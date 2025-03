37 exemples de SaaS à connaître en 2024

Tout tourne autour de la ' SaaS ' de nos jours.

La transformation numérique évoluant à la vitesse de la lumière, de plus en plus d'entreprises se tournent vers des solutions en ligne et gèrent leurs entreprises sur des logiciels en tant que service (SaaS). En fait, selon le dernier rapport de l Rapport Statista sur les organisations SaaS en 2024, il y a environ 17 000 entreprises SaaS aux États-Unis et 25 000 dans le monde (et ce n'est pas fini !). 👏

Que vous souhaitiez ajouter des applications SaaS à votre pile technologique, remplacer vos applications actuelles, créer une entreprise SaaS ou simplement en savoir plus sur le SaaS, vous êtes au bon endroit !

Les 37 exemples de SaaS que nous avons compilés comprennent une analyse de chaque outil, ainsi que des citations et des conseils d'experts du secteur afin de vous fournir le plus d'informations possible sur ces produits SaaS. Découvrez comment les modèles SaaS, qu'ils soient établis ou émergents, continuent de révolutionner le paysage logiciel en aidant les entreprises et les clients du monde entier.

Qu'est-ce qu'un logiciel en tant que service (SaaS) ?

Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de distribution de logiciels qui permet aux clients et aux entreprises d'interagir par l'intermédiaire d'appareils compatibles avec le web, tels que les ordinateurs portables, les smartphones et d'autres appareils connectés à Internet, ce qui rend extrêmement pratique l'accès et le stockage de données dans le cloud.

Notes rapides sur le SaaS:

Peut également être appelé logiciel basé sur le web, logiciel à la demande et logiciel hébergé

Le logiciel en tant que service (SaaS) est l'un des plus grands systèmes d'information sur Internettrois niveaux principaux de l'informatique en nuage, les autres étant la plateforme en tant que service (PaaS) et l'infrastructure en tant que service (IaaS)

Les avantages du SaaS sont notamment une efficacité, une rentabilité, une accessibilité et une évolutivité accrues

Les entreprises de SaaS sont généralement des entreprises B2B (business-to-business) ou B2C (business-to-consumer)

Les types de solutions SaaS les plus courants sont Gestion de la relation client (CRM), le forfait Enterprise (ERP), le système de gestion du contenu (CMS), Logiciel de gestion de projet vente, Marketing, eCommerce

Ok, maintenant parlons des raisons pour lesquelles les plateformes SaaS sont l'avenir du logiciel. 🚀

Dernières statistiques et tendances de la croissance des SaaS

Le logiciel SaaS est l'un des marchés à la croissance la plus rapide aujourd'hui, passant de 31,5 milliards de dollars en 2015 à un chiffre d'affaires estimé à 1,5 milliard d'euros 171,9 milliards de dollars en 2022 -soit une croissance de 5 fois en 7 ans ! 👀

À l'heure actuelle, les États-Unis sont en tête du classement des pays de l'Union européenne le plus grand nombre d'entreprises SaaS dans le monde avec environ 17 000, suivi par le Royaume-Uni, deuxième marché avec 2 000 fournisseurs SaaS. À ce rythme et avec une marge considérable, on prévoit que les États-Unis resteront en tête du plus grand marché mondial de SaaS jusqu'en 2025, et que d'autres leaders du marché tels que le marché européen, l'Amérique latine et l'Asie continueront à connaître une croissance exponentielle, tandis que la course à la création de la prochaine grande application SaaS se poursuivra !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image36-1400x1064.png Entreprises SaaS dans le monde /$$img/

via Exploding Topics

Statistiques d'adoption : Vers un environnement de travail basé sur le logiciel libre (SaaS)

Selon l'étude Étude sur la technologie et les talents du groupe Harvey Nash en 2021, 73 % des 1 724 experts en technologie de 69 pays ont révélé que les applications SaaS sont considérées comme la technologie la plus importante pour la réussite des entreprises.

Les entreprises se tournent vers les applications SaaS pour rationaliser les opérations commerciales, mettre à l'échelle leurs entreprises en pleine croissance et améliorer les taux d'acquisition, de fidélisation et de satisfaction des clients. En fait, environ 99 % des entreprises et 78 % des petites entreprises dépendent d'au moins une Outil SaaS pour les aider à mettre en œuvre une gestion axée sur les données, à automatiser le travail de routine et à leur donner la flexibilité nécessaire pour répondre à diverses réunions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/average-number-of-saas-a-1400x783.png Nombre moyen d'applications SaaS utilisées par organisation /$$$img/

via BetterCloud 2021 State of SaaS Ops Report (Rapport sur l'état des opérations SaaS)

Et l'image ci-dessous montre la dernière application SaaS en date statistiques d'adoption (taux de croissance par catégorie d'application) - cela devrait vous donner une idée du type d'applications que les entreprises mettent en œuvre dans leurs activités.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/SaaS-category-growth-2022.png Croissance de la catégorie SaaS 2022 /$$img/

Croissance de la catégorie SaaS en 2022 via SaaSworthy

Avec tout cet élan et cette croissance positive sur le marché, nous sommes ravis de partager certains des fournisseurs SaaS leaders et notables aujourd'hui ! 🚀

37 exemples de SaaS que vous devez connaître en 2024

Des leaders du marché aux prétendants à venir et de.. les outils de gestion de projet à Logiciel CRM nous avons réduit notre liste à 37 entreprises SaaS parmi les plus remarquables.

Découvrez ce qu'est chaque outil, à quoi il sert et ce qui en fait l'une des meilleures entreprises SaaS de 2024

1. ClickUp Logiciel de gestion de projet

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png Documents, discussion et vue Liste dans ClickUp /$$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les risques et travaillez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp est l'un des principaux outils SaaS et l'évaluation la plus élevée le logiciel de gestion de projet le mieux noté sur le marché aujourd'hui.

Des entreprises de toutes tailles, de solopreneurs aux équipes d'entreprises utilisent cette plateforme basée sur le cloud pour regrouper tout leur travail dans un hub centralisé.

Cette plateforme de productivité tout-en-un pour le lieu de travail offre des centaines de fonctionnalités entièrement personnalisables pour répondre à toutes les préférences en matière de projets et de flux de travail et s'intègre à plus de 1 000 applications SaaS. La possibilité de personnaliser chaque partie de la plateforme est ce qui fait de ClickUp un exemple parfait de SaaS.

Caractéristiques clés

Plateforme entièrement personnalisable

plus de 15 affichages personnalisables

Flux de travail d'automatisation de la gestion

Documents et Tableaux blancs collaboratifs

Tableaux de bord avec rapports en temps réel

Suivi des objectifs

Modèles personnalisables

Forfait Free et plans tarifaires abordables

Disponible sur les systèmes d'exploitation mobiles et les plus utilisés

Capacités d'intégration

Une autre fonctionnalité impérative de ce modèle SaaS est sa capacité à consolider vos applications, à organiser et automatiser des flux de travail complexes, à gérer des projets facilement, et bien plus encore, en remplaçant les logiciels traditionnels par une solution plus moderne pour la gestion de projet.

Les avantages de l'utilisation de ClickUp ne se limitent pas à l'amélioration de l'efficacité du travail et à la création de processus cohérents et évolutifs - parmi de nombreux autres avantages, ClickUp offre également une assistance client 24/7 pour vous aider à tirer le meilleur parti de la plateforme.

2. HubSpot

CRM Software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image54-1400x736.png HubSpot /$$img/

via HubSpot HubSpot est un leader dans le domaine des ventes, du marketing et de la gestion des ressources humaines basé sur le cloud gestion de la relation client (CRM) suite. Sa capacité à fonctionner comme un guichet unique pour tous les besoins de votre entreprise fait de HubSpot une excellente société SaaS.

Caractéristiques clés

Base de données et flux de travail CRM automatisés

Rapports et indicateurs marketing

CRM SaaS avec des informations approfondies sur les contacts

Analyse des e-mails

Tableaux de bord

Avec plus de 113 925 clients (et ce n'est pas fini) répartis dans plus de 120 pays, HubSpot reste l'un des meilleurs fournisseurs de SaaS car il offre des hubs pour le marketing, les ventes, le service, le CMS et les opérations, le tout en un seul endroit.

Ces hubs permettent de rationaliser les opérations de l'entreprise, de maximiser les ventes, de nourrir les prospects, d'améliorer les opérations et d'offrir la meilleure expérience client. Pour en savoir plus sur ses fonctions, consultez cette page Revue de HubSpot .

Ma fonctionnalité la plus favorite est le CMS HubSpot, qui permet de synchroniser les données entre la plateforme CMS et le reste du CRM tout-en-un. La partie la plus difficile de la construction d'un site web est de s'assurer que vos campagnes de marketing et de génération de leads correspondent. Une campagne décousue est extrêmement visible et perturbante pour un nouveau client ou un client potentiel. Le fait que tous ces outils soient gérés par HubSpot signifie que tous vos formulaires web, votre marketing par e-mail, vos outils de service à la clientèle et tout ce qui se trouve entre les deux sont créés les uns à côté des autres pour créer une expérience et un parcours client harmonieux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image58.png Tony À faire HubSpot /$$img/ À faire responsable marketing à HubSpot

3. Salesforce

CRM Software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image22.png Saleforce /$$$img/

via Salesforce Salesforce est un outil SaaS de premier plan spécialisé dans la gestion de la relation client (CRM). Il a été conçu pour aider les entreprises à établir une connexion avec leurs clients actuels et potentiels, à conclure davantage d'affaires et à fournir un service client de premier ordre.

Caractéristiques clés

Automatisation des processus

Gestion des comptes et des contacts

Gestion des prospects

Rapports et tableaux de bord

Gestion du pipeline et des prévisions

Cette application SaaS est l'une des les plus performants pour les plateformes de gestion de la relation client et attire les entreprises du monde entier en raison de ses capacités de cloud computing. En fait, les dernières conclusions montrent que plus de 150 000 entreprises utilisent Salesforce pour unifier leurs services et entretenir les relations avec leurs clients. 🙌

Les équipes telles que les ventes, le marketing et l'assistance, peuvent utiliser le CRM Salesforce pour suivre facilement leurs prospects, avoir une vision plus approfondie de leur marché de consommateurs et rester en connexion avec eux tout au long de leur parcours personnalisé .

Notre entreprise a vu l'avant et l'après SalesForce. À première vue, cet outil SaaS ressemble à un autre fournisseur prestataire de services de gestion de la relation client (et il en existe des centaines de bons). Cependant, Salesforce a surpassé les autres pour plusieurs raisons, notamment la flexibilité, l'accent mis sur l'expérience client, les capacités mobiles et les acquisitions stratégiques. Cet outil de gestion de la relation client a acquis des entreprises et des services complémentaires qui lui permettent de garder une longueur d'avance sur la concurrence. Des outils d'analyse IA et de marketing par e-mail aux outils d'automatisation et de statistiques. Avec Salesforce, nous sommes assurés que notre CRM ne sera jamais obsolète, et nous attendons avec impatience leurs mises à jour de fonctionnalités tous les 2 à 3 mois.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Marcos-Ortiz-Claro-RD.jpeg Marcos Ortiz Claro RD /$$$img/ Marcos Ortiz chef de projet à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Claro RD

4. Donorbox

Logiciel pour les organisations à but non lucratif/ Logiciel de gestion des dons

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image1.png Donorbox /$$$img/

via Boîte à donateurs Donorbox est un logiciel de collecte de fonds à but non lucratif basé sur le cloud, construit pour supercharger vos efforts de collecte de fonds.

Fonctionnalités clés

Intégration d'applications

Gestion de campagne

Traitement des paiements

Suivi des contributions

Gestion de l'appariement des dons

GESTION DE LA RELATION CLIENT (CRM)

Modèles de collecte de fonds

Cette application SaaS a permis d'augmenter les dons de plus de 400 %, a contribué à collecter plus d'un milliard de dollars de dons et est devenue l'outil de collecte de fonds le plus utilisé au monde le premier choix en matière de collecte de fonds en ligne pour plus de 50 000 organisations telles que Make A Wish, The Boys and Girls Club, et bien d'autres dans 96 pays !

Avec cet outil SaaS, les donateurs et les bénévoles peuvent facilement et en toute sécurité se connecter avec des organisations à but non lucratif et des individus, reliant ainsi plus de personnes dans le monde entier.

Les organisations à but non lucratif peuvent utiliser cette application pour créer, lancer et gérer facilement des campagnes de collecte de fonds en ligne et recevoir en toute sécurité des dons en ligne via PayPal ou Stripe - instantanément, ce qui en fait une expérience saine et sans souci pour les donateurs et un moyen efficace pour les organisations à but non lucratif de créer un impact plus important dans leur communauté.

5. Slack

Logiciel de messagerie d'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image57.jpg Slack /$$img/

via SlackSlack est l'une des principales entreprises et un lieu de travail basé sur le cloud outil de communication qui transforme la façon dont les organisations communiquent en centralisant la communication au sein des équipes et en permettant un partage rapide de l'information, ce qui en fait l'un des meilleurs produits SaaS et change la donne dans l'environnement de travail collaboratif d'aujourd'hui.

Cette plateforme de messagerie basée sur les canaux est utilisée par des millions d'entreprises pour aligner leurs équipes, unifier leurs systèmes et développer leur entreprise.

Caractéristiques clés

Intégration d'applications

Canaux publics et privés

Conférences vocales et vidéo intégrées

mentions

Partage de fichiers

Accès mobile

Notifications en temps réel

Réactions Emoji

Environnement sécurisé de niveau entreprise

Intégration avec des outils de gestion de projet

Avec Slack comme principal hub de communication au travail, les équipes peuvent communiquer entre elles instantanément, créer et rejoindre des canaux en rapport avec leur rôle, recevoir des mises à jour à l'échelle de l'équipe ou de l'entreprise, envoyer des fichiers par le biais de discussions, et plus encore.

📌 Bonus : Vous pouvez télécharger et ajouter des emojis personnalisés à votre clavier, ce qui rend les discussions en ligne amusantes et plus interactives, et.. intégrer Slack avec ClickUp pour renforcer encore davantage la collaboration et le flux de travail au sein de votre équipe (rien que pour cela, c'est l'une des meilleures applications SaaS à mon avis 😉 ).

6. Buffer

**Logiciel de gestion des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image49-1400x823.png Buffer /$$img/

via Tampon Buffer est un plateforme de gestion des médias sociaux conçue pour aider les petites entreprises à développer leur marque, à engager leurs clients sur les médias sociaux et à accroître leur audience de manière organique.

Grâce à la suite de produits Buffer, les utilisateurs peuvent améliorer leur stratégie de marketing sur les médias sociaux en trois étapes simples : Analyser, Publier et S'engager - analyser les résultats, planifier et programmer votre contenu, et s'engager avec votre public.

Caractéristiques clés

Gestion du contenu

Gestion de comptes multiples

Campagnes multicanaux

Rapports, statistiques, analyses

Suivi des médias sociaux

Suivi du retour sur investissement

Programmation des posts

Cette application SaaS fait des vagues dans de nombreux secteurs d'activité depuis plus de 10 ans, au service de plus de 140 000 utilisateurs, notamment Shopify, Intercom et bien d'autres, répartis dans 15 pays.

7. Hypercontexte Logiciel d'engagement des employés /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image44-1.png Hypercontexte /$$$img/

via Hypercontexte Hypercontext est un logiciel d'engagement des employés conçu pour aider les managers à mener des réunions individuelles et d'équipe plus productives.

Cette plateforme SaaS a été retenue dans notre liste des meilleurs exemples de SaaS car, d'une part, nous sommes tous favorables à la création de systèmes et de processus efficaces !

Sa mission est d'aider les managers à transformer les réunions en opportunités à fort effet de levier, efficaces et productives, et à jongler avec les activités de l'équipe tout en entraînant de bonnes habitudes de gestion.

Selon un récent sondage sur les l'état des équipes performantes dans la technologie , seuls 16% des managers sont tout à fait d'accord pour dire que leur entreprise leur a fourni les bons outils et les bonnes ressources pour gérer les personnes.

Grâce à cet outil, les managers et les équipes peuvent créer des agendas de réunion partagés, prendre des décisions et des décisions sur les sujets qui les intéressent notes de réunion les réunions sont ainsi plus utiles et orientées vers l'action, et tout le monde reste concentré sur l'objectif à atteindre.

Caractéristiques clés

Suivi des éléments d'action

Tableau de bord des activités

Gestion de l'agenda

Gestion des objectifs

Discussions et forums

Contrôles d'accès et permissions

Partage de fichiers

Certaines de mes fonctionnalités les plus favorites et les plus utilisées de l'application Hypercontext sont les agendas collaboratifs, l'extension Chrome et la possibilité de copier des éléments d'une réunion à l'autre ! Je peux ajouter un ordre du jour à n'importe quelle réunion de mon Calendrier, avec des éléments de discussion, des notes, des pièces jointes, etc. De plus, tous les participants à la réunion peuvent également accéder à l'agenda et l'enrichir si nécessaire. Une fois la réunion terminée, tout le monde reçoit automatiquement les notes de la réunion et les ordres du jour des réunions précédentes, auxquels il est facile d'accéder à tout moment. Cela permet à chacun d'arriver préparé, de s'assurer que la réunion a un sens et de responsabiliser tout le monde. Si vous ne savez pas de quoi parler ou comment aborder un sujet, vous pouvez utiliser la base de données d'Hypercontext, qui contient plus de 500 amorces de discussion et plus de 80 ordres du jour de réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image42.png Jocelyn Brown, Hypercontext /$$img/ Jocelyn Brown responsable de la réussite des clients et des équipes commerciales chez Hypercontexte

8. DocuSign

Logiciel de signature numérique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image46.jpg DocuSign /$$img/

via DocuSign DocuSign est un logiciel de signature numérique basé sur le cloud qui remplace l'approche traditionnelle de la signature des documents papier en permettant aux organisations de transformer chaque accord d'entreprise entièrement numérique pour capturer les signatures électroniques, ce qui décuple la rapidité du processus.

Cet exemple de SaaS a transformé la façon dont les gens préparent, signent, agissent et gèrent les accords. Sa fonctionnalité de signature électronique permet aux deux parties impliquées dans le processus de signer pratiquement depuis n'importe quel appareil, à tout moment et en tout lieu, ce qui accélère le processus Business et simplifie la vie des gens.

Caractéristiques clés

Assistance étendue en matière de types de fichiers

Discussion de formulaires PDF

Étiquettes et champs personnalisés et standards

Intégration du stockage cloud

PowerForms

Commentaires

Dessin

DocuSign est l'une des applications SaaS les plus sûres et les plus fiables du marché. C'est pourquoi plus d'un milliard d'utilisateurs dans plus de 180 pays lui font confiance, y compris certaines des entreprises les plus soucieuses de sécurité figurant au classement Fortune 500.

9. OpenPhone

Logiciel de système téléphonique pour entreprises

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image12-1400x735.png OpenPhone /$$$img/

via OpenPhone OpenPhone est un logiciel de téléphonie d'entreprise qui propose une application téléphonique permettant aux utilisateurs d'obtenir un numéro de téléphone d'entreprise sans avoir besoin d'un deuxième téléphone ou d'une deuxième carte SIM - en remplaçant votre téléphone de bureau par une application.

Caractéristiques clés

Routage d'appels

Reconnaissance vocale

Gestion du centre d'appels

Enregistrement des appels

Monter OpenPhone dans ClickUp et l'intégrer à d'autres outils de travail

Cette application SaaS dispose de puissantes fonctionnalités d'appel, de messagerie et de CRM léger et permet à ses utilisateurs d'utiliser un numéro de téléphone professionnel dédié pour recevoir des textes et des messages dans l'application, où qu'ils se trouvent dans le monde - ce qui en fait une solution efficace pour gérer toutes vos communications téléphoniques liées au travail.

À faire ? L'application OpenPhone utilise le protocole de voix sur internet ( VoIP ) pour acheminer les appels et les textes via la connexion internet, ce qui signifie que tous les appels et les textes passent par un appareil compatible avec l'internet.

L'utilisation de l'application permet de séparer les communications professionnelles et personnelles, de rester plus facilement en contact avec ses clients et de personnaliser son nombre pour refléter sa propre marque.

OpenPhone dessert actuellement plus de 10 millions d'appels et de messages par mois et est en passe d'établir des intégrations plus poussées avec les autres services de l'Union européenne outil de productivité que ses clients utilisent déjà.

Au lieu de placer les journaux d'appels, les messages vocaux et les textes dans des pages distinctes, OpenPhone les affiche en une seule fois. Les propriétaires d'environnements de travail disposent ainsi d'un moyen rapide et facile de consulter l'historique complet des discussions de n'importe quel contact. Vous pouvez ajouter des propriétés à n'importe quel contact afin d'établir un cercle avec des entreprises spécifiques ou d'autres segments personnalisés. Toute personne ayant un accès partagé à un nombre peut afficher l'historique complet des conversations, ce qui signifie que différents coéquipiers peuvent aider le même client à différents moments, tout en ayant accès au contexte complet de toutes les discussions qu'ils ont eues précédemment. Lors d'un appel, d'un message vocal, d'un message ou d'une note, les coéquipiers peuvent lancer un fil de discussion, s'étiqueter les uns les autres et avoir une discussion complète en coulisses, directement dans le contexte de la conversation. Cela permet d'accélérer la résolution des problèmes et d'éviter les retards et les transferts de compétences qui font perdre du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image51.png Phillip Paquette OpenPhone /$$$img/ Phillip Paquette , gestionnaire du marketing de contenu chez OpenPhone

10. Pumble de COING

Logiciel de communication d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image19.png Pumble by COING /$$$img/

via Pumble by COING Les la communication au sein de l'équipe logiciel, Pumble pumble est un site de discussion en ligne qui permet à votre équipe de discuter de sujets dans des fils de discussion, de collaborer via des canaux et d'envoyer des messages à vos coéquipiers.

Comme Slack et Microsoft Teams, cette application SaaS améliore la communication au sein de l'équipe en proposant une fonctionnalité de discussion avec appels vocaux et vidéo.

Caractéristiques clés

Canaux et fils de discussion

Messages directs et notifications

Visioconférence et discussions vidéo

Fichier partage des connaissances et l'organisation

Historique entièrement consultable

Fonction de recherche de fichiers et d'informations

Connexion avec d'autres applications

"L'une de mes fonctionnalités serait les visioconférences et les appels audio 1:1. J'organise souvent des sessions de retour d'information individuelles avec les traducteurs et les rédacteurs et, avec Pumble, ces sessions sont faciles à réaliser. Je dois également souligner l'historique gratuit et illimité des messages. Je peux rechercher toutes les discussions que j'ai eues dans l'application, même une conversation que j'ai eue avec un collègue il y a quelques années, en quelques clics seulement. Actuellement, j'attends avec impatience les visioconférences et les appels audio de groupe, qui seront bientôt disponibles. J'ai hâte de transférer les réunions hebdomadaires de mon équipe avec nos rédacteurs et nos traducteurs sur Pumble !"

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image27.png Marija Kojić COING /$$img/ Marija Kojić , Éditeur de contenu à COING

11. Culture Amp

Employee Engagement Software (logiciel d'engagement des employés)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image34-1400x954.png Culture Amp /$$img/

via CultureAmp Culture Amp est un logiciel d'engagement des employés tout-en-un qui aide les professionnels des RH et les responsables des ressources humaines à améliorer l'expérience de leurs employés et à créer un avantage concurrentiel en mettant la culture au premier plan - quoi qu'il arrive.

Caractéristiques clés

feedback à 360 degrés Feedback anonyme

Gestion de la rémunération

Modèles personnalisables

Paramètres et suivi des objectifs

Forfaits de développement individuel

Évaluation des compétences

Rapports et analyses

Et bien d'autres choses encore

Cette application réunit le pouvoir unique de la psychologie moderne, d'une plateforme à la demande et de l'intelligence collective et offre des fonctionnalités d'évaluation des performances, de suivi des objectifs, de développement continu et plus encore, ce qui en fait un excellent exemple de SaaS !

Avec plus de 6 000 entreprises culture Amp a été reconnue comme l'une des meilleures entreprises de cloud privé au monde par Forbes et l'une des entreprises les plus innovantes en matière de lieu de travail par Fast Company.

Les entreprises font l'éloge de cet outil SaaS en raison de sa capacité à alimenter les systèmes d'information de l'entreprise la gestion des performances , l'engagement des employés et le développement d'équipes performantes.

12. Tableau

Plateforme d'analyse de bout en bout

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image26-1400x971.png Tableau /$$img/

via Tableau Tableau est l'une des principales plateformes d'analyse basées sur le cloud dans le monde. Elle permet à des personnes de tous niveaux de compétences de travailler et de transformer des données en informations exploitables faciles à comprendre, ce qui permet de prendre quotidiennement des décisions d'entreprise plus intelligentes, plus percutantes et fondées sur des données.

Des particuliers aux organisations à but non lucratif, en passant par les agences gouvernementales et les entreprises du Fortune 500, des organisations du monde entier utilisent cet outil de visualisation des données et cette plateforme d'analyse en libre-service pour obtenir des informations plus approfondies plus rapidement que jamais, créant ainsi culture des données entreprises .

Caractéristiques clés

Analyse comportementale

Tableau de bord des activités

Rapports ad hoc

Cartographie du parcours client

Suivi du retour sur investissement

Indicateurs de performance

Analyse prédictive

Modélisation et simulation

Et plus encore

Lorsque les organisations adoptent une culture des données, elles sont habilitées à prendre chaque jour des décisions éclairées à l'aide de données, en exploitant pleinement ces dernières. Utilisez cette entreprise SaaS pour améliorer votre relation avec les données et commencer à les utiliser à votre avantage.

13. Kinsta

**Logiciel d'hébergement de sites web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Kinsta-1400x822.jpeg Kinsta /$$img/

via Kinsta Kinsta est un logiciel basé sur le cloud qui fournit des services d'hébergement WordPress gérés et héberge tous les types de sites, des blogs de freelance jusqu'aux blogs créés par les entreprises du Fortune 500.

Utilisée par des développeurs, des concepteurs de sites web et des indépendants du monde entier, cette application vous permet de concevoir, de développer et de déployer des sites web WordPress depuis le confort de votre machine locale et peut améliorer les performances de votre site web avec l'infrastructure la plus rapide construite sur le réseau de niveau supérieur de Google Cloud Platform et les machines virtuelles C2 les plus rapides, conçues pour minimiser la distance et les sauts, ce qui résulte en un transport rapide et sécurisé de vos données.

Caractéristiques clés :

Alertes/notifications

Indicateurs de performance

Surveillance en temps réel

Les utilisateurs de WordPress peuvent choisir parmi plus de 28 centres de données dans le monde

Kinsta vise à fournir un hébergement avec plus de flexibilité - nos clients ont vu jusqu'à 200% d'augmentation de la capacité d'hébergement d'amélioration des performances , une latence améliorée de 30 % ou une bande passante améliorée de 50 % depuis la mise en œuvre de Kinsta. En tant qu'entreprise ayant pour mission de créer des outils puissants pour les développeurs, les entrepreneurs et les créateurs de sites Web, nous lancerons bientôt de nouveaux services d'hébergement supplémentaires conçus pour alimenter pratiquement n'importe quel service Web, tout en offrant l'expérience familière de Kinsta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image25.png Sam Gooch Kinsta /$$$img/ Sam Gooch stratège en référencement chez Kinsta Rejoignez le club grandissant des plus de 24 300 entreprises dans 130 pays qui ont opté pour un hébergement meilleur et plus rapide.

⭐️ Contenu bonus : Découvrez comment Kinsta a aidé nos équipes ClickUp à assister et à intensifier nos efforts en matière de blog dans cette étude de cas !

14. Quip

**Logiciel de gestion de documents

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image23-1400x789.png Quip /$$$img/

via Quiproquo Quip est une plateforme de collaboration d'équipe et de productivité de Salesforce qui offre une solution moderne de collaboration intégrée et fournit des données CRM en temps réel pour aider les utilisateurs à gagner plus rapidement.

Caractéristiques clés :

Gestion des flux de travail

Gestion des documents

Mode hors ligne

Discussions et forums

Discussions en équipe ou en tête-à-tête / discussion et modification en cours en temps réel

Partage de fichiers

Suivi du statut

Application mobile pour les équipes commerciales accès

Ce fournisseur SaaS propose certains des outils de travail les plus utilisés au sein de Salesforce : utilisez des documents, des feuilles de calcul, discutez et bien plus encore pour faciliter la planification des ventes en temps réel sans quitter Salesforce. Au lieu de communiquer par e-mail, les utilisateurs peuvent utiliser sa fonctionnalité de commentaire et de discussion et communiquer directement avec les autres membres de l'équipe au sein d'un document, ce qui permet de gagner du temps et de créer de l'espace pour une collaboration plus efficace.

15. Apty

**Logiciel d'adoption numérique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image31.png Apty /$$img/

via Apty Apty est une plateforme d'adoption numérique de bout en bout construite pour aider les entreprises à optimiser leurs processus d'affaires, y compris l'onboarding, la formation et la conformité des processus.

Caractéristiques clés :

Gestion de l'onboarding/de la formation des utilisateurs

Contrôle de la qualité des données

Apprentissage asynchrone

Multi-langues

Portail libre-service

Apprentissage mobile

Modélisation et simulation

Sondages

A propos de 70% des initiatives de transformation numérique échouent en raison de divers facteurs tels que les ressources limitées, la résistance au changement, le manque d'alignement ou l'adhésion des parties prenantes. Apty s'attaque à ces défis courants en fournissant des outils tels que l'onboarding, la validation et l'analyse pour résoudre tout problème d'adoption numérique.

Ce fournisseur SaaS aide à maximiser le retour sur investissement de votre pile technologique d'entreprise et diminue les coûts de formation et d'assistance jusqu'à 80 %.

16. Crowdcast

Logiciel de streaming en direct

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image13-1400x844.png Crowdcast /$$img/

via Crowdcast Crowdcast est un logiciel de diffusion en direct que les utilisateurs peuvent utiliser pour organiser des webinaires, des ateliers, des interviews, des sommets en ligne, etc.

Caractéristiques clés :

Programmation et gestion des évènements

Discussion en direct

Animateurs multiples

Plusieurs caméras

Sondages/vote

Modération

Analyse de l'audience

Ce produit SaaS offre une interface utilisateur simple, facile à utiliser et amusante, ce qui en fait une expérience transparente pour les hôtes et les participants. Que vous organisiez une présentation commerciale informative ou un co-webinaire avec des partenaires de marque, Crowdcast vous fournit une plateforme fiable pour vous connecter avec votre public et développer votre entreprise.

17. MailChimp Logiciel de gestion des prospects /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/MailChimp-Audience-Dashboard-Example.png Exemple de tableau de bord de l'audience de MailChimp /$$$img/

Via MailChimp MailChimp est un excellent exemple de logiciel de gestion des prospects et de fournisseur de services d'e-mail marketing, qui vous permet d'accroître votre audience et vos revenus grâce à cette plateforme marketing tout-en-un.

Cet outil permet aux utilisateurs d'envoyer des e-mails marketing, de configurer des messages automatisés, de construire des pages de renvoi, de créer des campagnes publicitaires ciblées, de vendre en ligne et de faciliter les rapports et les analyses.

Caractéristiques clés :

Automatisation de la programmation

Ciblage comportemental

Suivi des conversions

Cartographie du parcours client

Capture de leads et nurturing

Marketing multicanal

Gestion des modèles

Campagne, segmentation, gestion et analyse

En 2022, plus de 667 680 entreprises dans le monde entier utilisent MailChimp pour atteindre et dépasser leurs objectifs de vente et de marketing.

18. Zapier

Plateforme d'automatisation/ Logiciel d'intégration d'un cloud automatisé

/img/ https://lh6.googleusercontent.com/UIj\_nhTS\_DZFJEACgO3sy3m2ticB5\_NRG\_J-zO4eW-w7fHQR39qMkh-ormkOFdgYy-f13CAbABUhbGpANmC0fylS6oUKAjVTS8dnLIZM7dXm3XEyVtj441KChY2fErnWAlN9tVc33VmlaEyc2GPyerY

/$$img/

via Business Insider / Zapier

Zapier est une solution d'intégration dans le cloud et de logiciel d'automatisation qui permet aux utilisateurs d'automatiser leur travail à travers plus de 5 000 applications afin d'améliorer l'efficacité du travail et de rationaliser les flux de travail.

Caractéristiques clés :

Flux de travail basé sur des règles/ gestion des flux de travail

Automatisation des processus d'entreprise

Tableau de bord

Pas de code Connecteurs préconstruits

Gestion de l'intégration

API

ETL

D'après les 2021 Zapier Rapport sur l'état de l'automatisation des entreprises dans le rapport sur l'état de l'automatisation dans les entreprises, 94 % des travailleurs des petites et moyennes entreprises sondés ont mentionné qu'ils effectuaient des tâches répétitives et fastidieuses dans le cadre de leur rôle. En outre, 88 % des PME ont révélé que l'automatisation leur a permis de rivaliser avec les grandes entreprises.

Cet exemple de SaaS est précieux pour les utilisateurs car il leur permet d'automatiser les posts sur les médias sociaux, les contrats, l'entrée de données, la prospection commerciale, le flux de prospects et les mises à jour de l'équipe. Il automatise également votre travail occupé le plus chronophage, comme par exemple l'entrée de données et la gestion des factures afin d'économiser de l'énergie mentale et du temps pour les aspects plus importants de l'entreprise.

Zapier est l'outil de puissance ultime pour automatiser votre travail de routine. Il vous permet de construire des flux entièrement automatisés entre les outils échangeant des données et des messages entre Intercom, Salesflare, Slack, Google Sheets, les bases de données SQL et bien d'autres plateformes. Chez Salesflare, notre entreprise fonctionne actuellement avec plus de 125 soi-disant "zaps", ce qui nous permet d'assumer une énorme quantité de travail avec une petite équipe. Nous travaillons actuellement à l'automatisation des premières étapes de notre processus de vente, en introduisant les données relatives aux nouveaux clients dans Salesflare et en y déclenchant des e-mails, afin de pouvoir accorder à nos clients l'attention et le suivi qu'ils méritent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Jeroen-Corthout-Salesflare.png Jeroen Corthout Salesflare /$$img/ Jeroen Corthout cofondateur de Effet de levier

19. Front

Help Desk and Team Communication Software (logiciel de bureau d'aide et de communication d'équipe)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image38-1400x903.png Front /$$img/

via Front front est une communication avec les clients et hub de communication d'équipe qui permet aux utilisateurs d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de créer des relations plus fortes avec les clients. Ce fournisseur, SaaS, offre une plateforme de communication transparente - une combinaison d'un système d'automatisation et d'un système de gestion de l'information système de billetterie avec la touche personnelle de l'e-mail.

Ce fournisseur SaaS a aidé les équipes d'assistance, d'exploitation, de gestion des comptes et de réussite de plus de 8 000 entreprises à éliminer les systèmes de déconnexion en regroupant tous leurs canaux sur une seule plateforme, à élaborer des réponses personnalisées et à traiter les problèmes plus rapidement sans sacrifier l'efficacité.

Pour rationaliser encore plus votre travail en connectant Front à vos outils de travail les plus utilisés.. intégrer Front avec ClickUp, HubSpot, Salesforce, et plus encore ! 🤝⚡️

Caractéristiques clés :

Tableau de bord et suivi des activités

Discuter/messager/commentaires

Suivi des clients achevés

Segmentation des clients

Suivi et gestion des e-mails

Rapports/analyse

Intégrations de tiers

Vidéo conférence

Boîtes de réception partagées

Du point de vue de l'utilisateur individuel, commenter dans Front est de loin ma fonctionnalité favorite. Pour tout scénario client complexe, les commentaires me permettent d'impliquer rapidement et facilement les bons coéquipiers et d'obtenir les ressources dont j'ai besoin pour envoyer la meilleure réponse possible. En fin de compte, les commentaires me permettent de communiquer plus efficacement et d'établir des relations plus profondes avec mes clients. En ce qui concerne l'automatisation, ce sont les flux de travail complexes et permettant de gagner du temps qui m'enthousiasment le plus. Nous avons eu tellement de clients qui ont adopté les possibilités offertes par Front, et j'ai vu tellement de réussites avec des règles où les équipes peuvent passer moins de temps à gérer les messages et investir plus de temps dans la communication avec leurs clients.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Juston-Song-Front.jpeg Juston Song Front /$$img/ Justin Song justin Song, Senior Onboarding Manager chez Front ⭐️ Contenu bonus : Mathilde Collin, fondatrice et directrice générale de Front, a participé à notre podcast When It Clicked ! Écoutez-la pour en savoir plus sur elle Quand ça clique moment de la construction de l'entreprise ! 🎙😊

20. Éditeur X

Web Creation Platform (Plate-forme de création de sites web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Editor-X-homepage.jpeg Wix Editor X Design /$$$img/

via Wix Éditeur X editor X est une plateforme de création web avancée conçue exclusivement pour les designers et les professionnels du web.

Fonctionnalités clés :

Conception fluide

Liberté des dispositions de la grille CSS

Le contenu s'adapte automatiquement à chaque écran

Des centaines de composants conçus par des designers

Interface glisser-déposer

Cet exemple de SaaS bénéficie d'un design responsive de pointe et d'une interface glisser-déposer fluide pour améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs peuvent ajouter des codes personnalisés, créer des sites complexes avec des capacités de conception et de disposition de premier plan, et des interactions utilisateur sans code.

Un puissant CMS intégré est également disponible dans cet outil pour construire des sites axés sur les données et des applications web complexes et permet aux collaborateurs de mettre à jour et de gérer le contenu du site web. Cela permet d'éviter les changements non désirés de la part d'autres personnes que les collaborateurs autorisés.

La plateforme me permet de créer des sites personnalisés complexes avec des capacités de conception et de disposition de premier plan grâce à des outils tels que grid, Layouters et Repeaters. Je peux également créer des interactions utilisateur personnalisées et gratuites. Le CMS intégré me permet, à moi ou à mes collaborateurs, de mettre à jour et de gérer le contenu du site en arrière-plan, ce qui élimine le stress lié au fait que quelqu'un puisse modifier la conception de mon site. À faire du code, Velo (notre plateforme de développement ouverte) me permet d'ajouter une couche supplémentaire de contrôle et de fonction à mon site. En tant que personne ayant l'expérience de la construction de sites à l'aide de codes, je sais à quel point cela peut être fastidieux et répétitif. Le fait de disposer d'un outil qui transforme cette expérience en un support visuel avec une interface de type "glisser-déposer" rend la construction de sites beaucoup plus rapide et efficace. J'ai hâte de construire des projets beaucoup plus complexes, comme des applications web et des plateformes entières sur l'éditeur X.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image5.png Ido Hershkovitz Éditeur X /$$$img/ Ido Hershkovitz concepteur technique à Éditeur X

21. Deskera

Logiciel intégré de comptabilité, CRM, RH

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image53.png Deskera /$$$img/

via Bureau Deskera est un logiciel d'entreprise tout-en-un primé qui aide les petites et moyennes entreprises (PME) à se développer plus rapidement avec moins d'outils.

Caractéristiques clés :

Gestion des actifs de l'entreprise

Opérations d'entreprise intégrées

Rapports/analyse

Gestion financière

Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

GESTION DE LA RELATION CLIENT (CRM)

En gardant à l'esprit les points problématiques de ses clients, Deskera propose trois modules de produits principaux afin d'optimiser les besoins critiques de chaque petite entreprise : Books, CRM et People. Les entreprises peuvent rationaliser leurs opérations en gérant leur facturation, leur comptabilité, leur inventaire, leur paie, leur CRM, leurs ressources humaines, leur marketing par e-mail et bien d'autres choses encore, le tout en un seul endroit grâce à cet outil SaaS.

Nous avons conçu Deskera pour qu'il soit utilisé par les propriétaires de petites entreprises dans différents secteurs d'activité et qu'il les aide à se développer. Nous voulons encourager la transformation numérique parmi les PME du monde entier avec notre produit abordable et facile à utiliser. Les Business peuvent également personnaliser et configurer leur propre pipeline de ventes pour s'assurer que toutes vos affaires se dirigent efficacement vers la clôture, connecter vos applications existantes via Zapier ou les autres API, construire vos propres applications avec le dev kit inclus, et gérer les campagnes de marketing par e-mail.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image17.png Shikha Samant Deskera /$$$img/ Shikha Samant responsable de la communication d'entreprise à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Bureau

22. Guide de l'utilisateur

User Onboarding Software (Logiciel d'accueil des utilisateurs)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image9-1400x788.png Guide de l'utilisateur /$$img/

via Guide de l'utilisateur UserGuiding est un utilisateur plateforme d'onboarding conçue pour améliorer le taux d'adoption des produits et réduire le taux d'attrition en fournissant aux utilisateurs des parcours d'intégration interactifs "sans code".

Cet exemple de SaaS est idéal pour ceux qui souhaitent créer rapidement des présentations de produits étape par étape, des guides interactifs, des widgets de checklist, des infobulles, des centres de ressources, et bien plus encore. Aucune expertise technique n'est nécessaire grâce à sa fonction de glisser-déposer.

Caractéristiques clés :

Outils en libre-service

Gestion du lancement de produits

Formation dans l'application

Conseils contextuels

Ciblage de l'audience

Rapports/analyses

Tableau de bord des activités

En outre, Userguilding offre d'excellentes analyses pour aider à créer des expériences personnalisées en suivant les performances des walkthroughs, des visites, des popups de tutoriel, et plus encore.

Alors que les entreprises se tournent vers la numérisation et le travail télétravail, elles doivent s'assurer que tous les employés, clients et utilisateurs s'adaptent facilement aux nouvelles plateformes numériques. Par exemple, nous utilisons UserGuiding pour créer des flux d'intégration pour nos clients et du contenu interactif utile pour nos nouveaux employés qui ont besoin d'apprendre rapidement de nouveaux outils. L'outil dispose de fonctionnalités d'identification et de suivi des utilisateurs, qui sont des moyens avancés d'analyser le comportement de votre utilisateur ou de votre employé lorsqu'il parcourt votre contenu interactif. Cela peut être un excellent moyen d'accroître l'engagement et de mettre en place une segmentation pour s'assurer que chacun bénéficie d'une expérience personnalisée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image40.png Selman Gokce UserGuilding /$$img/ Selman Gokce est responsable du marketing entrant à l'Agence européenne pour l'environnement Guide de l'utilisateur

23. Loio par Lawrina

Logiciel de documentation juridique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image48-1400x875.png Loio par Lawrina /$$$img/

via Loio par Lawrina Loio rationalise la rédaction et la révision des contrats pour les avocats, les parajuristes, les gestionnaires et les propriétaires d'entreprise grâce à un logiciel Microsoft Word alimenté par l'IA.

Caractéristiques clés :

Modèles de contrats

Révision/ modification en cours du texte

Vérification du style

Recherche dans le texte intégral

Gestion des contrats et des licences

Capture et stockage de documents

Analyse automatisée des clauses

Résumé des contrats

Cet exemple de SaaS fait office de héros juridique du monde moderne, car il détecte automatiquement les problèmes dans les contrats au sein de Microsoft Word et guide ensuite ses utilisateurs pour les résoudre. Les documents juridiques sont ainsi précis et actualisés.

Ma fonctionnalité favorite dans Loio est le résumé rapide et détaillé de vos contrats. Loio examine automatiquement vos contrats et vous donne une note de santé détaillée. Vous avez la liberté d'accepter une recommandation ou de ne pas toucher à votre contrat. L'analyse automatisée des clauses est également utile car elle facilite la création des contrats et permet toujours de trouver une clause manquante en quelques secondes, ce qui rend la rédaction des contrats rapide, agréable et efficace. En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, j'ai hâte d'essayer la fonctionnalité d'Assistance pour les contrats bilingues, qui permet d'examiner et de comparer les contrats bilingues et de corriger instantanément les erreurs contractuelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image3-1.png Inna Ptitsyna Lawrina /$$$img/ Inna Ptitsyna chef de la communication à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Lawrina

24. PickFu

Consumer Research Platform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image18.png PickFu /$$img/

via PickFu PickFu est une plateforme de recherche sur les consommateurs qui permet aux utilisateurs de recueillir des commentaires approfondis de la part des consommateurs et de remplacer les conjectures par la clarté.

Caractéristiques clés :

Tests fractionnés

Sondages et quiz en ligne

Tests de clics

Études de marché

Cet exemple de SaaS est idéal pour les études de marché. Il met les utilisateurs en relation avec des personnes réelles qui donnent leur avis en toute honnêteté afin d'obtenir instantanément les informations nécessaires pour prendre des décisions d'entreprise plus intelligentes et basées sur des données. Optimisez facilement vos phases d'idéation, de conception, de développement et de lancement.

Que vous construisiez une application, testiez une nouvelle disposition de site web, créiez un nouveau logo d'entreprise, prépariez le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle campagne, PickFu peut vous aider à recueillir des commentaires impartiaux. Il utilise le service de sondage instantané, la fonctionnalité de test A/B et d'autres fonctionnalités pour obtenir des ventilations démographiques de vos répondants. Cela vous permet de mieux comprendre votre marché.

En tant que chef de produit senior, je trouve que le retour d'information est crucial dans notre processus de développement de produits - c'est pourquoi j'utilise PickFu pour les études de marché et les tests utilisateurs. Quelques-unes de mes fonctionnalités favorites de cet outil sont : La rapidité avec laquelle vous obtenez un retour d'information ; vous pouvez obtenir un retour d'information en quelques minutes, ce qui est bien mieux que les tests utilisateurs traditionnels. La facilité avec laquelle il est possible de trier les données démographiques ; toutes les données démographiques sont prédéfinies dans l'interface SaaS, vous pouvez donc choisir le sexe, l'âge, le revenu, la race, la carrière, pour n'en citer que quelques-uns. Un véritable retour d'information de la part de personnes réelles ; ces personnes existent, ce sont de vraies personnes du monde entier. Pouvoir tester l'architecture de l'information avec PickFu ; savoir si les gens aiment une structure de liens de navigation par rapport à une autre. En fin de compte, cela peut aider votre flux de travail et votre stratégie de marché globale puisque vous pouvez facilement tester des idées auprès d'un groupe démographique en quelques minutes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image47.png William Chin TELUS Digital /$$img/ William Chin consultant Web à Votre aide numérique

25. Planable

**Logiciel de gestion des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image2-1-1400x876.png Planable /$$img/

via Planifiable Planable est un outil de flux de travail et de médias sociaux de bout en bout conçu pour aider les agences de marketing, les freelances et les équipes de marketing à améliorer les processus de planification, de collaboration et d'approbation.

Fonctionnalités clés:

Un hub centralisé pour les campagnes de médias sociaux

Collaboration en temps réel - échange de commentaires et itération en temps réel

Affichage en grille pour arranger et prévisualiser le contenu avant de le poster

Planification des publications sur les canaux de médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Calendrier des médias sociaux

Cet outil SaaS permet aux créateurs et aux clients de planifier les posts, de visualiser le contenu et de collaborer au sein de la plateforme en temps réel, créant ainsi un processus efficace pour les commentaires et la mise en œuvre des clients. En retour, vous bénéficiez d'une aide pour accélérer le processus d'approbation.

Les médias sociaux sont en constante évolution : beaucoup de mises à jour d'algorithmes, de fonctionnalités et de nouvelles plateformes. En tant qu'équipe marketing, nous devons suivre cette évolution et rester en phase avec nos cibles simultanément. Planable nous aide dans nos processus de création de contenu en assurant une collaboration transparente au sein de notre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image41.png Catalina Grigoriev Planable /$$img/ Catalina Grigoriev , spécialiste du marketing de contenu à Planifiable

26. Boîte de données

Logiciel de tableau de bord et de rapports

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image50-1400x658.png Boîte de données /$$$img/

via Boîte de données Databox est une plateforme d'analyse commerciale qui rassemble toutes les données de votre entreprise dans un tableau de bord centralisé, permettant aux utilisateurs de suivre les performances et d'obtenir des informations en temps réel.

Fonctionnalités clés :

Tableau de bord des activités

Rapports personnalisables

Fonctionnalité de glisser-déposer

Analyse de l'entonnoir

Rapports/analyses

Prévisions

Suivi des revenus

Analyse des tendances

Intégrations de tiers

Modèles

Ce qui fait de cet outil un excellent exemple de SaaS, c'est sa capacité à rassembler un mélange de données provenant de différentes sources et à les projeter dans un seul tableau de bord, offrant ainsi une vue achevée de vos performances en un coup d'œil.

En raison de la nature de mon rôle dans le marketing, je dois quotidiennement extraire des données de plusieurs outils tels que Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs et HubSpot Marketing, et me connecter à chaque outil séparément me prendrait beaucoup de temps. Avec Databox, je peux suivre les indicateurs de plusieurs sources dans un seul tableau de bord et facilement établir des corrélations, identifier les tendances et faire des ajustements invite, instructions. Cet outil m'a permis, ainsi qu'à mon équipe, d'atteindre les objectifs trimestriels de manière cohérente. Databox a récemment lancé une fonctionnalité de rapports. Désormais, plutôt que de créer des rapports ou des présentations en dehors de l'application Databox, les rapports m'aideront à gérer l'ensemble du processus, de la collecte des données à la présentation. Avec Reports, j'espère être en mesure d'automatiser une plus grande partie de mon processus général de rapports et de raconter une histoire meilleure et plus convaincante de ce qui a été fait, de l'impact sur les performances et des résultats de ces efforts sur l'entreprise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image14.png Tamara Omerovic Databox /$$img/ Tamara Omerovic responsable du marketing de contenu chez Boîte de données

27. Ahrefs

SEO/ Logiciel d'optimisation Web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Screenshot-8-4-2022-3-17-40-PM-1400x583.png Analyse ClickUp dans Ahrefs /$$img/

via ClickUp/ Ahrefs Ahrefs est l'un des principaux sites de référencement Logiciel de référencement dans le monde entier. Il offre des outils aux professionnels du marketing pour les aider à optimiser leur contenu et à maximiser les opportunités de croissance.

Avec Outils de référencement pour la création de liens, les audits de sites, la recherche de mots clés, le suivi du classement et l'analyse des concurrents, les spécialistes du marketing numérique peuvent recueillir des informations vitales sur les backlinks afin de rationaliser tous leurs efforts de marketing et d'obtenir un meilleur classement sur Google.

Caractéristiques clés:

Recherche de mots-clés pour les moteurs de recherche

Données sur les clics

Estimation du trafic total de recherche

Croissance ou déclin des liens retour au fil du temps

Historique des SERP

Surveillance des liens sortants

Alertes sur le classement des mots-clés

Analyse instantanée des backlinks internes

Ahrefs est souvent mon premier et mon dernier arrêt au travail - il fournit un aperçu rapide de la façon dont notre trafic organique se fait et sert de base à toutes les recherches et suivis SEO. Les fonctionnalités que j'utilise le plus sont Rank Tracker et Site Explorer. La première me permet de voir tout changement dans le classement de nos mots-clés, et la seconde offre une vue d'ensemble d'un site Web ou d'une page spécifique, avec de nombreuses options pour afficher les détails plus en profondeur. Ahrefs est en train de devenir un couteau suisse en matière de recherche sur le marketing numérique et je suis ravi de les voir se lancer dans des domaines tels que l'intelligence des annonces payantes et les intégrations. J'ai également hâte d'essayer leur connecteur Google Sheets pour mieux visualiser et analyser les données.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image56.png Quincy Smith Springboard /$$img/ Quincy Smith chef du service de référencement chez Tremplin

28. Karma Bot

**Logiciel d'engagement des employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4-1400x1014.jpg Karma Bot /$$img/

via Karma Bot Karma Bot est un moyen amusant et engageant de récompenser vos employés et leurs collègues.

Caractéristiques clés:

Gestion des objectifs

Gestion des performances

Reconnaissance des employés

Rapports/analyse

Benchmarking

Grâce à cet outil d'engagement des employés et à ce système de récompense, les membres de l'équipe peuvent donner des points de Karma à leur manager et à leurs pairs en guise de jeton de remerciement pour leur travail acharné. En utilisant les points gagnés par leurs collègues, les membres de l'équipe peuvent ensuite échanger ces points contre des prix paramétrés par l'entreprise. C'est un excellent moyen de créer une culture de travail amusante et gratifiante !

Le travail à distance est difficile, et en tant que créateur de SaaS et propriétaire d'entreprise, je ressens la douleur de travailler à 100 % à distance. Mon travail à distance est difficile et, en tant que créateur de SaaS et chef d'entreprise, je ressens la douleur du travail à distance à 100 %. Mon travail à distance est difficile et, en tant que créateur de SaaS et chef d'entreprise, je ressens la douleur du travail à distance à 100 %. Mon travail consiste à aider les équipes à suivre les anniversaires, à mettre en place un système de récompenses et bien d'autres choses encore pour créer une culture de travail positive et amusante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Stas-Kulesh.jpeg Stas Kulesh Karma Bot /$$img/ Stas Kulesh cofondateur de Karma

29. Appy Pie

No-Code Development Software (Logiciel de développement sans code)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Screenshot-12-2-2022-2-44-36-PM-1400x565.png

/$$$img/

via Appy Pie Appy Pie est un logiciel de développement sans code avec de multiples solutions business. Ses Constructeur de site web vous permet de créer des sites web bien conçus, dotés d'une grande fonctionnalité et de fonctionnalités utiles et pertinentes.

Caractéristiques clés :

Sites Web légers et rapides

Capacités hors ligne

Sûr et sécurisé

Mises à jour en temps réel

Plus de 200 fonctionnalités

Options de personnalisation illimitées

Domaine gratuit avec chaque site web

Adresse e-mail professionnelle gratuite

Les utilisateurs qui travaillent dans n'importe quel type d'entreprise, y compris un salon de coiffure, un une agence immobilière un établissement de soins de santé, peut tirer parti d'Appy Pie et de son constructeur de site web sans code.

30. TrustMary

Logiciel de sondage

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image43.png Résumé de confiance /$$$img/

via Résumé de la confiance Trustmary est une outil de feedback client pour la génération de leads afin d'optimiser les sites web et d'augmenter les taux de discussion.

Caractéristiques clés :

Formulaires et vidéos de témoignages

Formulaires et pop-ups de génération de leads

Pop-ups de Révision sociale

Tests A/B et multivariés

Score de promoteur net

Créateur de sondages

Automatisation

Intégration

Les utilisateurs peuvent recueillir des témoignages, augmenter les taux de conversion et recueillir des commentaires. Ils peuvent également utiliser la Révision sociale en mettant en avant leur base de clients satisfaits sur différentes plateformes telles que Google, G2, Capterra, Facebook, etc.

Lorsque vous laissez vos clients satisfaits parler pour vous, cela augmente réellement la confiance dans votre marque aux yeux des nouveaux visiteurs. Tout le monde sait qu'une expérience client exceptionnelle se traduit par des clients plus heureux et des commentaires élogieux. Si nous ne recevions pas quotidiennement des commentaires de clients existants, nous n'aurions pas la possibilité de nous développer en conséquence et d'encourager l'engagement des employés. Nous utilisons actuellement notre outil bêta de test A/B pour déterminer quel widget de témoignages est le plus performant. Grâce à ces informations, nous pourrons optimiser encore davantage nos taux de discussion et faire part de nos observations à nos clients. Par ailleurs, la bibliothèque de widgets de Trustmary s'enrichit actuellement de nouveaux designs. Nous sommes impatients de voir comment ils se comportent en général et les uns par rapport aux autres !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Arttu-Haho-TrustMary.jpeg Arttu Haho TrustMary /$$img/ Arttu Haho directeur général du marketing à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail Résumé de la confiance

31. TaskClone

Logiciel de productivité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image20-1400x740.png TaskClone /$$$img/

via Evernote/ TaskClone TaskClone est un outil de productivité en ligne qui permet aux utilisateurs de synchroniser et d'étiqueter des notes provenant d'applications de prise de notes telles que OneNote et Evernote et de créer des actions de suivi dans votre application de tâches favorite ou dans Google Agenda pour exécution.

Il organise les étapes nécessaires pour vous aider à achever votre projet et vos tâches en toute simplicité - plus besoin d'activer/désactiver les applications SaaS et de dupliquer les tâches. Saisissez simplement vos tâches à l'aide d'Evernote, OneNote, Google Docs ou TaskCam, et ajoutez une étiquette de déclenchement pour synchroniser automatiquement vos notes.

Caractéristiques clés :

À faire envoyé à une destination spécifique

Événements et rappels envoyés au Calendrier

Lien vers la note ajoutée à chaque tâche

Travailler hors ligne et synchroniser les nouvelles modifications avec une connexion internet

Mon travail avec ClickUp, Todoist et plus de 40 autres applications de tâches

TaskClone est littéralement le seul moyen d'extraire mes éléments de mes notes et de les transférer dans ClickUp. Que vous utilisiez toujours Evernote, OneNote, Google Docs ou même des notes manuscrites, TaskClone me permet de noter facilement des tâches lorsque je prends des notes et m'assure de ne jamais les oublier en les envoyant à ClickUp, où je fais mon travail. Cela rend Evernote et ClickUp plus précieux pour moi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image39.png Troy Noël TaskClone /$$$img/ Noël de Troy directeur des projets stratégiques à l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) TaskClone

32. PomoDone

Time Tracking Software (logiciel de suivi du temps)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image52.png PomoDone /$$$img/

via PomoDone L'application PomoDone est un outil d'amélioration des performances et de la productivité qui aide les utilisateurs à gérer leur flux de travail, à suivre le temps passé sur les tâches et à rester concentrés sur la tâche à accomplir.

Elle utilise le méthode de gestion du temps appelée technique Pomodoro, mise au point à la fin des années 1980 par un étudiant d'université, Francesco Cirillo, pour décomposer les projets complexes en tranches de travail malléables et chronométrées, en se concentrant sur une seule tâche à la fois.

Caractéristiques clés :

Blocage de certains sites web pendant le travail

Notes d'interruption

Gestion du journal

Extension Chrome

Personnalisation des étiquettes

Raccourcis clavier

Intégrations avec ClickUp et d'autres produits SaaS

Utilisez cet outil SaaS pour améliorer votre gestion du temps et réduire la fatigue mentale due à le changement de contexte à longueur de journée.

Chronomètre à rebours pour appliquer la technique Pomodoro™, intégré directement dans l'application ClickUp. Il me permet d'exécuter des minuteries et des pauses prédéfinies et personnalisées pendant que je me concentre sur l'exécution des tâches ClickUp, il conserve tous les enregistrements des minuteries dans son propre journal et les synchronise avec les feuilles de temps ClickUp, et il permet également de bloquer certains sites Web pendant que je me concentre sur la tâche. Je peux voir ce sur quoi je travaille à ce moment précis et cela m'aide à maintenir mon attention et à éviter les distractions et les interruptions. C'est une bouée de sauvetage pour mon $$$a$a, et le son ambiant en arrière-plan m'aide à me concentrer encore plus profondément.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11.png Alex Mauzon PomoDone /$$img/ Alex Mauzon pDG et cofondateur de PomoDone Check out these ADHD apps_ !

33. Colorcinch (anciennement Cartoonize)

Logiciel d'édition de photos et de textes*

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-04-at-1.02.35-PM.png Colorcinch (anciennement Cartoonize) /$$$img/

via Aperçu du PDD / Colorcinch (anciennement Cartoonize)

Colorcinch est un éditeur de photos intuitif qui permet aux utilisateurs d'améliorer leurs photos pour en faire des œuvres d'art personnalisées en quelques clics.

Caractéristiques clés :

Suppression de l'arrière-plan IA

Masquage et éditeur de texte

Dessin à main levée

Exportation et partage

Effets, filtres et superpositions

Bibliothèques et collections d'images

Laissez libre cours à votre créativité : utilisez ses outils de modification et ses effets faciles à utiliser pour créer des graphiques hypnotiques et personnalisés pour tous types de besoins, notamment pour les médias sociaux et les articles de blog.

Colorcinch est livré avec des outils de modification essentiels tels que le recadrage, le redimensionnement, l'éclaircissement, l'éditeur de texte, la suppression de l'arrière-plan, les convertisseurs d'images, et des outils créatifs tels que le combinateur de photos, le sélecteur de couleurs, la superposition d'images - tout ce dont vous avez besoin pour un éditeur de photos. Cet outil est facile à utiliser et vous n'avez pas besoin d'être un designer professionnel pour créer des graphiques époustouflants ! Il vous suffit de vous amuser avec son incroyable collection de photos d'archives et de ressources créatives triées sur le volet (vecteurs, icônes, masques et superpositions).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image33.png Peter Babiy Colorcinch /$$img/ Peter Babiy directeur de la création à Colorcinch

34. Sprinto

Compliance Management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image8.png Sprinto /$$$img/

via Sprinto Sprinto est un logiciel de gestion de la conformité conçu pour remplacer la manière lente, laborieuse et sujette aux erreurs d'obtenir la conformité par une expérience basée sur la technologie.

Les fonctionnalités clés :

Documents de politique adaptative

Audit de sécurité et de conformité "zero-touch

Suivi de la conformité

Gestion des audits

automatisations à 100

Conseils en direct avec des experts

Surveillance centralisée en temps réel

Les entreprises de SaaS font appel à ce fournisseur prestataire pour se mettre en conformité dans une période plus courte.

Préparez-vous rapidement à la conformité en automatisant la surveillance grâce à des intégrations et des flux de travail, en créant automatiquement des documents de sécurité sur mesure, en accédant à des sessions en direct avec des experts en conformité et en activant la surveillance centralisée.

Avec Sprinto, le parcours de mise en conformité peut être raccourci à seulement 15 jours au lieu de 90-120 jours en fonction de la taille de l'organisation. L'outil est en train de créer une nouvelle catégorie d'outils SaaS, et avec cela, la conformité est devenue plus gamifiée que jamais. Le tableau de bord n'est qu'une checklist avec un score sur 100 - obtenez un score de 100 et vous êtes prêt pour la conformité !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image24.png Bhuvesh B Lal BlogVault /$$$img/ Bhuvesh B Lal spécialiste du marketing de croissance à Sprinto

35. SonarCloud

Logiciel de gestion du code source

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image21.png SonarCloud /$$$img/

via SonarCloud SonarCloud est un outil de gestion du code source conçu pour détecter les bugs et les vulnérabilités de sécurité dans vos demandes de tirage et dans l'ensemble des référentiels de code - détecter, comprendre et corriger les problèmes de code plus tôt dans votre flux de travail.

Fonctionnalités clés :

Suivi des bugs

Revue de code

Intégration continue

API

Cette outil de développement logiciel vous aide à créer des applications robustes et sûres en vous fournissant un accès rapide à la santé de votre code. Vous savez ainsi où en est votre code à chaque étape du cycle de développement.

Il vous permet également de corriger les codes, d'apprendre de nouvelles règles en cours de route et de vous intégrer à d'autres outils de travail, comme GitHub, pour améliorer encore votre flux de travail de développement.

Chekk.io est une société de développement de logiciels, et nous utilisons SonarCloud dans notre pipeline d'intégration et de déploiement (CI/CD) pour aider les développeurs de logiciels à maintenir la qualité du code à un niveau très élevé. Comme SonarCloud est intégré à notre pipeline d'intégration et de déploiement, l'analyse se fait automatiquement dès qu'un développeur pousse ses nouveaux changements de code dans le référentiel. Le résultat est que nos développeurs obtiennent un retour d'information instantané en cas de problème trouvé dans le code, et que chaque problème détecté est généralement correctement décrit à l'aide d'exemples de code. La prochaine chose que nous ferons est d'appliquer les nouveaux indicateurs de qualité du code que SonorCloud a récemment publiés pour améliorer nos processus de développement. En particulier, je pense que ces indicateurs nous aideront à identifier la dette technique et à exécuter les étapes d'atténuation appropriées.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Anton-Yarkov-Check.io ClickUp.jpeg Anton Yarkov Check.io /$$$img/ Anton Yarkov directeur de la technologie à Chekk.io **_Bonus: *Dette technique*

36. VoilaNorbert

Email Marketing Software (Logiciel de marketing par e-mail)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image37.png VoilaNorbert /$$$img/

via VoilaNorbert VoilaNorbert est un logiciel de marketing par e-mail qui permet aux utilisateurs de trouver facilement des adresses e-mail en ligne grâce à son outil de recherche d'e-mails en masse.

Caractéristiques clés :

Vérification du domaine

Détection du serveur catch-all

Vérification des e-mails individuels et en masse

Cet outil a été élu comme l'un des meilleurs outils de gestion de l'information outils de recherche en vrac les plus précis par Ahrefs avec un taux de réussite de 98% - tout ce dont vous avez besoin est le nom complet de votre prospect et l'URL de son site Web, et cette application récupérera l'adresse e-mail et la vérifiera avec son outil de vérification intelligent.

Mon travail à VoilaNorbert dans le domaine de la sensibilisation et des partenariats de construction de liens m'amène à utiliser cet outil pour trouver et vérifier les adresses e-mail de ma liste de prospects. C'est un outil très utile pour la sensibilisation à froid, pour le développement des entreprises, les ressources humaines et les relations publiques. Il possède de nombreuses fonctionnalités utiles pour une petite entreprise : une fonctionnalité "envoyer plus tard", des rappels d'e-mails, des signatures personnalisées, des modèles d'e-mails, des séquences d'e-mails et le suivi des e-mails. Pour ce qui est de ma fonctionnalité favorite, je dois dire qu'il s'agit de la fonction de fusion de courriels. Elle me permet d'étendre mes campagnes de sensibilisation à froid en envoyant des e-mails personnalisés à un grand nombre de personnes à la fois. Elle m'a aidé à mener des campagnes de sensibilisation et à atteindre davantage de personnes susceptibles d'être intéressées par des co-partenariats commerciaux.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Alicja-Olko-VoilaNorbert.jpeg Alicja Olko VoilaNorbert /$$img/ Alicja Olko est chargée de la sensibilisation et des partenariats pour l'établissement de liens au sein de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) VoilaNorbert

37. TimeJam

Logiciel de suivi du temps des employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image35-1400x915.png TimeJam /$$$img/

via TimeJam TimeJam joue avec le suivi du temps en y ajoutant une touche ludique et en appliquant des éléments de médias sociaux au suivi du temps.

Caractéristiques clés :

Rendre la saisie des temps sociale et engageante avec des compétitions amicales sur Slack ou MS Teams

Les équipes gagnent des points pour avoir respecté le suivi du temps et concourent pour un prix mensuel

Intégrations avec vos outils de travail existants pour le suivi du temps, y compris ClickUp, Harvest, et plus encore

Simple à paramétrer et à faire en sorte que votre équipe s'engage à enregistrer ses feuilles de temps

Cela aide d'améliorer la productivité des équipes et renforce le moral de l'équipe. Avec TimeJam, les heures sont enregistrées quotidiennement et les clients constatent une augmentation de 10 % des heures facturables grâce à une meilleure qualité des données.

Gamifier la gestion du temps peut être facile pour une entreprise de gagner plus de revenus. TimeJam applique un éventail de tactiques pour maintenir l'engagement de votre équipe dans le suivi du temps quotidien : Gamification, Social, Humour et Performance. Nous avons mis en place Timejam pour Kolme Group et avons vu l'âge moyen d'une entrée de temps passer de près d'une semaine à moins d'un jour, et dans le même temps, notre revenu a augmenté de près de 9 %.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Screen-Shot-2022-08-04-at-1.29.35-PM.png Lauren Caughlan Kolme Group /$$img/ Lauren Caughlan directrice du marketing à Groupe Kolme

Il est temps de choisir les meilleurs outils SaaS pour vous

Eh bien, vous l'avez là - 37 exemples de logiciels en tant que service (SaaS) qui sont en tête et font des vagues dans cette industrie !

L'ère numérique progressant plus vite que jamais, le marché global du SaaS et l'adoption mondiale du cloud devraient connaître une expansion rapide à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent une approche de solution SaaS pour diverses fonctions Business, et ce n'est pas près de ralentir. Avec ces exemples de SaaS, notamment les outils de gestion de projet, nous améliorons constamment la façon dont nous travaillons et gérons nos entreprises pour le mieux.

Alors, que vous envisagiez de créer votre propre entreprise SaaS et que vous recherchiez des d'inspiration pour un modèle d'entreprise ou à la recherche de nouveaux outils pour améliorer votre productivité et assister votre entreprise en pleine croissance, ces exemples de SaaS peuvent certainement vous aider à y parvenir ! Reportez-vous aux outils logiciels et aux conseils d'experts mentionnés ci-dessus pour vous aider à prendre les décisions les plus éclairées.

Et parce qu'il existe des milliers d'options, et que tous les SaaS ne se valent pas, veillez à étudier leur modèle SaaS et leur proposition unique et à les essayer pour voir comment ils s'alignent sur votre vision et vos objectifs. Il se peut que vous découvriez votre nouveau favori, le SaaS de référence Outil SaaS pour la gestion de vos projets et d'accélérer votre entreprise, le tout en un seul endroit. 😉🚀