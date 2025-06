Nouvelle fonctionnalité : e-mail dans ClickUp

Que cela vous plaise ou non, l'e-mail reste la pierre angulaire de la communication en ligne ; il comble le fossé entre vous, vos clients, vos partenaires et toutes les autres personnes que vous ne pouvez pas joindre dans votre environnement de travail Slack.

Même si l'e-mail est probablement là pour rester, il est indéniable que la lecture et la réponse aux e-mails nous prennent énormément de temps (et de productivité) ! C'est pourquoi nous avons créé un nouveau moyen plus efficace d'organiser et de rationaliser votre communication par e-mail et de retrouver votre productivité.

La nouvelle application ClickApp E-mail vous permet d'intégrer de manière transparente votre communication par e-mail dans ClickUp, ce qui vous permet de gérer vos discussions parallèlement au travail pertinent sans jamais avoir à changer d'onglet !

Présentation de la nouvelle application ClickApp E-mail pour ClickUp

La nouvelle application ClickApp E-mail intègre votre messagerie électronique à ClickUp, vous permettant ainsi de gérer votre travail et vos e-mails au même endroit.

Vous pouvez désormais envoyer et recevoir des e-mails directement dans les tâches ClickUp, aussi facilement que vous posteriez un commentaire !

Quelques cas d'utilisation de l'application ClickApp E-mail :

Envoyez et recevez des e-mails directement dans les tâches ClickUp

Organisez et incluez des fils de discussion dans les commentaires ou les commentaires en fil

Ajoutez des pièces jointes, des formulaires, des réponses types, des signatures et configurez des automatisations

Les avantages d'intégrer votre messagerie électronique à ClickUp

En regroupant vos e-mails et votre travail au même endroit, vous gagnez du temps (pour vous et votre équipe), vous gardez les discussions à proximité des tâches associées et vous aidez votre équipe à organiser et à coordonner la communication par e-mail !

Voici quelques exemples d'utilisation de l'application ClickApp E-mail par vous et votre équipe :

Attribuez des e-mails aux membres de votre équipe

Organisez vos fichiers, commandes et applications aux côtés des e-mails de vos contacts

Collaborez sur les envois et les réponses

Configurez des flux de travail d'automatisation des e-mails basés sur des champs personnalisés et des évènements (tels qu'une transaction sur votre site web, le suivi d'un bug, etc.)

Les possibilités sont pratiquement infinies.

Comment fonctionne l'application ClickApp E-mail ?

Avec l'application ClickApp activée, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails directement dans une tâche. Les réponses seront regroupées dans le même fil de la tâche. Passez facilement de l'envoi d'un commentaire à vos collègues internes à l'envoi d'un e-mail à toute personne extérieure à ClickUp.

Il s'agit d'une fonctionnalité très utile pour tous ceux qui ont besoin de communiquer en externe avec des clients, des candidats, des utilisateurs, etc. , tout en conservant l'ensemble des communications au même endroit.

Envoyez des e-mails depuis une tâche

Vous pouvez désormais envoyer des e-mails à n'importe qui directement depuis une tâche ClickUp. C'est parfait pour faire avancer les discussions liées à votre travail !

Vous pouvez :

Ajouter des pièces jointes

Liez des e-mails à des tâches dans ClickUp

Étiquetez vos coéquipiers et coordonnez vos e-mails dans des fils de commentaires

En envoyant des messages et des réponses directement dans ClickUp, vous pouvez organiser vos envois, collaborer et les classer à côté des travaux pertinents.

Recevez des e-mails dans le cadre d'une tâche

Une fois que vous avez envoyé un e-mail depuis votre tâche ClickUp, la réponse sera automatiquement redirigée vers le fil d'activité de la tâche.

Vous pouvez également définir la manière dont vous souhaitez que vos e-mails apparaissent dans l'activité de votre tâche en accédant aux paramètres ClickApp pour les e-mails.

Elle vous permet de choisir de conserver les discussions par e-mail organisées dans leurs propres fils ou d'afficher les réponses aux e-mails dans votre tâche sous forme de nouveaux commentaires.

Modèles d'e-mails

Si vous avez souscrit au forfait Business, les modèles sont très pratiques lorsque vous devez envoyer rapidement des réponses enregistrées, par exemple pour le service client ou le suivi des candidats !

Créer un modèle

Cliquez sur l'icône du modèle en bas de la page Entrez le nom Entrez un sujet (facultatif) Entrez le contenu de votre e-mail Choisissez la permission

Utilisation d'un modèle

Cliquez sur le bouton « Modèle » Les éléments récents apparaîtront Vous pouvez également rechercher le modèle Sélectionnez pour postuler

Signatures

Chaque membre du forfait Business peut avoir plusieurs signatures dans ClickUp pour personnaliser l'apparence de ses e-mails !

Pour créer une signature :

Dans la section commentaires de votre tâche, accédez aux signatures en bas à gauche Ouvrez l'option signatures Sélectionnez +Ajouter une signature Donnez un nom à votre signature – il sera utilisé pour les références internes Écrivez votre signature ! Si vous préférez écrire votre signature en HTML, passez à l'éditeur HTML en cliquant sur l'icône dans le coin supérieur droit ! En option, définissez la signature comme signature par défaut Enregistrer

E-mail dans ClickUp + champs personnalisés pour les e-mails

Si votre tâche comporte un champ personnalisé e-mail rempli, cet e-mail apparaîtra comme suggestion lors de la rédaction ! Vous pouvez ensuite cliquer sur cet e-mail pour remplir le champ « À » !

📮ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions montrent que 18 % des personnes interrogées s'appuient sur des fils de discussion par e-mail pour communiquer de manière asynchrone. Si les e-mails permettent des discussions détaillées sans réunion en temps réel, trop de fils de discussion peuvent rapidement devenir difficiles à suivre. Transformez le chaos des e-mails en actions organisées grâce à la gestion de projet par e-mail de ClickUp. Convertissez instantanément les e-mails importants en tâches suivibles, définissez des priorités, attribuez des responsabilités et fixez des délais, le tout sans changer de plateforme. Gardez votre boîte de réception gérable et faites avancer vos projets avec ClickUp !

Vous pouvez également informer les personnes extérieures à ClickUp des détails de votre projet sans lever le petit doigt grâce à l'automatisation. Créez des actions automatisées à partir d'éléments provenant des e-mails des clients, des tickets, des bugs, et plus encore !

Ajoutez du contenu organique et/ou dynamique au corps de vos e-mails automatisés. Cela inclut des options pour les champs variables, la signature, les réponses modèles, les emojis, et plus encore.

Éligibilité au forfait ClickUp et au fournisseur d'e-mails

L'application ClickApp E-mail prend actuellement en charge les fournisseurs, prestataires et opérateurs suivants :

Comment fonctionne l'application ClickApp E-mail avec les différents forfaits ClickUp ?

Environnements de travail Free Forever obtenez 1 compte e-mail gratuit avec 100 utilisations

Environnements de travail illimités obtenez 1 compte e-mail gratuit avec utilisation illimitée

Business Environnements de travail et supérieurs bénéficiez de 2 comptes e-mail gratuits + signatures + modèles

Les comptes e-mail peuvent être utilisés par un nombre illimité de personnes. Par exemple, vous pouvez choisir d'ajouter un seul compte e-mail tout en donnant accès à tous les membres de votre environnement de travail (gratuitement).

Vous avez besoin de plus de comptes e-mail ? Les administrateurs peuvent en ajouter à l'environnement de travail moyennant un supplément !

Facturation annuelle : Vous serez facturé 24 $ par an par compte e-mail.

Facturation mensuelle : Vous serez facturé 2 $ par mois par compte e-mail.

Note : Si vous ajoutez un compte e-mail au milieu d'un cycle de facturation, vous serez facturé au prorata pour la période restante jusqu'à votre date de renouvellement.

FAQ ClickApp E-mail

Q : Que se passe-t-il si je supprime l'e-mail de ma boîte de réception ?

A : Les e-mails ajoutés à ClickUp seront conservés dans le fil même si vous supprimez l'e-mail de votre boîte de réception.

Q : Pourquoi l'option « E-mail » n'apparaît-elle pas dans la section « Commentaires » ?

A : L'e-mail dans ClickUp est une ClickApp! Assurez-vous qu'elle est activée par un propriétaire ou un administrateur.

Q : Les invités peuvent-ils envoyer des e-mails ?

A : La possibilité d'envoyer des e-mails est disponible pour les administrateurs, les propriétaires et les membres. Les invités n'ont actuellement pas accès à cette fonctionnalité.

Vous avez d'autres questions sur les e-mails dans ClickUp ? Consultez ce document d'aide !