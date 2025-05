les 15 meilleurs blogs de gestion de produits pour obtenir des informations sur le secteur

La gestion de produits évolue rapidement. Un jour, vous affinez votre feuille de route ; le lendemain, vous assurez l'adhésion des parties prenantes, tout en suivant les tendances, les outils et les bonnes pratiques émergentes.

Avec tant de choses à gérer, rester informé peut sembler insurmontable, mais les bonnes ressources font toute la différence.

Qu'il s'agisse d'affiner votre stratégie ou d'améliorer votre communication, les meilleurs blogs fournissent des informations d'experts, des conseils pratiques et des études de cas réels pour vous aider à progresser en tant que chef de produit.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou débutant, nous avons rassemblé les meilleurs blogs de gestion de produits que tout chef de produit devrait avoir sur sa liste de lecture.

C'est l'occasion d'apprendre des plus grands esprits de l'industrie technologique !

⏰ Résumé en 60 secondes Voici quelques-uns des meilleurs blogs de gestion de produits pour vous aider à rester informé, à affiner vos compétences et à acquérir des connaissances pratiques qui amélioreront votre stratégie produit et votre prise de décision. ClickUp: Idéal pour les outils de productivité tout-en-un avec des informations sur la gestion des produits Idéal pour les outils de productivité tout-en-un avec des informations sur la gestion des produits

Lenny's Newsletter : Idéal pour obtenir des conseils hebdomadaires sur la création de produits, la stimulation de la croissance et l'accélération de votre carrière

The Product Manager : Idéal pour les guides étape par étape et les bonnes pratiques pour les compétences essentielles du PM

Roman Pichler : Le meilleur pour obtenir des informations sur la stratégie produit et les méthodologies Agile

SVPG : Idéal pour obtenir des points de vue d'experts sur le leadership et la stratégie produits

The Product Folks : Idéal pour obtenir des informations provenant de la communauté et des connaissances sur la gestion de produits

Mind the Product : Idéal pour obtenir des informations complètes sur les produits, étayées par des études de cas réels

First Round Review : Idéal pour les leçons de niveau fondateur sur la gestion de produits, le leadership et la mise à l'échelle des startups

Department of Product : Idéal pour obtenir des informations sur l'aspect technique de l'ingénierie produit

Ask Gib : le meilleur pour des conseils francs sur la gestion de produits

Inside Intercom : Idéal pour les stratégies de gestion de produits centrée sur le client

Bring the Donuts : Le meilleur pour les leçons de leadership d'un chef de produit expérimenté

Product Coalition : Idéal pour obtenir des perspectives diverses de la communauté des produits

Pendo : le meilleur pour obtenir des informations basées sur les données pour les décisions relatives aux produits

Product Talk : Idéal pour les stratégies de découverte continue et de recherche sur les utilisateurs

Les 15 meilleurs blogs de gestion de produits auxquels s'abonner en 2025

1. ClickUp

Le blog de gestion de produits de ClickUp est une ressource incontournable pour tous les chefs de produits. De l'exploration des principes fondamentaux de la gestion de produits à la fourniture de conseils avancés sur l'alignement des équipes et la gestion des parties prenantes, ClickUp propose des articles détaillés couvrant un large intervalle de sujets.

Que vous soyez novice en gestion de produits ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences, vous trouverez des informations sur des thèmes clés, notamment :

Trouver le moment AHA de votre produit

Gérer le parcours du produit

Cadres de priorisation

Définir des critères d'acceptation clairs

Comprendre et appliquer les méthodologies Agile, Scrum et SAFe

Simplifiez le cycle du sprint en rassemblant toutes les communications et connaissances de l'équipe en un seul endroit avec ClickUp

En plus de son blog perspicace, ClickUp propose une suite d'outils puissants conçus pour rationaliser les processus de gestion des produits.

Avec le logiciel de gestion de produits ClickUp, spécialement conçu pour améliorer l'efficacité des chefs de produits, vous pouvez gérer sans effort le flux de travail de votre équipe, hiérarchiser les fonctionnalités, rationaliser la gestion des sprints et maintenir l'alignement des parties prenantes, le tout au sein d'une plateforme centralisée.

Voici comment :

*gestion simplifiée des sprints : Les Sprints de ClickUp facilitent l'organisation efficace des sprints, le suivi de la progression et la gestion des retombées, en fournissant une assistance efficace aux parties prenantes

*feuilles de route produits organisées : la structure hiérarchique de l'outil permet une organisation claire de la feuille de route produit, en centralisant la gestion de projet et la communication pour des éléments d'action ciblés

*gestion flexible des épopées et des sous-tâches : les sous-tâches permettent de décomposer les tâches de manière granulaire au sein des épopées, ce qui permet d'assigner les sprints de manière flexible sans déplacer l'épopée entière, améliorant ainsi la planification des user stories

*création centralisée de briefs produits : ClickUp Docs assiste la création de briefs produits complets, en consolidant les exigences pour une meilleure communication avec les équipes d'ingénierie et les parties prenantes

Visibilité améliorée des données : les champs personnalisés de ClickUp et les tableaux de bord ClickUp offrent une gestion détaillée des données pour les tests, le développement et les points scrum, fournissant des informations exploitables pour la progression des sprints et les stand-ups quotidiens

Une communication fluide : des commentaires attribués aux tâches à la messagerie intégrée via ClickUp Chat, la plateforme vous permet de centraliser tout votre travail et toutes les discussions liées au travail sur une seule plateforme

Lorsqu'il est temps de rationaliser votre feuille de route produit, le modèle de feuille de route produit de ClickUp vous permet de visualiser les épiques, les sprints et les priorités dans un espace partagé.

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, suivez et gérez le développement de produits grâce au modèle de feuille de route produit de ClickUp

Cet outil est particulièrement utile pour tenir les parties prenantes informées des jalons ou ajuster les priorités en fonction des changements d'échéancier.

Nos ingénieurs et chefs de produit étaient embourbés dans des mises à jour manuelles de statut entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons récupéré des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré les lancements de produits en améliorant le transfert de travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing

Nos ingénieurs et chefs de produit étaient embourbés dans des mises à jour manuelles de statut entre Jira et d'autres outils. Avec ClickUp, nous avons récupéré des heures de temps perdues en tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré les lancements de produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing

Les meilleurs blogs de gestion de produits de ClickUp : Feuille de route produit : exemples et comment en créer une

Comment réaliser une analyse SWOT d'un produit pour obtenir des informations stratégiques

Comment gérer le cycle de vie du produit pour une réussite à long terme

Comment trouver le moment décisif de votre produit (+ exemples)

2. La lettre d'information de Lenny

via la newsletter de Lenny

Ce blog Substack est l'idée originale de Lenny Rachitsky, un investisseur providentiel actif et consultant en produits qui a précédemment travaillé avec Airbnb et Neustar. La newsletter de Lenny couvre un intervalle de sujets, tels que :

Conseils pour l'acquisition de clients

Exemples de feuilles de route produit

Stratégies d'adéquation produit-marché

Collaboration en ingénierie produit

Les informations partagées sont basées sur des données, transformant même les défis les plus complexes en solutions concrètes.

Rachitsky anime également Lenny's Podcast, où il interviewe des fondateurs de start-up et des chefs de produit, distillant leurs expériences et leurs leçons sous forme de conseils pratiques pour son public.

En plus d'écrire et de faire des podcasts, il gère la communauté Slack « The Friends of Lenny's Newsletter », un espace exclusif pour les abonnés payants. Cette communauté propose :

AMA en direct

Clubs de lecture

Programmes de mentorat

Ateliers interactifs

🌟 USP : Lenny's Newsletter est une mine d'or pour le réseautage et l'apprentissage continu. Elle va au-delà de la théorie pour proposer des stratégies et des cadres concrets, fondés sur des données, qui sont directement applicables aux défis réels de la gestion de produits.

3. Le chef de produit

via The Product Manager

Si vous êtes confronté aux défis de la mise à l'échelle d'un produit SaaS validé, The Product Manager est la ressource qu'il vous faut. Fondée par Hannah Clark, cette plateforme va au-delà du contenu destiné aux PM débutants, s'adressant aux leaders de produits numériques qui cherchent à accélérer leur croissance après avoir atteint l'adéquation produit-marché.

Le blog Product Manager propose un contenu pertinent et exploitable pour les chefs de produit de tous niveaux, couvrant des sujets tels que :

Tendances émergentes en matière d'UX et d'IA

Méthodologies Scrum et Agile

Croissance du SaaS et stratégies de tarification

🌟 USP : En mettant l'accent sur le développement de produits validés, ce blog fournit les outils, les cadres et les informations nécessaires pour aider les chefs de produit à affiner leur MVP, à optimiser leur stratégie produit et à naviguer en toute confiance dans le financement de série B et au-delà.

4. Roman Pichler

par Roman Pichler

Le blog de Roman Pichler est une ressource clé dans le champ de la gestion de produits, offrant une expertise approfondie en stratégie produit, expérience utilisateur et gestion des backlogs. En tant qu'auteur de Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler est connu pour ses idées pratiques et exploitables qui aident les chefs de produit à affiner leur approche et à stimuler un développement de produits percutant.

Ses blogs couvrent un large éventail de sujets liés à la gestion de produits, notamment :

Une gestion efficace des différents types de chefs de produit

Développer et entretenir l'empathie au sein des équipes produit

Créer des tableaux de visualisation du cycle de vie des produits

Obtenir l'adhésion et l'alignement des parties prenantes

Pichler partage également les bonnes pratiques pour relever les défis de l'ère numérique, en mettant l'accent sur la nécessité d'être agile, de communiquer clairement et d'avoir une stratégie produit solide.

🌟 USP : Pour ceux qui préfèrent le contenu audiovisuel, Pichler propose des vidéos enregistrées et des podcasts, rendant son expertise facilement accessible sous différentes formes. Et le meilleur dans tout ça ? Tout son précieux contenu est disponible gratuitement

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

via SVPG

Les articles de la SVPG sont incontournables pour tout professionnel de la gestion de produits. Fondée par Marty Cagan, véritable légende de la gestion de produits qui a joué un rôle important dans des entreprises telles que HP, Netscape et eBay, la SVPG est à la pointe du leadership éclairé en matière de gestion de produits.

SVPG est connu pour offrir un contenu hautement pratique et stratégique qui trouve un écho profond auprès des chefs de produit qui naviguent dans les complexités du monde des produits numériques, en particulier lorsqu'ils développent des équipes et des projets. Le blog couvre un large intervalle de sujets critiques, notamment :

*transformations de projets : comprendre le parcours d'évolution et de développement des équipes produit

Test de modèles de produits : Comment créer et itérer des modèles de produits pour valider les hypothèses de l'entreprise

Opérations produits : Bonnes pratiques pour la mise en place de cadres opérationnels d'assistance aux équipes hautement performantes

Avec plus de 50 ans d'expérience combinée de ses fondateurs et collaborateurs, SVPG fournit des conseils essentiels à ceux qui occupent divers rôles dans le domaine des produits, que vous soyez PDG, responsable produit ou quelqu'un qui travaille sur le terrain en première ligne.

🌟 USP : Pour des informations plus approfondies, vous pouvez explorer le « PRODUCT IS HARD : SVPG Box Set, », une série de quatre livres perspicaces dont l'auteur est Marty Cagan et l'équipe de SVPG. Ces livres offrent des informations sur les sujets suivants : Gérer les équipes produit

Produits technologiques de marketing

Transition vers un modèle opérationnel centré sur le produit

📮ClickUp Insight : Alors que 60 % des travailleurs répondent aux messages instantanés en moins de 10 minutes, 15 % mettent plus de 2 heures à répondre. Ce mélange de réponses instantanées et de réponses différées peut créer des lacunes dans la communication et ralentir la collaboration. Avec ClickUp, tous vos messages, tâches et mises à jour sont regroupés au même endroit, ce qui garantit qu'aucune discussion n'est laissée en suspens et que tout le monde reste synchronisé, quelle que soit la rapidité ou la lenteur de ses réponses.

6. The Product Folks

via The Product Folks

The Product Folks est une communauté de chefs de produit animée par des bénévoles. Fondée à Bangalore, elle compte plus de 100 000 membres et touche environ un million de personnes avec son contenu.

Le blog, un hub plein de valeur pour les professionnels du produit en herbe et en entrée de carrière, apporte une perspective unique, axée sur les personnes, au monde de la gestion de produit. Il évite la surcharge théorique et fournit un contenu pratique pour vous aider à développer vos compétences.

L'organisation a facilité plus de 500 transitions de carrière et organisé plus de 200 évènements, avec l'assistance d'une équipe de plus de 50 bénévoles.

Les thèmes clés sont les suivants :

Études de cas et guides de l'emploi pour les chefs de produit

Stratégies de gestion de produits

Feuilles de route de carrière

🌟 USP : Attendez-vous à des informations éprouvées, des parcours d'apprentissage structurés et une approche pragmatique pour maîtriser la gestion de produits.

7. Mind the Product

via Mind the Product

Mind the Product est l'une des plus grandes communautés de gestion de produits au monde, et son blog est une lecture essentielle pour quiconque s'intéresse sérieusement à la gestion de produits. Avec une liste de collaborateurs experts et des analyses approfondies du leadership produit, ce blog offre un mélange d'idées tactiques et stratégiques.

Mais il n'y a pas que le contenu. Les évènements Mind the Product sont une pierre angulaire de leur contribution à la communauté de la gestion de produits, avec leur évènement phare, #mtpcon, qui se distingue comme un rassemblement de premier plan. Organisé dans des hubs mondiaux comme Londres et San Francisco, #mtpcon attire un public diversifié, des chefs de produit novices aux vétérans chevronnés, offrant une plateforme d'apprentissage et de réseautage.

Sujets clés abordés :

Techniques de croissance et d'expérimentation

Tendances en matière de gestion de produits

Objectifs dans la gestion de produits

🌟 USP : Il propose également une série d'entretiens virtuels, Product Unplugged, qui explore les stratégies, les leçons et les processus créatifs qui forment les équipes produit à la réussite.

8. Première série d'évaluations

via First Round Review

First Round Review, la division de First Round Capital (une société de capital-risque spécialisée dans les entreprises en phase d'amorçage) chargée du contenu, s'est imposée comme une ressource de confiance pour les fondateurs de start-up et les chefs de produit.

Fondé avec pour mission d'être la « Harvard Business School des start-ups », il rassemble des chefs de produit, des fondateurs et des investisseurs pour partager des histoires personnelles et des expériences précieuses sur des sujets tels que :

Collecte de fonds

Forfait de lancement RP

Analyse SWOT du produit

Développer l'empathie au sein des équipes

Parmi les blogs célèbres de First Round Review, on peut citer « Give Away Your Legos » de Molly Graham, qui souligne l'importance de la délégation dans la mise à l'échelle des équipes ; « How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit » de Rahul Vohra, qui présente une approche du PMF basée sur les données ; ou encore la stratégie de mise à l'échelle de Figma.

🌟 USP : First Round Review se distingue en se concentrant sur l'aspect humain de la gestion de produits, en aidant les individus à se développer et à réussir au sein de leur entreprise.

9. Département Produit

via Département Produit

Le blog du département Produit est une mine d'informations sur les produits, d'explications et d'astuces en matière d'ingénierie produit.

Plus de 45 000 chefs de produit, designers, ingénieurs et VC d'entreprises telles que Spotify, Netflix, Apple et Amazon font confiance à ces blogs. Vous y trouverez du contenu sur :

Conseils en matière de positionnement et de marketing produit

Gestion des tâches basée sur l'énergie

Forfait asynchrone

C'est un mélange parfait de leadership éclairé et de conseils pratiques.

🌟 USP : Le blog couvre les webhooks, les microservices, la documentation des API et les permissions de conception SaaS, ce qui le rend précieux pour les PM qui ont besoin d'une compréhension plus technique.

10. Demandez à Gib

via Ask Gib

Ask Gib est un blog unique de Gibson Biddle, l'ancien vice-président de la gestion des produits chez Netflix

Mais qu'est-ce qui le rend unique ?

Il s'agit moins de conseils structurés que de réflexions sincères, de sessions de questions-réponses engageantes, de réflexions personnelles et d'anecdotes de Biddle sur l'évolution du paysage de la gestion de produits. Il utilise également des titres concis et inspirés de discussions qui rendent les blogs agréables à lire.

Biddle n'hésite pas à aborder des questions difficiles telles que :

Développement et stratégie produit

Comment donner et recevoir des commentaires constructifs

Collaboration entre les équipes produit et design

🌟 USP : Lire Ask Gib, c'est comme avoir une discussion amicale et perspicace avec un mentor, achevée par de l'humour et de la sagesse. Le blog est accessible gratuitement à tous.

11. À l'intérieur d'Intercom

via Intercom

En tant que leader dans le monde des produits SaaS, le blog d'Intercom, Inside Intercom, est devenu une ressource clé pour les chefs de produit, les équipes de réussite client et toute personne travaillant avec des produits technologiques.

Pour suivre les évolutions du secteur, le blog a élargi son champ d'action pour inclure les implications des ML, des agents IA et de l'automatisation sur les produits, afin de rester à la pointe de l'innovation.

Vous voulez en savoir plus sur la gestion de produits basée sur l'IA ? Intercom est là pour vous. Vous cherchez des principes de produits ? Il y a aussi un blog sur le sujet.

Parmi les autres sujets clés, citons :

Croissance et évolution du SaaS

Cadres de processus de développement de produits

L'avenir du service client et de la réussite

🌟 USP : Inside Intercom a pour vocation de vous aider à créer des produits qui résolvent véritablement les problèmes des utilisateurs grâce à des articles qui suscitent la réflexion et qui sont riches d'enseignements.

12. Apportez les beignets

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, un blog de gestion de produits de Ken Norton, qui a dirigé les initiatives produits pour Google Docs, Google Agenda et Google Mobile Plan, offre une nouvelle perspective sur :

Pourquoi les grands chefs de produit se concentrent sur la communication plutôt que sur les processus

Comment diriger sans autorité et obtenir l'adhésion des équipes

Pourquoi la conscience de soi est votre plus grand atout professionnel

Oh, et si vous vous posez des questions sur le nom ? Il fait référence au célèbre conseil de Norton : « Apportez toujours des beignets », car les petits gestes contribuent grandement à instaurer la confiance.

🌟 USP : Norton ne se contente pas de discuter des cadres et de la stratégie ; il aborde également ce qu'il faut réellement pour diriger, comment naviguer dans la réalité de la gestion de produits et comment établir la confiance avec son équipe tout en gérant les discussions difficiles et en se gérant soi-même autant que son produit.

13. Coalition de produits

via Product Coalition

Product Coalition est une publication Substack et Medium de Jay Stansell, l'un des plus grands experts mondiaux en gestion de produits. La mission du blog est de rendre les connaissances en gestion de produits accessibles dans le monde entier.

Il offre une vaste bibliothèque d'articles perspicaces rédigés par des chefs de produit expérimentés et des leaders du secteur sur :

Intégration des chefs de produit

Techniques de test des utilisateurs

Diagrammes des processus opérationnels

🌟 USP : Pour ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances, Product Coalition propose des cours de petite taille qui permettent aux abonnés payants d'obtenir un certificat d'achèvement. Stansell organise également régulièrement des podcasts et des évènements en direct.

14. Pendo

via Pendo

Pendo, une plateforme d'expérience produit, améliore les expériences numériques grâce à des analyses puissantes, des rediffusions de sessions et des conseils intégrés aux applications. Comme on peut s'y attendre, les blogs de Pendo fournissent des informations précieuses aux chefs de produit qui cherchent à tirer parti des données et des commentaires des utilisateurs.

Les blogs couvrent des sujets clés tels que :

Personnalisation et gouvernance des produits

Feuilles de route de l'IA pour les directeurs de la production

Références produits

De plus, des articles sur les références produits fournissent des comparaisons utiles, aidant les chefs de produit à évaluer la position de leurs produits sur le marché.

🌟 USP : Pendo combine des stratégies solides, basées sur les données, avec des informations pratiques. Les blogs vont au-delà des simples fonctionnalités des produits en publiant des livres blancs détaillés et des études de cas sur des marques de premier plan, telles que Thomson Reuters et LexisNexis, permettant aux chefs de produit de tirer des enseignements d'applications réelles et de résultats éprouvés. Ce mélange d'analyses approfondies et d'apprentissage par l'étude de cas fait du blog de Pendo une plateforme incontournable pour les chefs de produit intéressés par l'analyse des produits et l'amélioration de l'expérience utilisateur.

15. Product Talk

via Product Talk

Product Talk, fondé par Teresa Torres, est une ressource inestimable pour les chefs de produit, les concepteurs d'expérience utilisateur et les fondateurs qui cherchent à améliorer leurs processus de création de produits. Torres explore les complexités de la création de produits technologiques de qualité et offre des conseils clairs sur l'utilisation des données et l'expérimentation.

Vous trouverez des contenus utiles sur :

Techniques de test d'hypothèse

Appliquer la découverte continue à l'expérience utilisateur

Mener des entretiens efficaces avec les clients

🌟 USP : Torres dirige également la Product Talk Academy, qui propose des cours et des ateliers d'entreprise conçus pour améliorer les compétences des équipes produit.

Mentions honorables

Une journée dans la vie d'un chef de produit est pleine d'expériences différentes. Vous savez qu'elle n'est jamais linéaire, qu'elle évolue au fil de la journée. Même si vous avez une liste de blogs sur la gestion de produits qui couvrent différents points de vue, en tant que professionnel de la création, vous savez que vous avez besoin de plus.

Vous voulez faire jaillir de nouvelles idées, laisser libre cours à votre créativité et aborder les choses différemment. Alors, pourquoi ne pas vous diversifier ? Voici deux autres blogs qui peuvent faire bouger les choses.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Le premier est Farnam Street.

Ce blog est un trésor caché pour les dirigeants qui veulent prendre de meilleures décisions de manière cohérente. Il est gratuit et couvre des sujets intemporels tels que la prise de décision, l'apprentissage continu, l'amélioration des habitudes de lecture et la recherche d'un but.

Les articles sont faciles à comprendre et regorgent d'informations précieuses que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement.

2. Stratechery

via Stratechery

Le suivant est Stratechery.

À la croisée de la stratégie d'entreprise, de la technologie et de la gestion de produits, elle s'affiche comme une source respectée pour comprendre les modèles économiques des entreprises technologiques, la stratégie concurrentielle et la dynamique des marchés de produits.

Fondé par l'analyste Ben Thompson, ce blog aide les chefs de produit à penser comme des cadres et des investisseurs et à ne pas se concentrer uniquement sur les cadres et l'exécution. Pour commencer, vous comprendrez comment des entreprises comme Apple, Google, Microsoft et les start-ups se font concurrence, se différencient et soutiennent leurs entreprises.

Stratechery analyse également les changements majeurs dans les domaines de l'IA, du SaaS, des places de marché et des médias d'un point de vue favorable aux chefs de produit.

Ayez les bonnes ressources à portée de main avec ClickUp

Une bonne gestion de produit repose autant sur l'apprentissage que sur la construction.

Si vous tombez sur des blogs qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous y abonner, à les lire et à appliquer les idées qui y sont exposées. Il existe une source inépuisable de connaissances, de cadres de référence et d'inspiration pour vous aider à améliorer votre art.

Le blog de ClickUp est clairement l'un de ces trésors que vous ne devriez pas manquer. Comme l'outil est conçu pour les professionnels qui veulent travailler plus intelligemment et améliorer leur productivité au quotidien, vous y trouverez des informations précieuses et des conseils d'experts sur une variété de sujets. Pour commencer, il vous suffit de cliquer ici.

Mais si vous êtes déjà prêt à commencer à créer ce produit révolutionnaire, inscrivez-vous à ClickUp, l'application qui a tout pour le travail.