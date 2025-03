13 modèles gratuits de présentation de projets

Les présentations de projets peuvent parfois ressembler à des séances de snobisme. Vous connaissez la chanson : de longues diapositives, des listes à puces interminables et cette personne qui insiste pour lire chaque mot. C'est pire lorsque vous êtes celui qui reçoit les bâillements et les regards désintéressés. Vous passez des heures à concevoir votre présentation sur des plateformes traditionnelles comme Microsoft PowerPoint et Google Slides, pour rien.

Et si le fait de changer de modèle de présentation gratuit permettait de mieux capter l'attention de votre public ? Vous avez de la chance. Nous avons rassemblé 13 modèles de présentation gratuits qui vous feront gagner du temps et donneront vie à vos idées avec style et élégance. (Attention, spoiler : aucun diplôme en graphisme n'est requis !)

## Que sont les modèles de présentation de projet ? Un modèle de présentation de projet est une disposition de diapositives préconçue qui sert de base à la création de présentations organisées et visuellement attrayantes. Ces modèles vous aident à présenter les objectifs, la progression et les résultats de votre projet. 👀alternatives.### 2. Le modèle ClickUp Project Planner /cta/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-749.png Modèle ClickUp Project Planner https://app.clickup.com/signup?template=t-200524076&department=pmo Télécharger ce modèle /%cta/

Et si vous pouviez créer des présentations et planifier des projets sur une seule plateforme ? Le modèle ClickUp Project Planner de https://clickup.com/templates/project-planner-t-200524076 /%href/ ne vous aide pas seulement à créer un plan de projet https://clickup.com/blog/project-plan/ /%href/, il vous aide également à le gérer

/%href/ ; il vous aide également à le gérer. Ce modèle rivalise avec n'importe quel outil logiciel de planification de projet sophistiqué Utilisez ce modèle pour : Partager des idées dans des documents, attribuer des tâches, déposer des commentaires et joindre des fichiers Suivre les tâches avec des états d'avancement tels que Achevé, En cours, En attente et À faire * Utiliser six vues personnalisées /href/ https://clickup.com/features/views dans ClickUp /%href/, pour planifier et gérer des projets entiers sur une plateforme collaborative.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma supérieure et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus en contrôle de la situation car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont ici, ainsi qu'un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter. ### 3. Le modèle de rapports de projet ClickUp /cta/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-750.png Modèle de rapports de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6137924&department=pmo est là pour vous sauver (et sauver votre santé mentale). Il décompose chaque objectif, échéancier et ressource en tâches de taille réduite, garantissant ainsi qu'aucun élément ne soit oublié. Il n'y a pas de meilleure façon de présenter votre feuille de route ! Voici pourquoi vous avez besoin de ce modèle, stat : Collaborez sur ClickUp Docs pour vous aide à visualiser efficacement vos projets, de la conception à l'achèvement. Il offre un moyen simple de planifier, de suivre et de collaborer sur les objectifs du projet tout en tenant les parties prenantes informées. Sa richesse visuelle en fait également un outil de présentation efficace ! Voici les fonctionnalités qui distinguent ce modèle : [/%href/ vous aident à mapper les points de progression clés tout au long du projet 🎨 Idéal pour : les équipes qui souhaitent simplifier leurs flux de travail et prioriser la collaboration en équipe pour des projets efficaces. ](vouspermettentdevisualiserl'intégralitédevotreforfaitavecvotreéquipeentempsréel.Modifiezlesforfaitsencollaboration,transformezlesidéesentâchesréalisables,obtenezunretourinstantanéetamusez-vous!Lesétiquettes,sous-tâchesetlibellésdeprioritéintégrésgarantissentqu'aucunetâchen'estoubliée*LavueFeuillederouteduprojetoffreunevuecomplètedel'ensembledevotreprojet,idéalepourtenirlespartiesprenantesinformées Créez votre argumentaire sur ClickUp Docs avec des visuels puissants et des sections structurées qui se traduisent par des diapositives de présentation percutantes Listez les conseils de répétition de dernière minute avec /href/ https://clickup.com/features/task-checklists Checklists dans ClickUp /%href/ - car même les meilleurs argumentaires ont besoin d'être présentés avec confiance

🎨Idéal pour : Les entreprises et les demandeurs d'emploi qui souhaitent présenter leurs idées et capter l'intérêt de leur public en toute confiance.

Catégorisez les objectifs et les détails clés à l'aide des champs personnalisés afin de pouvoir ajouter des détails clés pour suivre les progrès sans jouer au détective Visualisez les objectifs à l'aide de vues personnalisées telles que la vue Gantt et la vue Calendrier pour rester à jour avec les échéanciers Utilisez les automatisations pour définir des tâches à long terme et ajouter des commentaires afin de savoir ce que vous aviez prévu Planifiez à court et à long terme avec undefined *🎨 Idéal pour : Les équipes qui souhaitent passer moins de temps à la microgestion et plus de temps à atteindre leurs objectifs ambitieux grâce à un alignement stratégique. undefined https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-758.png Modèle de résultats de l'analyse de données ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6110764&department=engineering-product Télécharger ce modèle /%cta/ La gestion des données n'est pas la partie la plus amusante des projets, n'est-ce pas ? Une minute, vous analysez des nombres ; la suivante, vous êtes enseveli sous des feuilles de calcul, vous demandant si « 12345 » est un point de données ou votre épingle de banque.

permet à vos forfaits de rester actifs et performants toute l'année ! C'est l'outil ultime pour /href/ https://clickup.com/blog/project-goals// paramétrer les objectifs de vos projets /%href/ et mettre en place des étapes concrètes sans vous noyer dans des feuilles de calcul. Voici comment il peut vous aider :

Le modèle /href/ https://clickup.com/templates/data-analysis-findings-kkmvq-6110764 ClickUp Data Analysis Findings Template /%href/ fait que les données ressemblent moins à un problème mathématique qu'à une histoire que vous pouvez réellement raconter (et inclure dans des présentations !). Voici comment l'utiliser :

Stockez toutes les données, y compris les données démographiques des clients, le trafic sur le site Web, le nombre de ventes, les enquêtes de satisfaction, etc., avec la vue Tableur Utilisez la vue Tableau pour concevoir une représentation visuelle des résultats de l'analyse Catégorisez vos données dans différents champs personnalisés afin que votre équipe et les parties prenantes soient tous sur la même page 🎨 Idéal pour : Teams qui souhaitent transformer des données brutes en informations exploitables qui les aident à prendre des décisions éclairées pour leur entreprise.

À lire également : undefined ### 12. Le modèle de document de forfait Business ClickUp /cta/ https://staging-clickup.kinsta.cloud/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-759.png Modèle de document de forfait Business ClickUp

https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6055848&department=operations Télécharger ce modèle /%cta/ Vous créez votre premier forfait Business et ne savez pas trop quoi faire ensuite ? Le modèle de document de forfait Business ClickUp /%href/

https://app.clickup.com/templates/business-plan-document-kkmvq-6055848 Le modèle de document de forfait Business ClickUp /%href/ fournit une approche simple pour organiser et présenter les informations clés de l'entreprise. Que vous séduisiez des investisseurs ou que vous cherchiez simplement à conquérir le monde (ou au moins votre secteur), voici votre modèle de lancement de projet undefined qui permet de tout organiser, de tout clarifier et de tout préparer pour la présentation. Ce modèle vous aide à : Compiler toutes les informations que vous souhaitez inclure dans un document ClickUp centralisé auquel votre équipe peut accéder facilement Décomposer le processus de création en tâches gérables

Mettez en évidence les sections clés avec des champs personnalisés tels que Finances, Marketing et Stratégie, afin que votre plan se lise comme une histoire à laquelle tout le monde veut participer, et non comme un manuel. Gardez un œil sur toutes vos présentations grâce à des rappels, ou utilisez la vue Gantt de ClickUp / https://clickup.com/features/gantt-chart-view pour suivre les échéanciers

🎨 Idéal pour : Les nouveaux entrepreneurs ou les équipes qui souhaitent communiquer efficacement leurs stratégies et leurs objectifs en mettant l'accent sur la clarté et la collaboration.

13. Modèle de proposition de projet d'ingénierie par Slidesgo via /href/ https://slidesgo.com/ Slidesgo /%href/ Vous avez besoin de préparer rapidement une proposition pour une réunion urgente ? Le modèle undefined vous aide /href/ https://clickup.com/blog/client-presentation/ à créer une présentation gagnante pour vos clients /%href/ et à faire ressortir vos idées sans effort. Il vous suffit de télécharger et de personnaliser votre proposition à l'aide de Google Slides, PowerPoint ou Canva, puis de la concevoir.

Voici ce que vous pouvez en attendre : Des diapositives 100 % modifiables qui vous permettent d'ajuster le texte, les images et la disposition en fonction de vos besoins Plus de 500 icônes personnalisables de Flaticon pour représenter visuellement les idées de votre projet Des graphiques et des échéanciers intégrés pour présenter les données de votre projet avec clarté et style Une diapositive de crédits pour l'attribution et une diapositive de ressources avec des liens vers tous les éléments utilisés dans la présentation

🎨 Idéal pour : Les professionnels qui cherchent à créer une proposition de projet visuellement attrayante pour leurs clients à l'aide de modèles conçus par des professionnels.

💡Conseil de pro : Bien que ces modèles soient un bon début, rendez vos présentations interactives. Encouragez votre public à participer et à poser des questions ou à partager ses opinions pour mener une discussion saine où chacun se sent impliqué. ## Diapositives, idées et à faire avec ClickUp Les présentations sont plus que de jolies diapositives : ce sont des occasions d'inspirer, de persuader et de laisser un impact durable. Mais si vous avez besoin de plus de vos présentations de projet,

/href/ https://clickup.com/teams/project-management La plateforme de gestion de projet ClickUp /%href/ est là pour vous aider. Elle vous permet de créer des présentations, de gérer des projets entiers, de suivre leur progression et de collaborer en temps réel, le tout en un seul endroit. De la présentation de nouvelles idées au partage de rapports, de la planification d'évènements au lancement de produits, ClickUp vous facilite la vie à chaque étape du processus.

Inscription pour un compte ClickUp gratuit /href/ https://clickup.com/signup/%href/ pour gérer vos projets et communiquer leur impact de manière significative !