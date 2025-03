10 alternatives reMarkable 2 pour la prise de notes numérique en 2025

Le plaisir d'écrire sur du papier est grand, mais il présente plus d'inconvénients que d'avantages, du moins en ce qui concerne la prise de notes : Que se passe-t-il si vos notes se perdent ? Et si vos notes se perdent ? Et si elles sont mouillées ou déchirées ?

Et puis, il y a la question de l'espace et de l'organisation : vous manquez de pages, vous ne pouvez pas les organiser efficacement et vous manquez de souplesse si vous devez partager vos notes de collaborer avec d'autres personnes ou de rechercher des informations spécifiques.

Les tablettes à encre électronique comme reMarkable 2 sont une alternative parfaite.

Le marché de la prise de notes numérique est en plein essor, et il existe plusieurs concurrents au reMarkable 2 que vous pouvez explorer. Que vous recherchiez de la couleur, davantage de fonctionnalités ou simplement une étiquette différente, ce guide présente 10 des meilleures alternatives à reMarkable 2.

Que rechercher dans les alternatives à reMarkable 2 ?

Avant de vous pencher sur des appareils spécifiques, prenez en compte les fonctionnalités les plus importantes pour vous :

Écran: La qualité de l'écran e-ink varie. Tenez compte de facteurs tels que la résolution, la réactivité et la présence d'un éclairage frontal pour la lecture en cas de faible luminosité

Expérience d'écriture: Si vous aimez l'expérience d'écriture stylo-papier sur le reMarkable 2, la sensation naturelle du stylo, la sensibilité à la pression et le rejet de la paume de la main seront des éléments cruciaux à évaluer

Fonctionnalités : Les fonctionnalités telles que les outils d'organisation, la conversion de notes en texte et le stockage cloud peuvent simplifier votre flux de travail

Expérience de lecture : si la lecture de livres électroniques est une priorité, tenez compte de la taille de l'écran, de l'intégration de la bibliothèque et des réglages de la police de caractères

Système d'exploitation: Les systèmes basés sur Android offrent une plus grande polyvalence des applications, tandis que les systèmes fermés privilégient la sécurité et la concentration

Les systèmes basés sur Android offrent une plus grande polyvalence des applications, tandis que les systèmes fermés privilégient la sécurité et la concentration Prix: reMarkable 2 se situe à un niveau de prix élevé. Faites-vous appel à toutes ses fonctionnalités ou une option plus économique suffirait-elle ?

Les 10 meilleures alternatives à reMarkable 2 à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à reMarkable 2, voyons les 10 meilleures options.

1. Onyx Boox

via Boox Onyx Boox propose un intervalle de lecteurs électroniques et d'appareils de prise de notes fonctionnant sous Android 11. Cela permet une plus grande flexibilité des applications par rapport à reMarkable 2. Les options les plus populaires sont le Note Air 3, le Note Air 3 C et le Tab Ultra C Pro.

Ces appareils assistent diverses fonctionnalités de prise de notes et d'annotation, comme la possibilité d'écrire directement sur des PDF et des ebooks. Vous pouvez également créer et organiser des notes manuscrites dans différents formats.

Les meilleures fonctionnalités d'Onyx Boox

Accédez à un intervalle de applications pour la prise de notes la lecture et l'organisation

Choisissez parmi différentes tailles d'écran pour répondre à vos besoins

Tirez parti de plusieurs options de stylo pour répondre aux différents styles d'écriture et aux préférences

Limites de l'Onyx Boox

L'interface peut être moins intuitive pour les utilisateurs non initiés à la technologie

Prix d'Onyx Boox

Note Air 3: $399.99

$399.99 Note Air 3 C: $499.99

$499.99 Tab Ultra C Pro : $649.99

Amazon: 4.1/5 (450+ reviews)

4.1/5 (450+ reviews) Best Buy: 4.7/5 (700+ commentaires)

2. Kindle Scribe

via Amazon Combinant la sensation familière de la lecture d'un livre physique avec un stylo intégré pour la prise de notes et l'annotation, Kindle Scribe s'adresse à ceux qui aiment l'écosystème Kindle et veulent un moyen transparent de capturer des idées directement sur leurs livres électroniques.

Par rapport à reMarkable 2, Kindle Scribe offre une intégration plus poussée avec la vaste bibliothèque Kindle, ce qui en fait la solution idéale pour ceux qui privilégient la lecture d'ebooks et la prise de notes au sein de cet écosystème.

Si reMarkable 2 offre un système de gestion de documents plus polyvalent et un plus large intervalle d'options de stylo, il ne permet pas d'organiser facilement les notes dans les ebooks.

Les meilleures fonctionnalités de Kindle Scribe

Lisez et annotez votre bibliothèque Kindle directement sur l'appareil

Améliorez votre expérience de lecture en cas de faible luminosité

Profitez d'un grand espace d'écriture grâce à un écran de 10,2 pouces

Limites de Kindle Scribe

Se concentre principalement sur l'écosystème Kindle, avec moins d'applications tierces disponibles

Certaines fonctionnalités avancées de prise de notes nécessitent un abonnement séparé

Prix de Kindle Scribe

$339.99

Amazon: 4.2/5 (5,700+ reviews)

4.2/5 (5,700+ reviews) Best Buy: 4.6/5 (280+ commentaires)

3. Kobo Elipsa 2E

via Rakuten Kobo Le Kobo Elipsa 2E est une option convaincante pour ceux qui privilégient un grand écran pour la lecture et la prise de notes. L'appareil est fabriqué à partir de plastique recyclé provenant des océans et d'un alliage de magnésium, une option intéressante pour les personnes soucieuses de l'environnement.

Le Kobo Elipsa 2E offre une taille d'écran similaire à celle du reMarkable 2, mais l'emporte en termes d'expérience de lecture. Kobo se targue d'offrir des fonctionnalités supérieures, comme l'accès intégré au magasin d'ebooks Kobo, l'éclairage chaud et froid ComfortLight Pro réglable pour la lecture nocturne et l'assistance Overdrive pour l'emprunt d'ebooks dans les bibliothèques.

Alors que reMarkable 2 offre une interface plus centrée sur le stylo, optimisée pour la prise de notes et les croquis, Kobo Elipsa 2E privilégie une expérience de lecture confortable avec la possibilité d'annoter et d'écrire des notes directement sur les ebooks en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Kobo Elipsa 2E

Une expérience d'écriture naturelle grâce à un stylet précis et réactif

Tirez parti de divers formats et bibliothèques d'ebooks

Écrire directement sur les livres électroniques et les PDF

Limites de la Kobo Elipsa 2E

Se concentre sur l'écosystème Kobo, avec moins d'applications tierces applications de prise de notes disponibles par rapport aux appareils fonctionnant sous Android

Prix du Kobo Elipsa 2E

$399.99

Amazon: 4.1/5 (130+ reviews)

4.1/5 (130+ reviews) Meilleur achat : Pas assez de commentaires

4. Fujitsu Quaderno A5

via Fujitsu Quaderno Store Le Fujitsu Quaderno A5 est un appareil de prise de notes numérique conçu pour remplacer les carnets et documents papier. Il s'agit de la deuxième génération du modèle A5, qui réussit à combler quelques lacunes de la première itération.

Le Fujitsu Quaderno A5 privilégie le prix et les fonctionnalités pratiques de prise de notes par rapport au reMarkable 2. Il est doté de fonctions telles que des modèles réutilisables et la reconnaissance de l'écriture manuscrite pour faciliter les recherches.

Les meilleures fonctionnalités du Fujitsu Quaderno A5

Reproduit l'expérience tactile de l'écriture sur papier grâce à une sensibilité à la pression précise

Priorité à la prise de notes, sans distraction, grâce à une interface simplifiée

Transportez le Quaderno A5 facilement grâce à ses dimensions compactes (A5)

Les limites du Fujitsu Quaderno A5

Pas de fonctions d'e-mail, de navigation sur le web ou d'enregistrement audio

Prix du Fujitsu Quaderno A5

$549.99

Amazon: 4.1/5 (360+ reviews)

4.1/5 (360+ reviews) Best Buy: 4.7/5 (400+ avis)

5\N- iPad Air

via Pomme Avec une couverture en cas de chute accidentelle et un processeur puissant, l'iPad Air offre une alternative polyvalente au reMarkable 2, surtout si vous êtes déjà investi dans l'écosystème Apple.

Outre sa durabilité et sa puissance de traitement, une fonctionnalité technique clé de l'iPad Air qui le rend idéal pour la prise de notes est son assistance pour l'Apple Pencil (2e génération sur certains modèles).

Les meilleures fonctionnalités de l'iPad Air

Accédez à un vaste tableau d'applications de prise de notes, d'organisation et de créativité

Prise en charge de tâches exigeantes comme la prise de notes avec plusieurs applications ouvertes

S'intègre sans effort aux iPhones, Macs et autres produits Apple

Limites de l'iPad Air

Plus cher que la plupart des lecteurs électroniques spécialisés

Bien qu'il offre une application de prise de notes en option avec l'assistance de l'Apple Pencil, l'écran n'est pas à encre électronique. Cela signifie qu'il peut ne pas être idéal pour des sessions de lecture prolongées en raison de la fatigue oculaire

Prix de l'iPad Air

**64 Go : à partir de 599

256 Go: à partir de 749

Amazon: 4.8/5 (12,500+ reviews)

4.8/5 (12,500+ reviews) Best Buy: 4,8/5 (26 300+ avis)

6. MeeBook

via Amazon Le MeeBook P10 Pro offre une expérience de lecture et d'écriture confortable. Il se double d'un appareil de prise de notes numérique avec la polyvalence d'une tablette Android complète. Cela diffère de l'accent mis par reMarkable 2 sur une expérience de prise de notes plus minimaliste.

L'appareil fonctionne sous Android 11 et est livré avec les services Google Play préinstallés, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à un large intervalle d'applications. Il s'agit d'une alternative économique qui vous permet d'écrire naturellement, avec des lignes qui s'épaississent ou s'affinent en fonction de la force avec laquelle vous appuyez.

Meilleures fonctionnalités du MeeBook

Emportez-le facilement pour prendre des notes lors de vos déplacements

Excellente autonomie de la batterie en cas d'utilisation modérée

Choisissez parmi un intervalle de formes, notamment PDF, EPUB, TXT, DOCX, MOBI, et même des formats d'image et audio populaires tels que JPG, MP3 et CBR

Limites du MeeBook

Assistance à la prise de notes, avec des capacités de lecture électronique minimales et aucune assistance pour les applications

Il n'est peut-être pas idéal pour les utilisateurs qui préfèrent une grande surface d'écriture

Prix du MeeBook

À partir de 259

MeeBook évaluations et critiques

Amazon: 3.9/5 (100+ reviews)

3.9/5 (100+ reviews) Best Buy: Pas assez de commentaires

7. Supernote

via Supernote Supernote Nomad est conçu pour imiter la sensation de l'écriture sur papier. Il est doté d'un écran à encre électronique, d'un stylet à pointe dure, d'un système d'organisation des notes et d'un système d'annotation de la documentation. Son design fin et léger et son stylet à pointe fine offrent une expérience d'écriture naturelle.

Contrairement à l'écran en verre de reMarkable 2, la tablette papier Nomad est dotée d'un film unique qui produit un "creux" satisfaisant à chaque coup de stylet, imitant ainsi le retour tactile d'un stylo sur du papier.

Alors que reMarkable 2 offre un simple système de dossiers, Supernote Nomad vous permet de créer un carnet de notes numérique, des dossiers et des sous-dossiers pour une prise de notes organisée.

Les meilleures fonctionnalités de Supernote

Annotez et marquez efficacement des documents PDF existants

Conversion de l'écriture manuscrite en texte modifiable et consultable

Accélérer la prise de notes grâce à modèles personnalisables Assistance pour plus de soixante langues

Liez un clavier Bluetooth pour une expérience de frappe sans distraction

Limites de Supernote

Se concentre sur l'application propriétaire de prise de notes, avec moins d'options tierces

Prix de Supernote

$299

Amazon: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Best Buy: 4.7/5 (190+ commentaires)

8. MobiScribe

via MobiScribe Par rapport à reMarkable 2, MobiScribe offre un appareil plus polyvalent mais avec une taille d'écran plus petite.

MobiScribe va au-delà de la simple prise de notes. Il combine les avantages d'un bloc-notes, d'un lecteur électronique et d'un agenda numérique en un seul appareil. Vous pouvez noter des idées, stocker et lire des livres électroniques et gérer vos notes à l'aide de dossiers.

L'écran à encre électronique imite le papier véritable pour une expérience d'écriture confortable et familière. De plus, la fonctionnalité antireflet facilite l'utilisation à l'extérieur ou en cas de forte luminosité.

Le MobiScribe est doté d'un stylet sensible à la pression qui permet d'écrire et de faire des croquis de manière naturelle sur une tablette à encre électronique étanche et sans reflet. L'appareil peut également convertir des notes manuscrites en texte numérique, ce qui facilite le partage et la recherche.

MobiScribe meilleures fonctionnalités

Écriture en six couleurs, similaire à notes autocollantes et donnez vie à vos croquis

Moins de fatigue oculaire et une meilleure visibilité lors de longues périodes de lecture

Bénéficiez d'une assistance pour plus de 100 langues

Limites de MobiScribe

La navigation sur le Web est un défi en raison de l'absence d'un navigateur intégré

Certains utilisateurs le trouvent lent en raison de problèmes fréquents

Prix du MobiScribe

À partir de 320

Amazon: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Best Buy: Pas assez de commentaires

9. Rocketbook

via Rocketbook Rocketbook propose une approche hybride unique, combinant des carnets en papier réutilisables avec une connexion numérique. Contrairement à l'écran à encre électronique de reMarkable 2 que vous ne pouvez pas effacer physiquement, Rocketbook utilise du vrai papier que vous pouvez nettoyer et réutiliser.

Vous écrivez sur les pages comme vous le feriez sur un carnet classique. Pour réutiliser une page, il suffit de l'essuyer avec un chiffon humide pour obtenir une nouvelle page.

Une fois que vous avez Terminé avec une page, vous utilisez l'application Rocketbook pour la numériser. Cette application de carnet intelligent peut ensuite envoyer vos notes vers diverses destinations numériques telles que Google Drive et Dropbox.

Meilleures fonctionnalités de Rocketbook

Numérisez vos notes avec l'application Rocketbook pour les télécharger vers des plateformes de stockage cloud ou de prise de notes numériques

Choisissez parmi différents modèles pré-conçus modèles de prise de notes pour différents besoins de planification et d'organisation

Personnalisez votre type d'amélioration de la couleur dans les paramètres pour une numérisation optimale

Limites de Rocketbook

S'appuie fortement sur l'application pour les fonctionnalités avancées

Le processus d'effacement et de numérisation de chaque session de travail via l'application sur le téléphone peut s'avérer fastidieux pour une prise de notes fréquente

Prix du Rocketbook

À partir de 17,99

Amazon: 4,5/5 (plus de 50 000 commentaires)

4,5/5 (plus de 50 000 commentaires) Best Buy: 4.3/5 (70+ commentaires)

10. Sony DPT-RP1

via Sony Le DPT-RP1 de Sony est un appareil à papier numérique doté d'un écran de 13,3 pouces qui ressemble beaucoup à une feuille de format lettre standard.

Le stylet inclus offre une pointe sensible à la pression qui reproduit la sensation d'écrire sur du papier, faisant de la prise de notes et de l'annotation une expérience fluide.

Ce stylet est similaire à celui de reMarkable 2. Bien que les deux visent une sensation naturelle, les commentaires des utilisateurs suggèrent que le DPT-RP1 de Sony pourrait avoir un léger avantage en raison de la conception de sa plume.

Le stylet Sony DPT-RP1 dispose également d'un bouton de gomme dédié pour un effacement précis, contrairement à reMarkable 2, qui s'appuie sur un outil distinct dans le logiciel.

Grâce à l'écran e-ink du Sony DPT-RP1, qui reflète la lumière comme du vrai papier, la lecture et l'annotation de documents pendant de longues périodes sont plus agréables pour les yeux que sur les tablettes traditionnelles.

Les meilleures fonctionnalités du Sony DPT-RP1

Consultez des documents en déplacement grâce à son design ultra-léger

Apportez des annotations détaillées à vos documents grâce à de puissants outils de surlignage, de soulignement et de prise de notes

Transférez en toute transparence vos documents vers et depuis votre ordinateur grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth, pour une gestion et un partage simplifiés

Stockez un grand nombre de documents (environ 10 000 PDF) dans la mémoire interne de 16 Go, pour que tout soit organisé et accessible en un seul endroit

Limites du Sony DPT-RP1

N'est peut-être pas idéal pour les artistes à la recherche d'un carnet de croquis numérique

La limite de 16 teintes de l'e-paper rend certaines images ou diagrammes bizarres

Prix du Sony DPT-RP1

$656.19

Amazon: 3.8/5 (350+ commentaires)

3.8/5 (350+ commentaires) Best Buy: Pas assez de commentaires

Autres outils de prise de notes

Vous n'avez pas encore trouvé l'outil de prise de notes idéal pour remplacer reMarkable 2 ? Nous vous recommandons ClickUp, dont l'ensemble des fonctionnalités personnalisables facilite non seulement la prise de notes, mais aussi la gestion des documents la création et la rédaction de notes mais propose également des options d'organisation manuelle et pilotée par l'IA pour s'adapter à vos préférences.

Que vous soyez sur le web ou que vous utilisiez des appareils mobiles et de bureau, ClickUp garantit un accès transparent sur toutes les plateformes et tous les appareils. Il s'intègre à plus de 1000 applications, ce qui garantit que vous n'avez pas à changer constamment de plateforme pour accéder à vos notes.

Voici quelques fonctionnalités qui font de ClickUp une excellente alternative pour la prise de notes :

1. ClickUp Documents

Vous pouvez mettre en forme des documents magnifiques et pertinents grâce à une multitude d'options de formatage, de structures imbriquées intuitives et de widgets intégrés avec ClickUp Docs . Organisez les documents en dossiers et en espaces pour une catégorisation claire et une gestion des accès.

/img/.. https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-35.gif ClickUp Documents /$$img/

Créez de superbes documents, wikis et autres, puis connectez-les à des flux de travail grâce à ClickUp Docs

Il permet également une collaboration en temps réel, permettant à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même document. C'est utile pour les sessions de brainstorming ou la prise de notes de réunions partagées.

2. ClickUp Brain ClickUp Brain est votre assistant d'écriture virtuel qui améliore votre expérience de prise de notes numériques. Il transcrit automatiquement les réunions, transformant les mots prononcés en notes numériques.

Cela vous permet de gagner du temps et de vous assurer que vous saisissez tout ce qui est important sans avoir à tout écrire frénétiquement vous-même.

Stimulez votre créativité avec votre partenaire de brainstorming virtuel ClickUp Brain

Rédigez et peaufinez vos documents à l'aide d'invitations, d'instructions et de suggestions perspicaces de l'IA.

Par exemple, ClickUp Brain peut identifier des tâches connexes ou relier des notes à des étapes spécifiques d'un projet et rechercher des concepts ou des idées dans vos notes, ce qui les rend plus faciles à trouver et à utiliser ultérieurement.

3. ClickUp Bloc-notes

Utiliser ClickUp Bloc-notes pour prendre différents types de notes et les organiser dans votre environnement de travail. Mettez en forme vos notes, convertissez-les en tâches exploitables et restez organisé avec des listes à faire en déplacement .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-36.gif ClickUp Bloc-notes /$$img/

Prenez rapidement des notes, mettez en forme avec une modification en cours et transformez les entrées en tâches traçables avec ClickUp Bloc-notes

Le plus beau ? Le bloc-notes est facilement accessible à tous, quelle que soit l'expertise technique.

4. Modèle de notes quotidiennes

Vous feriez bien de disposer d'un hub central pour vos brainstormings quotidiens, vos idées fugaces et vos listes de courses, afin de pouvoir les retrouver quand vous en avez vraiment besoin ? Modèle de notes quotidiennes de ClickUp pourrait remplacer à merveille les notes adhésives éparpillées et les nombreux carnets de notes.

Il comprend des statuts personnalisés qui facilitent le suivi et la catégorisation des notes en " à faire " et " terminées "

En plus de noter des idées et des tâches, vous pouvez suivre la progression de leur exécution et vous assurer que rien ne se perd dans une mer de pensées.

En transformant les notes en Tâches ClickUp grâce aux statuts, vous pouvez assurer le suivi de vos idées et de vos tâches. Ainsi, vos notes sont plus qu'un simple enregistrement ; elles font partie intégrante de votre flux de travail.

Vous pouvez utiliser le modèle structuré pour :

Hiérarchiser les tâches et les projets en fonction de leur importance et de leur urgence

Fixer des objectifs réalistes et suivre la progression

Conserver les détails ou les notes importantes en un seul endroit

Améliorer la communication et la collaboration avec les membres de l'équipe

Télécharger ce modèle

ClickUp meilleures fonctionnalités

Résumez automatiquement les points clés et les éléments d'action de vos notes à l'aide de ClickUp Brain

Intégrez les applications de prise de notes et de stockage que vous utilisez déjà grâce à Intégrations ClickUp Développer des idées de manière visuelle et collaborative avec des outils interactifs Tableaux blancs ClickUp . A tableau blanc numérique rend la prise de notes plus attrayante et plus accessible pour un brainstorming collaboratif

Obtenez des informations immédiates sur votre travail grâce à des rapports clairs et à des fonctions personnalisables Tableaux de bord ClickUp Organisez vos notes à l'aide de plus de 15 tableaux de bord personnalisables Affichages ClickUp tels que afficher le Calendrier , Tableau Kanban ou la vue Charge de travail). Cela peut vous aider à trouver plus rapidement les informations et les notes pertinentes associées à ces tâches

Définir des statuts de tâche personnalisés qui correspondent parfaitement aux besoins de votre projet. Lorsque vous prenez des notes, vous pouvez faire référence au statut spécifique de la tâche, ce qui donne du contexte à vos notes et les rend plus significatives par la suite

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte en raison de la variété des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free

Unlimited: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ reviews)

4.7/5 (9000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4000+ commentaires)

Choisir la bonne solution de prise de notes

reMarkable 2 est parfait pour noter des idées, mais et si vos notes pouvaient vous aider à augmenter votre productivité ? ? Avec ClickUp, vous pouvez prendre des notes et les transformer en éléments d'action, wikis ou agendas collaboratifs.

ClickUp conserve toutes vos notes organisées, consultables et accessibles depuis n'importe quel appareil. Effacées, les limites de reMarkable 2 vous permettent de passer à la vitesse supérieure en matière de prise de notes. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !