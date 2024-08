10 meilleurs logiciels de Lean Management en 2024

Lorsque j'ai commencé à exercer des fonctions de direction, le problème essentiel était de se concentrer sur la réduction des déchets et l'optimisation de la valeur des processus. Cela signifiait d'incorporer les principes du lean dans mon style de management.

Depuis lors, j'ai eu l'occasion d'explorer et d'utiliser diverses solutions logicielles conçues pour rationaliser les processus d'entreprise et accroître l'efficacité.

En 2024, les logiciels de lean management sont devenus plus dynamiques et innovants que jamais. En m'appuyant sur mon expérience pratique, j'ai dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de gestion de projet allégée qui se distinguent par leur efficacité, leurs interfaces conviviales et leur capacité à améliorer de manière significative le flux de travail et la productivité.

Que vous soyez un praticien chevronné de la gestion allégée ou un débutant, ces outils vous apporteront certainement une aide précieuse pour atteindre vos objectifs en matière d'excellence opérationnelle.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion allégée ?

J'ai dû découvrir à la dure le meilleur logiciel de gestion de projet lean pour mon équipe. Et à quoi bon garder pour moi ce que j'ai appris ? Voici quelques-unes des caractéristiques essentielles que vous devriez rechercher dans un logiciel de gestion allégée :

Interface conviviale : Choisissez une interface intuitive et facile à naviguer, afin que tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur expertise technique, puissent l'utiliser efficacement Personnalisation et flexibilité : Recherchez un logiciel qui peut être adapté à vos processus et flux de travail, ce qui vous permet de mettre en œuvre une méthodologie allégée de manière flexible Données et analyses en temps réel : Des fonctions robustes d'analyse et de reporting sont essentielles pour contrôler les performances, identifier les tendances et prendre des décisions fondées sur des données Cartographie et visualisation des processus : Les outils de création et de visualisation de cartes de processus, de cartes de flux de valeur et d'organigrammes aident à comprendre et à optimiser les flux de travail Soutien à l'amélioration continue : Les fonctions qui facilitent les activités de kaizen (amélioration continue), telles que le suivi des suggestions d'amélioration, des plans d'action et de leurs résultats, sont essentielles Outils de collaboration : Les fonctions intégrées de communication et de collaboration permettent aux membres de l'équipe de partager facilement des informations, de fournir un retour d'information et de travailler ensemble à l'amélioration des processus Capacités d'intégration : Le logiciel doit pouvoir s'intégrer à d'autres systèmes et outils utilisés par votre organisation, tels que l'ERP, le CRM ou d'autres logiciels de gestion de projet, afin d'assurer la fluidité et la cohérence des données **Les mesures de performance et les indicateurs clés de performance (KPI) : Il est essentiel, pour mesurer les progrès, de suivre les indicateurs clés de performance (ICP) et les paramètres liés à l'approche allégée, tels que le temps de cycle, le délai d'exécution et les taux de défauts Évolutivité : Assurez-vous que le logiciel peut s'adapter à la croissance de votre organisation et qu'il peut gérer des quantités croissantes de données et d'utilisateurs Assistance et formation : Un support client complet et des ressources de formation sont essentiels pour aider votre équipe à tirer le meilleur parti du logiciel et à résoudre les problèmes éventuels

En vous concentrant sur ces aspects, vous pourrez sélectionner un logiciel de gestion de projet allégé qui soutiendra efficacement vos efforts pour accroître l'efficacité, réduire le gaspillage et améliorer continuellement vos processus.

Les 10 meilleurs logiciels de Lean Management à utiliser en 2024

En tant que personne ayant essayé et testé divers logiciels de gestion de projet lean au fil des ans, j'aimerais vous présenter les 10 meilleurs logiciels de gestion lean pour faciliter vos processus.

1. ClickUp : Le meilleur pour la gestion de projet allégée et le cycle de vie du développement de produits

Planifiez, construisez et livrez, le tout dans un centre de travail tout-en-un

ClickUp est un logiciel robuste, solution de gestion de produits tout-en-un pour la planification, la construction et l'expédition de produits. Elle simplifie l'ensemble du cycle de développement grâce à un centre de travail holistique qui rassemble en un seul endroit le travail d'équipe interfonctionnel, les outils et les connaissances. Allons-y !

La clé d'une gestion allégée réside dans la construction d'une visibilité de bout en bout pour votre entreprise ou votre processus de développement de produits, ce qui vous permet de repérer rapidement tout gaspillage ou toute sous-utilisation des ressources.

Tirer parti Vues ClickUp pour créer un flux de travail visuel qui représente au mieux vos processus. N'oubliez pas d'utiliser les statuts et les champs personnalisés pour ajouter des détails propres à votre entreprise. Par exemple, "en attente de l'approbation de FedRamp" peut être une étape spécifique pour votre entreprise de logiciels de sécurité en dehors des États-Unis.

personnalisez votre flux de travail en fonction de vos besoins grâce à plus de 15 vues dans ClickUp_

Une fois la vue définie, utilisez Tâches ClickUp pour diviser vos projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer, afin que vous sachiez exactement quels efforts sont nécessaires pour chaque tâche et pendant combien de temps. Avec ce niveau d'optimisation, vous pouvez tenir compte de l'efficacité à chaque étape.

Et bien sûr, automatisez chaque fois que vous le pouvez pour éviter les processus manuels qui prennent du temps. Automatisation de ClickUp peuvent vous aider à réduire le travail manuel et à éliminer le gaspillage.

automatisez les tâches répétitives pour simplifier la programmation grâce à la centaine d'automatismes intégrés à ClickUp

Pour étayer ces processus, adoptez l'amélioration continue comme pierre angulaire de votre activité. Effectuez des analyses hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour rassembler et visualiser les données, ce qui permet d'identifier plus facilement les domaines à améliorer.

ClickUp a tout cela et bien plus encore pour vous aider à intégrer la gestion allégée dans votre travail, mais nous savons que cela peut parfois être un peu difficile à comprendre. Pour vous aider à démarrer plus rapidement, nous avons Modèles ClickUp .

Facilitez la gestion allégée avec ClickUp Templates

Si vous vous lancez dans une nouvelle entreprise et que vous souhaitez gagner du temps lors de l'élaboration de votre plan d'affaires, vous pouvez vous tourner aveuglément vers les modèles de ClickUp Modèle de plan d'affaires allégé . Grâce à ce modèle, vous pouvez faire une présentation concise et organisée et communiquer efficacement votre plan d'affaires aux investisseurs et parties prenantes potentiels.

Faites décoller votre entreprise facilement grâce au modèle de plan d'affaires allégé de ClickUp

Télécharger ce modèle D'autre part, les entrepreneurs et les startups peuvent utiliser le modèle Modèle de Lean Canvas d'identifier et de valider rapidement leur modèle d'entreprise, ce qui permet de reconnaître plus facilement les risques et les opportunités. Vous pouvez également voir la représentation visuelle de votre plan d'affaires tout en contrôlant et en suivant rapidement les progrès réalisés.

Générer automatiquement des tâches en remplissant le formulaire de ce modèle Lean Canvas

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Expédition plus rapide: Accélérez vos plans de développement et votre documentation en utilisantClickUp Brain. Générez instantanément des idées de produits, des feuilles de route et bien plus encore grâce à des outils d'IA conçus par des experts et adaptés aux équipes logicielles, le tout au sein de ClickUp

Accélérez vos plans de développement et votre documentation en utilisantClickUp Brain. Générez instantanément des idées de produits, des feuilles de route et bien plus encore grâce à des outils d'IA conçus par des experts et adaptés aux équipes logicielles, le tout au sein de ClickUp Vues personnalisables: Utilisez plus de 15 vues personnalisables pour permettre à votre équipe de visualiser leurs tâches de la manière qui leur convient le mieux. Par exemple, utilisez Vue de la ligne de temps pour visualiser les tâches du projet du point de vue de la durée.

Utilisez plus de 15 vues personnalisables pour permettre à votre équipe de visualiser leurs tâches de la manière qui leur convient le mieux. Par exemple, utilisez Vue de la ligne de temps pour visualiser les tâches du projet du point de vue de la durée. Une meilleure collaboration: ClickUp améliore la collaboration au sein de votre équipe en vous permettant d'assigner des tâches aux membres de l'équipe à l'aide de la fonctionAssignés ClickUp et aide les parties prenantes à rester facilement dans la boucle grâce à la fonctionCaractéristiques des observateurs *Capacités d'intégration étendues: Intégrez ClickUp à vos applications de travail actuelles telles que Slack, Google Calendar, Zapier, et plus encore pour éviter de passer d'une plateforme à l'autre

accélérer la planification et la documentation avec ClickUp Brain

Flux de travail agile: Accélérez vos progrès grâce à des flux de travail adaptables qui répondent aux besoins de chaque équipe, de kanban à scrum et plus encore, en utilisant l'outil de gestion des flux de travail agile de ClickUp BrainModèle de gestion de projet agile ClickUp

Planifiez, suivez les progrès et gérez les ressources pendant la planification du sprint en utilisant le modèle de gestion de projet agile de ClickUp

Télécharger ce modèle Pro tip: Modèle de planification du sprint ClickUp Scrum pour les équipes Scrum à la recherche d'un modèle de sprint simple pour planifier et suivre leurs sprints. Concevez le processus idéal pour n'importe quel backlog, automatisez-le et consacrez plus de temps à ce qui compte vraiment

Définissez facilement la portée et suivez la progression de votre sprint à l'aide du modèle de planification de sprint Clickup

Limitations de ClickUp

Le niveau de personnalisation peut vous sembler insurmontable au départ

Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours: Meilleur pour un usage personnel

Meilleur pour un usage personnel Illimité: Parfait pour les petites équipes ; 7$/mois par utilisateur

Parfait pour les petites équipes ; 7$/mois par utilisateur Business: Idéal pour les équipes de taille moyenne ; $12/mois par utilisateur

Idéal pour les équipes de taille moyenne ; $12/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$/mois par utilisateur de l'espace de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Atlassian : Meilleur pour le flux de travail agile

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière le monde de l'art et de la culture Atlassian rationalise les flux de travail et améliore la collaboration au sein de l'équipe tout en assurant le suivi et la gestion des tâches et en visualisant l'avancement du projet grâce à des tableaux personnalisables.

Il s'intègre de manière transparente à ses produits frères et à un large éventail d'outils et d'applications tiers. Par exemple, les agile boards d'Atlassian dans Jira ont été extrêmement utiles à mon équipe pour visualiser notre flux de travail et identifier les goulots d'étranglement. L'intégration avec Confluence me permet de documenter les processus simultanément et de partager les connaissances facilement.

L'écosystème d'intégration complet d'Atlassian convient aux organisations disposant de plusieurs outils.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlassian

Hautement personnalisable en fonction de vos besoins

Utilisez les tableaux Kanban pour visualiser tout le travail effectué

Redéfinissez facilement les priorités de vos histoires d'utilisateurs et de vos bogues

Utilisez les permissions de sprint pour définir ce que les utilisateurs peuvent voir ou faire dans un projet donné, ce qui vous permet de déléguer des permissions et des responsabilités aux membres de l'équipe pour qu'ils soient plus autonomes et plus agiles

Limitations d'Atlassian

Certains utilisateurs aimeraient avoir une meilleure interface utilisateur

Prix d'Atlassian

Gratuit : Jusqu'à 10 utilisateurs

: Jusqu'à 10 utilisateurs Standard : 7,16 $ par utilisateur et par mois

: 7,16 $ par utilisateur et par mois Premium : 12,48 $ par mois et par utilisateur

: 12,48 $ par mois et par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (5,800+ reviews)

4.3/5 (5,800+ reviews) Capterra: 4.4/5 (14,000+ reviews)

3. Linéaire : Meilleur pour le développement de logiciels modernes

via Linéaire Connu pour son interface utilisateur conviviale, Linear vous permet de planifier, de prendre de meilleures décisions et d'exécuter plus rapidement. L'outil se concentre sur le développement de produits, ce qui en fait un choix idéal pour les équipes de développement de logiciels.

Grâce aux feuilles de route, vous pouvez définir une direction et vous concentrer sur la vue d'ensemble. Grâce à ses fonctions de fermeture et d'archivage automatiques, vous pouvez également gérer automatiquement les backlogs.

Linear est conçu pour être exceptionnellement rapide et réactif, offrant une expérience utilisateur rationalisée qui améliore la productivité. Il donne la priorité à la navigation rapide, au suivi rapide des problèmes et aux mises à jour en temps réel, ce qui aide les équipes à rester concentrées et efficaces.

Caractéristiques principales de Linear

Pour donner plus de contexte à vos problèmes, vous pouvez ajouter des priorités, des étiquettes, des estimations, des relations entre les problèmes, des références et des dates d'échéance

Planifiez, exécutez et suivez visuellement ce qui doit être fait au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'une année

Fermer automatiquement les problèmes qui n'ont pas encore été mis à jour au cours d'une période donnée. Cela vous évite d'avoir à parcourir manuellement des tonnes de problèmes clôturés.

Limitations linéaires

Les fonctions d'analyse et de connaissance peuvent être limitées pour certains utilisateurs

Le suivi du temps n'est pas disponible

Prix des produits linéaires

Gratuit : Avec des fonctionnalités limitées

: Avec des fonctionnalités limitées Basic: 10 $ par utilisateur et par mois

10 $ par utilisateur et par mois Business: 15 $ par utilisateur et par mois

15 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (26 commentaires)

4.6/5 (26 commentaires) Capterra: 5/5 (41 commentaires)

4. Trello : Le meilleur outil gratuit de gestion de projet

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert en la matière https://trello.com/ Trello /%href/

Trello est votre alternative pour tous vos besoins en matière de gestion de projet si vous ne voulez pas vous ruiner et si vous cherchez quelque chose de pratique et de gratuit à utiliser. Il est particulièrement adapté aux contributeurs individuels ou aux petites équipes.

Le système visuel de cartes et de tableaux de Trello en fait un choix unique. Son interface intuitive de type Kanban permet aux utilisateurs de créer des tableaux pour différents projets et d'utiliser des cartes pour représenter les tâches.

Ces cartes peuvent être facilement déplacées dans les listes représentant les différentes étapes du flux de travail, ce qui permet une représentation claire et visuelle de la progression. Cette fonctionnalité favorise la gestion allégée en facilitant la visualisation du travail, l'identification des goulets d'étranglement et la rationalisation des processus, en veillant à ce que les tâches se déroulent sans heurts du début à la fin.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez la fonction de liste de contrôle pour avoir une vue rapide de l'état d'avancement de votre projet

Attribuez des tâches, marquez vos collègues et laissez des commentaires directement sur les cartes

Intégration avec Slack, Google Drive, GitHub, etc

Il est facile à utiliser pour les débutants grâce à la fonction "glisser-déposer"

Limites de Trello

Pas de fonction de suivi du temps

Les grands projets peuvent être difficiles à gérer en raison de tous les éléments mobiles

Prix de Trello

**Gratuit : avec des fonctionnalités limitées

Standard: 6 $ par utilisateur et par mois

6 $ par utilisateur et par mois Premium: 12,5 $ par utilisateur et par mois

12,5 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 17,5 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)

5. Airtable : Le meilleur outil basé sur une feuille de calcul

via Airtable Airtable est sans doute le logiciel de gestion de projet le plus polyvalent qui soit. Son cœur est un puissant outil basé sur une feuille de calcul qui surpasse les capacités de Microsoft Excel. En outre, Airtable offre une personnalisation presque illimitée.

Vous et votre équipe pouvez développer des applications sans code et à code bas pour gérer, afficher, planifier et analyser presque tout. Personnellement, je pense que cette nature ouverte peut aussi être un inconvénient, car elle peut parfois être écrasante.

Si vous avez une vision claire, vous pouvez facilement adapter Airtable à vos besoins. Sinon, vous pouvez utiliser les modèles personnalisables d'Airtable pour vous aider à naviguer dans ses nombreuses fonctionnalités.

Les meilleures caractéristiques d'Airtable

La modélisation des données fournit des informations plus approfondies, rendant vos données plus exploitables

Les feuilles de route des produits permettent à l'équipe de se concentrer sur la chaîne de valeur et facilitent le flux de travail

Une bibliothèque complète de modèles permet une exécution plus rapide, éliminant le besoin de créer des applications personnalisées à partir de zéro

Limitations d'Airtable

Si vous recherchez une solution directe et prête à l'emploi, l'approche " créez-la vous-même " d'Airtable pourrait vous poser un défi

Prix d'Airtable

Gratuit: Pour les individus ou les très petites équipes

Pour les individus ou les très petites équipes Équipe: 24 $ par mois et par utilisateur

24 $ par mois et par utilisateur Entreprise: 54 $ par mois et par utilisateur

54 $ par mois et par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (2,000+ reviews)

4.6/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

6. Travail d'équipe : Meilleur pour la gestion de projets créatifs

via Travail d'équipe Avec Teamwork, vous pouvez favoriser un engagement rapide dans la cartographie de la chaîne de valeur et présenter les flux de travail dans différents formats faciles à comprendre. Ceci est utile du point de vue de la gestion allégée lorsqu'il s'agit de pointer du doigt des problèmes tels que les stocks en souffrance, les changements de tâches et les temps d'attente.

Vous pouvez utiliser des fonctionnalités telles que la planification de projet et les diagrammes de Gantt pour repérer les dépendances qui pourraient vous ralentir. Pour faciliter ce processus, les commentaires ou les fils de commentaires sont centralisés avec les tâches de Teamwork, ce qui élimine le besoin de changer constamment de contexte.

Mais si vous trouvez que les capacités de personnalisation de Teamwork sont limitées ou insuffisantes, tirez parti de son API pour créer des intégrations et des automatisations personnalisées afin de simplifier vos flux de travail. La plateforme offre également des contrôles d'accès avancés aux projets, aux tâches et aux fichiers, ce qui vous permet de contrôler entièrement la sécurité de vos données.

Les meilleures caractéristiques de Teamwork

Les espaces de travail en équipe et le chat améliorent la clarté de la communication, favorisant l'amélioration continue et la fluidité du flux de travail

La visualisation des flux de valeur et des flux de projets permet à chacun de se concentrer sur les bonnes tâches au bon moment

Les outils de suivi du temps et du budget permettent aux responsables de surveiller les dépenses et d'identifier les domaines potentiels de gaspillage ou d'inefficacité

Intégrer des outils tels que Dropbox et Asana pour rendre vos flux de travail plus fluides

Limites du travail d'équipe

Manque de fonctionnalités avancées telles que la gestion des ressources et les rapports avancés

Au départ, la mise en œuvre de la fonctionnalité prend beaucoup de temps.

Prix du travail en équipe

Gratuit pour un maximum de cinq utilisateurs avec des fonctionnalités limitées

Livraison: 13,99 $ par mois, par utilisateur (trois utilisateurs au minimum)

13,99 $ par mois, par utilisateur (trois utilisateurs au minimum) Croissance: $25.99 par mois, par utilisateur (minimum cinq utilisateurs)

$25.99 par mois, par utilisateur (minimum cinq utilisateurs) Échelle: Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (1,000+ commentaires)

4.4/5 (1,000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (850+ commentaires)

7. Zenhub : Le meilleur pour la gestion de projets logiciels

via Zenhub Si vous recherchez un logiciel qui s'intègre parfaitement à GitHub et s'adresse spécifiquement aux chefs de projet, aux développeurs et aux propriétaires de produits, Zenhub est l'outil qu'il vous faut.

Zenhub est très efficace pour les équipes de développement de logiciels. Son opération directe au sein de GitHub peut permettre à vos développeurs de travailler dans leur environnement préféré tandis que les chefs de projet peuvent suivre efficacement les progrès.

Les pipelines et les vues personnalisables permettent une production allégée, et les outils robustes de cartographie des produits garantissent que les équipes restent concentrées sur la création de valeur.

Les meilleures caractéristiques de Zenhub

Vous pouvez rapidement remplir les tableaux Kanban en temps réel avec des données provenant de GitHub

L'automatisation du flux de travail facilite la création de flux et la mise en place d'un système de tirage

Les rapports et les informations agiles permettent aux agences d'améliorer et de cartographier le flux de valeur plus efficacement

Limitations de Zenhub

Les notifications d'achèvement ou d'état des projets peuvent sembler ennuyeuses à certains utilisateurs

Il est difficile de personnaliser l'application en fonction de vos besoins

Prix de Zenhub

Gratuit: Essai gratuit de 14 jours

Essai gratuit de 14 jours Équipes: 12,50 $ par utilisateur et par mois

12,50 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (34 commentaires)

4.3/5 (34 commentaires) Capterra: 4.3/5 (35 commentaires)

8. SafetyCulture : Le meilleur pour les débutants

via Culture de la sécurité SafetyCulture, anciennement connu sous le nom de iAuditor, vous aide à apprendre et à mettre en œuvre les principes Lean Six Sigma dans votre flux de travail. Il s'agit d'un outil convivial qui vous permet de commencer à apporter des améliorations rapidement, tout en améliorant vos compétences et vos connaissances en matière de Lean Six Sigma.

Lancé à l'origine comme un outil d'inspection et d'établissement de rapports, SafetyCulture a ensuite ajouté des fonctionnalités de création de flux de travail et d'attribution de tâches. Bien qu'il ne s'agisse pas de la solution de gestion de projet la plus complète qui soit, elle convient parfaitement aux organisations qui adhèrent aux principes du Lean.

Je la recommanderais aux gestionnaires qui s'engagent à adopter une approche allégée. Si vos exigences en matière de gestion de projet sont relativement simples, SafetyCulture mérite d'être envisagé. Il est avantageux si vous avez également besoin de fonctionnalités robustes d'inspection et de reporting.

Les meilleures caractéristiques de SafetyCulture

Faciliter la création de flux de travail en décrivant les processus et en attribuant des suivis pour assurer un progrès continu

Utiliser des listes de contrôle numériques intelligentes pour identifier la valeur et cartographier la chaîne de valeur

Des rapports personnalisés permettent d'améliorer en permanence les processus et les résultats, réduisant ainsi le gaspillage

Utilisez la fonction Heads Up pour partager instantanément des annonces ou des mises à jour avec l'ensemble de l'équipe

Limites de SafetyCulture

La solution web peut parfois présenter des dysfonctionnements

Tout le monde ne la trouvera pas très intuitive

Prix de SafetyCulture

Gratuit: Jusqu'à 10 utilisateurs

Jusqu'à 10 utilisateurs Premium: 29 $ par utilisateur et par mois

29 $ par utilisateur et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

SafetyCulture ratings and reviews

G2: 4.4/5 (47 commentaires)

4.4/5 (47 commentaires) Capterra: 4.6/5 (196 commentaires)

9. TRACtion : Meilleur pour l'optimisation des processus

via TRACtion L'amélioration des processus est fondamentale dans tout projet, en particulier dans le cadre d'une méthodologie allégée. TRACtion est dédié à l'amélioration des processus, ce qui en fait un excellent outil pour la gestion de projets allégés.

TRACtion dispose d'outils intégrés pour l'amélioration continue et d'un composant d'apprentissage en ligne pour un micro-apprentissage juste à temps. En outre, il fournit des feuilles de route de résolution de problèmes et des feuilles de route pré-construites personnalisables pour faire avancer les initiatives d'amélioration des processus.

Les meilleures caractéristiques de TRACtion

Les tableaux de bord garantissent que tous les indicateurs clés de performance (KPI), les mesures et les données du projet sont visibles et facilement accessibles

Des flux de travail flexibles vous permettent d'ajuster votre approche de résolution des problèmes en fonction des besoins

Interface de coaching dédiée pour guider et fournir un retour d'information aux équipes de projet

Visualisation des données en temps réel à l'aide de multiples diagrammes et graphiques

Limites de TRACtion

Au début, le produit peut s'avérer trop volumineux

Les fonctions d'enregistrement ne semblent pas encore tout à fait au point pour certains utilisateurs

Prix de TRACtion

Il y a des frais d'installation uniques et des frais d'utilisation annuels pour la plupart des équipes

Il existe des tarifs personnalisés pour les déploiements en entreprise

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

4.7/5 (100+ reviews) Capterra: 4.9/5 (50 commentaires)

10. Asana : La meilleure gestion du travail par l'IA

via Asana La plupart des personnes que j'ai rencontrées et qui utilisent Asana l'appellent leur deuxième cerveau, et je suis d'accord. Il permet de clarifier les choses et de relier vos objectifs stratégiques aux équipes chargées de les atteindre. Vous pouvez également voir les progrès en temps réel, informer les parties prenantes et maintenir l'entreprise sur la bonne voie.

Je trouve que Asana AI est sa caractéristique la plus différenciante. En plus de recommander des champs intelligents dans les tableaux ou des résumés intelligents pour vos tableaux et vos tâches, elle peut vous aider à éditer et à peaufiner vos messages. Elle fournit également des informations sur la définition d'objectifs plus réalistes et des règles pour automatiser les tâches répétitives.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Vous pouvez responsabiliser vos équipes en organisant les projets et les tâches en cours en un seul endroit, tout en donnant à chacun une visibilité sur le travail qu'il doit effectuer et sur les étapes à suivre pour y parvenir

Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble grâce à différentes vues de projet et à des étiquettes personnalisées

Vous pouvez facilement mettre tout le monde au courant grâce à des mises à jour automatiques concernant les nouveaux commentaires, les affectations et bien plus encore. Les membres de votre équipe peuvent suivre toutes les tâches qui leur sont assignées en un seul endroit

Limites d'Asana

Les données d'importation et d'exportation ne sont disponibles qu'aux formats JSON et CSV

Une seule personne peut attribuer des tâches, ce qui représente un défi pour les grandes équipes comptant plusieurs parties prenantes au projet. Il n'est pas non plus possible d'assigner des tâches à plusieurs personnes

Prix d'Asana

**Gratuit : pour toujours

Débutant: $13.49/mois par utilisateur

$13.49/mois par utilisateur Avancé: 30,49 $/mois par utilisateur

30,49 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise+: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (9 500+ avis)

4.3/5 (9 500+ avis) Capterra: 4.5/5 (12 000+ avis)

Choisir le meilleur outil de Lean Management

La méthodologie Lean peut sembler insurmontable pour les débutants. Lorsqu'elle n'est pas bien appliquée, elle peut vous laisser avec une liste de contrôle interminable de tout ce qui n'a pas fonctionné.

