4 Alternatives et concurrents de Spotlight Search 2025

Spotlight est un outil de recherche intégré qui fait partie intégrante du système d'exploitation Mac depuis $$$a. Apple l'a régulièrement amélioré au fil des ans. À ce jour, il permet de résoudre des équations, d'effectuer des conversions d'unités et de devises et d'effectuer des recherches dans des documents, contrairement à la recherche Windows.

Cependant, il présente quelques lacunes qui laissent les utilisateurs de Mac sur leur faim. Si vous faites partie de cette catégorie, vous êtes au bon endroit.

Ce blog dressera la liste des meilleures alternatives à Spotlight disponibles aujourd'hui et vous donnera toutes les informations essentielles pour décider laquelle fonctionnera le mieux pour vous.

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à la recherche Spotlight?

Il n'y a pas d'ensemble définitif de paramètres concernant ce qu'il faut rechercher dans les alternatives Spotlight, car cela revient à des besoins et des exigences individuels. Nous listons ici quelques points de douleur spécifiques que les utilisateurs rencontrent avec la recherche Spotlight :

Opérateurs de recherche limités et résultats incohérents : Recherchez des alternatives qui offrent des capacités de recherche avancées avec des opérateurs de recherche puissants, tels que la recherche dans les métadonnées des fichiers ou via le type de fichier

Recherchez des alternatives qui offrent des capacités de recherche avancées avec des opérateurs de recherche puissants, tels que la recherche dans les métadonnées des fichiers ou via le type de fichier Limites de la personnalisation : Privilégiez les options qui offrent une personnalisation poussée. Recherchez des fonctionnalités telles que l'expansion de texte, les actions personnalisées et les flux de travail avancés pour adapter l'expérience de recherche à vos besoins

Manque d'intégration au-delà de l'écosystème Mac: L'option doit aller au-delà de la recherche de fichiers Mac. Elle doit s'intégrer à des applications cloud telles que Google Docs, proposer des fonctionnalités de lancement d'applications et pouvoir effectuer des recherches simultanées sur le web

Manque d'efficacité de l'indexation: Privilégiez les alternatives connues pour leur rapidité et leur efficacité et celles qui n'indexent que les fichiers et dossiers qui en ont besoin

Pas axé sur la productivité: Outre des recherches plus rapides, recherchez des fonctions supplémentaires telles que la gestion de l'historique du bloc-notes, la possibilité d'exécuter des commandes système, des résultats de recherche instantanés, une meilleure interface utilisateur, etc.

Les 4 meilleures alternatives à Spotlight à utiliser en 2024

La nature de notre travail est en train de changer - IA, personnalisation et intégration sont les mots à la mode actuellement. Pour rester productif, vous avez besoin d'outils à la hauteur. Voici donc nos quatre meilleures alternatives à Spotlight pour 2024.

1. ClickUp

utilisez la Recherche universelle de ClickUp et sa suite de productivité pour rationaliser la gestion de vos projets_

Si vous êtes à la recherche de la meilleure alternative à Spotlight pour faire monter votre productivité d'un cran et vous projeter dans l'avenir, alors vous devez essayer ClickUp.

ClickUp est un outil de productivité à guichet unique qui résout tous les besoins modernes en matière de gestion de projet. Mais pourquoi parlons-nous ici d'un outil de gestion de projet, me direz-vous ?

La réponse est double : La Recherche universelle de ClickUp University de ClickUp, qui est alimentée par son outil IA natif-

ClickUp Brain

et, ensemble, ils constituent le

l'avenir de la productivité

.

Voyons pourquoi. La fonctionnalité de recherche dans La dernière version de ClickUp (V3) comprend le langage naturel. Cela transforme la façon dont vous localisez les fichiers et les dossiers dans votre ordinateur.

À faire la présentation marketing sur laquelle vous avez collaboré avec Tom le mois dernier ?

Tapez "trouver la présentation sur le marketing réalisée avec Tom le mois dernier", et la recherche vous donnera instantanément le nom du fichier.

recherche avec des recommandations adaptatives et personnalisées avec la recherche universelle de ClickUp_ Les avantages de ClickUp vont au-delà de la possibilité de rechercher dans vos fichiers et dossiers locaux. Si vous recherchez une entrée sur votre site Web, vous pouvez utiliser ClickUp application de liste à faire ? ClickUp peut s'intégrer à plus de 20 applications telles que Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack, etc.

lancez et recherchez dans toutes vos applications intégrées à partir de ClickUp_

Cerise sur le gâteau, vous pouvez lancer des applications, trouver des fichiers, lancer des recherches sur le web et exécuter des commandes système via la fonctionnalité de recherche universelle accessible depuis le Centre de commande, votre bureau et la barre d'action globale.

Initier une recherche universelle à partir de plusieurs lieux

Parlons maintenant du solide réseau neuronal qui a rendu cela possible.. ClickUp Brain . Si nous n'avions qu'un seul point à retenir pour expliquer pourquoi nous recommandons ClickUp comme l'une des meilleures alternatives à Spotlight, ce serait celui-ci.

effectuez des tâches multiples en quelques clics grâce à ClickUp Brain_

Alors que Spotlight s'appuie fortement sur des technologies telles que l'indexation, l'importation de métadonnées et la correspondance des mots-clés, ClickUp Brain s'appuie sur le traitement du langage naturel pour comprendre le contexte et l'intention qui sous-tendent vos recherches.

ClickUp est un outil de gestion de projet pratique si vous suivez la méthodologie Agile. Fonctionnalités

Tableaux Kanban ClickUp

et

Modèles de diagrammes à défilement ClickUp

vous aideront à garder le contrôle de vos projets agiles grâce à une représentation visuelle de votre flux de travail et de votre progression.

Vous pouvez également utiliser l'IA de ClickUp Brain pour vous aider à créer des Documents sur l'agilité en une fraction du temps.

En outre, des fonctionnalités telles que

Tableaux de bord ClickUp

vous permettent de créer de nombreux tableaux de bord personnalisables sous forme de widgets à glisser-déposer. Ceux-ci peuvent tout afficher, des indicateurs clés de performance critiques aux données de projet importantes pour vous et vos équipes.

ClickUp vous permet également de concevoir des des formulaires personnalisés pour recueillir des informations auprès des clients ou des membres de l'équipe, en automatisant les tâches répétitives comme l'attribution de tâches ou l'envoi de notifications en fonction des envois de formulaires.

ClickUp offre plusieurs fonctionnalités, telles que

Les cartes mentales de ClickUp

et

Tableaux blancs ClickUp

qui font des merveilles pour le brainstorming, l'organisation des idées et la collaboration avec l'équipe, qui sont les besoins du moment.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Recherche universelle : Trouvez des fichiers, lancez des applications et effectuez des recherches dans toutes vos applications intégrées

: Trouvez des fichiers, lancez des applications et effectuez des recherches dans toutes vos applications intégrées ClickUp Brain : Utilisez le langage naturel pour localiser des fichiers et des documents. Il s'adapte en permanence à votre style de travail

: Utilisez le langage naturel pour localiser des fichiers et des documents. Il s'adapte en permanence à votre style de travail ClickUp AI Knowlege Manager : Obtient des réponses à vos questions à partir de vos documents, que ce soit au sein de votre ordinateur ou de l'une de vos applications connectées

: Obtient des réponses à vos questions à partir de vos documents, que ce soit au sein de votre ordinateur ou de l'une de vos applications connectées ClickUp AI Project Manager : Automatise les tâches répétitives, génère des rapports perspicaces et résume les documents en quelques clics

Limites de ClickUp : Les limites de ClickUp

Problèmes d'affichage mineurs dans certaines situations

Quelques utilisateurs avertis déclarent que l'application mobile de ClickUp manque de fonctionnalités par rapport aux versions bureau

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

: 7 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

: Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois.

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Alfred

capacité de travail via

Alfred

Alfred est la deuxième alternative à Spotlight que nous recommandons. Elle offre bien plus que la recherche à l'échelle du système proposée par Spotlight. Si vous faites partie des utilisateurs de Mac qui veulent une application pour tout faire, de la recherche sur votre ordinateur au contrôle de votre musique, c'est un bon choix.

Alfred meilleures fonctionnalités

Emplacement rapide de fichiers sur votre ordinateur ou d'informations sur Internet en fonction de votre historique de navigation et de vos critères de recherche

Créez des blocs-notes de texte personnalisés grâce à l'historique de votre presse-papiers

Créez de puissants flux de travail (module complémentaire payant) qui vous aideront à automatiser des tâches répétitives, à effectuer des recherches dans l'ensemble du système de fichiers de votre Mac ou à réaliser des actions complexes en quelques frappes

Alfred Limites

La version de base d'Alfred est gratuite, mais pour accéder à certaines des fonctionnalités plus avancées énumérées ici, vous devrez acheter le Powerpack

Alfred a une courbe d'apprentissage abrupte si vous voulez tirer le meilleur parti de ses paramètres

Tarifs d'Alfred

Outil de base: Gratuit

Gratuit Powerpack Licence unique : €34

Licence unique : €34 Powerpack Mega Supporter : €59

G2: 4.5/5 (34 commentaires)

4.5/5 (34 commentaires) Capterra: 2.8/5 (13 commentaires)

3. Raycast

l'éditeur de code via_

le code de l'utilisateur est un code d'accès à l'Internet https://www.raycast.com/ le code d'accès à l'Internet est un code de sécurité /%href/

Raycast est l'une des meilleures alternatives à Spotlight si la productivité et l'accès rapide à vos applications les plus utilisées comptent le plus pour vous. Bien qu'il lui manque quelques fonctionnalités uniques que d'autres applications de cette liste proposent, il se rattrape en offrant la plupart de ses fonctionnalités clés gratuitement.

Les meilleures fonctionnalités de Raycast

Trouvez des fichiers et des dossiers plus rapidement car Raycast est léger, réactif et n'occupe pas beaucoup d'espace disque

Lancez des applications et contrôlez votre Mac en quelques frappes, car il assiste les commandes système

Créez des raccourcis pour les phrases ou les réponses les plus courantes grâce à sa fonctionnalité "extrait de texte" qui offre des fonctions similaires à celles d'Alfred

Limites de RayCast

Si vous utilisez Raycast sur plusieurs appareils, vous devrez passer au forfait Pro

Attendez-vous à une courbe d'apprentissage abrupte avec cet outil

La version gratuite ne fait pas appel aux fonctionnalités de l'IA

Tarifs de RayCast

Free

Pro: 10 $ par mois

10 $ par mois Teams: Free

Free Teams Pro: 15 $ par mois

G2: 4.6/5 (11 commentaires)

4.6/5 (11 commentaires) Capterra: NA

4. Launchbar

recherche rapide sur le web via

la barre de lancement de l'application

LaunchBar a été publié en 2016 et a été constamment amélioré pour devenir une centrale de recherche de fichiers Mac.

LaunchBar est principalement un lanceur d'applications qui utilise un algorithme d'abréviations adaptatif qui peut trouver des éléments en tapant de courts acronymes de leurs noms. Il assiste également les recherches web directes sur Google, Wikipédia et DuckDuckGo.

LaunchBar, les meilleures fonctionnalités

Recherche d'éléments en tapant l'acronyme de leur nom (par exemple, 'SP' pour System Preferences)

Permet de scripter vos actions pour une personnalisation optimale

Affichez des informations supplémentaires sur des fichiers spécifiques, car LaunchBar peut même consulter les métadonnées des fichiers

Les limites de LaunchBar

Les premières recherches font prendre du temps pour afficher tous les résultats, car l'indexation initiale peut être douloureusement lente

Tarification de la barre de lancement

Licence individuelle : 35

: 35 **Licence familiale : 59

G2: NA

NA Capterra: NA

Futureproof your Productivity with ClickUp (Préparez l'avenir de votre productivité avec ClickUp)

Voici les quatre meilleures alternatives à Spotlight pour 2024. Cela fait des années que Spotlight fait le bonheur des utilisateurs de Mac. Mais la nature du travail évolue, et si vous lisez ceci, il est clair que vous cherchez une meilleure alternative.

Chaque outil listé ici excelle dans sa niche et offre tout, des recherches contextuelles universelles à la possibilité d'automatiser vos tâches. Cependant, ce qui fonctionne le mieux pour vous dépendra de votre expérience spécifique de ce qui manque à Spotlight.

Cela dit, si vous travaillez avec de nombreuses intégrations cloud et que vous voulez plus qu'une meilleure alternative à Spotlight en ce qui concerne les fonctions de recherche, alors ClickUp est la voie à suivre. C'est plus qu'un outil de recherche intelligent, c'est une centrale de productivité qui peut améliorer votre travail.

Alors, pourquoi attendre ?

S'inscrire avec ClickUp

dès aujourd'hui et gratuitement pour découvrir ses capacités.

Questions fréquemment posées

1. RayCast est-il une meilleure alternative à Spotlight ?

RayCast offre une fonction similaire à Spotlight. Cependant, il s'agit d'une application plus légère, beaucoup plus réactive et moins gourmande en ressources que Spotlight.

2. Existe-t-il un équivalent de Spotlight sous Windows ?

La dernière version de Windows (11) dispose d'une fonction de recherche par défaut similaire à Spotlight, mais il lui manque quelques fonctionnalités avancées que Spotlight Search offre à ses utilisateurs sur Mac. Si vous voulez une application qui peut faire ce que Spotlight Search fait sur Mac et plus encore, vous pouvez essayer ClickUp.

3. Alfred est-il une meilleure alternative à Spotlight ?

La version gratuite d'Alfred offre à peu près les mêmes fonctions que Spotlight Search. Cependant, si vous achetez le Powerpack, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctionnalités puissantes qui en font une meilleure alternative à Spotlight.

Si votre principal besoin est une recherche plus rapide et l'accès gratuit à quelques fonctionnalités de base, optez pour RayCast. Si vous êtes un utilisateur Mac chevronné qui a besoin de beaucoup plus de fonctionnalités telles que les flux de travail avancés, les extraits de texte, l'historique du bloc-notes, et plus encore, et que cela ne vous dérange pas de payer un peu plus cher pour le Powerpack, Alfred est l'application qu'il vous faut.