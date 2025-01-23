Comment obtenir du son lors d'un enregistrement sur écran

L'enregistrement audio d'écran devient rapidement un outil indispensable dans notre monde numérique. En effet, 83% des personnes préfèrent regarder du contenu vidéo à la lecture d'un texte lorsqu'il s'agit de se renseigner sur un produit ou un service.

Qu'il s'agisse de créer des tutoriels de logiciels, d'intégrer de nouveaux employés ou de collaborer avec des équipes à distance, les enregistrements d'écran avec un son clair et net peuvent transformer des idées complexes en un contenu facile à assimiler. Pourtant, l'intégration d'un son de haute qualité semble souvent décourageante.

Ce guide simplifie le processus en proposant des conseils pratiques et des techniques pour vous aider à maîtriser l'enregistrement d'écran avec audio sur n'importe quel appareil, qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un PC Windows ou d'un Mac.

Paramétrage de l'enregistrement d'écran sur différents appareils

Voyons comment paramétrer et utiliser la fonctionnalité d'enregistrement d'écran sur les appareils iPhone, Windows et Mac, ainsi que des raccourcis pratiques pour rationaliser le processus.

1. Activation de l'enregistrement d'écran sur l'iPhone

Balayez vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran (sur les iPhones avec Face ID) ou balayez vers le haut depuis le bord inférieur (sur les iPhones avec un bouton Accueil)

Appuyez sur le bouton d'enregistrement d'écran gris (un cercle dans un cercle)

gris (un cercle dans un cercle) Pour inclure l'enregistrement audio, maintenez le bouton Enregistrement d'écran enfoncé, touchez l'icône Microphone pour l'activer, puis cliquez sur Démarrer l'enregistrement. Un compte à rebours de trois secondes s'affiche, après quoi l'enregistrement commence

il n'y a pas d'autre solution que d'enregistrer le son sur l'écran d'Apple Pomme

Touchez la barre de statut rouge en haut de l'écran et confirmez en touchant Stop. Vous pouvez également rouvrir le Centre de contrôle et toucher à nouveau le bouton Enregistrement d'écran

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le son sur l'écran The Mac Observer L'enregistrement de l'écran de votre iPhone sera sauvegardé automatiquement dans l'application Photos.

💡Pro Tip: Vous voulez un accès encore plus rapide ? Vous pouvez personnaliser votre centre de contrôle ! Allez dans Paramètres > Centre de contrôle > Personnaliser les contrôles et ajoutez ou supprimez le bouton Enregistrement d'écran à votre convenance.

2. Activation de l'enregistrement d'écran sur Windows

Enregistrer votre écran sous Windows

dispose de quelques options intégrées.

Utilisation de la barre de jeu Xbox (Windows 10 et 11)

Appuyez sur Touche Windows + G pour lancer la superposition de la barre de jeux Xbox

pour lancer la superposition de la barre de jeux Xbox Dans la superposition, recherchez le Widget de capture. S'il n'est pas visible, cliquez sur le Menu du widget (représenté par des carrés superposés) et sélectionnez Capture

Dans le widget Capture, cliquez sur le bouton Démarrer l'enregistrement (une icône en forme de cercle) ou appuyez sur Touche Windows + Alt + R pour commencer l'enregistrement.

(une icône en forme de cercle) ou appuyez sur pour commencer l'enregistrement. Assurez-vous que l'accès à votre microphone est activé en cliquant sur l'icône Microphone dans le widget Capture

Cliquez sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement (une icône carrée) dans le widget Capture ou appuyez à nouveau sur Touche Windows + Alt + R

Votre enregistrement sera sauvegardé dans le dossier Vidéos > Captures par défaut.

Utiliser l'outil de découpage

L'outil d'écrêtage de Windows 11 a évolué au-delà des simples captures d'écran. Il offre désormais des fonctionnalités d'enregistrement d'écran intégrées, ce qui en fait un outil polyvalent pour la capture d'images et de vidéos. Voici comment procéder :

Recherchez Outil de découpe dans le menu Démarrer

dans le menu Démarrer Cliquez sur le bouton Enregistrer. Ensuite, utilisez votre souris pour dessiner un rectangle autour de la zone exacte de l'écran que vous souhaitez capturer

Après avoir sélectionné la zone d'enregistrement, cliquez sur le bouton Démarrer. Un compte à rebours de trois secondes s'affiche, après quoi l'enregistrement commence

Une fois que vous avez capturé le contenu souhaité, cliquez sur le bouton Stop

Par défaut, votre enregistrement sera sauvegardé dans le dossier Vidéos, prêt à être affiché ou partagé selon vos besoins.

💡Pro Tip: Voici quelques raccourcis clavier pour vous faciliter la tâche :

Démarrer/Arrêter l'enregistrement : Appuyez sur la clé Windows + Alt + R pour activer/désactiver l'enregistrement

Ouvrir la barre de jeu Xbox : Appuyez sur la touche Windows + G

3. Activation de l'enregistrement d'écran sur Mac

Utilisation de la barre d'outils de capture d'écran

Appuyez sur Shift + Commande + 5 pour ouvrir la barre d'outils Capture d'écran

pour ouvrir la barre d'outils Capture d'écran Sélectionnez l'option d'enregistrement : Pour enregistrer la totalité de l'écran, cliquez sur le bouton Enregistrer la totalité de l'écran (un rectangle avec un cercle dans le coin) Pour enregistrer une partie de l'écran, cliquez sur le bouton Enregistrer une partie sélectionnée (un rectangle en pointillés avec un cercle dans le coin), puis faites glisser pour sélectionner la zone souhaitée



il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le son de l'écran pour l'enregistrer la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau

Cliquez sur Options pour définir vos paramètres, tels que l'emplacement d'enregistrement, le chronomètre et l'utilisation d'un microphone intégré pour l'audio

pour définir vos paramètres, tels que l'emplacement d'enregistrement, le chronomètre et l'utilisation d'un microphone intégré pour l'audio Cliquez sur le bouton Enregistrer à droite de la barre d'outils

à droite de la barre d'outils Cliquez sur le bouton Stop (un cercle avec un carré à l'intérieur) dans la barre de menu ou appuyez sur Commande + Contrôle + Echap

L'enregistrement sera sauvegardé à l'emplacement de votre choix ou sur le bureau par défaut.

Utilisation de QuickTime Player

Le lecteur QuickTime est l'outil multimédia polyvalent de votre Mac. Il vous permet de lire des vidéos, d'effectuer des modifications en cours et même d'enregistrer votre écran.

Pour accéder à QuickTime Player, accédez à votre dossier Applications via le Finder et ouvrez QuickTime Player

et ouvrez Dans la barre de menu, cliquez sur Fichier > Nouvel enregistrement d'écran

il n'y a pas d'autre solution que d'enregistrer le son la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau

Une fenêtre d'enregistrement apparaît. Cliquez et faites glisser pour choisir la zone spécifique de votre écran que vous souhaitez capturer

Avant l'enregistrement, cliquez sur la flèche déroulante située à côté du bouton d'enregistrement pour sélectionner le microphone de votre choix pour l'entrée audio

il n'y a pas d'autre solution que de cliquer sur le bouton "enregistrer" la société de gestion de l'eau est une société de gestion de l'eau

Cliquez sur le bouton Enregistrer pour commencer. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Stop dans la barre de menu

Votre enregistrement s'ouvrira automatiquement dans QuickTime Player et vous pourrez le sauvegarder à l'emplacement de votre choix.

💡Pro Tip: Pour les utilisateurs de Mac, le raccourci Shift + Commande + 3 prend une capture d'écran de votre écran entier, et Shift + Commande + 4 vous permet de sélectionner une zone spécifique pour votre capture d'écran.

Faisons en sorte que le son soit aussi bon que l'apparence de votre écran ! Que vous soyez un gourou de la technologie en train de créer un didacticiel ou un formateur en train d'expliquer un concept complexe à un stagiaire, la capture d'un son de haute qualité est la clé.

Elle ajoute une couche supplémentaire de professionnalisme et rend vos enregistrements plus attrayants. Nous allons donc nous pencher sur les détails de l'enregistrement audio à l'aide de votre écran.

Étape 1 : Installer et paramétrer votre logiciel d'enregistrement

Il est essentiel de sélectionner un logiciel d'enregistrement approprié . Pour Windows, des options comme OBS Studio ou la barre de jeu intégrée de la Xbox sont populaires.

Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser QuickTime Player ou OBS Studio

Les utilisateurs d'Android peuvent envisager l'enregistreur d'écran AZ

les utilisateurs d'iOS peuvent utiliser l'enregistreur d'écran intégré

Téléchargez le logiciel à partir d'une source vérifiée. Suivez les invites instructions d'installation pour le paramétrer sur votre appareil.

Ensuite, ouvrez le logiciel et familiarisez-vous avec son interface. Ajustez les paramètres de base tels que le dossier de sortie, la qualité vidéo et la fréquence d'images en fonction de vos besoins.

📌 Exemple : Imaginez que vous êtes un développeur de logiciels et que vous préparez un tutoriel pour une nouvelle fonctionnalité d'une application. Avec OBS Studio, vous pouvez :

Configurer plusieurs paramètres pour passer de votre éditeur de code à l'application en cours d'exécution de manière transparente

Intégrer l'audio de votre microphone pour la narration et l'audio du système pour capturer les sons de l'application, offrant ainsi une expérience d'apprentissage complète aux spectateurs

Étape 2 : Choisissez votre source audio

Le choix de la bonne source audio fait toute la différence pour des enregistrements d'écran de haute qualité. Tout d'abord, décidez si vous souhaitez capturer l'audio du système (ce qui est lu sur votre ordinateur) ou l'audio externe (votre voix ou un microphone tiers).

De nombreux outils d'enregistrement, comme OBS Studio et QuickTime, vous permettent de choisir plusieurs sources audio, ce qui vous assure de pouvoir mélanger les entrées du système et du microphone de manière transparente.

📌 Exemple : Si vous créez une démo de logiciel, vous voudrez probablement capturer le son du logiciel (par exemple, les clics, les notifications) et votre voix. Dans ce cas, paramétrez votre son système pour capturer le son du logiciel et utilisez votre microphone intégré ou externe pour votre voix.

Le choix de la source audio dépend entièrement de ce que vous enregistrez. Ne négligez pas cet aspect : un son de mauvaise qualité peut être une source de distraction majeure pour les spectateurs, quelle que soit la qualité de vos images.

Étape 3 : Configurer les paramètres audio

La configuration de vos paramètres audio permet d'obtenir un son et une voix clairs. Les outils d'enregistrement, comme OBS Studio ou Camtasia, proposent un menu de paramètres dans lequel vous pouvez régler les niveaux d'entrée audio.

Si vous êtes l'enregistrement d'une présentation ou un tutoriel, les bruits de fond peuvent être une source de distraction importante. Utilisez les filtres de suppression du bruit pour éviter les bruits de fond et l'écho de la voix.

Avec les préférences système adéquates, votre audio correspondra à la qualité de vos visuels, créant ainsi un enregistrement professionnel et homogène.

Étape 4 : Tester le son

Vous ne pouvez pas vous permettre d'omettre de tester votre son avant d'enregistrer. C'est un peu comme accorder un instrument avant un concert : vous voulez que tout sonne bien. À l'issue de la configuration de vos paramètres audio, faites un test rapide en enregistrant un court clip

✅ Vérifiez les points suivants avant d'enregistrer le son:

Le niveau de volume est-il approprié ?

Le son est-il clair et audible ?

Y a-t-il des bruits parasites ?

Ce test permet de s'assurer que tout est aligné et que rien n'est déformé pendant votre enregistrement complet. Tester le son est le moyen le plus simple d'éviter un enregistrement à refaire, ce qui permet de gagner du temps et de garantir un produit final sans accroc.

🧠 Le saviez-vous ? Le contenu vidéo représente plus de la moitié du budget de l'entreprise 60.1% de la moyenne quotidienne des médias sociaux d'ici 2025.

Étape 5 : Démarrer l'enregistrement de l'écran

Maintenant que votre système audio est paramétré et testé, il est temps d'appuyer sur le bouton d'enregistrement et de donner vie à votre contenu. La plupart des logiciels d'enregistrement disposent d'un bouton "Démarrer l'enregistrement" bien visible.

Avant de cliquer dessus, assurez-vous que tout est prêtvotre zone d'écran est sélectionnée, votre source audio est verrouillée et vous êtes mentalement prêt pour ce que vous êtes sur le point de capturer

Respirez profondément avant d'enregistrer afin de ne pas paraître agité pendant l'enregistrement. N'oubliez pas de parler clairement et à un rythme régulier si vous faites la narration d'un guide étape par étape. Si vous présentez un logiciel, veillez à ce que les mouvements de votre souris soient fluides et délibérés.

💡Pro Tip: Une petite astuce utilisée par de nombreux professionnels consiste à commencer par une brève introduction ou une phrase qui aidera à ancrer l'enregistrement - cela vous donne également un point de référence lors de la modification en cours.

Étape 6 : Modifier votre enregistrement (facultatif)

Une fois l'enregistrement achevé, vous pouvez le modifier pour épurer le contenu et supprimer les mots de remplissage de votre discours. Vous pouvez également supprimer les pauses gênantes et ajouter des légendes pour rendre vos enregistrements plus utiles.

Des outils tels que Camtasia ou Adobe Premiere Pro peuvent vous aider à couper les images vidéo, à ajuster les niveaux audio et même à ajouter des superpositions de texte ou des annotations pour clarifier les points clés.

Par exemple, si vous créez une démo de produit, vous pouvez mettre en évidence certaines fonctionnalités grâce à un effet de zoom ou ajouter des légendes pour attirer l'attention sur les éléments importants.

La modification en cours transforme vos séquences brutes en une présentation soignée et professionnelle.

Dépannage des problèmes de son les plus courants

Le dépannage des problèmes de son peut être un casse-tête, mais avec la bonne approche, vous pouvez facilement résoudre les problèmes courants.

Faibles niveaux audio

Si votre voix est trop faible par rapport au son du système, essayez de régler les niveaux d'entrée de votre microphone.

Dans un logiciel comme OBS Studio, vous pouvez modifier les curseurs audio pour vous assurer que les sons de votre voix et du système sont équilibrés. Si le son est toujours trop faible, vérifiez les paramètres de votre micro et assurez-vous qu'il n'est pas coupé ou désactivé.

Bruit de fond

Il s'agit d'un problème gênant qui peut gâcher un enregistrement par ailleurs parfait. La plupart des outils, comme Camtasia et QuickTime, offrent des fonctionnalités de réduction du bruit qui filtrent les sons indésirables.

Si votre son n'est pas synchronisé avec la vidéo, vérifiez vos paramètres de suivi ou utilisez un logiciel comme Adobe Premiere Pro pour aligner manuellement les pistes audio et vidéo.

Écho de la voix

L'écho vocal se produit lorsque le son des haut-parleurs ou du casque est capté par le microphone, créant ainsi un signal audio retardé et répété.

Portez un casque pour éviter les fuites sonores, réglez le volume des haut-parleurs et éloignez le microphone des sources de sortie audio.

En résolvant ces problèmes courants, vous vous assurerez que vos enregistrements sont aussi professionnels qu'ils en ont l'air, que votre public est attentif et que votre message est clair.

Bonnes pratiques d'enregistrement d'écran pour une meilleure qualité sonore

Pour obtenir une qualité sonore optimale dans vos enregistrements d'écran, il ne suffit pas d'appuyer sur la touche d'enregistrement. Voici quelques bonnes pratiques clés qui peuvent faire la différence dans la qualité sonore de vos enregistrements.

🎤 Utilisez un microphone de qualité

Les micros intégrés peuvent capter des bruits indésirables. Investissez dans un micro externe comme le Blue Yeti ou le Rode NT-USB pour un son plus clair

ou le pour un son plus clair Gardez le micro à une distance de 6 à 8 pouces de votre bouche pour éviter les bruits parasites ou les sons étouffés

🏠 Tenez compte de l'acoustique de la pièce

Enregistrez dans un espace calme pour minimiser les bruits de fond

Utilisez des matériaux souples comme des tapis, des rideaux ou des panneaux de mousse pour réduire les réflexions sonores

🔇 Mettez en sourdine les notifications et fermez les applications inutiles

Désactivez les sons du système et mettez les notifications en sourdine pour éviter toute distraction pendant l'enregistrement

Fermez les applications susceptibles d'affecter les performances du système ou la qualité audio

✂️ Modification en cours d'enregistrement

Utilisez un éditeur vidéo (comme Camtasia ou OBS Studio ) pour éliminer les bruits de fond et ajuster les niveaux audio

ou ) pour éliminer les bruits de fond et ajuster les niveaux audio Équilibrer les sons de la voix et du système pour une expérience d'écoute plus professionnelle

Sans un système unifié pour capturer les décisions, les informations clés dont vous avez besoin peuvent être enfouies dans les discussions, les e-mails ou les feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez capturer instantanément les discussions, les tâches et les clips enregistrés, et les transformer en tâches exploitables sans avoir à passer d'une plateforme à l'autre. Fini les sauts de plateforme !

Après avoir appris à enregistrer et à affiner vos enregistrements d'écran, passons au niveau supérieur grâce à ClickUp .

C'est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat - le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Créer des enregistrements d'écran pour partager des retours d'expérience ClickUp Clips intègre en toute transparence l'enregistrement d'écran dans votre flux de travail, ce qui facilite la capture de guides pratiques rapides, le retour d'information sur les projets ou l'explication de tâches complexes à des équipes distantes. C'est un outil qui permet de gagner du temps, d'améliorer la productivité et d'assurer une communication claire.

capturez, partagez et collaborez en toute transparence avec ClickUp Clips

Vous avez besoin d'expliquer un flux de travail complexe ou de donner votre avis sur un projet ? Au lieu de taper un long e-mail, appuyez simplement sur le bouton d'enregistrement dans Clips. Expliquez le problème à votre équipe tout en racontant votre processus de réflexion. La vidéo est automatiquement jointe à la tâche ou au projet concerné, ce qui garantit que tout reste organisé.

Regardez cette vidéo pour apprendre à utiliser les ClickUp Clips 👇

Voici comment vous pouvez enregistrer des écrans sur ClickUp pour la collaboration au sein de l'équipe et la communication :

Ouvrez la tâche dans laquelle vous souhaitez enregistrer une vidéo

Allez dans la boîte de commentaires et cliquez sur l'icône vidéo pour démarrer l'enregistrement

Choisissez une option microphone appropriée pour enregistrer l'audio, comme votre micro par défaut ou tout périphérique connecté

Choisissez l'écran, l'onglet du navigateur ou la fenêtre d'application spécifique que vous souhaitez capturer

Commencez l'enregistrement et achevez votre capture d'écran

Une fois terminé, le Clip est automatiquement ajouté au commentaire pour un partage transparent avec votre équipe

pour un partage transparent avec votre équipe Vous pouvez également télécharger le fichier vidéo pour une utilisation ultérieure ou une référence

2. Enregistrer des clips n'importe où dans ClickUp:

Cliquez sur la barre d'outils d'action globale de votre page ClickUp et sélectionnez l'icône enregistreur d'écran

Après l'enregistrement, votre vidéo sera stockée dans le Hub Clips, où vous pourrez facilement y accéder, la gérer ou la partager dans votre espace de travail

Convertir les enregistrements d'écran en tâches

Mais ce n'est pas tout - ClickUp va encore plus loin en vous permettant de convertir les Clips en tâches ClickUp. Par exemple, si votre enregistrement d'écran met en évidence des points à améliorer dans un projet, vous pouvez immédiatement transformer ces informations en tâches ClickUp. Cela permet à votre équipe de rester alignée et de s'assurer qu'aucun point critique n'est négligé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-7.png Convertir vos Clips en tâches ClickUp /$$img/

ne vous contentez pas d'enregistrer, agissez ! Convertissez vos Clips en tâches au sein de ClickUp pour faire avancer les projets_

Transcrire les enregistrements avec l'IA

Pour plus de commodité, vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain pour transcrire vos Clips. Imaginez que vous puissiez rechercher des détails spécifiques dans vos enregistrements sans avoir à rejouer toute la vidéo - ClickUp Brain rend cela possible.

Pour plus de commodité, vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain pour transcrire vos Clips. Imaginez que vous puissiez rechercher des détails spécifiques dans vos enregistrements sans avoir à rejouer toute la vidéo - ClickUp Brain rend cela possible.

La génération automatique de transcriptions consultables permet d'accéder rapidement aux informations importantes, ce qui fait de Teams non seulement un outil de communication, mais aussi une puissante ressource de connaissances pour votre équipe.

Avantages de l'intégration de Teams dans les flux de travail de l'équipe

L'intégration de Clips dans votre flux de travail peut transformer la façon dont votre équipe communique. Voici pourquoi :

🙌 Clarité et contexte : Une vidéo de 2 minutes transmet souvent plus de choses qu'un e-mail de 10 paragraphes

🙌 Efficacité : Enregistrez une fois, partagez instantanément et réduisez les temps de réunion

Centralisation des connaissances : Stockez les Clips dans Hub Clips, créant ainsi une base de connaissances consultable pour référence ultérieure

🙌 Collaboration à travers les fuseaux horaires : Parfait pour les équipes asynchrones où les membres peuvent revoir les enregistrements à leur convenance

📌 Exemple: Une équipe de conception mondiale peut utiliser Clips pour partager des commentaires itératifs sur des prototypes, éliminant ainsi le besoin de réunions en direct tout en maintenant un enregistrement clair des suggestions.

Améliorez vos enregistrements d'écran avec ClickUp

L'enregistrement d'écran est un moyen puissant de collaboration, de communication et de productivité. L'intégrer dans votre flux de travail peut transformer la façon dont vous expliquez des processus complexes, partagez des commentaires ou vous connectez avec des équipes distantes.

ClickUp Clips vous aide à intégrer l'enregistrement d'écran dans vos processus quotidiens. De la capture d'idées à la volée au partage de mises à jour en quelques secondes, ClickUp vous permet de communiquer visuellement et de collaborer sans effort, le tout sur une seule plateforme.

Alors, pourquoi jongler avec plusieurs outils quand ClickUp a tout ce qu'il vous faut ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et découvrez la puissance de ClickUp Clips !