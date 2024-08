12 modèles et exemples gratuits d'analyse SWOT

La gestion d'une entreprise prospère s'accompagne de défis qui font qu'il est difficile de se démarquer dans n'importe quel créneau. Aujourd'hui, plus que jamais, vos concurrents peuvent facilement accéder aux mêmes informations et contenus que vous sur l'internet.

Vous avez donc besoin d'une stratégie pour vous aider à développer votre entreprise dans un contexte de forte concurrence. La meilleure façon d'entamer le processus de croissance est de procéder à une analyse SWOT de votre entreprise.

Cette analyse vous permet de simplifier les objectifs visés par le projet et de mettre en évidence les facteurs externes et internes qui déterminent la manière dont ces objectifs sont atteints. Vous pouvez ainsi relier les actions existantes aux plans.

Dans ce guide, nous explorons les meilleurs modèles d'analyse SWOT et la manière de les positionner pour obtenir de puissantes informations commerciales !

Qu'est-ce que l'analyse SWOT ?

L'analyse SWOT est un cadre structuré permettant à une organisation d'évaluer ses planification stratégique de l'entreprise et la position concurrentielle. L'analyse décompose les facteurs externes et internes du potentiel actuel et futur de l'entreprise.

Elle est structurée de manière à donner une vision factuelle, réaliste et fondée sur des données des forces et des faiblesses d'un individu, d'une entreprise ou d'une organisation. SWOT est un acronyme qui signifie forces, faiblesses, opportunités et menaces. Les deux premiers facteurs sont des facteurs internes, tandis que les derniers sont des facteurs externes.

Atouts : Votre emplacement, vos propriétés intellectuelles, vos ressources humaines, vos finances, etc. qui contribuent au succès de votre entreprise

: Votre emplacement, vos propriétés intellectuelles, vos ressources humaines, vos finances, etc. qui contribuent au succès de votre entreprise Faiblesses : Les faiblesses : les facteurs qui mettent l'entreprise en porte-à-faux par rapport à ses concurrents. Il s'agit de retards ou de contretemps inhérents à votre secteur d'activité

: Les faiblesses : les facteurs qui mettent l'entreprise en porte-à-faux par rapport à ses concurrents. Il s'agit de retards ou de contretemps inhérents à votre secteur d'activité Opportunités : Croissance et tendances du marché dont vous pouvez tirer parti pour augmenter vos bénéfices, devenir innovant et respecter la conformité (Check out ) ces modèles d'analyse des lacunes !)

: Croissance et tendances du marché dont vous pouvez tirer parti pour augmenter vos bénéfices, devenir innovant et respecter la conformité ) !) Menaces : Risques potentiels tels que les problèmes naturels, les défis en matière d'innovation et une atmosphère qui pourrait gêner votre entreprise

En règle générale, les entreprises utilisent l'analyse SWOT pour :

Réaliser leurs forces uniques par rapport à leurs concurrents Analyser les domaines de performance dans lesquels les concurrents excellent Découvrir les opportunités de croissance de l'entreprise Identifier les problèmes et les défis susceptibles de perturber l'activité de l'entreprise

12 modèles et exemples gratuits d'analyse SWOT

1. Modèle d'analyse SWOT pour tableau blanc ClickUp

Personnalisez le modèle de tableau blanc rétrospectif dans ClickUp pour une analyse SWOT exploitable

Les faiseurs de listes les plus assidus apprécieront les outils qui leur feront gagner du temps Tableaux blancs ClickUp ! Les tableaux blancs sont des toiles zoomables qui permettent de travailler visuellement sur des concepts complexes pour une analyse SWOT efficace.

En réalité, la gestion d'énormes quantités de données est un processus difficile à mettre en place. Le tableau blanc, facile à utiliser pour les débutants Introduction aux tableaux blancs Template by ClickUp résout ce problème en créant un espace unique pour déposer chaque idée, source et image afin de peindre l'histoire complète de l'analyse. Voici quelques façons de maximiser la valeur de votre tableau blanc d'analyse SWOT :

Collaborer avec les chefs de projet lors de la prochaine réunion de stratégie commerciale ou de manière asynchrone

Ajouterdes cartes mentales pour décomposer les concepts à grande échelle en éléments gérables

Créer des sections séparées pour les OKR, les KPI et d'autres données internes à titre de référence

Insérer des marqueurs pour les informations manquantes ou les demandes de retour d'information

ConvertirObjets du tableau blanc en tâches et établir des relations

Construire des listes de contrôle pour se souvenir des idées spontanées

ClickUp conserve vos idées et vos solutions afin que vous vous concentriez sur les bonnes activités tout en gardant les informations importantes à portée de main pour y revenir plus tard. Plus vous suivrez vos apprentissages et vos ressources sur une seule plateforme, plus vous positionnerez l'analyse SWOT comme l'outil de planification stratégique par excellence.

Conseil professionnel : Après avoir téléchargé le modèle, nous vous recommandons de sélectionner le modèle rétrospectif dans votre liste d'options. Étiquetez vos cases et personnalisez-les en fonction de votre méthode de travail préférée ! Modèles de tableau blanc ClickUp Check out our

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir notre site Internet https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup/ guide d'initiation aux tableaux blancs ClickUp /href /%href/

pour des conseils rapides pour commencer !

2. ClickUp Modèle d'analyse SWOT personnelle

Réalisez une analyse SWOT avec le modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp pour prendre des décisions en toute connaissance de cause

Le modèle Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp vous permet de faire un brainstorming et de dresser une liste d'actions autour de votre analyse SWOT. Il vous permet d'organiser et de regrouper des tâches personnalisées. Suivez la progression de ces tâches à l'aide de statuts personnalisés.

Ajoutez des champs personnalisés tels que le lien vers la feuille de travail, le taux d'achèvement, l'objectif et le calendrier. Ce modèle vous permet également de configurer des vues personnalisées telles que la vue en liste, la vue en diagramme de Gantt et la vue en calendrier des tâches en fonction de la charge de travail. Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp

3. Modèle d'analyse SOAR ClickUp

Modèle d'analyse SOAR de ClickUp L'analyse SOAR est utilisée pour identifier les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats d'une organisation

Tout comme l'analyse SWOT, l'analyse SOAR est utilisée pour identifier les forces, les opportunités, les aspirations et les résultats d'une organisation. Cette méthode d'analyse fournit des informations précieuses sur l'état actuel de l'organisation ainsi que sur les domaines susceptibles d'être améliorés. En comprenant les forces et les faiblesses de l'organisation, il est plus facile d'identifier les opportunités de développement et de croissance. Modèle d'analyse SOAR de ClickUp aide les organisations à évaluer objectivement leurs performances en tenant compte des éléments internes et externes qui contribuent au succès. Il permet d'identifier les domaines tangibles et intangibles qui doivent être améliorés et qui peuvent ensuite être étudiés plus en détail et faire l'objet d'une action dans le cadre d'une procédure de planification stratégique. Modèle d'analyse SOAR ClickUp

4. Modèle Excel d'analyse concurrentielle SWOT

Via Microsoft Cette concurrence Excel Le modèle d'analyse SWOT vous permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise par rapport à vos concurrents. Au lieu de la matrice SWOT, il s'agit d'une simple feuille de calcul comportant différentes colonnes à comparer à trois concurrents.

Le modèle vous permet d'élaborer une analyse détaillée de votre concurrence à l'aide de la structure SWOT afin d'identifier des résultats tels que les opportunités que vos concurrents pourraient manquer. Il vous aide à construire un paysage concurrentiel établi et permet à votre équipe de prendre des décisions de planification stratégique. Modèle Excel d'analyse SWOT de la concurrence

5. Microsoft Word Modèle d'analyse SWOT du marché de l'entreprise à domicile

Via Microsoft

Comprenez le secteur, la taille du marché et les opportunités de croissance en créant une analyse de marché complète pour vos entreprises à domicile. Ce modèle de planification d'entreprise SWOT de Microsoft Word vous aidera à définir votre plan d'entreprise, à évaluer vos concurrents, à identifier vos clients potentiels, à déterminer la valeur de votre entreprise sur le marché, etc.

Il vous permet d'expliciter les facteurs internes et externes qui affectent votre entreprise afin que vous puissiez réfléchir à la manière d'ajouter de la valeur à votre entreprise pour qu'elle réponde aux attentes du marché. Home Business Modèle d'analyse de marché SWOT

6. Excel Business Plan SWOT Analysis Template (Modèle d'analyse SWOT)

Via Microsoft

Utilisez ce modèle pour désigner les personnes responsables et fixer des échéances pour les tâches essentielles à accomplir lors de la préparation d'un plan d'affaires. Vous pouvez également analyser et planifier votre prochain objectif commercial ou le lancement d'un produit.

Ce modèle SWOT vous permet d'analyser votre plan d'affaires et d'identifier ses forces et ses faiblesses. Par exemple, votre force peut être qu'en tant que dirigeant, vous avez de solides compétences en comptabilité, ce qui signifie que vous pouvez gérer votre comptabilité et gérer les dépenses de l'entreprise sans interférer. Cependant, la faiblesse de votre entreprise pourrait être que vous avez du mal à jongler avec trop d'activités à la fois, ce qui vous amène à effectuer des tâches de moindre qualité. Et votre menace pourrait être que votre fournisseur soit souvent en retard. Modèle d'analyse SWOT pour un plan d'affaires

7. Modèle PowerPoint Diamond SWOT

Via Modèle de diapositive Le modèle d'analyse SWOT Diamant à 5 diapositives est un PowerPoint simple et facile à utiliser avec un design plat. Le diamant divise les catégories en quatre sections avec des couleurs différentes pour faire ressortir chaque section. Il offre une mise en page unique aux utilisateurs tout en maintenant les facteurs externes et internes affichés côte à côte.

Ce modèle SWOT vous permet de préparer une présentation en quelques minutes en remplaçant simplement le contenu des espaces réservés. Les icônes et les formes de ce modèle sont modifiables grâce à un large éventail de fonctions personnalisables.

Les diapositives sont également réutilisables et s'adaptent facilement au style et au thème d'une autre présentation. De plus, vous pouvez modifier la couleur et ajouter les effets souhaités à l'image. Modèle PowerPoint d'analyse SWOT en diamant

8. Modèle PowerPoint d'analyse SWOT d'entreprise

Via SlideModel

Le modèle d'analyse SWOT est une présentation introductive et modifiable pour la planification d'entreprise et les approches marketing. Il aide les équipes à discuter des idées et des solutions commerciales. Il s'agit d'une présentation PowerPoint comprenant cinq diapositives présentant une brève vue d'ensemble ainsi que quatre mises en page pour les détails.

La disposition des diapositives de ce modèle présente une fleur au centre, tandis que quatre segments développent un design en forme de pétale. Chaque pétale de segment contient des espaces réservés pour afficher du contenu textuel concernant les paramètres de l'analyse SWOT.

Vous pouvez facilement apporter des modifications à la conception ou insérer des éléments supplémentaires pour des vues personnalisées. Il s'agit d'une excellente option pour élaborer sur les défis commerciaux et sur la façon de les relever processus de prise de décision . Modèle PowerPoint d'analyse SWOT d'entreprise

9. Modèle d'analyse SWOT Google Docs

Google Docs vous permet de créer des modèles d'analyse pour votre entreprise à partir de zéro. Par exemple, vous pouvez créer un modèle d'analyse SWOT pour vos employés afin d'évaluer leur valeur au sein de l'entreprise ou d'un département, en les aidant à analyser leurs compétences et leurs aptitudes par rapport aux bénéfices que l'entreprise ou le département en retire.

Ce modèle d'analyse Google Docs est un guide simple qui permet aux petites entreprises, aux particuliers et aux grandes entreprises de déterminer leur valeur dans un écosystème particulier. Il vous aide à identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces internes et à tout visualiser sur une seule page afin que vous puissiez réfléchir à la manière d'augmenter la valeur sans avoir à parcourir de nombreuses pages. Modèle d'analyse SWOT de Google Docs

10. Google Docs Manager Modèle d'analyse SWOT

Via Template.net Le modèle d'analyse SWOT pour manager de Google Docs est utilisé pour analyser les forces et les faiblesses d'un individu lorsqu'il se voit confier un rôle de manager. Il permet également aux managers d'autocontrôler leurs tâches et leurs compétences mettre en œuvre un plan d'action pour aider les autres à se développer en réalisant que le succès d'une entreprise repose sur l'effort d'une équipe.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous aider et aider les autres à améliorer plusieurs aspects de leur vie professionnelle. Vous pouvez inciter les cadres potentiels à rester forts afin de diriger efficacement à partir d'une position de force en dressant un inventaire personnel de leurs interactions professionnelles et de l'impact de leur poste. Modèle d'analyse SWOT pour manager Google Docs

11. Microsoft Word Modèle d'analyse SWOT du marketing

Via Template.net

Lorsque vous comprenez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre entreprise, il devient beaucoup plus facile d'élaborer des stratégies de marketing adaptées à vos besoins spécifiques. Elle guide votre équipe marketing sur les meilleures méthodes pour positionner la marque et les produits en vue d'une réussite commerciale.

Ce modèle comporte une section classant les services ou les produits en fonction de thèmes essentiels tels que la fonctionnalité, la capacité et la qualité, qui vous aideront à communiquer avec les clients et à positionner la marque de manière adéquate.

Le modèle d'analyse marketing SWOT contient déjà des suggestions de contenu, vous n'avez donc plus besoin de partir de zéro ! Modèle d'analyse SWOT marketing Word

12. Word et Google Docs Modèle d'analyse SWOT dans le domaine de la santé

Via Template.net

La gestion d'un établissement de soins de santé présente de nombreux défis. Avec le modèle d'analyse SWOT des soins de santé comme base pour créer l'évaluation de votre propre entreprise, vous disposez d'un document nécessaire pour vous permettre d'évaluer les forces et les faiblesses de votre établissement. Il vous montre la vue d'ensemble de l'hôpital, en vous aidant à évaluer, rassembler et évaluer les influences significatives qui s'opposent à vos objectifs stratégiques ou qui les soutiennent.

Identifiez vos faiblesses et renforcez vos points forts. Comprendre les opportunités, les différencier des menaces et concevoir un plan d'action pour tirer le meilleur parti de chaque situation.

Check out these Outils de gestion de projets de soins de santé

Qui bénéficie de l'utilisation d'une analyse SWOT ?

L'analyse SWOT est une technique de planification stratégique qui permet d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une entreprise dans une situation donnée. Voici quelques exemples d'équipes qui peuvent tirer profit d'une analyse SWOT :

Équipes de gestion: Pour les gestionnaires, la réalisation d'une analyse SWOT peut fournir des informations précieuses sur l'état actuel de leur équipe ou de leur projet. Elle peut également permettre d'identifier les domaines à améliorer et de développer des stratégies pour tirer parti des opportunités.

Équipes de vente: Pour les équipes de vente, une analyse SWOT peut aider à identifier les domaines dans lesquels elles excellent et ceux qui ont besoin d'être améliorés. Elle peut également fournir des informations sur les tendances du marché et les menaces potentielles pour l'entreprise.

Comprendre la concurrence avec les modèles d'analyse SWOT

Connaître les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces associées à votre entreprise ou à votre projet est une première étape essentielle pour mettre en œuvre et gérer un plan d'action efficace. Une fois votre analyse SWOT terminée, il est essentiel que vous disposiez d'outils efficaces pour planifier, automatiser, gérer et rendre compte de votre plan d'entreprise ou de projet.

ClickUp vous permet de développer des aspects cohérents de vos projets, de stimuler la collaboration et d'améliorer la rapidité grâce à des options évolutives qui s'adaptent aux préférences de travail de chacun. Améliorez la visibilité des différentes priorités, responsabilisez votre équipe et vous-même et assurez-vous qu'il n'y a pas de failles. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !