Comment utiliser l'IA dans Canva pour les professionnels de la création

De plus, vous pouvez également ajouter des filtres pour personnaliser les couleurs et les langues ! Voici le résultat pour l'invite, « Miniature YouTube de jeu vidéo. » /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-459-1400x670.png Magic Design /%img/

Avec Magic Design, vous pouvez tout créer, des publications sur les réseaux sociaux aux présentations, et avoir un contrôle total sur la personnalisation de chaque détail. ### 5. Magic Expand Vous auriez préféré que l'arbre ne soit pas coupé sur cette magnifique photo de plage ? Corrigez-le avec Magic Expand. Sélectionnez la photo souhaitée, allez dans Modifier et trouvez l'outil Magic Expand dans Magic Studio.

Maintenant, choisissez la taille de l'image et appuyez sur « Expand ». Voici à quoi cela ressemblerait. Cependant, l'outil peut générer des résultats inexacts si l'image est complexe et comporte des éléments importants qui doivent être agrandis.

6. Magic Eraser Supprimez en quelques secondes les objets ou les personnes indésirables de vos photos presque parfaites. Cliquez sur Modifier, choisissez Effacement magique, mettez en surbrillance l'objet que vous souhaitez supprimer et appuyez sur Effacer. Et voilà, votre image est comme neuve ! Voici un aperçu rapide. Si vous pensez que l'image pourrait être encore améliorée, ajustez la taille du pinceau, sélectionnez-la et effacez-la à nouveau. ### 7. Magic Grab

Vous voulez prendre l'image parfaite de votre modèle et l'ajouter à un nouvel arrière-plan ? C'est possible avec Magic Grab. Il suffit de sélectionner l'image à partir de laquelle vous souhaitez récupérer l'objet, de cliquer sur Modifier, puis sur Magic Grab. Sélectionnez l'objet avec l'outil Pinceau ou Clic et sélectionnez Grab. Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets à l'aide de l'outil Clic. Cliquez sur Grab et assistez à la magie ! /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-37.gif Magic Grab /%img/ ### 8. Suppression de l'arrière-plan

Si vous êtes graphiste, la suppression d'arrière-plan est une tâche régulière. Le suppresseur d'arrière-plan IA de Canva s'en charge en quelques secondes, sans avoir besoin de passer d'une application à l'autre. Vous pouvez le trouver dans la barre d'outils ou en allant dans la section Media Studio et en cliquant sur BG Remover. ### 9. Magic Animate Utilisez Magic Animate depuis la barre d'outils pour animer n'importe quel texte ou élément de votre design. Avec plus de 20 styles d'animation et un timing réglable, c'est parfait pour des mises à jour rapides et percutantes. Canva propose plus d'options d'animation que Microsoft PowerPoint, ce qui peut être utile pour les réseaux sociaux, les images marketing et les diapositives de présentation. ### 10. Magic Morph L'outil Magic Morph vous permet de jouer et d'ajouter des éléments amusants à vos dessins et formes. Choisissez n'importe quel élément ou texte que vous souhaitez transformer et sélectionnez l'outil Magic Morph dans la section Applications.

Faisons une petite démonstration en utilisant l'invite de texte : « Joyeux anniversaire ». L'outil vous permet de choisir parmi les options de morphing existantes ou d'en demander une spécifique pour un effet personnalisé. Nous avons donc essayé les deux ! L'invite était « Ballon rose vif aux bords doux », et l'option existante choisie était Ballons. Voici le résultat : Bien que l'outil soit efficace ici, il génère parfois des designs inexacts. ### 11. Magic Write

Vous ne voulez pas faire d'allers-retours entre ChatGPT et Canva ? De la conceptualisation à la rédaction d'articles de blog, Magic Write fait tout pour vous ici dans Canva. Voici comment vous pouvez commencer. Accédez à l'outil Magic Write sur la page d'accueil et cliquez sur Essayer Magic Write. Vous pouvez également l'utiliser lors de la conception d'un projet. Il vous suffit de cliquer sur le champ de texte que vous souhaitez modifier avec l'IA, de cliquer sur Magic Write et de lancer la modification.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-465-1400x552.png Magic Write /%img/ Par exemple, nous avons utilisé l'invite « Stratégie marketing pour une entreprise de sacs fourre-tout en 300 mots » dans un nouveau document. Voici le résultat : Même avec une invite, des instructions courtes, l'IA fournit des résultats solides. Vous pouvez explorer davantage en cliquant sur « Plus comme ça » ou affiner avec « Ceci, mais... »

Une fois satisfait, cliquez sur insérer, et le texte sera collé dans le document ou le champ de texte parfaitement aligné. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-467.png Magic Write : Comment utiliser l'IA dans Canva /%img/ ### 12. Magic Switch

Est-ce que vous ou votre équipe passez des heures à réutiliser du contenu pour différentes plateformes ? Avec l'outil Magic Switch, vous pouvez le faire en quelques minutes. Sélectionnez le design que vous souhaitez changer et allez dans Redimensionner en haut à gauche de l'environnement de travail Canva. Choisissez le type de publication et changez ! Transformons une miniature YouTube d'une vidéo de recette de café en une publication Instagram. 💡Conseil de pro : Expérimentez autant de combinaisons de mots-clés et de fonctionnalités que possible pour voir quels résultats uniques vous pouvez obtenir avec l'IA. ## Limites de l'IA de Canva

Bien que Canva IA soit un outil fantastique pour améliorer vos projets créatifs, il présente certaines limites. ### Limites d'exportation Les utilisateurs gratuits de Canva IA sont confrontés à des restrictions de types de fichiers et de qualité lors de l'exportation de leurs créations. Par exemple, les téléchargements en haute résolution et les formats spécifiques, tels que les PNG transparents, sont réservés aux utilisateurs Pro. ### Résultats génériques

Le contenu généré par l'IA fonctionne mieux avec des invites, instructions et personnalisations détaillées et spécifiques à la marque. Plus vos données d'entrée sont précises, meilleur sera le résultat. ### Limite d'utilisation quotidienne Des limites d'utilisation sont en place si vous utilisez des fonctionnalités d'IA telles que Magic Write ou Magic Media. Celles-ci peuvent être frustrantes lorsque vous travaillez sur des projets plus importants qui nécessitent une génération de contenu importante ou plusieurs sorties d'images en une seule journée. ### Contraintes de personnalisation

Bien que Canva soit un générateur d'images IA idéal, les options de personnalisation peuvent parfois sembler restrictives, alors que d'autres alternatives à Canva pourraient être plus performantes. Les options de redimensionnement limitées peuvent être un problème frustrant lors de la modification en cours d'images.

Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles de jongler avec plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins

> > Pour les tableaux blancs, nous utilisons Clickup Whiteboard. Au lieu d'un wiki externe, nous utilisons la structure Documents. https://clickup.com/features/automations créez ensemble le flux de travail de vos rêves. Concentrez-vous sur la création de designs incroyables pendant que ClickUp veille au bon déroulement de toutes les autres tâches. 📖Les meilleurs outils de génération d'art par IA pour les designers ## Transformez les pixels en perfection productive avec ClickUp

