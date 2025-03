10 meilleures alternatives à TikTok en 2025

Avec L'interdiction potentielle de TikTok en 2025 se profile , de nombreux utilisateurs cherchent des applications comme TikTok comme alternatives viables. Ne vous inquiétez pas, TikTok n'a pas le monopole des vidéos courtes et amusantes ! Il existe une abondance de plateformes qui répondent à diverses niches de contenu, fonctionnalités de découverte et options de monétisation.

Alimenté par les tendances virales, les vidéos de format court et les écrans verticaux, TikTok est devenu une rampe de lancement pour les créateurs et.. un outil de marketing pour les entreprises. Cependant, vos efforts de marketing de contenu doivent désormais pouvoir pivoter vers d'autres canaux. Les concurrents de TikTok étant en plein essor, votre prochain moment viral pourrait se trouver sur l'un d'entre eux.

Alors, avant que vous ne perdiez l'accès à TikTok, explorons les 10 meilleures applications de partage de vidéos disponibles sur le marché qui peuvent servir d'excellentes alternatives à TikTok. Et ce n'est pas tout, nous mettrons également en évidence l'outil ultime pour gérer tous vos besoins en contenu de manière transparente.

Que faut-il rechercher dans les applications comme TikTok ?

Tenez compte de ces facteurs clés lorsque vous choisissez une alternative à TikTok :

Niche de contenu: Voyez si la plateforme répond à vos intérêts spécifiques, qu'il s'agisse d'humour, de jeux, d'entreprises ou de contenu éducatif

Voyez si la plateforme répond à vos intérêts spécifiques, qu'il s'agisse d'humour, de jeux, d'entreprises ou de contenu éducatif Fonctionnalités de découverte: Recherchez des algorithmes de recommandation puissants pour vous aider à trouver des contenus attrayants et à développer votre audience

Recherchez des algorithmes de recommandation puissants pour vous aider à trouver des contenus attrayants et à développer votre audience Outils d'édition: Assurez-vous que l'application offre des fonctionnalités d'édition adaptées à votre créativité, vous permettant d'ajouter de la musique, des effets et du texte

Assurez-vous que l'application offre des fonctionnalités d'édition adaptées à votre créativité, vous permettant d'ajouter de la musique, des effets et du texte Options de monétisation: Si votre objectif est de gagner de l'argent avec votre contenu, vérifiez si la plateforme offre des fonctionnalités de monétisation intégrées telles que le pourboire ou les fonds de créateurs

Si votre objectif est de gagner de l'argent avec votre contenu, vérifiez si la plateforme offre des fonctionnalités de monétisation intégrées telles que le pourboire ou les fonds de créateurs Base d'utilisateurs établie: Une base d'utilisateurs plus importante augmente le potentiel d'atteindre un public plus large et de susciter la viralité

Vérifiez également si ces applications sont gratuites ou, au moins, abordables ; certaines applications peuvent vous obliger à acheter certaines fonctionnalités avancées ou à débloquer de plus grandes fonctions.

10 Meilleures alternatives à TikTok en 2025

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous envisageriez une alternative à TikTok : Vous vous méfiez des problèmes de confidentialité ou vous recherchez une plate-forme de contenu qui s'aligne sur vos préférences, peut-être plus de fonctionnalités, ou simplement une vibration communautaire différente.

Quelle que soit votre raison, vous trouverez une correspondance ci-dessous.

1. Bobines Instagram

via Bobines Instagram Instagram Reels est un outil puissant permettant aux créateurs et aux entreprises de produire des vidéos courtes de type TikTok.

Il vous permet de créer des vidéos courtes, créatives et divertissantes d'une durée maximale de 90 secondes, agrémentées de musique, d'effets et de transitions créatives.

Il vous aide à d'augmenter votre production de contenu en tant que créateur ou entreprise. Pensez à du contenu à grignoter et engageant qui peut devenir viral, stimuler la notoriété de la marque ou simplement mettre en valeur votre personnalité.

Mais les bobines ne se limitent pas à l'amusement et aux jeux. Elles offrent un espace dédié dans l'onglet Espaces, ce qui vous permet d'atteindre une audience massive au-delà de vos abonnés.

Les meilleures fonctionnalités de Reels Instagram

Garde les spectateurs accrochés et fait défiler pour en savoir plus avec une interface familière et sans fioritures

Atteignez une audience plus large que vos abonnés grâce à un espace dédié dans l'onglet Explore

Établissez des partenariats avec des créateurs ou utilisez les publicités de Reels pour atteindre votre cible

Les créateurs peuvent envisager le parrainage de marques ou utiliser le marketing d'affiliation

Utilisez les outils de modification en cours, les options musicales et les effets disponibles pour un haut degré d'expression créative

Limites des Reels Instagram

Par rapport à la vidéo maximale de 10 minutes de TikTok, les Reels sont plafonnés à 90 secondes, ce qui limite les options de narration

Avec une base d'utilisateurs massive, la concurrence pour les affichages et l'engagement sur les Reels peut être féroce

Prix des Reels Instagram

Free Forever (gratuit pour toujours)

2. Snapchat

via Snapchat Snapchat n'est pas une plateforme de médias sociaux comme les autres. Lancée en 2011, elle est devenue célèbre pour ses messages uniques de photos et de vidéos qui disparaissent, appelés "Snaps" Ces Snaps disparaissent après avoir été affichés, ce qui crée un sentiment d'urgence et d'intimité.

Il s'agit d'une plateforme permettant d'établir des connexions en temps réel et de s'exprimer de manière créative, qui ne cesse d'évoluer grâce à de nouvelles fonctionnalités et à des expériences de réalité augmentée (RA).

Les meilleures fonctionnalités de Snapchat

Superposez des effets numériques amusants et loufoques sur vos photos, en transformant votre environnement ou en ajoutant des filtres ludiques à votre visage

Partagez une collection de snaps qui apparaissent pendant 24 heures, ce qui vous permet de documenter votre journée dans une forme narrative

Explorez le contenu de célébrités, de marques et d'organes d'information, offrant un aperçu de divers sujets et tendances

Engagez des discussions en tête-à-tête ou en groupe avec vos amis, achevées par des visioconférences et la possibilité de faire disparaître les messages

Diffuser des vidéos en direct à vos abonnés en temps réel

Les limites de Snapchat

Si l'impermanence des snaps peut être attrayante, elle peut aussi être frustrante. Les utilisateurs peuvent manquer un Snap amusant ou un message important s'ils ne sont pas très attentifs

Contrairement aux plateformes dotées de fonctions de recherche robustes, il peut être plus difficile de trouver de nouveaux amis ou du contenu sur Snapchat

Prix de Snapchat

Free Forever (gratuit pour toujours)

3. Courts métrages sur Youtube

via Courts métrages YouTube Surfant sur l'engouement pour les vidéos de courte durée, YouTube Shorts est une fonctionnalité qui s'intègre à la plateforme YouTube. Conçue spécialement pour la création et le partage de vidéos de taille réduite, elle vous permet de capturer, modifier en cours et publier des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes directement sur YouTube à partir de votre téléphone.

L'application propose divers outils de modification permettant d'ajouter de la musique, des superpositions de texte et même d'enchaîner plusieurs clips.

Le plus intéressant ? YouTube Shorts est une section dédiée de l'application YouTube, qui permet aux utilisateurs de découvrir et de faire défiler un flux ininterrompu de vidéos courtes.

Les meilleures fonctionnalités de YouTube Short

Accéder à l'énorme base d'utilisateurs existants de YouTube, ce qui donne aux créateurs la possibilité de toucher des millions de personnes au-delà de leurs spectateurs abonnés

Utiliser la plateforme YouTube et ses outils de modification en cours pour créer des courts métrages attrayants directement sur leur téléphone

Ajouter de la musique, des superpositions de texte et même assembler plusieurs clips grâce à un intervalle d'outils de modification en cours

Constituer une bibliothèque de contenus engageants. Contrairement aux Stories qui disparaissent, les Shorts sont des éléments permanents sur YouTube

Gagner des revenus publicitaires grâce aux affichages des courts métrages

Limites de Youtube Shorts

Les vidéos sont plafonnées à 60 secondes, ce qui limite la profondeur et la complexité de la narration par rapport à un contenu de plus longue durée

Les analyses détaillées des performances des courts métrages sont moins complètes que celles des vidéos YouTube classiques

Prix de Youtube Shorts

Free Forever (gratuit pour toujours)

4. Réunions quotidiennes

via Réunions quotidiennes Huddles était auparavant connu sous le nom de Byte ou V2, et visait à être le successeur de la populaire plateforme de vidéos de courte durée Vine.

Contrairement à son prédécesseur, Huddles se concentre sur l'encouragement des communautés autour des créateurs que vous appréciez. L'application permet aux utilisateurs de suivre des créateurs et d'afficher leurs courtes vidéos en boucle, similaires à la forme de Vine.

Mais Huddles va plus loin que le simple visionnage. Elle intègre des fonctionnalités telles que des fonctions de discussion et des options de pourboire, ce qui vous permet d'entrer en contact avec les créateurs et de montrer directement votre appréciation pour leur contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Huddles

Discutez et interagissez avec les créateurs et les autres fans, pour créer un fort sentiment d'appartenance à la communauté

Montrez votre appréciation du contenu des créateurs en leur donnant un pourboire via l'application

Plongez dans l'univers amusant et captivant des courtes vidéos en boucle, similaires au format populaire Vine

Limites des réunions quotidiennes

L'application est principalement axée sur les courtes vidéos en boucle. Cela pourrait limiter l'expression créative des créateurs qui préfèrent d'autres formes ou styles de narration

Bien que les pourboires existent, ils ne constituent pas une source de revenus garantie pour les créateurs

Prix des réunions quotidiennes

Free Forever (gratuit pour toujours)

Réunions quotidiennes évaluations et critiques

5. Funimate

via Funimate Funimate est une application mobile conçue spécifiquement pour la création et la modification en cours de vidéos courtes et accrocheuses. Elle s'adresse à ceux qui aiment les vidéos musicales engageantes et ajoute une touche créative et des effets spéciaux à leur contenu.

Meilleures fonctionnalités de Funimate

Capturez des vidéos directement dans l'application ou importez des clips existants depuis la bibliothèque de votre téléphone grâce à une interface utilisateur conviviale

Découpez et modifiez la longueur des vidéos pour les mettre en forme

Accédez à une vaste bibliothèque d'effets vidéo et de transitions. Ajoutez des effets de ralenti, de lecture inversée, d'écran vert et bien plus encore pour faire ressortir vos vidéos

Superposez du texte, des autocollants et des animations pour personnaliser votre contenu et ajouter de l'humour ou de l'intérêt visuel

Incluez vos morceaux de musique favoris dans la bibliothèque de Funimate ou importez vos propres morceaux pour créer une bande-son pour votre vidéo

Utilisez des effets sonores pour mettre en valeur des moments spécifiques ou ajouter des touches comiques

Partagez vos créations avec vos amis ou la communauté Funimate. Bien que l'accent soit mis sur la modification en cours, Funimate offre des fonctionnalités sociales optionnelles

Limites de Funimate

Sur les appareils plus anciens ou avec des projets gourmands en ressources, Funimate peut connaître des décalages ou des pépins lors de la modification en cours

Bien que vous puissiez créer des contenus étonnants, Funimate lui-même n'offre pas d'options de monétisation directes pour les créateurs

Prix de Funimate

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Abonnement unique: $7.99/ par utilisateur

6. Citron8

via Citron8 Lemon8 est une communauté curatée pour les amateurs de style de vie. Il s'agit d'une plateforme qui mélange l'inspiration visuelle de Pinterest avec la création de contenu engageant d'Instagram, le tout sous l'égide de catégories de style de vie spécifiques.

Vous aimez parcourir des looks de mode élégants ou découvrir des recettes alléchantes ? Lemon8 répond à vos intérêts !

L'application vous permet de publier des photos et de courtes vidéos axées sur le partage d'informations détaillées. Partagez votre dernière tenue et étiquetez les marques que vous portez, ou dévoilez votre chef-d'œuvre culinaire avec une recette étape par étape et une liste d'ingrédients.

Lemon8 meilleures fonctionnalités

Publiez du contenu approfondi dans des catégories de style de vie spécifiques telles que la mode, la nourriture et les voyages

Partager des connaissances et s'inspirer mutuellement avec des groupes de spectateurs partageant des intérêts similaires

Rendez le contenu visuellement attrayant et informatif accessible à tous grâce à la disposition conviviale et aux outils de modification en cours intégrés

Aider les utilisateurs à découvrir du contenu correspondant à leurs intérêts grâce à des options de recherche intuitives et à un solide système de hashtags, favorisant ainsi une expérience personnalisée

Limites de Lemon8

Comparé aux géants établis des médias sociaux, il dispose d'une base d'utilisateurs beaucoup plus réduite

Il n'offre pas de fonctionnalités de monétisation intégrées telles que les publicités ou les pourboires

Prix de Lemon8

Free Forever

7. Triller

via Tronçonneuse Triller est un guichet unique pour la création et le partage de vidéos musicales. Vous pouvez capturer des vidéos directement dans l'application ou importer des clips existants, puis laisser libre cours à votre créativité grâce à de nombreux outils de modification en cours.

Triller vous permet d'ajouter de la musique à partir d'une vaste bibliothèque ou même d'utiliser vos propres morceaux, ce qui en fait un outil idéal pour présenter vos mouvements de danse ou créer des sketches amusants avec des effets sonores parfaitement synchronisés.

Mais la meilleure fonctionnalité de Triller est sa fonction de modification en cours alimentée par l'IA. Il suffit de filmer plusieurs courtes prises avec différents filtres ou modifications en cours, et l'application les assemble de manière transparente, vous permettant de créer des vidéos musicales de qualité professionnelle en quelques minutes.

Si la fonctionnalité d'édition automatique est impressionnante, les outils de modification en cours sont disponibles pour ceux qui préfèrent une approche plus pratique.

Triller meilleures fonctionnalités

Incorporez vos suivis favoris ou utilisez même votre propre audio. C'est idéal pour créer des vidéos musicales, des défis de danse ou des batailles de synchronisation des lèvres

Filmez plusieurs clips courts avec différents effets ou filtres. L'application les assemble intelligemment pour créer des vidéos musicales de qualité professionnelle en quelques minutes

Partagez vos créations avec vos amis, suivez les créateurs que vous admirez et participez à des défis tendance avec une communauté dynamique et interactive

Limites de Triller

Triller dispose d'une petite base d'utilisateurs

Si vous vous concentrez sur des sketches comiques ou des récits non liés à la musique, d'autres plateformes vous conviendront peut-être mieux

Prix de Triller

Free Forever (gratuit pour toujours)

Triller évaluations et critiques

8. Likee

via Likee Likee est une plateforme conçue pour libérer la star de la vidéo qui sommeille en vous et vous faire scroller pendant des heures. L'application vous permet de capturer et de modifier de courtes vidéos d'une minute maximum à l'aide de nombreux effets spéciaux, filtres et options musicales.

Vous voulez vous transformer en un caractère de dessin animé ou ajouter des effets sonores hilarants à votre sketch ? Likee vous couvre.

Le plaisir ne s'arrête pas là ! Vous pouvez également explorer la diffusion en direct, mettre en valeur vos talents ou simplement vous connecter avec votre public en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Likee

Créez de courtes vidéos visuellement étonnantes et attrayantes grâce à une vaste bibliothèque d'effets spéciaux, de filtres et d'options musicales

Interagissez avec votre public en temps réel, organisez des sessions de questions-réponses ou présentez vos talents de manière plus interactive

Regardez le contenu qui vous plaira vraiment, des sketches amusants aux tutoriels de maquillage, grâce à un algorithme adapté pour vous nourrir de vos intérêts

Touchez un public plus large ou découvrez des contenus diversifiés grâce à l'importante base d'utilisateurs dans le monde entier

Limites de Likee

La recherche de contenu inapproprié sur Likee, en particulier pour les jeunes utilisateurs, a posé problème par le passé

Les contenus légers et divertissants ont la cote. Les créateurs qui souhaitent partager des contenus informatifs ou éducatifs risquent d'être moins bien accueillis

Prix de Likee

Free Forever (gratuit pour toujours)

9. Lomotiff

via Lomotiff Lomotif est une application de partage de vidéos qui permet aux utilisateurs de créer de courtes vidéos et des compilations de photos en utilisant ses outils de modification en cours vidéo, sa bibliothèque musicale, ses GIF et ses filtres.

Les utilisateurs peuvent utiliser Lomotif pour modifier des vidéos pour Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et TikTok. L'application peut travailler avec une grande variété de vidéos et de photos, mais son utilisation du processeur est relativement élevée par rapport à d'autres applications de modification en cours de vidéo.

Les meilleures fonctionnalités de Lomotiff

Assemblez des vidéos de format court en collages vidéo attrayants, souvent synchronisés avec de la musique

Choisissez parmi une vaste bibliothèque de musique ou importez vos morceaux pour créer la bande-son parfaite pour votre collage vidéo

Partagez vos créations avec vos amis et abonnés, explorez le contenu d'autres utilisateurs et participez aux défis de la communauté

Créez des bobines de moments forts mettant en valeur des moments ou des thèmes spécifiques, à l'instar des Highlights d'Instagram

Limites de Lomotiff

La base d'utilisateurs est plus réduite que celle d'Instagram et de Snapchat

Les options de monétisation pour les créateurs sont limitées

Les achats in-app peuvent augmenter le coût global d'utilisation de l'application

Prix de Lomotiff

Free Forever (gratuit pour toujours)

10. Octet

via Octet Byte est une application de médias sociaux qui permet aux utilisateurs de créer et de partager des vidéos ultra-courtes, d'une durée maximale de six secondes, avec leurs abonnés. L'application est disponible pour Android et iOS et a été développée par Dom Hoffman, l'un des auteurs originaux de Vine.

Les meilleures fonctionnalités de Byte

Créez et éditez de courtes vidéos facilement avec une interface conviviale, même pour les novices en matière de modification en cours

Exprimez des messages de manière créative dans un délai limité

Les limites de Byte

Les fonctionnalités n'ont pas été mises à jour depuis longtemps

Il est possible qu'il soit bientôt abandonné

Prix de l'octet

Free Forever (gratuit pour toujours)

Gérer le contenu de TikTok avec ClickUp

Nous avons abordé les meilleures applications de partage vidéo pour 2025, mais vous devez opter pour une plateforme de gestion du travail afin de gérer efficacement vos campagnes de contenu.

Dans un monde marketing en constante évolution, il est crucial de rester organisé et de garder tout le monde sur la même page.

L'application Plate-forme de gestion de projet ClickUp Marketing s'impose comme une solution puissante qui va au-delà des simples listes de tâches, en fusionnant tout, du management d'équipe à la gestion de projet modèles de rédaction de contenu à l'amélioration de la productivité en un seul endroit.

Démarrer

Si vous êtes un spécialiste du marketing à la recherche de un forfait de planification de campagne marketing clickUp est la solution.

Créez une base de connaissances centralisée accessible en toute sécurité par votre équipe et vos clients. Utiliser Documents ClickUp pour créer des forfaits et des calendriers de contenu, des stratégies et des lignes directrices de marque, et tout ce à quoi vous pouvez penser.

ClickUp Docs peut s'avérer un atout puissant pour votre gestion de projet des médias sociaux stack, offrant un espace collaboratif et centralisé pour les différents besoins marketing.

Vous travaillez sur un article de blog, un texte de page d'atterrissage ou une campagne d'e-mail ? ClickUp Docs permet à votre équipe de coécrire des documents, garantissant ainsi que tout le monde reste sur la même page, du concept initial à la version finale.

Utilisez un système de commentaires intégré pour laisser des commentaires directement sur le document. Étiquettez des membres spécifiques de l'équipe, mettez en évidence les modifications et discutez des cours de manière efficace.

Combinez les prouesses de contenu de ClickUp Brain et son AI Writer for Work avec Docs. Cet outil alimenté par l'IA peut générer des réponses prêtes à être publiées en fonction de vos invites, développer des idées et simplifier le contenu sans que vous ayez à le modifier.

Vous êtes à court d'idées de contenu ? Utilisez les outils de ClickUp Brain Les astuces de l'IA pour explorer des sujets connexes, trouver des mots-clés en vogue et découvrir des connexions inattendues. Cela peut susciter de nouvelles idées et aider à adapter votre contenu pour qu'il résonne avec votre cible.

Vous pouvez également consulter plus de 1 000 Modèles ClickUp pour faire du brainstorming, modifier le contenu, créer des scripts de contenu vidéo, des calendriers de contenu, etc. Par exemple, l'outil Modèle de message pour les médias sociaux ClickUp peut être utilisé pour gérer le contenu des médias sociaux sur toutes les plateformes.

La création d'idées nouvelles, la rédaction de légendes accrocheuses et la gestion des visuels prennent beaucoup de temps.

Et s'il existait un moyen de rationaliser votre flux de travail sur les médias sociaux ? Ce modèle est votre arme secrète pour conquérir les médias sociaux.

Ce modèle de liste pratique vous aide à :

Suivre votre processus de création de contenu grâce à des statuts personnalisés tels que "En cours" et "À faire"

Ne manquer aucun détail grâce aux champs personnalisés pour les hashtags, les indicateurs d'engagement et les liens vers le contenu

Organiser votre contenu avec des affichages personnalisés adaptés à différentes plateformes comme Pinterest et Instagram

Consultez toutes les données de vos posts en un seul endroit pour faciliter l'analyse

Concentrez-vous sur la création d'un contenu de qualité, et non sur la gestion des tâches

Devenez organisé et efficace grâce à des fonctionnalités de gestion de projet telles que le suivi du temps et les e-mails automatisés

Vous avez besoin de créer un calendrier de contenu à partir de zéro ? Utilisez le Modèle de calendrier de contenu ClickUp pour prendre de l'avance !

La création d'un calendrier de contenu peut ressembler à un numéro de jonglage. Les dates limites approchent, l'inspiration diminue et le suivi de tout devient insurmontable. Mais pas avec le calendrier de contenu de ClickUp modèles de calendrier de contenu de ClickUp .

Affichez le Calendrier comme votre centre de commande visuel. Planifiez le contenu sur différentes plateformes (articles de blog, médias sociaux, e-mails) en faisant glisser et en déposant les tâches à des dates spécifiques. Voyez l'ensemble de votre stratégie de contenu se déployer semaine après mois !

Avec la vue Tableau, organisez les tâches par catégorie (par exemple, "Articles de blog", "Graphiques pour les médias sociaux"). Déplacez les tâches dans les colonnes "À faire", "En cours" et "Prêt à publier" pour visualiser votre flux de travail

Utilisez la vue Liste, un moyen simple et triable d'afficher rapidement un aperçu de toutes vos tâches de contenu. Établissez des priorités en fonction des délais, affectez des membres de l'équipe et suivez la progression d'un seul coup d'œil

Avec l'Échéancier, affichez le processus de création de contenu. Classez les tâches par ordre chronologique, visualisez les dépendances entre les étapes et assurez un flux fluide de l'idéation à la publication

Grâce aux statuts personnalisés, automatisez les tâches pour qu'elles passent de "Révision" à "Planifié" et "Publié" et recevez des notifications au fur et à mesure que votre contenu franchit les étapes jusqu'à sa publication

Plus besoin de se démener pour respecter les délais ou de se demander où en sont vos contenus !

Améliorez votre processus de création de contenu avec ClickUp

Le monde du contenu vidéo de courte durée est en plein essor ! Des amateurs de clips musicaux aux passionnés de comédie, il existe des milliers de vidéos pour tous les goûts.

Cependant, la création d'un contenu captivant demande du forfait et de l'organisation. ClickUp, un puissant outil de gestion de projet marketing, va au-delà de la simple gestion des médias sociaux.

Tirez parti de ses affichages flexibles et de ses champs personnalisés pour élaborer un calendrier de contenu qui vous convient. ClickUp vous permet de visualiser votre stratégie, de rationaliser votre flux de travail et d'assurer une diffusion cohérente du contenu, le tout au sein d'une plateforme conviviale.

