10 meilleurs podcasts sur la gestion du temps pour optimiser votre temps en 2024

William Penn a dit un jour : "Le temps est ce que nous voulons le plus, mais ce que nous utilisons le moins"

Gérer son temps avec sagesse n'est pas seulement une compétence, c'est une nécessité. Mais il n'est pas facile d'acquérir cette capacité.

Et si votre trajet domicile-travail ou votre séance de sport pouvaient se transformer en session de développement personnel ? Ou si vous pouviez apprendre à mieux gérer votre temps en allant à l'épicerie ? 90 % des gens pensent qu'une meilleure gestion du temps pourrait accroître leur productivité au travail. En outre, 76 % d'entre elles sont prêtes à consacrer 15 à 30 minutes par jour à cet objectif.

Pourquoi ne pas utiliser vos trajets quotidiens, votre temps d'exercice ou vos pauses comme une occasion de développement personnel ?

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs podcasts sur la gestion du temps, remplis de conseils d'experts, d'astuces pratiques et d'histoires motivantes pour vous aider à maximiser chaque moment de votre journée.

Il est temps d'utiliser vos minutes à bon escient et de faire en sorte que chaque seconde compte!🕜

Gérer son temps, c'est faire le tri de ce qui est essentiel, se fixer des objectifs clairs et utiliser des stratégies pour faire les choses plus rapidement. À cela s'ajoutent plus de productivité et moins de stress, pour que vous puissiez en faire plus sans vous sentir submergé.

Plusieurs podcasts applications de gestion du temps vous aident à vous attaquer à votre liste de choses à faire et à tirer le meilleur parti de chaque journée.

Les podcasts permettent d'accéder facilement à de vastes quantités d'informations, ce qui en fait d'excellents outils de productivité pour tous ceux qui cherchent à mieux organiser leur temps et à travailler plus efficacement.

Plutôt que d'encombrer votre journée avec du bruit, les podcasts sur la gestion du temps offrent des conseils pratiques et de la motivation pour vous aider à utiliser votre temps de manière judicieuse.

Voici comment :

**Les podcasts vous permettent d'être multitâches en apprenant pendant que vous vous déplacez, que vous faites du travail ou des tâches ménagères

Contenu motivant: Les podcasts inspirants offrent de la motivation, des encouragements, des conseils et des stratégies de la part de personnes qui ont réussi, ce qui vous permet d'acquérir des connaissances précieuses et de l'inspiration à partir d'une variété de perspectives

Les podcasts inspirants offrent de la motivation, des encouragements, des conseils et des stratégies de la part de personnes qui ont réussi, ce qui vous permet d'acquérir des connaissances précieuses et de l'inspiration à partir d'une variété de perspectives **Les podcasts vous informent sur les tendances du secteur, les évènements actuels, les nouvelles et les développements, vous aidant ainsi à rester pertinent et informé sur votre champ

Réduction du stress: L'écoute de podcasts agréables peut réduire le stress et stimuler la concentration et la productivité en offrant des pauses relaxantes tout au long de la journée

L'écoute de podcasts agréables peut réduire le stress et stimuler la concentration et la productivité en offrant des pauses relaxantes tout au long de la journée Développement personnel: Les podcasts traitant de sujets de développement personnel tels que la pleine conscience, l'amélioration de soi et le leadership améliorent la productivité en favorisant un état d'esprit de croissance

Intégrer les podcasts dans une routine quotidienne

Choisissez des sujets que vous aimez ou sur lesquels vous voulez en savoir plus et intégrez-les dans votre emploi du temps en utilisant les outils suivants applications de planification quotidienne .

Vous pouvez forfaiter votre journée et établir une liste de lecture ou un paramètre pour réserver du temps uniquement à l'écoute. Pendant votre café du matin, votre pause déjeuner ou le soir, trouvez un moment qui vous convient et soyez cohérent.

La constance fera de cette pratique une habitude naturelle et, grâce au nouveau contenu disponible chaque jour ou chaque semaine, les podcasts pourraient bien devenir votre prochaine source d'inspiration et d'apprentissage favorite. Cette habitude contribuera à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en vous procurant des moments de détente et d'épanouissement personnel au milieu d'un emploi du temps chargé.

Top Podcasts de gestion du temps pour améliorer la productivité

Explorons les dix meilleurs podcasts de gestion du temps pour vous aider à mieux structurer votre temps et à le dépenser de la manière la plus productive.

1. Avant le petit-déjeuner

via Avant le petit-déjeuner Avant le petit-déjeuner est votre référence en matière de podcast sur la gestion du temps pour bien commencer la journée ! Chaque épisode, de la taille d'une bouchée, est rempli de conseils de productivité faciles à suivre et d'astuces efficaces stratégies de gestion du temps pour vous aider à optimiser chaque instant, que ce soit au travail ou à l'Accueil.

Animée par une voix sympathique, Laura Vanderkam, l'émission a pour but de vous donner des outils pratiques pour gérer votre journée plus efficacement pour les personnes très occupées.

Avec des épisodes frais chaque matin couvrant divers sujets de productivité, le podcast encourage les routines quotidiennes positives, la planification efficace, la productivité personnelle et le développement d'habitudes productives, aidant les auditeurs à transformer leurs compétences en gestion du temps et à commencer leur journée de manière positive.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

des conseils et des idées qui changent la vie et qui font vraiment la différence lorsqu'on les met en pratique. J'adore ce podcast de 5 minutes et je l'écoute presque tous les jours

### **2. It's About Time | Gestion du temps et productivité pour le travail, la vie et l'équilibre

via Il était temps It's About Time, l'un des meilleurs podcasts sur la gestion du temps animé par la passionnée de productivité Anna Dearmon Kornick, est votre guide ultime pour vous réapproprier votre temps et trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Anna explore divers aspects de la vie quotidienne, en fournissant des solutions aux défis liés au temps. Chaque épisode propose des conseils pratiques de gestion du temps, des idées précieuses, des astuces de productivité et des histoires vécues pour vous aider à conquérir votre emploi du temps et à vivre une vie plus épanouie.

Rejoignez Anna pour des entretiens inspirants avec des personnes dynamiques qui maîtrisent l'art de concilier carrière, famille et épanouissement personnel.

Episodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

j'adore commencer mon Monday morning en apprenant d'Anna. Elle est pleine de conseils pratiques pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Je recommande vivement ce podcast à tous ceux qui cherchent à améliorer leur routine et leur gestion du temps

3. Conseils de gestion du temps du Capitaine Time (en anglais)

via Conseils de Captain Time en matière de gestion du temps Time Management Tips from Captain Time est un podcast mensuel dont la fonctionnalité est assurée par Garland Coulson, également connu sous le nom de Captain Time, qui a consacré plus de 25 ans à la maîtrise de la stratégie de gestion du temps.

Initialement motivé par des objectifs de carrière personnels, Garland s'est découvert une passion pour aider les autres à optimiser leurs compétences en matière de gestion du temps, devenant par la suite un conférencier, un formateur et un coach de renommée internationale dans ce champ.

Le podcast met l'accent sur l'importance de la gestion du temps en tant que compétence fondamentale souvent négligée dans les systèmes d'éducation traditionnels. Garland, conférencier motivateur et auteur de best-sellers, affirme qu'une gestion efficace du temps est essentielle pour utiliser pleinement ses capacités et atteindre ses objectifs personnels, indépendamment de sa brillance ou de son talent.

Écoutez cette émission pour vous donner les moyens d'acquérir des connaissances et des stratégies pratiques en matière de gestion du temps afin d'améliorer la productivité et d'en faire plus en moins de temps.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

4. Le Tim Ferris Show

via Le Tim Ferris Show The Tim Ferriss Show est un podcast populaire sur la gestion du temps qui propose d'apprendre des personnes qui réussissent. Il est souvent classé numéro un dans la catégorie entreprise sur Apple Podcasts, et il a été téléchargé plus de 100 millions de fois !

Les invités de l'émission sont des gens célèbres comme des acteurs, des athlètes, des écrivains et des chefs d'entreprise. Ils parlent de leurs livres favoris, de leurs habitudes quotidiennes et de leurs astuces pour gérer leur temps. Qu'il s'agisse d'apprendre comment LeBron James reste en forme ou comment Mark Zuckerberg gère son temps, il y a toujours quelque chose d'utile à retirer de chaque épisode.

Grâce à des entretiens approfondis avec des personnes qui ont réussi, Tim vous parle franchement et explore leurs tactiques de gestion du temps, leurs astuces de productivité et leurs rituels quotidiens. Les auditeurs ont ainsi accès à un intervalle diversifié de techniques de gestion du temps que les personnes les plus performantes emploient pour maximiser leur productivité et leur efficacité et tirer le meilleur parti de chaque journée.

Animé parTim Ferriss, le podcast se distingue par son authenticité, car les invités ont le dernier mot sur ce qui est diffusé, ce qui donne lieu à des discussions authentiques et non scénarisées.

C'est un podcast à écouter absolument pour tous ceux qui cherchent à apprendre des meilleurs et à connaître une plus grande réussite dans leur vie personnelle et professionnelle.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

cette bibliothèque d'interviews, désormais très complète, est la ressource ultime sur la planète pour les personnes intéressantes et tout ce qu'elles partagent. Je suis très reconnaissant que ce podcast soit toujours d'actualité. "*

5. Le podcast du productiviste

via The Productivityist Podcast Si vous avez constamment l'impression de vous battre contre la montre, de lutter pour gérer efficacement votre temps, alors le stratège en productivité Mike Vardy a une perspective rafraîchissante pour maximiser la productivité. Dans The Productivityist Podcast, il suggère qu'au lieu d'essayer de contrôler le temps, vous pouvez le façonner pour créer une relation plus saine avec lui.

Vardy met l'accent sur la simplicité et l'efficacité, offrant des stratégies pratiques pour vous aider à façonner votre temps plus efficacement et à améliorer votre productivité personnelle, et propose des idées et des techniques de gestion du temps pour vous aider à optimiser votre temps et votre productivité.

Découvrez le moyen le plus simple et le plus rapide de prendre le contrôle de votre temps et d'améliorer votre productivité globale grâce au time crafting

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

toujours intéressant, et j'aime qu'il aille au-delà des principes de base de la productivité

6. Plus heureux avec Gretchen Rubin

via Plus heureux avec Gretchen Rubin Get HAPPIER est un podcast primé animé par Gretchen Rubin, célèbre auteur de best-sellers n°1 The Happiness Project et Better Than Before.

Avec des épisodes hebdomadaires, elle propose de nombreux conseils exploitables, des discussions captivantes et des méthodes scientifiquement assistées pour augmenter votre joie et améliorer vos habitudes.

Si vous êtes prêt à vous lancer dans un voyage vers plus de bonheur et d'épanouissement, rejoignez Gretchen qui fait équipe avec sa sœur, Elizabeth Craft, pour un voyage rempli de rires, de points de vue et de sagesse pratique.

Episodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

"_Je retire toujours quelque chose d'utile de l'écoute de Happier, qu'il s'agisse de quelque chose d'aussi simple que d'emporter quelque chose à débarrasser quand on passe d'une pièce à l'autre, ou de tenir des résolutions à plus long terme."_Il n'y a pas d'autre solution que d'écouter Happier

7. Au-delà de la liste À faire

via Au-delà de la liste À faire Beyond The To-Do List, animé par Erik Fisher, est un podcast de premier plan sur le temps et la productivité. Erik s'est engagé avec des experts, des auteurs et des spécialistes de la productivité depuis plus d'une décennie pour explorer les secrets d'une vie réussie.

Ce podcast hebdomadaire va au-delà de la gestion des tâches et s'intéresse aux stratégies permettant de mener une vie épanouissante qui allie travail et bien-être personnel.

Le cœur du podcast est de trouver une existence pleine de sens au-delà des tâches quotidiennes. Chaque épisode fournit des conseils pratiques sur la gestion du temps, l'établissement de priorités et l'amélioration de la vie en général.

Erik Fisher et ses invités visent à redéfinir la productivité, en guidant les auditeurs vers une vie agréable, remplie d'objectifs et d'épanouissement.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

"J'aime tout simplement chaque sujet, chaque invité et la façon dont Erik interagit avec chacun d'entre eux. J'aime les discussions geek, philosophiques et profondes, sur l'organisation, l'objectif, le développement personnel, etc. De plus, je peux décider quel livre je veux lire après avoir entendu l'interview de l'auteur."

8. The ONE Thing (La chose unique)

via La seule chose The ONE Thing est un podcast hebdomadaire où vous découvrirez la vérité étonnamment simple qui permet d'obtenir des résultats extraordinaires. Plongez dans les stratégies et l'état d'esprit des personnes les plus prospères au monde, qui partagent leurs idées sur des conseils étonnants en matière de productivité, de gestion du temps, d'entreprise, de santé et d'habitudes.

Animé par Nikki Miller et Chris Dixon, le podcast The ONE Thing est votre guide pour débloquer tout votre potentiel. Que vous souhaitiez vous surpasser au travail, améliorer votre bien-être mental ou faire plus de choses au quotidien, ce podcast vous montrera comment concentrer vos efforts et réaliser ce qui compte vraiment.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

"_Hey Jeff, j'ai pensé que je devais te faire savoir que vous faites des choses formidables. En effet, c'est un produit de classe mondiale puisque je partage votre web et vos podcasts avec presque toutes les personnes qui m'intéressent. Continuez comme ça !"*

9. Le miracle des 5 heures du matin

via Le miracle de 5 heures du matin The 5 AM Miracle, animé par Jeff Sanders, est conçu pour les personnes très performantes qui souhaitent commencer leur journée de manière victorieuse. Avec plus de 13 millions de téléchargements et de multiples nominations à des prix, cette discussion productive propose des stratégies pour se réveiller avec enthousiasme, développer des habitudes saines tout au long de la vie et poursuivre avec énergie des objectifs ambitieux.

Classé n°1 dans les catégories Self-Improvement et Business d'Apple Podcasts, The 5 AM Miracle Podcast transforme votre parcours vers plus de santé, de bonheur et de réussite.

Épisodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

"_Merci d'avoir aidé des millions de personnes à changer leur vie et à être la meilleure version d'elles-mêmes."_Merci d'avoir aidé des millions de personnes à changer leur vie et à être la meilleure version d'elles-mêmes

10. Le podcast de Paul Minors

via Le podcast de Paul Minors Animé par Paul Minors, un consultant virtuel, The Paul Minors Podcast (PMP) se consacre à l'enseignement des auditeurs sur la productivité, les stratégies de croissance des entreprises et l'amélioration de soi.

Que vous souhaitiez découvrir des astuces de gestion du temps, apprendre des conseils de productivité, rationaliser les tâches grâce à l'automatisation ou créer une entreprise florissante, ce podcast est votre ressource de référence.

À travers sa discussion hebdomadaire, Paul offre des conseils et des stratégies pratiques que les auditeurs peuvent mettre en œuvre dans leur propre vie afin d'atteindre leurs objectifs et de vivre selon leurs conditions.

Episodes à écouter absolument

Ce que les auditeurs ont dit

c'est incroyable. Il suffit de l'écouter

Améliorez votre gestion du temps avec ClickUp

Vous cherchez à optimiser votre temps ?

Utilisez ClickUp clickUp est un outil complet de gestion de projet et de gestion du temps. Il permet de rationaliser vos flux de travail, de hiérarchiser les tâches et de suivre la progression. Ses fonctionnalités sont les suivantes Listes ClickUp À faire qui organisent les tâches de manière claire et efficace.

Voici comment ClickUp peut vous aider à maximiser votre productivité sans stress et à gérer votre temps efficacement :

Terminer plus de choses en moins de temps avec ClickUp

Gérez votre temps plus efficacement et restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à Gestion du temps de ClickUp de ClickUp. Il vous aide à suivre votre temps, à estimer la durée de n'importe quelle tâche et à faire les ajustements nécessaires grâce à différentes options d'affichage :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-57-1400x970.png Affichage du Calendrier de ClickUp /$$$img/

Planifiez les tâches, les échéanciers et les tâches à faire, et visualisez la progression de l'équipe grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Affichage du Calendrier: Éliminez le désordre des listes d'À faire désorganisées avecAffichage du Calendrier de ClickUp. Organisez vos tâches et évènements par glisser-déposer, ce qui permet un forfait quotidien précis ou des aperçus hebdomadaires/mensuels plus larges

Éliminez le désordre des listes d'À faire désorganisées avecAffichage du Calendrier de ClickUp. Organisez vos tâches et évènements par glisser-déposer, ce qui permet un forfait quotidien précis ou des aperçus hebdomadaires/mensuels plus larges Vue Gantt: Visualisez les échéanciers de vos projets avec les dépendances des tâches. Ajustez les relations entre les tâches ou reprogrammez-les si nécessaire afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre journée

Visualisez les échéanciers de vos projets avec les dépendances des tâches. Ajustez les relations entre les tâches ou reprogrammez-les si nécessaire afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre journée Affichage de l'échéancier: Suivez visuellement la progression du projet du début à la fin. Surveillez la progression de l'équipe et estimez efficacement les durées d'achevé

Suivez visuellement la progression du projet du début à la fin. Surveillez la progression de l'équipe et estimez efficacement les durées d'achevé Atteinte des objectifs: Atteignez vos objectifsobjectifs de gestion du temps plus rapidement grâce aux fonctionnalités de ClickUp qui permettent de gagner du temps en établissant des paramètres, en ajustant les dates d'échéance, en suivant les jalons, en générant des rapports et en gérant les heures facturables

Suivi du temps intelligent avec ClickUp Le suivi du temps du projet avec ClickUp vise à améliorer la productivité en simplifiant le suivi du temps. Il permet aux utilisateurs de suivre du temps, de définir des estimations et d'ajouter des notes sur tous les appareils.

Soyez plus organisé et faites un meilleur usage de votre temps en utilisant le suivi du temps des projets de ClickUp

suivez le temps que vous passez sur les tâches en utilisant la fonctionnalité de suivi du temps des projets de ClickUp afin de savoir exactement où vous perdez ces précieuses minutes

Cette fonctionnalité est conçue pour rationaliser les flux de travail et réduire les tracas administratifs, ce qui permet de se concentrer plus facilement sur les tâches. Voici ce que vous pouvez faire de plus avec cette fonctionnalité :

Multiples appareils: Utilisez le bureau, l'application mobile ou l'extension Chrome du navigateur pour enregistrer votre durée enregistrée, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Liez-le à vos tâches pour une référence facile

Utilisez le bureau, l'application mobile ou l'extension Chrome du navigateur pour enregistrer votre durée enregistrée, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Liez-le à vos tâches pour une référence facile Suivi global du temps: Démarrez, arrêtez et changez de tâche de manière transparente avec le chronomètre global de ClickUp et ajoutez du temps rétroactivement à l'aide des fonctionnalités de suivi manuel du temps

Démarrez, arrêtez et changez de tâche de manière transparente avec le chronomètre global de ClickUp et ajoutez du temps rétroactivement à l'aide des fonctionnalités de suivi manuel du temps Intégrations d'applications : Synchronisez vos données de suivi du temps avec ClickUp en intégrant vos applications de suivi du temps favorites comme Toggl, Harvest, et bien d'autres

: Synchronisez vos données de suivi du temps avec ClickUp en intégrant vos applications de suivi du temps favorites comme Toggl, Harvest, et bien d'autres Personnalisation Rapports : Générez des rapports qui vous feront gagner du temps comme les Relevés de temps, suivez les tendances du temps, analysez l'utilisation du temps avec des intervalles de dates personnalisés et affichez même des estimations de durée

Mais ce n'est pas tout !

Restez sur la bonne voie grâce à des fonctions rapides et faciles Rappels ClickUp accessible depuis votre navigateur, votre bureau ou vos appareils mobiles. Avec les Rappels, vous pouvez toujours vous souvenir d'une tâche ou d'une échéance importante, assurant ainsi une gestion efficace du temps.

Fixez des paramètres de rappel pour vos réunions reportées avec ClickUp Reminders

utilisez ClickUp Reminders pour suivre vos évènements et ne plus jamais manquer une échéance importante

En paramétrant des rappels pour des jalons, des réunions ou des échéances critiques, vous pouvez hiérarchiser les tâches de manière efficace et répartir votre temps de manière judicieuse. Cette approche proactive vous aide à rester organisé, réduit le risque de négliger des responsabilités essentielles et, en fin de compte, stimule la productivité.

Gérer son temps avec ClickUp

La planification et la visualisation des tâches deviennent un jeu d'enfant avec Modèle de calendrier de gestion du temps de ClickUp . Fixez des objectifs et des délais réalisables, et alignez vos équipes pour une réussite collective. Ce modèle d'emploi du temps peut vous aider à :

Prévoir à l'avance et ne plus jamais manquer une date importante

Hiérarchiser les tâches pour une efficacité et une productivité maximales

Réduire le stress et rester organisé grâce à un forfait clair

Vous concentrer sur les tâches qui comptent vraiment et booster votre productivité

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/d4e349fd-1000.png Le modèle d'emploi du temps de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer efficacement votre temps et à respecter votre emploi du temps.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-205471245&_gl=1*1jtuagc*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Modèle de répartition du temps de ClickUp est l'outil idéal pour une planification structurée. Il vous permet de visualiser et de suivre la progression de vos tâches. Ce modèle facilite l'alignement des tâches et le choix du moment, ce qui vous permet de respecter vos échéances tout en maintenant un travail de haute qualité.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/18250a84-1000.png Le modèle de répartition du temps de ClickUp est conçu pour vous aider à mieux gérer votre temps et vos ressources.

https://app.clickup.com/signup ?template=t-211273116&_gl=1*xtrmqn*_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENV3dVUC1BMJyOHhtdGhxeUpWWlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQZEX0J3RQ..*_gcl_au*OTg4MjkwMzUxLjE3MDU4OTMzNzMuMTU5OTAzNTExNC4xNzA2MjM5MjkwLjE3MDYMzkyOTk. Modèle à télécharger /$$$cta/

Ne vous contentez pas d'écouter la gestion du temps, la productivité et les podcasts sur la gestion de projet !

Passez à l'action en prenant des notes, en essayant de nouvelles techniques et en réfléchissant à ce qui fonctionne le mieux pour vous. Vous constaterez ainsi de réelles améliorations en matière de productivité et de développement personnel.

L'intégration de conseils pratiques à ClickUp booste votre productivité et vous aide à atteindre vos objectifs avec clarté et précision.

Avec des outils de gestion du temps comme le suivi du temps, les modèles de gestion du temps et bien plus encore, ClickUp vous permet de rester organisé tout au long de vos projets. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQs)

**1. Quels sont les 4 P de la gestion du temps ?

Les 4 P de la gestion du temps sont :

Fixer des priorités : Identifier et classer les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Forfait : Créer une feuille de route ou un calendrier afin de répartir efficacement le temps entre les tâches et les activités

Processus : Développer des systèmes et des stratégies pour rationaliser les flux de travail et améliorer l'efficacité

Procrastination : Aborder et minimiser les tendances à retarder ou à éviter les tâches qui doivent être faites

**2. Quelle est votre approche de la gestion du temps ?

Notre approche de la gestion du temps hiérarchise les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence, en utilisant des techniques telles que la matrice d'Eisenhower, la technique Pomodoro ou le bloc de temps afin d'allouer des moments spécifiques pour un travail ciblé et des pauses.

Mon travail consiste à expérimenter différentes méthodes pour trouver ce qui travaille le mieux pour vous et à vous y tenir de manière cohérente.

**3. Quelles sont les cinq clés de la gestion du temps ?

Les cinq clés de la gestion du temps sont souvent les suivantes :