Yammer (Viva Engage) vs. Microsoft Teams : Quelle est la différence ?

Que vous gériez une petite équipe de projet ou que vous travailliez avec plusieurs équipes au sein d'une grande organisation, la communication au sein de l'équipe les outils que vous choisissez peuvent faire ou défaire votre productivité.

Mais tous les outils n'offrent pas les mêmes fonctionnalités ou avantages, et avec autant d'options, comment faire pour choisir le bon ? Deux des choix les plus populaires parmi les outils de communication sont Yammer (aujourd'hui Viva Engage) et Microsoft Teams.

Yammer se concentre sur la création de communautés internes solides et assure une large communication au sein de votre organisation, en aidant les nouveaux employés à se connecter et à partager leurs idées. Microsoft Teams, quant à lui, est axé sur la collaboration en temps réel, offrant de puissants outils pour les réunions d'équipe, les discussions et le partage de fichiers.

Dans cet article, nous examinerons les fonctionnalités clés, les prix et les avantages uniques de Yammer par rapport à Microsoft Teams pour vous aider à choisir.

Qu'est-ce que Yammer (Viva Engage) ?

via Microsoft Yammer, récemment rebaptisé Viva Engage, est votre outil de réseau social de référence pour unir l'ensemble de votre organisation. Son intégration avec Microsoft 365, sa capacité à éditer des documents directement au sein de la plateforme et ses options de groupe flexibles en font un outil polyvalent outil de communication sur le lieu de travail .

Imaginez une plateforme où les employés de différents services peuvent facilement participer à des discussions, partager des idées et collaborer à des projets. C'est ce que vous propose Yammer, en connectant tous les membres de votre entreprise, où qu'ils se trouvent.

Fonctionnalités de Yammer

Yammer (Viva Engage) possède des fonctionnalités qui améliorent la communication et renforcent la culture d'entreprise. Voyons ce qui en fait un outil exceptionnel :

1. Réseau social d'entreprise

Yammer transforme l'ensemble de votre organisation en une communauté prospère. C'est comme si vous disposiez d'un réseau social propre à votre lieu de travail, où tout le monde peut se connecter et communiquer sans effort. Cette fonctionnalité est idéale pour briser les silos et s'assurer que tout le monde est au courant.

Par exemple, une équipe marketing à New York peut facilement partager des idées de campagne et obtenir des commentaires de l'équipe produit à Londres, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

2. Intégration avec Microsoft 365

L'une des meilleures fonctionnalités de Yammer est son intégration transparente avec Microsoft 365. Vous pouvez modifier un document Word, collaborer sur des feuilles Excel et partager des fichiers directement dans Yammer. Cette intégration permet de tout centraliser, ce qui rend la collaboration plus fluide et plus efficace.

Par exemple, votre équipe financière peut collaborer en temps réel sur une feuille de calcul budgétaire sans quitter la plateforme Yammer.

3. Groupes privés et publics

Vous devez discuter d'informations sensibles ? Créez des groupes privés. Vous voulez partager des nouvelles passionnantes ou lancer une discussion à laquelle tout le monde peut participer ? Optez pour un groupe public. La flexibilité de Yammer en matière de groupes privés et publics vous permet d'adapter les discussions à vos besoins.

Par exemple, un groupe privé peut être utilisé pour des discussions confidentielles sur les ressources humaines, tandis qu'un groupe public peut être utilisé pour des annonces ou des activités sociales pour l'ensemble de l'entreprise.

Prix de Yammer

Free

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/utilisateur par mois

6 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/utilisateur par mois

12,50 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Premium: 22 $/utilisateur par mois

22 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Apps for Business : 8,25 $/utilisateur par mois

Qu'est-ce que Microsoft Teams ?

via Microsoft Microsoft Teams est un puissant outil de communication conçu pour améliorer la communication et la gestion de projet. Il s'intègre parfaitement à Microsoft 365, ce qui le rend parfait pour les collègues qui ont besoin de rester connectés, de partager des fichiers et de travailler ensemble efficacement.

Teams permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page, que vous travailliez à distance ou au bureau.

Fonctionnalités de Microsoft Teams

Microsoft Teams offre un grand nombre de fonctionnalités qui permettent d'améliorer la communication au sein de l'équipe et la collaboration. Voici un aperçu de quelques-unes de ses fonctions clés :

1. Communication en temps réel

Microsoft Teams excelle dans la communication en temps réel. Votre équipe peut rester connectée et collaborer instantanément par le biais de discussions, d'appels vidéo ou de réunions.

Par exemple, une équipe de projet peut passer un appel vidéo rapide pour discuter de questions urgentes ou utiliser la fonction de chat pour les discussions quotidiennes.

2. Intégration avec d'autres applications

Teams peut être intégré à diverses applications tierces et aux outils de Microsoft 365. Vous pouvez accéder à OneDrive en tant que solution de partage de fichiers , utiliser SharePoint pour la gestion des documents et même s'intégrer à d'autres applications comme Trello ou Asana.

Par exemple, votre équipe peut collaborer sur des documents stockés dans OneDrive sans quitter l'application Teams.

3. Canaux et onglets

Teams organise les discussions en canaux, ce qui facilite la gestion des discussions sur des sujets spécifiques. Vous pouvez également ajouter des onglets pour un accès rapide aux outils et documents essentiels.

Par exemple, une équipe de marketing peut avoir des canaux distincts pour les campagnes sur les médias sociaux, la création de contenu et les analyses, chacun avec des onglets pertinents pour un accès facile.

Prix de Microsoft Teams

Free (gratuit)

(gratuit) Microsoft Teams Essentials: 1,39 $/utilisateur par mois

1,39 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Basic: 1,76 $/utilisateur par mois

1,76 $/utilisateur par mois Microsoft 365 Business Standard: 9,33 $/utilisateur par mois

A lire aussi: Les hacks essentiels de MS Teams !

Yammer vs. Microsoft Teams : Comparaison des fonctionnalités

Maintenant que nous avons exploré les fonctionnalités individuelles et les tarifs de Yammer (Viva Engage) et de Microsoft Teams, mettons-les face à face pour voir quelle plateforme pourrait mieux convenir à votre organisation.

Voici une comparaison rapide de leurs fonctionnalités clés :

Caractéristiques Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams Microsoft Teams **Microsoft Teams Réseau social d'entreprise Oui Non Communication en temps réel Oui Non Oui Groupes privés et publics Oui Oui Intégration avec Microsoft 365 Oui Oui Canaux et onglets Non Oui Intégration avec des applications tierces Non Oui Partage de fichiers Oui Oui Oui Vioconférences Non Oui Gestion des tâches Non Oui Gestion des tâches Non Oui Discussion persistante Non Oui Gestion des tâches Non Oui Planification de réunions Non Oui Collaboration sur des documents Non Oui Non Oui Collaboration sur les documents Oui Oui Oui Notifications personnalisables Non Oui Appliance mobile Oui Oui Application mobile Oui Oui Sécurité et conformité Non Oui Sécurité et conformité Oui Oui Sécurité et conformité Oui Oui Sécurité et conformité Oui Oui Oui Sécurité et conformité Oui Oui Capacités d'IA Non Oui

Yammer vs. Teams : Comparaison rapide

Comparons maintenant ces fonctionnalités en détail :

Fonctionnalité #1 : Style de communication

Yammer (Viva Engage) se concentre sur la création d'un réseau social au sein de l'organisation, ce qui le rend idéal pour une communication et un engagement de grande envergure. Il est parfait pour partager des mises à jour, participer à des discussions et créer un sentiment de communauté

se concentre sur la création d'un réseau social au sein de l'organisation, ce qui le rend idéal pour une communication et un engagement de grande envergure. Il est parfait pour partager des mises à jour, participer à des discussions et créer un sentiment de communauté Microsoft Teams excelle dans la communication en temps réel, avec des outils de messagerie instantanée, de visioconférence et de réunion. C'est la solution idéale pour les équipes qui ont besoin d'une collaboration rapide et synchrone

Gagnant : Cela dépend de vos besoins. Pour la communication en temps réel, c'est Microsoft Teams qui l'emporte. Si vous souhaitez favoriser l'engagement au sein d'organisations entières, Yammer est le meilleur choix. Cette manche se termine donc par une égalité

Fonctionnalité #2 : Intégration et collaboration

Yammer (Viva Engage) , lorsqu'il est intégré de manière transparente à Microsoft 365, permet aux utilisateurs de collaborer sur des documents au sein de la plateforme. C'est idéal pour le partage et la modification en cours de fichiers tels que les documents Word et les feuilles Excel

, lorsqu'il est intégré de manière transparente à Microsoft 365, permet aux utilisateurs de collaborer sur des documents au sein de la plateforme. C'est idéal pour le partage et la modification en cours de fichiers tels que les documents Word et les feuilles Excel Microsoft Teams s'intègre également à Microsoft 365 et offre des intégrations supplémentaires avec diverses applications tierces, ce qui le rend très polyvalent pour divers flux de travail et tâches de gestion de projet. En outre, Microsoft Teams offre plusieurs fonctionnalités de gestion de projetmodèles de forfaits de communication pour aider à rationaliser et à normaliser les communications au sein de l'équipe

Gagnant : Microsoft Teams, pour ses nombreuses intégrations et sa polyvalence.

Fonctionnalité #3 : Gestion des groupes et des canaux

Yammer (Viva Engage) permet la création de groupes privés et publics, ce qui est excellent pour une communication sur mesure. Cependant, il manque une approche structurée pour la gestion de discussions de projets spécifiques

permet la création de groupes privés et publics, ce qui est excellent pour une communication sur mesure. Cependant, il manque une approche structurée pour la gestion de discussions de projets spécifiques Microsoft Teams organise les discussions en canaux, ce qui facilite la gestion et le suivi des conversations sur des sujets particuliers. L'ajout d'onglets permet d'accéder rapidement aux outils et documents pertinents

Gagnant : Microsoft Teams pour son approche organisée et sa facilité à gérer les conversations spécifiques à un projet.

Fonctionnalité #4 : Gestion des tâches

Yammer (Viva Engage) ne fait pas de fonctionnalités de gestion des tâches. Il se concentre davantage sur la communication et le réseautage social au sein de l'organisation

ne fait pas de fonctionnalités de gestion des tâches. Il se concentre davantage sur la communication et le réseautage social au sein de l'organisation Teams s'intègre à Microsoft Planner et à d'autres outils de gestion des tâches, ce qui permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches directement au sein de la plateforme. Cela en fait une option appropriée pour ceux qui recherchent..des outils de communication asynchrones Gagnant : Microsoft Teams, pour ses capacités intégrées de gestion des tâches.

Yammer vs. Microsoft Teams sur Reddit

Nous avons visité Reddit pour voir où les gens se situent dans le débat Yammer vs. Teams. Lorsque vous recherchez "Yammer vs. Teams" sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Microsoft Teams offre un ensemble de fonctionnalités plus complet pour les.. collaboration en temps réel et la communication :

Nous l'utilisons pour communiquer avec d'autres équipes chaque fois que nous faisons des changements dans l'informatique

Redditor

D'autres utilisateurs de Reddit soulignent l'impact positif de Microsoft Teams sur leur flux de travail et leur productivité :

Mon travail est l'un de ces rares logiciels qui semblent réellement utiles et qui changent ma façon de travailler pour le mieux

Redditor

De nombreux utilisateurs apprécient Microsoft Teams pour son intégration avec d'autres outils Microsoft 365 et sa capacité à gérer divers aspects de la gestion de projet, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses organisations.

D'autre part, Yammer (Viva Engage) est souvent loué pour ses capacités de réseau social au sein des grandes organisations. Les utilisateurs notent que les groupes Yammer sont particulièrement efficaces pour créer une communauté entre les départements et encourager une communication ouverte entre les différents départements, ce qui est essentiel pour l'engagement à l'échelle de l'entreprise.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de collaboration d'équipe et de gestion de projet au quotidien, le consensus sur Reddit favorise Microsoft Teams comme l'outil le plus efficace.

Réunion ClickUp - La meilleure alternative à Yammer vs. Microsoft Teams

Bien que Yammer et Microsoft Teams aient chacun leurs points forts, ClickUp offre une solution complète qui améliore la communication, la collaboration et la gestion de projet en un seul endroit

Voici pourquoi ClickUp pourrait être le choix idéal pour votre organisation :

1. L'avantage n°1 de ClickUp : afficher le chat

Restez connecté et améliorez la communication avec ClickUp Chat View L'affiche de discussion de ClickUp permet une communication transparente en temps réel au sein des équipes. Semblable à Microsoft Teams, vous pouvez discuter en permanence avec les membres de l'équipe, partager des mises à jour et garder tout le monde aligné sans avoir besoin de passer d'une application à l'autre

Cette fonctionnalité permet de ne jamais manquer les discussions rapides et les messages importants, ce qui améliore la coordination de l'équipe et favorise l'engagement.

Voici quelques fonctionnalités supplémentaires :

ClickUp @mentions et Attribuer des tâches: Étiquette des personnes ou des tâches spécifiques pour une attention directe

Attribuer des tâches: Étiquette des personnes ou des tâches spécifiques pour une attention directe Mise en forme de texte riche : Utilisez le gras, l'italique, les listes et les blocs de code pour améliorer la clarté du message

: Utilisez le gras, l'italique, les listes et les blocs de code pour améliorer la clarté du message Pièces jointes : Partagez des fichiers, des images et d'autres médias directement dans la discussion

: Partagez des fichiers, des images et d'autres médias directement dans la discussion Liens non floutés : Prévisualisez le contenu lié sans quitter la discussion

: Prévisualisez le contenu lié sans quitter la discussion **Les émojis et les réactions : exprimez vos sentiments et fournissez un retour d'information rapide

/Commandes slash : Utiliser des raccourcis pour des actions courantes comme la création de tâches ou la recherche d'informations

Utiliser des raccourcis pour des actions courantes comme la création de tâches ou la recherche d'informations Intégrations : Connexion avec d'autres outils comme Slack, Google Drive, et plus encore

2. Le one-up de ClickUp #2 : Clips

Améliorer la communication au sein de l'équipe, permettre des messages vidéo détaillés pour une collaboration asynchrone avec ClickUp Clips ClickUp Clips vous permet de créer et de partager des messages vidéo. Il s'agit d'une fonctionnalité puissante pour la communication asynchrone, qui permet aux membres de l'équipe de fournir des explications détaillées ou des mises à jour auxquelles il est possible de se référer à tout moment. C'est comme si vous disposiez d'une salle de réunion virtuelle où chacun peut se rattraper à son propre rythme, ce qui est particulièrement utile pour les équipes éloignées ou celles qui se trouvent dans des fuseaux horaires différents.

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp Clips peuvent vous aider :

Enregistrement d'écran: Capturez votre écran pour démontrer des tâches, expliquer des concepts ou partager des éléments visuels

Capturez votre écran pour démontrer des tâches, expliquer des concepts ou partager des éléments visuels Messages vocaux: Enregistrez des messages audio pour une communication rapide et informelle

Enregistrez des messages audio pour une communication rapide et informelle Intégration de tâches: Joindre facilement des Clips à des tâches spécifiques pour le contexte et la référence

Joindre facilement des Clips à des tâches spécifiques pour le contexte et la référence Transcription IA: Transcrivez automatiquement vos Clips pour faciliter la recherche et l'accessibilité

Transcrivez automatiquement vos Clips pour faciliter la recherche et l'accessibilité Partage et collaboration: Partager les Clips avec les membres de l'équipe ou les collaborateurs externes

Partager les Clips avec les membres de l'équipe ou les collaborateurs externes Commentaires et retours d'expérience: Laissez des commentaires directement sur les Clips pour les discussions et les suggestions

Transformez les commentaires en tâches réalisables grâce à la fonction ClickUp Assigner des commentaires

Avec ClickUp Attribuer des commentaires avec ClickUp Assign Comments, vous pouvez transformer les commentaires en tâches exploitables. Cette fonctionnalité permet de s'assurer que les notes et les suggestions importantes ne se perdent pas dans les longs fils de discussion. En convertissant les commentaires en tâches, vous vous assurez que chaque commentaire est suivi et traité, ce qui renforce la responsabilité et le suivi des projets.

Les fonctionnalités clés de ClickUp Assigner des commentaires comprennent :

Affectation directe: Assignez des commentaires à des personnes pour une délégation de tâche claire

Assignez des commentaires à des personnes pour une délégation de tâche claire Contexte de la tâche: Les commentaires sont joints à des tâches spécifiques, assurant l'alignement avec les objectifs du projet

Les commentaires sont joints à des tâches spécifiques, assurant l'alignement avec les objectifs du projet Notifications: Les membres de l'équipe assignés reçoivent des notifications, garantissant une prise de conscience en temps voulu

Les membres de l'équipe assignés reçoivent des notifications, garantissant une prise de conscience en temps voulu **Suivi : Suivre la progression et s'assurer que les tâches sont achevées

Collaboration : Faciliter le travail d'équipe et améliorer la communication

ClickUp offre plusieurs autres fonctionnalités uniques qui peuvent améliorer de façon significative la collaboration et la productivité de votre équipe comme:

Tableaux blancs ClickUp

Collaborez visuellement et faites des brainstormings efficaces avec les Tableaux blancs ClickUp

Collaborez visuellement avec votre équipe à l'aide de Tableaux blancs ClickUp . Parfaite pour les sessions de brainstorming, la planification et le mappage visuel de projets, cette fonctionnalité aide les équipes à visualiser leurs idées et leurs flux de travail.

Voici d'autres fonctionnalités :

Canevas infini: Travaillez sur un grand canevas extensible sans limites

Travaillez sur un grand canevas extensible sans limites **Outils de dessin : utilisez des stylos, des marqueurs et des formes pour créer des représentations visuelles

Notes : ajoutez des notes ou des idées sous la forme d'une feuille de papier : Ajoutez des notes ou des idées sous le formulaire des notes autocollantes

: ajoutez des notes ou des idées sous la forme d'une feuille de papier : Ajoutez des notes ou des idées sous le formulaire des notes autocollantes Images et fichiers: Insérez des images, des documents ou d'autres médias

Insérez des images, des documents ou d'autres médias Collaboration : Mon travail en temps réel avec plusieurs membres de l'équipe

: Mon travail en temps réel avec plusieurs membres de l'équipe Intégration : Connexion avec d'autres fonctionnalités de ClickUp pour un flux de travail continu

Détection de la collaboration ClickUp

Assurez la fluidité et la coordination des efforts grâce à ClickUp Collaboration Detection

Évitez les chevauchements de travail avec Détection de la collaboration dans ClickUp . Cette fonctionnalité alerte un membre de l'équipe lorsque quelqu'un d'autre travaille sur la même tâche, ce qui permet de mieux coordonner les efforts.

Elle peut vous aider :

Modifier des documents simultanément avec d'autres personnes

des documents simultanément avec d'autres personnes Afficher des enregistrements détaillés des actions des utilisateurs, y compris les commentaires sur les tâches, le partage de fichiers et les échanges de messages

des actions des utilisateurs, y compris les commentaires sur les tâches, le partage de fichiers et les échanges de messages Mieux comprendre la façon dont les différentes équipes ou personnes collaborent

$$$a Pourquoi ClickUp fait-il la différence ?

**ClickUp combine les meilleures fonctionnalités du réseau social Yammer, de la communication en temps réel de Microsoft Teams et de puissants outils de gestion de projet. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de jongler avec plusieurs applications : tout ce dont vous avez besoin se trouve au même endroit

Productivité accrue: En intégrant les outils de communication, de gestion des tâches et de collaboration, ClickUp aide à rationaliser les flux de travail et à réduire le temps passé à passer d'une plateforme à l'autre

En intégrant les outils de communication, de gestion des tâches et de collaboration, ClickUp aide à rationaliser les flux de travail et à réduire le temps passé à passer d'une plateforme à l'autre Personnalisation et flexibilité: ClickUp vous permet de personnaliser votre environnement de travail en fonction des besoins de votre équipe. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de collaborer sur des documents ou de planifier des projets, ClickUp vous permettra de mettre en place les flux de travail qui vous conviennent le mieux

ClickUp vous permet de personnaliser votre environnement de travail en fonction des besoins de votre équipe. Qu'il s'agisse de gérer des tâches, de collaborer sur des documents ou de planifier des projets, ClickUp vous permettra de mettre en place les flux de travail qui vous conviennent le mieux Un meilleur alignement de l'équipe : Des fonctionnalités telles que Chat View, Clips et Assign Comments permettent de s'assurer que tout le monde est sur la même page, réduisant ainsi les malentendus et garantissant que tous les membres de l'équipe sont alignés et travaillent pour atteindre les mêmes objectifs

: Des fonctionnalités telles que Chat View, Clips et Assign Comments permettent de s'assurer que tout le monde est sur la même page, réduisant ainsi les malentendus et garantissant que tous les membres de l'équipe sont alignés et travaillent pour atteindre les mêmes objectifs Évolutivité : Que vous soyez une petite équipe ou une grande entreprise, ClickUp évolue avec vous. Son intervalle de fonctionnalités et ses options de personnalisation le rendent adapté aux équipes de toutes tailles, vous garantissant ainsi une croissance sans que vos outils ne soient dépassés

Gérer toutes les communications et les mises à jour au sein d'un environnement ClickUp unique

Choisir le bon outil pour votre équipe

La sélection de l'outil adapté à votre équipe est essentielle pour améliorer la communication, la collaboration et la productivité globale. Yammer (Viva Engage) et Microsoft Teams offrent chacun des fonctionnalités uniques qui répondent à des besoins organisationnels différents. Yammer excelle dans la création d'un sentiment de communauté au sein des grandes organisations, tandis que Microsoft Teams est parfait pour la collaboration en temps réel et la gestion d'un projet.

Toutefois, si vous recherchez un logiciel Yammer ou Alternative à Microsoft Teams qui combine le meilleur des deux mondes, ClickUp est le choix idéal. ClickUp offre un outil de communication puissant, des fonctionnalités complètes de gestion de projet et des capacités de collaboration transparentes au sein d'une seule et même plateforme S'inscrire à ClickUp et faites passer votre collaboration et votre gestion de projet au niveau supérieur !