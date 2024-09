4 façons simples d'aider votre équipe à retourner au travail plus forte

Fait amusant : Le "19" dans "COVID-19" signifie "2019", l'année où le virus a été découvert.

Avance rapide de deux ans : COVID-19 (et sa demi-sœur maléfique Delta ) sont loin d'être vaincues, mais grâce aux millions de personnes qui ont pris soin de se mettre en quarantaine, de pratiquer la distanciation sociale et de se faire vacciner, certaines parties du monde commencent à se rapprocher de ce qu'elles étaient avant la pandémie.

S'il y a un avantage à retourner plus souvent au bureau, c'est bien la possibilité de renouer le contact et de communiquer avec votre équipe d'une manière qui ne peut pas se faire lors d'un appel Zoom - même si vous vous montrez très expressif dans vos propos contexte .

Mais le changement n'est pas facile. Tout comme il a été difficile pour de nombreux professionnels de travailler soudainement et définitivement à distance en 2020, il n'est pas possible de s'adapter du jour au lendemain à un nouveau déracinement sous la forme d'un retour à la routine des trajets domicile-travail et des bureaux.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment obtenir de votre équipe un travail d'équipe plus efficace que jamais, sans sacrifier la flexibilité que beaucoup d'entre nous ne sont pas prêts à abandonner.

1. Se distancer socialement de la microgestion

Si vous faites partie des 23% de personnes qui ne se sont pas senties plus productives en travaillant à distance, félicitations ! Mais 77 % de la population n'est pas d'accord avec vous, et ce chiffre devrait influencer la manière dont vous gérez votre équipe dans ce nouveau paysage.

Pour ceux qui considèrent le travail à distance comme une expérience plus productive, l'autonomie accrue en est un aspect essentiel. En tant que personne n'ayant pas la particularité de détester la sensation de d'être microgéré j'ai commencé à afficher le télétravail comme une opportunité de prouver à mes patrons que je n'ai pas besoin d'être sous un microscope pour atteindre mes cibles personnelles et faire partie de l'équipe.

En tant que dirigeant, vous devez être conscient du fait que les gens se sont habitués à trouver leurs propres systèmes de travail et de communication - et qu'il serait irritant de voir soudainement quelqu'un passer à leur bureau pour les "aider"

Intégrer Slack avec votre ClickUp pour envoyer des rappels urgents, ou utilisez commentaires assignés pour vérifier l'état d'avancement de certaines tâches. Une autre façon de garder le la microgestion au minimum est de s'assurer que votre réunions 1 à 1 discutez de l'état de la communication et des points à améliorer.

2. Investir dans des activités externes de cohésion d'équipe

Selon une étude de Google, l'année 2020 a connu une 9% d'augmentation de l'intérêt des recherches sur Google liées à la "constitution d'une équipe" Cette statistique est sans doute inspirée par les défis des équipes virtuelles ont dû faire face lorsqu'elles travaillaient à l'Accueil, luttant pour se sentir connectées en tant que personnes.

Le mois dernier, j'ai enfin pu rencontrer mes collègues de ClickUp en personne lors de notre première réunion à San Diego. J'avais déjà l'impression que j'allais cliquer (ugh, désolé) avec les personnes avec lesquelles je Zoomais depuis des mois, mais il y a quelque chose dans le fait de prendre un verre avec des collègues, de discuter de ses passions et de finir par perdre sa voix en chantant Britney Spears avec quelqu'un que vous n'avez même jamais Slacké auparavant, qui fait monter les enchères.

Je respectais déjà mes collègues en tant que professionnels, mais le fait d'apprécier leur compagnie en tant que "personnes réelles" a porté mon niveau de dévouement à un niveau inégalé. Ce temps passé à apprendre à connaître mes collègues en dehors des heures de travail et en personne ne m'a pas seulement aidé à améliorer la façon dont je travaillais avec eux, cela m'a donné envie de commencer à travailler davantage au bureau.

Check out these* Outils de construction d'équipe !

Il peut sembler frivole de demander à l'entreprise de payer la note pour un dîner, des boissons ou un bowling, mais les dirigeants devraient toujours afficher les liens entre les membres de l'équipe comme un investissement. Les relations sociales entre les membres de l'équipe améliorent les modes de communication plus de 50% il faut donc s'assurer que votre directeur financier approuve un plan d'action spécialisé Modèle de budget spécialement pour prévoir du temps d'équipe externe.

3. Laissez les gens être productifs à leur manière.

Si vous êtes parent d'enfants d'âge scolaire (ou si vous avez des collègues qui ont des enfants d'âge scolaire), le scénario ci-dessus est probablement un cauchemar pour le retour au travail.

Alors que de nombreuses écoles sont suspendues pour les vacances d'été et qu'il n'est pas certain qu'elles soient totalement ouvertes à l'automne, les parents, et en particulier les mères qui travaillent, dépendent de la flexibilité du travail télétravail pour continuer à travailler, même lorsque les bureaux rouvrent leurs portes. D'après un sondage réalisé par Catalyst à l'échelle mondiale, les femmes qui ont la charge d'enfants sont 32% moins susceptibles de quitter leur emploi s'ils ont accès au travail télétravail.

Mais au-delà de fournir aux parents la flexibilité nécessaire pour donner le meilleur d'eux-mêmes au travail et à l'Accueil, les dirigeants devraient suivre la même approche pour s'assurer que tous les employés sont au maximum de leur productivité. Des entreprises géantes telles que Microsoft , Pomme et Google tous s'apprêtent à mettre en place un système de travail hybride modèle dans lequel les personnes ont plus de liberté pour équilibrer le travail au bureau IRL et le télétravail.

L'essentiel est clair : offrir des options de travail à distance au milieu de la réouverture ne va pas seulement rendre vos employés.. plus heureux il permettra à votre entreprise d'économiser beaucoup d'argent. Par exemple, 22 000 dollars par an et par télétravailleur à temps plein.

Pour chaque employé qui a l'intention de continuer à travailler à distance, assurez-vous que votre équipe est équipée des outils utiles de ClickUp Modèles de télétravail de ClickUp . De l'accueil à la gestion des réunions, les gens seront toujours aussi organisés, quel que soit l'endroit d'où ils travaillent.

4. La sécurité avant l'expansion

A juin 2021 Sondage McKinsey a montré qu'environ 1 travailleur sur 3 qui est retourné sur son lieu de travail a déjà rapporté que le retour au bureau a eu un impact négatif sur sa santé mentale. La raison principale de ce sentiment ? La crainte de contracter ou de propager le COVID-19.

Bien qu'aucun lieu de travail ne puisse garantir que le virus ne sera pas propagé ou contracté dans ses bureaux, il existe des protocoles de sécurité, des mesures de réaménagement et des exigences obligatoires qui peuvent rassurer considérablement les personnes qui retournent au travail avec inquiétude.

Prendre les étapes appropriées pour prouver que le bâtiment est physiquement sûr est la façon la plus cruciale de protéger les personnes dans lesquelles vous avez investi. Voici un bref aperçu des éléments de base que les gens vont rechercher lorsqu'ils reviendront au bureau :

S'assurer que le bâtiment a amélioré sa ventilation et la qualité de l'air

Disposer de plusieurs stations de désinfection des mains

Exiger que les espaces partagés soient régulièrement nettoyés en profondeur

Veillez à ce que les environnements de travail individuels soient séparés d'un mètre cinquante

Afficher la signalisation nécessaire concernant les masques, les tests ou les vaccins obligatoires pour les employés, les visiteurs, les livreurs et le personnel d'entretien.

Au moment de la publication, il appartient à l'employeur de décider s'il y a lieu d'imposer des obligations de retour au bureau, y compris l'obligation de se soumettre à des tests de dépistage vaccinations obligatoires .

Demandez à votre équipe RH de créer et de distribuer un document COVID-19 sur les processus de l'entreprise via ce formulaire Modèle ClickUp effacées ; elles sont facilement modifiables, ce qui vous permet de communiquer clairement et instantanément les consignes de sécurité et les protocoles. Il est également 100 % virtuel, ce qui vous permet de savoir qu'il est stérile.

À la fin de la journée, n'oubliez pas le mot en "F"

♪...Flexibility.♪

Le retour au travail n'est pas une chose que l'on peut simplement inscrire sur un Calendrier. C'est quelque chose qui va lentement se déployer, évoluer et se transformer de manière mesurable en une feuille de route de ce à quoi ressemble un lieu de travail réussi après que la réalité a été mise sens dessus dessous.

La flexibilité était autrefois quelque chose que les entreprises étaient obligées d'adopter, mais à mesure que l'autonomie revient dans les discussions, nous avons peut-être réalisé à quel point elle est inestimable.