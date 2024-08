Comment s'enregistrer en vidéo lors d'une présentation PowerPoint ?

Les présentations PowerPoint sont un moyen efficace de communiquer avec les membres de votre équipe à distance, de présenter des investisseurs ou des clients, et de partager du matériel pédagogique avec des employés ou des étudiants.

Cependant, une présentation PowerPoint peut être ennuyeuse, même après l'ajout d'animations ou d'images.

Une façon de les rendre plus attrayantes et personnalisées est d'y ajouter des vidéos. Vous pouvez également démontrer des processus et mieux expliquer des concepts complexes grâce à des présentations vidéo.

Il est donc temps d'abandonner les présentations statiques traditionnelles, les présentations de projet ou les équipes commerciales et de créer des présentations vidéo interactives avec PowerPoint ou d'autres logiciels d'enregistrement vidéo.

Ce blog vous guidera à travers les étapes à suivre pour vous enregistrer lors d'une présentation PowerPoint.

Avant de commencer le processus d'enregistrement, assurez-vous que votre présentation est soignée et prête à être utilisée. Résolvez les erreurs, les problèmes de mise en forme ou les éléments mal placés.

Voyons maintenant comment vous enregistrer en vidéo dans une présentation PowerPoint.

1. Ouvrir PowerPoint

Lancez l'application PowerPoint et ouvrez la présentation que vous souhaitez enregistrer.

**2. Accédez à l'onglet "Enregistrement"

Cliquez sur l'onglet "Enregistrer" dans le ruban en haut de l'écran pour enregistrer une présentation PowerPoint.

3. Sélectionner le menu déroulant "Enregistrement "

Dans l'onglet "Enregistrement", cliquez sur la flèche du menu déroulant.

4. Choisir les options d'enregistrement:

Les deux options suivantes s'affichent :

Démarrer l'enregistrement depuis le début: Choisissez cette option pour enregistrer une présentation depuis le début

Choisissez cette option pour enregistrer une présentation depuis le début Démarrer l'enregistrement à partir de la diapositive en cours: Sélectionnez cette option pour enregistrer la diapositive en cours

Cliquez sur l'option qui vous convient et accédez à la section d'enregistrement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/powepoint\_recording\_options.png Options d'enregistrement de PowePoint /$$$img/

5. Enregistrer votre présentation

Après avoir sélectionné l'option de votre choix, PowerPoint vous dirigera vers la section d'enregistrement.

Accédez aux boutons situés dans le coin inférieur droit de votre écran pour activer la caméra et le microphone et ajouter des narrations vidéo.

Une fois que vous êtes prêt, commencez l'enregistrement. Sélectionnez le bouton "Enregistrer" pour lancer un compte à rebours de trois secondes, après quoi l'enregistrement de l'écran commencera.

utilisez ClickUp Brain pour transcrire vos Clips automatiquement_

Enregistrer des présentations dans ClickUp

Voici comment vous pouvez enregistrer des présentations sur ClickUp :

Accédez à n'importe quelle tâche que vous souhaitez enregistrer

Dirigez-vous vers le commentaire pour lequel vous souhaitez enregistrer la vidéo et cliquez sur l'icône vidéo

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/record\_et\_démarrer-la-présentation.png sélectionnez l'onglet de présentation que vous souhaitez enregistrer et commencez à présenter /$$img/

Terminé, votre clip est automatiquement ajouté au commentaire afin que vous puissiez l'envoyer à l'équipe en une seule fois.

Vous pouvez télécharger le fichier vidéo pour une utilisation ultérieure

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/download\_the\_recorded\_video.png télécharger la vidéo enregistrée /$$img/

Enregistrer des clips n'importe où sur ClickUp

Vous pouvez également enregistrer des Clips n'importe où sur ClickUp en suivant les étapes ci-dessous :

1. Cliquez sur l'outil d'action globale de l'enregistrement vidéo sur votre page ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup\_global\_action\_tool\_of\_video\_recording.png Outil d'action globale ClickUp d'enregistrement vidéo /$$img/

2. Une fois que vous avez enregistré une vidéo, vous pouvez facilement y accéder dans votre Hub Clips

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickup\_clips\_hub.png ClickUp Hub Clips /$$img/

Avantages de l'enregistrement dans ClickUp

Communication transparente: Rationalisez la collaboration et partagez un retour d'information rapide avec votre équipe

Rationalisez la collaboration et partagez un retour d'information rapide avec votre équipe Efficacité et productivité: Éliminez le besoin d'un enregistrement externecompte-rendu de réunion en gagnant du temps et en éliminant les fils de commentaires interminables

Éliminez le besoin d'un enregistrement externecompte-rendu de réunion en gagnant du temps et en éliminant les fils de commentaires interminables Transcription alimentée par l'IA : Envoi de vidéos transcrites automatiquement à l'aide de ClickUp Brain pour fournir un contexte clair aux spectateurs et permettre une recherche rapide

Améliorez votre communication interactive avec ClickUp

Laissez tomber les méthodes traditionnelles et ennuyeuses de présentation de vos idées et assurez une communication interactive avec des outils modernes tels que ClickUp. Il élimine également le besoin de plusieurs logiciels pour créer, présenter, enregistrer ou prendre des minutes de réunion. Inscrivez-vous gratuitement sur CickUp pour obtenir une application tout-en-un pour tous vos besoins de présentation.