Présentation de Brain Max : l'application IA qui connecte votre contexte de travail et élimine la prolifération de l'IA

Vous connaissez cette sensation lorsque vous allumez votre ordinateur et que des dizaines d'outils d'IA différents vous regardent ?

ChatGPT pour une chose. Claude pour une autre. Perplexity pour la recherche. Une autre IA pour les images. Une IA pour votre CRM. Une IA pour vos documents.

Chacun dispose de son propre identifiant, de sa propre fenêtre contextuelle et de son propre abonnement.

Nous sommes passés d'une IA qui était la solution à une IA qui est devenue le problème.

Au lieu de gagner du temps, nous nous noyons dans une mer d'outils déconnectés qui ne communiquent pas entre eux, ne comprennent pas notre travail et ne nous comprennent certainement pas.

Il s'agit de l'expansion de l'IA.

C'est le tueur silencieux de la productivité dans les environnements de travail modernes.

Réfléchissez-y :

Chaque fois que vous passez d'un outil d'IA à un autre, vous perdez le contexte .

Chaque fois que vous copiez-collez d'une application à une autre, vous perdez du temps .

Chaque fois que vous expliquez votre projet à un nouveau chatbot, vous perdez votre élan.

Tous les nouveaux outils d'IA promettent des miracles, mais finissent par créer davantage de cloisonnement, de confusion et de travail inutile.

Ce n'est pas l'avenir qui vous a été promis. Ce n'est pas l'avenir que vous méritez.

Aujourd'hui, nous éliminons la prolifération de l'IA avec Brain MAX

Nous sommes ravis de vous présenter ClickUp Brain MAX, l'application IA qui vous comprend vraiment, car elle connaît votre travail.

Il ne s'agit pas d'un simple outil d'IA supplémentaire à ajouter à votre collection.

Il s'agit de la première application d'IA contextuelle qui remplace toutes les autres.

Brain MAX est le résultat de la connexion de l'IA à l'ensemble de votre contexte de travail.

Elle connaît vos tâches, vos documents, vos réunions, votre équipe et toutes les applications que vous utilisez.

Une seule IA pour rechercher, demander, automatiser et exécuter n'importe quelle tâche.

Comment l'IA contextuelle transforme la productivité au travail

Débloquez la puissance de l'IA contextuelle

Contrairement à l'IA générique qui repart de zéro à chaque fois, ClickUp AI se réfère à l'ensemble de votre travail pour fournir des réponses pertinentes. Fini les réponses génériques de l'IA.

Recherche unifiée dans toutes vos applications

Effectuez des recherches instantanées dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, le Web et bien plus encore.

Fini les recherches interminables pour retrouver des fichiers perdus.

Productivité axée sur la voix

Utilisez la fonction « Talk to Text » pour poser des questions, dicter et commander votre travail à la voix, sans les mains et où que vous soyez.

Il ne s'agit pas seulement d'une question de commodité, mais d'un changement fondamental dans la façon dont nous interagissons avec notre travail.

Une application, un abonnement, une source unique d'informations

Brain MAX remplace des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Perplexity par une solution unique, indépendante du LLM et prête à l'emploi pour les entreprises.

Ce qui différencie Brain MAX

Brain MAX n'est pas une simple amélioration progressive.

Il s'agit d'un changement fondamental dans la façon dont nous travaillons avec l'IA :

Fini le copier-coller entre différents outils.

Plus besoin d'expliquer le contexte encore et encore.

Plus besoin de parcourir une douzaine d'applications pour trouver ce dont vous avez besoin.

Une seule IA qui sait tout ce que vous savez, trouve tout ce dont vous avez besoin et fonctionne partout où vous travaillez.

Fonctionnalités de Brain MAX

🧠 Une IA contextuelle qui vous comprend

Brain MAX comprend votre travail comme personne d'autre.

Elle connaît vos projets, votre équipe, vos échéances et votre historique de travail, afin que vous obteniez des réponses et une automatisation qui ont vraiment du sens. Fini les réponses IA génériques et hors contexte.

🔍 Recherchez tout, instantanément

Une seule boîte de recherche pour toute votre vie numérique.

Trouvez ce dont vous avez besoin parmi :

ClickUp (tâches, documents, discussions et projets)

Google Drive

GitHub

OneDrive

SharePoint

Le web

Et bien plus encore

Plus besoin de parcourir les onglets ou de vous demander où vous avez enregistré ce fichier. Vous obtenez des réponses instantanées.

🎙️ Productivité axée sur la voix

Parlez à Brain MAX. Elle vous écoute, vous répond et exécute vos tâches.

Utilisez la fonction « Talk to Text » pour transformer instantanément vos idées exprimées à voix haute en tâches, e-mails, messages et contenus, sans interrompre votre flux de travail.

🤖 Tous les meilleurs modèles d'IA en un seul endroit

Accédez aux outils d'IA les plus puissants sans jongler entre les applications :

ChatGPT (plusieurs versions, dont GPT-4o)

Claude

Gemini

Passez d'un modèle à l'autre pour obtenir les meilleurs résultats en matière de rédaction, de codage, de résumé, etc. À mesure que l'IA évolue, Brain MAX vous permet de garder une longueur d'avance, sans effort supplémentaire.

🔒 Vos données, vos règles

Votre confidentialité n'est pas négociable.

Rétention des données dès le premier jour avec les fournisseurs d'IA

ClickUp AI n'est pas entraînée à partir des données de votre environnement de travail. Vos données ne sont PAS utilisées pour entraîner les modèles d'IA

Conçue sur AWS avec une sécurité de bout en bout

Vous gardez le contrôle, à tout moment.

🎯 Une IA plus intelligente, à chaque fois

Brain MAX sélectionne le meilleur modèle d'IA pour votre tâche, que vous soyez en train d'écrire, d'analyser des données ou de réfléchir à des idées.

Vous obtenez les meilleurs résultats sans avoir à y penser.

💻 Conçue pour votre bureau

Disponible pour Mac et Windows.

Il ne s'agit pas simplement d'une extension de navigateur, mais d'une application native conçue pour fonctionner de manière transparente avec votre système d'exploitation afin d'offrir une vitesse et une accessibilité maximales.

♾️ Accès gratuit

Tout le monde peut essayer Brain MAX gratuitement !

Si vous avez souscrit au forfait AI Autopilot de ClickUp, profitez d'un accès illimité à Brain MAX. Aucune limite à votre productivité.

Brain MAX est disponible dès maintenant gratuitement

Brain MAX est disponible dès aujourd'hui pour Mac et Windows.

Et voici le meilleur : l'utilisation illimitée est incluse pour les abonnés ClickUp Brain pendant la phase de lancement.

Mieux encore ? Vous pouvez l'essayer gratuitement

Fini le foisonnement des IA. Une seule application, un seul abonnement, une seule source de vérité.

Téléchargez Brain MAX dès maintenant et découvrez ce qui se passe lorsque l'IA comprend enfin votre travail.

C'est l'avenir du travail.