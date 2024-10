Le guide ultime de la gestion de projet dans le secteur de la santé

Il y a une file de patients dans la salle d'attente.

Le médecin est en retard aujourd'hui.

Les employés de la pharmacie disent qu'ils ont besoin de renouvellements car ils n'en ont plus.

Pour un secteur chargé de prendre soin de la vie des gens, le secteur des soins de santé peut être assez dur pour les soignants qui le gèrent.

Alors, comment font-ils pour rester concentrés malgré tout ce qui se passe ?

En acquérant d'excellentes compétences en matière de gestion de projet dans le secteur de la santé.

j'aime bien Dr. Lisa Cuddy la série télévisée "House M.D.", dans laquelle Lisa Cuddy est l'administratrice en chef de l'hôpital, a été diffusée à la télévision

il est certain que personne à l'hôpital Princeton Plainsboro ne voudrait laisser _la gestion de projet entre les mains de personnes comme le Dr Gregory House. 😟

Après tout, les soins de santé sont un secteur à haut risque.

La vie des gens y est littéralement en jeu.

Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pas du tout.

Alors, que pouvez-vous faire ?

Engagez un gestionnaire de projet qui veillera à l'organisation et à la bonne marche du projet

Mais si vous souffrez des symptômes d'une mauvaise gestion de projet et que vous souhaitez atteindre vos objectifs en matière de objectifs du projet ne vous inquiétez pas.

Nous sommes là pour vous aider. *_literally*_FR

Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants ce qu'est la gestion de projet dans le domaine de la santé pourquoi elle est cruciale, et ce qu'il faut pour être un bon gestionnaire de projet dans le domaine de la santé.

Bonus : Vous apprendrez également à infirmier vos projets pour les ramener à la santé grâce à un excellent programme de santé outil de gestion de projet de soins de santé .

tous les paramètres ?

je vais vous donner une dose de gestion de projet dans le domaine de la santé

Qu'est-ce que la gestion de projet dans le secteur de la santé ?

Pour faire face à l'emprise croissante des compagnies d'assurance maladie, à la taille gigantesque du système de santé et au problème majeur de la sécurité, les organismes de soins de santé modernes ont besoin d'une multitude de forfaits pour mettre en place un processus efficace.

C'est là que la gestion de projet de soins de santé entre en jeu.

Il s'agit du forfait, de l'exécution et de la maintenance de tout projet de soins de santé visant à améliorer la fonction de l'organisation.

Elle permet de rationaliser un projet qui peut aider à économiser de l'argent tout en améliorant les soins aux patients, ce qui profite en fin de compte à l'organisation des soins de santé.

Par exemple, supposons que le Dr Cuddy en ait assez du Dr House et qu'elle veuille ouvrir un nouveau service de diagnostic dans son établissement.

Elle devra d'abord créer une filière tangible pour ouvrir et gérer ce nouvel établissement de soins de santé. Elle pourrait soit faire le forfait elle-même, soit engager un gestionnaire de projet.

c'est quelque chose qu'elle maîtrise

mais faisons-nous vraiment appel à la gestion de projet dans le secteur de la santé ?

Découvrons-le.

Pourquoi faire de la gestion de projet dans le secteur des soins de santé ?

Le secteur des soins de santé est en constante évolution.

De nouvelles technologies apparaissent sans cesse et les organismes de soins de santé doivent suivre le mouvement.

En conséquence, le secteur de la santé est soumis à une pression énorme pour rester à la page et fournir des soins de qualité aux patients.

Les entreprises de soins de santé doivent également se conformer à diverses réglementations gouvernementales telles que HIPAA (The Health Insurance Portability and Accountability Act) et GDPR (General Data Protection Regulation) pour la facturation et tout autre processus.

C'est là que la gestion de projet soins de santé entre en jeu.

Avec les fondements de la de la gestion de projet les titres de l'organisation comme le Dr. Cuddy peuvent apporter structure et discipline à l'organisation.

Une gestion de projet efficace peut également contribuer à :

L'amélioration des soins et de l'expérience des patients

Amélioration de la budgétisation

Une meilleure gestion

Une communication plus fluide

Meilleures relations avec les parties prenantes

À présent, comment faire concrètement pour gérer des projets dans le domaine des soins de santé ?

3 Méthodologies populaires de gestion de projet dans le secteur de la santé

Outre la science médicale, les professionnels de la santé doivent également apprendre la science de la gestion de projet.

Examinons les méthodes de gestion de projet les plus répandues dans le secteur de la santé des méthodologies de gestion de projet que vous pouvez utiliser dans le secteur des soins de santé :

1. Gestion de projet agile Gestion de projet agile est comme un antidote pour contrer les points douloureux de la gestion de projet traditionnelle.

Elle suit une approche itérative et décompose un projet en cycles de développement plus petits (2-4 semaines) appelés sprints. Un manager peut définir un backlog de sprint qui indique ce sur quoi l'équipe doit se concentrer au cours de ce cycle.

Cela permet de s'adapter plus facilement aux changements, en particulier dans un secteur comme celui des soins de santé où les variables changent constamment. L'approche agile présente également plusieurs avantages clés et fonctionne pour la plupart des secteurs, car elle garantit la flexibilité, l'adaptabilité, le travail d'équipe et un retour sur investissement plus rapide.

Et, lorsqu'il s'agit d'un paramètre de soins de santé, un outil de gestion de projet agile peut vous aider à achever un projet de soins de santé rapidement pour garder le rythme.

Vous cherchez un outil de gestion de projet agile pour le secteur de la santé ?

Par exemple, supposons que le Dr Cuddy souhaite déployer une nouvelle application de prise de rendez-vous pour son hôpital.

Elle peut utiliser la méthodologie agile et déployer d'abord une application test. De cette façon, elle peut prendre les commentaires des patients sur l'interface utilisateur et la facilité de prise de rendez-vous afin d'intégrer rapidement les changements dans la conception de son application.

Ainsi, elle n'aura pas à perdre du temps et des ressources pour créer une nouvelle application à partir de zéro si la première n'est pas conviviale pour ses patients.

2. Chute d'eau

La chute d'eau est un processus de gestion de projet traditionnel, à l'ancienne.

Il suit une approche linéaire dans laquelle vous divisez chaque forfait du projet en phases, et chaque phase se répercute sur la suivante, comme une véritable cascade.

En général, ce processus de gestion de projet comporte cinq étapes : les besoins, la conception, la mise en œuvre, les tests et la livraison. En quoi la cascade diffère-t-elle de la méthode agile ? Dans la méthode waterfall, l'équipe doit d'abord achever une étape pour pouvoir passer à la suivante.

Bien qu'il s'agisse de l'une des techniques de gestion de projet les plus couramment utilisées dans les grands secteurs d'activité comme le la construction à fait a ses inconvénients.

Elle peut retarder les résultats et le projet peut devenir redondant. Cela peut être préjudiciable à un organisme de soins de santé qui s'efforce de fournir des soins immédiats aux patients.

Cependant, l'approche en cascade peut fonctionner si le Dr Cuddy souhaite ouvrir un nouvel établissement de santé. Elle peut aborder le projet en plusieurs phases.

Tout d'abord, elle doit définir les les dépendances et les exigences liées à l'ouverture du service, telles que le budget, le personnel, l'autorisation gouvernementale, etc. Une fois qu'elle dispose d'un schéma de l'exigence, ce n'est qu'ensuite qu'elle peut passer à l'étape de la mise en œuvre.

Not sure how a waterfall approach can help you ?

Notre guide détaillé sur la gestion de projet en cascade peut vous montrer comment.

3. Hybride

Les soins de santé étant un secteur en évolution rapide, l'adoption d'une approche de gestion hybride peut être justement ce que le médecin a commandé

Vous pouvez mettre en œuvre des projets rapidement avec une méthodologie agile tout en disposant d'une feuille de route pour le Tableau d'administration et les investisseurs avec une approche de gestion de projet en cascade.

De cette façon, vous pouvez garder les utilisateurs finaux impliqués au cours des différentes étapes, assurer les bons résultats du projet et garder les parties prenantes satisfaites. vous voyez, c'est du gagnant-gagnant

Mais il ne suffit pas de savoir quoi faire.

Il faut aussi savoir comment le faire.

Prêt à apprendre ce qu'il faut pour devenir un gestionnaire de projet dans le domaine de la santé ? je vous invite à y aller

À quoi faut-il ressembler pour être un bon gestionnaire de projet dans le secteur de la santé ?

Les gestionnaires de projet dans le secteur de la santé sont l'épine dorsale d'un projet. il n'y a pas de jeu de mots

Ils dirigent et supervisent un projet de soins de santé de l'admission à la sortie de l'hôpital.

A gestionnaire de programme veille à ce que le projet soit livré dans les délais et respecte le budget.

Il peut également identifier rapidement si le projet est sous la météo et proposer des remèdes plausibles. 🤒

Les organismes de soins de santé ont absolument besoin d'un professionnel de la gestion de projet pour rendre les projets conformes aux codes.

Cependant, la gestion de projet n'est pas pour les cœurs faibles.

Le secteur de la santé exige des compétences spécifiques en matière de gestion. A certification en gestion de projet est également idéale.

Voici ce qu'il faut pour réussir en tant que gestionnaire de projet.

1. Compétences du gestionnaire de projet

Si vous voulez être un bon manager, vous devez avoir des santé des compétences en gestion de projet pour gérer une équipe, un projet et relever les défis du secteur de la santé.

Voici quelques compétences essentielles que doit posséder un gestionnaire de projet dans le domaine de la santé :

Flexibilité: vous devez être prompt à réagir et à modifier le projet pour que les choses restent sur la bonne voie

vous devez être prompt à réagir et à modifier le projet pour que les choses restent sur la bonne voie Communication : L'industrie de la santé est une affaire de personnes. Vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une capacité de négociation efficace pour conclure des accords

L'industrie de la santé est une affaire de personnes. Vous devez faire preuve d'une écoute active et d'une capacité de négociation efficace pour conclure des accords **Leadership : vous devez être capable de motiver et d'inspirer les autres. Votre équipe doit croire en vous et avoir confiance dans le projet

**Résolution des conflits : les soins de santé sont un marché inhabituel avec des risques inhérents. En tant que gestionnaire de projet, vous devez être capable d'agir rapidement et d'atténuer les tensions

Délégation : vous devez être capable de prescrire des tâches à différents membres de l'équipe. Cela vous aidera à utiliser lales ressources allouées efficacement et à maintenir le projet dans les limites du budget

2. Certifications en gestion de projet dans le domaine de la santé

à Dr. House est peut-être un expert en diagnostic, mais comprend-il la science de la gestion ? Probablement pas

De nombreux professionnels de la santé recherchent une formation formelle en gestion de projet afin de mieux gérer les projets complexes et les personnes.

au moins, les chefs de service comme le Dr House doivent le faire

Idéalement, pour être un bon gestionnaire dans le secteur des soins de santé, vous devriez être titulaire d'un diplôme d'études supérieures en administration de la santé, en gestion d'entreprise, en santé publique ou en soins infirmiers.

Mais une certification en gestion de projet ne fait pas de mal non plus.

Plusieurs instituts proposent des cours de gestion de projet tels que :

Professionnel en gestion de projet (PMP)

Associé certifié en gestion de projet (CAPM)

Professionnel en gestion de programme (PgMP)

Certaines universités proposent également la gestion de projet dans le domaine de la santé comme matière principale.

Par exemple, la Harvard T.H. Chan School of Public Health propose une certification en ligne en Gestion de projet en soins de santé .

Les professionnels cliniques et non cliniques sont invités à suivre le cours de Harvard. Vous pouvez même obtenir des crédits de formation continue qui comptent pour l'obtention de votre diplôme.

Un tel programme couvre à la fois les compétences en gestion de projet et en gestion des personnes. Vous apprenez à connaître les les étapes de la gestion de projet et comment s'adapter aux différentes nuances tout en atteignant les indicateurs clés.

Ils couvrent les outils et les stratégies pour maintenir une meilleure dynamique interpersonnelle avec les parties prenantes.

Ils peuvent même faire de vous un expert en communication efficace et en négociations réussies.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image5.gif sérieusement ?

/$$$img/

3. Conformité HIPAA

Les hôpitaux et le personnel soignant s'appuient sur l'informatique médicale pour accéder en permanence à des données sensibles. Une fuite de ces informations peut constituer une menace sérieuse pour la confidentialité des patients.

Le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) est le code qui régit la protection des données sensibles des patients.

Si vous utilisez un un logiciel de gestion de projet qui accède aux données des patients, il doit les protéger :

Les attaques malveillantes sur les informations des patients

L'accès et le partage des informations sur les patients

En tant que responsable, il vous incombe de veiller à ce que chaque programme ou processus technique ou non technique soit conforme aux normes de l'HIPAA afin de garantir la sécurité des informations relatives aux soins de santé.

Maintenant que les bases sont posées, passons en revue quelques conseils en matière de gestion des soins de santé. 💁

9 conseils utiles pour la gestion de projets dans le secteur de la santé

Si vous souhaitez vous mettre dans la peau d'un chef de projet dans le secteur de la santé, autant avoir quelques conseils de gestion pratiques dans la manche de votre blouse de laboratoire.

Nous nous adressons tout d'abord à Albert Ho, gestionnaire de projet de l'Institut de la santé publique de l'Union européenne Système de santé William Osler et fondateur de Héros de la santé pour obtenir des conseils d'experts :

Divisez les résultats attendus en sections plus petites et plus faciles à gérer. Le délai idéal est un produit livrable qui peut être réalisé en 3 à 12 mois.

Si le projet s'étend sur plusieurs années et que l'étendue du travail est importante, chaque phase doit avoir son propre calendriercharte de projet pour définir le travail à achevé.

mentionne qu'il est facile pour _%href/ de définir le travail à effectuer

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide de l'État /blog?p=129078 les sponsors de projets ne sont pas les seuls à avoir besoin d'une aide /%href/

_pour se désintéresser d'un projet qui s'étale sur plusieurs années, la décomposition des livrables permettra de maintenir l'élan

Voici d'autres conseils importants pour la gestion de projet dans le secteur de la santé :

Diagnostiquer les exigences et les objectifs du projet en posant les bonnes questions aux dirigeants

Si vous avez plusieurs projets, donnez la priorité à ceux qui permettent de rationaliser un processus

Veillez à une communication ouverte pour que votre équipe de projet soit sur la même page

Constituez une équipe diversifiée. Faites appel à des employés de différents services pour vous aider à améliorer un processus

Soyez prêt à faire face aux imprévus. Si un problème survient, effectuez des tests, adaptez-vous et continuez à avancer

Respectez la charte du projet qui définit vos objectifs stratégiques, vos ressources, votre échéancier et vos indicateurs clés

Soyez synchronisé avec les réglementations et la gouvernance en matière de soins de santé qui peuvent avoir un impact sur votre programme ou votre projet

Vous avez maintenant quelques conseils pour ne pas échouer.

qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

Apprenez la meilleure façon de gérer vos projets dans le domaine de la santé !

La meilleure façon de gérer les projets de santé en 2024

Si le Dr House veut garder la main sur les diagnostics et devenir un gestionnaire intelligent, il doit se familiariser avec des termes comme.. le forfait sprint , agile et scrum , les flux de travail automatisés et bien d'autres choses encore.

Il devra apprendre à utiliser un diagramme de Gantt et tableaux kanban pour visualiser les projets et améliorer son expérience en gestion de projet .

En savoir plus, il devra apprendre à utiliser un logiciel de gestion de projet dans le domaine de la santé pour mettre en œuvre tous les jargons du secteur que nous venons de mentionner.

ClickUp est un dispositif de d'une grande évaluation utilisés par les gestionnaires de projets dans le domaine de la santé et d'autres équipes productives dans le monde entier .

Un outil agile comme ClickUp peut vous permettre, à vous et à votre équipe de projet, d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces.

Utilisez-le pour gérer votre organisation, du médecin à l'infirmière Département informatique aux infirmières et aux concierges. Utiliser 1000+ intégrations pour visualiser votre projet comme vous le souhaitez.

Cependant, ce qui rend ClickUp vraiment adapté à votre service de santé, c'est qu'il est conforme à la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act).

ClickUp est conforme au cadre du bouclier de protection de la vie privée et au GDPR (Règlement général sur la protection des données).

Cela signifie que nous garantissons les normes de sécurité les plus élevées pour tous nos clients.

En outre, ClickUp dispose d'une grande variété de fonctionnalités de gestion de projet gratuites !

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp pour faire de votre projet de santé une réussite :

Et si ces fonctionnalités n'étaient pas suffisantes pour vous convaincre d'utiliser ClickUp, jetez un coup d'œil à pourquoi c'est le logiciel de gestion de projet le plus utilisé dans le secteur de la santé pour votre équipe.

Vous voulez que votre projet soit en pleine forme ?

Un organisme de santé ne dort jamais, et vos soins de santé ne devraient pas non plus.. gestion des opérations .

Et la seule façon de garder les choses éveillées et de les faire fonctionner (sans effort) est d'utiliser un logiciel de gestion de projet - comme ClickUp !

Cet outil fera battre le cœur de votre projet de soins de santé.❤️

Qu'il s'agisse d'accéder au centre de contrôle de votre hôpital même lorsque vous êtes à moitié endormi (grâce aux longues heures de travail dans les documents) ou de suivre les activités de votre équipe, ClickUp vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre projet charge de travail en temps réel, ClickUp peut vous sauver la vie

Créer des formulaires personnalisables pour remplir les données d'assurance d'un patient, fournir des soins plus rapides avec des Automatisations et créer des processus cohérents avec Modèles .

ClickUp est en effet une panacée pour tous les maux de la gestion de projet.

qu'est-ce qui vous retient ? Obtenez une dose gratuite de ClickUp pour immuniser votre projet de santé contre les risques afin de mieux aider vos patients !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/image2-1.gif prêt à sauver des vies /$$$img/