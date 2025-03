Comment créer un diagramme linéaire dans Excel pour la visualisation de données

Un diagramme linéaire ou un graphique échéancier a toujours été l'une des meilleures façons de représenter des données sous la forme d'une série de points de données. Cette courbe linéaire nous aide à comprendre visuellement et à suivre les changements au fil des années et est idéale pour une utilisation dans les rapports et les documents.

Elles sont largement utilisées pour présenter les chiffres de vente, la croissance du trafic sur un site web ou la progression d'un projet.

De nombreuses organisations utilisent encore Microsoft Excel, un simple logiciel d'entrée de données pour stocker et suivre les données et créer des diagrammes.

Cependant, la création de diagrammes complexes ou la modification en cours de diagrammes linéaires peut s'avérer un peu difficile avec cet outil. Nous allons vous guider étape par étape dans la création d'un diagramme linéaire dans Excel, de la sélection de vos données à la personnalisation de votre diagramme pour une clarté optimale.

Nous explorerons également certaines des limites d'Excel et examinerons une solution alternative idéale pour la gestion interactive et collaborative des données.

**Qu'est-ce qu'un diagramme linéaire ?

un graphique en courbes via la méthode de calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) Un diagramme linéaire représente visuellement des points de données connectés par une ligne. Chaque point de données sur le diagramme correspond à une catégorie ou une période spécifique sur l'axe horizontal (axe des x) et à une valeur correspondante sur l'axe vertical (axe des y). Les graphiques linéaires sont particulièrement aptes à révéler les tendances et les changements dans le temps.

L'utilisation de diagrammes linéaires permet de transformer efficacement des données brutes en informations claires et exploitables pour prendre des décisions éclairées dans l'ensemble de votre organisation. Cela peut aider à communiquer le message clé d'un paramètre de données, en donnant une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension des paramètres.

Pour créer un graphique linéaire dans Excel, vous avez besoin d'un ensemble de données mis en forme présentant les paramètres d'une série chronologique logique. Dans notre ensemble de données, étant donné que l'écart de temps ou la période est d'un an, le graphique linéaire qui sera créé montrera l'évolution du prix au fil des ans.

Voici, étape par étape, comment ce tableau peut être transformé en graphique linéaire.

Étape 1 : Préparez vos données

Organisez vos données sous la forme d'un tableau clair et concis. Assurez-vous que chaque colonne représente une seule série de données, avec des libellés dans la première ligne pour définir les points de données.

un tableau de données dans Excel_

Etape 2 : Insérer un diagramme en ligne

Mettez en surbrillance l'ensemble de l'intervalle de données que vous souhaitez inclure dans le diagramme. Celle-ci doit englober les points de données et leurs libellés correspondants dans le tableau. Après avoir sélectionné le paramètre, accédez à l'onglet "Insérer" dans la barre de menu supérieure d'Excel.

insertion d'un diagramme en ligne dans Excel_

Emplacement du groupe "Diagrammes" dans l'onglet "Insertion". Vous verrez plusieurs icônes de type diagramme. Cliquez sur le menu déroulant situé sous les icônes de diagramme et sélectionnez l'option "Diagramme linéaire".

un diagramme linéaire inséré dans Excel

Etape 3 : Mettre en forme le graphique

Excel peut générer un type de diagramme linéaire par défaut (par exemple, Ligne avec marqueurs). Pour explorer d'autres variantes de diagrammes linéaires, cliquez sur le bouton "Modifier le type de diagramme" dans le coin supérieur droit du diagramme.

changer le type de diagramme linéaire par rapport au défaut fourni par Excel_

Un menu contenant divers sous-types de diagrammes linéaires (par exemple, ligne empilée, ligne avec marqueurs) apparaît. Choisissez celui qui convient le mieux à vos données et à vos préférences visuelles.

choisissez un sous-type de diagramme linéaire adapté à vos données

Etape 4 : Choisissez le type de diagramme qui correspond à vos besoins

Votre diagramme a été créé et vous pouvez l'utiliser dans votre feuille de calcul. Vous pouvez maintenant modifier le diagramme en fonction de vos besoins, par exemple en modifiant le titre du diagramme et le libellé des données et en sélectionnant le modèle de diagramme qui correspond le mieux à vos besoins. Voici quelques-unes des options que vous pouvez choisir :

Graphe linéaire empilé dans Excel

graphique à lignes empilées dans Excel

Dans ce type de diagramme, tous les éléments sont empilés les uns sur les autres. La ligne supérieure du graphique représente la somme de toutes les lignes inférieures et vous aide à comprendre clairement chaque élément.

graphique linéaire empilé à 100 % dans Excel

graphique en lignes empilées à 100 % dans Excel

Ce type de diagramme différencie chaque ligne, l'axe des y affichant des pourcentages plutôt que des nombres absolus. L'axe des x, qui s'étend sur la partie supérieure du diagramme, indique la somme de 100 % à tout moment.

graphique linéaire tridimensionnel

un graphique linéaire en 3D dans Excel

Une option non conventionnelle, le graphique linéaire en trois dimensions, permet de représenter visuellement les données et est idéal pour les ajouter à des rapports ou des présentations.

Tips for Making a Line Chart (Conseils pour la création d'un diagramme linéaire)

La création d'un diagramme linéaire dans Excel ne se limite pas à la sélection des points de données et au choix de l'option graphique Excel appropriée. Vous devez valider le paramètre de données et les libellés pour vous assurer que votre diagramme est explicite et explique logiquement les données continues. Pour créer un diagramme Excel, veillez à suivre certaines bonnes pratiques telles que :

Utiliser un échéancier avec des points de données similaires. Par exemple, si vous utilisez un diagramme linéaire pour afficher les tendances au fil des ans, assurez-vous que chaque année est suivie correctement. Si les années ne sont pas saisies correctement, ces représentations ne seront pas affichées avec précision dans le diagramme

Donnez à votre diagramme un titre clair et concis à l'aide de l'éditeur de diagramme. Il doit refléter avec précision les informations présentées

Lorsque vous créez plusieurs graphiques linéaires avec plusieurs paramètres, veillez à ce que chaque ligne ait un libellé clair et distinct dans la légende afin de faciliter son identification

Choisissez des couleurs visuellement attrayantes que les spectateurs peuvent distinguer, en particulier lorsqu'il s'agit d'ensembles de données multiples. Évitez les couleurs trop vives ou saturées qui peuvent fatiguer les yeux

Tenez compte de la complexité de vos données et de la hiérarchie visuelle globale. Pour les diagrammes plus simples, les lignes de quadrillage peuvent être inutiles. Pour les paramètres complexes, utilisez des lignes de quadrillage subtiles pour faciliter l'interprétation sans submerger l'observateur

Excel propose différentes options de lignes de tendance (linéaire, exponentielle, etc.). Dans le volet de format des séries de données, sélectionnez le type de ligne de tendance qui représente le mieux la tendance sous-jacente de votre ensemble de données

Limites de l'utilisation d'Excel pour la création d'un diagramme linéaire

Microsoft Excel est un excellent outil qui constitue l'option de choix pour l'entrée et le suivi des données. Ses formules et sa fonction de feuille de calcul peuvent même aider à la création de rapports et à la visualisation des données, mais seulement dans une certaine mesure.

Il possède également des fonctionnalités telles que le Calendrier Excel ou Diagramme en cascade pour le suivi des échéanciers. Cependant, ces outils sont limités à l'entrée et à la gestion de données de base et deviennent difficiles à utiliser dans des scénarios réels avec des exigences complexes. En l'absence de fonctionnalités de glisser-déposer ou de la possibilité de se synchroniser en temps réel avec d'autres outils de gestion de projet, la gestion de projets à grande échelle dans Excel peut s'avérer difficile.

Par exemple, il existe de meilleurs choix que celui-ci lorsqu'il s'agit de représenter des données qualitatives, et utiliser des diagrammes est une bonne option.

Voici quelques-unes de ses autres limites :

Absence de tableaux de bord interactifs, de cartes thermiques et de cartes arborescentes

Incapacité à gérer et à manipuler des paramètres de données étendus et complexes, ce qui entraîne souvent des problèmes de décalage ou de performance pour le nettoyage ou la transformation

Bien qu'il offre une certaine souplesse de mise en forme et de conception, les utilisateurs ne peuvent pas exercer un contrôle étendu sur l'apparence et la fonction des diagrammes par rapport à logiciel d'organigramme qui offre des options de mise en forme étendues

Impossibilité de combiner plusieurs types de diagrammes dans une visualisation ou un tableau de bord unique

Limites des fonctionnalités de modification en cours, les équipes ne pouvant modifier que les données du tableau et non le diagramme directement

Outils alternatifs pour les diagrammes en ligne

C'est tout ce que vous devez savoir sur la création d'un diagramme linéaire dans Excel. Bien que ce simple visualisation de données vous aide à mieux présenter vos données et à attirer l'attention sur les informations clés d'un paramètre particulier, mais vous pouvez faire bien d'autres choses avec vos données.

Dans la plupart des entreprises, les diagrammes sont utilisés à des fins de compréhension simple, de remue-méninges, de collaboration et d'exportation vers d'autres formes.

Pour ces besoins avancés, il faut aller plus loin que les graphiques de base logiciel de base de données et envisager Alternatives à Excel comme ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Line-Chart.png Capture d'écran d'un diagramme linéaire créé avec ClickUp /$$img/

capture d'écran d'un diagramme linéaire créé avec ClickUp_

ClickUp est un outil de productivité et de gestion de projet tout-en-un conçu pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs. Il vous aide à organiser toutes vos tâches, vos documents et votre base de connaissances en un seul endroit et à transformer rapidement vos données en puissantes visualisations.

Plusieurs modèles de feuilles de calcul et Modèles de formulaires Excel vous permettent de mettre en forme vos données. Ces modèles de formulaires Excel à remplir vous permettent de collecter facilement des informations, qu'il s'agisse de commentaires de clients, de sondages auprès de la clientèle ou d'objectifs internes tels que la collecte de données à partir de demandes d'emploi, ce qui les rend plus rationnels et plus efficaces pour les différentes parties prenantes.

Il contient également des fonctionnalités puissantes, vous permettant de débloquer un tout nouveau niveau de visualisation de données pour vous aider :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Réfléchissez et collaborez avec les autres membres de l'équipe en utilisant des diagrammes linéaires et d'autres graphiques à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Créez des diagrammes linéaires et faites du brainstorming avec vos équipes en utilisant Tableaux blancs ClickUp canva, une toile vierge pour la collaboration. Contrairement aux modèles prédéfinis d'Excel, vous pouvez personnaliser chaque aspect de votre diagramme à l'aide du logiciel Modèles de tableau blanc . Ajoutez des notes, effectuez des modifications en cours et adaptez votre diagramme linéaire directement sans avoir à passer de l'ensemble des données au diagramme

Collaborez avec les membres de votre équipe pour modifier et mettre à jour les diagrammes en cours simultanément, afin que tout le monde soit sur la même page et que les décisions soient fondées sur les dernières informations disponibles

gérer et simplifier votre paramètre en utilisant ClickUp Tableur_

Allez au-delà des simples diagrammes linéaires avec ClickUp Vue Tableur . Il vous permet de gérer facilement les ensembles de données les plus complexes, en offrant de puissantes fonctions de filtrage, de tri et de regroupement dans la vue Tableur

Convertissez les diagrammes linéaires en d'autres visualisations de données telles que Diagramme de Gantt , Tableaux Kanban , des diagrammes à barres, des diagrammes circulaires et des diagrammes de dispersion, pour vous aider à trouver la représentation parfaite de n'importe quel paramètre

Tirez parti de la puissance de IA pour la visualisation de vos données , vous permettant de créer, d'éditer, de partager et de gérer des documents importants et d'avoir un aperçu de votre base de connaissances achevée

Exportez vos diagrammes linéaires et utilisez-les pour vos tâches, feuilles de route ou flux de travail. Vous créez ainsi un hub central pour la prise de décision basée sur les données et l'exécution des projets

ClickUp va au-delà de la création de diagrammes linéaires professionnels ; il vous permet de les exploiter au sein d'un environnement de travail de gestion de projet puissant. Imaginez un monde où la visualisation des données s'intègre de manière transparente à vos tâches, réunions et communications, favorisant ainsi un environnement de travail véritablement axé sur les données.

Vous voulez passer à la vitesse supérieure en matière de visualisation de données et de collaboration ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez l'avenir de la visualisation de données !

FAQs

1. À faire un diagramme en ligne dans Excel?

Pour créer un diagramme linéaire dans Excel, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous :

Préparez vos données et sélectionnez le paramètre que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous que la première colonne comporte les libellés de vos points de données (par exemple, Mois, Échéancier, etc.) Mettez en évidence les deux colonnes de données que vous souhaitez inclure dans le diagramme, en englobant les points de données et leurs libellés. Accédez à l'onglet "Insertion" et localisez le groupe "Diagrammes". Cliquez sur le menu déroulant situé sous les icônes de diagramme et sélectionnez "Ligne" Excel générera un diagramme linéaire avec vos paramètres de données représentés par des lignes séparées. Vous pouvez personnaliser le diagramme en utilisant les astuces mentionnées dans cet article de blog.

Le processus est similaire à la création d'un diagramme avec deux paramètres. Préparez votre tableau de données avec une colonne pour vos points de données et vos libellés. Mettez toute la colonne en surbrillance et suivez les mêmes étapes que pour créer un graphique à ligne unique dans Excel.

3. Puis-je exporter mon diagramme linéaire pour des présentations ou des rapports ?

Oui. Excel vous permet d'exporter les données de votre diagramme en ligne de deux manières :

Méthode du copier-coller : Il vous suffit de faire un clic droit sur le diagramme et de sélectionner "Copier" Vous pouvez maintenant coller ce diagramme dans le logiciel de présentation ou de base de données de votre choix (Google Sheets, Smartsheet, ou autres)

: Il vous suffit de faire un clic droit sur le diagramme et de sélectionner "Copier" Vous pouvez maintenant coller ce diagramme dans le logiciel de présentation ou de base de données de votre choix (Google Sheets, Smartsheet, ou autres) Exporter en tant qu'image : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le diagramme et sélectionnez "Enregistrer en tant qu'image" Choisissez le format de fichier souhaité (par exemple, PNG, JPEG) et personnalisez la qualité de l'image avant de l'enregistrer. Cette option est idéale pour une utilisation dans les logiciels de visualisation de données ou de présentation (Powerpoint, Canva, Keynote ou autres)

4. Puis-je ajouter une ligne de tendance à mon diagramme linéaire dans Excel ?

Tout à fait ! Une fois que vous avez créé votre diagramme linéaire, sélectionnez-le. Cliquez sur le signe "+" dans le coin supérieur droit du diagramme. Le menu "Éléments du diagramme" s'ouvre. Naviguez jusqu'à l'option "Ligne de tendance" et sélectionnez le type de ligne de tendance que vous souhaitez ajouter (linéaire, exponentielle, etc.).