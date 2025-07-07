La dynamique plutôt que le mouvement : comment les dirigeants peuvent débloquer les capacités humaines grâce à l'exécution et à l'IA

C'est dimanche soir, et vous passez en revue les mises à jour hebdomadaires de votre équipe. Sur le papier, tout le monde est occupé. Les projets sont « en cours ». Les équipes travaillent dur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les initiatives les plus importantes, celles qui sont liées à vos objectifs trimestriels, semblent enlisées dans des sables mouvants.

Cela vous semble familier ?

Si vous acquiescez, vous faites l'expérience de ce que j'appelle la « taxe invisible » d'une mauvaise exécution des projets. Il s'agit du coût caché qui sépare les organisations gagnantes de celles qui travaillent tout aussi dur, mais qui échouent systématiquement.

Le coût réel du chaos dans l'exécution

En tant que directeur des opérations chez ClickUp, je gère près de 700 personnes réparties dans de nombreuses équipes différentes, du marketing à l'équipe commerciale en passant par les données et les systèmes. À tout moment, mon équipe travaille sur 30 à 40 initiatives très clés à travers le monde. Grâce à cette expérience et à d'innombrables discussions avec d'autres cadres, j'ai appris que les échecs dans la gestion de projet surviennent rarement du jour au lendemain.

Au lieu de cela, les projets meurent « à petit feu »

C'est l'approbation qui aurait dû avoir lieu à la première étape, mais qui n'est apparue qu'à la cinquième. Ce sont les équipes qui réinventent la roue parce que les processus métier ne sont pas standardisés. C'est le brillant collaborateur qui s'épuise parce qu'il croule sous les réunions de statut au lieu de créer de la valeur.

Il ne s'agit pas d'échecs spectaculaires qui font la une des journaux. Il s'agit plutôt d'une érosion silencieuse de la dynamique qui s'accumule au fil du temps, créant ce que j'appelle des « projets zombies », c'est-à-dire des initiatives qui semblent vivantes en surface, mais qui sont fondamentalement au point mort.

L'impact sur les dirigeants est réel :

Les initiatives qui devraient stimuler la croissance future sont au point mort

Les équipes paient une taxe invisible sous forme de travail redondant

Les employés très performants s'épuisent davantage à cause du chaos opérationnel que d'un travail significatif

Les organisations sacrifient la dynamique essentielle à leur avantage concurrentiel

La plupart des organisations gèrent encore des projets complexes et interfonctionnels en utilisant des feuilles de calcul et des e-mails comme principaux outils de coordination. Avant de rejoindre ClickUp, c'était aussi notre réalité : nous exécutions des projets sur des feuilles de calcul, où le meilleur moyen de combler les lacunes en matière de communication consistait à se mettre en copie dans les fils d'e-mails. Imaginez que vous essayez de coordonner un orchestre symphonique où chaque section lit une partition différente et où le chef d'orchestre ne peut entendre qu'un seul instrument à la fois.

Cette approche fragmentée crée trois points de défaillance critiques :

1. Chaos dans la communication : lorsque les mises à jour d'un projet sont diffusées dans des fils d'e-mails, les informations critiques sont noyées. Quelqu'un oublie de mettre en copie une partie prenante clé, créant ainsi un tout nouveau fil sans contexte complet. Rapidement, vous vous retrouvez avec plusieurs versions de la vérité et des décisions prises sur la base d'informations incomplètes.

2. Lacunes en matière de visibilité : sans visibilité en temps réel sur les indicateurs de performance et les indicateurs clés de performance, les dirigeants travaillent avec des informations obsolètes. Lorsque les problèmes apparaissent lors des revues formelles, ils ont déjà entraîné des retards en cascade dans toutes les initiatives dépendantes.

3. Charge administrative Les équipes consacrent un temps disproportionné à des tâches administratives : mise à jour de feuilles de calcul, rédaction de rapports de statut et recherche d'informations qui devraient être automatiquement disponibles. Cette « charge administrative » réduit le temps disponible pour le travail à forte valeur ajoutée qui fait réellement avancer les choses.

Comment l'IA transforme l'exécution de réactive à prédictive

L'intelligence artificielle ne se contente pas d'automatiser les tâches, elle change la façon dont les organisations performantes abordent l'exécution des projets. Voici comment les outils et les systèmes d'IA créent un nouveau paradigme :

Intelligence centralisée

ClickUp Brain Intelligence

Au lieu de rechercher le statut d'un projet dans plusieurs outils, l'IA crée une vue unifiée où tout le travail, la communication et les décisions sont regroupés en un seul endroit. Les équipes collaborent directement au sein des tâches et les dirigeants bénéficient d'une visibilité en temps réel sans avoir à vérifier constamment.

Résolution prédictive des problèmes

Automatisez les résumés et les mises à jour de vos projets avec ClickUp Brain

La gestion de projet traditionnelle est réactive : vous découvrez les problèmes après qu'ils ont déjà causé des retards. L'IA analyse les données historiques pour identifier les tendances dans tous vos projets et identifier les risques avant qu'ils ne se concrétisent. Elle signale les dépendances à risque, les ressources qui deviennent des goulots d'étranglement et les initiatives qui perdent de leur élan. Cela est particulièrement utile lors de la gestion de données complexes entre plusieurs services. C'est la puissance de l'exécution prédictive des projets grâce à des informations basées sur les données.

Orchestration automatisée

Ajoutez des cartes alimentées par l'IA aux tableaux de bord et aux aperçus pour générer instantanément des résumés, des rapports, des mises à jour de statut ou tout ce que vous pouvez imaginer.

L'IA élimine les tâches manuelles en automatisant les tâches routinières :

Génération de résumés exécutifs à partir de l'activité d'un projet

Création de rapports et de tableaux de bord standardisés

Acheminer les décisions vers les bonnes parties prenantes

Suivi des dépendances et signalement automatique des conflits

Cela vous libère du temps pour vous concentrer sur l'amélioration des informations sur le comportement des clients et la réalisation des objectifs stratégiques.

Accélération contextuelle

L'IA ne se contente pas d'automatiser, elle accélère la prise de décision en fournissant le contexte pertinent exactement au moment où vous en avez besoin. Elle peut faire ressortir des décisions similaires prises par le passé, identifier des experts en la matière et même rédiger des recommandations initiales basées sur les données historiques du projet.

Le guide du dirigeant : être leader à l'ère de l'IA

D'après mon expérience en matière de mise à l'échelle de l'exécution chez ClickUp, voici comment les dirigeants peuvent exploiter l'IA pour transformer l'exécution de leur organisation :

1. Auditez votre taxe d'exécution

Comme je l'ai mentionné, les équipes paient souvent une taxe invisible parce qu'elles réinventent sans cesse la roue. Les processus de révision sont défaillants, tout comme les processus d'approbation. Ce qui aurait dû être discuté à la première étape est désormais discuté à la cinquième étape. Cette taxe fait souvent la différence entre la réussite et l'échec.

2. Exigez une visibilité en temps réel

Cessez d'accepter les rapports hebdomadaires sur le statut comme principale source d'informations sur vos projets. Mettez en place des systèmes qui vous offrent une visibilité continue sur la santé des projets, l'allocation des ressources et les risques émergents. Les tableaux de bord alimentés par l'IA doivent fournir des informations exploitables pour vous aider à diriger de manière proactive, et non réactive.

Quelles initiatives risquent de ne pas respecter les délais ?

Où les ressources deviennent-elles des goulots d'étranglement ?

Quelles dépendances pourraient faire dérailler plusieurs projets ?

3. Éliminez la dette décisionnelle

Les décisions en suspens, c'est-à-dire les décisions retardées ou évitées, sont souvent la cause principale des retards dans les projets. Utilisez l'IA pour rationaliser la prise de décision dans la gestion de projet : acheminer automatiquement les décisions vers les bonnes parties prenantes, fournir le contexte pertinent et les précédents historiques, et suivre la vitesse de décision comme indicateur clé.

4. Investissez dans la création de dynamique

Une bonne exécution ne consiste pas seulement à accomplir des tâches, mais aussi à créer une dynamique imparable. L'IA vous aide à :

Créer une célébration automatisée des victoires pour booster le moral

Identifier et reproduire les modèles d'exécution réussis

Offrir aux équipes une visibilité claire sur la manière dont leur travail est connecté aux résultats

5. Développez votre leadership

En tant que dirigeant, votre capacité à débloquer les équipes et à donner une orientation est votre principal levier. L'IA amplifie cette capacité en :

Signalez automatiquement les problèmes qui nécessitent l'attention des dirigeants

Fournir un contexte résumé pour vous permettre de comprendre rapidement des situations complexes

Vous permettant d'ajouter de la valeur en temps réel plutôt que d'attendre les revues planifiées

L'impératif du leadership : respecter les capacités humaines

Voici ce qui m'empêche de dormir : des personnes talentueuses qui travaillent incroyablement dur, mais qui ne réussissent pas en raison de cadres d'exécution défaillants.

J'ai déjà été confronté à des situations où les membres d'une équipe travaillaient toute la nuit sur un projet, pour finalement se retrouver à modifier et réviser sans cesse leur travail parce que le processus de révision et d'approbation n'était pas clair dès le départ. Ils finissaient par travailler dans le chaos et la panique, non pas parce qu'ils manquaient de compétences, mais parce que les systèmes les avaient laissés tomber.

Les dirigeants ont l'obligation de débloquer les capacités humaines, et non de les alourdir avec une complexité inutile.

Lorsque nous mettons en œuvre des systèmes d'exécution de projets basés sur l'IA, nous ne nous contentons pas d'améliorer l'efficacité, nous montrons également notre respect pour le temps, le talent et l'expertise humaine de nos équipes. Nous permettons d'obtenir de meilleurs résultats pour les projets en supprimant les frictions et en clarifiant les choses.

La réalité concurrentielle : l'exécution est le nouveau facteur de différenciation

Sur le marché actuel, avoir de bonnes idées ne suffit pas. Les organisations qui gagnent sont celles qui peuvent exécuter plus rapidement, s'adapter plus vite et tirer des leçons de leurs modèles d'exécution. L'IA vous offre trois avantages concurrentiels :

Rapidité : les flux de travail automatisés et la prise de décision en temps réel compressent les échéanciers d'exécution.

Agilité : grâce à des informations prédictives, vous pouvez changer de cap avant que les problèmes ne se transforment en crises.

Évolutivité : l'IA vous permet de maintenir la qualité de l'exécution à mesure que vous vous développez, sans augmenter proportionnellement vos frais généraux.

Les organisations qui s'appuient encore sur des processus d'exécution manuels et déconnectés sont en réalité en concurrence avec des machines à écrire dans un monde informatisé.

Votre prochaine étape : découvrez l'exécution IA en action

Gaurav Agarwal est directeur des opérations chez ClickUp, où il supervise toutes les opérations liées aux revenus et dirige près de 700 personnes réparties dans des équipes internationales. Il a développé les opérations de plusieurs entreprises technologiques à forte croissance et se passionne pour la libération du potentiel humain grâce à des systèmes intelligents.