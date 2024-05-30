Mesurer l'estimation de la durée d'achevé dans la gestion de projet

À saviez-vous qu'en moyenne, les projets dépassent leur échéancier prévu d'environ 27% ?

C'est une dure réalité que les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe ne connaissent que trop bien.

Prévoir avec précision la durée estimée d'achevé (DEA) est à la fois une science et un art, essentiel pour optimiser la planification et l'exécution.

Une mauvaise estimation du délai d'achèvement peut entraîner une explosion des coûts, un dépassement des délais et un effet domino sur d'autres tâches.

Dans ce blog, nous parlerons de l'importance de l'ETC dans les domaines suivants la gestion de projet d'entreprise et comment sa maîtrise peut être l'ingrédient secret d'une exécution de projet sans faille, aidant votre équipe à livrer à temps à chaque fois.

Qu'est-ce que l'estimation de la durée d'Achevé?

En gestion de projet, l'estimation de la durée d'achèvement (ETC) est la prévision calculée du temps qu'il faudra pour achever un projet en cours. En analysant la durée des différentes tâches et en examinant les données historiques des projets antérieurs, les gestionnaires de projet peuvent estimer la durée de réalisation d'un projet délai de production nécessaire à l'achèvement du projet avec une estimation plus réaliste.

Cette pratique prend en compte l'ensemble de la structure de répartition du travail du projet, le chemin critique et les tâches détaillées. Les gestionnaires de projet utilisent souvent diverses techniques, telles que l'estimation ascendante, l'estimation paramétrique et l'estimation en trois points, pour mieux comprendre les estimations de durée.

Ils s'appuient également sur les calendriers des projets, les diagrammes PERT et l'expérience acquise dans le cadre de projets similaires. Le suivi précis du temps et l'affinement des méthodes d'estimation de la durée améliorent la planification, la budgétisation et l'affectation des ressources. Elles réduisent également les risques d'échec des projets et de mauvaise estimation de la durée.

L'estimation de la durée d'achevé (ETC) est cruciale à chaque étape du cycle de vie d'un projet cycle de vie de la gestion de projet .

Pendant la phase de forfait, il aide les gestionnaires de projet à établir un échéancier réaliste et à allouer les ressources de manière appropriée. En connaissant la durée estimée d'achèvement du projet, vous pouvez prioriser les tâches et affecter les membres de l'équipe de manière efficace.

Tout au long du projet exécution du projet le suivi de l'ETC par rapport à la progression réelle permet aux gestionnaires de repérer les retards à temps et d'ajuster le calendrier et les ressources du projet si nécessaire.

Lors de la Fermé du projet, la comparaison de l'ETC avec la durée réelle aide à affiner les estimations futures, fournissant des données précieuses pour des projets similaires. Dans l'ensemble, la précision de l'ETC joue un rôle important dans la réalisation des projets dans le respect des délais, du budget et de l'utilisation optimale des ressources.

ETC Vs. ETA dans la gestion de projet

L'estimation de la durée d'achevé (ETC) et l'estimation de la durée d'arrivée (ETA) sont toutes deux importantes pour le suivi du temps et le forfait du projet. Voici une comparaison côte à côte pour clarifier leurs différences :

Les deux sont importantes pour le suivi et la planification d'un projet. Voici une comparaison côte à côte pour clarifier leurs différences : Aspect Durée estimée d'Achevé (ETC) Heure estimée d'Arrivée (ETA) Définition Le temps nécessaire pour achever le travail restant La date et l'heure spécifiques de l'achevé du projet La date et l'heure de l'achèvement du projet Le temps nécessaire pour achever le travail restant. La date et l'heure de livraison du projet La date d'achèvement d'un projet ou d'une tâche est déterminée en fonction de la durée du projet ou de la tâche à achever Le délai d'achèvement d'un projet ou d'une tâche peut être défini comme suit : - Type d'indicateur : intervalle de temps (par exemple, jours/heures pour achever les tâches) - Moment précis dans le temps (par exemple, date d'échéance prévue) - Durée de l'achèvement d'un projet ou d'une tâche (par exemple, jours/heures pour achever les tâches) - Durée de l'achèvement d'un projet ou d'une tâche (par exemple, jours/heures pour achever les tâches) - Date d'échéance prévue

| Le suivi de l'état d'avancement du projet peut se faire à l'aide d'une série d'ajustements, de modifications ou d'obstacles. Les mises à jour reflètent les changements apportés au forfait global du projet

Méthodes de calcul du CTE

Diverses méthodes sont utilisées pour déterminer l'estimation de la durée d'achevé (ETC). Il s'agit notamment de :

1. Méthode du chemin critique (CPM)

La méthode du chemin critique (CPM) identifie le chemin le plus long des tâches d'un projet, souvent appelé le 'critical path'. Ces tâches ont un impact direct sur l'échéancier du projet car les retards repoussent la date d'achèvement de l'ensemble du projet.

Par exemple, imaginons un projet de développement de logiciel qui implique le forfait, le code, les tests et le déploiement d'une application. Le chemin critique serait déterminé en identifiant les tâches qui doivent être exécutées dans l'ordre et sans marge de manœuvre.

Si la tâche de codage d'un module particulier prend dix jours et mène directement au test, qui prend cinq jours supplémentaires, la durée combinée de 15 jours devient le chemin critique. Si le codage prend plus de dix jours, l'échéancier global du projet sera retardé, car les tests ne peuvent pas commencer tant que le codage n'est pas achevé.

2. Technique d'évaluation et de révision des programmes (PERT)

La technique d'évaluation et d'examen des programmes (PERT) consiste à créer un diagramme de réseau représentant les tâches du projet et leurs dépendances. PERT utilise trois estimations (optimiste, pessimiste et la plus probable) pour calculer la durée prévue pour achever chaque tâche.

Imaginez que vous soyez en train de forfaiter un évènement pour le lancement d'un produit. Vous identifiez des tâches clés telles que la recherche d'un lieu, l'organisation du matériel de marketing et la finalisation de la liste des invités. Pour la recherche d'un lieu, les estimations PERT pourraient ressembler à ce qui suit :

Durée optimiste: 5 jours

5 jours Délai pessimiste: 15 jours

15 jours Délai le plus probable: 8 jours

Le délai Estimation PERT est calculée à l'aide de la formule suivante : (O + 4M +P) / 6

En utilisant la formule PERT, le temps prévu pour assurer la sécurité du lieu est de :

Durée prévue = (5 + 4(8) + 15) / 6 = 8,67 jours

Cette estimation moyenne est ensuite appliquée pour calculer l'échéancier global du projet, en tenant compte des autres tâches et dépendances. Cette approche vous permet, en tant que gestionnaire de projet, de compter les incertitudes et de fournir une estimation plus précise de l'achèvement du projet.

3. Structure de répartition du travail

Une structure de répartition du travail (SRT) divise un projet en tâches plus petites et plus faciles à gérer, organisant la charge de travail de l'ensemble du projet en produits livrables clairs.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-154.png Décomposez des projets complexes en éléments gérables grâce au modèle de répartition du travail ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319570&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de répartition du travail ClickUp est conçu pour rationaliser ce processus, en permettant aux gestionnaires de projet de visualiser et de suivre la progression du projet. Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Diviser les projets: Diviser les grands projets en objectifs plus petits et réalisables qui peuvent être assignés aux membres de l'équipe

Diviser les grands projets en objectifs plus petits et réalisables qui peuvent être assignés aux membres de l'équipe L'organisation des tâches: La hiérarchisation des tâches en fonction de leur importance, leur classement par catégorie et la gestion efficace des ressources

La hiérarchisation des tâches en fonction de leur importance, leur classement par catégorie et la gestion efficace des ressources Visualiser la progression: Utiliser des outils visuels tels que les diagrammes de Gantt, les calendriers et les vues de la charge de travail pour suivre la progression des tâches

Le modèle vous permet de créer un forfait détaillé, de fixer des paramètres importants et de fournir une estimation précise de la durée d'achèvement d'un projet.

La CTE tout au long du cycle de vie de la gestion de projet

L'estimation de la durée d'achevé (ETC) intervient à chaque phase du cycle de vie de la gestion de projet, fournissant aux gestionnaires de projet expérimentés comme vous des données cruciales pour aligner les échéanciers des projets, optimiser les ressources et atténuer les risques. Voici comment l'ETC influe sur chaque étape :

1. Lancement du projet

Lors de la phase d'initiation, l'ETC vous aide à déterminer la faisabilité du projet. En analysant les données historiques de projets similaires, vous pouvez évaluer si votre échéancier prévisionnel correspond aux objectifs stratégiques et aux ressources disponibles. Cela vous paramètre pour la réussite du projet avant même qu'il ne commence.

2. Le forfait du projet

Au cours de l'étape de planification, l'ETC est un outil précieux pour affiner les calendriers des projets et créer des jalons plus précis. Au fur et à mesure que vous décomposez les tâches et les dépendances, l'ETC informe la structure de répartition du travail, l'analyse du chemin critique et l'allocation des ressources. Vous pouvez fixer des paramètres réalisables qui permettent à votre équipe de rester sur le suivi et aux parties prenantes d'être satisfaites.

3. Exécution du projet

Lors de l'exécution du forfait du projet, la comparaison de la progression réelle avec l'ETC prévu révèle des signes d'avertissement précoce de retards potentiels. Vous pouvez rapidement ajuster l'affectation des ressources ou modifier les processus, afin d'éviter que des tâches individuelles ne fassent dérailler l'ensemble de l'échéancier du projet.

4.

Suivi et contrôle du projet Le suivi de l'ETC par rapport à la progression en temps réel vous permet de traiter rapidement les écarts. Qu'il s'agisse d'un élargissement du champ d'application ou de problèmes techniques inattendus, cette étape exige de la vigilance pour que les dates d'achèvement du projet soient respectées. Ajustez les estimations de l'ETC pour vous assurer que vos mesures correctives répondent aux attentes révisées.

5. Clôture du projet

Lors de la clôture du projet, vous comparez la durée estimée avec la durée réelle nécessaire pour achever chaque tâche. Cette comparaison offre des informations précieuses qui peuvent améliorer les estimations futures du CTE et affiner les processus d'ordonnancement de votre projet, ce qui profite à la fois à votre équipe et aux objectifs de l'organisation.

Une mesure précise de l'ETC nécessite un logiciel de gestion de projet adapté. Un logiciel de gestion de projet bien conçu permet de mesurer le temps d'achèvement estimé dans le cadre de la gestion de projet outil de gestion de projet bien conçu est indispensable pour une estimation de durée précise et une planification efficace. Recherchez les fonctionnalités clés suivantes pour assurer une planification complète du projet :

Diagrammes de Gantt: Visualisez l'échéancier, les dépendances et les jalons de votre projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Gantt-chart-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Diagramme de Gantt simplifié /$$img/

afficher le diagramme de Gantt dans ClickUp

Affectation des ressources : Distribuer les tâches en fonction de la disponibilité de l'équipe et de ses paramètres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/ClickUp-resource-allocation-template.png Modèle d'allocation des ressources ClickUp /$$img/

l'allocation des ressources sur ClickUp

Suivi du temps: Surveiller le temps passé sur chaque tâche pour affiner les estimations futures

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Suivi du temps simplifié /$$img/

utiliser le suivi du temps sur ClickUp

Suivi des cours: Mesurez la progression grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Progress-Tracking-view.png Tableaux de bord ClickUp Affichage du suivi de la progression /$$$img/

affichez le suivi de la progression sur ClickUp_

Priorisation des tâches: Définir les priorités des tâches pour se concentrer sur les activités à fort impact

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Définition de la priorité des tâches /$$$img/

définir la priorité des tâches sur ClickUp_

Outils de collaboration: Rationaliser la communication grâce à un système intégré de discussion, de commentaires et de partage de documents

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

Collaborer sur le tableau blanc ClickUp

Modèles: Simplifiez l'installation de vos projets avec des flux de travail, des tableaux et des rapports personnalisables

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-228.png Modèle de CRM de ClickUp /$$img/

explorer une variété de modèles personnalisables sur ClickUp_

Automatisation: Automatisez les tâches répétitives pour améliorer la productivité et maintenir la maintenance

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image4.gif Automatisation personnalisée dans ClickUp /$$$img/

créer des automatisations personnalisées sur ClickUp_

Intégrations: Connexion avec d'autres outils pour un flux de données transparent et une gestion de projet unifiée

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-App-store-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Applications et intégrations simplifiées /$$img/

intégrez vos outils favoris sur ClickUp_

Les outils de gestion de projet améliorent les calculs de CTE en fournissant des fonctionnalités avancées qui aident à suivre le temps, à gérer les tâches, à définir des attentes claires et à ajuster les paramètres de manière dynamique. Des outils comme ClickUp permettent de s'assurer que tous les aspects d'un projet sont pris en compte afin de réaliser une estimation plus précise et plus fiable du CTE.

ClickUp fournit une solution complète avec des fonctions avancées de gestion de projet et de temps des fonctionnalités et des outils intuitifs permettant d'affiner les échéanciers des projets. C'est un outil idéal pour rationaliser les calculs de CTE et maintenir les projets sur la bonne voie.

Utilisation de ClickUp pour le calcul du CTE

ClickUp est une plateforme de gestion de projet d'entreprise tout-en-un conçue pour rationaliser vos flux de travail, simplifier la collaboration et améliorer l'estimation de la durée.

Grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, le suivi du temps, les Objectifs et les modèles de projet personnalisables, ClickUp vous aide à prévoir avec précision le CTE. Il vous aide également à visualiser les échéanciers, à allouer les ressources et à affiner les plannings pour livrer les projets à temps tout en gérant sans effort la charge de travail de votre équipe.

Examinons ces fonctionnalités en détail :

1. Gestion du temps

Une gestion efficace du temps est cruciale pour des calculs précis de l'ETC (Estimation de la durée d'achevé). L'utilisation d'outils de suivi du temps, la définition d'attentes claires en matière d'estimations de durée et l'ajustement des calendriers en fonction des besoins peuvent garantir que votre équipe reste alignée, même lorsque les échéanciers changent. Les fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp vous permettent d'enregistrer la durée enregistrée à partir de n'importe quel appareil. Définissez des attentes claires pour chaque tâche à l'aide d'estimations de durée. De plus, remappez les dates d'échéance et faites glisser les plannings pour que votre équipe reste alignée, même lorsque les échéanciers changent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Rolling-Time-Period.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration Période glissante /$$img/

gérez l'ensemble de l'échéancier de votre projet ainsi que les tâches à l'aide de la fonction de gestion du temps de ClickUp_

2. Gestion de l'étendue du projet pour le calcul de l'ETC

La gestion de l'étendue du projet consiste à définir et à contrôler ce qui est inclus dans le projet. Elle permet de fixer des paramètres et des attentes clairs, ce qui est essentiel pour estimer avec précision la durée d'achevé (ETC). Elle permet également de s'assurer que toutes les tâches, dépendances et ressources sont prises en compte.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-444.png Visualisez toute la portée de votre projet sur un modèle de tableau blanc personnalisable ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322930&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de portée de projet de ClickUp vous permet d'organiser les tâches avec des statuts, des champs et des affichages personnalisés. Cela permet de hiérarchiser efficacement les ressources, les échéanciers et les dépendances. Grâce à ce modèle, vous pouvez facilement communiquer la portée de votre projet avec vos parties prenantes internes et externes et suivre de près vos objectifs.

3. Suivi des objectifs

Le suivi des objectifs consiste à paramétrer des objectifs mesurables et à suivre la progression vers leur réalisation. Ce processus permet de s'assurer que l'équipe reste concentrée sur les priorités clés, ce qui est essentiel pour un calcul précis du CTE.

Les Objectifs du ClickUp cette fonctionnalité vous permet de lier directement des tâches à des Objectifs mesurables et de suivre votre progression vers l'achvé. Organisez les objectifs en dossiers et définissez des jalons pour que votre équipe reste concentrée sur les objectifs clés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png fonctionnalité des objectifs de ClickUp /$$img/

liez les tâches à des objectifs mesurables et suivez la progression de votre équipe grâce aux objectifs ClickUp_

La gestion des dates et du temps consiste à paramétrer et à hiérarchiser les dates début et d'échéance des tâches et des sous-tâches. Cela permet de s'assurer que l'équipe respecte les réunions et maintient un flux de travail cohérent, ce qui est vital pour des calculs précis de l'ETC. Dates et heures de ClickUp vous aide à hiérarchiser les tâches et sous-tâches quotidiennes avec des dates de début et d'échéance, garantissant ainsi le respect des délais. Il fournit également des notifications pour aider votre équipe à rester concentrée sur ses priorités.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Due-dates.png ClickUp 3.0 Affichage des tâches Dates d'échéance /$$img/

fixez des échéances à l'aide des fonctionnalités de ClickUp relatives aux dates d'échéance et veillez à ce que vos équipes restent alignées_

ETC vs. Valorisation dans la gestion de projet

La gestion de la valeur acquise (EVM) est une méthodologie de gestion de projet qui intègre la portée, le calendrier et le coût pour évaluer la performance du projet.

Elle fournit des informations essentielles sur la progression prévue par rapport à la progression réelle en comparant la valeur du travail achevé à la valeur prévue et aux coûts encourus. Clé indicateurs clés de performance pour la gestion de projet comme la valeur forfaitaire (PV), la valeur acquise (VE) et le coût réel (AC) sont utilisés pour calculer les écarts et les indicateurs qui aident les gestionnaires de projet à prendre des décisions fondées sur des données.

Imaginez que vous gérez un projet de développement de logiciels dont le budget total s'élève à $$$a. Votre équipe travaille depuis plusieurs mois et vous avez dépensé 200 000 dollars pour développer les fonctionnalités initiales, ce qui représente 40 % de la portée du projet. Voici comment les indicateurs ETC et EVM interviennent dans l'évaluation du projet :

Calculer la valeur acquise (VE) : Le projet est achevé à 40 %, la valeur acquise est donc de 200 000 $ (40 % du budget total) Déterminer le coût réel (AC): L'équipe a déjà dépensé 200 000 $ Déterminer l'index de performance des coûts (CPI): Le rapport entre la valeur acquise et le coût réel indique l'efficacité du travail de l'équipe : CPI = EV / AC = 200 000 $ / 200 000 $ = 1,0 (ce qui indique que l'équipe a respecté son budget jusqu'à présent) Estimation du travail restant (ETC): Avec 60 % du projet restant, l'équipe estime un coût supplémentaire de 350 000 $ sur la base de la complexité restante et des ressources nécessaires Calculer l'estimation de la durée achevée (EAC): AC + ETC = $200,000 + $350,000 = $550,000 Rentabilité du projet et ajustements: L'EAC de 550 000 $ dépasse le budget initial de 50 000 $, ce qui indique des dépassements de coûts potentiels

Comprendre rapidement cet écart permet de réévaluer l'affectation des ressources, d'ajuster l'échéancier du projet ou d'en affiner la portée afin de remettre le projet sur les rails.

Cette approche proactive permet de s'assurer que les coûts finaux correspondent mieux aux attentes, ce qui améliore la rentabilité du projet.

L'importance de la précision dans l'ETC et l'évaluation des projets

Une estimation de la durée d'achevé (ETC) précise est essentielle pour déterminer des évaluations de projet fiables, car elle :

Aide à évaluer les budgets et les échéanciers avec plus de précision

Elle renforce la confiance des parties prenantes en réduisant les coûts imprévus et les dépassements d'échéancier

Améliore la qualité de l'évaluation le nivellement des ressources et satisfait les parties prenantes en minimisant les perturbations

Permet un meilleur contrôle du projet, renforce la gestion des risques et garantit la réussite de la livraison dans le respect du budget et du champ d'application

Applications concrètes de l'ETC

Gestion détaillée du temps ou les techniques d'estimation de projet sont essentielles à la productivité et à la réussite des projets dans le monde réel.

Il s'agit d'utiliser des méthodologies telles que les diagrammes de Gantt, les tableaux Kanban et la méthode du chemin critique (CPM) pour comprendre les dépendances entre les tâches et allouer les ressources de manière efficace.

L'intégration de l'ETC aide les gestionnaires de projet à hiérarchiser les tâches, à identifier les goulets d'étranglement et à ajuster les calendriers de manière proactive. En outre, d'autres applications de l'ETC sont possibles :

L'allocation des ressources : Teams aide à identifier les besoins en ressources tout au long du projet en estimant la durée des tâches, en veillant à ce que les membres de l'équipe se voient attribuer des tâches de manière efficace tout en réduisant les goulets d'étranglement

: Teams aide à identifier les besoins en ressources tout au long du projet en estimant la durée des tâches, en veillant à ce que les membres de l'équipe se voient attribuer des tâches de manière efficace tout en réduisant les goulets d'étranglement Optimisation de l'échéancier : guide l'ajustement de l'échéancier du projet en identifiant les chemins critiques et les dépendances, ce qui permet aux gestionnaires de hiérarchiser les tâches et d'éviter les retards

: guide l'ajustement de l'échéancier du projet en identifiant les chemins critiques et les dépendances, ce qui permet aux gestionnaires de hiérarchiser les tâches et d'éviter les retards Gestion du budget: Améliore les prévisions budgétaires en liant l'ETC aux estimations de coûts, en réduisant le risque de dépassement et en garantissant une meilleure allocation des ressources financières

Améliore les prévisions budgétaires en liant l'ETC aux estimations de coûts, en réduisant le risque de dépassement et en garantissant une meilleure allocation des ressources financières Communication avec les parties prenantes: Facilite la transparence des mises à jour pour les parties prenantes, en fournissant des rapports de progression réalistes et en alignant les attentes sur le statut du projet

Facilite la transparence des mises à jour pour les parties prenantes, en fournissant des rapports de progression réalistes et en alignant les attentes sur le statut du projet Atténuation des risques : L'identification précoce des retards potentiels permet aux gestionnaires de projet de mettre en œuvre des forfaits d'urgence et de maintenir l'échéancier global du projet

Des mesures précises de l'ETC donnent aux gestionnaires de projet un aperçu de l'affectation des ressources et de la planification de l'échéancier. En comprenant exactement le temps restant pour chaque tâche, les équipes peuvent :

Éviter les retards: Détecter rapidement les éventuels dépassements d'échéancier et mettre en œuvre des mesures correctives

Détecter rapidement les éventuels dépassements d'échéancier et mettre en œuvre des mesures correctives Optimiser les ressources: Ajuster la distribution de la charge de travail en fonction du temps restant pour les tâches

Ajuster la distribution de la charge de travail en fonction du temps restant pour les tâches **Prioriser les tâches : se concentrer sur les tâches prioritaires pour s'assurer que les éléments du chemin critique sont achevés en premier

Aligner les attentes: Fixer des délais réalistes pour les parties prenantes afin de gérer efficacement les attentes

En fin de compte, des mesures précises de l'ETC permettent de rationaliser la gestion du temps des projets, ce qui se traduit par une amélioration de la productivité, une plus grande satisfaction des parties prenantes et la réussite des projets.

Faites le premier pas avec ClickUp et rationalisez votre processus de calcul du CTE

Maintenant que vous comprenez l'importance de l'estimation de la durée de l'achevé (ETC), l'étape suivante consiste à affiner vos processus de gestion de projet. Commencez par appliquer des techniques avancées de gestion du temps telles que la méthode du chemin critique (CPM) ou la technique d'évaluation et de révision des programmes (PERT) pour estimer la durée de manière efficace.

Utilisez des outils qui intègrent le suivi de l'ETC à l'allocation des ressources et à l'évaluation de la qualité du projet la gestion de l'échéancier pour une meilleure prévision et une réduction des risques.

Envisagez la suite complète de fonctionnalités de ClickUp, comme les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les modèles personnalisables, pour prévoir les échéanciers avec précision et livrer les projets dans les délais.

ClickUp peut aider votre équipe à réaliser des projets en toute transparence. Essayez ClickUp gratuitement aujourd'hui.