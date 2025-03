Comment calculer l'estimation à terminaison (EAT) dans les projets

Un sondage de McKinsey a révélé qu'en moyenne, les projets undefined . Une étude plus approfondie des « mégaprojets », dont certains ont une valeur supérieure à 1 milliard de dollars, révèle que les dépassements de coûts undefined . > Cela met en évidence des défis évidents en matière de livraison, mais souligne également la mauvaise estimation des coûts et des délais lors de l'approbation du projet. L'une des raisons clés pour lesquelles les projets dépassent le budget et sont en retard est l'inexactitude des estimations. Les chefs de projet sont souvent aux prises avec ce problème et ont créé divers cadres pour y remédier. Le concept d'estimation à l'achèvement (EAC) en est un. Dans ce billet de blog, nous comprenons cette

vous garantit que toutes les données dont vous avez besoin pour effectuer les calculs de l'EAC sont déjà à votre disposition. /href/ https://clickup.com/blog/project-cost-management// Gestion des coûts du projet /%href/ : Vous pouvez intégrer n'importe quel outil externe que vous utilisez pour le suivi des dépenses afin de calculer automatiquement l'AC dans ClickUp.

Suivi de l'avancement : En tant qu'outil de gestion de projet, ClickUp vous permet d'avoir une vue en temps réel de votre progression. En fonction des tâches que vous avez définies, il calcule automatiquement la quantité de travail achevé. Suivi du calendrier : Grâce aux dates de début, de fin et aux champs de date personnalisés, vous pouvez suivre l'échéancier de votre projet dans les moindres détails. Cela vous aide à calculer les écarts par rapport au calendrier, dont vous avez besoin pour mesurer l'EAC.

Calcul des coûts des ressources : Si vous facturez un projet selon le modèle temps et matériel (T&M), vous avez besoin que chaque membre de l'équipe suive le temps qu'il a travaillé. Avec les tâches ClickUp, vos équipes peuvent suivre le temps depuis n'importe quel appareil, ajouter des notes, attribuer des libellés et marquer le temps comme facturable (ou non). Cela permet également de cumuler le temps entre les tâches et les sous-tâches.

calculs automatiques* : Vous aimez la simplicité des feuilles de calcul pour configurer des formules ? Vous pouvez faire cela avec ClickUp ! Utilisez les données numériques de vos tâches et projets pour calculer automatiquement le CTE, mis à jour en temps réel.

La gestion financière facilitée avec ClickUp Rapports en temps réel : L'EAC est un indicateur pour l'avenir ; c'est une prévision. Cependant, pour vous assurer de ne pas dépasser les budgets ou les échéanciers, vous devez faire des ajustements dans le présent. /href/ https://clickup.com/features/dashboards Les tableaux de bord ClickUp /%href/ peuvent vous aider.

Le suivi continu des dépenses réelles par rapport au budget forfaitaire vous permet d'identifier rapidement les dépassements de coûts et de prendre des mesures correctives. Il permet d'éviter les surprises budgétaires et de s'assurer que les parties prenantes restent informées de la santé financière du projet. Gardez le contrôle de vos rapports budgétaires grâce aux tableaux de bord ClickUp ### Le rôle des outils et techniques de qualité dans la réussite d'un projet Une calculatrice ou même un papier et un stylo peuvent calculer le CTE. Cependant, les outils et techniques de qualité peuvent rendre le processus plus précis et plus efficace. Voici comment.

Qualité des données : les outils que vous utilisez déterminent la qualité des données. Un outil tel que ClickUp, qui collecte déjà des informations relatives aux projets, garantit la qualité des données, telles que le calendrier évolutif, les estimations de durée, les dépenses, etc. Intégrations : un outil complet collecte également des données provenant de sources externes. Par exemple, si vous suivez le temps à l'aide d'un outil externe, vous pouvez l'importer dans ClickUp à l'aide d'API.

automatisations : le calcul d'indicateurs tels que l'EAC peut prendre beaucoup de temps au chef de projet. Pour faciliter cette tâche, des outils d'automatisation peuvent être utiles. Ils peuvent également faciliter l'amélioration des prévisions grâce à l'analyse des tendances et aux simulations de Monte-Carlo. Reproductibilité : les bons outils fournissent également les cadres, undefined , et /href/ https://clickup.com/blog/estimate-templates// modèles d'estimation /%href/ pour calculer et suivre /href/ https://clickup.com/blog/project-metrics// indicateurs de projet /%href/. /cta/

Avantages de l'EAC dans la gestion de projet Si tous ces calculs vous semblent un peu trop, comparons-les aux avantages qu'ils offrent. ✅ Économies de coûts : On ne peut pas économiser ce que l'on ne voit pas. L'EAC vous permet d'observer et de mesurer les dépassements de budget, que vous pouvez contrôler grâce à des stratégies d'atténuation.

✅ Détection des risques : en analysant les tendances de performance, vous pouvez identifier les inefficacités potentielles et /href/ https://clickup.com/blog/project-cost-risk// les risques liés aux coûts du projet /%href/ avant qu'ils ne se transforment en problèmes importants.

✅ Communication avec les parties prenantes : EAC fournit des données concrètes pour informer les parties prenantes de la santé financière du projet. Des mises à jour régulières renforcent la confiance entre les parties prenantes et démontrent la responsabilité. ✅ Prise de décision : EAC fournit aux équipes des informations exploitables pour prendre des décisions éclairées en cas de changements imprévus. Vous pouvez réaffecter des ressources, ajuster la portée du projet ou mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts basées sur des données précises et à jour.

✅ Suivi des performances : EAC vous aide à surveiller les performances du projet par rapport à son coût et à son calendrier prévus. Vous pouvez utiliser ces données pour donner un retour d'information aux équipes, /href/ https://clickup.com/blog/managing-project-budgets// gérer les budgets des projets /%href/, planifier des extensions de calendrier, etc.

✅ Prévision budgétaire : vous obtenez une estimation précise et continue de votre coût total, ce qui vous permet de suivre le respect de votre budget de projet. Cela peut être une excellente contribution pour la budgétisation, la planification et /href/ https://clickup.com/blog/project-controls// le contrôle des projets futurs /%href/. Pour profiter de ces avantages, vous devez éviter certaines erreurs courantes.

Erreurs courantes à éviter lors du calcul du CEM Aussi simples qu'elles puissent paraître, de petites erreurs peuvent conduire à de mauvaises conclusions, à des décisions inefficaces et devenir contre-productives. Voici quelques erreurs courantes et comment les éviter. Utiliser la mauvaise formule : Calculer le CEM en tant que CBA / CPI dans un projet avec des retards importants dans le calendrier ignore l'impact des inefficacités temporelles, ce qui donne une estimation trop optimiste.

Tenez compte de tous les facteurs et choisissez la formule la plus appropriée. Faire de mauvaises hypothèses : Supposer que les performances passées reflètent parfaitement les performances futures peut fausser les calculs du CEM. Par exemple, si une dépense ponctuelle a provoqué une hausse temporaire des coûts, l'utilisation de CEM = CA + (CB - VE) pourrait ignorer le fait que les travaux futurs suivront probablement le taux budgétaire initial. Faites des hypothèses raisonnables fondées sur des faits.

Négliger les coûts additionnels ou la valeur acquise : Les calculs des coûts estimés actualisés dépendent fortement de l'exactitude des calculs des coûts réels et de la valeur acquise. Si vous omettez quelques dépenses ou si vous calculez de manière inexacte la valeur acquise, vous pouvez vous retrouver avec des projections trompeuses.

Assurez-vous que vos données sont exactes. Ignorer les retards de calendrier : Ne pas inclure les retards de calendrier dans les calculs de l'EAC conduit souvent à sous-estimer les coûts totaux. Par exemple, un projet retardé de plusieurs mois en raison d'un manque de ressources entraînera probablement des coûts plus élevés en salaires, en location de matériel ou en pénalités. Pour éviter cela, tenez toujours compte de l'impact des retards sur les coûts.

Utilisation d'un EAC obsolète : l'EAC n'est pas un calcul ponctuel. Il s'agit d'une mesure dynamique qui évolue chaque jour. Si la portée change, si l'index de performance des coûts fluctue ou si le calendrier est décalé, l'EAC d'origine ne représentera plus la réalité du projet. Il est donc recommandé de calculer l'EAC régulièrement afin de refléter avec précision la situation actuelle.

