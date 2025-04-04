Meilleurs modèles gratuits d'analyse SWOT pour Excel

Vous êtes stressé à l'idée de prendre une décision cruciale ? Une simple analyse SWOT peut vous aider à prendre des décisions éclairées, fondées sur des faits concrets et logiques, en soulignant les aspects clés - les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces - de votre entreprise.

Avec cet outil, vous pouvez commencer avec une toile vierge ou ouvrir un modèle d'analyse SWOT de Microsoft Excel pour prendre une longueur d'avance.

Mais avec autant de modèles et d'outils disponibles, comment faire pour trouver la meilleure analyse SWOT ? Nous avons la solution !

Dans ce guide, nous allons explorer le meilleur modèle d'analyse SWOT qu'offre Excel et examiner des options alternatives pour une analyse SWOT efficace dans n'importe quelle situation ou industrie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse SWOT?

A Analyse SWOT est un cadre stratégique permettant d'identifier les facteurs cruciaux affectant votre entreprise ou votre projet. La matrice SWOT couvre :

Forces: Facteurs internes qui confèrent à votre entreprise un avantage concurrentiel

Facteurs internes qui confèrent à votre entreprise un avantage concurrentiel **les faiblesses : les éléments internes et externes qui doivent être améliorés ou qui entravent votre réussite

**Les opportunités : les tendances du marché ou les facteurs externes qui favorisent la croissance de votre entreprise

**Menaces : facteurs externes ou menaces potentielles susceptibles de compromettre votre stratégie

Un cadre SWOT doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Une structure Effacées: Des sections claires pour vous aider à identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces

Des sections claires pour vous aider à identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces personnalisable: sections modifiables et texte d'instruction pour vous aider à adapter le modèle à vos besoins spécifiques

sections modifiables et texte d'instruction pour vous aider à adapter le modèle à vos besoins spécifiques **Attrait visuel : il devrait rendre votre analyse plus attrayante et plus facile à comprendre

Fonctionnalités de collaboration: La possibilité de collaborer avec les membres de l'équipe en temps réel, ce qui leur permet de fournir des informations précieuses pour une analyse détaillée

Top 7 SWOT Analysis Templates Excel

Si vous débutez avec le forfait stratégique ou à la recherche de modèles d'analyse SWOT gratuits, Excel offre plusieurs options fiables pour vous aider à démarrer.

Vous trouverez ci-dessous une liste des meilleurs modèles d'analyse SWOT gratuits Modèle d'analyse SWOT pour vous aider à trouver la bonne solution.

1. Modèle Excel d'analyse SWOT par Vertex42

il s'agit d'un modèle d'analyse SWOT Excel par Vertex42 /%img/ Sommet42 Le Modèle d'analyse SWOT par Vertex42 est un excellent choix pour ceux qui ont besoin d'une analyse plus complète et plus approfondie.

Grâce à sa conception structurée, le modèle vous aide à plonger plus profondément dans chaque catégorie, encourageant un examen détaillé des facteurs internes et externes.

Chaque section comprend un espace pour les notes, les éléments d'action et l'établissement de priorités, ce qui en fait un outil polyvalent pour toute session de planification stratégique.

⭐ Pourquoi vous l'aimerez

Comprend des sections approfondies pour les notes, le classement des priorités et les perspectives stratégiques

Disposition flexible qui répond aux besoins spécifiques des entreprises

Encourage une approche structurée de la collecte d'informations pour chaque élément SWOT

idéal pour: Les entreprises à la recherche d'une approche plus stratégique de l'analyse SWOT. Le format visuel vous met en forme pour identifier les domaines potentiels d'amélioration et d'innovation.

2. Modèle Excel d'analyse SWOT par Stakeholdermap.com

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Stakeholdermap.com Si vous avez besoin d'une forme simple pour achever votre analyse SWOT, le document Modèle d'analyse SWOT par Stakeholdermap.com est un choix parfait.

Ce modèle élimine toute complexité inutile et se concentre sur ce qui compte vraiment : l'analyse stratégique.

La disposition est simple et minimaliste, avec des sections séparées pour faciliter la catégorisation et la visualisation des informations sans distractions.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Des sections avec un code couleur pour vous aider à démarrer rapidement

Modifiez le contenu à l'aide de champs et de catégories personnalisables en fonction de vos besoins spécifiques

Facile à imprimer et à partager avec les membres de l'équipe ou les parties prenantes pour les réunions

📍Idéal pour: Les petites entreprises, les startups ou les utilisateurs individuels qui recherchent un moyen simple de réaliser leur première analyse SWOT. La disposition épurée est parfaite pour démarrer et garder votre analyse ciblée.

3. Modèle Excel d'analyse SWOT des concurrents par Coefficient

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Competitor-SWOT-Analysis-Template-by-Coefficient.png Modèle d'analyse SWOT des concurrents Excel par Coefficient /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Coefficient Le Modèle d'analyse SWOT des concurrents de Coefficient est idéal pour les entreprises qui souhaitent bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Sa disposition directe vous permet de vous concentrer sur la stratégie plutôt que sur la mise en forme, ce qui vous fait gagner un temps précieux tout en vous fournissant des informations clés.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Comparez vos forces et vos faiblesses à celles de vos concurrents

Ajoutez des points de données spécifiques à votre secteur d'activité

Utiliser des diagrammes pour visualiser la position concurrentielle et identifier les opportunités

idéal pour: Les entreprises qui ont besoin d'une analyse approfondie de leur situation concurrentielle modèle d'analyse SWOT des concurrents . Il est particulièrement utile pour les entreprises des secteurs très concurrentiels qui souhaitent se différencier.

4. Modèle Excel d'analyse SWOT ascendante par Coefficient

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Bottom-Up-SWOT-Analysis-Template-by-Coefficient.png Modèle Excel d'analyse SWOT ascendante par Coefficient /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Coefficient Le Modèle d'analyse SWOT ascendante par coefficient fournit une ventilation détaillée en commençant par les facteurs individuels avant de construire un aperçu global. Cette approche est excellente pour recueillir des informations granulaires afin de former des stratégies basées sur des données détaillées.

Ce modèle d'analyse SWOT marketing met l'accent sur les petits détails pour identifier les forces et les faiblesses. Il est idéal pour des plongées en profondeur dans des domaines d'entreprise spécifiques qui nécessitent un examen approfondi.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Plongez dans des facteurs spécifiques pour construire l'analyse globale à l'aide d'un texte didactique et de conseils

Ajustez les catégories ou personnalisez les informations pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise

📍Idéal pour: Les équipes créatives et les gestionnaires de projet qui veulent développer une culture de l'innovation. Ce modèle SWOT de planification d'entreprise vous aide à générer de nouvelles idées pour identifier les opportunités d'amélioration.

5. Modèle Excel d'analyse SWOT descendante par Coefficient

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Excel-Top-Down-SWOT-Analysis-Template-by-Coefficient.png Modèle d'analyse SWOT Top Down Excel par Coefficient /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le modèle de l'analyse SWOT pour les entreprises Coefficient Le Modèle d'analyse SWOT descendante par coefficient est conçu pour ceux qui préfèrent une approche de haut niveau. Il commence par une vue d'ensemble et décompose chaque catégorie en détails plus spécifiques.

L'accent mis par le modèle sur les stratégies globales vous aide à identifier les opportunités et les menaces tout en simplifiant la prise de décision. Il est parfait pour aligner les objectifs de l'entreprise sur des stratégies réalisables.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Livré avec une structure SWOT prête à l'emploi

Idéal pour les discussions stratégiques où vous devez vous concentrer sur la vue d'ensemble avant de plonger dans les détails spécifiques

Permet d'identifier les principales opportunités et menaces pour une prise de décision éclairée

📍Idéal pour: Les cadres, les chefs de service et les gestionnaires de projet qui souhaitent développer une stratégie à long terme. Ce modèle gratuit d'analyse SWOT vous aide à identifier les facteurs internes et externes qui façonneront l'avenir de votre entreprise.

il s'agit d'un modèle d'analyse SWOT Excel par DMAICTools DMAICTools.com Les Modèle Excel d'analyse SWOT par DMAICTools.com est un modèle classique et facile à utiliser qui rationalise le processus d'analyse SWOT. Conçu pour être simple, c'est un excellent choix pour ceux qui cherchent à effectuer une analyse rapide mais complète.

Le plus intéressant est que ce modèle d'analyse SWOT modifiable inclut un texte d'instruction et Analyse SWOT exemples pour vous aider à l'adopter pour votre usage.

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Utilise des diagrammes et des codes couleur pour mettre en évidence les informations clés

Fournit des invites, des instructions et des textes d'exemple pour vous aider à comprendre quelles informations vous devez saisir dans chaque catégorie

idéal pour: Les entreprises qui souhaitent mener une analyse approfondie et détaillée de leurs activités et de leurs résultats analyse des écarts de performance . Ce modèle vous aide à identifier les domaines clés à améliorer et à élaborer des forfaits réalisables sur la base de votre analyse sectorielle.

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Vous voulez une analyse plus complète ? Utilisez notre 10 modèles d'analyse sectorielle gratuits pour suivre la concurrence pour afficher une vue d'ensemble de votre secteur d'activité et comprendre le fonctionnement de vos concurrents. 📊

7. Modèle Excel d'analyse SWOT par Top Excel Templates

il s'agit d'un modèle d'analyse des forces et faiblesses du marché Top modèles Excel Les Modèle Excel d'analyse SWOT par Top Excel Templates fournit une forme visuellement attrayante et bien organisée pour mettre en œuvre une analyse SWOT. Il est doté d'une fonctionnalité propre et professionnelle, facile à comprendre et à travailler.

Conçu pour une prise de décision rapide, l'attrait visuel de ce modèle le rend adapté aux présentations et rapports formels d'entreprise

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer

Comprend des invitations, des instructions pour vous aider à identifier les facteurs clés dans chaque catégorie SWOT

Les sections axées sur le marché permettent d'identifier les tendances du marché et les concurrents

Facile à naviguer, ce qui le rend adapté aux équipes de tous les niveaux de compétence

📍Ideal for: Ce modèle est parfait pour les personnes qui ont besoin d'un moyen rapide et facile de mener une analyse SWOT personnelle. Il est également parfait pour le brainstorming, la génération d'idées et la présentation aux parties prenantes.

Limites de l'utilisation d'Excel pour l'analyse SWOT

Bien qu'Excel dispose de plusieurs Modèles d'analyse SWOT qui vous aidera à faire le travail terminé, il comporte plusieurs limites. Les principaux problèmes auxquels vous pouvez être confronté en faisant une analyse SWOT dans Microsoft Excel sont les suivants :

L'absence de fonctionnalités de collaboration: Excel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes sur l'analyse. Les équipes doivent se trouver au même emplacement pour faire un brainstorming à l'aide de la matrice SWOT

Excel n'est pas conçu pour la collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes sur l'analyse. Les équipes doivent se trouver au même emplacement pour faire un brainstorming à l'aide de la matrice SWOT Les capacités limitées de visualisation des données: Les outils de diagramme et de graphique de base d'Excel peuvent ne pas être suffisants pour créer des présentations visuellement attrayantes et informatives pour votre analyse SWOT

Les outils de diagramme et de graphique de base d'Excel peuvent ne pas être suffisants pour créer des présentations visuellement attrayantes et informatives pour votre analyse SWOT Difficulté de partage et de contrôle des versions: Le partage et le suivi des modifications apportées aux fichiers Excel constituent un défi, en particulier pour les grandes équipes. Le suivi des mises à jour effectuées dans la simple feuille de calcul nécessite souvent une intervention manuelle, ce qui entraîne des erreurs ou des lacunes

Bien que Microsoft Excel soit excellent pour un modèle d'analyse SWOT, ces limites peuvent ne pas être idéales pour la plupart des organisations modernes travaillant dans une installation télétravail et distribuée.

Modèles alternatifs d'analyse SWOT pour Excel

Lorsqu'on utilise un modèle d'analyse SWOT dans Microsoft Excel ou une présentation PowerPoint, l'objectif est de créer un forfait Businessa complet pour présenter les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'organisation.

Mais, comment faire pour que les idées que vous découvrez ne soient pas noyées dans la masse ?

C'est là qu'intervient le ClickUp un outil de gestion de projet tout-en-un, entre en scène.

Avec ClickUp, vous pouvez trouver le meilleur modèle d'analyse SWOT à adapter et à mettre à jour pour votre forfait Business et lancer les tâches SWOT dès vos sessions de brainstorming.

En intégrant la stratégie à la gestion de projet, la plateforme transforme votre stratégie en un forfait d'action prêt à fournir des résultats dès le départ.

Voici quelques-uns de nos modèles d'analyse SWOT les plus recommandés

1. Modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp

Le modèle ClickUp Modèle d'analyse SWOT personnelle est particulièrement utile pour le développement personnel, le forfait de carrière et l'auto-évaluation.

En organisant vos idées visuellement, évaluez votre croissance professionnelle et prenez des décisions éclairées pour votre avenir

⭐ Pourquoi vous allez l'aimer:

Identifiez et analysez vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces à l'aide de sections et d'invitations clairement définies

Atteignez vos objectifs personnels, qu'il s'agisse de planification de carrière ou d'auto-réflexion

Ajoutez des tâches et des notes directement dans ClickUp pour un suivi holistique des initiatives de croissance personnelle

idéal pour: Les personnes qui cherchent à améliorer leur croissance personnelle, leur avancement professionnel ou leur connaissance de soi. Que vous soyez un étudiant, un professionnel ou toute personne visant l'amélioration de soi, ce modèle d'analyse SWOT évalue efficacement votre véritable potentiel.

2. ClickUp Modèle d'analyse SOAR

L'analyse SOAR adopte une approche légèrement différente de l'analyse SWOT pour identifier les facteurs internes et les opportunités externes. L'analyse SOAR se concentre sur les aspirations et les résultats, ce qui vous aide à adopter une approche positive de la planification stratégique.

Mettre en œuvre l'analyse SOAR ClickUp Modèle d'analyse SOAR le modèle d'analyse SOAR a pour but d'encourager une approche prospective et de susciter des changements significatifs. Il comprend des sections qui vous aideront à recueillir des informations et à créer un forfait d'action basé sur ces idées.

⭐ Pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez des sections segmentées pour chaque élément de l'analyse SOAR pour une exploration approfondie de chaque domaine

L'accent mis sur les aspirations permet d'aligner l'analyse sur les objectifs stratégiques et la vision à long terme

Encouragez la participation de l'équipe en attribuant des tâches spécifiques à différents membres

Liez les tâches et les projets pertinents aux aspirations et aux résultats pour une exécution transparente de la stratégie

📍Ideal for: Les équipes et les organisations qui cherchent à développer des stratégies exploitables qui s'alignent sur leurs aspirations.

💡 Pro Tip: Si vous préférez une approche plus pratique, suivez notre guide complet sur le site de l'association Analyse SOAR pour remédier aux faiblesses et atteindre les objets stratégiques. 📝

3. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Competitive-Analysis-Template.png Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-193317120&department=marketing&_gl=1*16hlp67*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

La meilleure utilisation de la matrice SWOT est d'évaluer vos concurrents et d'utiliser ces informations pour la planification stratégique. La matrice Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp vous permet justement de faire cela, en vous permettant d'analyser vos concurrents clés et de comprendre les tendances du marché.

Utilisez ce modèle d'analyse SWOT en tant que outil d'analyse des concurrents pour comprendre les forces et les faiblesses de vos concurrents et mettre en œuvre ces connaissances.

⭐ Pourquoi vous l'aimerez:

Obtenez des sections détaillées pour analyser les stratégies et la position de chaque concurrent sur le marché

Transformez votre analyse SWOT en un aperçu visuel des tendances actuelles du marché

Adaptez les indicateurs et les critères à votre secteur d'activité et à votre scénario concurrentiel spécifique

Partagez vos idées et collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel

📍Ideal for: Les équipes de marketing, les analystes d'entreprise et les cadres qui cherchent à obtenir des informations sur le secteur concurrentiel et à développer les forces de leur entreprise.

4. Modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp

Un aspect clé de l'analyse SWOT est l'analyse des forces de l'entreprise par rapport au marché pour définir comment fixer le prix de vos produits ou services.

L'analyse Modèle d'analyse concurrentielle des prix ClickUp est idéal pour ceux qui cherchent à faire une analyse SWOT approfondie des produits, des prix et des stratégies de vente de leurs concurrents afin de se démarquer.

Ce modèle SWOT permet aux entreprises de évaluer les structures de prix, les réductions et les propositions de valeur afin de créer un modèle d'analyse concurrentielle différenciation des produits qui comprend des facteurs internes et externes.

⭐ Why you'll love it:

Obtenez des sections complètes pour détailler les niveaux de prix des concurrents et les propositions de vente uniques

Convertissez vos comparaisons de prix en diagrammes et graphiques visuels pour identifier les tendances et relever les défis potentiels

Ajustez le modèle pour vous concentrer sur des éléments de tarification spécifiques à votre secteur ou à votre niche

Travaillez avec les membres de votre équipe pour affiner les stratégies de tarification en collaboration

📍Ideal for: Pricing analysts, product managers, business strategists, or anyone in the organization who needs to understand the competitive pricing landscape and develop competitive pricing strategies.

Augmentez votre analyse SWOT avec ClickUp

Comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (SWOT) de votre entreprise est la première étape pour atteindre vos objectifs stratégiques. Si l'analyse SWOT facilite le forfait Business, l'important est de savoir comment vous intégrez ces stratégies.

Un modèle Excel fournit un cadre de base pour commencer, mais il manque de fonctionnalités avancées et de capacités de collaboration.

ClickUp est un excellent choix pour intégrer de manière transparente votre analyse SWOT dans une gestion de projet exploitable. Grâce à ses modèles personnalisables et à ses outils de collaboration, vous pouvez élaborer votre prochain objet d'entreprise ou mener une analyse détaillée des forces et faiblesses de l'entreprise analyse concurrentielle .

Prêt à faire passer votre analyse SWOT au niveau supérieur ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et découvrez la puissance d'une solution complète de gestion de projet.