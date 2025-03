Comment maîtriser la connaissance des produits pour réussir en marketing

Les clients savent reconnaître lorsqu'une marque comprend vraiment son produit. Qu'il s'agisse d'un argumentaire de vente ou d'une campagne marketing, une connaissance approfondie du produit se reflète dans ces secteurs. Cela permet de renforcer la confiance, de consolider les messages et d'obtenir de meilleurs résultats. Les équipes commerciales, les spécialistes du marketing et les responsables de marque bénéficient tous d'une meilleure compréhension des produits qu'ils promeuvent. Mais il n'est pas toujours facile de maintenir tout le monde sur la même longueur d'onde et à jour. C'est là que ClickUp

, l'application tout-en-un pour le travail, simplifie ce processus. Elle connecte les tâches, les documents et la collaboration dans un environnement de travail unique, aidant les équipes marketing à travailler de manière transparente et à développer leur expertise produit. Voici comment le logiciel de gestion de produits ClickUp /%href/ https://clickup.com/teams/product peut améliorer les flux de travail de l'équipe. 🔄

Étape n° 1 : collaborer régulièrement avec les équipes Une interaction régulière entre les équipes marketing et produit est essentielle pour aligner les campagnes sur les stratégies de gestion de produits /%href/ . Des points hebdomadaires, des sessions de brainstorming ou des feuilles de route collaboratives permettent aux spécialistes du marketing de se tenir informés des nouvelles fonctionnalités et de la manière dont elles résolvent les problèmes des clients.

Le logiciel marketing ClickUp est un hub central où les équipes peuvent décomposer leur travail en éléments gérables, attribuer des responsabilités et suivre les progrès. Pour les équipes marketing, cela signifie qu'elles savent toujours quelles mises à jour de produits sont en cours et ce qui est prêt pour la promotion. Statuts de tâche personnalisés ClickUp ajoute un niveau de clarté supplémentaire.

Par exemple, lors du lancement d'un produit, l'équipe produit peut créer une tâche avec des mises à jour sur une nouvelle fonctionnalité et marquer son statut comme « En cours de développement ». Lorsque la tâche passe à « Test », l'équipe marketing peut préparer des campagnes, en sachant quand des ressources telles que des manuels d'utilisation ou des démos seront disponibles. Cette approche a bien fonctionné pour Atrato, une société de services financiers. Elle a adopté ClickUp pour rationaliser ses flux de travail et a constaté une augmentation de 30 % de la vitesse de développement des produits

30 % d'augmentation de la vitesse de développement des produits . > Nous avons réalisé qu'il nous manquait un moyen efficace de suivre les tâches et que nous n'avions pas une vision claire de ce que l'équipe produit faisait, alors nous avons commencé à chercher une nouvelle plateforme. C'est alors que nous avons trouvé ClickUp. La plateforme était la combinaison parfaite : ni trop technique et déroutante, ni trop basique. Elle nous a donné la flexibilité nécessaire pour créer, déplacer et organiser les équipes et les projets à leur manière. Raúl Becerra, chef de produit chez Atrato 💡 Conseil de pro : Confiez à un membre de votre équipe le rôle de « champion de la connaissance » pour qu'il mette régulièrement à jour et partage les dernières informations sur les produits. Cette personne peut aider undefined , en veillant à ce que les informations importantes soient systématiquement partagées. ### Étape n° 2 : centraliser les connaissances sur les produits dans un espace partagé Les détails des produits peuvent facilement se perdre dans les fils d'e-mails ou les fichiers éparpillés, ce qui rend difficile l'accès des équipes marketing à des informations précises. La solution réside dans une base de connaissances interne partagée /product marketing %href/ La connaissance du produit est appliquée à des objectifs spécifiques, elle fournit une direction claire, en gardant les efforts concentrés et percutants. Sans objectifs définis, les connaissances du produit peuvent être perdues, et les équipes peuvent avoir du mal à mesurer la progression ou à suivre la réussite. 🌱 Conseils de croissance : Si vous vous sentez bloqué pour expliquer une fonctionnalité, pensez à la façon dont vous l'expliqueriez à un ami. Simple, clair et pertinent, c'est toujours gagnant !, vous pouvez créer des objectifs spécifiques et mesurables et les lier directement à vos activités marketing. Fixez des objectifs clairs undefined , divisez-les en tâches plus petites et suivez la progression de votre équipe vers chaque objectif. Par exemple, supposons que votre équipe marketing souhaite améliorer l'engagement des clients en les aidant à mieux comprendre les fonctionnalités des produits. Dans ce cas, vous pouvez définir un objectif tel que « Augmenter l'adoption des fonctionnalités au cours du prochain trimestre »

Puis, divisez cet objectif en tâches plus petites, telles que l'organisation de sessions de formation sur les nouvelles fonctionnalités, la mise à jour de la documentation produit ou la création de contenu pour présenter les capacités du produit. Vous pouvez également fixer des délais et suivre le rythme des progrès, en ajustant les forfaits si nécessaire. 💡 Conseil de pro : encouragez les membres expérimentés de l'équipe à diriger les sessions de formation, car ils ont souvent des connaissances précieuses et concrètes à partager. ## Stimuler le marketing avec ClickUp

Vous savez que la connaissance du produit est essentielle à la réussite du marketing. Elle vous aide à établir une connexion avec les clients, à répondre à leurs questions et à leur montrer comment votre produit résout leurs problèmes. Lorsque vous avez une compréhension claire de votre produit, vous pouvez communiquer avec confiance et établir une relation de confiance durable. Vous avez besoin d'un outil qui combine tout pour que le travail se fasse en douceur. ClickUp vous aide à faire exactement cela. Utilisez les documents ClickUp pour stocker les détails des produits en un seul endroit, les tâches pour rester organisé et les tableaux blancs pour réfléchir à des idées avec votre équipe. Tout ce dont vous avez besoin est à portée de main, prêt à soutenir vos efforts de marketing. /href/ https://clickup.com/signup Inscription à ClickUp /%href/ aujourd'hui ! ✅