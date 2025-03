5 qualités pour devenir un manager hors pair en 2025

Martin Etchegaray

Qu'est-ce qui fait un bon manager ? 🤔 Si vous interrogez votre entourage, il y a de fortes chances que vous obteniez à plusieurs reprises certaines des réponses suivantes :

Compétences en matière de leadership

Capacité d'écoute et de communication

Cohérence

Aptitude à motiver

La plupart de ces caractéristiques ont été reconnues dans l'après-guerre, à l'époque où les pratiques modernes de gestion ont été développées par des auteurs tels que Peter Drucker, Russel Ackoff et George Odiorne.

Les noms peuvent sembler poussiéreux, mais bon nombre des concepts qu'ils ont élaborés restent d'une pertinence impressionnante :

Les objectifs SMART

La gestion par objectifs

La satisfaction du client

Cependant, les temps n'ont pas été cléments pour toutes les pratiques de gestion d'antan.

À la lumière des changements remarquables que nous connaissons au niveau de la société, de la culture et du travail, les pratiques de gestion héritées ont moins de chances d'être efficaces dans les années à venir.

Alors, qu'est-ce qui fait un bon manager de nos jours ?

Dans cet article, nous allons mettre en lumière cinq qualités dont les managers ont besoin pour briller en 2022 et, surtout, pour faire briller leurs équipes.

1. Sensibilité culturelle

Le lieu de travail moderne est incroyablement diversifié en termes de compétences, d'ethnicité, de sexe, d'âge, de religion, de niveau d'éducation et d'autres marqueurs démographiques.

Pour les managers, cela se traduit par un travail avec des membres de l'équipe qui sont nés dans des cultures, des langues et des visions du monde différentes, ce qui peut entraîner toutes sortes de chocs culturels.

Imaginez que vous oubliez la fête religieuse d'un coéquipier et que vous réagissez lorsque vous l'apprenez.

Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez ignorer comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas ?

Jusqu'à récemment, la plupart des managers adoptaient une approche pratique de la diversité sur le lieu de travail : Se concentrer sur l'entreprise. Pour un certain nombre de raisons, cette approche n'est plus la meilleure.

Aujourd'hui, il est recommandé de :

De donner la priorité à l'inclusion

De mettre de côté les idées préconçues

Garder l'esprit ouvert

Montrer de l'intérêt en cas de doute

Dans certains cas, des cours sur la diversité peuvent être nécessaires, car il n'est pas toujours facile d'être conscient de sa culture.

2. Connaissance des bonnes pratiques en matière de travail télétravail

Qu'on le veuille ou non, le travail télétravail et les effectifs répartis dans le monde entier sont là pour durer, ainsi que les nouveaux défis que les responsables doivent relever.

Pour commander une main-d'œuvre à distance, les managers doivent :

Maîtriser les schémas de travail asynchrones

Utiliser les bons outils pour suivre et superviser les tâches et les projets

Adapter leur communication pour s'assurer que les employés font bien ce qu'ils ont à faire

Il n'est pas rare de voir des managers totalement novices en matière de travail télétravail tomber dans le micromanagement, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses.

Cela se produit parce que le lieu de travail physique est rempli d'indices qui aident à combler de multiples lacunes en matière de communication.

Comme vous pouvez l'imaginer, ces indices sont absents des environnements de travail télétravail, ce qui a un impact sur le sentiment de contrôle auquel certains managers se sont habitués lorsqu'ils travaillaient dans un environnement de travail traditionnel.

La solution est pourtant assez simple : Maîtrisez les meilleurs outils pour le travail télétravail, adaptez vos normes de communication et laissez tomber le 9 à 5. 👋 N'oubliez pas non plus de faire preuve de patience et de transparence à l'égard des employés qui découvrent le travail à distance. Si ce n'est pas facile pour un manager, cela risque de ne pas l'être non plus pour les membres de l'équipe.

Vous serez ainsi sur la bonne voie pour réussir dans le domaine de la gestion à distance.

3. Capacité à apprendre en cours de route

Les équipes d'aujourd'hui ont besoin de technologies, d'outils et de méthodes de pointe pour prospérer.

Pensez à des applications de gestion de projet comme ClickUp, à des outils d'automatisation comme Intégreromat ou d'autres produits dotés de nombreuses fonctionnalités destinées à améliorer votre travail.

Au niveau de la gestion, cela signifie deux choses.

Premièrement, les gestionnaires doivent être en mesure d'identifier et d'évaluer ces outils et méthodes.

Deuxièmement, ils doivent être capables d'en apprendre les tenants et les aboutissants afin de s'assurer que leurs équipes en tireront le meilleur parti.

À l'heure où les logiciels continuent de dévorer le monde, passer à côté de nouvelles technologies passionnantes n'est rien d'autre que gaspiller des opportunités.

Pour éviter que cela ne se produise, un esprit de curiosité implacable et la capacité d'apprendre de nouvelles choses en cours de route seront vos alliés.

4. Sensibilité pour la santé mentale

Un ancien paradigme de gestion dit qu'une équipe ne vaut que ce que vaut son chef.

Malheureusement, ce n'est pas (entièrement) vrai.

Les bons chefs sont certes importants, mais les employés en bonne santé le sont tout autant. Pour vous assurer que les membres de votre équipe sont heureux et en bonne santé, vous devez prendre de leurs nouvelles de temps en temps.

Mon travail est particulièrement pertinent dans les environnements de travail télétravail, car de nombreux signes qui aident à identifier les problèmes de santé mentale sont difficiles à percevoir lors d'un appel téléphonique, ou par le biais d'un échange Slack.

Il va sans dire que vous n'avez pas à vous asseoir et à discuter directement des problèmes potentiels de santé mentale, car de nombreux employés ne sont pas vraiment disposés à en parler avec leur supérieur.

Il existe des moyens plus subtils et plus efficaces de prendre des nouvelles de vos employés, comme l'utilisation de formulaires anonymes en ligne ou l'analyse de données liées au travail qui font référence aux communications et à la santé mentale la productivité .

Il est également important d'apprendre comment procéder lorsqu'un de vos collègues souffre. Cela vous permettra d'agir à temps et d'éviter que la situation ne dégénère.

5. Penser au-delà de l'argent

Tout le monde a besoin d'argent, nous le comprenons.

Mais l'argent n'est pas tout, et c'est une chose que les nouvelles (et moins nouvelles) générations comprennent parfaitement.

Les pratiques de gestion de l'ancienne école s'appuyaient sur l'argent en tant que solution globale pour répondre aux demandes des employés. Faire la même chose aujourd'hui peut envoyer un mauvais message, car les gens d'aujourd'hui valorisent d'autres choses que l'argent.

Nous vivons à l'ère de l'équilibre entre le travail et la vie privée, ce qui signifie qu'à l'occasion, les employés accorderont plus de valeur au temps passé en famille qu'à l'argent en poche.

Même s'il s'agit d'un signe culturel des temps, cela signifie souvent que les gens ne souhaitent que des options qui vont au-delà de l'argent.

Comme pour d'autres aspects de l'environnement de travail, il n'est plus prudent de supposer quoi que ce soit. Demander est plus sûr et peut mener loin ! 😉

A retenir

Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de qualités managériales, mais d'une liste qui met en évidence celles qu'il est important de développer de nos jours.

Un grand manager doit toujours être capable de prendre des décisions judicieuses, d'exercer son pouvoir et d'équilibrer les différentes compétences et personnalités que l'on trouve dans la plupart des équipes.

Il est également essentiel de s'efforcer de progresser sur le plan personnel et professionnel en développant ces qualités. Elles peuvent servir d'étape vers quelque chose de mieux !

Mon travail consiste à traduire ces caractéristiques en meilleurs résultats, en équipes plus heureuses et en un travail dont vous serez fier.

Les temps ont peut-être changé, mais la décision de devenir un meilleur manager vous appartient toujours - dans un style managérial complet et traditionnel, après tout.

Il est temps de se perfectionner, mes amis ! 🙌