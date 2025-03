Examen de Perplexity IA : Fonctionnalités, avantages et alternatives

Les outils d'IA ont fondamentalement changé la façon dont nous recherchons, créons et consommons du contenu. Parmi ceux-ci, Perplexity IA n'a cessé de gagner en popularité en tant que moteur de recherche et de réponse depuis sa création en 2022.

Considérez-le comme un compagnon de recherche qui comprend vos préférences, donne des recommandations personnalisées et répond de manière contextuelle à vos requêtes en utilisant le traitement du langage naturel.

Dans ce blog, nous allons couvrir Perplexity IA en détail, élaborer sur ses fonctionnalités et ses lacunes, et proposer une alternative avec des capacités d'IA avancées.

Qu'est-ce que Perplexity IA?

Perplexity est un moteur de recherche alimenté par l'IA. Comme Google et d'autres moteurs de recherche, il peut vous aider à trouver des réponses à vos requêtes. Le plus intéressant ? Outils d'IA Perplexity cite ses sources afin que vous puissiez vérifier si les informations générées par l'outil sont crédibles.

Perplexity IA utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour interpréter votre requête et comprendre son intention. Il parcourt ensuite le web pour trouver les informations les plus pertinentes et formuler la réponse. L'outil L'outil IA résume et présente ensuite les informations et les références utilisées. Dans la plupart des cas, vous trouverez ce que vous cherchez dans le résumé. Dans les cas où vous souhaitez un aperçu plus détaillé, reportez-vous aux sources citées et formez votre propre réponse.

Si vous demandez : "Quels sont les avantages du live chat ? La perplexité sera de mise :

Analyser les sites web faisant autorité et compiler les avantages

Citer les sources

Donner des images et des vidéos pour vous aider à comprendre le sujet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-1400x701.png Tableau de bord IA de Perplexity /$$$img/

via Perplexité IA L'avantage de Perplexity IA par rapport aux autres moteurs de recherche est qu'il implique moins de chasse à l'information à travers les résultats de recherche et plus d'apprentissage à travers les discussions.

Vous pouvez également utiliser l'extension Chrome Perplexity IA pour passer de Perplexity.ai à d'autres moteurs de recherche.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-Chrome-Extension.png Extension Chrome Perplexity IA /$$$img/

via Extension Chrome IA Perplexity Examinons les fonctionnalités clés de Perplexity IA qui la rendent pratique pour les chercheurs, les programmeurs, les spécialistes du marketing et les rédacteurs pour poser des questions, créer du contenu et résumer des informations.

Fonctionnalités clés de l'IA Perplexité

1. Copilote de Perplexity

Perplexity Copilot vous offre une expérience de recherche interactive, à l'instar d'un bibliothécaire serviable dans une bibliothèque publique.

Vous dites au bibliothécaire que vous recherchez des informations spécifiques. Le bibliothécaire s'engage avec vous et vous pose des questions pour comprendre exactement ce que vous cherchez afin de vous aider à trouver des livres ou des documents de recherche pertinents plutôt que de vous donner une simple liste.

Le Copilote Perplexité travaille de la même manière. Lorsque vous saisissez une requête, Copilot vous pose des questions abrégées pour lever toute ambiguïté et comprendre les requêtes complexes. L'outil utilise GPT-4 et $$$a comme modèles d'apprentissage automatique et effectue des recherches pour vous donner les informations les plus pertinentes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-Copilot-1400x683.png Copilote Perplexité /$$img/

Utilisation de Perplexity Co-pilot comme chatbot IA conversationnel

2. Recherche web en temps réel

Perplexity IA peut effectuer des recherches en ligne en temps réel pour récupérer des informations à la demande. L'outil parcourt les sites Web, les forums, les médias sociaux et les articles d'actualité pour vous donner les dernières informations sur n'importe quelle requête de recherche. Perplexity IA analyse régulièrement ces sources en ligne pour trouver des résultats actualisés et proches de la réalité.

Perplexity IA vous aide à rester au courant de tous les derniers événements en temps réel. Vous pouvez même l'utiliser pour consolider les nouvelles provenant de plusieurs sources et afficher un point de vue équilibré sur les évènements en cours.

Les algorithmes avancés comprennent le contexte et fournissent des résultats semblables à ceux d'un humain pour vous informer et ne pas vous submerger d'informations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Real-time-web-search-in-Perplexity-AI.png Recherche web en temps réel dans Perplexity IA /$$img/

Recherche sur le web en temps réel dans Perplexity IA

Pro tip💡: When vous posez une question à l'IA il faut être précis, fournir suffisamment de contexte et tester différentes entrées

3. Citation transparente des sources

Les moteurs de recherche IA étant relativement nouveaux, vous devez vous assurer que vos informations sont crédibles. La meilleure partie de Perplexity IA est qu'il cite toutes les sources à partir desquelles il a compilé les informations pour votre requête de recherche. Il s'agit d'une fonctionnalité intéressante pour ceux d'entre vous qui utilisent l'outil à des fins de recherche et de prise de décision.

Pro tip💡: Cross-check the citations to validate the information before publishing it.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Source-citation-in-Perplexity-AI.png Citation de la source dans Perplexité IA /$$img/

Citation de la source dans Perplexity IA

4. Intégration de sources diverses

Perplexity IA ne fait pas appel à une source unique pour consolider la réponse à votre requête. Elle consulte plutôt des revues universitaires, des documents de recherche, des plateformes de médias sociaux, des articles d'actualité et des forums pour obtenir des informations.

Par exemple, si vous êtes un spécialiste du marketing cherchant à compiler un rapport sur vos concurrents et leurs avantages clés, Perplexity IA peut être votre assistant de recherche. La recherche Pro de Perplexity fouille dans les sites web de vos concurrents, vous demande ce que vous cherchez et vous donne une liste de sources sur mesure. Elle peut même résumer ces résultats de recherche pour vous à l'aide d'une architecture de réseau neuronal afin que vous repartiez avec de précieuses informations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Using-Perplexity-AI-to-create-a-competitor-advantages-report.png Utilisation de Perplexity IA pour créer un rapport sur les avantages des concurrents /$$$img/

Utilisation de l'IA de Perplexity pour créer un rapport sur les avantages des concurrents

Perplexity IA pricing

Free

Pro: 20 $/mois

Avantages de l'utilisation de Perplexity IA

Recherche d'informations en temps réel

Perplexity IA analyse les requêtes des utilisateurs et traite une grande quantité de données pour vous fournir des informations contextuelles et pertinentes. Elle va au cœur de la requête et vous permet de poser des questions de suivi en fonction des résultats.

Interface facile à utiliser

L'interface conviviale permet de discuter facilement et de maintenir un flux de discussion lors de l'examen de vos requêtes. Tout ce que vous avez à faire est de taper vos questions dans la barre de recherche, et Perplexity IA vous donnera des réponses cohérentes.

Des résultats pertinents sans publicité

Contrairement à la recherche sur le web et sur Google, Perplexity dispose d'une interface sans publicité. Il peut également filtrer le contenu promotionnel et donner la priorité aux sources faisant autorité afin que les informations que vous obtenez soient informatives et impartiales.

Citations pour les réponses

Perplexity cite toutes les sources à partir desquelles il a consolidé sa réponse à votre requête. Vous pouvez ainsi vérifier l'exactitude des informations que vous recevez et prendre des décisions en connaissance de cause.

Points négatifs de l'utilisation de Perplexity IA

Détails supplémentaires qui ne sont pas toujours vrais

Dans la plupart des cas, l'IA Perplexité s'efforce de donner des réponses crédibles et précises en fonction des données qu'elle reçoit. Cependant, de temps en temps, vous constaterez que les réponses générées comportent quelques détails supplémentaires qui ne sont pas toujours vrais.

Par exemple, nous avons rapidement cherché dans Perplexity les meilleurs pubs des États-Unis. Les résultats affichés par Perplexity comprenaient quelques noms qui, en fait, n'étaient pas basés aux États-Unis mais en Inde. C'est pourquoi il est important de fournir des informations précises et Effacées lorsque l'on pose des questions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-hallucinations.png Résultats de l'IA Perplexity pour les meilleurs bars aux États-Unis /$$img/

Instances où l'IA de Perplexité hallucine

Au lieu de cela, restreignez votre invite, recherchez les meilleurs pubs à "Ville", "États-Unis".

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Perplexity-AI-prompts.png Invitations, instructions spécifiques sur l'IA Perplexité /$$img/

Pour obtenir les meilleurs résultats, soyez plus précis lorsque vous donnez des instructions sur l'IA Perplexité

Pro tip💡: Consider using Modèles d'invitations, instructions IA _pour des entrées détaillées et structurées en tant que débutant

$$$a manque d'une grande quantité de données indexées

Les moteurs de recherche comme Google existent depuis des années et gèrent de grandes quantités d'informations indexées et mises à jour.

La capacité à fournir des réponses contextuelles et conversationnelles distingue les outils d'IA comme Perplexity IA. Cependant, ils ne peuvent pas fournir des résultats de recherche complets comme Google, car il manque la vaste quantité de données indexées que possède Google.

Par instance, si vous tapez une requête "Comment l'IA va-t-elle impacter le marché du travail ?", vous remarquerez que Perplexity répond avec une réponse plus narrative. Si vous faites la même recherche sur Google, vous obtiendrez des informations provenant de dizaines de sites web faisant autorité.

Vous pouvez explorer différentes perspectives et conclusions à partir des résultats de la recherche. Cependant, vous devrez peut-être poser davantage de questions de suivi si vous souhaitez obtenir une expérience similaire de la part de Perplexité.

Sensible à la taille et à la diversité des ensembles de données

Les outils tels que Perplexity génèrent des réponses basées sur les ensembles de données sur lesquels ils ont été formés. Comme ces LLM sont assez récents dans leur développement, leurs ensembles de données sont encore plus petits et peu diversifiés.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les moteurs de recherche interactifs comme Perplexity ne donnent pas toujours des réponses exactes.

Par exemple, nous avons demandé à Perplexity de nous fournir des titres de textes publicitaires ne dépassant pas 60 caractères pour nous aider à promouvoir un prochain webinaire. Les réponses générées faisaient moins de 30 caractères et n'étaient pas très engageantes. À cause, probablement, du fait que sa formation n'incluait pas suffisamment de copies publicitaires similaires ou de langage marketing.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-392.png Le manque de diversité des données dans Perplexity IA /$$img/

L'IA de Perplexité ne vous donne pas toujours des informations exactes en raison d'un manque de diversité des jeux de données

Perplexity IA Reviews on Reddit

Nous avons utilisé Reddit pour savoir ce que les gens pensent de Perplexity. De nombreux utilisateurs ont souligné que Perplexity peut écrire des codes efficacement en se référant à des sources en ligne.

Cependant, les utilisateurs ont également noté que.. La perplexité donne des réponses courtes et incohérentes à vos requêtes. Cela peut limiter la résolution de problèmes et la recherche.

"TL;DR : Perplexity IA excelle dans le codage avec des fournisseurs en ligne, la résolution de problèmes mathématiques difficiles avec l'aide de WolframAlpha, l'offre de modes de recherche spécifiques, la recherche efficace sur Reddit, la recherche d'entreprises locales et la fourniture de réponses concises. Cependant, il n'est pas à la hauteur dans les sciences compliquées en dehors des mathématiques, manque de capacités de résolution de problèmes, fournit parfois des réponses incohérentes et courtes, et a des limites dans l'étendue de la recherche et le formatage. Malgré ses limites, Perplexity IA vaut la peine d'être essayée, en particulier lorsqu'elle est combinée à d'autres modèles d'IA pour une meilleure précision des informations."

Outils alternatifs à utiliser à la place de Perplexity

Grâce aux progrès technologiques, vous disposez de plusieurs alternatives aux outils d'IA comme ChatGPT et Perplexity.

À saviez-vous que ClickUp possède sa propre IA ?

Réunion ClickUp Brain -conçu pour automatiser les tâches répétitives au sein de la plateforme de productivité tout-en-un.

ClickUp Brain peut rédiger des textes créatifs, remplir des dossiers de projet, traduire des textes, résumer des notes de réunion et créer des blogs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp Brain pour rédiger un résumé de projet /$$img/

Voici comment ClickUp Brain remplit les détails importants d'un briefing PMO

L'outil dispose d'une interface de discussion, et vous pouvez lui poser des questions comme vous le feriez avec un ami. Accédez-y n'importe où sur la plateforme sans avoir à activer/désactiver des applications.

Voici quelques-unes des fonctions clés de ClickUp Brain, qui en font l'un des meilleurs alternatives à l'IA Perplexity .

Gestion des connaissances par IA

Imaginons que vous travaillez sur un projet et que vous devez vous référer au processus d'assurance qualité pour une tâche particulière. Mais vous ne vous souvenez pas du nom du fichier et vous ne voulez pas perdre de temps à le chercher.

Dans de telles situations, utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses instantanées à vos requêtes liées au travail. Tout ce que vous avez à faire, c'est de taper votre requête.

Dans cette instance, " _Comment fonctionne notre processus d'assurance qualité ? " Le gestionnaire de connaissances par IA analyse votre requête et extrait les informations pertinentes de vos tâches, de vos documents, du wiki de votre entreprise et d'autres sources. ClickUp Brain affiche les informations sous forme de réponse à votre requête, et vous pouvez retourner à votre travail en un rien de temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-answers-your-queries-within-ClickUp-.png Utilisation de ClickUp Brain pour répondre à des requêtes liées au projet /$$$img/

ClickUp Brain répond à vos requêtes au sein même de la plateforme

Gestion de projet IA

Au lieu de consacrer du temps à des tâches telles que la création d'affectations de tâches, la rédaction de résumés de réunions, la préparation de rapports de statut, la création de mémoires de projet, etc..., utilisez ClickUp Brain comme votre gestionnaire de projet IA. Dans le même temps, vous vous concentrez sur des tâches plus importantes et plus complexes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-41.gif ClickUp Brain pour la rédaction de notes et de résumés de réunion /$$img/

Générez des notes de réunion précises sans effort avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut mettre à jour automatiquement le statut de vos tâches et vous aider à créer des tâches secondaires dans ClickUp Tasks. Il peut également parcourir vos tâches et vos projets pour créer des mises à jour de progression. Vous disposez ainsi d'un aperçu rapide de tout ce qui s'est passé dans le cadre de votre projet et de la progression des tâches.

La gestion de projet par IA peut créer des résumés rapides, résumer les informations provenant de Documents ClickUp, et même de créer une automatisation personnalisée pour des scénarios spécifiques.

Les équipes peuvent utiliser ClickUp Brain pour résumer des livres blancs, des documents de recherche et des fils de discussion afin de comprendre les faits et informations essentiels. Il peut extraire les éléments d'action des agendas des réunions et les attribuer aux membres de l'équipe concernés, ce qui facilite la gestion des projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Thread-Summarization.gif ClickUp Brain pour résumer les fils de discussion /$$$img/

Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos réunions et créer des éléments d'action

AI Writer for Work

Vous pouvez utiliser le rédacteur IA pour vous aider à rédiger des articles de blog, des copies de pages de renvoi, des e-mails et bien plus encore. Son correcteur orthographique intégré détecte automatiquement les erreurs d'orthographe en temps réel. Améliorez le ton et le style de vos écrits et créez des copies parfaites à chaque fois.

ClickUp Brain, votre assistant virtuel l'assistant virtuel, quant à lui, dispose de modèles d'invitations IA dans GPT qui vous permettent d'obtenir des réponses pertinentes sans effort manuel et d'obtenir des résultats plus rapidement.

Voici quelques modèles d'invitations IA populaires de ClickUp pour vous aider à démarrer :

ClickUp ChatGPT Modèle d'invites pour le marketing

Les plus de 600 invitations, instructions dans ClickUp's ChatGPT Prompts for Marketing Team Template (en anglais) fait passer votre marketing au niveau supérieur. Avec des invites dans plus de 40 catégories, démarrez des campagnes innovantes, engagez votre public et stimulez les ventes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-172.png Boostez vos campagnes marketing avec le modèle ChatGPT Prompts for Marketing Team de ClickUp https://app.clickup.com/login?template=kkmvq-6353947&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion de projet

Les gestionnaires de projet utilisent des ClickUp's ChatGPT Prompts for Project Management Template (Invitations, instructions pour la gestion de projet) pour faire un brainstorming et générer des solutions et des bonnes pratiques pour les problèmes potentiels.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-ChatGPT-Prompts-For-Six-Sigma-Template.png Utilisez le modèle ClickUp d'invites, instructions pour la gestion de projet pour générer des idées de projet adaptées aux besoins de votre entreprise https://app.clickup.com/login?template=kkmvq-6374567&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Les invites de ce modèle vous aident à créer un forfait exhaustif décrivant les tâches, les ressources et les échéanciers nécessaires pour achever le projet avec succès.

ClickUp ChatGPT Modèle d'invites pour l'ingénierie ClickUp ChatGPT Prompts pour le modèle d'ingénierie est utilisé pour rechercher et réfléchir à des solutions d'ingénierie pour des défis et des projets complexes.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ChatGPT-Prompts-for-Engineering-Template.png Le modèle ChatGPT Prompts for Engineering de ClickUp fournit des résultats intelligents à vos invites d'ingénierie https://app.clickup.com/login?template=kkmvq-6356587&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$$cta/

Voici une invite, que vous pourriez utiliser : Je dois créer un modèle capable de prédire avec précision la satisfaction des clients en fonction de leurs commentaires.

Utilisez les résultats de ce modèle pour améliorer votre score de satisfaction client.

Traduire avec ClickUp Brain

ClickUp Brain peut également traduire du contenu. Copiez et collez le texte à traduire dans votre document ClickUp. Mettez le texte en surbrillance et traduisez-le dans n'importe quelle langue ; vous obtiendrez rapidement une traduction précise. Cette fonction est particulièrement utile lorsque vos clients sont internationaux et que vous souhaitez communiquer avec eux de manière efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-393.png Utilisez ClickUp Brain pour traduire votre texte /$$$img/

Traduisez votre texte dans plus de 10 langues à l'aide de ClickUp Brain

Tarification

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par membre de l'espace de travail

Utilisez ClickUp Brain pour améliorer la productivité de votre lieu de travail

Perplexity se distingue parmi les moteurs de recherche alimentés par l'IA pour obtenir des réponses rapides et personnalisées à vos requêtes et aider davantage à la génération de contenu et au résumage.

Même la version gratuite de l'application Perplexity IA peut enrichir le processus de découverte de connaissances - en particulier en tant que chatbot conversationnel autonome d'IA.

Cependant, si vous recherchez un assistant IA profondément ancré dans votre logiciel de gestion de projet, ClickUp est une excellente alternative.

Alimenté par l'IA, ClickUp Brain automatise les tâches chronophages telles que la création de copies marketing, de mémoires de gestion de projet, l'attribution de tâches et le résumé de réunions, de livres blancs et de fils de commentaires.

Pour découvrir comment ClickUp Brain booste votre productivité, inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp .