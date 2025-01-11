Vous essayez de résoudre un problème technique complexe avec un ami lors d'une visioconférence. Vous lui expliquez une procédure étape par étape, mais les mots ne suffisent pas.

Ne serait-ce pas formidable de démontrer visuellement ce que vous voulez dire ? C'est là que l'enregistrement d'écran s'avère utile.

L'enregistrement d'écran est un outil essentiel pour les tutoriels en ligne, les démonstrations de logiciels, et même pour l'enregistrement d'images vidéos d'entreprise . En quoi est-ce mieux que le partage d'écran, me direz-vous ? C'est asynchrone !

Ne vous inquiétez pas, c'est plus simple que vous ne le pensez.

Dans cet article de blog, nous allons vous guider à travers les étapes, vous présenter quelques-uns des meilleurs logiciels d'enregistrement d'écran et vous montrer comment ils peuvent rendre tout, du dépannage à distance à l'enregistrement d'écran communication vidéo asynchrone beaucoup plus facile.

⏰ Résumé en 60 secondes

Comment enregistrer l'écran de votre navigateur :

Améliorer avec des extensions : Utilisez des outils comme Loom ou Screencastify pour des fonctionnalités avancées comme les annotations et les superpositions de webcam

: Utilisez des outils comme Loom ou Screencastify pour des fonctionnalités avancées comme les annotations et les superpositions de webcam Windows : Activez la barre de jeu (Paramètres > Barre de jeu) et appuyez sur Windows + G pour démarrer l'enregistrement

: Activez la barre de jeu (Paramètres > Barre de jeu) et appuyez sur Windows + G pour démarrer l'enregistrement MacOS : Utilisez Commande + Shift + 5 pour accéder à la barre d'outils d'enregistrement d'écran et commencer l'enregistrement

: Utilisez Commande + Shift + 5 pour accéder à la barre d'outils d'enregistrement d'écran et commencer l'enregistrement Chrome OS : Appuyez sur Shift + Ctrl + Afficher les fenêtres ou utilisez l'outil de capture d'écran pour enregistrer

: Appuyez sur Shift + Ctrl + Afficher les fenêtres ou utilisez l'outil de capture d'écran pour enregistrer Ouvrez l'onglet de votre navigateur : Ouvrez l'onglet de votre navigateur : Naviguez jusqu'à l'onglet ou le contenu spécifique que vous souhaitez capturer

: Ouvrez l'onglet de votre navigateur : Naviguez jusqu'à l'onglet ou le contenu spécifique que vous souhaitez capturer Démarrez l'enregistrement : Démarrez l'enregistrement : utilisez l'outil intégré ou un raccourci pour commencer l'enregistrement

: Démarrez l'enregistrement : utilisez l'outil intégré ou un raccourci pour commencer l'enregistrement Arrêter l'enregistrement : Arrêtez l'enregistrement à l'aide du bouton d'arrêt de l'outil ou d'un raccourci désigné

: Arrêtez l'enregistrement à l'aide du bouton d'arrêt de l'outil ou d'un raccourci désigné Sauvegarder votre fichier : Les enregistrements sont sauvegardés automatiquement dans les dossiers par défaut (par exemple, Vidéos ou Films)

Voici un guide simple, étape par étape, pour l'utilisation d'enregistreurs d'écran dans les navigateurs Web.

Enregistrement sur Google Chrome

Tout d'abord, voyons comment enregistrer facilement votre navigateur Google Chrome sous Windows.

Enregistrement sous Windows OS

Pour les utilisateurs de Windows, il existe un outil intégré appelé Windows Game Bar, qui permet d'enregistrer le gameplay et n'importe quelle application sur votre ordinateur, y compris Chrome.

Voyons comment l'utiliser pour enregistrer vos onglets Chrome.

1. Activer la barre de jeu

via Microsoft Windows Tout d'abord, assurez-vous que la barre de jeu est activée. Pour ce faire, allez dans Paramètres Windows, recherchez Barre de jeux, et activez l'option 'Enregistrer des clips de jeu, des captures d'écran...' Cette étape est essentielle pour commencer.

2. Ouverture de Chrome et sélection de l'onglet

Une fois la barre de jeu activée, ouvrez Google Chrome et naviguez vers le même onglet de navigateur ou la même page web que vous souhaitez enregistrer.

3. Lancer la barre de jeu superposée

Appuyez sur la clé Windows + G pour afficher la barre de jeu. C'est dans cette fenêtre de prévisualisation que vous contrôlerez les paramètres d'enregistrement.

4. Démarrer l'enregistrement

Appuyez sur le bouton rouge d'enregistrement dans la fenêtre, ou appuyez sur la Touche Windows + Alt + R pour enregistrer l'écran. C'est aussi simple que cela !

5. Arrêter l'enregistrement

Pour arrêter l'enregistrement, répétez la barre de jeu et sélectionnez Stop, ou appuyez sur le même raccourci clavier, Touche Windows + Alt + R, pour mettre fin à la session enregistrée.

6. Trouver votre vidéo

La barre de jeu sauvegarde vos enregistrements dans le dossier Vidéos sous Captures par défaut. Dans les paramètres de la barre de jeu, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement et ajuster les paramètres vidéo tels que la résolution et la fréquence d'images.

Bien que la barre de jeux Windows soit un outil de base, elle constitue une option simple et intégrée pour enregistrer vos activités sur Chrome sous Windows 10 et $$$a. Parfait pour des enregistrements rapides sans avoir besoin de télécharger un logiciel tiers !

Maintenant, discutons de la façon dont vous pouvez faire la même chose sur un Mac.

Enregistrement sur MacOS

MacOS dispose d'une fonction intégrée de capture d'écran et de enregistrement d'écran est un outil simple d'utilisation. Il est simple à utiliser et offre des captures de grande qualité, accessibles par un simple raccourci clavier : Commande + Maj + 5. Cette fonctionnalité fait de l'enregistrement de votre navigateur Chrome un jeu d'enfant.

Pour enregistrer votre session Chrome sur Mac, suivez les étapes suivantes :

Ouvrez l'onglet Chrome ou le site Web que vous souhaitez enregistrer

Appuyez sur Commande + Maj + 5 pour faire apparaître la barre d'outils d'enregistrement d'écran

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-8-1400x879.jpeg Enregistrement sur MacOS : comment enregistrer l'écran d'un navigateur /$$$img/

via Assistance Apple

Cliquez sur le bouton Enregistrer tout l'écran ou choisissez Enregistrer une partie sélectionnée dans le menu

ou choisissez dans le menu Vous pouvez sélectionner l'intégralité de la fenêtre Chrome ou faire glisser la souris pour choisir une partie personnalisée de l'écran

Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour commencer à capturer la vidéo

pour commencer à capturer la vidéo À terminé, appuyez à nouveau sur Commande + Shift + 5 pour ouvrir la barre d'outils et sélectionnez Arrêter

La vidéo sera automatiquement enregistrée dans votre dossier Movies sur le bureau. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement en ajustant les paramètres de capture d'écran de votre Mac.

Enregistrement sur Chrome OS

La fonctionnalité de capture d'écran intégrée facilite l'enregistrement de votre écran sur un Chromebook.

Il existe deux façons principales d'enregistrer votre écran sur Chrome OS : un raccourci clavier ou l'outil Capture d'écran.

1. Utilisation du raccourci clavier

Pour enregistrer rapidement l'écran du navigateur, procédez comme suit :

Appuyez sur Shift + Ctrl + Afficher les fenêtres pour faire apparaître le menu au bas de l'écran

pour faire apparaître le menu au bas de l'écran Cliquez sur Enregistrement d'écran dans le menu

dans le menu Choisissez d'enregistrer l'écran complet, une partie de l'écran ou une fenêtre spécifique

2. Utilisation de l'outil de capture d'écran

Si vous préférez avoir un peu plus de contrôle, vous pouvez utiliser l'outil de capture d'écran :

Cliquez sur l'horloge dans le coin inférieur droit pour ouvrir le panneau Paramètres rapides

Si le menu est réduit, cliquez sur la flèche vers le haut dans le coin supérieur droit. Cliquez ensuite sur le bouton Capture d'écran

via Chromebook

Une barre d'outils apparaît en bas. Sélectionnez l'icône vidéo pour l'enregistrement d'écran (l'icône caméra est pour les captures d'écran)

via Chromebook

Maintenant, décidez si vous voulez enregistrer l'écran entier, un écran partiel ou juste une fenêtre spécifique. Vous pouvez également cliquer sur l'icône d'engrenage pour activer/désactiver l'enregistrement audio

En fonction de votre sélection, suivez les étapes suivantes pour commencer l'enregistrement :

Tout l'écran : Cliquez n'importe où sur l'écran pour commencer Écran partiel : Faites glisser pour sélectionner la zone que vous souhaitez enregistrer et cliquez sur le bouton d'enregistrement Fenêtre : Cliquez sur la fenêtre que vous voulez enregistrer, et l'enregistrement commencera



Cet enregistreur d'écran Chrome intégré facilite l'enregistrement de tout ce dont vous avez besoin sur votre Chromebook, qu'il s'agisse de capturer des tutoriels, des réunions ou des démonstrations rapides.

👀 À faire? Une étude récente révèle que 64% des employés de bureau estiment que la communication asynchrone optimise la productivité. C'est pourquoi vous devez savoir comment enregistrer votre écran !

Enregistrement sur Firefox

Ici, vous pouvez utiliser la barre de jeu Xbox intégrée pour enregistrer votre écran Firefox.

De plus, c'est un enregistreur d'écran gratuit sans filigrane qui facilite l'utilisation et le partage des enregistrements.

Voici comment vous pouvez commencer à utiliser la barre Xbox Game :

via Outil de travail

Appuyez sur Win + G pour ouvrir la barre de jeu

pour ouvrir la barre de jeu Pour régler vos paramètres audio, cliquez sur l'icône audio (son)

Cliquez sur l'icône Capture (caméra) et cliquez sur le point d'enregistrement blanc pour commencer

et cliquez sur le point d'enregistrement blanc pour commencer À Terminé, cliquez sur le bouton d'arrêt dans la fenêtre Capture Status pour sauvegarder l'enregistrement

Cependant, la barre de jeu Xbox n'est disponible que sous Windows. Vous disposez également d'options d'enregistrement personnalisées limitées ; les enregistrements sont mis en forme au format MP4 par défaut. Malgré ces limites, il s'agit tout de même d'un outil facile et efficace pour créer des enregistrements professionnels en quelques clics !

Enregistrement avec des extensions de navigateur supplémentaires

Vous pouvez également explorer d'autres extensions de navigateur ou outils en ligne pour obtenir des fonctionnalités d'enregistrement d'écran plus avancées. Ces extensions peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'enregistrement de zones spécifiques de la fenêtre du navigateur ou la programmation d'enregistrements.

Certaines extensions populaires enregistreur d'écran extensions chrome inclure :

1. Loom

via Tableau de bord Loom En tant qu'extension Google Chrome, Loom vous permet d'enregistrer rapidement des écrans et de partager des vidéos pour communiquer efficacement.

Cet outil est particulièrement populaire sur les lieux de travail et dans les paramètres éducatifs. Il est souvent utilisé pour envoyer des messages rapides, fournir un retour d'information ou expliquer des idées de manière plus attrayante par le biais de la vidéo.

Avec Loom, vous pouvez enregistrer de l'audio ou de la vidéo à partir de l'écran, capturer le flux de votre webcam ou combiner les deux pour une présentation plus dynamique. Il suffit de cliquer sur un bouton pour lancer l'enregistrement. Terminé, le partage est tout aussi facile, d'un simple clic.

Les gens apprécient la polyvalence et la fiabilité de Loom, ce qui en fait un choix de premier ordre pour des enregistrements d'écran rapides et efficaces. Qu'il s'agisse d'enseigner, d'expliquer ou de présenter, l'interface intuitive de Loom permet de capturer et de partager des idées en toute transparence.

2. Screencastify

via Screencastify L'enregistreur d'écran Screencastify est une extension Chrome simple et conviviale, parfaite pour créer des vidéos attrayantes. Les enseignants, les étudiants et les entreprises l'utilisent pour créer des tutoriels vidéo, des vidéos pédagogiques, des démos et même.. prendre des notes à partir de vidéos .

Cet outil facilite la communication, ce qui le rend idéal pour collaboration sur le lieu de travail .

Il vous permet d'enregistrer simultanément des vidéos à partir de votre écran, de votre webcam ou des deux. Il s'agit d'une option polyvalente pour tous ceux qui souhaitent créer rapidement et facilement du contenu de qualité vidéo.

Les éducateurs apprécient particulièrement Screencastify pour ses fonctionnalités interactives. L'outil vous permet d'ajouter des questions à vos vidéos et fournit des analyses illimitées, ce qui facilite l'engagement des étudiants.

👀 Did You Know? Vous pouvez enregistrer des actions spécifiques au navigateur comme les clics de souris ou les défilements de page. Cela rend les enregistrements d'écran plus interactifs et est parfait pour les tutoriels ou les démonstrations de logiciels !

Avantages et fonctionnalités des enregistreurs d'écran basés sur un navigateur

Si vous souhaitez enregistrer votre écran sans avoir à utiliser un logiciel complexe ou à le télécharger, les enregistreurs d'écran basés sur un navigateur pourraient être votre solution idéale. Ils offrent de nombreux avantages et fonctionnalités qui les rendent attrayants pour les utilisateurs occasionnels et les professionnels.

Voyons cela de plus près :

Facilité d'utilisation: Il n'est pas nécessaire de télécharger un logiciel encombrant ou de s'inquiéter de processus d'installation compliqués. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, d'installer l'extension (si nécessaire) et vous êtes prêt à commencer l'enregistrement

Il n'est pas nécessaire de télécharger un logiciel encombrant ou de s'inquiéter de processus d'installation compliqués. Il vous suffit d'ouvrir votre navigateur, d'installer l'extension (si nécessaire) et vous êtes prêt à commencer l'enregistrement Légère consommation de ressources: Ces enregistreurs s'exécutent directement dans votre navigateur, utilisant moins de ressources système que les logiciels traditionnels. Vous ne remarquerez pas de décalage de performance, en particulier lorsque vous êtes en mode multitâche

Ces enregistreurs s'exécutent directement dans votre navigateur, utilisant moins de ressources système que les logiciels traditionnels. Vous ne remarquerez pas de décalage de performance, en particulier lorsque vous êtes en mode multitâche **Partage : Comme votre vidéo est souvent stockée dans le cloud ou mise en forme facilement partageable, vous pouvez envoyer votre enregistrement à des collègues ou à des étudiants avec un simple lien ou en quelques clics

Feedback rapide: Pour les équipes, vous pouvez partager instantanément des vidéos pour obtenir un feedback, expliquer des concepts ou donner des instructions détaillées, sans avoir besoin de télécharger des fichiers manuellement

Cependant, certaines fonctionnalités peuvent faire toute la différence lors du choix d'un enregistreur d'écran basé sur un navigateur. Recherchez-en un qui inclut

🔎 Options d'enregistrement: La possibilité d'enregistrer votre écran, votre webcam ou les deux simultanément est essentielle. Certains outils vous permettent également de capturer des régions ou des fenêtres spécifiques, ce qui peut s'avérer utile pour les tutoriels ou les démonstrations, comme.. logiciel de tutoriel vidéo 🔎 Contrôles audio: Vérifiez la possibilité d'enregistrer le son du système et du microphone. C'est important si vous avez prévu d'expliquer des choses pendant l'enregistrement ou si vous avez besoin de son pour des démonstrations

🔎 Outils de modification: Certains outils basés sur un navigateur sont dotés de fonctionnalités de modification en cours. De simples coupes, annotations ou mises en évidence peuvent rendre votre enregistrement plus attrayant et plus efficace

🔎 Pas de filigrane: Pour un aspect professionnel, choisissez un enregistreur d'écran qui n'ajoute pas de filigrane à votre vidéo

Comparaison entre les logiciels téléchargeables et les options basées sur un navigateur

Choisir entre un logiciel téléchargeable et un enregistreur d'écran basé sur un navigateur peut demander du temps et des efforts. Les deux ont leurs avantages, mais lequel vous convient le mieux ?

Voici une comparaison rapide pour vous aider à choisir ce qui vous convient le mieux !

Fonctionnalité | Logiciel téléchargeable | Options basées sur le navigateur |

| --------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------- |

| Facilité d'utilisation - Installation et installation requises - Pas d'installation nécessaire - Prêt à l'emploi immédiatement - Fonctionnalité hors ligne - Fonctionne sans connexion Internet - Fonctionnalité hors ligne - Fonctionnalité hors ligne - Fonctionnalité hors ligne - Fonctionnalité hors ligne

| Fonctionnalité hors ligne Mon travail ne nécessite pas de connexion à Internet

| Performances : gère les tâches d'enregistrement haut de gamme (jeux, fichiers volumineux, etc.) ; peut être plus lent ou limité pour les tâches exigeant beaucoup de ressources

| Fonctionnalités avancées : modification, paramètres et personnalisation plus avancés | Fonctionnalités d'édition de base (le cas échéant) | Fonctionnalités d'intégration dans le nuage

| Intégration dans le cloud | Fonctionnalités limitées dans le cloud, nécessitant souvent des téléchargements manuels | Intégration transparente dans le cloud et partage aisé

| Consommation de ressources | Peut être gourmand en ressources et ralentir le système | Léger ; s'exécute dans le navigateur sans ralentissement significatif |

| Coût - Souvent payant ou sur abonnement - Généralement gratuit avec des fonctionnalités premium en option - Souvent payant ou sur abonnement - Souvent gratuit avec des fonctionnalités premium en option - Souvent payant ou sur abonnement - Souvent gratuit avec des fonctionnalités premium en option - Souvent gratuit avec des fonctionnalités premium en option - Souvent gratuit avec des fonctionnalités premium en option

| Collaboration : nécessite le téléchargement de fichiers pour le partage | Partage et collaboration faciles, directement via le cloud

| Options d'enregistrement | Options étendues, y compris des modes de capture de haute qualité | Enregistrement d'écran et de webcam (limité par rapport aux logiciels) |

| Filigrane | Peut ajouter des filigranes à moins que vous n'utilisiez une version payante | La plupart des versions gratuites n'ajoutent pas de filigrane

🧠 Fun Fact: Le premier enregistreur d'écran basé sur un navigateur (Camtasia) a été publié en 2004. Il permettait aux utilisateurs d'enregistrer des activités web simples, mais aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour capturer des vidéos haute définition avec des outils de modification en cours dans le navigateur !

Enregistrer les écrans de votre navigateur avec ClickUp

Enregistrez de petites séquences vidéo à la volée avec ClickUp Clips

Si vous cherchez un outil de premier plan pour créer des enregistrements d'écran de qualité professionnelle, ClickUp est ce qu'il vous faut ! L'enregistreur d'écran est disponible dans le cadre de son gestion de projet plateforme. ClickUp Clips est l'un des meilleur logiciel d'enregistrement d'écran qui vous permet d'enregistrer et de partager facilement des vidéos de haute qualité par lien, e-mail ou directement dans les tâches et projets de ClickUp. Ses fonctionnalités robustes et ses options de partage sécurisées en font un excellent choix pour les professionnels qui ont besoin d'enregistrements d'écran flexibles et partageables.

Tout ce dont vous avez besoin, que ce soit pour une présentation à des investisseurs, pour expliquer des détails à des clients ou pour collaborer avec votre équipe, ClickUp Clips l'offre.

Enregistrez rapidement une vidéo et partagez-la avec votre équipe grâce à ClickUp Clips

Le travail télétravail et hybride étant de plus en plus répandu, il peut être difficile de rester sur la même page avec votre équipe. Cependant, avec Clips, la communication devient plus efficace.

Intégrer un Clip directement dans ClickUp, partager un lien public avec toute personne extérieure à votre espace de travail, ou télécharger la vidéo pour d'autres utilisations

Lorsque vous partagez un Clip, votre équipe voit exactement ce que vous voyez. Cela élimine les malentendus et accélère la prise de décision. Les options de partage sont tout aussi polyvalentes.

Vous pouvez intégrer les Clips directement dans ClickUp, envoyer un lien public à n'importe qui ou télécharger la vidéo pour une utilisation plus large. Les spectateurs peuvent même ajouter des commentaires à la vidéo, suscitant ainsi des discussions sur des idées spécifiques.

Chaque commentaire est rattaché à un horodatage et à l'emplacement de l'écran, ce qui permet aux équipes d'y voir plus clair sans être submergées de fils de texte. Cette focalisation permet à tout le monde de rester sur la même page sans perdre de temps.

Étiquettez les membres de votre équipe pour faciliter la communication dans ClickUp Clips

ClickUp va encore plus loin avec son outil IA natif, ClickUp Brain cette fonctionnalité vous permet de parcourir les points clés d'une vidéo, de sauter à des moments précis grâce à l'horodatage ou de copier des extraits de texte essentiels. C'est comme si vous disposiez d'un assistant virtuel qui transforme vos vidéos en informations immédiatement exploitables.

Tirez parti de ClickUp Brain pour transcrire vos clips vidéo enregistrés

ClickUp Brain ne se contente pas de stocker des informations, il les rend facilement accessibles. Avec le logiciel ClickUp's Recherche connectée avec Connected Search, vous pouvez facilement rechercher et trouver les transcriptions des Clips. Posez des questions telles que "Quels sont les clips relatifs au projet de marketing ?" et vous obtiendrez instantanément toutes les vidéos pertinentes.

Pour obtenir des informations plus détaillées, vous pouvez affiner votre requête. Demandez : "Quels sont les produits dont le lancement est prévu au cours du prochain trimestre ?" et vous obtiendrez un résumé détaillé, achevé avec les clips et les documents liés. Cette fonctionnalité exploite tout le potentiel des connaissances de votre environnement de travail, en veillant à ce que rien d'important ne soit jamais perdu.

Posez des questions et obtenez des réponses pertinentes avec ClickUp Brain

ClickUp Clips et ClickUp Brain redéfinissent la façon dont les équipes collaborent, communiquent et gèrent les connaissances. Ces outils simplifient les flux de travail, améliorent la clarté et rapprochent votre équipe, où qu'elle se trouve.

Bonnes pratiques pour l'enregistrement d'écran

Pour tirer le meilleur parti de vos enregistrements d'écran, il est important d'abonné à certaines bonnes pratiques.

Celles-ci vous permettront de vous assurer que vos vidéos sont claires, attrayantes et faciles à comprendre.

1. Forfaitiser l'enregistrement

Avant de commencer, prenez le temps de forfaiter ce que vous voulez montrer.

Par exemple, si vous cherchez à savoir comment vous enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint si vous avez une structure claire, décrivez les diapositives ou les points clés que vous allez aborder. En ayant une structure claire à l'esprit, le processus d'enregistrement sera plus fluide et votre vidéo sera plus ciblée.

2. Soyez bref et agréable

Les enregistrements longs et fastidieux risquent de perdre l'attention du spectateur. Essayez de garder vos vidéos concises, en décomposant les informations complexes en sections de la taille d'une bouchée.

Par exemple, si vous créez une vidéo de tutoriel pour une nouvelle fonctionnalité, concentrez-vous sur une tâche à la fois plutôt que de surcharger le spectateur avec trop d'informations à la fois.

👀 Did You Know: Il existe un phénomène particulier appelé fatigue de l'enregistrement d'écran - lorsque les utilisateurs regardent trop d'enregistrements d'écran l'un après l'autre, ils ressentent une baisse d'engagement. C'est pourquoi il est préférable que vos enregistrements soient courts, agréables et attrayants !

3. La clarté de l'audio est clé

Rien ne gâche plus rapidement un bon enregistrement d'écran qu'un son de mauvaise qualité. Assurez-vous que votre microphone est de haute qualité et qu'il est positionné correctement pour éviter les bruits de fond.

N'oubliez pas non plus de parler clairement et à un rythme régulier. Si vous faites une vidéo d'entreprise ou une présentation professionnelle, cela vaut la peine d'investir dans un bon microphone.

4. Évitez les écrans encombrés

Un écran encombré peut troubler vos spectateurs. Fermez les onglets et les applications inutiles et faites le vide sur votre bureau avant l'enregistrement. Cela permettra de rester concentré sur le contenu et aidera votre public à éviter les distractions.

5. Utiliser des annotations et des surlignages

L'ajout de repères visuels comme des flèches, des surlignages ou du texte peut guider l'attention de vos spectateurs. Ces outils sont particulièrement utiles dans les vidéos tutorielles où vous souhaitez attirer l'attention sur des parties spécifiques de l'écran.

La plupart des outils d'enregistrement d'écran disposent d'options intégrées pour ces fonctionnalités.

6. Testez vos paramètres

Avant d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, faites un test rapide. Assurez-vous que la résolution de l'écran, les paramètres audio et l'appareil photo fonctionnent correctement. Vérifiez qu'il n'y a pas de décalage ou de problème et assurez-vous de capturer ce dont vous avez besoin.

Il est préférable de détecter les problèmes à temps plutôt que de s'en rendre compte après l'enregistrement.

7. Modification en cours pour plus de clarté

Après l'enregistrement, prenez le temps de modifier votre vidéo. Découpez les parties inutiles, supprimez les erreurs et rendez le flux. L'ajout de sous-titres peut également rendre votre vidéo plus accessible à un public plus large, en particulier dans les vidéos d'entreprise ou les paramètres professionnels.

👀 Did You Know? Certains enregistreurs d'écran vous permettent de flouter les informations sensibles dans vos enregistrements, comme les mots de passe, les données personnelles ou les fichiers confidentiels, ce qui facilite la sécurité et le professionnalisme.

8. Enregistrer dans plusieurs formes

Enfin, sauvegardez votre enregistrement dans la bonne forme. Si vous prévoyez de partager la vidéo en ligne, envisagez de la télécharger sur une plateforme mettant en forme plusieurs formats.

Le format MP4 est un choix courant pour la plupart des plateformes, mais assurez-vous que le format correspond à vos besoins.

Améliorez l'enregistrement de l'écran de votre navigateur avec ClickUp !

Comprendre comment enregistrer des écrans de navigateur peut être super utile pour créer des tutoriels, faire des démonstrations de produits ou simplement partager des commentaires sur des sites Web ou des applications. Vous voulez un outil qui rend ce processus transparent sans ajouter de filigranes indésirables ou d'installations compliquées.

C'est là que ClickUp entre en scène ! Il propose un enregistreur d'écran gratuit qui est parfait pour capturer tout ce qui se passe sur votre navigateur. De plus, il s'intègre parfaitement à votre flux de travail, de sorte que vous n'avez pas besoin d'activer/désactiver plusieurs outils.

Avec l'enregistreur d'écran de ClickUp, vous obtenez des captures vidéo de haute qualité sans l'encombrement des filigranes. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp pour un enregistrement d'écran sans effort sur les navigateurs ! Bon enregistrement !