Modèles de formulaires d'adhésion pour simplifier votre processus d'inscription

La valeur du secteur des abonnements est estimée à 593 milliards de dollars pour de nombreuses entreprises, le volume d'inscriptions est l'indicateur le plus clair de la croissance et des revenus récurrents. Pourtant, plus de 77 % des entreprises peinent à conserver et à augmenter le nombre de leurs membres.

Point de départ de vos clients, les formulaires d'adhésion donnent le ton et l'ambiance de votre marque. L'amélioration et la normalisation de votre processus d'inscription est le moyen idéal de commencer, et cela ne nécessite que quelques outils efficaces.

C'est là que les modèles de formulaires d'adhésion avec des cadres préconçus sont utiles.

Ce blog se concentrera sur les concepts de base des modèles de formulaires d'adhésion et les aspects clés de leur utilisation efficace. Nous vous présenterons ensuite 10 modèles prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer.

**Qu'est-ce que les modèles de formulaires d'adhésion ?

Les modèles de formulaires d'adhésion sont des modèles standardisés permettant de collecter des données essentielles et d'accueillir de nouveaux membres potentiels grâce à des champs de données pré-remplis.

Voici les principaux objectifs des modèles de formulaires d'adhésion :

Enregistrer et stocker les données essentielles des membres et des personnes intéressées

Prévoir la croissance des revenus et gérer les demandes d'adhésion. Les modèles permettent également de suivre efficacement des indicateurs tels que le temps de traitement des demandes et la valeur à vie des clients

Gagner du temps et des ressources en rationalisant le processus d'adhésion

Améliorer la cohérence dans le remplissage et le traitement des formulaires grâce à une approche standardisée

Présenter la marque et le thème de l'entreprise de manière professionnelle dans chaque formulaire d'adhésion

Renforcer et adapter sa stratégie de produit et de marketing en fonction des réponses obtenues

Après ce rapide aperçu, découvrons les aspects clés d'un modèle de formulaire d'adhésion.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'adhésion ?

Pour tirer le maximum de valeur de votre modèle de formulaire d'adhésion, voici les aspects clés que les entreprises doivent intégrer dans leurs formulaires :

Collecter uniquement les informations essentielles: Limiter la collecte de données et ne montrer que ce qui est nécessaire, en soulignant l'objectif de chaque champ de données. Cela évitera de submerger les membres potentiels de questions excessives

Limiter la collecte de données et ne montrer que ce qui est nécessaire, en soulignant l'objectif de chaque champ de données. Cela évitera de submerger les membres potentiels de questions excessives Organiser les modèles de formulaires selon un flux logique: Une commande claire guide les utilisateurs tout au long du processus. Cela permet également à votre équipe de traiter et d'organiser facilement les informations relatives aux membres

Une commande claire guide les utilisateurs tout au long du processus. Cela permet également à votre équipe de traiter et d'organiser facilement les informations relatives aux membres Utilisez des listes déroulantes: Cette fonctionnalité permet d'économiser de l'espace sur votre formulaire et d'éviter l'encombrement lorsque les utilisateurs doivent faire une sélection parmi de nombreuses options. Les listes déroulantes sont utiles pour les champs du formulaire tels que le sexe et le type d'adhésion

Cette fonctionnalité permet d'économiser de l'espace sur votre formulaire et d'éviter l'encombrement lorsque les utilisateurs doivent faire une sélection parmi de nombreuses options. Les listes déroulantes sont utiles pour les champs du formulaire tels que le sexe et le type d'adhésion Incorporer une logique conditionnelle: Une autre personnalisation qui contribue à l'expérience de l'utilisateur est un code logique qui affiche des questions pertinentes en fonction des réponses précédentes

Une autre personnalisation qui contribue à l'expérience de l'utilisateur est un code logique qui affiche des questions pertinentes en fonction des réponses précédentes Optimisation mobile: Veillez à ce que le formulaire soit réactif et facile à utiliser sur différents appareils

Veillez à ce que le formulaire soit réactif et facile à utiliser sur différents appareils Traitement des erreurs: Fournir des messages d'erreur clairs pour les entrées non valides afin d'éviter les erreurs

Outre ces aspects, voici quelques pratiques importantes qui contribuent à améliorer la perception de la marque :

Confidentialité des données: Indiquer clairement comment les données des membres seront utilisées et protégées

Indiquer clairement comment les données des membres seront utilisées et protégées Page de remerciement : Message de confirmation et étapes suivantes après un envoi réussi

Message de confirmation et étapes suivantes après un envoi réussi **Insérer des indicateurs de cours : montrer aux utilisateurs à quel point ils ont progressé dans le formulaire. C'est une excellente pratique pour instaurer la confiance et réduire le nombre d'abandons

10 modèles de formulaires d'adhésion efficaces et engageants

Bien qu'il soit utile de comprendre les bases d'un formulaire d'adhésion, il est préférable de s'équiper de quelques modèles afin d'économiser le temps et la peine de les créer à partir de zéro. ClickUp expert en gestion de projet, facilite cette tâche grâce à ses formulaires intégrés.

En plus des fonctionnalités de ClickUp, voici dix modèles de formulaires d'adhésion efficaces que nous avons sélectionnés pour vous aider à démarrer :

1. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Pour ceux qui cherchent à établir un formulaire d'adhésion complet sans sacrifier l'attrait esthétique, le modèle Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp est le parfait formulaire tout-en-un.

Voici les fonctionnalités clés qui font de ce formulaire prêt à l'emploi un outil idéal pour tout ce qui touche à l'adhésion :

Rationalise le processus de remplissage du formulaire grâce à ses champs de données pré-remplis personnalisables

Consolide un vaste volume d'informations en un seul et même formulaire base de données gratuite Organise les entrées en fonction de vos personnalisations et simplifie l'examen et le traitement. Vous pouvez filtrer les données en fonction des types de membres (nouveaux, actifs, etc.) et des étapes (en cours de révision, renouvellements à venir, etc.).

Créez des formulaires attrayants grâce à de nombreuses options de mise en forme et de thèmes de couleur

Améliore l'organisation des membres et le suivi des réponses grâce à ses affichages personnalisés tels que les affichages de processus, de nouveaux membres et de membres actifs

Maintient votre entreprise sur la bonne voie en vous permettant d'extraire des données de performance à partir des réponses à vos objectifs commerciaux

En plus de ces avantages, ClickUp améliore les capacités de personnalisation et d'intégration en alimentant ses modèles de formulaires avec son outil de gestion.

créez sans effort des formulaires attrayants, convertissez n'importe quel pointeur en tâches et suivez les réponses avec ClickUp's Form View_ Affichage du formulaire ClickUp est l'outil de la plateforme pour la création et la gestion de formulaires. Voici quelques fonctionnalités clés particulièrement utiles aux entreprises d'affiliation :

Autonomise le processus de conception grâce à son interface conviviale et ses options de mise en forme engageantes

Rassemble toutes les réponses dans un seul espace et présente des aperçus avec plusieurs affichages, tels que le tableau de bord et l'affichage du statut. L'analyse et le suivi de la progression se font ainsi en toute transparence

Convertit tous les détails en tâches pour que votre processus d'adhésion reste orienté vers l'action

Améliore le langage et l'attrait des formulaires grâce à son outil IA, ClickUp Brain . Cette fonctionnalité utilise également l'IA pour créer des résumés et des rapports à partir de vos rapports en quelques secondes

2. Modèle de formulaire ClickUp

Modèle de formulaire ClickUp

Le modèle Modèle de formulaire ClickUp est l'option idéale pour rationaliser la gestion des adhésions et faire gagner du temps et des efforts aux utilisateurs. Ce modèle adopte un cadre préconçu, simple mais personnalisable, qui favorise la cohérence et la précision.

Voici les fonctionnalités qui font du modèle de formulaire ClickUp un élément idéal de vos formulaires d'adhésion :

Assure la facilité d'utilisation avec des champs de données simples

Collecte instantanément des informations sur vos principales données démographiques, ce qui facilite la création d'un produit ou d'une expérience cible

Vous tient au courant des derniers changements grâce à son suivi en temps réel

Fournit une visualisation puissante avec ses tableaux de bord conviviaux et ses affichages de résumés de formulaires. Le modèle affiche également une vue Charge de travail pour que votre équipe d'intervention reste productive et ne soit pas surchargée de tâches

3. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-registration-form-template.png clickUp formulaire d'inscription modèle https://app.clickup.com/signup?template=t-205426967&department=other&\_gl=1\*1rajvh3\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de formulaire d'inscription ClickUp est parfait pour les organisations dont les adhésions concernent des évènements ou des produits et services physiques.

Ce cadre s'applique aux entreprises, aux gymnases, aux associations ou aux clubs qui accueillent des services en personne et planifiés. Voici quelques fonctionnalités et avantages du modèle Formulaire d'inscription :

Assure que votre formulaire recueille des données exploitables grâce à ses huit champs personnalisés. Ceux-ci comprennent des champs centrés sur l'évènement comme la date d'enregistrement, les informations de contact et le transfert de l'aéroport, mais ils sont également personnalisables pour n'importe quel objectif

Améliore la gestion de l'enregistrement des clients avec des fonctionnalités de suivi du temps et de libellé. Le modèle comporte également des avertissements de dépendance et des options de notification par e-mail. Il est facilement automatisé, ce qui vous permet de réagir à des réponses spécifiques

Vous permet d'accéder, d'organiser et d'examiner les demandes d'adhésion grâce à des affichages et des configurations personnalisés. Ces affichages vous permettent également d'accéder instantanément aux niveaux de progression et de préparation

Intègre les formulaires d'inscription et les réponses à la gestion des tâches. Le modèle vous permet de créer et de déléguer instantanément ces tâches d'inscription aux membres de votre équipe

4. Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Le modèle suivant sur la liste des modèles efficaces est le Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos . Ce modèle est destiné aux entreprises qui souhaitent renforcer leurs relations avec leurs clients, leur réseau et leur sentiment d'appartenance à une communauté. Ce modèle basé sur un annuaire se concentre également sur l'amélioration de la façon dont vous le gérez.

Voici ses fonctionnalités clés et les points forts de ses avantages :

Améliore votre visibilité et la reconnaissance de vos membres grâce à son interface conviviale. Il permet également de visualiser l'évolution de vos réunions et d'adapter vos stratégies de produits afin d'atteindre vos objectifs en matière de revenus

Il rationalise vos activités de mise en réseau et de collaboration en facilitant l'accès aux informations de contact. Il vous permet également de créer des tâches en intégrant dans votre agenda d'entreprise des informations clés sur les membres

Permet l'identification instantanée des membres grâce à un champ d'image prédéfini. Cette fonctionnalité permet de renforcer les relations d'une manière ciblée, vivante et engageante

5. Modèle de stratégie d'adhésion ClickUp

Modèle de stratégie d'adhésion ClickUp

Le modèle Modèle de stratégie d'adhésion ClickUp est la solution parfaite pour les utilisateurs qui ont besoin d'une feuille de route pour développer leurs formulaires d'adhésion et leurs modèles d'entreprise.

Ce cadre se concentre sur la conduite de l'amélioration en fonction de vos objectifs d'entreprise. Le modèle est un Documents ClickUp qui planifie les apports collaboratifs de diverses fonctions.

Cela garantit l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les responsables marketing, les équipes chargées des logiciels et gestion des clients des spécialistes. Avec un document structuré à contribuer, toutes les fonctions Business jouent un rôle dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et de l'impact du formulaire d'adhésion.

Voici les fonctionnalités et les avantages du modèle qui en font un élément essentiel de toute entreprise d'adhésion :

Facilite les améliorations systématiques de vos modèles de formulaires d'adhésion avec une section dédiée pour mapper les antécédents, les évaluations et les indicateurs de suivi

Convertit les aperçus exploitables en tâches pour s'assurer que votre stratégie reste sur la bonne voie. L'ensemble du cadre peut également être facilement lié à une tâche existante ou à un document de projet

Organise les derniers retours clients et les idées de toutes les parties prenantes concernées. Le modèle vous permet également d'attribuer des niveaux de priorité aux rapports et aux données, améliorant ainsi la structure d'un plan d'action

Un avantage supplémentaire est que tous les modèles de ClickUp sont des cadres polyvalents. Ils sont conçus pour s'adapter à n'importe quelle association, inscription à un évènement physique ou entreprise d'adhésion en ligne.

En plus de son haut niveau de personnalisation, ClickUp vous permet d'adapter le thème et la mise en forme du formulaire à votre marque. Tous les modèles sont compatibles avec ClickUp Brain pour une automatisation et une gestion de l'information alimentées par l'IA.

En plus des formulaires personnalisables, ClickUp offre une solution de bout en bout pour votre entreprise d'adhésion, de l'idéation et du lancement au marketing et à la gestion des revenus.

gérer toutes les transactions avec les clients, stocker une vaste base de données de contacts et suivre l'évolution de votre entreprise d'affiliation avec ClickUp CRM_ ClickUp CRM est un logiciel complet qui répond à tous les besoins en matière d'équipes commerciales et de services à la clientèle. Il offre un ensemble holistique d'outils et de fonctionnalités clés que les entreprises peuvent utiliser pour rationaliser leurs activités de vente et de service à la clientèle création de formulaires et d'accéder instantanément à des modèles de formulaires d'adhésion personnalisables, entre autres.

Voici quelques-unes des fonctionnalités incontournables de ClickUp CRM :

Stockez et accédez à tous les contacts de vos membres grâce à son gestion des membres base de données

Surveillez et visualisez l'historique des achats de membres en temps réel grâce à de nombreux tableaux de bord. De plus, gérez les capacités de votre équipe avec les vues Charge de travail et Tableau

Améliorez votre service à la clientèle et la création de formulaires d'adhésion avec ClickUp Brain. L'outil vous permet également de générer instantanément des résumés de projets et des aperçus à partir des dernières inscriptions

Accédez sans effort à des données externes importantes grâce à plus de 1 000 intégrations

Personnalisez des solutions spécifiques à votre entreprise grâce à l'intégration native de la plateforme, ClickUp API

6. Modèle de formulaire d'adhésion pour association par JotForm

le site web de l'association est en anglais JotForm Pour offrir un parcours simple aux personnes intéressées par l'adhésion à votre association, le modèle de formulaire d'adhésion pour association de JotForm est un cadre fiable.

Ce formulaire préconçu garantit que votre processus de collecte d'informations et d'inscription reste simple et efficace. Il commence par les informations de contact essentielles, les options d'adhésion disponibles et dispose d'un outil de signature intégré pour faciliter une inscription rapide et informée.

Ce modèle JetForm est personnalisable pour s'adapter aux besoins de votre association, gagner du temps et capturer des données précises avec exactitude. Son interface conviviale facilite l'efficacité, la satisfaction et une installation rapide.

7. Modèle de formulaire d'adhésion à un club de gym par Canva

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le formulaire de demande d'adhésion à un club Canva Pour les salles de sport qui cherchent à accroître leur portée, le modèle de formulaire d'adhésion à un club de gym de Canva est un choix complet et adapté.

Ce modèle de formulaire d'adhésion vise à rendre la collecte d'informations essentielles sans effort. Il comprend des champs de données faciles à remplir pour les détails personnels, les forfaits d'adhésion et les informations de paiement.

Canva propose également des personnalisations de mise en forme pour inclure le thème, le logo et les informations sur les médias sociaux de votre salle de sport. Ces fonctionnalités de mise en forme vous aident à maintenir un aspect cohérent et professionnel et à vous épargner l'effort de marquer chaque formulaire.

En outre, il fournit un espace pour déclarer toutes les conditions qui pourraient être pertinentes pour l'adhésion à la salle de sport et l'utilisation, aidant ainsi les membres potentiels à prendre des décisions éclairées.

8. Modèle de formulaire d'adhésion à un club par PDF Filler

il s'agit d'un modèle de formulaire de demande d'adhésion à un club PDF Filler Le suivant sur la liste est le modèle de formulaire d'adhésion à un club de PDF Filler, l'option idéale pour que les clubs préparent leurs ressources, leurs services et leurs installations.

Ce modèle de formulaire d'adhésion est rempli de champs de données qui permettent aux membres potentiels du club de fournir leurs coordonnées et toute relation au sein de l'établissement. Il permet aux entreprises de personnaliser les suggestions d'activités et les préférences en fonction des détails de l'adhésion.

Le modèle est facilement personnalisé pour enregistrer les détails clés de l'adresse, les allergies et les compétences qui aident à offrir la meilleure expérience client. Il est également facile à remplir, à partager et à modifier au format PDF.

9. Modèle de formulaire de demande d'adhésion pour les membres par WPS

le modèle de formulaire de demande d'adhésion par WPS /%img/ est le suivant WPS Le modèle de formulaire de demande d'adhésion de WPS est un modèle complet permettant d'enregistrer les détails de base et les performances des employés avant d'inscrire les candidats en tant qu'employés à temps plein.

Ce modèle de formulaire polyvalent vous aide à enregistrer les informations relatives aux candidats, notamment les détails personnels, l'expérience de travail et les compétences. Il comprend ensuite des sections permettant d'évaluer les performances du candidat pendant la période d'essai, ce qui facilite les examens de progression et permet de prendre des décisions d'embauche éclairées.

WPS le met en forme dans un tableur afin de faciliter le traitement des données dans la base de données les systèmes de suivi des candidats . Bien que le format ne soit pas populaire, les modèles restent numériques, sont accessibles sur une page du site web et peuvent être adaptés pour correspondre aux politiques d'embauche propres à votre entreprise et à votre secteur d'activité.

10. Modèle de formulaire d'adhésion avec connexion pour l'inscription aux évènements par Cognito Forms

le site web de l'association a été mis à jour en 2008 Cognito Forms Cognito Forms présente son modèle de formulaire d'adhésion avec inscription à un évènement connecté pour les entreprises qui cherchent à coupler les achats et les inscriptions à un évènement avec des forfaits d'adhésion.

Comme de nombreux modèles de formulaires d'adhésion, celui-ci recueille les coordonnées des personnes intéressées par l'inscription. Il comprend également des champs de données fonctionnels, tels qu'une Box de commentaires pour les requêtes et une liste déroulante pour les forfaits d'adhésion et les évènements.

Cognito Forms calcule également le montant final du paiement une fois que tous les forfaits et évènements ont été sélectionnés. Cela permet de réduire le nombre d'actions et de rationaliser les activités pour l'entreprise et les membres. La plateforme affiche ce modèle de formulaire d'adhésion dans un espace convivial, ce qui simplifie grandement la modification des cours.

Améliorez votre expérience d'adhésion avec ClickUp

La création d'un formulaire d'adhésion attrayant est la première étape d'une relation à long terme avec vos clients. Un modèle de formulaire d'adhésion standardisé et d'aspect professionnel aide les entreprises à bien démarrer le processus.

Les 10 modèles de formulaires d'adhésion présentés dans cet article de blog transformeront votre gestion des produits et des adhésions. Le partenariat avec ClickUp simplifie et renforce ce processus en quelques clics rapides.

Ainsi inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à augmenter le nombre de vos membres !