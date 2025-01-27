10 meilleurs outils d'évaluation des talents pour les recruteurs

Grâce à une pléthore de logiciel de gestion des talents , les équipes RH peuvent aujourd'hui utiliser l'IA et des fonctionnalités avancées pour les évaluations et les appréciations lors du recrutement. Cependant, nous risquons toujours de choisir le mauvais candidat.

Qu'est-ce que nous pourrions faire de travers ? En tant que responsable du recrutement, j'ai découvert qu'en dépit de multiples séries d'entretiens, nous choisissons les candidats en fonction d'un paramètre particulier - leur capacité à réussir le test et à créer une forte impression. Nous devons évaluer des compétences plus profondes, telles que les compétences techniques, le travail en équipe, l'adéquation culturelle, etc.

Notre équipe a testé plusieurs outils d'évaluation des talents et de recrutement outils de gestion des performances pour nous aider à suivre ces paramètres. Nous voulions faire un choix éclairé basé sur des paramètres fondés sur des données plutôt que sur des préjugés humains.

Découvrons les détails de ces outils et comprenons comment vous pouvez, vous aussi, choisir les outils d'évaluation des talents idéaux pour votre organisation.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils d'évaluation des talents ?

À pourquoi avons-nous fait le choix de ces outils d'évaluation des talents alors qu'il existe une multitude d'options sur le marché ? Les raisons sont assez simples.

Avec notre Responsables RH j'ai passé d'innombrables heures à dépouiller des CV et à interviewer des candidats. Si ces méthodes traditionnelles restent essentielles, elles ne permettent pas toujours de révéler véritablement le potentiel d'un candidat. Un outil d'évaluation des talents peut vous aider à mieux jauger les compétences d'un candidat, notamment ses capacités cognitives, ses aptitudes à résoudre des problèmes, ses compétences techniques, ses aptitudes à la communication et bien plus encore.

Pour vous aider dans ce processus d'évaluation complexe, les meilleurs outils d'évaluation des talents devraient avoir des fonctionnalités telles que :

Modules d'évaluation avancés: Choisissez l'option qui assiste vos besoins spécifiques. La plupart des Logiciels RH vous aideront dans le processus de base d'évaluation des talents. Par exemple, si vous avez besoin de tester des évaluations de codage avec des simulations d'emploi dans le monde réel, assurez-vous que votre outil peut apporter cette assistance

Choisissez l'option qui assiste vos besoins spécifiques. La plupart des Logiciels RH vous aideront dans le processus de base d'évaluation des talents. Par exemple, si vous avez besoin de tester des évaluations de codage avec des simulations d'emploi dans le monde réel, assurez-vous que votre outil peut apporter cette assistance Facilité d'utilisation: Choisissez une option conviviale, facile à utiliser par l'ensemble de votre équipe RH. D'après mon expérience, cela permet de gagner du temps et de réduire la frustration des candidats et des recruteurs

Choisissez une option conviviale, facile à utiliser par l'ensemble de votre équipe RH. D'après mon expérience, cela permet de gagner du temps et de réduire la frustration des candidats et des recruteurs Des informations détaillées: Assurez-vous de choisir un outil qui peut fournir des rapports détaillés ou un système de notation afin de prendre des décisions d'embauche éclairées

Assurez-vous de choisir un outil qui peut fournir des rapports détaillés ou un système de notation afin de prendre des décisions d'embauche éclairées Capacités d'intégration : Assurez-vous que l'outil offre une intégration avec l'outil que vous avez choisi logiciel de surveillance des employés afin de ne pas avoir à synchroniser les données manuellement. Les outils d'évaluation des talents en ligne ne doivent pas être des logiciels autonomes dans votre pile technologique

Les 10 meilleurs outils d'évaluation des talents à utiliser en 2024

Compte tenu de ces facteurs, nous avons dressé une liste des meilleurs outils d'évaluation des talents sur le marché aujourd'hui. Alors que certains outils sont achevés le forfait ressources humaines d'autres sont des outils d'évaluation de niche, adaptés à un objectif spécifique, tels que l'évaluation comportementale ou les entretiens vidéo. Examinons ces dix outils un par un :

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion globale des processus et des projets RH) ClickUp est le logiciel de productivité, de gestion de projet et de ressources humaines le mieux évalué au monde, utilisable par des entreprises de toute complexité, de toute taille et de tout secteur d'activité. Grâce à ses nombreux

modèles gratuits pour les ressources humaines et plus de 1 000 intégrations, vous pouvez démarrer votre processus de recrutement rapidement, en centralisant toutes vos évaluations de talents, votre processus d'évaluation et votre onboarding dans une seule plateforme.

Modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH de ClickUp

Prendre Modèle de procédures opératoires normalisées pour les ressources humaines de ClickUp de ClickUp, par exemple. Il s'agit d'un modèle de tableau blanc entièrement personnalisable qui vous permet d'établir les protocoles, les tâches à accomplir et les politiques de votre organisation en matière de RH, en veillant à ce que vos équipes RH soient toujours au courant des procédures à suivre dans diverses situations. Cela vous permet de suivre l'évolution des réglementations et d'aider l'ensemble de votre équipe RH :

Suivre la base de connaissances et les mises à jour des documents RH dans un référentiel centralisé

Stocker et mettre à jour facilement les dossiers et les procédures des employés

Suivre, contrôler et auditer les activités des RH pour une plus grande efficacité

La plateforme de ressources humaines de ClickUp vous permet de :

Simplifier la gestion du personnel : Créez un hub central pour gérer tous les détails de vos candidats, y compris les communications confidentielles entre les managers et les rapports directs, les évaluations, les CV et autres détails, facilitant ainsi le suivi de ces données pour vos effectifs

: Créez un hub central pour gérer tous les détails de vos candidats, y compris les communications confidentielles entre les managers et les rapports directs, les évaluations, les CV et autres détails, facilitant ainsi le suivi de ces données pour vos effectifs Rationalisez votre processus de recrutement : Utilisez Tâches ClickUp pour diviser le processus de recrutement en éléments gérables et les assigner à des DRI (personnes directement responsables). Préparez vos échéanciers de recrutement, surveillez la progression des tâches et éliminez les goulots d'étranglement, ou collaborez avec d'autres parties prenantes, en gérant les évaluations, les entretiens et la sensibilisation sans effort

: Utilisez Tâches ClickUp pour diviser le processus de recrutement en éléments gérables et les assigner à des DRI (personnes directement responsables). Préparez vos échéanciers de recrutement, surveillez la progression des tâches et éliminez les goulots d'étranglement, ou collaborez avec d'autres parties prenantes, en gérant les évaluations, les entretiens et la sensibilisation sans effort Obtenez des informations en temps réel: Analysez la performance, l'engagement et le développement des employés grâce à des outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp et des rapports personnalisables. Avec Affichages ClickUp vous pouvez obtenir plus de 15 affichages personnalisables pour interpréter et partager les données de la manière qui vous convient le mieux

Analysez la performance, l'engagement et le développement des employés grâce à des outils personnalisables Tableaux de bord ClickUp et des rapports personnalisables. Avec Affichages ClickUp vous pouvez obtenir plus de 15 affichages personnalisables pour interpréter et partager les données de la manière qui vous convient le mieux Paramétrez des rappels et des abonnements : Paramétrez des rappels automatisés pour les entretiens, la communication de suivi et d'autres tâches RH avec Rappels ClickUp Améliorer l'intégration et la formation : Créez un hub centralisé pour votre processus d'onboarding avec Documents ClickUp qui favorisent un flux continu d'informations et des mises à jour en temps réel grâce à leurs fonctionnalités de modification en cours

: Paramétrez des rappels automatisés pour les entretiens, la communication de suivi et d'autres tâches RH avec Rappels ClickUp Recueillir des commentaires détaillés de la part des employés : Recueillez des commentaires anonymes ou des réponses détaillées de la part des candidats sur votre processus de recrutement ou même d'onboarding ; vous pouvez le faire facilement à l'aide de l'outil de collecte de commentaires Affichage du formulaire ClickUp /$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Performance-review-template.png Modèle d'évaluation des performances de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$$cta/

En outre, vous pouvez accélérer vos évaluations de compétences en ligne en utilisant des outils d'évaluation des talents et des modèles d'évaluation des performances au sein de ClickUp. Les Modèle d'évaluation des performances ClickUp clickUp, par exemple, rationalise l'ensemble du processus d'évaluation des candidats, ce qui vous permet de :

Définir des objectifs clairs pour votre processus d'évaluation et d'embauche

De suivre efficacement les évaluations et les performances des employés

Obtenir un retour d'information honnête et des évaluations à 360° de la part des employeurs et des collègues

Modèle de matrice de sélection des candidats à l'embauche de ClickUp

Une fois l'évaluation achevée, vous pouvez choisir le bon candidat à l'aide de la matrice de sélection de ClickUp Modèle de matrice de sélection pour l'embauche ClickUp ce modèle vous permet d'évaluer les candidats potentiels de manière équitable et objective. En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Organiser toutes vos informations sur les candidats en une seule plateforme

Évaluer les CV et obtenir toutes les données des candidats telles que l'expérience, les compétences, les qualifications et les résultats d'évaluation en un seul endroit

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Obtenez toutes les fonctionnalités pour vos processus de recrutement, d'onboarding et autres processus RH dans une seule plateforme

Facilitez le brainstorming et la résolution collaborative de problèmes pour les initiatives RH en utilisant des outils de gestion des ressources humaines Tableaux blancs ClickUp Obtenez des informations en temps réel sur la performance, l'engagement et le développement des employés grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables

Alignez les objectifs des employés sur les objectifs de l'organisation et suivez la progression de manière efficace en utilisant les tableaux blancs ClickUp Objectifs ClickUp le logiciel ClickUp Goals, qui permet aux nouveaux employés de savoir ce que l'on attend d'eux

Contrôlez avec précision le temps passé par les employés sur diverses tâches et projets pour l'évaluation des performances et l'affectation des ressources grâce à la fonction intégrée de suivi des objectifs Suivi du temps dans ClickUp Restez connecté et gérez vos tâches RH en déplacement grâce à l'outil de suivi du temps de ClickUp L'application mobile ClickUp Protégez les données sensibles des employés avec des mesures de sécurité robustes et des fonctionnalités de conformité

Tirer parti ClickUp Brain , un puissant assistant IA, pour automatiser les tâches banales, générer des rapports RH et fournir des suggestions intelligentes sur les processus d'embauche

Les limites de ClickUp

Compte tenu de ses vastes fonctions et fonctionnalités, il peut être long de se familiariser avec l'interface de ClickUp, ce qui nécessite une courbe d'apprentissage plus abrupte

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. Mercer Mettl Assessments (Meilleure plateforme d'évaluation en ligne complète)

est en cours d'élaboration Crozdesk Testlify est un outil d'évaluation de pointe qui permet d'analyser les informations et les compétences de communication des candidats au cours du processus de recrutement. Ces évaluations sont détaillées et comprennent plusieurs paramètres que vous pouvez bricoler. Comme l'évaluation est basée sur des facteurs spécifiques prédéfinis, l'ensemble du processus devient objectif et juste, garantissant qu'il n'y a pas de décisions biaisées dans le processus d'embauche.

Testlifier les meilleures fonctionnalités

Mener des entretiens vidéo attrayants avec différents types de questions

Évaluer les aptitudes pratiques par le biais d'évaluations interactives des compétences

Exploiter des analyses alimentées par l'IA pour évaluer les performances des candidats

S'intégrer de manière transparente aux flux de travail d'embauche existants

Limites de Testlify

Les évaluations des candidats n'assistent pas les langues multiples

Portée limitée pour les évaluations basées sur les rôles

Prix de Testlify

Débutant : 49$/mois

: 49$/mois Basic : 149$/mois

: 149$/mois **Business : 299 $/mois

**Premium : 749 $/mois

G2: 4.8/5 (125 commentaires)

4.8/5 (125 commentaires) Capterra: 4.0/5 (29 commentaires)

8. HireVue (Meilleure plateforme d'évaluation et d'entretiens vidéo pilotée par l'IA)

je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas non plus ce que je vais faire Les entreprises doivent souvent embaucher rapidement pour adapter leurs ressources aux exigences du marché. Mais lorsqu'elles recrutent de cette manière, trouver les bons talents peut souvent signifier prendre des décisions rapides qui ne sont pas forcément les bonnes. Avec Harver, vous bénéficiez d'une solution flexible qui vous aide à optimiser vos décisions en matière de talents, en utilisant des données et des connaissances scientifiques pour vous aider à choisir facilement les bons candidats.

L'outil utilise une combinaison d'évaluations, d'entretiens vidéo, de vérifications des références et un système de notation pour vous aider à accélérer le processus d'embauche tout en prenant des décisions précises et fondées sur des données. Cela en fait un choix populaire pour les organisations ayant des besoins de recrutement à haut volume.

Les meilleures fonctionnalités de Harver

Effectuez des évaluations complètes, notamment des entretiens vidéo, des vérifications préalables à l'embauche et des vérifications des antécédents

Tirez parti des connaissances alimentées par l'IA pour optimiser les décisions d'embauche et accélérer le processus d'évaluation des candidats

Obtenez une plateforme d'évaluation conviviale qui peut être facilement utilisée par les candidats de tous horizons

Limites de Harver

L'exactitude de chaque candidat dépend de l'exhaustivité des données achevées, qui ne projettent pas toujours les bons résultats

La création d'évaluations personnalisées des talents et de formations nécessite du temps et des efforts supplémentaires, ce qui représente un défi, en particulier pour une organisation qui cherche à prendre des décisions rapides

L'accent mis sur le recrutement de gros volumes pourrait limiter son adéquation à des rôles de niche

Prix plus élevés

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Harver

G2: 4.6/5 (171 commentaires)

4.6/5 (171 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. Prevue (Meilleure plateforme d'évaluation et de développement des talents)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Prevue-report.png Rapport Prevue /$$img/

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système d'information sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales Prevue Compétences Prevue est une suite spécialisée d'évaluation et de présélection qui est offerte par Prevue HR, la solution complète de RH de l'organisation. Comme la plupart des outils d'évaluation, Prevue Skills vous permet de tester les connaissances d'un candidat en fonction de tests de simulation d'emploi qui sont adaptés à des industries et à des rôles spécifiques. L'outil compte plus de 500 évaluations de talents, ce qui vous permet de choisir le candidat qui convient le mieux à votre entreprise Objectifs RH .

Ainsi, il peut évaluer les candidats selon différentes dimensions, notamment les capacités cognitives, la personnalité et les compétences. Elle fournit également des ressources de développement pour aider les employés à évoluer et à réussir au sein de l'organisation.

Les meilleures fonctionnalités de Prevue

Construire des tests d'aptitudes cognitives pour mesurer les capacités de résolution de problèmes et de raisonnement

Évaluer les évaluations de personnalité pour comprendre les styles de comportement de vos candidats

Construire des évaluations de compétences spécialisées pour évaluer les compétences spécifiques à un emploi en utilisant des scénarios du monde réel

Faites correspondre les candidats à un profil de poste spécifique, en fournissant une indication claire de leur adéquation avec les exigences de l'entreprise

Utiliser les ressources de développement des talents pour la croissance et le coaching des employés une fois que le candidat est embauché et qu'il fait partie de votre organisation

Limites de la prévision

Les utilisateurs ont constaté que Prevue Skills a des options d'intégration limitées avec d'autres outils RH ou systèmes ATS, ce qui le rend peu pratique si vous ne voulez pas utiliser la solution RH de bout en bout de l'entreprise

Prix de Prevue

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Prevue

G2: 4.5/5 (53 commentaires)

4.5/5 (53 commentaires) Capterra: 4.5/5 (64 commentaires)

Acez votre processus de sélection des candidats avec le meilleur outil d'évaluation des talents

Choisir les bons outils d'évaluation des talents est crucial pour un recrutement efficace. Bien qu'il existe différentes options, il est essentiel de trouver une plateforme qui s'aligne sur vos besoins et qui soit adoptée par l'ensemble des RH. ClickUp se distingue comme une solution complète qui simplifie ce processus.

En tant que plateforme de productivité tout-en-un, ClickUp rationalise l'ensemble de votre flux de travail RH, du recrutement à l'évaluation des compétences la gestion des performances . Ses fonctionnalités personnalisables, sa collaboration en temps réel et ses rapports robustes vous permettent de prendre des décisions éclairées et de stimuler la croissance de l'entreprise.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui

.