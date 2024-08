ClickUp sur la voie de l’excellence : Une mise à jour de notre parcours en matière de stabilité et de fiabilité

Demandeurs d'emploi dire qu'ils sont impatients de trouver de nouveaux rôles dans lesquels ils peuvent faire leur meilleur travail. Il s'agit là d'un puzzle complexe à résoudre pour les chefs d'entreprise, mais au moins une chose est claire : il n'a jamais été aussi important de fournir aux équipes les bons outils numériques.

Recherche montre que les employés satisfaits de leur technologie de travail sont 30 % moins susceptibles de se sentir épuisés et 29 % plus susceptibles de se dire heureux au travail. Ils sont également 23 % plus enclins à recommander leur employeur comme un lieu de travail agréable.

Nous comprenons que vos employés sont votre atout le plus important (nous pensons la même chose !) et il est important qu'ils aiment les outils qu'ils utilisent. Nous voulons que le temps qu'ils passent dans ClickUp doit être agréable et c'est pourquoi nous nous engageons à améliorer la stabilité et la convivialité de notre plateforme. Il est important pour nous de vous offrir l'expérience produit la meilleure et la plus fiable possible.

Au cours des derniers mois, nous avons fait des progrès incroyables pour rendre ClickUp encore plus fiable et plus facile à utiliser. Aujourd'hui, je suis ravi de partager certains des jalons les plus transformateurs que nous avons atteints.

$$$aa : des fondations solides

Avant de nous plonger dans les améliorations technologiques, je pense qu'il est important de reconnaître certains des changements que nous avons effectués au niveau de l'organisation. L'une de nos principales priorités a été de recruter davantage de talents chez ClickUp, en particulier dans les rôles qui ont un impact direct sur votre expérience.

Nous avons activement investi dans notre personnel d'ingénierie et d'assistance et, au cours de l'année dernière, nous avons embauché plus de 150 ingénieurs pour nous aider à soutenir nos efforts de développement. Dans le cadre de cet effort, nous avons recruté deux vice-présidents de l'ingénierie chevronnés.. Gennadiy Geyfman et Chirag Chheda -tous deux apportent une expérience incroyable dans la construction de plateformes à grande échelle dans des entreprises telles que Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce et Microsoft. Gennadiy se concentre sur la stabilisation de notre plate-forme à mesure que nous grandissons, tandis que Chirag met à l'échelle l'organisation de l'ingénierie des produits de ClickUp.

Nous avons également embauché un vice-président mondial de la réussite des clients, Joel Huntington joel Huntington, qui nous rejoint après avoir travaillé chez Qualtrics, est chargé de superviser l'équipe mondiale de service à la clientèle. Cette équipe a pour mission d'aider les clients à accroître leur productivité grâce à ClickUp et à devenir de puissants avocats en les informant sur les meilleures pratiques et en veillant à ce qu'ils se sentent pleinement assistés. Joel rejoint ClickUp après avoir passé cinq ans chez Qualtrics.

Reconstruire et renforcer

Bien que nous accordions une valeur immense aux personnes de ClickUp qui font avancer notre mission, je sais que vous êtes tous venus sur ce blog pour une mise à jour de la plateforme ClickUp et nous avons beaucoup de mises à jour passionnantes à partager. Voici un aperçu de ce que nous avons accompli au cours des derniers mois :

Accomplissement et dépassement des Objectifsa: Nous tendons à dépasser les 99,9% de temps de disponibilité chaque mois dans la plupart de nos produits et services, assurant la cohérence de l'accès et de l'actualisation des tâches, pièces jointes et données au sein de ClickUp. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à une expérience plus fiable, plus fluide et plus cohérente.

Nousachevé la certification officielle des normes ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 et ISO 27018:2019. Ces certifications prouvent la validation de ClickUp en matière de sécurité, de confidentialité, de qualité et de confiance pour nos clients. Nous sommes fiers de ces certifications car nous savons à quel point il est important que votre travail soit sécurisé. Elles prouvent également que nous avons une longueur d'avance sur la concurrence et les autres plateformes de cet espace en matière de sécurité. Platform Sharding : Nous poursuivons un effort continu pour réarchitecturer notre plateforme autour de bases de données plus petites et plus dispersées géographiquement - un processus connu sous le nom de sharding. En faisant cela, nous serons en mesure de garantir des performances et une fiabilité élevées au fur et à mesure de notre montée en charge.

Au cours du dernier trimestre, nous avons apporté des améliorations significatives en ce qui concerne les temps de chargement des vues, y compris notre vue Accueil, Charge de travail,Vue Tableauet la page de notifications. Grâce à l'amélioration des temps de chargement des pages, vous pourrez accéder au travail plus rapidement et de manière plus fiable. Nouvelle recherche améliorée : Suite à notre Acquisition de Slapdash nous avons réorganisé nos capacités de recherche. Aujourd'hui, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus pertinents en une fraction du temps. En moyenne, notre nouvelle recherche est 2x plus rapide que la version précédente, en d'autres termes, vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à faire !

: Suite à notre Acquisition de Slapdash nous avons réorganisé nos capacités de recherche. Aujourd'hui, vous obtiendrez des résultats beaucoup plus pertinents en une fraction du temps. En moyenne, notre nouvelle recherche est 2x plus rapide que la version précédente, en d'autres termes, vous passez moins de temps à chercher et plus de temps à faire ! Revamping the Command Center: Nous avons reconstruit le centre de commande et l'avons combiné avec la recherche pour créer une interface unique et élégante pour la recherche et l'exécution de commandes. Vous pouvez désormais créer facilement une nouvelle tâche, un document ou un rappel en quelques secondes. Notre objectif est de faire de ClickUp la meilleure expérience de recherche intégrée au monde.

Nous avons reconstruit le centre de commande et l'avons combiné avec la recherche pour créer une interface unique et élégante pour la recherche et l'exécution de commandes. Vous pouvez désormais créer facilement une nouvelle tâche, un document ou un rappel en quelques secondes. Notre objectif est de faire de ClickUp la meilleure expérience de recherche intégrée au monde. Notifications plus rapides: Nous rendons les notifications plus performantes en nettoyant notre énorme base de données. À faire cela, nous serons mieux équipés pour faire évoluer la plateforme à long terme. Dans l'immédiat, vous recevrez les notifications 30 % plus rapidement. Nous redéfinissons également la façon dont nous récupérons les notifications dans notre base de données, pour vous aider à mieux garder le contrôle de votre travail.

Nous rendons les notifications plus performantes en nettoyant notre énorme base de données. À faire cela, nous serons mieux équipés pour faire évoluer la plateforme à long terme. Dans l'immédiat, vous recevrez les notifications 30 % plus rapidement. Nous redéfinissons également la façon dont nous récupérons les notifications dans notre base de données, pour vous aider à mieux garder le contrôle de votre travail. Revue de l'application mobile : L'accès au travail en déplacement est une fonctionnalité essentielle pour les entreprises hybrides et..teams à distance. Dans cette optique, nous avons augmenté la vitesse à laquelle vous pouvez accéder et interagir avec la base de donnéesL'application mobile ClickUp 2 000 fois en ligne et hors ligne. Nous continuons à améliorer les performances hors ligne de l'application pour une fiabilité accrue partout où vous devez l'utiliser.

Écouter et agir

Comme je l'ai déjà mentionné, nous tenons à vous rassurer sur le fait que nous sommes à l'écoute et que nous travaillons dur pour répondre à vos demandes. Nous avons pris connaissance de vos commentaires sur des fonctionnalités telles que Automatisations , Tableaux de bord et les problèmes d'actualisation de la plateforme, et je peux vous assurer qu'ils sont en cours de traitement feuille de route du produit et en cours de réalisation.

Nous avons déjà réarchitecturé nos tableaux de bord pour que les widgets fonctionnent de manière plus fluide et nous avons presque terminé la refonte de nos WebSockets pour que les problèmes de rafraîchissement soient obsolètes. Nous espérons que vous avez déjà pu constater les avantages de ce travail et nous sommes convaincus que vous continuerez à voir des améliorations continues.

Nous sommes très fiers du travail qui a été Terminé, mais il est important de reconnaître que ces projets prennent du temps à achever. Nous sommes validés à apporter des améliorations substantielles et de haute qualité qui résisteront à l'épreuve du temps, et nous le faisons rapidement et efficacement.

Nous avons hâte de dévoiler pleinement l'aboutissement de ces efforts lors de notre évènement LevelUp au début de l'année 2023 ! L'inscription à notre évènement de 2023 est la suivante ouverte dès maintenant et nous nous réjouissons d'entrer en connexion avec vous au sujet de l'avenir de notre produit.