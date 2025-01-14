10 Meilleurs modèles de proposition d'entreprise pour 2025

Ce n'est un secret pour personne que les entreprises qui suivent un un forfait Business bien structuré ont plus de chances de réussir.

Approximativement 70 % des entreprises qui ont réussi à survivre pendant cinq ans suivent un forfait stratégique. Quant aux entreprises en phase de démarrage, celles qui disposent d'un forfait Business ont 7 % de chances de plus de connaître une forte croissance que celles qui n'ont pas de forfait.

À l'instar des forfaits Business, les propositions commerciales sont essentielles à la viabilité d'une entreprise. Des propositions d'entreprise solides peuvent vous aider à gagner des clients, des partenaires, des contrats, etc.

Si vous souhaitez développer votre entreprise, lisez la suite pour en savoir plus sur les propositions d'affaires, leurs avantages et les outils et modèles qui vous aideront à donner vie à votre idée d'entreprise !

Qu'est-ce qu'un modèle de proposition d'entreprise ?

Une proposition d'affaires est un document formel dans lequel vous présentez des informations relatives à votre entreprise qui sont pertinentes pour votre client potentiel. Il s'agit essentiellement d'un document qui comprend des informations standard, telles que des échéanciers , budgets et la portée du projet pour donner à vos clients potentiels et à vos entreprises partenaires un aperçu détaillé de votre proposition.

Il existe de nombreux domaines dans lesquels vous pouvez utiliser une proposition d'entreprise efficace pour atteindre vos objectifs et entamer d'excellentes collaborations. Des propositions bien construites peuvent vous aider à remporter des marchés importants qui peuvent faire passer votre entreprise à la vitesse supérieure et vous ouvrir de nouvelles opportunités.

Par exemple, vous pouvez utiliser une proposition d'entreprise si vous avez une agence de marketing ou de design et que vous souhaitez partager vos services ou si vous êtes simplement à la recherche d'un emploi dans n'importe quel domaine. Vous pouvez également utiliser une proposition d'entreprise à des fins de gestion de projet, par exemple pour présenter aux parties prenantes et aux clients une nouvelle idée de projet ou une solution proposée à un problème.

Avant d'aller plus loin, il est important de savoir qu'une proposition commerciale n'est pas la même chose qu'un business plan. Jetez un coup d'œil à l'image ci-dessous pour comprendre la différence entre les deux :

10 des meilleurs modèles de proposition d'entreprise à utiliser en 2024

Maintenant, jetons un coup d'œil à 10 modèles de proposition d'entreprise différents que vous pouvez utiliser pour vous aider à impressionner vos parties prenantes et à gagner des clients potentiels !

1. Modèle de proposition d'entreprise ClickUp

Utilisez le modèle de proposition d'entreprise de ClickUp pour faciliter plus que jamais la création de propositions qui sortent du lot

La première sur la liste est la Modèle de proposition d'entreprise par ClickUp .

Ce modèle est non seulement livré avec des vues Liste des étapes et des priorités de la proposition d'affaires avec des champs personnalisés clés pour vous aider à construire votre propre proposition d'affaires, mais il affiche également des modèles d'e-mail dans les formats suivants Documents ClickUp pour vous aider à rationaliser et à perfectionner vos messages de sensibilisation.

Et si vous avez besoin de plus de conseils pour démarrer, vous pouvez vous référer au Guide de démarrage qui est inclus dans le modèle. Il va sans dire que ce modèle de proposition d'entreprise est bien emballé et prêt à être utilisé pour obtenir plus d'affaires.

2. ClickUp Modèle de proposition commerciale

Ce modèle de proposition commerciale dans ClickUp Docs aidera les entreprises à présenter efficacement leurs offres à d'autres entreprises afin de conclure des partenariats

Le modèle Modèle de proposition commerciale par ClickUp peut vous aider à créer un solide aperçu de votre entreprise afin de montrer aux clients ce qui fait de vous et de votre équipe le meilleur choix pour mener à bien le projet.

Ce modèle de proposition commerciale est disponible dans ClickUp Docs où vous trouverez des sections dédiées à votre équipe, des idées de proposition commerciale avec des solutions, des prévisions de bénéfices, et plus encore.

Grâce à ce modèle de proposition d'affaires gratuit, vous pourrez créer un document complet et facile à lire de votre proposition, protéger votre document contre les changements non désirés et le partager facilement avec vos clients par le biais d'un lien public ou privé.

3. Proposition d'agence créative ClickUp

Vous voulez rationaliser le processus de présentation à vos clients ? Utilisez ce modèle de planification de proposition d'agence créative que ClickUp a stocké pour vous

Parce que ClickUp est une outil de gestion de projet il offre des moyens fonctionnels et efficaces de planifier, de suivre et de gérer vos projets et vous permet de rester organisé pendant la rédaction de la proposition.

Utilisez l'outil Modèle de proposition d'agence créative par ClickUp pour obtenir des listes prédéfinies de sous-tâches et des checklists qui vous guideront dans l'élaboration de votre proposition.

En utilisant ce modèle de proposition d'entreprise de ClickUp, vous afficherez une vue organisée des étapes à suivre, de la phase de planification à la répétition du pitch et même à l'après-présentation.

4. ClickUp Modèle de tableau blanc de proposition de projet

Ce modèle de Tableau blanc de proposition de projet est un modèle facile à éditer conçu pour préparer une présentation à une nouvelle proposition de projet qui vise à répondre à un besoin organisationnel ou à résoudre un problème

Si vous souhaitez personnaliser votre proposition de projet et de la présenter de manière créative, alors la Tableau blanc de proposition de projet par ClickUp est fait pour vous.

Ce modèle de proposition d'entreprise est livré avec un visuel coloré et organisé de votre proposition en.. Tableaux blancs ClickUp que vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Ajoutez vos idées en dessinant, en utilisant des formes, des notes adhésives, des cartes mentales et d'autres moyens créatifs pour exprimer la manière dont vous souhaitez mettre en œuvre le projet.

Vous pouvez également utiliser d'autres modèles de Tableau blanc pour les diagrammes de flux, les plans conceptuels les rétrospectives, et bien d'autres encore, pour présenter vos idées de manière à ce qu'elles soient faciles à comprendre et qu'elles donnent lieu à des discussions plus approfondies avec le client potentiel.

5. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Créez une liste organisée de vos tâches avec le modèle de proposition de subvention dans la vue Liste de ClickUp

Ce type de proposition d'entreprise est un document qui justifie la demande de financement et la stratégie de votre proposition.

Les Modèle de grande proposition par ClickUp est livré avec une liste pré-construite et une vue Tableau avec des statuts personnalisés pour aider à organiser vos tâches en conséquence. Il affiche également le Calendrier de votre projet pour que les dates d'échéance importantes soient facilement visibles.

Ces affichages uniques vous permettent de garder une trace des tâches générales, de la définition du problème, des objectifs, des clés, etc les jalons et le budget et partagez-les avec vos clients potentiels.

6. Modèle de proposition de campagne ClickUp

Donnez un aperçu de la proposition avec le modèle de couverture de proposition de campagne dans ClickUp Docs et partagez-la avec les parties prenantes clés

Établissez un cadre solide pour l'ensemble de votre campagne avec le modèle de couverture de proposition de campagne de ClickUp Docs Modèle de couverture de proposition de campagne par ClickUp .

Il comprend une couverture de proposition personnalisable et un document détaillé dans lequel vous pouvez partager le résumé de votre campagne, ses objectifs, sa cible, ses échéanciers et ses ressources avec vos prestataires et fournir des informations utiles à votre équipe.

Ce modèle de proposition d'entreprise gratuit peut sûrement vous garder organisé et bien préparé pour votre jour de présentation et au-delà.

7. Modèle de proposition d'entreprise pour les services de conception de Flipsnack

via Flipsnack

La Modèle de proposition d'entreprise pour un service de design est un flipbook qui permet aux lecteurs de feuilleter les pages et de mieux s'impliquer dans le contenu.

Si vous cherchez un moyen de présenter vos compétences en design et de faire bonne impression lorsque vous envoyez une proposition d'entreprise pour un projet de design, alors ce modèle peut vous aider. Il a un design simple qui peut être personnalisé et la possibilité d'ajouter des vidéos, des liens et des étiquettes de produits, des éléments de marque et des statistiques sur la performance.

Ce modèle de proposition d'entreprise est bénéfique pour les concepteurs car ils peuvent créer instantanément de belles propositions visuelles pour des projets d'architecture ou d'autres types de travail de conception. Il suffit d'utiliser les images et les textes du modèle ou de les remplacer par leurs propres images tout en conservant le style de la proposition d'entreprise. Vous pouvez également ajouter un message de bienvenue et des détails sur l'entreprise pour personnaliser l'expérience.

8. Modèle de proposition de marketing numérique de Flipsnack

via Flipsnack

Le Business est l'un des domaines où une proposition d'entreprise ferait des merveilles avec votre.. campagnes . Ces propositions sont une excellente occasion de présenter comment vous pouvez faire la différence pour eux et quels grands résultats vous pouvez apporter en montrant la preuve sociale et les études de cas.

Cette modification en cours modèle de proposition de marketing numérique peut vous aider à expliquer vos services en détail et à partager le cadre de votre projet. Utilisez-le pour votre proposition de marketing par e-mail, les médias sociaux et d'autres propositions de marketing numérique. Vous pouvez également personnaliser le modèle en ajoutant des vidéos, des liens, des étiquettes de produits, des éléments de marque, et plus encore pour le rendre attrayant et engageant pour vos clients.

9. Flipsnack Modèle de proposition d'emploi professionnel

via Flipsnack

La conception de la proposition est un peu différente des autres, ainsi que l'objectif de ce type de proposition.

Il s'agit d'une modèle de proposition d'emploi professionnel peut être utilisé par les entreprises qui souhaitent embaucher quelqu'un pour présenter les conditions de rémunération et d'autres détails concernant le rôle.

Vous pouvez utiliser une application de création de flipbook comme Flipsnack pour créer des propositions d'entreprise engageantes qui peuvent facilement attirer l'attention des lecteurs et également trouver différents modèles à choisir.

10. Qwilr Modèle de proposition de gestion de projet

via Qwilir

Le modèle de proposition de gestion de projet peut vous aider à créer une proposition d'entreprise visuellement attrayante et organisée. Intégrez des formulaires, des échéanciers, des feuilles de calcul, des calendriers, des images, des vidéos et bien plus encore dans la proposition pour attirer l'attention de votre client et présenter un travail de qualité.

Grâce à la fonctionnalité d'identification de l'utilisateur, vous pourrez définir des limites de temps et d'affichage, et recevoir des paramètres lorsque votre client aura ouvert votre proposition commerciale.

Types de modèles de proposition d'entreprise

Il existe deux types de propositions d'entreprise :

1. Les propositions d'entreprise sollicitées

Un client potentiel demande une proposition d'entreprise sollicitée pour l'aider à décider s'il veut faire une entreprise avec vous ou non. Avec ce type de proposition d'entreprise, vous pouvez offrir des solutions à leurs problèmes ou à leurs besoins.

C'est le moyen le plus facile de les convertir en clients, car ils sont déjà intéressés par votre produit ou vos services.

2. Propositions d'entreprise non sollicitées

Une proposition d'entreprise non sollicitée est comparable à un e-mail froid ou à un prospectus de marketing. Lorsque vous rédigez des propositions non sollicitées, il se peut que vous ne sachiez rien des clients ou de leurs exigences. Dans ce cas, vous devez effectuer des recherches pour déterminer comment aborder chaque client et personnaliser la proposition d'entreprise.

Avantages des modèles de proposition d'entreprise

Les principaux avantages des modèles sont de vous faire gagner du temps, de créer une cohérence au sein de votre entreprise et de garantir que tous les détails importants sont couverts dans vos propositions commerciales.

En outre, l'utilisation de modèles peut vous donner plus de temps pour vous concentrer sur le contenu et la qualité de votre proposition et créer des propositions commerciales professionnelles qui impressionnent et gagnent vos clients et partenaires commerciaux.

Commencez à utiliser les modèles de proposition d'entreprise dès aujourd'hui

Les bons modèles peuvent vous aider à décrocher vos prochains grands projets. Il existe de nombreux modèles de propositions commerciales parmi lesquels vous pouvez choisir. La clé est de choisir celui qui convient le mieux à vos produits et services, ainsi qu'à vos clients.

Pour faire bonne impression et présenter une proposition détaillée, vous pouvez utiliser des outils tels que ClickUp et Flipsnack pour créer une proposition d'entreprise qui réponde à vos besoins et vous aide à vous démarquer. A faiseur de propositions comme Flipsnack est un logiciel qui permet la création de propositions avec différents designs, tandis qu'un outil de gestion de projet tout-en-un comme ClickUp peut vous fournir une bibliothèque de modèles personnalisables pour différents cas d'utilisation et les fonctionnalités clés dont vous avez besoin pour gérer vos projets, suivre la progression, etc.

