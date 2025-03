15 meilleures alternatives aux groupes Facebook en 2025

Vous cherchez un espace pour créer une communauté florissante en ligne pour les membres les plus précieux de votre public ? Les groupes Facebook peuvent être un point de départ facile, mais ils sont souvent insuffisants lorsque votre communauté grandit et évolue.

Une fois l'enthousiasme initial retombé, vous remarquerez probablement que la plateforme ne dispose pas des fonctionnalités avancées nécessaires à la création d'une entreprise centrée sur la communauté, telles qu'une stratégie de marque personnalisée, des outils d'analyse avancés et des outils de gestion d'évènements.

C'est pourquoi nous avons compilé une liste des meilleures alternatives à Facebook Groups. Des applications de messagerie gratuites aux puissants logiciels de streaming vidéo, ces simples plateformes communautaires gratuites sont dotées de fonctionnalités conçues pour connecter, engager et faire évoluer votre communauté comme vous le souhaitez.

⏰ 60-Second Summary

15 meilleures alternatives aux groupes Facebook :

ClickUp: Meilleur pour la collaboration de groupe avec des outils de gestion de projet et de travail Slack: Meilleur pour les professionnels et les équipes d'entreprise Discord: Idéal pour les streamers et les joueurs Mighty Networks: Le meilleur pour créer une communauté en ligne en marque blanche LinkedIn: Meilleur pour les réseaux professionnels et les groupes spécifiques à un secteur d'activité Discourse: Meilleur pour créer des forums communautaires structurés et à source ouverte Circle: Idéal pour les plateformes communautaires dotées d'outils de création de cours intégrés Kajabi Communities: Meilleure plate-forme pour l'hébergement et la vente de cours en ligne Patreon: La meilleure solution pour créer une communauté afin de monétiser le contenu BuddyBoss: Meilleur outil pour créer des communautés en ligne personnalisables Reddit: Meilleur pour la connexion avec des personnes partageant les mêmes idées dans des communautés de niche Bettermode: Idéal pour gérer des communautés professionnelles de clients en marque blanche sur votre site Web Telegram: Idéal pour héberger de grands groupes avec des diffusions et des canaux monétisés WhatsApp: Idéal pour créer des communautés personnelles et professionnelles Hivebrite: Meilleur pour créer des réseaux d'anciens élèves et des communautés professionnelles

Pourquoi opter pour des alternatives aux groupes Facebook ?

Les groupes Facebook sont un moyen facile et populaire de se connecter avec les gens et de construire des communautés en ligne, grâce à leur large portée et à leur accessibilité. À faire, il y a quelques limites :

1. Un partage de fichiers inefficace

Les fichiers et les pièces jointes sont éparpillés dans les messages et les commentaires de n'importe quel groupe Facebook, ce qui les rend difficiles à localiser ou à organiser. Vous devez faire défiler sans cesse pour localiser des messages ou des documents spécifiques.

2. Manque de personnalisation

Bien sûr, les paramètres de Facebook sont faciles à configurer, mais ils ne sont pas vraiment personnalisables. Vous souhaitez modifier la disposition, la police de caractère ou l'expérience utilisateur pour mieux refléter votre marque ? Non. Vous devez vous contenter de l'approche unique de Facebook.

3. Discussions désorganisées

Gérer un groupe Facebook peut ressembler à un travail à temps partiel. Entre les comptes de spam, les trolls et les contrôles limités de l'administrateur, il est difficile d'assurer le bon fonctionnement du groupe. Et comme les outils de Facebook sont assez rigides, vous ne pouvez pas personnaliser la gestion des messages, des approbations ou de la modération.

Voici la bonne nouvelle : Facebook n'est pas la seule plateforme de création de communautés. Il existe plusieurs plateformes qui vous donnent beaucoup plus de contrôle et vous aident à créer un espace qui ressemble exactement à votre marque.

Certaines alternatives aux groupes Facebook proposent même des outils de monétisation et d'engagement de la communauté.

Les 15 meilleures alternatives aux groupes Facebook : En un coup d'œil

Nom de l'outil Meilleures fonctionnalités Convient à Prix ClickUp* - Gestion de tâches et de projets, environnements de travail personnalisables, outils de collaboration en temps réel et modèles de gestion de communauté intégrés Slack Discussions organisées, DMs, partage de travail Lieu de travail Gratuit Discord Forums gratuits, streaming de jeux Forums de jeux Gratuit Mighty Networks Gated Memberships, People Explorer, IA-Boosted Member Engagement Communautés gratuites et payantes + Cours, Live Streams, et évènements 41$/mois LinkedIn Réseautage professionnel, discussions de groupe ciblées Communautés axées sur l'industrie Free Discourse Forums Open Source, outils de modération Logiciel Open-Source (GitHub) 50 $/mois Circle Plate-forme communautaire, DMs et cours Communautés 89 $/mois Kajabi Community - Cours asynchrones, e-mail marketing et entonnoirs - Cours asynchrones et adhésions simples - $55/mois Patreon Abonnements Créateurs et artistes 5% des gains BuddyBoss Plate-forme communautaire personnalisable et options d'intégration de cours en ligne Création de communautés de marque 299 $/an Reddit Forums de discussion, évaluation des réponses Forums de conversation ouverts Free Bettermode Forums en marque blanche pour sites Web Communautés de clients sur un site Web 19 $/mois Télégramme - Diffusion monétisée, canaux et discussions - Diffusion en direct et messages - Free free - WhatsApp - Chat crypté (1:1 + groupes), appel WiFi, travail avec mobile 1:1 & appel de groupe Free - Hivebrite - Chat crypté (1:1 + groupes), appel WiFi, travail avec mobile Free - Hivebrite - Chat crypté (1:1 + groupes), appel WiFi, travail avec mobile Free - Hivebrite - Chat crypté (1:1 + groupes), appel WiFi, travail avec mobile Free Hivebrite - Forums, gestion d'évènements et tableaux d'offres d'emploi - Communautés d'anciens élèves - Personnalisé - Gratuit

Les 15 meilleures alternatives aux groupes Facebook

Nous avons testé un large intervalle de plateformes communautaires pour trouver les meilleures alternatives aux groupes Facebook, et nous sommes ravis de partager nos conclusions. Voici les meilleures options qui vous permettent de créer votre propre communauté en ligne avec des expériences utilisateur améliorées.

1. ClickUp (le meilleur pour la collaboration de groupe avec des outils de gestion de projet et de flux travail)

connectez-vous avec des personnes sur ClickUp et collaborez en temps réel

Si vous cherchez une alternative aux groupes Facebook qui vous aide à vous connecter et à établir des connexions significatives avec les membres de votre communauté, ClickUp est exactement ce qu'il vous faut.

ClickUp est l'application tout pour le travail qui combine la gestion de projet, les documents et la communication d'équipe, le tout sur une seule plateforme-accélérée par l'automatisation et la recherche IA de nouvelle génération. Vous pouvez l'utiliser pour inviter des membres en tant qu'invités ou les ajouter à votre espace de travail pour une collaboration en douceur à travers des projets de construction de communauté.

Avec ClickUp Discuter avec ClickUp Chat, vous pouvez envoyer des messages personnels pour des interactions individuelles. Si vous collaborez avec un membre de l'équipe ou si vous l'encadrez, vous pouvez facilement transformer vos discussions en tâches exploitables.

Contrairement aux groupes Facebook, vous n'avez pas besoin d'ajouter plusieurs pièces jointes à répétition. ClickUp Discute vous permet de lier les tâches et les messages pour vous assurer que tout le monde connaît le contexte. Vous pouvez également organiser le Chat en Espaces en créant des canaux publics et privés distincts pour différentes idées ou projets.

Besoin de partager des mises à jour à l'échelle de la communauté ? **Utilisez les messages pour faire des annonces, susciter des discussions ou partager des idées passionnantes

connectez-vous avec les membres de votre communauté et suivez les tâches en utilisant ClickUp Chat_

Le plus intéressant ? Vous pouvez trouver n'importe quel message en utilisant la fonctionnalité de recherche dans le Messages. Plus besoin de faire défiler des centaines de messages pour trouver une information pertinente.

Pour commencer, rien de plus simple avec la fonction Modèle de gestion de communauté ClickUp . Il s'agit d'une installation prête à l'emploi qui vous aide à organiser votre espace de travail, planifier les stratégies de communication , rationalisez les flux de travail et commencez à développer votre communauté sans perdre de temps à chercher des solutions.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Enregistrez et partagez des vidéos ou des présentations à l'écran sans effort pour communiquer visuellement des idées ou des instructions avec ClickUp Clips Collaborez avec les membres de la communauté en temps réel avec ClickUp Documents . Il offre des contrôles d'accès sécurisés pour garantir la confidentialité et la sécurité

Obtenez automatiquement des résumés de projets et suivez la progression des tâches grâce à ClickUp Brain Rationalisez facilement les stratégies d'équipe et alignez les objectifs grâce à des outils prédéfinis et personnalisablesmodèles de plans de communication Simplifiez la planification de votre contenu grâce à des modèles de plans de communication prêts à l'emploimodèles de médias sociauxconçus pour vous faire gagner du temps

Intégration avec plus de 1 000 applications telles que Slack, Google Drive et Zoom avec Intégrations ClickUp pour tout gérer en un seul endroit

Limites de ClickUp

L'intervalle de fonctionnalités peut submerger les nouveaux utilisateurs et nécessiter du temps pour être maîtrisé

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

À quoi les utilisateurs réels font-ils allusion à propos de ClickUp ?

Notre défi était de créer une organisation virtuelle qui fournisse suffisamment de structure sans étouffer les différentes équipes, toutes avec une culture et un style de travail différents. La sauce secrète a été d'adopter une approche réellement ascendante, chacun partageant ses bonnes pratiques en cours de route. Le résultat a été une culture virtuelle collaborative qui est véritablement autogérée et qui s'améliore constamment grâce à l'innovation et au retour d'information des utilisateurs.

David Corner, responsable numérique pour l'Europe chez STANLEY Security

2. Slack (meilleur pour la collaboration sur le lieu de travail et en entreprise)

le site web de l'entreprise est en cours de développement LinkedIn Les groupes LinkedIn constituent un moyen fantastique de créer une communauté au sein d'une plateforme de médias sociaux. Ces groupes créent un espace communautaire où des personnes partageant les mêmes idées peuvent se connecter, échanger des idées et se développer ensemble.

Vous pouvez définir les paramètres du groupe, inviter vos connexions à rejoindre les groupes et ajouter le lien du groupe à votre profil LinkedIn. Cela permet de rester à jour sur les tendances du secteur tout en construisant une communauté qui apporte une réelle valeur ajoutée. LinkedIn vous permet également de diffuser des annonces payantes pour promouvoir votre groupe.

Les meilleures fonctionnalités de LinkedIn

Accédez à des opportunités de réseautage mondial au-delà des limites géographiques

Partagez des blogs, des livres blancs, des infographies, des vidéos et bien plus encore avec un public ciblé

Utiliser des groupes pour mener des études de marché et se tenir au courant des tendances

Les limites de LinkedIn

À ne fait pas d'options intégrées pour monétiser votre groupe

La diffusion en direct est trop complexe, nécessitant une approbation et un logiciel externe pour la mise en place

Prix de LinkedIn

Free

Premium: 29,99 $/mois

29,99 $/mois Business: 59,99 $/mois

Evaluations et critiques de LinkedIn

G2: 4.3/5 (350+ commentaires)

4.3/5 (350+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

À quoi les utilisateurs réels font-ils allusion à propos de LinkedIn ?

J'aime le fait que les gens puissent partager du contenu pertinent et important au sein du groupe, des intérêts communs, des offres d'emploi importantes et des articles (sur LinkedIn). J'aimerais qu'il soit plus facile de rechercher du contenu à partir des posts passés au lieu de faire défiler pendant un certain temps.

Revue de G2

**Les groupes LinkedIn remontent à 2005, ce qui en fait l'un des plus anciens outils de communauté en ligne encore utilisés aujourd'hui !

6. Discourse (Meilleur outil pour créer des forums communautaires structurés et ouverts)

le site web de la Commission européenne est en cours d'actualisation Discours Discourse est une plateforme open-source, hébergée sur GitHub. Il s'agit d'une version moderne des forums de discussion classiques. Discourse vous permet d'ajouter des modérateurs de communauté et dispose d'une fonctionnalité de notification pratique pour vous tenir au courant lorsque quelqu'un répond à vos messages.

Cela dit, Discourse est très basique par rapport à certaines plateformes communautaires plus avancées. Il est mieux adapté pour les communautés de développeurs avec quelques connaissances en matière de code, car les paramètres peuvent être difficiles à mettre en place par soi-même.

Les meilleures fonctionnalités de Discourse

Suivez et gérez efficacement le contenu grâce à un système de file d'attente simple pour les modérateurs

Personnalisez les notifications en paramétrant des alertes granulaires pour surveiller des catégories spécifiques

Maintenir la maintenance et résoudre les problèmes de manière efficace grâce à un suivi essentiel des journaux

Surveillez les interactions des utilisateurs de manière transparente en utilisant des notes utiles pour les engagements à plusieurs membres

Limites de Discourse

Discourse est conçu pour les développeurs et nécessite des compétences d'administrateur système pour l'hébergement et l'installation

Le passage d'une autre plateforme de communauté personnelle à Discourse peut être difficile et prendre du temps

Prix de Discourse

Débutant: 20$/mois

20$/mois Standard: 100 $/mois

100 $/mois Business: 500$/mois

500$/mois Enterprise: Prix personnalisé

Capterra: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires G2: 4.0/5 (60+ commentaires)

À propos de Discourse, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

Discourse est vraiment facile à utiliser et permet une discussion ouverte dans une plateforme de type forum. Il est tout à fait personnalisable et vous pouvez créer différents sujets et catégories, et également suivre l'engagement des utilisateurs.

Revue G2

étiquette : 💡Pro Tip: Si vous n'êtes pas à l'aise avec la technologie, Discourse fait un service pour construire la communauté pour vous, mais il vient avec une étiquette de prix élevé - environ 100 $/mois.

7. Circle (le meilleur pour les plateformes communautaires avec des outils de création de cours intégrés)

le site web de l'université d'Amsterdam a été mis à jour en 2008 Cercle Circle est une plateforme communautaire pour les créateurs, les coachs et les entrepreneurs qui veulent gagner des revenus passifs grâce à leurs cours et évènements. Au sein de la plateforme, vous pouvez créer des groupes basés sur des cohortes et des leçons au goutte-à-goutte, envoyer des DM en masse et mener des sessions de coaching personnelles ou en groupe

Il vous permet même de créer un flux d'accueil personnel pour tous les membres de la communauté et d'envoyer des digests hebdomadaires automatisés pour améliorer l'engagement. La meilleure fonctionnalité de Circle est la vidéo en direct. Vous pouvez fixer des heures de bureau, organiser des sessions AMA en direct et faire du livestreaming pour interagir avec votre communauté.

Meilleures fonctionnalités de Circle

Personnalisez la plateforme pour refléter l'identité unique de votre marque

Facilitez la messagerie privée et directe et les discussions de groupe pour favoriser des connexions plus profondes

Créez des pages de renvoi personnalisées pour les évènements en direct

Limites du Cercle

Les espaces ne sont pas polyvalents ; vous ne pouvez pas combiner des discussions avec des espaces de cours

L'application Android est limitée et il n'existe pas d'option pour une application en marque blanche

Prix de Circle

Professionnel: 89 $/mois

89 $/mois Business: 199$/mois

199$/mois Enterprise: $360/mois

$360/mois Plus Application de marque: Prix personnalisé

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.8/5 (20+ avis)

À propos de Circle, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

Circle.so excelle dans la fourniture d'une interface intuitive et conviviale qui simplifie la création et la gestion de communautés.

Revue G2

✨ Fun Fact: Les espaces de Circle, de type watercooler, permettent des discussions décontractées, ce qui en fait un outil idéal pour favoriser les connexions hors sujet dans les groupes professionnels.

8. Kajabi Communities (Meilleur pour l'hébergement et la vente de cours en ligne)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image13-2-1400x1380.png Alternatives aux groupes Facebook : Kajabi Communities (Meilleur pour l'hébergement et la vente de cours en ligne) /$$img/

le site web de l'association a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale Communautés Kajabi Kajabi est largement reconnu comme une plate-forme pour la construction et la gestion des entreprises en ligne. Elle vous permet de créer votre propre site Web, de concevoir des programmes de cours ou de coaching, de traiter les paiements, de mener des campagnes de marketing et de mettre en place des entonnoirs de vente, le tout à partir d'un seul et même endroit.

Ce qui différencie Kajabi en tant qu'alternative aux groupes Facebook, c'est sa fonctionnalité de produit communautaire. Cet outil vous permet de créer un espace communautaire directement sur votre site Web, fonctionnant un peu comme un forum.

Les meilleures fonctionnalités de Kajabi Communities

Construisez un site web d'adhésion avec un constructeur de site web robuste

Accédez à un large intervalle de modèles de pages d'atterrissage personnalisables

Utilisez les outils intégrés de marketing par e-mail pour une utilisation transparente communication de groupe Utiliser un logiciel d'entonnoir de vente pour impliquer les clients potentiels à chaque étape de leur parcours

Créer des expériences d'apprentissage gamifiées avec un suivi de la progression, des quiz et des certificats

Limites de Kajabi Communities

Outils limités pour l'engagement des étudiants et des communautés

Le prix peut être élevé pour la construction d'une communauté

Prix de Kajabi Communities

Kickstarter: 69 $/mois

69 $/mois Basique: 149$/mois

149$/mois Croissance: 199$/mois

199$/mois Pro: 399 $/mois

G2: 4.3/5 (80+ reviews)

4.3/5 (80+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

À quoi les utilisateurs réels disent-ils à propos de Kajabi Communities ?

Kajabi Communities est une plateforme tout-en-un facile à mettre en œuvre pour les cours, le site web, les e-mails, le panier d'achat, et bien plus encore. Il y a des étiquettes, des séquences d'e-mails, des quiz, des podcasts, des blogs, l'hébergement de vidéos et une flexibilité incroyable.

Revue G2

9. Patreon (le meilleur pour créer une communauté afin de monétiser le contenu)

le site web de l'association est en anglais Patreon Patreon permet aux créateurs de contenu de développer et de monétiser plus facilement leurs communautés. Il s'agit d'une plateforme d'adhésion qui vous permet de gagner facilement des revenus grâce à des services d'abonnement. L'installation est simple : inscrivez-vous, créez vos paliers d'abonnement et commencez à offrir des avantages exclusifs à vos fans. Ces avantages peuvent inclure l'accès à votre flux Patreon, des discussions de groupe réservées aux membres, des forums et d'autres bonus spéciaux.

Patreon vous permet d'établir une connexion plus profonde avec votre public. Vous offrez à vos fans un traitement VIP tout en construisant une structure communautaire durable autour de votre travail. Qui n'aimerait pas cela ?

Les meilleures fonctionnalités de Patreon

Créez des forums exclusifs pour des catégories de membres spécifiques grâce à l'intégration de Discourse

Attribuer des rôles sur Discord pour récompenser les assistants fidèles

Gagnez un revenu continu grâce à des abonnements récurrents

Limites de Patreon

La plateforme n'offre pas autant de contrôle que la gestion de groupes sur votre propre site web

Patreon prélève un pourcentage de vos gains obtenus par le biais de la plateforme

Prix de Patreon

**Free : gratuit

Pro: 8% des gains

8% des gains Premium: 12% des gains

G2: 4.1/5 (60+ reviews)

4.1/5 (60+ reviews) Capterra: 4.9/5 (100+ commentaires)

À propos de Patreon, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

Patreon est un moyen formidable d'établir une connexion avec vos clients et de leur donner l'impression qu'ils font partie d'une communauté spéciale.

Revue G2

🧠 Le saviez-vous? Les créateurs sur Patreon ont collectivement gagné plus de 8 milliards de dollars depuis son lancement, ce qui en fait une plateforme de premier plan pour les communautés monétisées.

10. BuddyBoss (Le meilleur pour créer des communautés en ligne personnalisables)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image16-1400x892.png BuddyBoss (Le meilleur pour créer une communauté avec des fonctionnalités personnalisées) /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Patron BuddyBoss a commencé comme un logiciel open-source, donnant aux utilisateurs la liberté de le peaufiner et de le personnaliser comme ils le souhaitaient. Au fil du temps, il s'est transformé en une plateforme communautaire en ligne.

Avec BuddyBoss, vous pouvez créer une expérience communautaire de type Facebook directement sur votre site WordPress. Il vous permet d'ajouter des fonctionnalités personnalisées de construction et de gestion de communauté, telles que des boutiques en ligne, des traductions, des tableaux de bord d'activité et des mentions. Cependant, ses options de conception sont limitées, vous aurez donc besoin d'un bon thème pour rendre votre site visuellement attrayant.

Les meilleures fonctionnalités de BuddyBoss

Créez des profils d'utilisateurs, des fils d'actualité, des messageries privées, des forums et des groupes sociaux avec des fonctionnalités intégrées

Intégrer de manière transparente avec LearnDash et WooCommerce pour vendre du contenu par le biais d'abonnements ou de paiements uniques

Améliorer l'engagement des membres en ajoutant la gamification, des tableaux d'emploi, des évènements, et plus encore avec des plugins WordPress compatibles

Limites de BuddyBoss

Bien que convivial, il peut prendre du temps à maîtriser si vous êtes novice en matière de WordPress ou de plateformes communautaires

Des plugins supplémentaires peuvent être nécessaires pour des fonctions spécifiques

Prix de BuddyBoss

Forfait pour un seul site: $299/an

$299/an Plan pour cinq sites: $349/an

$349/an Plan pour dix sites: $449/an

$449/an Forfait standard: $179/mois, facturé annuellement

$179/mois, facturé annuellement Service À Terminé: Moyennant un supplément unique de 1 999 $, ce service offre des services améliorés de conception de marque et de marketing, ajoutés au forfait standard

Moyennant un supplément unique de 1 999 $, ce service offre des services améliorés de conception de marque et de marketing, ajoutés au forfait standard Module complémentaire pour développeur: Frais uniques de $299

Aucune critique n'est disponible

11. Reddit (Meilleur pour la connexion avec des personnes partageant les mêmes idées dans des communautés de niche)

le site web de l'association est en cours de développement Télégramme Telegram a commencé comme une application de discussion communautaire, mais c'est beaucoup plus que cela maintenant. Considérez-la comme un mélange d'e-mail, de streaming en direct et de messagerie. Vous pouvez envoyer des messages, partager des vidéos et télécharger des fichiers dans un groupe.

Il vous permet de paramétrer différents canaux et de créer des communautés axées sur des paramètres spécifiques. Vous pouvez également épingler les règles du groupe et les messages importants. Ce qui fait de Telegram une excellente alternative aux groupes Facebook, c'est son option de diffusion qui permet de passer en direct et de se connecter avec les membres de votre cible en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Telegram

Créez des groupes pouvant compter jusqu'à 200 000 membres

Répondez à des messages spécifiques dans les discussions de groupe en glissant vers la gauche et en tapant votre réponse

Mentionner des membres dans une discussion de groupe pour attirer leur attention et les impliquer instantanément dans la discussion

Limites de Telegram

Principalement unidirectionnel, sans véritable interaction communautaire

Pas d'assistance pour les évènements en direct ou les cours en ligne

Prix de Telegram

Free

Capterra: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

4.7/5 (6 000+ commentaires) G2: Pas assez de commentaires

À propos de Telegram, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

Ce que j'aime dans Telegram, c'est la possibilité de créer de grands groupes, des canaux, et le partage de fichiers jusqu'à 2 Go est fantastique.

Avis de Capterra

💡Pro Tip: Essayez les sondages et les quiz de Telegram pour rendre vos chaînes plus interactives et maintenir l'engagement des membres.

14. WhatsApp (le meilleur pour créer des communautés personnelles et professionnelles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image4-4.png WhatsApp (le meilleur moyen de créer des communautés personnelles et professionnelles) /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'Internet pour communiquer avec les gens WhatsApp Si WhatsApp est largement utilisé comme une application de messagerie personnelle, il permet également aux utilisateurs de créer un espace communautaire privé (gratuit ou payant) pour entrer en connexion avec des personnes partageant les mêmes idées, des clients actuels ou des clients potentiels. WhatsApp offre une assistance pour les discussions de groupe, la messagerie d'entreprise et même des visioconférences pour une communication transparente en temps réel.

Vous pouvez envoyer des annonces communautaires dans la discussion générale, créer des évènements communautaires, et utiliser l'IA pour obtenir des réponses rapides à toutes les questions. De plus, vous pouvez utiliser l'IA pour obtenir des réponses rapides à vos questions, La taille importante des groupes de WhatsApp vous permet de vous connecter avec des tonnes de membres en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de WhatsApp

Créer des sous-groupes au sein de la communauté pour des sujets spécifiques

Approuvez ou supprimez des membres et contrôlez qui peut envoyer des messages au groupe

Ajouter des membres par le biais de liens ou directement à partir des contacts

Limites de WhatsApp

Toute personne possédant votre numéro de téléphone peut accéder à vos informations personnelles et à votre statut, sauf si vous réglez les paramètres de confidentialité

WhatsApp limite le nombre d'images que vous pouvez envoyer en une seule fois

Prix de WhatsApp

Free

G2: 4.7/5 (80+ commentaires)

4.7/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (15 000+ avis)

À propos de WhatsApp, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

Je pense personnellement que WhatsApp a une bonne base d'audience dans le monde entier, ce qui en fait la meilleure plateforme pour atteindre un maximum de personnes à des fins d'entreprise. Cette plateforme est disponible sur tous les appareils, ce qui permet aux clients de se joindre plus facilement à tout moment.

Revue G2

📖 Lire la suite: Les meilleures alternatives à WhatsApp pour les entreprises

15. Hivebrite (Meilleur pour construire des réseaux d'anciens élèves et des communautés professionnelles)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image14-1.png Hivebrite (Le meilleur pour créer des réseaux d'anciens élèves et des communautés professionnelles) /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Hivebrite Hivebrite est une plateforme communautaire privée dédiée, construite avec les réseaux d'anciens élèves à l'esprit. Elle offre des fonctionnalités telles que des forums de discussion, des groupes et des sous-groupes, une application mobile de marque, et même un tableau d'affichage des offres d'emploi pour partager les opportunités. Vous pouvez la lier à votre CRM pour gérer les évènements en direct, la billetterie et les listes de participants sans vous casser la tête.

Il vous permet également de créer des options de profil personnalisées pour limiter la visibilité et les possibilités de recherche des membres, de sorte que les membres de la communauté ne puissent pas envoyer de messages de spam aux autres. Cela dit, Hivebrite est davantage axé sur la mise en réseau que sur la création d'une communauté active et très engagée.

Les meilleures fonctionnalités de Hivebrite

Créez des sections régionales pour répondre aux besoins des communautés locales et étendre votre portée

Accédez à des données précieuses et à des outils d'analyse pour suivre l'engagement et améliorer les performances

Organisez et gérez des évènements en direct de manière transparente grâce à des fonctionnalités de programmation intégrées

Créez des applications mobiles de marque pour offrir une expérience personnalisée aux membres de votre communauté

Limites d'Hivebrite

Le design et l'interface de la plateforme peuvent sembler un peu dépassés

Prix de Hivebrite

Connexion: 799 $/mois

799 $/mois Scale: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (100+ commentaires)

4.4/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ commentaires)

À propos de Hivebrite, que font les utilisateurs de la vie réelle ?

La conception flexible, la facilité de mise en œuvre, la facilité d'intégration, les fonctionnalités d'interaction avec les membres et le service client de Hivebrite se distinguent. Sans aucune compétence technique (ou des compétences minimales), vous pouvez personnaliser la disposition de chaque page grâce à des éléments de page par glisser-déposer et à un contenu automatisé.

Revue G2

Passer de Facebook Groups à ClickUp

Bien sûr, les groupes Facebook sont un moyen pratique de se connecter avec les gens, d'étendre votre réseau et de promouvoir vos produits. Cependant, pour construire et développer une communauté en ligne vraiment prospère, vous avez besoin d'une plateforme communautaire dédiée qui permet une personnalisation facile et une interaction organisée.

Pour une communauté professionnelle simple, LinkedIn Groups est la meilleure alternative à Facebook. Si vous cherchez à créer une communauté de niche pour votre marque, Mighty Networks pourrait être la solution idéale. Mais si vous voulez une plateforme qui rend la collaboration sans effort, ClickUp est la meilleure alternative aux groupes Facebook.

Avec ClickUp, vous pouvez construire et gérer sans effort votre communauté en ligne, collaborer avec les membres du groupe, suivre la progression des tâches, automatiser les tâches répétitives, et bien plus encore. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et intensifiez vos efforts de renforcement de la communauté !