Comparaison Monday vs Jira : Quel est le meilleur outil en 2024 ?

Vous souhaitez comparer Monday.com et Jira ?

Vous ne savez pas lequel logiciel de gestion de projet est actuellement meilleur que l'autre ?

Vous n'êtes certainement pas le seul à prendre cette décision. Chaque outil de gestion de projet a procédé à une série de changements de plateforme et a publié de nouvelles fonctionnalités en 2022.

Dans ce guide, nous allons comparer les deux outils populaires de gestion de projet /%href/ et /%href/ outils de gestion de projet les plus populaires en tête à tête pour que vous sachiez quelle est la meilleure option entre Monday.com et Jira.

C'est parti !

Qu'est-ce que Monday.com ?

Via Monday.comMonday est un projet et la gestion des tâches cette solution est principalement utilisée par les équipes et les entreprises pour suivre, collaborer et gérer les tâches et les projets. Il est assez facile à utiliser et vous permet d'obtenir une visibilité sur les projets au fur et à mesure que vous les réalisez jalon et atteindre les cibles de votre projet. 🎯

Les fonctionnalités du Monday

Les fonctionnalités de Monday comprennent une disposition visuelle en Tableau pour que vous puissiez facilement voir les projets et les tâches, attribuer des rôles et suivre la progression. Il est également livré avec de nombreuses fonctionnalités d'automatisation et permet des flux de travail personnalisés en fonction des besoins de l'équipe.

En parcourant ce que Monday a à offrir aux équipes, quelques fonctionnalités sortent du lot . 💡

1. Tableaux Kanban

La vue Tableau de Monday peut personnaliser les détails de l'affichage des cartes et être divisée par groupes

Monday ne lésine pas sur l'attrait visuel de ses outils. Ses Tableaux scrum et kanban sont visuellement attrayants et faciles à utiliser. Ils sont parfaits pour gérer et suivre plusieurs projets à la fois sans se perdre dans les détails.

Même si les deux solutions de gestion de projet proposent des tableaux kanban pour les équipes agiles, les fonctionnalités avancées de Monday fonctionnent mieux en tant qu'outil de gestion des tâches.

Malheureusement, la Lecture seule de Monday ne permet de créer des cartes qu'avec les libellés des colonnes de statut, ce qui peut être une limite pour certains qui souhaitent une personnalisation plus poussée de leurs outils de gestion de projet.

2. Gestion de fichiers intégrée

Les fonctionnalités de gestion de fichiers de Monday vous permettent de télécharger des fichiers et de les partager entre les équipes pour une meilleure collaboration

Les fonctionnalités intégrées de gestion de fichiers de Monday facilitent la collaboration entre les équipes et la centralisation des fichiers clés en un seul endroit. C'est un excellent moyen de s'assurer que toute votre équipe a accès aux mêmes informations actualisées au fur et à mesure que vos projets prennent forme. 📝

3. Intégrations API

Via Monday.com

Les outils d'automatisation de Monday permettent aux utilisateurs de gagner du temps en construisant des flux de travail automatisés avec des conditions et des tâches prédéfinies. Cela permet aux équipes de rester organisées et de se concentrer sur les tâches les plus importantes sans avoir à tout gérer et à tout mettre à jour manuellement à chaque fois.

5. Application mobile

Grâce à l'application mobile de Monday.com, les utilisateurs accèdent à leur projet et à leur logiciel de gestion des tâches où qu'ils se trouvent. Il offre également des notifications en temps réel et la possibilité de commenter, discuter et collaborer avec les membres de l'équipe.

Prix du Monday :

Un bon point pour Monday.com est que son prix est très abordable. Il n'est pas nécessaire d'être une grande équipe avec des budgets encore plus importants pour utiliser l'outil. Voici une ventilation de base de chaque niveau de tarification. 💰

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : $$$a$ par place et par mois

: $$$a$ par place et par mois Standard : $$$a par place et par mois

: $$$a par place et par mois Pro : $$$a par place et par mois

: $$$a par place et par mois Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

Qu'est-ce que Jira ?

Via JiraJira est une solution de gestion de projet agile utilisée par des milliers d'équipes pour suivre et gérer les tâches, les projets et les flux de travail. Tout comme Monday, il est facile à intégrer dans votre pile technologique et offre de puissantes options de personnalisation. Comparer Confluence à Notion !

Fonctionnalités de Jira

Similaire à Monday, Jira offre également plusieurs fonctionnalités de gestion utiles. Deux fonctionnalités distinctes sont son système de suivi, qui aide à surveiller la progression, et ses outils de rapports et d'analyse graphique, qui permettent aux utilisateurs de voir les perspectives en un coup d'œil.

Les équipes de développement de logiciels ont tendance à préférer Jira, mais voyons pourquoi avec quelques autres de ses fonctionnalités.

1. Suivi des problèmes

Jira a récemment affiché son nouvel écran de suivi des problèmes

Le système de suivi des problèmes de Jira permet aux équipes de développement de logiciels de suivre les tâches, les projets et les flux de travail et de s'en tenir au courant. Grâce à cette fonctionnalité de gestion de projet, les équipes sont en mesure de collaborer et de détecter rapidement les erreurs.

2. Rapports

Exemple de diagramme d'épuisement des fonds dans Jira

Avec les outils de Jira outils de rapports de Jira vous permettent de garder le contrôle sur les sprints, les tâches et les estimations. Chaque fois que vous avez besoin d'analyser la progression ou les performances de votre projet, les outils de rapports de Jira vous couvrent. 📈

3. Personnalisation Jira propose aux utilisateurs la possibilité de personnaliser le tableau de bord en fonction des besoins de leur équipe. Les utilisateurs créent des champs personnalisés, des libellés et des statuts pour mieux organiser leurs tâches dans ce logiciel de gestion de projet.

4. Application mobile

L'application mobile de Jira permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à leur système de gestion de projet, de collaborer avec les membres de l'équipe et de suivre la progression. Elle permet également de recevoir des notifications en temps réel et de modifier les tâches et les flux de travail. 📲

5. Automatisation

Via Jira

Les outils d'automatisation de Jira permettent aux utilisateurs de créer des flux de travail personnalisés et de d'automatiser leurs processus . L'automatisation permet de gagner du temps et rend la gestion des tâches et des projets plus rapide et plus efficace.

Prix de Jira

À Jira, il y a moins de niveaux de prix, mais il les fait à des prix très abordables. La bonne chose est que les équipes de toutes tailles sont en mesure de profiter des meilleures fonctionnalités de cet outil de gestion de projet sans se ruiner. 💰

Free : Toujours gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs

: Toujours gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs Standard : 7,75 $ par utilisateur

: 7,75 $ par utilisateur Premium : 15,25 $ par utilisateur

: 15,25 $ par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale

Monday.com Vs. Jira : Qui gagne ?

En matière d'outils de gestion de projet, tout dépend des besoins et des préférences de l'équipe. Monday offre une interface facile à utiliser et de puissantes options de personnalisation. Il est également idéal pour les équipes qui ont besoin de collaborer en déplacement.

Jira, quant à lui, est idéal pour les équipes qui souhaitent assurer un meilleur suivi de leurs projets. Il dispose de puissants outils de rapports et d'analyse graphique, ce qui permet aux équipes de contrôler facilement ce qu'elles ont fait jusqu'à présent.

Dans l'ensemble, les deux outils sont excellents pour la gestion de projet et le facteur décisif entre eux se résume souvent au sentiment d'utilisation de l'outil par l'équipe. Voyons quel outil l'emporte dans chacune des catégories les plus importantes pour un logiciel de gestion de projet efficace. 📊

Automatisation

En matière d'automatisation, Jira et Monday.com offrent des fonctionnalités similaires. Monday.com propose des outils d'automatisation qui permettent aux utilisateurs de créer des flux de travail personnalisés et d'automatiser les processus.

Jira offre également des fonctionnalités d'automatisation, permettant aux équipes de développement de logiciels et à d'autres groupes de définir et de contrôler leurs flux de travail. Cependant, Jira offre des fonctionnalités d'automatisation plus avancées, telles que la possibilité de s'intégrer à des API tierces, ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à d'autres services pour automatiser les processus et le partage de documents.

En fin de compte, il s'agit de répondre aux besoins individuels de l'équipe et de choisir la solution qui lui convient.

Pour cette fonctionnalité, il y a égalité. 🤝

Gestion des tâches

En matière de gestion des tâches, Jira et Monday.com offrent tous deux d'excellentes fonctionnalités. Cependant, Monday.com se distingue par ses tableaux de bord avec code couleur, ses libellés personnalisables et ses outils de gestion de fichiers.

Ces fonctionnalités permettent aux équipes de collaborer et d'organiser facilement les tâches et les projets. Certains membres de l'équipe préféreront peut-être travailler avec des outils qui intègrent la couleur.

Jira offre également de puissants outils de gestion des tâches qui permettent aux utilisateurs de cocher des tâches sur une liste et d'en informer automatiquement toutes les parties prenantes importantes. En fin de compte, la meilleure solution pour la gestion des tâches se résume à la granularité que les équipes peuvent obtenir avec la gestion des tâches.

Pour cette fonctionnalité, il y a égalité. 🤝

Prix

La principale différence entre Monday et Jira est la tarification. Monday offre une solution plus budgétaire et plus flexible en ce qui concerne la tarification. Leur forfait Free Forever est gratuit pour toujours, tandis que leur forfait de base ne coûte que 8 $ par place et par mois.

En revanche, le forfait le moins cher de Jira est son plan Standard à 7,75 $ par utilisateur et par mois. Les forfaits Premium et Enterprise de Jira sont également plus chers que l'offre de Monday. En fin de compte, les équipes devront tenir compte de leur budget et des outils auxquels ce budget leur permet d'accéder lors de la sélection de la bonne solution de gestion de projet.

Pour cette fonctionnalité, Monday.com l'emporte. 🥇

Monday vs. Jira sur Reddit

Quelle meilleure façon de se faire une idée d'un outil que de lire ce que les utilisateurs sur Internet partagent franchement ? Jetez un coup d'œil à quelques posts Reddit sur les deux outils.

Monday Reddit review

je dirais que Monday est un peu général dans un sens, il fait un peu de tout et ne se spécialise pas complètement dans une chose. En même temps, je dirais que c'est aussi ce qui le rend unique, donc si vous voulez un outil capable de répondre à presque tous vos besoins, Monday est une excellente option. Il y a d'autres outils qui sont plus spécialisés dans ce sens, mais Monday est vraiment génial et nous l'utilisons tout le temps."_ - Via Reddit

Jira Reddit review

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Monday vs. Jira

À ce stade, nous avons largement parlé de ce qui rend chaque outil utile, des fonctionnalités qui se démarquent et de leurs options de paiement. Cependant, une alternative qui pourrait mieux répondre à vos besoins n'est autre que ClickUp ! 💜

Alors, pourquoi ClickUp ? Pour commencer, vous obtenez beaucoup plus pour ce que vous payez - et pour ce que vous ne payez pas. L'option Free Forever de ClickUp donne accès à la majorité de ses fonctionnalités pour rien du tout !

La plupart des plateformes travaillent sur un modèle "freemium" plus strict qui ne vous permet pas d'essayer les outils sans les mettre à niveau. En fait, ClickUp offre des fonctionnalités étonnantes dans son forfait gratuit comme :

Tâches illimitées

Un nombre illimité de membres dans le forfait gratuit

Tableau blanc

Suivi du temps

Enregistrement vidéo dans l'application

Bien sûr, ces fonctionnalités sont intéressantes. À quel point se comparent-elles aux fonctionnalités de Monday et de Jira ? Jetons un coup d'œil !

ClickUp rival fonctionnalité 1 : Tableaux blancs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Tableau blanc-gif.gif ClickUp Tableau blanc gif connexion du flux de travail et travail simultané avec votre équipe /$$$img/

Glissez et déposez des formes sur votre canevas, connectez votre flux de travail et travaillez en même temps avec votre équipe dans ClickUp Tableau blanc Tableaux blancs ClickUp offrent un espace aux chefs de projet pour organiser des brainstormings et même des sessions d'explication tout en gérant leurs projets. Les Tableaux très visuels vous permettent facilement de hiérarchiser les tâches d'attribuer des responsabilités et d'ajouter des notes.

Les tableaux blancs sont collaboratifs, ce qui signifie que vous pouvez travailler en temps réel avec les autres membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement. De plus, vous pouvez ajouter des échéances et personnaliser leurs tableaux en fonction de leurs besoins.

Bonus: Monday Vs ClickUp !

ClickUp fonctionnalité rivale 2 : Objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Objectifs-Task-Targets-Example.gif ClickUp Sprint Objectifs Tâches Cibles Exemple /$$$img/

Utilisez ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches Objectifs de ClickUp permet aux gestionnaires de projet de créer et de suivre facilement les objectifs de leurs équipes. Les objectifs permettent aux utilisateurs de diviser les projets en jalons gérables avec des paramètres définis.

Vous pouvez définir des paramètres tels que des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et des cibles de tâches pour suivre les Objectifs et vous assurer que vous respectez les délais ou le budget.

ClickUp rival feature 3 : Bloc-notes extension

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image10.gif Modification en cours de texte riche dans le bloc-notes de ClickUp /$$$img/

Organisez instantanément vos textes avec la modification en cours dans le bloc-notes de ClickUp Bloc-notes de ClickUp (un des favoris !) est un excellent outil "portable" qui permet aux utilisateurs de noter rapidement des idées, de faire un brainstorming et de stocker des informations de manière organisée. L'extension chrome offre un moyen pratique de stocker des notes, des images, des signets, des captures d'écran, des listes, un suivi du temps et d'autres données.

Le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de cliquer hors de votre onglet actuel si vous voulez soudainement enregistrer ou noter une note importante. Il flotte dans le coin de votre fenêtre de navigation pour un accès facile en un seul clic. 😎

ClickUp rival feature 4 : Annotations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/annotate-images-in-ClickUp.gif annoter des images dans ClickUp /$$$img/

Laissez facilement des annotations, assignez des utilisateurs ou créez des tâches directement à partir d'une image ou d'un fichier PDF

À saviez-vous que ClickUp vous permet d'annoter et de annoter les PDF ? Pour beaucoup de gestionnaires de projet et de personnes clés, les PDF sont utiles, mais ils deviennent difficiles à gérer lorsque vous souhaitez effectuer des modifications en cours ou ajouter des annotations.

Avec ClickUp, ce problème disparaît.

La fonctionnalité (incluse dans le forfait Enterprise de ClickUp) vous permet de modifier et d'annoter rapidement vos PDF directement dans l'application. Non seulement elle est idéale pour rationaliser le flux de travail pour les documents du projet, mais elle permet aux équipes de donner plus facilement leur avis, de commenter et de collaborer sur les documents, quel que soit le format dans lequel ils se présentent.

ClickUp rival feature 5 : Charge de travail view

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif charge de travail ClickUp /$$$img/

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Souvent, un gestionnaire de projet est synonyme de gestion du temps . En effet, ils doivent connaître la charge de travail de leurs équipes afin que personne ne se voie attribuer trop ou pas assez de tâches.

Les équipes de développement de logiciels, qui travaillent souvent dans le cadre d'un processus de livraison, peuvent facilement se voir confier trop ou trop peu de tâches. De plus, ces tâches peuvent être plus ou moins longues à achever points de sprint sont essentiels pour la plupart de ces équipes.

Heureusement, avec Vue Charge de travail de ClickUp , vous obtenez non seulement un aperçu visuel des charges de travail de votre équipe et de vos individus, mais vous pouvez également les mesurer à l'aide de points sprint ou d'estimations de durée pour mesurer de manière appropriée les charges de travail. 📊

Quelle est la meilleure solution en 2024 ? À tout faire avec ClickUp

Monday et Jira offrent tous deux de puissantes fonctionnalités de gestion de projet outils de gestion de projet gratuits qui sont utiles, sans aucun doute. Lorsque l'on compare les deux outils, il est important de prendre en compte les fonctionnalités, le prix et l'avis des utilisateurs.

Cependant, ne vous fermez pas à de meilleures alternatives. Envisagez un outil alternatif comme ClickUp, qui vous donne accès à plus de fonctionnalités pour moins cher et qui est conçu comme l'outil tout-en-un qui les remplacera toutes.

ClickUp offre des fonctionnalités uniques telles que l'attribution de commentaires afin que les équipes ne soient pas engluées dans les e-mails en essayant de trouver le travail qui doit être fait. Essayez-nous dès aujourd'hui et créez votre premier espace de travail pour voir la différence et pourquoi tant d'entreprises passent de Jira et Monday à ClickUp.

Essayez ClickUp gratuitement