègre parfaitement au processus d'écriture.

De plus, Bear dispose de nombreux outils de marquage qui rendent l'organisation de vos notes et de vos idées simple et efficace. Vous pouvez ainsi facilement garder une trace de tout ce que vous avez écrit ou prévoyez d'écrire sans vous sentir submergé. Que vous soyez un étudiant, un écrivain professionnel ou simplement quelqu'un qui aime écrire, Bear est l'outil qu'il vous faut le brainstorming d'idées bear est un logiciel d'écriture inestimable à avoir dans son arsenal.

Caractéristiques de Bear :

Utilisez des hashtags et des liens pour organiser vos notes

Le cryptage préserve la confidentialité de vos notes

L'éditeur de balises aide les codeurs à travailler dans plus de 150 langages de programmation

Bear Pros :

Très belle apparence

Parfait pour prendre des notes en déplacement ou rédiger votre dernière dissertation

Se synchronise entre les appareils pour que vous puissiez travailler sur votre iPhone, iPad ou Mac

Bear Contre :

N'est pris en charge que par l'écosystème Apple

Absence de fonctions avancées de rédaction ou d'organisation

Coût de l'ours :

Gratuit

Pro : 14,99 $/mois

Bear Ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (42 commentaires)

4.5/5 (42 commentaires) Capterra: 4.5/5 (6 commentaires)

10. Evernote

via Evernote Evernote est un autre outil de prise de notes utile pour les rédacteurs, car il leur permet d'enregistrer des idées, des documents et des notes en un seul endroit. Evernote facilite également la collaboration sur les projets d'écriture puisque vous pouvez facilement partager des documents avec d'autres personnes.

En outre, Evernote possède de nombreuses fonctionnalités qui rendent l'organisation de vos écrits simple et efficace. Par exemple, vous pouvez utiliser son système d'étiquetage pour retrouver rapidement les documents et notes pertinents. De plus, la fonction de recherche d'Evernote permet de trouver facilement des mots-clés spécifiques dans vos documents. Enfin, Evernote sert également d'archive pour les documents dont vous n'avez pas besoin régulièrement, de sorte que vous y avez toujours accès. Evernote n'est peut-être pas le plus beau des logiciels ou le plus récent de cette liste, mais c'est certainement l'un des plus utiles. Si vous recherchez un outil d'écriture pour vous aider à organiser vos écrits et à les rendre accessibles, Evernote mérite vraiment d'être pris en considération.

Caractéristiques d'Evernote :

L'outil de tâches vous permet de garder le contrôle sur les choses que vous devez faire aujourd'hui

La fonctionnalité hors ligne vous permet d'accéder à Evernote où que vous soyez

S'intègre à votre calendrier

Evernote Pros :

Les fichiers sont consultables, qu'ils se trouvent dans une note ou dans un PDF

Facilité d'ajout et de modification d'images

Nombreuses fonctionnalités qui simplifient la prise de notes

Les inconvénients d'Evernote :

La version gratuite manque de fonctionnalités clés telles que l'ajout de dates d'échéance ou la connexion à votre calendrier Google

Cher par rapport à ses concurrents

N'est pas vraiment idéal pour la rédaction de livres

Coût d'Evernote :

Gratuit

Personnel : 8,99 $/mois

: 8,99 $/mois Professionnel : 10,99 $/mois

: 10,99 $/mois Équipes : 14,99 $/mois

Evernote Ratings and reviews :

G2: 4.4/5 (1000+ commentaires)

4.4/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (7000+ avis)

Trouvez vos outils d'écriture préférés aujourd'hui

L'écriture est une partie essentielle de la vie, et il existe de nombreux logiciels d'écriture disponibles pour faciliter le processus. Que vous soyez à la recherche d'une IA, d'un assistant de recherche, d'un éditeur de livre ou d'un preneur de notes, vous trouverez dans cette liste quelque chose qui vous conviendra pour ne pas vous laisser distraire.

ClickUp peut aider n'importe quel écrivain en lui offrant un endroit unique pour créer, stocker et organiser ses travaux créatifs et ses documents. C'est l'un des meilleurs outils d'écriture, surtout si vous travaillez en équipe, si vous recevez des commentaires et si vous collaborez avec vos collègues.

L'essai de ClickUp est gratuit commencez dès aujourd'hui et voyez comment vous pouvez tirer le meilleur parti de vos heures d'écriture.