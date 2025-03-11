10 modèles gratuits de proposition de projet dans Word, Excel et ClickUp

La phase de proposition de projet est essentielle pour saisir les détails essentiels. Sans un cadre solide, les chefs d'équipe ne savent pas qui est responsable de quoi, et les collaborateurs individuels n'ont aucune idée de ce qui est attendu d'eux.

Les données de ResearchGate montrent que près de 40 % des projets échouent en raison d'une planification insuffisante. Et en cas de rupture de communication, le taux d'échec des projets grimpe à près de 60 %.

Les équipes sont conscientes de ce risque, c'est pourquoi de plus en plus de prospects utilisent des modèles de proposition de projet avant de cliquer sur le bouton « Lancer ». Si vous gérez une équipe, un modèle de proposition de projet devrait servir de checklist détaillée pour toutes les parties prenantes.

Les modèles de proposition de projet ne se contentent pas de fournir des détails précis. Un plan solide encourage l'adhésion des parties prenantes. Il vous aide également à obtenir l'approbation du budget tout en soulignant l'impact de la réussite.

Pour vous aider à mettre de l'ordre dans vos idées, nous avons rassemblé 10 des meilleurs modèles de proposition de projet que vous pouvez utiliser gratuitement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons d'abord ce qu'est une proposition de projet.

Qu'est-ce qu'une proposition de projet ?

Une proposition de projet est un processus documenté qui décrit et définit toutes les exigences nécessaires que les parties prenantes doivent respecter dans un délai donné. Une proposition bien planifiée fournit aux parties prenantes des informations essentielles telles que les budgets, les échéanciers, les objectifs et l'objectif global.

L'objectif est d'impliquer tout le monde et, surtout, de mettre tout le monde d'accord sur un cadre de projet défini.

Il est essentiel d'obtenir l'adhésion de vos parties prenantes et de vos chefs d'équipe pour garantir la réussite de votre projet. Pourquoi ne pas exposer les détails les plus importants pour y parvenir ? Considérez une proposition de projet comme une occasion unique de montrer à toutes les personnes impliquées :

Pourquoi c'est vraiment une excellente idée

Comment les parties prenantes peuvent utiliser leur magie pour vous aider à remporter le marché

Pourquoi vos parties prenantes ont la chance de travailler sur ce formidable projet

D'accord, « chanceux » n'est peut-être pas le mot juste. Mais une proposition de projet solide attire l'attention de vos parties prenantes et les incite à s'impliquer. Elle doit également mettre en avant le succès potentiel que les parties prenantes pourraient obtenir en travaillant avec vous, car qui n'aime pas avoir une nouvelle réussite à son actif au moment de l'évaluation ?

10 modèles gratuits de propositions de projet pour impressionner les parties prenantes

Si nous ne vous avons pas encore convaincu, nous le répétons : les propositions de projet sont essentielles à la réussite de votre projet et à la collaboration de votre équipe. Malheureusement, tous les modèles de proposition de projet ne se valent pas.

Un bon modèle répond non seulement à tous vos critères, mais facilite également la planification, la collaboration et la structuration de votre cadre proposé. Découvrez les 10 modèles de proposition de projet les plus utiles pour convaincre vos parties prenantes :

1. Modèle de proposition de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de proposition de projet ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitées, non sollicitées, informelles, de renouvellement, de prolongation et supplémentaires

Documenter votre proposition de projet ne signifie pas toujours que vous devez uniquement travailler avec du texte écrit. En fait, les propositions visuelles peuvent vous aider à présenter vos idées et votre cadre de travail plus clairement.

C'est pourquoi le modèle de proposition de projet ClickUp est l'une des meilleures options pour présenter visuellement votre forfait. Ce modèle utilise ClickUp Docs pour promouvoir votre proposition de manière vivante dans un format entièrement modifiable.

La personnalisation est reine en matière de gestion de projet, c'est pourquoi le modèle ClickUp est parfait pour les chefs de projet qui souhaitent adapter leurs propositions aux besoins spécifiques de leurs parties prenantes.

ClickUp offre des fonctionnalités collaboratives permettant d'attribuer rapidement des commentaires aux parties prenantes avec des instructions claires et des espaces réservés, conçues pour aider les agences à présenter des solutions, à gérer les attentes et à assurer la sécurité de l'adhésion des parties prenantes de manière efficace et professionnelle.

Bonus : outils de gestion des propositions

2. Modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitées, non sollicitées, informelles, de renouvellement et de prolongation

Si vous gérez des clients pour une agence créative, vous êtes constamment en train de vendre votre entreprise à vos clients actuels et potentiels. Les agences créatives doivent mettre en avant ce qui les distingue des autres et, au final, montrer à leurs clients comment elles peuvent y parvenir et dans quels délais.

Saviez-vous qu'un sondage mené par l'agence de marketing Sprout Social a révélé que plus de 4 agences sur 5 proposent des propositions personnalisées pour chaque client individuel ?

Si vous souhaitez vraiment mettre en valeur et personnaliser votre proposition pour un client spécifique, le modèle de proposition pour agence créative ClickUp est un excellent point de départ. Ce modèle simplifie la présentation à vos clients grâce à des étiquettes personnalisables, des champs personnalisés et une barre de progression avec visibilité.

Créez facilement une liste à faire détaillée dans laquelle vous pouvez attribuer des tâches, créer des sous-tâches importantes, attribuer des commentaires aux parties prenantes et attribuer des statuts de priorité afin de montrer à tout le monde les étapes les plus essentielles.

3. Modèle de demande de proposition ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de demande de proposition ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitée, renouvellement, continuation et complémentaire

Le modèle de demande de proposition ClickUp est idéal pour ceux qui travaillent dans un champ peu ou pas concurrentiel et qui ont besoin de mettre en avant leur expertise dans une proposition de projet. Ce type de proposition sollicité nécessite un modèle qui va au-delà des détails afin que tous les aspects du projet soient couverts.

Les appels d'offres doivent être minutieux et informatifs afin que toutes les personnes impliquées connaissent leurs responsabilités. Le modèle d'appel d'offres ClickUp vous permet de travailler à partir d'une grande checklist personnalisée par des spécialistes de ClickUp de la gestion de projet !

Toutes les demandes de proposition ne sont pas identiques, mais elles présentent de nombreuses similitudes et requêtes communes que ce modèle ClickUp inclut. Lancez-vous pour commencer votre processus de proposition de projet ou utilisez-le pour ajouter des détails plus spécifiques à votre cadre.

Découvrez ces modèles de demande de devis!

4. Modèle de demande de proposition de développement web ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de demande de proposition de développement web ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitées, non sollicitées, informelles, de renouvellement, de prolongation et supplémentaires

Les équipes de développement sont connues pour avoir besoin d'informations sur les projets rapidement et de solutions ou d'attentes relatives aux projets encore plus rapidement.

Travailler dans un environnement où les délais de livraison des projets sont très courts oblige les développeurs web à être concis dans leurs échéanciers de projet, car ils travaillent généralement par sprints.

Utilisez ce modèle pour rechercher des soumissionnaires pour votre projet de développement web. En effet, le modèle de demande de proposition ClickUp a été spécialement conçu pour les projets de développement web et pour créer une proposition de projet claire.

Le modèle comprend un guide de démarrage avec des préréglages ClickUp Docs pour vous permettre d'ajouter votre déclaration de mission, l'aperçu du projet, votre vision, l'échéancier et bien plus encore.

5. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de proposition commerciale ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitées, non sollicitées, de continuation et supplémentaires

Bien sûr, il existe une multitude de modèles de propositions de projet et de documents de propositions commerciales. Mais pour les entreprises qui ont spécifiquement besoin d'une proposition commerciale à présenter à des investisseurs, des propriétaires fonciers ou des entreprises de construction, tout doit être minutieusement documenté.

Le modèle de proposition commerciale ClickUp est idéal pour ceux qui souhaitent présenter leurs propositions commerciales à des partenaires actuels ou potentiels, ainsi que tous les problèmes relatifs à la portée potentielle du projet. De plus, disposer d'une proposition de projet sur mesure pour votre entreprise donne une bien meilleure impression.

Cela est particulièrement vrai pour les entreprises commerciales qui utilisent des modèles de proposition de projet Google Doc simples, qui peuvent ne contenir rien d'autre que le logo et la déclaration de mission de l'entreprise. Il est temps de passer à ClickUp.

6. Modèle de description de projet ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de description de projet ClickUp

Types de propositions idéaux : sollicitées, non sollicitées, informelles et de renouvellement

Les descriptions de projet peuvent être des documents volumineux qui regroupent toutes vos réflexions, idées et propositions en un seul endroit. Elles vous aident à organiser l'échéancier global du projet et à poser les questions essentielles : qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment.

Le modèle de description de projet ClickUp constitue un élément essentiel de votre projet, car il présente l'aperçu, les objectifs, les objectifs, l'échéancier du projet, les parties prenantes, etc.

Il est essentiel de pouvoir personnaliser la description de votre projet pour créer une proposition commerciale solide. Ce modèle de proposition de projet vous évite d'utiliser un langage trop technique pour décrire le projet sans pour autant minimiser les informations ou la portée du projet.

7. Modèle de proposition de service Microsoft Word

Via Microsoft

Types de propositions idéaux : non sollicitées, informelles, de renouvellement, de prolongation et supplémentaires

Si vous recherchez un modèle de proposition de projet Microsoft Word gratuit et très simple à utiliser pour votre prochain projet, ne cherchez plus. Le modèle de proposition de service Microsoft vous aide à diviser votre proposition d'entreprise en plusieurs sections distinctes.

De plus, ce modèle de proposition d'une page vous permet de présenter les objectifs d'entreprise, les livrables du projet et l'approche globale en matière de tarification et de calendrier de votre projet. Ses tableaux préformatés vous permettent de fournir des détails précis et pertinents sur votre projet, le tout dans un seul document Word.

Vous pouvez utiliser ce modèle comme solution temporaire pour les négociations contractuelles ou le renouvellement d'un ancien projet.

8. Modèle de proposition Microsoft Word par Template.net

Via Modèle. net

Types de propositions idéaux : Non sollicitées, informelles et de continuation

Microsoft Word n'est pas réputé pour être la plateforme idéale pour créer des modèles de projet bien conçus, mais le modèle de proposition de projet Template.net change la donne. Ce modèle gratuit vous permet de présenter votre projet aux parties prenantes sans qu'elles aient à consulter un document Word fade.

Cependant, ses possibilités de personnalisation, au-delà de la modification en cours, sont assez limitées. Le modèle fournit une structure prédéfinie comprenant un résumé, le problème, la solution et les objets. En même temps, le modèle ne laisse pas beaucoup de place à la créativité.

Vous pouvez ajouter différentes sections et les programmer sur la plupart des appareils, ce qui en fait une solution très simple pour planifier votre projet.

9. Modèle de proposition de projet final Microsoft Word par Template.net

Via Modèle. net

Types de propositions idéales : sollicitées, non sollicitées et supplémentaires

Pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants, ce modèle de proposition de projet universitaire est utile pour présenter les projets de recherche à venir de manière simple mais professionnelle. Le modèle détaillé de proposition de projet final universitaire de Template.net comprend une section permettant de fournir aux établissements davantage d'informations sur vous ou votre équipe.

Il comporte également des sections qui vous aideront à fournir un échéancier pour les détails du projet, les tarifs pour la recherche et les conditions générales du projet. Si vous recherchez un modèle sur mesure pour votre proposition de projet universitaire, ne cherchez plus.

10. Modèle de proposition de projet de site Web Microsoft Word par Template.net

Via Modèle. net

Types de propositions idéaux : informelle, renouvellement, prolongation et complémentaire

Vous souhaitez proposer votre projet de site web à une entreprise ou fournir des détails sur votre processus via une proposition demandée ? Le modèle de proposition de projet de site web de Template.net pourrait vous convenir.

Dans ce modèle de proposition de projet, vous obtenez une ventilation simplifiée pour mettre en évidence :

Qui vous êtes et ce que vous faites

Échéancier du projet et dates importantes

Votre proposition de structure tarifaire pour la création du site web

Les conditions générales du projet de site web proposé

Les développeurs web s'accordent certainement sur un point : les projets peuvent facilement dérailler en un clin d'œil. C'est pourquoi il est utile d'inclure tous les détails de votre projet et les problèmes potentiels liés à sa portée directement dans votre proposition de projet.

Les 6 types de propositions de projet

Les chefs de projet et les responsables travaillent généralement avec six types de propositions de projet différents, qui documentent leurs propres objectifs de projet uniques. Avant d'adopter un nouveau modèle de proposition de projet, il est judicieux de se familiariser d'abord avec les six types de propositions :

Proposition de projet pour un projet sollicitée

Comme son nom l'indique, ce type de proposition de projet survient lorsque quelqu'un vous sollicite ou vous demande une proposition. L'objectif est d'obtenir vos conseils d'expert ou vos recommandations sur le cadre d'un projet spécifique. Cela se fait souvent par le biais d'un appel d'offres ou d'une demande de proposition et n'entre pas en concurrence avec d'autres propositions (c'est-à-dire d'autres entreprises ou agences).

2. Proposition de projet non sollicitée

D'autre part, les propositions spontanées sont généralement envoyées sans avoir reçu de demande spécifique ou d'appel d'offres. L'objectif de ce format est de mettre en avant les avantages de votre cadre de travail, c'est pourquoi les propositions spontanées sont fréquemment utilisées dans les offres des entrepreneurs.

3. Proposition de projet informelle

Les propositions informelles sont demandées par des clients ou des entreprises qui ne recherchent pas nécessairement un appel d'offres, mais plutôt une approche plus de discussion pour présenter un projet. L'objectif de ce format est plus flexible, car il nécessite moins de précisions.

4. Proposition de projet de renouvellement

Les propositions de renouvellement de projet sont envoyées aux clients actuels dans le but de poursuivre, d'étendre ou d'améliorer les services proposés dans le cadre de votre projet. En général, l'objectif de cette proposition est de mettre en avant les résultats ou les réalisations antérieurs afin d'influencer davantage l'adhésion.

5. Proposition de projet de continuation

Au lieu de convaincre les clients ou les entreprises de votre projet, une proposition de projet de continuation communique ou sert de rappel aux parties prenantes quant au lancement ou à l'avancement actuel du projet. L'objectif est de tenir les parties prenantes informées et à jour, plutôt que de les persuader d'accepter la proposition.

6. Proposition de projet de supplément

Une proposition de projet complémentaire fonctionne comme une proposition de prolongation. Cependant, ce type de proposition ne se contente pas de fournir une mise à jour, il demande des ressources supplémentaires, qu'il s'agisse de main-d'œuvre ou de financement. L'objectif est de convaincre les parties prenantes que des moyens supplémentaires sont nécessaires pour achever le projet initial.

À qui profite l'utilisation d'une proposition de projet ?

Entreprises : les propositions de projet sont importantes pour les entreprises afin de comprendre la portée d'un projet et de s'assurer qu'il est achevé dans les délais. Ce document les aide à suivre la progression et à s'assurer que toutes les parties prenantes sont informées des changements ou des mises à jour nécessaires pour le projet.

chefs de projet : *Les propositions de projet sont essentielles pour les chefs de projet afin de définir les attentes et de s'assurer que le projet est achevé dans les délais. Ce document présente l'échéancier, le budget, la portée, les objectifs, les livrables et toute autre information nécessaire relative à un projet.

Que faut-il inclure dans un document de proposition de projet ?

résumé du projet :* Décrivez brièvement le projet, son objectif et les résultats attendus. Cela sert d'introduction à votre forfait et aide les parties prenantes à comprendre sa pertinence.

Objectifs du projet : Illustrez clairement l'objectif souhaité ou les résultats finaux du projet. Cette partie met l'accent sur ce que votre projet vise à accomplir.

*échéancier du projet : fournissez un échéancier prévisionnel pour achever le projet, y compris les jalons importants. Cela aidera les parties prenantes à évaluer la faisabilité de votre projet.

Estimations budgétaires : Présentez un forfait budgétaire détaillé qui englobe l'allocation des ressources, les coûts de main-d'œuvre et les autres dépenses liées au projet, afin de donner à vos parties prenantes une idée des investissements potentiels nécessaires.

Évaluation des risques : soulignez les risques et défis potentiels qui pourraient survenir pendant la durée du projet, en montrant que vous êtes prêt à faire face à des circonstances imprévues.

Méthodologie : expliquez l'approche ou les méthodes qui seront utilisées pour atteindre les objectifs du projet. Cette section révèle comment vous comptez mener à bien le projet.

Besoins en ressources : Précisez les ressources humaines, matérielles et autres nécessaires au projet. Ces informations permettront de clarifier les besoins du projet.

Rôles et responsabilités des parties prenantes : détaillez le rôle de chaque participant, en soulignant sa contribution à la réalisation des objectifs du projet. Cela favorise la responsabilisation et la clarté au sein de l'équipe.

évaluation du projet : *Cette section décrit comment la réussite du projet sera mesurée et évaluée. Identifiez les indicateurs clés de performance (KPI) qui seront utilisés pour évaluer l'efficacité et la réussite du projet.

conclusion/clôture du projet : *Une conclusion réfléchie résumant tout ce qui concerne votre projet : objectifs, tâches, échéancier et résultats attendus. Elle permet de relier de manière claire tous les aspects essentiels de la proposition.

*annexes supplémentaires : incluez tout document, ressource ou documentation supplémentaire susceptible de fournir des précisions ou d'apporter de l'assistance à votre proposition de projet. Il peut s'agir de diagrammes de données, de maquettes, de recherches existantes, etc.

Convainquez les entreprises grâce aux modèles de proposition de projet de ClickUp

Les propositions de projet ne doivent pas nécessairement être ennuyeuses, ni d'ailleurs présentées dans un document Word terne. Heureusement, ClickUp propose des centaines de modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer votre prochain forfait de projet, votre prochaine proposition ou vos prochaines demandes.

Que vous ayez besoin d'impliquer des parties prenantes, d'attribuer des tâches à vos collègues, ou simplement de fournir une proposition de projet plus attrayante visuellement, ClickUp est la solution qu'il vous faut.

Le meilleur dans tout ça ?

Tous nos modèles sont achevés gratuitement. Créez votre propre environnement de travail, implémentez un modèle prédéfini et lancez-vous dès aujourd'hui!