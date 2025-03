Comment faire pour que ChatGPT résume efficacement un article

Tout le monde utilise l'IA. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est McKinsey. Un sondage récent /https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/superagency-in-the-workplace-empowering-people-to-unlock-ais-full-potential-at-work /%href/

a révélé que 94 % des employés et 99 % des dirigeants connaissent les outils d'IA générative. Trois fois plus d'employés utilisent déjà l'IA générative sur leur lieu de travail que leurs managers ne l'imaginent. Pourtant, le principal défi auquel les employés sont confrontés lorsqu'ils adoptent des outils d'IA est la formation. Près de la moitié des employés admettent bénéficier d'une « assistance modérée ou moindre » dans leur utilisation de l'IA.

Nous sommes là pour changer un peu cela. Dans cet article de blog, nous proposons une leçon complète sur la façon d'obtenir de ChatGPT qu'il résume un article. Nous explorons les avantages, les bonnes pratiques et les pièges potentiels à éviter. Commençons par le début. ## ⏰ Résumé en 60 secondes Lorsqu'on lui demande d'être plus conversationnel et facile à parcourir, voici ce que . Échelle : ChatGPT peut traiter des dizaines d'articles, ce qui serait pratiquement impossible à faire pour des humains ; les chatbots ne se fatiguent pas non plus. Rentabilité : L'utilisation de ChatGPT pour résumer des articles de recherche ou universitaires est également rentable, car il est beaucoup plus rapide d'arriver aux points clés sans une grande équipe d'assistants.

Cohérence : En fonction de la manière dont vous invitez ChatGPT, vous pouvez contrôler le résultat, ce qui rend tous vos résumés cohérents et fiables. ## Applications concrètes de la synthèse de ChatGPT Après « ChatGPT peut-il résumer du texte ? », la question la plus fréquemment posée est de savoir comment utiliser ses fonctionnalités de synthèse dans la vie réelle. Examinons quelques exemples. ### Résumés exécutifs

Chaque document d'entreprise comporte un résumé à l'intention des dirigeants qui n'ont pas le temps de le parcourir en entier. ChatGPT peut créer ce résumé en un instant. Et ce n'est pas tout ! Si vous connaissez les préférences du dirigeant pour lequel vous résumez le document, vous pouvez également personnaliser le résumé en fonction de ses besoins. ### Visualisation

Les sondages et les rapports de recherche sont souvent denses en nombres, ce qui les rend difficiles à parcourir. ChatGPT peut identifier les points et les données saillants, que vous pouvez ensuite visualiser pour une meilleure compréhension. ### Recherche Les chercheurs et les universitaires lisent des dizaines, voire des centaines d'articles dans le cadre de leur analyse documentaire. Ce n'est qu'après avoir lu l'intégralité de l'article que vous réalisez s'il est pertinent pour vous ou non.

Évitez cela avec les résumés de ChatGPT. Demandez à l'outil d'IA générique de résumer des articles de recherche ou des articles d'actualité et de ne lire les détails que si cela est nécessaire. ### Lecture personnelle Vous vous intéressez beaucoup à un sujet mais vous trouvez Wikipédia trop déroutant ? ChatGPT à la rescousse. ChatGPT peut résumer la plupart des articles d'actualité, des essais longs et des pages Wiki. En vous basant sur les informations de cette page, vous pouvez également poser des questions au chatbot. ### Gestion de l'information

Que vous aimiez créer des signets ou tenir un livre de références, les résumés de ChatGPT sont un excellent moyen d'archiver les informations qui vous intéressent. Une fois que vous avez lu un article long ou un livre non romanesque, vous pouvez demander à ChatGPT de le résumer afin de le conserver pour référence ultérieure. Assez parlé des possibilités, passons à l'action.

ChatGPT peut traiter tout fichier ou document externe que vous téléchargez et créer un résumé concis. Pour que le résumé soit efficace, mettez le document en forme de manière appropriée. * Supprimez les éléments inutiles, tels que les publicités ou les images non pertinentes

Divisez le document en sections pour améliorer le flux du texte. Structurez-le en paragraphes et fournissez les titres nécessaires. Supprimez toute information confidentielle. Une fois le document prêt, il est temps de se mettre au travail. Au fait, vous pouvez également demander à ChatGPT de résumer des vidéos par le biais de transcriptions. 2. Saisie de l'article et génération de résumés

Bien qu'il soit préférable d'avoir un document mis en forme pour générer des résumés, vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez également copier et coller le texte dans la fenêtre de discussion de ChatGPT ou saisir une URL et obtenir un résumé. À faire, gardez à l'esprit les points suivants. Vous pouvez taper « résumer » ou « tl;dr » pour obtenir le résumé que ChatGPT juge le meilleur. Demandons à ChatGPT de résumer l'article Wikipédia sur Taylor Swift et voyons ce qu'il en ressort.

Résumé de ChatGPT de la page wiki de Taylor Swift pour l'invite ci-dessus (Source : /href/ https://openai.com/ openai.com /%href/ ) #### Précisez votre besoin

Eh bien, ChatGPT a fait de son mieux. Cependant, si vous voulez en savoir plus sur la progression de sa carrière, par exemple, il est utile de le préciser. /img/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-689-1400x969.png ChatGPT /%img/

Résumé de ChatGPT personnalisé en fonction des besoins (Source : /href/ https://openai.com/ openai.com /%href/ ) #### Identifiez votre public

Indiquez à ChatGPT à qui s'adresse le résumé. Selon qu'il s'agit d'un résumé exécutif pour un PDG ou d'une présentation de classe pour un élève de CM2, le résumé peut être personnalisé en fonction du public. Résumé ChatGPT personnalisé pour le public (Source : /href/ https://openai.com/ openai.com /%href/ ) #### Expliquez vos objectifs

Dites à ChatGPT ce que vous comptez faire avec le résumé. Par exemple, si vous résumez un rapport technique complexe, vous pouvez demander à ChatGPT de le simplifier. Si l'article est spécifique à un domaine, demandez à ChatGPT de l'expliquer à un profane. Si vous prenez des décisions clés en vous basant sur le résultat de ChatGPT, invitez-le à faire un résumé plus complet. ChatGPT résumé mais version simplifiée (Source: undefined _) ### 3. Révision et modification en cours du résumé Êtes-vous satisfait du résumé de votre texte par ChatGPT ? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Le chatbot est conçu pour être conversationnel, révisant et optimisant les réponses en fonction de vos contributions continues. Vous pouvez soit demander à ChatGPT de revenir en arrière et de résumer à partir de votre article source, soit simplement adapter son propre résumé à vos besoins spécifiques. Vous pouvez également lui demander de créer des résumés concis de versions plus longues qu'il a déjà créées. Simple, non ? Oui, ça l'est. Cependant, comme tout outil émergent, ChatGPT n'est pas parfait. Il présente certaines limites dont vous devez être conscient. Inconvénients potentiels de l'utilisation de ChatGPT pour la synthèse Bien qu'il soit intelligent, ChatGPT reste un robot. Cela comporte ses propres inconvénients et limites.

Manque d'expertise : ChatGPT n'est expert en rien (c'est un bot !). Il est donc possible qu'il ne comprenne pas parfaitement les sujets complexes. Par conséquent, il peut résumer un texte de manière inexacte, ce qui peut s'avérer contre-productif pour vous. Nuances manquantes : ChatGPT peut souvent manquer des significations ou des émotions implicites. Pour être honnête, il s'améliore à ce niveau.

Par exemple, il peut faire la différence entre une banque où vous épargnez de l'argent et une banque au bord de la rivière en fonction du contexte. Cependant, le sarcasme, l'ironie ou les détails non évidents mais cruciaux peuvent être complètement ignorés par ChatGPT. Simplification excessive : Vous pouvez demander à ChatGPT de résumer un livre en une phrase, et il le fera. Cependant, cela comporte des risques de simplification excessive, ce qui peut conduire à une représentation erronée des données.

Biais : le modèle pourrait involontairement favoriser certaines perspectives par rapport à d'autres. Sans connaître les biais inhérents au modèle et aux données d'entraînement, il pourrait être presque impossible de savoir si le résumé est biaisé. Inexactitudes : nous avons constaté que certains grands modèles linguistiques sont sujets aux hallucinations. Dans de rares cas, le résumé pourrait inclure des détails qui n'existent pas réellement dans votre document source.

Limites techniques : Que vous utilisiez un abonnement gratuit ou payant, ChatGPT a une limite de jetons sur la quantité que vous pouvez utiliser. Pour la plupart, cela peut être suffisant. Cependant, lorsque vous affinez les résumés à plusieurs reprises, vous pouvez rencontrer certaines limites. Voici quelques moyens de surmonter les défis ci-dessus. ## Améliorer l'utilisation de ChatGPT pour mieux résumer

La première étape pour utiliser efficacement ChatGPT pour résumer consiste à savoir qu'il présente des inconvénients et à s'y préparer. Les inconvénients ci-dessus sont les limites les plus courantes de ChatGPT et d'autres outils similaires. Voyons comment vous pouvez les surmonter. ### Exprimez clairement vos besoins en matière de résumé Lorsque vous demandez un résumé, dites exactement à ChatGPT ce que vous voulez. Incluez les éléments suivants dans votre invite initiale.

Mettre en forme : si vous souhaitez que le résumé soit présenté sous forme de paragraphes, de listes à puces ou de sections *Public : à qui s'adresse-t-il et pourquoi en aurait-il besoin (par exemple, pour qu'un PDG le lise en moins de cinq minutes) *Points de vue : si vous souhaitez que ChatGPT mette en évidence les points clés ou des aspects spécifiques du document (par exemple, se concentrer sur la progression de carrière dans les années 1990)

: si vous souhaitez que le résumé soit présenté sous forme de paragraphes, de listes à puces ou de sections *Public : à qui s'adresse-t-il et pourquoi en aurait-il besoin (par exemple, pour qu'un PDG le lise en moins de cinq minutes) *Points de vue : si vous souhaitez que ChatGPT mette en évidence les points clés ou des aspects spécifiques du document (par exemple, se concentrer sur la progression de carrière dans les années 1990) Longueur : Quel est le nombre de mots ou de caractères que vous préférez, ou avez-vous besoin d'un résumé détaillé ? ### Travail avec ChatGPT ChatGPT ne parvient pas toujours à obtenir le bon résumé du premier coup. N'abandonnez pas. Suggérez des améliorations. Dites « rendez-le concis » ou « mettez-les en points » ou « ajoutez des informations essentielles » pour que ChatGPT comprenne comment modifier le résumé déjà généré.

undefined Si vous recherchez un outil capable de résumer, modifier et publier des informations sur l'entreprise, pensez à /href/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/ai ClickUp Brain /%href/ . ## ClickUp et l'IA pour la synthèse ClickUp Brain est un assistant IA tout-en-un qui connecte toutes vos connaissances organisationnelles, que ce soit au sein de [ClickUp Docs est un formidable outil de gestion des connaissances qui vous aide à rédiger du contenu. Sur le logiciel de modification en cours de ClickUp undefined ### Résumer plus que de simples articles

Avec ClickUp, vous pouvez générer des résumés pour à peu près tout. Voici quelques-uns des cas d'utilisation les plus courants : *Réunions : intégrez vos réunions vidéo, créez des transcriptions et résumez-les pour passer à l'action *Mises à jour de projets : demandez à ClickUp de vous fournir un résumé de l'un de vos projets jusqu'à présent *Mises à jour de statut : créez des résumés pour les comptes rendus quotidiens ou les rapports périodiques de tous les travaux achevés Mises à jour automatisées avec ClickUp Brain ### Automatisation de la génération de résumés avec ClickUp

L'avantage d'utiliser un outil de gestion de projet tel que ClickUp est que vous n'avez pas besoin de tout retenir. Cependant, lorsque vous participez à des projets de longue haleine, vous finissez par devoir lire toutes les mises à jour depuis le début à chaque fois que vous revenez. Évitez cela grâce aux résumés automatisés par IA. Utilisez les champs personnalisés avec IA de ClickUp pour ajouter des résumés ou des mises à jour de projet par IA à votre tâche et obtenir des résumés automatiques chaque fois que vous en avez besoin. Automatiser la génération de résumés avec ClickUp Lorsque vous utilisez un framework comme undefined pour gérer votre contenu, vous pouvez également utiliser l'IA pour identifier les lacunes dans les sujets, suggérer des plans et recommander des idées. Vous pouvez également l'utiliser pour structurer undefined . ### Traduire les résumés générés par l'IA ClickUp peut gérer plus que l'anglais. Pour les équipes distribuées, /href/ http://clickup.com/features/docs ClickUp Docs /%href/ peut aider à traduire les résumés dans différentes langues.

/img/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-694-1400x1295.png ClickUp Docs /%img/ Traduction et résumé avec ClickUp Docs ## Résumez le contenu et simplifiez le travail avec ClickUp

Dans un monde submergé d'informations, tout et tout le monde est une entreprise. Les contenus courts, qu'il s'agisse de tweets ou de vidéos, sont de plus en plus populaires. Les gens veulent parcourir un large intervalle d'articles avant de décider lesquels lire en détail. Pour attirer l'attention du public de cette génération, il faut être capable de créer des résumés accrocheurs. C'est précisément ce que ClickUp permet de faire.

Que vous écriviez un blog, soumettiez un rapport ou présentiez votre évaluation de performance, ClickUp peut résumer divers formulaires de données et créer vos notes de synthèse. L'une des principales fonctionnalités de ClickUp Brain est qu'il peut intégrer du contenu à des tâches et faciliter vos flux de travail. Il peut aider à identifier les tendances clés et à découvrir des informations cachées. ClickUp vous aide à écrire, éditer, transcrire, ajouter des tableaux et même créer des modèles pour une utilisation future. /%href/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/top-clickup-brain-features/

est qu'il peut intégrer du contenu à des tâches et faciliter vos flux de travail. Il peut vous aider à identifier les tendances clés et à découvrir des informations cachées. ClickUp vous aide à rédiger, éditer, transcrire, ajouter des tableaux et même créer des modèles pour une utilisation future. Grâce à de puissantes intégrations, ClickUp vous offre une vue complète à 360 degrés de votre travail. Essayez ClickUp Brain. undefined .