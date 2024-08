Types de fonctions d'ingénierie logicielle

Un estimation de 2022 montre qu'il y a 26,3 millions d'ingénieurs logiciels professionnels dans le monde ! Depuis les débuts de la programmation informatique dans les années 1960, la profession a parcouru un long chemin.

Tout d'abord, au sein de l'informatique, les logiciels étaient autrefois considérés comme une branche secondaire plus facile et étaient souvent délégués aux femmes, tandis que les hommes occupaient les postes prestigieux liés au matériel. Études historiques suggèrent que certains types de génie logiciel étaient considérés comme "une fonction de bureau peu qualifiée, proche du classement, de la dactylographie ou de la commutation téléphonique"

Automatisez les tâches de routine telles que l'attribution de prospects et la mise à jour du statut avec ClickUp Automations

Vous pouvez également permettre aux utilisateurs de soumettre des demandes de bug/problème avec Formulaires ClickUp . Convertissez-les en tâches traçables, hiérarchisez-les, reliez les problèmes liés et gérez votre carnet de commandes, le tout en un seul endroit.

Gagnez du temps en transformant instantanément les bugs en tâches ClickUp grâce aux formulaires ClickUp

Vous êtes un nouveau responsable du développement de logiciels ? Pas de problème ! Utilisez Modèle de projet logiciel de ClickUp pour créer la structure du projet, ajouter des tâches, suivre la progression, contrôler la réalisation des objectifs et améliorer la collaboration au sein de l'équipe.

Modèle de projet logiciel ClickUp

Pour en savoir plus sur le travail dans ce champ, consultez le site de la journée dans la vie d'un développeur de logiciels .

Renforcez votre carrière d'ingénieur logiciel avec ClickUp

Le génie logiciel est l'un des champs les plus dynamiques du monde actuel. Il contribue à plus de 1,9 trillion de dollars au PIB des États-Unis soit plus de 10 % de l'économie nationale.

Le marché de l'emploi pour les développeurs de logiciels devrait augmenter de 25 % au cours de la décennie de 2022 à 2032, bien plus rapidement que la croissance moyenne de l'ensemble des industries. Avec l'émergence de technologies comme la blockchain, l'IA générative, les wearables et la réalité augmentée, l'industrie du logiciel est sur une trajectoire de croissance abrupte.

Mais une forte demande s'accompagne également d'une forte concurrence. Il y a beaucoup de diplômés frais et de transition qui cherchent à créer une carrière dans le logiciel. Se démarquer de la foule nécessite une attention particulière aux petites choses, comme apprendre à utiliser un logiciel populaire outil de développement logiciel populaire comme ClickUp .

Comprenez le cycle de vie du développement logiciel, explorez les processus, essayez les modèles et faites évoluer votre carrière avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .