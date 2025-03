10 modèles et exemples gratuits de plan de développement individuel (PDI) pour la croissance

Vous sentez-vous bloqué dans votre carrière et incertain de la prochaine étape ? Ou peut-être êtes-vous un manager désireux de doter votre équipe des compétences nécessaires à une réussite à long terme. Un plan de développement individuel (PDI) est la clé d'une croissance continue, qui aide les individus et les organisations à prospérer. 📈 , l'application tout-en-un pour le travail, propose de puissants modèles de PDI gratuits qui rationalisent la définition des objectifs, le développement des compétences et la planification de carrière. Elle va au-delà du simple suivi en fournissant des flux de travail personnalisables, une visualisation des progrès et une collaboration transparente. Cela permet aux individus et aux équipes de rester alignés sur leur parcours de croissance. Voici les principaux modèles à explorer : ### 1. Modèle de plan de développement personnel ClickUp /cta/

modèle de plan de développement individuel https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-229.png : modèle de plan de développement personnel de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222239413 Obtenir le modèle gratuit /%cta/

Se lancer dans un parcours de développement personnel est à la fois passionnant et gratifiant. Ce modèle de plan de développement personnel est un excellent moyen de rester organisé et concentré tout en poursuivant vos objectifs professionnels et personnels. Restez responsable et motivé en définissant des objectifs spécifiques et des étapes réalisables. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : * Évaluez vos compétences actuelles et identifiez les domaines d'amélioration /href/ https://clickup.com/blog/areas-of-improvement/ /%href/ Utilisez des statuts personnalisés tels que Objectif atteint, Non commencé, Hors piste et Sur la bonne voie pour suivre votre développement, célébrer les étapes importantes et ajuster les plans si nécessaire Utilisez les champs personnalisés, notamment Objectif quotidien minimum, Bloc horaire sur le calendrier, Victoires et réalisations, et Objectifs d'apprentissage pour faciliter les progrès * Partagez votre plan avec des mentors ou des pairs pour obtenir facilement des commentaires et de l'aide grâce aux fonctionnalités de partage et d'autorisation de ClickUp

📌 Idéal pour : Les personnes à la recherche d'une approche structurée du développement personnel et professionnel.

📌 Idéal pour : les managers et les professionnels des RH qui cherchent à aligner les objectifs de l'organisation sur les aspirations de carrière personnelles. undefined 3. Modèle d'évaluation des performances ClickUp

: https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180 Obtenir le modèle gratuit /%cta/ Vous cherchez à fournir à votre équipe une feuille de route claire pour son développement professionnel ? /href/ https://clickup.com/templates/career-path-t-194505180 Le modèle de parcours professionnel de ClickUp . Les employés ont accès aux compétences qu'ils doivent développer pour atteindre leurs objectifs, tandis que les employeurs identifient les lacunes de leur main-d'œuvre et planifient à l'avance. 🚀 Un rapport McKinsey undefined montre que les entreprises qui se concentrent sur la performance de leurs employés ont 4,2 fois plus de chances de surpasser leurs concurrents. Elles enregistrent une croissance de leur chiffre d'affaires supérieure de 30 % et un taux de rotation du personnel inférieur de cinq points ! ####Visualisez le parcours professionnel de chaque membre de l'équipe Suivez les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs professionnels grâce à des statuts personnalisés tels que Ouvert et Achevé * Utilisez les champs personnalisés pour classer les tâches par catégorie et visualiser facilement la progression de carrière

Les évaluations de performance sont essentielles pour favoriser la croissance et le développement au sein de toute organisation. Cependant, l'organisation et la réalisation de ces évaluations peuvent souvent prendre beaucoup de temps et s'avérer complexes. C'est là que le modèle d'évaluation des performances de ClickUp entre en jeu ! Ce modèle convivial simplifie les Créez un processus d'évaluation structuré et transparent qui garantit des commentaires justes et exploitables 📋 Suivez la progression des employés grâce à des statuts personnalisés pour ne manquer aucun jalon de performance Recueillez des informations grâce à une évaluation à 360°, pour des évaluations complètes et plus efficaces 💬 Reconnaissez les réalisations et identifiez les domaines de croissance 📌 Idéal pour : les équipes RH, les managers et les dirigeants d'entreprise qui cherchent à simplifier les évaluations de performance. et des objectifs mesurables. Il permet de suivre la progression, d'évaluer les performances et de motiver les employés. Grâce aux outils de collaboration intégrés, les équipes et les responsables peuvent facilement partager leurs commentaires, identifier les futurs leaders et favoriser l'amélioration continue. #### Voici pourquoi vous allez l'adorer : Adaptez chaque plan de développement pour répondre à des domaines de croissance spécifiques et à des aspirations professionnelles Utilisez des statuts personnalisés tels que Terminé, Pour examen et En cours pour suivre efficacement les étapes de développement

Accédez en un coup d'œil aux informations essentielles sur les employés grâce aux champs personnalisés tels que Date de la dernière révision, Évaluation et Échéancier du plan Visualisez les plans de développement à travers de multiples affichages. Basculez entre le Plan du département, le Statut de développement, le Résumé de l'employé, et plus encore pour obtenir des informations diverses *📌 Idéal pour : Les professionnels des RH, les superviseurs et les chefs d'équipe qui souhaitent favoriser la croissance des employés et stimuler leur engagement. undefined 💡 Conseil bonus : Vous êtes submergé par les tâches RH ? Laissez ClickUp faire le gros du travail ! undefined gère le recrutement, l'intégration et le développement des employés sans vous submerger. Grâce à l'automatisation intégrée, aux flux de travail intelligents et aux puissantes intégrations, réduisez le travail manuel et concentrez-vous sur la constitution d'une équipe exceptionnelle. * Automatisez les tâches RH répétitives /%href/ telles que l'envoi de lettres d'offre, le suivi de la progression de l'intégration ou le paramétrage des évaluations de performance Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de développement individuel ? Un bon modèle de plan de développement individuel est une astuce pour la productivité et la croissance. Par conséquent, il doit être clair, pratique et adaptable à différents parcours professionnels. #### Voici ce qui rend un modèle de PDI vraiment efficace :

Une structure bien organisée : Choisissez des modèles bien conçus et simples. Ils doivent comporter des sections telles que les objectifs, les compétences, les étapes d'action et le suivi de la progression pour faciliter le suivi et la mise à jour. Plan d'action : Choisissez un modèle qui décrit les tâches, les formations ou les expériences spécifiques nécessaires au développement. Cela inclut les cours, les programmes de mentorat, les missions ou les certifications

Échéanciers et jalons : Optez pour des modèles qui vous permettent de fixer des délais clairs pour chaque étape, garantissant ainsi une progression régulière. Un bon modèle doit également vous aider à établir des jalons et à procéder aux ajustements nécessaires *Suivi de la progression : Assurez-vous que le modèle que vous choisissez fonctionne comme un outil de gestion des performances. Il doit comporter un espace pour examiner les réalisations et modifier les forfaits à mesure que de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis se présentent. *Section Commentaires et assistance : Optez pour des modèles qui comportent un espace pour les commentaires du responsable, les notes de mentorat ou les conseils de coaching afin d'ajouter de la valeur au processus de développement.

. Il doit comporter un espace pour examiner les réalisations et modifier les forfaits à mesure que de nouvelles opportunités ou de nouveaux défis se présentent. *Section Commentaires et assistance : Optez pour des modèles qui comportent un espace pour les commentaires du responsable, les notes de mentorat ou les conseils de coaching afin d'ajouter de la valeur au processus de développement. 💡 Conseil bonus : Suivez sans effort les objectifs de développement de tous les membres de votre équipe à l'aide de undefined . Il examinera les documents relatifs aux objectifs et vous fournira les réponses dont vous avez besoin en un seul clic ! ClickUp Brain

La croissance personnelle et professionnelle n'est pas le fruit du hasard : elle nécessite un forfait clair, les bonnes étapes et une action cohérente. C'est là que les modèles de plans de développement individuel entrent en jeu. Ils vous aident à mapper vos objectifs, à suivre votre progression et à vous assurer que vous allez toujours de l'avant. Avec ClickUp, vous pouvez facilement définir des objectifs, suivre les jalons et maintenir le cap grâce à des modèles prêts à l'emploi, des champs personnalisables et de puissants outils de suivi de la progression. Que vous souhaitiez faire progresser votre carrière ou améliorer vos compétences, ClickUp vous offre un moyen structuré mais flexible de réussir.