ClickUp lève 100 millions de dollars en série B alors que la demande pour sa plateforme de productivité s'envole vers ses objectifs d'introduction en bourse

La plateforme tout-en-un de ClickUp définit la prochaine génération de productivité au travail

SAN DIEGO, 15 décembre 2020 – ClickUp, la seule plateforme de productivité qui remplace toutes les autres applications professionnelles au sein d'une organisation, a annoncé aujourd'hui avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table de série B, portant ainsi le total de ses financements à 135 millions de dollars. Le fonds de capital-risque canadien Georgian a mené ce tour de table, avec la participation de Craft Ventures. Avec une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 900 % au cours de l'année écoulée, l'extraordinaire viralité de ClickUp auprès des utilisateurs témoigne à la fois de la solide communauté qu'il a constituée et de la demande du marché pour une plateforme de productivité rationalisée qui remplace tous les autres logiciels de travail et de productivité.

Fondée en 2017, ClickUp est rapidement devenue l'une des entreprises SaaS à la croissance la plus rapide grâce à son ensemble complet de fonctionnalités et à son service client hautement personnalisé. Grâce à ce nouveau financement, elle est désormais positionnée pour dominer le marché des logiciels de gestion de la productivité, qui devrait dépasser les 102 milliards de dollars d'ici 2027. Aujourd'hui, 200 000 équipes dans le monde, dont celles de Google, Nike, Uber, Netflix et Airbnb, utilisent ClickUp pour tout, de la gestion de projet à la discussion, en passant par les documents, la gestion du temps, les wikis, les objectifs et les OKR, et les tableaux de bord. Toutes les fonctionnalités de ClickUp sont disponibles dans une plateforme hautement personnalisable et facile à utiliser qui fonctionne pour tous les utilisateurs et tous les services d'une organisation.

« ClickUp fait gagner du temps à tout le monde en remplaçant toutes les applications professionnelles par une plateforme de productivité que les gens aiment vraiment et utilisent tous les jours », explique Zeb Evans, PDG et fondateur de ClickUp. « Nous avons commencé avec la vision de créer une solution connectée et personnalisable qui fonctionne vraiment pour tout le monde et pour tout, mais je crédite nos clients pour la plateforme que ClickUp est devenue. Au cours des deux dernières années, nous avons reçu les commentaires de centaines de milliers de clients qui se sont associés à nous pour créer une plateforme qui leur est vraiment utile. Alors que nous étendons notre présence mondiale et continuons à remplir notre mission qui consiste à rendre le monde plus productif, c'est notre volonté de donner la priorité à nos clients avant tout qui nous permettra de poursuivre notre croissance virale et de réussir. »

Alors que la plupart des logiciels de productivité ne fonctionnent que pour certaines équipes et obligent les utilisateurs à travailler selon les règles de la plateforme, ClickUp permet aux organisations de regrouper toutes leurs tâches sur une seule plateforme et laisse leurs utilisateurs travailler comme ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Les équipes de développement, de marketing, commerciales, financières, de conception et bien d'autres encore peuvent toutes travailler dans ClickUp et créer une harmonisation et une efficacité sans précédent au sein de l'entreprise. La plateforme offre également une intégration transparente avec plus de 1 000 applications professionnelles populaires, notamment Google Drive, Slack, Zoom, Salesforce, GitHub et Zendesk, ainsi que plus de 100 applications natives qui peuvent être activées/désactivées en fonction des besoins des utilisateurs. De plus, ClickUp est le leader du service client avec un programme de coaching intuitif et une assistance en temps réel 24h/24 et 7j/7, gratuite pour tous les utilisateurs.

« Georgian était d'abord un utilisateur de ClickUp, puis un investisseur », a déclaré Tyson Baber, investisseur principal chez Georgian. « L'attention particulière que ClickUp porte à l'expérience client avec son produit a alimenté la croissance explosive de l'entreprise, qui continue de s'accélérer. Toute notre équipe est ravie de renforcer son partenariat avec ClickUp alors que l'entreprise transforme l'avenir du travail. »

ClickUp a également lancé une nouvelle application mobile et ajouté plusieurs fonctionnalités de pointe à sa plateforme. Ces fonctionnalités comprennent une intégration et une automatisation natives de la messagerie électronique, une rationalisation des relations entre les tâches pour une transparence et une harmonisation du travail entre les services, ainsi que des intégrations étendues des objectifs et des « évènements dans ClickUp ». Ces fonctionnalités ont contribué à la croissance organique de ClickUp auprès des utilisateurs aux quatre coins du globe, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, au Brésil, en Inde et en Australie. Le nouveau financement sera utilisé pour accélérer ses plans d'expansion, développer ses activités et aider l'entreprise à tenir sa promesse de remplacer toutes les autres applications professionnelles.

« ClickUp nous a permis de regrouper tous nos projets dans un seul système, où nous pouvons gérer tous nos projets et voir le statut de tout et n'importe quoi. Cela a changé la donne ! », déclare Leonard Souza, directeur de l'ingénierie chez Webflow. « Non seulement nous avons l'impression d'avoir adopté un outil formidable pour améliorer la visibilité de notre organisation, mais nous avons également gagné un partenaire estimé qui s'engage autant que Webflow à innover dans son espace. »

Pour en savoir plus sur le financement et la croissance de ClickUp, rendez-vous sur https://clickup.com/press/100-million-series-b. Pour essayer ClickUp gratuitement et pour toujours et commencer à gagner du temps pour vous et votre équipe chaque semaine, rendez-vous sur www.clickup.com.

À propos de ClickUpClickUp est la seule plateforme de productivité au travail personnalisable et tout-en-un qui dessert tous les services d'une organisation. Alors que les équipes doivent gérer un trop grand nombre d'outils dans des écosystèmes totalement distincts, ClickUp libère les équipes de 2 à 2 000 personnes de l'inefficacité et de la perte de temps en remplaçant ou en intégrant simplement toutes les applications professionnelles sur une plateforme unique et transparente. Fondée en 2017 et basée à San Diego, ClickUp a pour mission de rendre le monde plus productif. Depuis sa création, ClickUp a aidé plus de 100 000 équipes et des millions d'employés à mener une vie plus productive et à gagner au moins une journée par semaine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ClickUp.com.

À propos de GeorgianGeorgian est une société de technologie financière qui investit dans des entreprises de logiciels à forte croissance qui exploitent la puissance des données de manière fiable. Chez Georgian, nous construisons une plateforme visant à offrir une meilleure expérience en matière de capital de croissance aux PDG d'entreprises de logiciels et à leurs équipes. La plateforme de Georgian est conçue pour identifier et accélérer les meilleures entreprises de logiciels en phase de croissance, en adoptant une approche intelligente et axée sur les données pour résoudre les défis clés auxquels les PDG sont confrontés lorsqu'ils développent leur entreprise. Basée à Toronto, l'équipe de Georgian réunit des entrepreneurs du secteur des logiciels, des experts en apprentissage automatique, des opérateurs expérimentés et des professionnels de l'investissement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://georgian.io/.