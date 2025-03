25 KPI des agences de marketing à suivre en 2025

Vos clients clés ont signé un contrat à long terme avec votre agence de marketing et vos campagnes leur ont valu des prix prestigieux. Ces résultats sont encourageants, mais vous vous demandez peut-être si vous auriez pu faire mieux.

À titre d'exemple, savez-vous d'où viennent vos clients ? À combien s'élève le coût de leur acquisition ? À quoi ressemblent vos dépenses de marketing par rapport au retour sur investissement ? Enfin, vos efforts en matière de marketing produisent-ils des résultats précis ?

Pour répondre à ces questions, vous avez besoin de données. Cependant, la collecte, le stockage et l'analyse continus de données sur tous les aspects de votre organisation peuvent s'avérer fastidieux. C'est là que la définition d'indicateurs clés de performance (ICP) peut vous aider.

Les ICP sont des points de repère sur votre Plan marketing. La définition des ICP consiste à diviser vos objectifs organisationnels en objectifs plus petits et plus faciles à gérer, définis par des indicateurs fondés sur des données. Le suivi des indicateurs de performance clés vous permet de voir dans quelle mesure vous dépassez vos objectifs, les atteignez ou ne les atteignez pas, et de rectifier le tir afin de diagrammer un chemin efficace vers la réussite.

Dans ce billet, nous expliquerons les KPI pour les agences de marketing numérique et les professionnels du marketing et partagerons 25 KPI essentiels, comment les suivre et comment utiliser ces données pour prendre des décisions stratégiques.

Utilisez ces informations pour mieux servir vos clients, fidéliser les clients et rendre votre équipe marketing plus efficace. Vous obtiendrez ainsi de meilleurs résultats en matière de croissance de l'entreprise et augmenterez votre chiffre d'affaires.

Avantages du suivi des indicateurs clés de performance de l'agence de marketing

Considérez les KPI de l'agence de marketing, qui sont un ensemble de paramètres permettant d'évaluer la santé de votre agence. Les indicateurs clés de performance sont des nombres critiques que vous devriez analyser pour déterminer si la rentabilité de votre agence est sur la bonne voie.

Les avantages des le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) sont :

Vérification globale avant la mise en ligne de la campagne : Avec les indicateurs clés de performance marketing les équipes marketing et commerciales connaissent leurs objectifs, disposent d'un forfait pour les atteindre et suivent les résultats de la campagne en conséquence

Avec les indicateurs clés de performance marketing les équipes marketing et commerciales connaissent leurs objectifs, disposent d'un forfait pour les atteindre et suivent les résultats de la campagne en conséquence **Utilisez les indicateurs clés de performance marketing pour identifier les objectifs que vous avez dépassés et ceux que vous n'avez pas atteints, et utilisez ces résultats pour rectifier le tir à la fin de la campagne

Mesurer le retour sur investissement : Mesurez le coût et les résultats des stratégies mises en œuvre pour mesurer et améliorer le retour sur investissement. Lorsque vous connaissez le coût réel du projet par rapport au coût estimé, il devient plus facile de prévoir la rentabilité de l'agence

: Mesurez le coût et les résultats des stratégies mises en œuvre pour mesurer et améliorer le retour sur investissement. Lorsque vous connaissez le coût réel du projet par rapport au coût estimé, il devient plus facile de prévoir la rentabilité de l'agence Améliorer la satisfaction des clients : Les indicateurs clés de performance liés à la clientèle, tels que le taux de désabonnement, indiquent que les relations avec les clients sont médiocres. C'est un indicateur qui montre que l'agence doit se concentrer sur la fidélisation des clients existants et l'augmentation de la valeur à vie des clients (CLV)

Quels sont donc les indicateurs clés de performance que vous devriez suivre ? Jetons un coup d'œil.

25 KPI pour les agences de marketing

Voici 25 indicateurs clés de performance marketing qui vous aideront à contrôler et à gérer vos performances globales et à optimiser vos budgets.

Indicateurs de performance client

1. Valeur de la durée de vie du client (CLV)

La valeur du cycle de vie du client indique le revenu total que vous pouvez attendre d'un seul client tout au long de votre relation d'entreprise. Elle compare les recettes à la durée de vie prévue.

Une CLV élevée indique que votre agence est performante dans les domaines suivants trouver et fidéliser de nouveaux clients .

Si la CLV est faible, prenez des mesures correctives, telles que la mise en place de gestionnaires de projet dédiés, l'amélioration des ventes croisées et incitatives, et la mise en place d'un programme d'affiliation ou de recommandation.

Valeur à vie du client = Valeur du client X Durée de vie moyenne du client

via En retrait

Importance de la valeur du cycle de vie du client

Réduit les coûts d'acquisition des clients: Utilisez les indicateurs de la valeur du cycle de vie des clients pour améliorer la fidélité des clients et le bouche-à-oreille afin d'obtenir plus de clients, ce qui réduit les dépenses de marketing et de vente

Utilisez les indicateurs de la valeur du cycle de vie des clients pour améliorer la fidélité des clients et le bouche-à-oreille afin d'obtenir plus de clients, ce qui réduit les dépenses de marketing et de vente Permet d'améliorer vos services: Identifiez les points faibles de vos clients et les domaines à améliorer afin d'accroître leur fidélité et leur satisfaction à l'aide des indicateurs de la CLV

2. Coût d'acquisition des clients (CAC)

Le KPI de l'agence CAC est le coût total des ventes et du marketing pour l'acquisition d'un nouveau client sur une période donnée.

Il s'agit d'un indicateur crucial pour déterminer la rentabilité de votre agence de marketing digital, car il compare la somme d'argent dépensée pour acquérir un nouveau client par rapport au nombre de clients gagnés.

Comparez le CAC à la LTV, en particulier lorsque vos clients sont là depuis longtemps, pour mieux comprendre votre rentabilité future.

Coût d'acquisition des clients (CAC) = Coût total des ventes et du marketing / Nombre de clients acquis

Investissez dans l'optimisation du taux de conversion (CRO): Testez le texte de votre site web et les CTA pour vous assurer qu'ils sont clairs et compréhensibles, optimisez votre site web pour les mobiles, et utilisez les tests A/B pour maximiser le rendement

Testez le texte de votre site web et les CTA pour vous assurer qu'ils sont clairs et compréhensibles, optimisez votre site web pour les mobiles, et utilisez les tests A/B pour maximiser le rendement Streamlinez votre cycle commercial: Un CRM ou un système de gestion de la relation client de bout en bout (end-to-end) logiciel de gestion d'agence peut vous aider à capturer davantage de prospects qualifiés, à vous engager avec eux et à les nourrir jusqu'à ce qu'ils se convertissent en clients

3. Taux de conversion

Le taux de conversion indique si le client s'est converti ou a effectué l'action que vous souhaitiez qu'il effectue. Par exemple, les conversions comprennent la demande d'une démonstration, l'abonnement à la lettre d'information et l'achat de votre premier service de marketing.

Un taux de conversion élevé indique l'efficacité de votre stratégie de marketing.

Taux de conversion = (Nombre de conversions/ Total des interactions) X 100

Importance de connaître le taux de conversion

Comparer les performances des canaux marketing : Si vous menez une campagne avec une audience définie sur plusieurs canaux, les paramètres de conversion peuvent être utilisés pour définir les attentes en matière de retour sur investissement à l'échelle et pour optimiser les performances de la campagne

Si vous menez une campagne avec une audience définie sur plusieurs canaux, les paramètres de conversion peuvent être utilisés pour définir les attentes en matière de retour sur investissement à l'échelle et pour optimiser les performances de la campagne **Utilisez l'analyse des taux de conversion pour déterminer quels sont les canaux les plus efficaces pour promouvoir le produit ou le service de votre client

4. Taux de désabonnement

Le taux d'attrition mesure le nombre de clients qui ont cessé de vous faire confiance pendant un certain temps. Un taux de désabonnement élevé indique une baisse de la satisfaction des clients. Cet ICP a une incidence sur la marge nette, car vous devez engager davantage de frais et essayer d'acquérir et de fidéliser de nouveaux clients.

Taux de désabonnement = (Clients perdus/Total des clients au début de la période) X 100

Importance du suivi du taux de désabonnement des clients

Comprendre les facteurs à l'origine de la perte de clients: Votre taux de désabonnement doit être généralement stable. Surveillez les fluctuations. Par exemple, après avoir augmenté le montant de la redevance annuelle, vous pouvez constater que certains clients se tournent vers d'autres agences ou réduisent leur engagement

5. Taux de vente incitative

La vente incitative à un client acquis est plus rentable et plus simple que la vente à un nouveau client. Le taux de vente incitative calcule le nombre total de clients qui acceptent une offre d'achat d'un élément plus cher, d'une mise à niveau ou d'un module complémentaire par rapport au nombre total de clients à qui vous l'avez proposée.

Taux de vente incitative = (nombre de ventes incitatives réussies / nombre total de tentatives de vente incitative) X 100

6. Participation à l'évènement

Les agences de marketing organisent plusieurs campagnes afin d'acquérir de nouveaux clients pour leurs services. Évaluez les performances de chaque campagne en fonction de la fréquentation, de l'intérêt manifesté et, surtout, du nombre de clients acquis.

La fréquentation d'un évènement est un ICP précieux qui vous aidera à évaluer si l'évènement a atteint son objectif d'augmentation de la visibilité et de l'engagement.

Indicateurs de performance financière

7. Revenu mensuel récurrent (MRR)

Le revenu récurrent mensuel (MRR) indique le revenu garanti mensuellement et comprend les revenus récurrents provenant des contrats mensuels, des abonnements, des réductions et des coupons. Il exclut les frais uniques.

Les équipes financières, commerciales et marketing utilisent le MRR pour évaluer la santé financière de l'organisation et prévoir les revenus futurs sur la base des abonnements actifs.

MRR = nombre total de clients payants X revenu moyen par utilisateur (ARPU) par mois

Importance du suivi du MRR

Suivi des performances: Le MRR permet à l'équipe commerciale d'afficher la taille des comptes qu'elle gère et d'identifier les moyens de modifier l'approche commerciale afin de conclure des contrats à fort MRR

Le MRR permet à l'équipe commerciale d'afficher la taille des comptes qu'elle gère et d'identifier les moyens de modifier l'approche commerciale afin de conclure des contrats à fort MRR **Les prévisions commerciales : elles aident l'équipe marketing à établir des forfaits de croissance à court et à long terme et donnent aux dirigeants une visibilité sur les performances globales de l'équipe

Budgétisation: Les chefs d'entreprise utilisent le MRR pour connaître le montant des recettes mensuelles qui peuvent être réinvesties dans l'entreprise

Utilisation Objectifs ClickUp pour fixer des objectifs spécifiques et mesurables à vos équipes commerciales et marketing. Si vous utilisez le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR), ClickUp décompose chaque objectif en résultats clés quantifiables pour mesurer la progression et la réussite.

Organisez vos objectifs et vos OKR dans des dossiers faciles à utiliser dans ClickUp Objectifs

8. Marge bénéficiaire nette

La marge bénéficiaire nette est le bénéfice après déduction de toutes les dépenses. Une marge bénéficiaire nette faible peut signifier une augmentation des dépenses ou une diminution des équipes commerciales. Elle est calculée en soustrayant du chiffre d'affaires les dépenses de publicité et de marketing ainsi que les frais généraux.

Les parties prenantes utilisent cet ICP pour déterminer si l'entreprise génère suffisamment de bénéfices commerciaux et si les coûts d'exploitation et les frais généraux sont maîtrisés. La marge bénéficiaire nette indique la santé financière globale de l'entreprise.

9. Retour sur investissement (ROI)

Le retour sur investissement indique la rentabilité de votre campagne de marketing et le retour sur l'argent dépensé.

Exemple de retour sur investissement en marketing

Un magasin de jardinage en ligne utilise le PPC pour faire connaître sa nouvelle gamme de tondeuses à gazon, dont le prix unitaire est de 1 000 dollars.

Lors de la première campagne, il n'a pas fait apparaître le prix de la tondeuse et a dépensé 1 000 $ en annonces PPC. Sur l'ensemble des visiteurs, trois ont ajouté l'élément à leur panier et un l'a acheté.

Lors de la campagne suivante, le prix a été affiché et 500 euros ont été dépensés. Sur l'ensemble des visiteurs, 12 ont ajouté l'élément à leur panier et 7 l'ont acheté.

Campagne 1 : [(3 X 0,33 X 1000 $) - 1000 $ / 1000 $] = - 1

Campagne 2 : [(12 X 0,583 X 1 000 $) - 500 $) / 500 $] = 129,92 %

Conseil de pro : The

le site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a été mis à jour en 2009 /blog?p=130341 le KPI de la recherche payante /%href/

les résultats indiquent que la transparence des prix peut inciter des prospects plus qualifiés à cliquer sur l'annonce et éviter les clics de personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir l'élément

Indicateurs clés de performance du marketing numérique

10. Taux de discussion sur les médias sociaux

Les taux de conversion des médias sociaux vous aident à comprendre l'impact de votre stratégie de médias sociaux sur l'ensemble des ventes et du marketing. Il mesure le pourcentage de votre audience qui se convertit en fonction de vos efforts sur les médias sociaux.

Il indique si le contenu, les posts, l'engagement et les publicités de votre équipe entrent en résonance avec le buyer persona. Si vos taux de conversion sur les médias sociaux ne sont pas ceux escomptés, envisagez de donner la priorité au contenu généré par les utilisateurs et de créer des posts qui méritent davantage de clics. Employer des outils de médias sociaux pour simplifier la gestion et mesurer les performances.

Taux de conversion des médias sociaux = (Nombre de conversions à partir des médias sociaux / Nombre total de visiteurs cliquant sur les liens des médias sociaux) X 100

11. MQL et SQL

Les Marketing Qualified Leads (MQL) mesurent le nombre de leads qui proviennent des efforts marketing de l'équipe mais qui n'ont pas été approuvés par l'équipe commerciale. Une fois que l'équipe commerciale a approuvé les leads, ils deviennent des leads qualifiés pour la vente (Sales Qualified Leads, SQL).

Le faible écart entre les deux indicateurs indique une coordination et un alignement sans faille entre les équipes marketing et commerciales.

via HubSpot

12. Taux de clics (CTR)

Le taux de clics indique la réussite de vos publicités numériques, de votre contenu et de vos campagnes de marketing en ligne. Il désigne le pourcentage d'utilisateurs ayant cliqué sur un lien spécifique par rapport au nombre total de personnes l'ayant affiché.

Un CTR élevé montre que vos publicités captent efficacement l'attention et encouragent l'engagement. En suivant cet indicateur, vous pouvez optimiser vos allocations budgétaires et évaluer l'efficacité de vos créations publicitaires.

CTR = (Nombre total de clics / Nombre total d'impressions) X100

Importance du taux de clics

Indique ce qui ne va pas et ce qui fonctionne: Lorsque vous essayez d'atteindre votre cible, le CTR vous indique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Un CTR faible indique soit que vous ciblez la mauvaise cible, soit que vous avez besoin d'un texte plus persuasif pour convaincre les internautes de cliquer

13. Coût par clic (CPC)

Le coût par clic est un indicateur clé de performance du marketing numérique qui vous indique le coût d'un clic dans la publicité au paiement par clic (PPC). Comme le CTR, il vous aide à comprendre les performances de votre campagne et à contrôler facilement vos budgets publicitaires.

Il affiche une vision plus réaliste des coûts engagés dans les services marketing et vous aide à optimiser l'allocation des ressources.

Coût moyen par clic = Coût total des clics / Nombre total de clics

14. Position moyenne

La position moyenne est un indicateur de croissance du marketing numérique qui indique le rang de votre site Web ou de votre annonce dans un résultat de recherche. Elle permet de déterminer la visibilité et l'efficacité de vos annonces en ligne ou de votre site web. En surveillant le classement, vous pouvez optimiser les annonces ou le site web pour la visibilité et la performance.

Position moyenne = Somme des positions des annonces / Nombre d'annonces affichées pour le mot-clé spécifique

15. Croissance des abonnés

Après créer une agence de marketing numérique la croissance du nombre d'abonnés vous aide à évaluer la réussite de vos campagnes sur les médias sociaux. Elle consiste à calculer le nombre d'abonnés dont vous disposez sur l'ensemble des canaux de médias sociaux.

Croissance du nombre d'abonnés = (Nombre d'abonnés sur une période/Total des abonnés) X 100

16. Retour sur investissement publicitaire (ROAS)

Le retour sur investissement publicitaire est un indicateur utilisé pour mesurer la réussite de vos campagnes publicitaires. Il reflète le revenu gagné pour chaque dollar dépensé dans une campagne publicitaire.

ROAS = (Recettes attribuées aux publicités/coût des publicités) X 100

Vous pouvez soit mesurer le ROAS de votre stratégie marketing, soit examiner les performances au niveau de la publicité, de la campagne ou de la cible.

17. Conduits vers des opportunités

Le ratio leads/opportunités est un indicateur qui suit les discussions et indique si vos campagnes publicitaires attirent les bons prospects. L'indicateur clé de performance lead to opportunities mesure le nombre de leads convertis en opportunités.

Indicateurs de performance du site web et du trafic

18. Indicateur de notoriété de la marque

La notoriété de la marque implique le suivi d'indicateurs tels que les mentions de la marque, les médias sociaux et la pertinence, le trafic web, la visibilité sur les moteurs de recherche, les sondages et les avis des clients, l'impact des influenceurs et les impressions des médias.

19. Sources de trafic web

Votre site web reçoit du trafic de sources multiples, et il est essentiel de comprendre comment un visiteur a atterri sur votre site web pour formuler des stratégies qui garantissent un flux régulier en provenance de diverses sources. Les recherches, les visites directes et les recommandations sont trois des sources les plus courantes de visiteurs sur votre site web.

Vous pouvez encore les décomposer en trafic basé sur la page de destination et le classement des mots clés avec Google Analytics.

20. Taux de rebond

Le taux de rebond est un indicateur de site web qui mesure le nombre de personnes qui quittent votre site web après avoir affiché une seule page sans interagir davantage.

Des facteurs tels que l'expérience utilisateur du site web et l'attractivité de la page de destination contribuent au taux de rebond.

21. Classement des mots-clés

Les indicateurs de classement des mots clés indiquent l'efficacité de vos efforts d'optimisation des moteurs de recherche (SEO). Le suivi du classement des mots-clés permet d'identifier les opportunités et les défis en matière de référencement qui ont un impact sur la stratégie de contenu et les efforts d'optimisation.

Surveillez et suivez régulièrement le classement des mots clés en utilisant des outils de référencement pour vérifier la position des mots clés cibles dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Indicateurs clés de performance du projet

22. Estimation de la durée et du coût du projet par rapport à la réalité

Cet indicateur permet de mesurer la précision de vos capacités d'estimation de la durée du projet. Elle compare la durée prévue pour achever le projet à la durée réelle. Des estimations précises sont le signe de l'efficacité de l'équipe et d'une bonne gestion de la charge de travail.

Pour faire cela, calculez la durée estimée du projet et l'affectation des ressources. Une fois la tâche exécutée, comparez l'estimation avec la durée réelle et les ressources utilisées.

23. Taux d'utilisation

Les indicateurs du taux d'utilisation indiquent le temps qu'un employé consacre au travail lié au projet. Calculé en pourcentage, il met en évidence l'efficacité et la productivité des membres de l'équipe. Il s'agit d'un indicateur précieux pour identifier les problèmes potentiels au sein de l'équipe et proposer le bon prix au client.

Taux d'utilisation = Total des heures facturables/total des heures de travail X 100

24. Pourcentage de rentabilité de la ligne de fond

Le pourcentage de rentabilité nette indique la rentabilité de votre agence au cours d'une période comptable. Il vous aide à suivre dans quelle mesure vous vous rapprochez des objectifs que vous avez fixés en début d'année.

Pourcentage de rentabilité finale = Ventes brutes (ligne du haut) - Dépenses totales

25. Satisfaction des employés

L'indicateur de performance clé de la satisfaction des employés mesure le quotient de bonheur et d'engagement des employés à un moment donné. Utilisez cet ICP pour évaluer la satisfaction des employés. Plus vos employés sont engagés dans l'entreprise, moins ils sont susceptibles de la quitter pour saisir d'autres opportunités.

Les sondages, les entretiens et les entretiens individuels peuvent vous aider à suivre la satisfaction des employés, à améliorer l'environnement de travail et à réduire le taux de rotation et les coûts qui y sont liés, tels que les coûts de formation.

Utiliser ClickUp Brain pour rédiger des questions d'entretien de sondage, ajoutez-les à Formulaires ClickUp et envoyez-les à vos employés. Il s'agit d'une manière structurée de collecter et d'analyser des informations pour connaître le taux de satisfaction des employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-3.png ClickUp Brain /$$img/

ClickUp Brain vous aide à poser des questions visant à évaluer la satisfaction des employés au sein de l'organisation

Vous pouvez suivre les indicateurs clés de performance de l'agence de marketing à l'aide de feuilles de calcul ou en dresser la liste dans une forme plus structurée à l'aide de Modèle d'ICP de ClickUp .

Suivez vos indicateurs de réussite grâce au modèle d'indicateurs clés de performance (KPI) de ClickUp

Voici pourquoi les agences de marketing préfèrent utiliser le modèle KPI de ClickUp pour ne pas perdre de vue leurs indicateurs clés de performance :

Obtenez la clarté sur la progression de votre équipe vers l'objectif

S'assurer que tout le monde est aligné sur les objectifs et sur la façon dont ils contribuent à l'ensemble de la situation

Suivez les performances grâce à des tableaux de bord visuellement attrayants

Des affichages personnalisés facilitent l'analyse des données et l'identification des points à améliorer

Améliorez le suivi des indicateurs clés de performance grâce aux e-mails, aux notifications, à l'étiquetage et au suivi du temps ClickUp pour les équipes marketing permet aux équipes de collaborer, de planifier et d'organiser leurs campagnes, flux de travail et cibles sur un tableau de bord centralisé. Vous pouvez faire un brainstorming pour une campagne, exécuter et suivre les programmes de marketing, mesurer et analyser les KPI sur ClickUp.

Organisez vos idées et votre inspiration en matière de marketing grâce à l'outil de gestion de projets marketing de ClickUp Le logiciel de gestion de projet d'agence créative de ClickUp est une centrale pour les gestionnaires de comptes et les spécialistes du marketing numérique, en particulier les cadres qui travaillent dans des agences créatives. Voici comment il permet de regrouper le processus créatif en un seul endroit :

ClickUp Chat : Accélérer les discussions à l'aide de ClickUp Chat pour étiqueter les membres de l'équipe, partager des documents pertinents et obtenir des approbations plus rapidement

Permettre un travail d'équipe sans faille avec l'affiche Chat de ClickUp

ClickUp Documents : Listez les procédures opératoires normalisées du projet avec Documents ClickUp modifiez les documents en cours et tenez tout le monde au courant grâce à la base de connaissances partageable

Grâce à la détection de la collaboration en temps réel, travaillez avec les membres de votre équipe sur ClickUp Docs

Tableaux blancs ClickUp : Brainstorming d'idées de campagne sur Tableaux blancs ClickUp canva est un tableau créatif pour les équipes marketing et créatives. Vous pouvez ajouter des notes autocollantes et définir la portée d'un projet pour vos équipes virtuelles et hybrides

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image.gif Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Transformez vos idées en actions coordonnées avec les Tableaux blancs ClickUp

Si vous cherchez un moyen plus efficace de suivre les indicateurs clés de performance des agences de marketing, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et commencez.