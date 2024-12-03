Améliorer les soins aux patients et l'efficacité avec les meilleurs outils d'IA dans le domaine de la santé

Les systèmes de santé d'aujourd'hui sont aux prises avec des défis colossaux, qu'il s'agisse de traiter des montagnes de données sur les patients ou de maintenir des soins de premier ordre.

S'attaquer à ces tâches manuellement peut nuire à l'efficacité, compromettre la productivité et augmenter le risque d'erreurs.

Heureusement, les outils d'IA spécialisés dans les soins de santé peuvent sauver la situation.

L'IA a changé la donne pour l'industrie des soins de santé en automatisant les processus, en améliorant la précision des données et en optimisant les flux de travail.

Mais avec la multitude d'outils disponibles, il n'est pas facile de trouver celui qui convient le mieux.

Après des recherches et des tests approfondis, l'équipe ClickUp et moi-même avons identifié dix outils IA de premier plan pour les soins de santé, chacun offrant des fonctionnalités puissantes et d'excellents prix.

Découvrons-les un par un !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'IA pour les soins de santé ?

Lors de la recherche des meilleurs outils IA pour les soins de santé, quelques fonctionnalités incontournables ne doivent pas être négligées.

Voici les fonctionnalités clés que vous devriez privilégier dans un outil d'IA efficace pour les soins de santé :

Tableau de bord centralisé : Choisissez des outils IA qui affichent une vue centralisée des dossiers des patients, des flux de travail cliniques et des tâches administratives, ce qui permet aux professionnels de santé d'accéder instantanément à toutes les informations clés

: Choisissez des outils IA qui affichent une vue centralisée des dossiers des patients, des flux de travail cliniques et des tâches administratives, ce qui permet aux professionnels de santé d'accéder instantanément à toutes les informations clés Fonctionnalités de gestion de projet : Choisissez un outil IA qui vous aide à suivre les projets, les objectifs, les calendriers, les tâches et les échéances, et les surfaces d'informations critiques rapidement

: Choisissez un outil IA qui vous aide à suivre les projets, les objectifs, les calendriers, les tâches et les échéances, et les surfaces d'informations critiques rapidement Intégration avec les dossiers médicaux électroniques (DME) : Je recommande d'utiliser des outils d'IA qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes de DSE existants. Cela vous aidera à maintenir la cohérence entre les dossiers de santé des patients et à minimiser les entrées de données

: Je recommande d'utiliser des outils d'IA qui s'intègrent de manière transparente aux systèmes de DSE existants. Cela vous aidera à maintenir la cohérence entre les dossiers de santé des patients et à minimiser les entrées de données Assistance à la décision clinique : Optez pour des outils IA qui aident au diagnostic et au traitement des maladies en utilisant des algorithmes IA pour analyser les données médicales, telles que les notes cliniques, les images médicales et les résultats de laboratoire

: Optez pour des outils IA qui aident au diagnostic et au traitement des maladies en utilisant des algorithmes IA pour analyser les données médicales, telles que les notes cliniques, les images médicales et les résultats de laboratoire Traitement du langage naturel (NLP) : Recherchez un outil de documentation alimenté par l'IA qui intègre le NLP pour une meilleure compréhension des notes cliniques, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé d'améliorer la documentation et le suivi de la progression des patients

: Recherchez un outil de documentation alimenté par l'IA qui intègre le NLP pour une meilleure compréhension des notes cliniques, ce qui permet aux fournisseurs de soins de santé d'améliorer la documentation et le suivi de la progression des patients Capacités d'apprentissage automatique : Je préfère les outils IA pour les soins de santé qui intègrent l'apprentissage automatique pour améliorer l'analyse prédictive, l'assistance au diagnostic à un stade précoce et l'identification des tendances pour les maladies chroniques

Les 10 meilleurs outils d'IA dans le domaine de la santé

Voici les 10 meilleurs outils d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé que nous avons trouvés pour répondre à divers besoins :

1. ClickUp (le meilleur pour rationaliser la gestion de projet dans le secteur de la santé)

Si vous êtes à la recherche d'une solution logiciel de gestion de projet dans le domaine de la santé pour améliorer l'efficacité et la productivité, ClickUp est un excellent choix.

Cet outil de gestion de projet tout-en-un simplifie les flux de travail dans le secteur de la santé et offre un intervalle de fonctionnalités pour l'automatisation des tâches , le suivi du temps, la définition d'objectifs, la collaboration en temps réel, l'assistance de l'IA, et plus encore.

Ses ClickUp Brain L'assistant IA optimise la gestion des dossiers médicaux et autres données de santé complexes. Grâce à sa gestion des connaissances IA, cet outil vous permet d'extraire facilement et rapidement des connaissances à partir de tâches, de documents ou même de rôles du personnel.

Par instance, si vous avez besoin d'informations sur le dossier d'un patient ou sur des mises à jour de politiques, ClickUp Brain récupère des réponses précises instantanément, réduisant ainsi les communications en amont et en aval.

Grâce au Gestionnaire de projet par IA de ClickUp Brain, vous pouvez automatiser les mises à jour de routine, suivre la progression par les équipes et vous concentrer sur les aspects plus complexes des soins aux patients.

Cette fonction aide les équipes de soins de santé pour les tâches liées à la conformité en créant des éléments d'action, en paramétrant des rappels et en veillant à ce que les échéances critiques soient respectées.

Pour rationaliser la documentation avec précision, AI Writer de ClickUp Brain peut vous aider à créer des résumés de rapports, à générer des rapports pour les patients et même à remplir des formulaires de routine.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$img/

résumez des documents, des notes, des rapports et des discussions sans effort à l'aide de ClickUp Brain

Au lieu de passer des heures sur des tâches d'écriture répétitives, faites confiance à ClickUp Brain pour maintenir la cohérence des dossiers des patients.

L'utilisation de l'outil Outil de gestion des soins de santé ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez gérer efficacement les flux de travail des patients et la coordination de l'équipe. Il vous permet de conserver toutes les informations sur les patients, les rendez-vous et les documents cliniques organisés et facilement accessibles sur une seule plateforme sécurisée.

ClickUp comprend également des fonctionnalités de sécurité conformes à la loi HIPAA, ce qui en fait un outil idéal pour maintenir la confidentialité des données des patients lors de la gestion d'informations sensibles.

L'automatisation est incroyablement intuitive : les équipes peuvent rapidement attribuer des quarts de travail au personnel soignant et automatiser les rappels à l'aide d'outils simples de type glisser-déposer.

Le calendrier intégré vous permet d'afficher et d'équilibrer les charges de travail entre les différents services en un coup d'œil, ce qui facilite la coordination des horaires et évite qu'un seul soignant ne soit surchargé.

Tenez des inventaires détaillés de toutes vos fournitures médicales de manière efficace en utilisant l'outil ClickUp Healthcare Management.

L'outil ClickUp Healthcare Management dispose également d'une fonctionnalité de gestion des stocks, qui vous sera utile pour contrôler les fournitures médicales et prévenir les pénuries grâce à des bases de données personnalisées et des mises à jour en temps réel.

Voici pourquoi les utilisateurs adorent utiliser cet outil 🚀

ClickUp a conçu une solution robuste et agréable à utiliser, qui répond aux besoins attendus pour les opérations quotidiennes ..... Rapidement, vous découvrirez que ClickUp détient les solutions que vous attendiez des autres plateformes. Le bon sens est au bout de mes doigts lorsque je travaille au sein de ClickUp.

Utilisateur anonyme, Hôpital et soins de santé

Toutes ces fonctionnalités font de ClickUp une solution polyvalente qui permet d'organiser et d'accéder à tout, des dossiers des patients à l'inventaire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Fixez des paramètres clairs avec Objectifs ClickUp et suivre la progression des initiatives en matière de soins de santé pour s'assurer que les objectifs sont conformes aux résultats des soins aux patients et aux normes réglementaires

S'intègre de manière transparente aux DSE et aux outils de communication à l'aide d'un logiciel de gestion de l'information Intégrations ClickUp pour centraliser les données des patients et améliorer la collaboration entre les services

Suivez et enregistrez le temps passé sur des tâches telles que l'évaluation des patients ou la documentation, en optimisant les flux de travail et en améliorant la productivité de l'équipe grâce à Suivi du temps ClickUp Étiqueter des membres spécifiques de l'équipe sur des cas de patients, pour faciliter les transferts et garantir la responsabilité sur les tâches critiques en utilisant le logiciel ClickUp Assigner des commentaires Utiliser ClickUp Discuter pour les mises à jour interdépartementales et la communication immédiate au sein des tâches, ce qui améliore les temps de réponse et la coordination de l'équipe



Limites de ClickUp

En raison des nombreuses fonctionnalités de l'outil, il y a une courbe d'apprentissage, bien que la vaste bibliothèque de tutoriels aide à faciliter la transition

L'application mobile, bien qu'offrant des fonctions de base, ne dispose pas de certaines fonctionnalités disponibles sur le bureau, ce qui peut avoir un impact sur la productivité des utilisateurs en déplacement

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par membre

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. PathAI (Meilleur pour améliorer la précision des diagnostics en pathologie)

le site web de l'association est en anglais Chemin d'accès Si vous avez besoin d'un outil IA avancé dans le domaine de la santé pour améliorer la précision et l'efficacité des diagnostics, pensez à PathAI.

Grâce à des archives numériques centralisées, PathAI réduit considérablement le temps consacré à la recherche manuelle de données et permet aux professionnels de santé de suivre plus facilement la progression des patients ou de préparer des essais cliniques.

Cette solution logiciel de gestion de clinique comprend également une fonctionnalité de liste de cas intelligente qui classe les cas par ordre de priorité en fonction de leur urgence. Vous pouvez ainsi vous concentrer en priorité sur les cas urgents, ce qui permet d'améliorer les délais d'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de PathAI

Accédez à une plateforme basée sur le cloud pour une gestion de bout en bout des images et des cas

Utiliser des outils avancés pour l'identification des biomarqueurs, afin de faciliter la médecine de précision et les essais de médicaments

Réduire la variabilité entre les cas en utilisant des modèles d'apprentissage automatique pour des diagnostics cohérents

Limites de PathAI

Les utilisateurs pourraient avoir du mal à l'adopter en raison des coûts opérationnels élevés

L'outil est principalement adapté à la pathologie, ce qui limite son utilisation dans des domaines de santé plus larges

**Tarification de l'IAO

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de PathAI

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Viz.IA (Meilleur pour la détection des AVC en temps réel et la coordination des soins)

Réseau Butterfly iQ Butterfly Network iQ est une technologie de pointe principalement utilisée par les fournisseurs de soins de santé, tels que les médecins de premier recours, les spécialistes et même les étudiants en médecine, pour l'imagerie rapide dans les paramètres du point de soins

Ce qui le rend unique, c'est son appareil d'échographie à main, à sonde unique, pour l'ensemble du corps. Il est également très portable et se connecte de manière transparente aux applications mobiles pour une imagerie en temps réel et un stockage facile.

En outre, les fonctionnalités de Butterfly iQ incluent les modes iQ Slice et iQ Fan, améliorant la précision lors de la capture d'images complexes, notamment dans les zones pulmonaires et abdominales.

Il dispose d'un mode Doppler couleur pour les évaluations du flux sanguin, tandis que la fonction NeedleViz simplifie le placement des aiguilles, rendant les procédures plus fluides et plus sûres.

Les meilleures fonctionnalités de Butterfly Network iQ

Capturez des images claires et multi-angles avec iQ Slice et Fan

Effectuer des évaluations pulmonaires et cardiaques transparentes en déplacement

Améliorez la précision du diagnostic avec des outils alimentés par l'IA

Limites du réseau iQ de Butterfly

L'autonomie de la batterie de la sonde peut ne pas assister les sessions prolongées

Sa disponibilité est limitée dans les paramètres à faibles ressources

Tarifs de l'iQ du réseau Butterfly

Sonde et adhésion pour les individus et les Teams:

Coût de la sonde iQ+: 2,699

2,699 Coût de l'étude iQ3: 3,899

3,899 Technologie de base: 299 $/an

299 $/an Technologie avancée: 420 $/an

420 $/an Cliniques: 3 500 $/an (5 places utilisateurs incluses)

3 500 $/an (5 places utilisateurs incluses) EMS: Tarification personnalisée

Sonde et adhésion de l'Enterprise:

Coût de la sonde iQ+: 3,499

3,499 Coût de la sonde iQ3: 4,699

4,699 Écoles de médecine : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Programmes de résidence: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Départements: Prix personnalisé

Prix personnalisé Hôpital: Prix personnalisé

Évaluations et critiques du réseau Butterfly iQ

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Aidoc (Meilleur pour la fourniture d'une assistance pilotée par l'IA aux radiologues)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Aidoc-Best-for-providing-AI-driven-support-for-radiologists.png Aidoc an ai tools in healthcare (Best for providing IA-driven assistance for radiologists) /$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement Aidoc Aidoc fait partie des outils IA populaires dans le domaine de la santé, grâce à ses évaluations avancées de l'IA en radiologie qui améliorent les soins aux patients. Il vous aide à analyser rapidement les images médicales et à signaler les anomalies.

Cet outil IA s'intègre parfaitement aux flux de travail de l'imagerie médicale, ce qui permet aux radiologues de hiérarchiser efficacement les cas urgents. Les notifications automatisées de l'outil vous aident également à agir plus rapidement, améliorant ainsi la sécurité des patients.

La fonctionnalité de triage en temps réel d'Aidoc s'avère utile pour identifier les conditions critiques telles que l'hémorragie, l'embolie pulmonaire et l'accident vasculaire cérébral. Elle permet également d'analyser efficacement les données relatives aux patients, en veillant à ce que des détails essentiels ne soient pas négligés.

Les meilleures fonctionnalités d'Aidoc

Prioriser les cas avec des algorithmes IA pour un diagnostic plus rapide et une réduction des délais d'exécution

Analyse automatique des images médicales pour identifier les cas urgents et améliorer la sécurité des patients

Passer à l'échelle dans les organisations de soins de santé pour assister un large intervalle de conditions médicales

Limites d'Aidoc

L'outil est limité à des types d'imagerie spécifiques, nécessitant des solutions distinctes pour les tâches non liées à l'imagerie

Il présente un risque d'erreurs dans les cas non standard, en particulier dans les conditions complexes

Tarification Aidoc

Tarification personnalisée

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Regard (Meilleur pour l'automatisation des flux de travail de la documentation médicale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Regard-Best-for-automating-medical-documentation-workflows.png Regard (Le meilleur pour l'automatisation des flux de travail de la documentation médicale) /$$$img/

le site web de l'association est en anglais Regarder Regard convient si vous avez besoin d'un outil IA pour vous aider à diagnostiquer des conditions médicales et réduire le temps consacré à la documentation.

Il s'intègre directement aux DSE et utilise l'IA pour aider les cliniciens à analyser rapidement les données des patients. Regard peut suggérer des diagnostics, générer des notes cliniques et mettre en évidence des informations importantes dans le dossier d'un patient. Les équipes peuvent ainsi mieux se concentrer sur les soins aux patients.

Les capacités d'IA Resident de Regard sont idéales pour automatiser l'examen des diagrammes et générer des recommandations de diagnostic en quelques minutes. Cette approche rationalisée vous permet de détecter et de gérer les conditions plus efficacement avec une efficacité opérationnelle accrue.

Les meilleures fonctionnalités de Regard

Rationaliser l'assistance au diagnostic en analysant les dossiers médicaux achevés et en mettant en évidence les conditions potentielles

Améliorer la sécurité des patients en détectant les diagnostics manqués et les informations négligées

Automatisation de la documentation clinique, par exemple en générant des notes cliniques structurées

Respecter les limites

Les suggestions de diagnostic de l'outil peuvent parfois passer à côté de conditions subtiles ou rares

Il offre des intégrations limitées en dehors des principaux DSE, ce qui peut constituer une contrainte pour les fournisseurs plus modestes

Regarder les prix

Prix personnalisé

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Twill (Meilleur pour la rationalisation des solutions numériques de soins de santé)

le site internet de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) est en cours d'élaboration Serpentin Twill est l'une des principales plateformes de soins de santé IA conçues pour améliorer les soins aux patients et rationaliser la prestation des soins de santé. Elle est connue pour s'attaquer à des conditions médicales spécifiques, en se concentrant sur la santé mentale des patients, la grossesse et les maladies chroniques.

Sa navigation intelligente guide efficacement les utilisateurs vers les bonnes ressources au bon moment.

Twill permet également d'accéder à des interventions sur mesure qui favorisent des comportements plus sains. Par exemple, il aide à gérer les conditions de santé mentale en fournissant des outils fondés sur des données probantes qui engagent les patients et améliorent leur engagement dans les forfaits de traitement.

Les meilleures fonctionnalités de Twill

Faciliter la mise en place de forfaits de soins personnalisés adaptés aux besoins individuels en matière de santé

Engager les patients grâce à des interventions fondées sur des données probantes pour les conditions chroniques

Utiliser des insights pilotés par l'IA pour renforcer l'adhésion au traitement et améliorer les résultats pour les patients

Les limites de la volonté

Les options de personnalisation de l'outil pourraient ne pas convenir à tous les besoins des utilisateurs

Des utilisateurs ont rapporté l'indisponibilité de l'outil dans de nombreuses régions

Prix de l'outil

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de la volonté

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Améliorez les soins aux patients et augmentez l'efficacité opérationnelle avec ClickUp

Choisir les bons outils IA pour les soins de santé peut sembler écrasant, avec de nombreuses options axées sur les soins aux patients, l'intégration des données et la conformité.

Mais notre liste soigneusement établie des 10 meilleurs outils vous permet d'évaluer en toute confiance des solutions adaptées à la gestion des soins de santé. Nous avons pris en compte les fonctionnalités clés, les limites importantes, les forfaits et les avis des utilisateurs pour vous proposer les meilleures options.

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de gestion de projet de santé conviviale et tout-en-un, considérez ClickUp comme votre solution de référence.

En tant que plateforme de productivité polyvalente, ClickUp offre des fonctionnalités essentielles qui simplifient la gestion des projets de santé, de la planification des patients au suivi de la conformité.

