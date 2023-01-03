10 des meilleurs films de copains et ce qu'ils peuvent nous apprendre sur le travail d'équipe

Vous connaissez la formule. Deux personnes issues de milieux très différents se retrouvent dans la vie l'une de l'autre. À contrecœur, le duo improbable se lie tout au long de leur hilarante escapade partagée - généralement une mission aux enjeux élevés et aux conséquences considérables.

Que ce soit à la suite d'un enlèvement, d'un divorce ou même d'un meurtre accidentel, nos protagonistes doivent assumer ce qui semble être le poids du monde.

Inévitablement, un fossé se creuse.

Et les nouveaux amis se retrouvent en désaccord. Mais de façon grandiose, leur amitié est ravivée et l'importance de leur mission est réaffirmée. À la onzième heure, alors que les cartes se sont accumulées contre eux, nos protagonistes gaffeurs parviennent à déjouer l'ennemi ou à le muscler et à sauver la situation. ClickUp s'est penché sur l'histoire des films de potes et en a retenu 10 ayant obtenu au moins 10 000 votes sur le site IMDb et au moins une évaluation utilisateur IMDb de 7,0 ou une note de 70 Métascore . Ils sont listés par ordre alphabétique. Les films de ce genre font appel à notre nature humaine : Ils sont drôles, nous touchent au cœur, et les meilleurs d'entre eux se hissent au sommet de la hiérarchie, souvent grâce à l'incroyable alchimie entre les membres de l'équipe principale, qui démontre la force inébranlable de l'amitié.

Le film de potes est un pilier d'Hollywood depuis au moins les années 1930. Au cours des années 1970 et 1980, le genre a évolué pour inclure des duos biraciaux. Dans les années 1990, les films de potes féminins se sont multipliés sur le grand écran. Il n'en reste pas moins que les hommes ont toujours dominé les rôles dans ce genre, ce qui explique la surreprésentation des films dont l'acteur principal est un homme dans cette liste. Attention : spoilers à venir.

1. Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)

Twentieth Century Fox Film Corporation/Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images

Réalisateur : George Roy Hill

: George Roy Hill Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 66

: 66 **Durée d'utilisation 110 minutes

"Butch Cassidy and The Sundance Kid" met en scène Paul Newman et Robert Redford dans des rôles légendaires, à la tête d'une organisation criminelle qui pille les banques et qui est constamment en conflit avec les auteurs. Finalement, un intérêt amoureux et une présence policière croissante convainquent le duo de faire le ménage, et les deux s'éloignent l'un de l'autre.

En fin de compte, leur nouveau mode de vie s'avère tout aussi violent, et les deux hommes retournent à leurs habitudes de hors-la-loi. Les personnages de Newman et Redford, qui s'inspirent librement d'une véritable histoire de la frontière, meurent l'un à côté de l'autre dans un éclat de gloire, choisissant la mort et l'amitié plutôt que l'emprisonnement ou la vie domestique.

2. Léon : Le Professionnel (1994)

via Gaumont

Réalisateur : Luc Besson

: Luc Besson Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 8.5

: 8.5 Metascore : 64

: 64 **Durée d'exécution 110 minutes

Dans "Léon : Le Professionnel", une jeune fille interprétée par Natalie Portman noue une relation inhabituelle avec un tueur à gages. La famille de la jeune fille, mêlée à des activités criminelles, est assassinée par un agent fédéral corrompu de la DEA (Gary Oldman).

Le film, classé R, déborde de violence et met en scène un amour platonique non conventionnel entre un tueur à gages excentrique et une jeune fille effrontée qui l'a convaincu de l'aider à se venger de l'assassin de sa famille.

3. Men in Black (1997)

via Columbia Pictures

Réalisateur : Barry Sonnenfeld

: Barry Sonnenfeld Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.3

: 7.3 Metascore : 71

: 71 **Durée de fonctionnement 98 minutes

men In Black" poursuit le penchant du genre "buddy movie" pour les duos de lutte contre le crime, mais avec une touche intergalactique. Tommy Lee Jones et Will Smith partagent la vedette dans les rôles d'un vétéran sortant de l'organisation secrète des MiB et d'une nouvelle recrue.

Le vétéran bourru montre au nouveau venu arrogant et naïf comment surveiller les extraterrestres du monde entier qui vivent déguisés en humains ordinaires.

Toujours en désaccord l'un avec l'autre, le duo suit des extraterrestres connus qui nettoient leurs dégâts, effaçant au passage la mémoire des gens à l'aide de leurs neutraliseurs. Le duo tombe sur un nouvel extraterrestre ressemblant à un cafard qui menace de détruire l'univers.

Les agents endurcis partagent un moment de tendresse lorsque le caractère de Smith efface la mémoire de Jones avant qu'il ne prenne sa retraite - y compris tous les souvenirs de sa relation avec Smith.

4. Midnight Run (1988)

via Universal Pictures

Réalisateur : Martin Brest

: Martin Brest Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 78

: 78 Durée de vie : 126 minutes

"Midnight Run" met en scène Robert DeNiro dans le rôle d'un chasseur de primes chargé de suivre la trace d'un comptable qui a escroqué de l'argent à un baron du crime. Cette comédie de potes a été écrite par Martin Brest, qui a réalisé le succès des années 1980 "Le flic de Beverly Hills" "Midnight Run" offre un mélange similaire d'action et de suspense.

Le personnage de DeNiro, Jack, est l'homme fort qui garde ses cartes secrètes. Il finit par révéler son passé mouvementé à sa prime alors que les deux hommes traversent le pays. Lorsque Jack apprend que son employeur l'a dupé, son attitude change. La relation entre Jack et le comptable (Charles Grodin) finit par se transformer en amitié, laissant au spectateur un exemple de la façon dont deux personnes en désaccord peuvent s'unir contre un ennemi commun.

5. The Nice Guys (2016)

via Paramount Pictures

Réalisateur : Gene Saks

: Gene Saks Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 86

: 86 **Durée d'utilisation 105 minutes

Sorti en 1968, "The Odd Couple" est une comédie qui abonné deux hommes divorcés (Jack Lemmon et Walter Matthau) alors qu'ils tentent de se tenir compagnie en tant que colocataires après s'être séparés de leurs épouses respectives.

Les caractères de Lemmon et de Matthau ne pourraient pas être plus différents l'un de l'autre. Felix, interprété par Lemmon, est une personnalité ordonnée et obsessionnelle ; Oscar, interprété par Matthau, est son homologue insouciant et sans états d'âme. Les deux se poussent mutuellement à bout, et Felix finit par déménager, mais pas avant que le spectateur ne se rende compte qu'ils ont tiré de précieuses leçons de leurs approches respectives de la vie.

7. Rain Man (1988)

via United Artists

Réalisateur : Barry Levinson

: Barry Levinson Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 8.0

: 8.0 Metascore : 65

: 65 Durée de vie : 133 minutes

A première vue, "Rain Man" est un road trip qui suit Raymond (Dustin Hoffman), un adulte autiste, et son frère biologique Charlie (Tom Cruise), dont il est séparé. Au fur et à mesure que le film se développe, c'est l'amour fraternel que Cruise finit par éprouver à l'écran pour le caractère de Hoffman que le spectateur retient.

Charlie est un concessionnaire automobile qui apprend que son père a légué sa fortune à Raymond, dont Charlie n'a aucun souvenir. Tout au long de leur voyage à travers le pays, la frustration de Charlie à l'égard de Raymond fait place à l'amour, et les deux partagent des moments tendres, dont un où Cruise essaie patiemment d'apprendre au caractère de Hoffman comment danser avec une femme.

Le film a été primé aux Oscars en 1988 et a été critiqué pour la représentation imparfaite de l'autisme par Hoffman, alors qu'il a été salué pour avoir mis en valeur les expériences des personnes qui vivent avec le spectre.

8. Rush Hour (1998)

via New Line Cinema

Réalisateur : Brett Ratner

: Brett Ratner Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.0

: 7.0 Metascore : 60

: 60 **Durée d'exécution 98 minutes

Dans "Rush Hour", le pire détective de la police de Los Angeles (Chris Tucker) est chargé par le FBI de surveiller un détective étranger (Jackie Chan), que la police de Los Angeles ne veut pas voir interférer dans une affaire d'enlèvement très médiatisée.

En fin de compte, les caractères de Tucker et de Chan surmontent les paramètres qui les séparent - la race, la nationalité et le tempérament - pour poursuivre l'objectif de sauver la jeune fille d'un diplomate d'un syndicat criminel.

Le film est resté dans la culture populaire grâce à la nostalgie suscitée par l'alchimie du duo à l'écran et aux débats des fans sur la question de savoir si les blagues à connotation raciale des personnages étaient des plaisanteries inoffensives ou simplement racistes.

9. Thelma et Louise (1991)

via Pathé Entertainment

Réalisateur : Ridley Scott

: Ridley Scott Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.5

: 7.5 Metascore : 88

: 88 **Durée du film 130 minutes

Parmi les premiers films du réalisateur Ridley Scott figure "Thelma et Louise", un road trip féminin et étoilé qui a révolutionné le genre de la comédie de potes.

Dans ce film, Thelma (Geena Davis) et Louise (Susan Sarandon) sont des amies à des époques très différentes de leur vie qui se retrouvent à fuir les autorités après avoir tué un homme qui avait tenté de violer l'une d'entre elles.

Elles ont des idées très différentes sur la façon d'aller de l'avant après l'incident et finissent par sillonner le pays dans une hilarante série de crimes.

Dans ce film, vous verrez Brad Pitt dans l'un de ses premiers rôles, ainsi que Harvey Keitel. Sarandon et Davis ont toutes deux été nominées pour le prix de la meilleure actrice lors de la cérémonie des Oscars de 1991.

10. Withnail and I (1987)

via Cineplex Odeon Films

Réalisateur : Bruce Robinson

: Bruce Robinson Évaluation des utilisateurs de l'IMDb : 7.6

: 7.6 Metascore : 84

: 84 **Durée d'utilisation 107 minutes

Dans "Withnail and I", les copains sont deux acteurs au chômage qui abusent de diverses substances. Le film les suit alors qu'ils partent en vacances, ce qui met la relation des colocataires à rude épreuve.

Paul McGann, dont le caractère n'est pas nommé, apprend qu'on lui a offert un rôle. Mais sa réussite n'est pas partagée par Withnail, interprété par Richard E. Grant, et les deux se séparent.

Comédie noire et classique culte, "Withnail et moi" laisse au spectateur l'image de deux hommes malchanceux qui finissent par comprendre qu'ils se sont peut-être considérés comme acquis l'un l'autre. Le film s'inspire d'un roman encore plus sombre, non publié, qui se termine par un suicide et que le réalisateur, Robinson, a choisi de modifier pour l'écran.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Dom-Difurio-1400x1400.webp

/$$$img/

/$$$img/

Dom DiFurio