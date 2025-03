10 meilleurs logiciels de screencast en 2025 (gratuits et payants)

Simple. Effacées. Invités, instructions. Engageant. Telles sont les caractéristiques d'une bonne communication sur le lieu de travail. Peu de formes de fichiers vous permettent de communiquer des idées, des instructions et des informations mieux que les enregistrements d'écran.

Les outils de screencast vous permettent d'enregistrer des écrans et de créer des vidéos qui peuvent être modifiées et partagées à des fins diverses. Que vous soyez enseignant, professionnel en entreprise ou créateur de contenu, ces plateformes facilitent plus que jamais l'enregistrement, la modification en cours et le partage d'enregistrements d'écrans d'ordinateurs.

Avec les différents outils de screencasting disponibles, il peut être difficile de choisir le meilleur. La clé réside dans la compréhension de vos besoins spécifiques. Une fois que vous les aurez définis, vous aurez une meilleure idée de l'enregistreur d'écran qui vous convient le mieux.

Cela dit, nous allons explorer les 10 meilleurs outils de screencasting - y compris les versions premium et gratuites - chacun offrant des capacités uniques pour répondre à vos besoins.

Que vous recherchiez le meilleurs outils d'enregistrement d'écran gratuits ou des solutions premium avec des fonctionnalités avancées, nous sommes convaincus qu'au moins l'une de ces plateformes vous séduira.

Mais avant cela, définissons ce qui fait un bon logiciel de screencast !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de screencast ?

Lors de la sélection d'un outil de screencast, votre choix doit s'articuler autour de vos besoins spécifiques. Quel que soit l'usage que vous avez l'intention de faire du logiciel, il est important de tenir compte de certains facteurs communs :

Aucun filigrane : À faire en sorte que le logiciel n'ajoute pas de filigrane à vos enregistrements, en particulier si vous avez l'intention de les utiliser en tant que vidéos de formation . Les filigranes peuvent masquer des parties de l'écran et nuire à la qualité et au professionnalisme de vos vidéos

Options de personnalisation : Recherchez un logiciel qui vous permet de personnaliser vos enregistrements grâce à des fonctionnalités telles que des curseurs personnalisés, des annotations et des superpositions. Cela peut vous aider à créer des vidéos professionnelles adaptées à vos besoins spécifiques

Qualité et formats vidéo : Sélectionnez une option qui assiste l'enregistrement vidéo de haute qualité et offre une certaine flexibilité pour exporter vos enregistrements dans différentes formes. Cela permet d'assurer la compatibilité avec différents appareils et plates-formes

Collaboration : Pour les scénarios de travail télétravail, choisissez un logiciel qui offre des fonctionnalités de collaboration telles que le partage d'écran, les annotations en direct et la modification en cours. Ces fonctions sont les suivantes outils de télétravail peuvent améliorer la communication et la productivité des équipes internationales

Interface conviviale : Une interface conviviale est cruciale pour utiliser efficacement l'outil. Recherchez des commandes intuitives et une disposition bien conçue qui vous permet de naviguer et d'accéder facilement aux fonctionnalités

Capacités de transcription : Un logiciel de screencast avec des fonctions de transcription intégrées est essentiel Transcription IA peut vous faire gagner du temps et des efforts en transcrivant automatiquement vos enregistrements en texte

Maintenant, vous pouvez considérer certains de ces facteurs comme essentiels et d'autres comme des nice-to-haves, mais une bonne plateforme de screencast devrait être suffisamment polyvalente pour fournir toutes ces fonctions.

Les 10 meilleurs logiciels de screencast à utiliser en 2024

Il existe des dizaines de logiciels de screencast, et beaucoup offrent une excellente expérience.

Pour vous faire gagner du temps, nous avons dressé une liste des 10 meilleurs logiciels de screencast en 2024, achevée par un examen de leurs fonctionnalités et avantages. Vous trouverez également des informations sur leurs prix et ce qui les distingue sur le marché !

1. ClickUp : Le meilleur pour des screencasts transcrits par l'IA à intégrer dans votre travail

ClickUp est une plateforme polyvalente largement connue pour ses fonctionnalités complètes de gestion de projet. Au-delà de la gestion de projet, ClickUp offre un intervalle d'outils et de capacités innovants qui en font un choix de premier ordre pour diverses tâches, y compris le screencasting.

Nous dirions qu'il se distingue comme l'un des meilleurs outils de screencasting gratuits - pas de filigrane, pas de limite de temps pour les enregistrements, offre une transcription alimentée par l'IA, crée et attribue des tâches de travail à partir des enregistrements, et plus encore.

Utilisez ClickUp Clips pour enregistrer votre écran et créer des instructions vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-51.gif Clips de ClickUp /$$img/

Enregistrez et partagez des captures d'écran, des fenêtres d'applications ou des onglets de navigateur de manière transparente au sein des tâches avec ClickUp's Clips

La fonctionnalité gratuite de ClickUp pour la capture d'écran,

ClickUp Clips

ClickUp Clips vous permet d'enregistrer l'écran de votre bureau, d'y ajouter du son et de partager ces clips vidéo au moyen d'un lien. Vous pouvez accéder à l'outil enregistreur d'écran grâce à la fonctionnalité ClickUp Chrome Extension pour capturer des messages et des séquences de production sans avoir à ouvrir une autre console.

Partagez facilement votre écran pour communiquer plus rapidement avec d'autres utilisateurs sans télécharger d'autres outils d'enregistrement d'écran

D'après 2022 statistiques sur le marketing vidéo , 96 % des individus regardent des vidéos explicatives pour découvrir de nouveaux produits et évaluer leur productivité. Cette fonctionnalité est exceptionnellement utile pour créer des tutoriels détaillés sur les produits ou des démonstrations de logiciels (Bonjour, les équipes commerciales!).

En outre, vous pouvez utiliser les Clips pour enregistrer des présentations d'employés ou des enregistrements d'écran didactiques.

Utilisez ClickUp Brain pour transcrire les clips

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-52.gif ClickUp Brain /$$$img/

Transcrire automatiquement des notes vocales à partir de Clips à l'aide de ClickUp Brain

Ce qui fait de Clip un superbe outil de collaboration, c'est sa fonctionnalité de transcription alimentée par l'IA. Les utilisateurs peuvent transcrire leurs Clips automatiquement, puis parcourir les points forts, sauter à des horodatages spécifiques et même copier des extraits pour les utiliser dans d'autres contextes.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de télécharger votre clip vocal sur ClickUp Brain, qui transcrira ensuite l'audio en texte. Vous pouvez utiliser ce texte comme sous-titres dans vos screencasts, afin que les spectateurs puissent suivre même sans audio.

Cette fonctionnalité est pratique pour créer des didacticiels, des vidéos de formation et d'autres contenus éducatifs où une communication claire est essentielle.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-309.png ClickUp Brain /$$img/

Gagnez du temps et communiquez clairement avec un résumé alimenté par l'IA et propulsé par ClickUp Brain

Autre fonction géniale, vous pouvez associer ClickUp Brain à Clips pour créer des enregistrements audio de réunions et transcrire les notes de réunion. Vous pouvez ensuite envoyer des notes de réunion détaillées à ceux qui ont participé et rattraper ceux qui n'ont pas participé.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Embarquez vos clients plus rapidement en partageant des démonstrations de produits de qualité professionnelle avec ClickUp Clips

Partagez des enregistrements d'écran directement par le biais de l'e-mail dans ClickUp pour simplifier la communication

Enregistrez sans limite de temps ni filigrane sur vos enregistrements d'écran

Accédez aux vidéos depuis n'importe quel appareil grâce au hub centralisé de tous vos Clips

Rédigez le script de votre voix off pour les enregistrements audio en utilisant la fonction Documents ClickUp Transformez des Clips en tâches d'un simple clic, puis affectez-y des membres de l'équipe

Utiliser des outils de présentation pour créer des présentations attrayantes et créatives

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par le large tableau de fonctionnalités de ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur par mois

$7/utilisateur par mois Business: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre, par environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

2. Loom : Le meilleur pour des vidéos faciles et rapides

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Loom-Dashboard-image.png Loom /$$img/

via Loom Loom est une plateforme d'hébergement de vidéos connue pour son lecteur de haute qualité et son intégration transparente avec les plateformes de réseaux sociaux. Elle offre une lecture fluide et une excellente interface utilisateur, permettant aux utilisateurs de télécharger facilement du contenu vidéo depuis leur ordinateur.

En outre, les utilisateurs peuvent gérer différents comptes à l'aide de leur tableau de bord. Le forfait Free de Loom permet d'enregistrer jusqu'à 25 vidéos de cinq minutes par personne. Le plan gratuit comprend une bulle de cam avec vos enregistrements d'écran, des aperçus de spectateurs, un environnement de travail d'équipe et des options de modification en cours.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrez du contenu dans n'importe quelle application sur n'importe quel appareil

Modifiez votre vidéo dans votre navigateur ou dans l'application Loom, ou encore avec une extension Chrome pratique

Utilisez des réactions emoji et des commentaires horodatés pour répondre à des moments précis de la vidéo

Enregistrez des écrans sur des appareils Mac iOS

Recevez 5 Go d'espace de stockage gratuit en tant que nouvel utilisateur de Loom

Limites de Loom

Possibilités limitées de modification en cours des vidéos en ligne

La version gratuite comporte des limites quant à la longueur des vidéos et au nombre de vidéos par utilisateur

Prix de Loom

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: $15/créateur par mois

$15/créateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,800+ reviews)

4.7/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ commentaires)

3. ScreenPal (anciennement Screencast-O-Matic) : Le meilleur pour l'enregistrement d'écran et la modification en cours de la vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-310.png ScreenPal /$$$img/

via ScreenPal An alternative à Loom screenplay (anciennement Screencast-O-Matic) est un logiciel d'enregistrement d'écran et de modification vidéo très répandu, doté d'un intervalle de fonctionnalités adaptées aux besoins des entreprises. Avec Screenpal, les utilisateurs peuvent facilement créer des screencasts et des enregistrements vidéo de qualité professionnelle pour communiquer des idées, démontrer des processus et partager des vidéos de formation.

Il peut améliorer les enregistrements avec du texte, des images et des effets de conception et enregistrer des vidéos interactives pour des présentations. Toutefois, le forfait Free de Screenpal limite les enregistrements vidéo à 15 minutes, ce qui peut être contraignant pour certains utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenPal

Améliorez vos enregistrements avec du texte, des images et des effets graphiques

Utilisez des effets d'écran vert pour un aspect plus soigné

Partagez vos vidéos avec vos clients et les membres de votre équipe à l'aide d'URL uniques

Accédez à des outils de modification en cours tels que le Zoom et la narration audio pour personnaliser les vidéos

Limites de ScreenPal

Le forfait Free limite les enregistrements vidéo à 15 minutes

Les fonctionnalités de modification en cours ne sont disponibles que dans les forfaits payants

Prix de ScreenPal

Solo : Free (gratuit)

(gratuit) Solo Deluxe: 3$/mois (facturé annuellement)

3$/mois (facturé annuellement) Solo Premium: 6$/mois (facturé annuellement)

6$/mois (facturé annuellement) Solo Max: 10$/mois (facturé annuellement)

10$/mois (facturé annuellement) Teams Business: 8$/mois (facturation annuelle)

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

4.4/5 (90+ reviews) Capterra: 4.4/5 (80+ avis)

4. Camtasia : Le meilleur pour une modification en cours de la vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-311.png Camtasia /$$$img/

via Camtasia Camtasia offre un large intervalle de fonctionnalités permettant de créer des screencasts et des vidéos de haute qualité. Conçu pour être convivial, il permet aux entreprises de créer facilement un contenu de qualité professionnelle sans avoir besoin de compétences techniques avancées.

Vous pouvez enregistrer simultanément des séquences d'écran et de webcam, modifier les vidéos après l'enregistrement et ajouter des annotations et des effets pour améliorer la présentation générale des vidéos enregistrées. En outre, Camtasia offre une variété d'options d'exportation, ce qui facilite le partage des vidéos sur différentes plateformes.

Meilleures fonctionnalités de Camtasia

Coupez, découpez et ajoutez des transitions aux vidéos grâce à un intervalle d'outils de modification en cours

Améliorez les vidéos avec des annotations, des animations et des effets pour les rendre plus attrayantes

Exportez les vidéos dans divers formats tels que MP4, GIF, M4A (Windows) et MOV (Mac) pour faciliter le partage sur différentes plateformes

Limites de Camtasia

Camtasia est relativement cher par rapport à d'autres logiciels de screencasting

Bien que Camtasia soit convivial, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude des logiciels de modification en cours de vidéo

Prix de Camtasia

Abonnement individuel: 179,88 $ (facturé annuellement)

179,88 $ (facturé annuellement) Licence perpétuelle: 299,99

G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)

4.6/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (300+ commentaires)

5. Adobe Captivate : Le meilleur pour les enregistrements d'écran interactifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-312.png Adobe Captivate /$$img/

via Adobe Captivate Adobe Captivate est un puissant logiciel de screencast offrant diverses fonctionnalités pour créer des enregistrements d'écran interactifs et attrayants. Il est largement utilisé par les entreprises et les éducateurs pour créer des tutoriels, des vidéos de formation et des simulations de logiciels.

Avec Adobe Captivate, vous pouvez enregistrer simultanément des séquences d'écran et de webcam. L'outil offre également des options avancées de modification en cours et de publication.

En outre, la plateforme offre un intervalle d'éléments interactifs. Vous pouvez créer des quiz et des évaluations interactifs qui peuvent être intégrés dans les screencasts afin d'améliorer l'apprentissage et l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Captivate

Modifiez les screencasts à l'aide d'un éventail d'outils de modification, notamment la coupe, le découpage et les annotations

Incorporez des éléments interactifs tels que des quiz et des évaluations dans les screencasts afin d'améliorer l'apprentissage

Utilisez les widgets visuels de la galerie par glisser-déposer pour créer des screencasts interactifs de qualité professionnelle

Créez des screencasts réactifs qui peuvent être affichés sur n'importe quel appareil

Limites d'Adobe Captivate

La courbe d'apprentissage est abrupte, en particulier pour les utilisateurs qui ne connaissent pas les logiciels de screencast

Prix d'Adobe Captivate

33,99 $/mois

G2: 3.9/5 (190+ commentaires)

3.9/5 (190+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

6. Vidyard : Le meilleur pour le marketing vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-313-1400x523.png Vidyard /$$$img/

via Vidyard Vidyard est conçu pour aider les entreprises à créer, héberger et partager des vidéos afin de susciter l'intérêt des clients potentiels et d'obtenir des résultats. Il vous permet de créer des screencasts de haute qualité et des vidéos d'aspect professionnel sans connaissances techniques approfondies.

En outre, Vidyard offre un intervalle d'autres fonctionnalités, telles que l'hébergement de vidéos, l'analyse et l'intégration à d'autres outils de marketing, ce qui en fait un outil précieux pour les équipes commerciales qui cherchent à améliorer leurs efforts de marketing basés sur la vidéo.

Vous pouvez également créer des avatars IA sur Vidyard, qui peuvent être utilisés pour créer des vidéos interactives et engageantes qui établissent une connexion avec le public à un niveau plus personnel.

Meilleures fonctionnalités de Vidyard

Hébergez toutes vos vidéos en un seul endroit grâce à l'hébergement Vidyard

Modifiez facilement vos screencasts à l'aide des outils de modification intuitifs de Vidyard, y compris le découpage, la coupe et l'ajout d'annotations

Créez des avatars IA hyperréalistes qui vous ressemblent et parlent comme vous

Ajoutez des éléments interactifs à vos screencasts, tels que des boutons et des liens cliquables

Limites de Vidyard

La version gratuite de Vidyard présente des limites, telles qu'un nombre limité de vidéos et d'options de marque, qui peuvent ne pas convenir à tous les utilisateurs

Prix de Vidyard

Free

Pro: 29 $/utilisateur par mois

29 $/utilisateur par mois Plus: 89 $/utilisateur par mois

89 $/utilisateur par mois Business:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (750+ commentaires)

4.5/5 (750+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

7. Riverside : Le meilleur pour le podcasting, l'enregistrement vidéo et la modification en cours

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-314.png Riverside /$$img/

via Riverside Riverside est un studio en ligne qui améliore les communications des entreprises grâce à des fonctions d'enregistrement de podcasts et de modification en cours des vidéos de haute qualité. Il est spécialisé dans les fonctionnalités de screencast, qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer séparément les flux audio et vidéo. Cette capacité est particulièrement utile pour créer des présentations vidéo détaillées et des tutoriels.

Riverside est conçu pour améliorer l'expérience de l'utilisateur, avec des fonctionnalités remarquables telles que l'enregistrement local pour des sorties de haute qualité et des outils d'IA pour faciliter la modification en cours et la transcription.

Meilleures fonctionnalités de Riverside

Enregistrez en local chaque flux avec une qualité audio et vidéo irréprochable, même en cas de connexion Internet médiocre

Contrôle étendu de la post-production grâce à des pistes audio et vidéo distinctes pour chaque participant

Créez facilement des contenus courts (Magic Clips) attrayants et partageables grâce à des outils de modification en cours assistés par l'IA

Inviter les membres de l'équipe à participer aux sessions d'enregistrement via un lien ; ils n'ont pas besoin de télécharger de logiciel, ce qui facilite l'accès et la participation

Limites des récepteurs

La version gratuite limite la résolution d'exportation des vidéos à 720p, ce qui pourrait ne pas répondre aux besoins des utilisateurs nécessitant des sorties de plus haute résolution

Prix de Riverside

Free

Standard: $15/utilisateur par mois

$15/utilisateur par mois Pro: $24/utilisateur par mois

$24/utilisateur par mois Business:Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (700+ commentaires)

4.8/5 (700+ commentaires) Capterra: (Pas assez d'évaluations)

8. Screencastify : Le meilleur pour l'enregistrement d'écran et la modification en cours de la vidéo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-315.png Screencastify /$$img/

via Screencastify Un grand Alternative Vidyard screencastify est un logiciel de screencast gratuit et convivial qui permet d'enregistrer à partir d'une webcam. Il s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.

Ses outils d'annotation vous permettent de mettre en évidence les sections clés de l'enregistrement, ce qui rend vos vidéos plus faciles à scanner et garantit à votre public une navigation aisée dans le contenu.

Meilleures fonctionnalités de Screencastify

Ajoutez des légendes et des annotations à vos enregistrements

Réorganisez plusieurs clips vidéo dans l'ordre de votre choix à l'aide d'une fonctionnalité de glisser-déposer

Importez des vidéos de votre Google Drive dans l'éditeur pour une modification en cours

Limites de Screencastify

La version gratuite de Screencastify a une limite d'enregistrement de cinq minutes par vidéo, ce qui peut être contraignant pour les enregistrements plus longs

Prix de Screencastify

Free

Débutant: 15$/utilisateur par mois

15$/utilisateur par mois Pro: 20$/utilisateur par mois

20$/utilisateur par mois Teams:Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (80+ commentaires)

4.6/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (130+ commentaires)

9. OBS Studio : Le meilleur pour l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-316.png OBS Studio /$$img/

via Studio OBS OBS est généralement connu comme un éditeur vidéo. Mais ce logiciel d'enregistrement vidéo et de diffusion en direct achevé, gratuit et open-source, s'adresse en grande partie aux vidéastes. Il offre des fonctionnalités vidéo, audio et visuelles permettant de créer des contenus de qualité professionnelle sans avoir à débourser une somme astronomique.

Bien qu'il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres logiciels de Camastasia alternatives oBS Studio permet aux utilisateurs de créer des raccourcis clavier personnalisés pour des actions telles que la mise en sourdine des sources audio et le changement d'écran.

En outre, les équipes peuvent utiliser la suppression du bruit pour filtrer la musique et les sons de fond.

Les meilleures fonctionnalités d'OBS Studio

Intégration transparente avec des plateformes telles que YouTube, Facebook et Twitch pour faciliter la diffusion en direct

Compatibilité avec des plates-formes telles que Windows, Mac et Linux

Bénéficiez d'une assistance pour différents types de fichiers pour une utilisation polyvalente

Utilisez des éléments de marque personnalisés tels que des logos et des textes

Limites d'OBS Studio

Certains utilisateurs signalent des problèmes de gel ou de plantage lors de l'arrêt et du redémarrage inattendus d'un flux en direct

Les utilisateurs mentionnent une courbe d'apprentissage pour se familiariser avec le programme et ses fonctionnalités

Prix d'OBS Studio

**Gratuit

G2: 4.6/5 (100+ commentaires)

4.6/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1,000+ commentaires)

10. ScreenFlow : Le meilleur pour les utilisateurs de Mac

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-317.png Screenflow /$$$img/

via Flux d'écran Le prochain sur la liste est un Alternative à OBS Studio screenFlow. Ce logiciel de screencast populaire offre des fonctionnalités puissantes pour l'enregistrement et la modification en cours des enregistrements d'écran.

Il est largement utilisé par les entreprises et les créateurs de contenu pour créer des tutoriels, des vidéos de formation et des démonstrations de produits.

La fonctionnalité la plus remarquable de Screenflow est son interface intuitive, qui permet de créer facilement des vidéos de qualité professionnelle. En outre, Screenflow offre un intervalle de fonctionnalités et d'outils de modification, notamment des animations, des transitions et des effets audio, qui permettent aux utilisateurs d'améliorer leurs vidéos et d'intéresser leur public.

Les meilleures fonctionnalités de ScreenFlow

Améliorez la qualité audio avec les outils de modification en cours de Screenflow, y compris la réduction du bruit et les effets audio

Ajoutez des animations et des transitions à vos vidéos pour les rendre plus dynamiques et attrayantes

Utilisez la bibliothèque multimédia intégrée de ScreenFlow, qui contient 500 000 images, clips audio et vidéo uniques

Exporter des vidéos dans une variété de formes, y compris HD et 4K, pour faciliter le partage sur différentes plateformes

Limites de ScreenFlow

Screenflow est relativement cher par rapport à d'autres logiciels de screencasting

Prix de ScreenFlow

ScreenFlow: $169

$169 Super pack ScreenFlow: $229

$229 Super Pak+ de ScreenFlow: 259

G2: 4.5/5 (50+ commentaires)

4.5/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (20+ commentaires)

Des solutions modernes pour répondre à vos besoins en matière de screencasting

Les enregistreurs d'écran font partie des formes de communication les plus populaires pour les créateurs individuels comme pour les organisations. Pour que vos messages aient plus d'impact, vous devez intégrer la screencast, la production vidéo et la modification en cours à votre flux de travail.

Que vous soyez une entreprise désireuse de créer des vidéos de formation attrayantes, un créateur de contenu souhaitant produire des tutoriels de haute qualité ou un éducateur souhaitant améliorer l'apprentissage en ligne, ces outils vous offrent la fonction et la flexibilité dont vous avez besoin !

De la simplicité de Screencastify aux fonctionnalités avancées d'Adobe Captivate, il y en a pour tous les goûts. L'essentiel est que vous puissiez rendre votre processus de création vidéo aussi simple ou avancé que vous le souhaitez.

Cependant, ClickUp va au-delà de l'enregistrement d'écran : vous bénéficiez d'une transcription IA transparente, d'une recherche universelle et de nombreuses autres fonctionnalités collaboratives, le tout sur une seule et même plateforme.

Avec L'annonce récente de ClickUp concernant Clips 3.0 les utilisateurs peuvent s'attendre à des fonctionnalités encore plus puissantes et intuitives pour améliorer l'ensemble de leur expérience de screencasting !

Essayez ClickUp dès aujourd'hui et faites plus de choses Terminé avec votre screencasting !