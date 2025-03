10 alternatives à Tempo pour le suivi du temps et de la productivité en 2025

Imaginez ce scénario : vous avez estimé qu'une tâche prendrait une heure à achever. Cependant, une fois que vous avez commencé à travailler dessus, vous avez découvert quelques difficultés, et le travail a pris environ deux heures à achever.

Dans de telles situations, la gestion du temps et la fixation d'un paramètre pour votre client deviennent un véritable défi. C'est là que le outils de gestion du temps comme Tempo entrent en jeu. Logiciel de suivi du temps facilite l'enregistrement des heures facturables et vous aide à améliorer votre productivité personnelle.

Que vous soyez un pigiste solo ou un travailleur de 9 à 5, il est crucial de déterminer le temps que prendrait chaque tâche. Savoir combien de temps il faut pour achever une tâche particulière vous aide à évaluer l'effort et à fournir des échéanciers réalistes, ce qui à son tour vous aide à atteindre des taux de réussite plus élevés.

Bien que Tempo puisse vous aider à cet égard, les feuilles de temps de Tempo ont certaines limites, telles que :

Impossibilité de vérifier le temps d'inactivité des employés

L'application mobile manque de fonctionnalités intuitives et ne vous permet pas de planifier les quarts de travail des employés

Impossibilité d'obtenir vos rapports avancés sur la productivité des employés, ce qui est crucial pour toute gestion de projet

Si vous êtes à la recherche d'une alternative à Tempo, nous avons compilé une liste des 10 meilleures alternatives.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives de Relevé de temps de Tempo?

Tempo est un outil de suivi du temps qui fait partie de la plateforme cloud d'Atlassian. Il comprend différents services, notamment Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker et Tempo Relevé de temps.

Bien qu'il soit excellent pour le suivi du temps et l'exécution de tâches simples de gestion de projet, certaines alternatives peuvent vous aider à aller plus loin. Vous devez trouver une alternative qui offre toutes les fonctionnalités essentielles que Tempo offre et plus encore. Certaines des fonctionnalités clés que vous devez rechercher dans les alternatives de Tempo sont :

: Si vous travaillez sur plusieurs projets, démarrer et mettre en pause manuellement le chronomètre chaque fois que vous passez d'une tâche ou d'une réunion à l'autre peut nuire à la productivité. À l'inverse, avec le bon outil de suivi du temps, vous pouvez enregistrer, gérer et additionner le temps que vous passez sur toutes vos tâches sans avoir à le faire manuellement Fonctionnalités de gestion de projet: Assurez-vous que l'outil que vous avez choisi dispose de fonctionnalités de gestion de projet efficaces, telles que la création de tâches, l'affectation et la gestion des dépendances. Ces fonctionnalités sont essentielles à l'organisation de votre équipe et à l'avancement de vos projets

Les 10 meilleures alternatives à Tempo à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités rechercher, plongeons dans les 10 meilleures alternatives à Tempo pour suivre le temps et stimuler la productivité en 2024.

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Time-tracking-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Suivi du temps simplifié /$$img/

simplifiez le suivi du temps avec ClickUp_

ClickUp est un logiciel de productivité tout-en-un qui vous aide à regrouper toutes vos activités dans une seule application. Cela comprend le suivi du temps passé sur une tâche particulière, la gestion des Relevés de temps, l'attribution de tâches et la gestion d'autres activités de gestion de projet.

Ces fonctionnalités robustes de gestion de produits et ces capacités de productivité en font un puissant Tempo ou Alternative à Toggl et peut être utilisé par des équipes de toutes tailles.

De plus, le ClickUp Suivi du temps du projet la fonctionnalité ClickUp Project Time Tracking vous aide à effectuer le suivi du temps pour chaque activité du projet. Cela vous permet de paramétrer des estimations détaillées, d'ajouter des notes et d'afficher des rapports détaillés sur votre temps de travail.

le tableau d'affichage des produits Productboard est une plateforme de gestion de produits idéale pour les équipes de développement et les organisations SaaS. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de suivi du temps, il excelle dans la gestion de projet, ce qui en fait une option précieuse pour les équipes qui accordent la priorité aux flux de travail suivis et à l'organisation visuelle.

Il vous permet de forfaiter vos projets de développement, d'utiliser une priorisation basée sur les données et de suivre le temps pour estimer l'effort et la durée d'achèvement.

Les meilleures fonctionnalités de Productboard

Organisez vos projets à l'aide de fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, les feuilles de route et les cartes mentales. Cette approche visuelle favorise une communication effacée et permet à tout le monde de rester sur la même page

Hiérarchisez les tâches, recueillez les commentaires des parties prenantes et procédez à des itérations efficaces grâce à des fonctionnalités telles que la pondération des tâches et les commentaires dans l'application

Se connecte de manière transparente avec les outils de conception et de développement les plus courants, pour que votre flux de travail reste centralisé et efficace

Limites du tableau de bord

Le mécanisme de facturation des forfaits individuels n'est pas transparent, et plusieurs utilisateurs se sont plaints que l'application appliquait automatiquement des frais à la carte sans notification appropriée

Prix du tableau des produits

Les essentiels : 25 $/mois par fabricant

: 25 $/mois par fabricant Pro: 75 $/mois par fabricant

75 $/mois par fabricant Enterprise : Contacter pour des prix personnalisés

G2: 4.3/5 (230+Reviews)

4.3/5 (230+Reviews) Capterra : 4.7/5 (145+ commentaires)

6. Harvest

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Time-tracker-Harvest-1400x818.png Outil suivi du temps du Harvest /$$$img/

la France n'est pas un pays en voie de développement, mais un pays en voie de développement la récolte de l'eau de pluie Harvest est un logiciel intuitif de suivi du temps et de facturation idéal pour les freelances et les agences. Il vous aide à suivre le temps sur l'ensemble des projets, à générer des rapports instantanés et à gérer de manière transparente la facturation et les paiements, ce qui en fait un outil idéal pour la gestion de projet de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités d'Harvest

Suivez le temps à l'aide de la solution de suivi du temps simple et intuitive qui peut être utilisée sur le bureau ou l'application mobile et dispose également de fonctionnalités de suivi du temps hors ligne

Générer des rapports de temps complets pour analyser la rentabilité des projets et créer des factures professionnelles directement dans Harvest

Gérez les équipes, attribuez des projets, suivez la progression et définissez des budgets pour vous assurer que les projets restent sur la bonne voie sur le plan financier

Limites de Harvest

Plusieurs plaintes concernant l'incapacité de l'application à s'intégrer ou à se synchroniser avec d'autres applications

Interface utilisateur complexe, ce qui la rend difficile à utiliser pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs Harvest

Free

Harvest Pro : 12$/mois par place

Évaluations et critiques de Harvest

G2 : 4.3/5 (790+reviews)

: 4.3/5 (790+reviews) Capterra : 4.6/5 (570+évaluations)

7. Activer/désactiver le Toggl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Toggl-time-management-software.png Tableau de bord de Toggl /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Toggl Toggl Track Toggl Track est un outil de suivi du temps connu pour son interface utilisateur simple et facile à utiliser. Il permet aux utilisateurs de suivre facilement le temps qu'ils consacrent à différentes tâches et de générer des rapports détaillés et des analyses sur leur temps passé, ce qui les aide à identifier les domaines dans lesquels ils peuvent améliorer leur efficacité et leur productivité.

La meilleure partie de cet outil de suivi du temps est sa simplicité et sa capacité à s'intégrer à plus de 100 outils, notamment GitLab, Notion, Adobe XD, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Toggl Track

Suivez le temps avec des chronomètres simples de démarrage et d'arrêt, des intégrations d'applications de bureau et mobiles, et des extensions de navigateur pour une capture du temps sans effort

Générez facilement des factures en utilisant les heures facturables et partagez-les avec vos clients pour être payé à temps

Générez des rapports perspicaces pour analyser la productivité de l'équipe, identifier les tendances de temps et suivre la progression du projet au fil du temps

Limites de Toggl Track

Plusieurs bugs ont été rapportés sur l'extension bureau

Impossibilité de mettre une session en pause entre deux sessions, ce qui peut être gênant pour certains utilisateurs

Toggl tarification

Free

Débutant: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Premium: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (1500+évaluations)

4.6/5 (1500+évaluations) Capterra: 4.7/5 (2200+évaluations)

8. Replicon PSA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Insights-dashboard-Replicon.png Tableau de bord Replicon Insights /$$img/

le site web de Replicon Insights est un site de référence pour les entreprises Replicon PSA Replicon PSA est un logiciel d'automatisation des services professionnels autoguidé développé par Deltek. Cet outil complet élimine le suivi manuel du temps, permettant aux équipes d'avoir une visibilité en temps réel sur leur productivité et l'allocation de leurs ressources. C'est la solution idéale pour les grandes agences et les entreprises qui gèrent des projets complexes avec des exigences importantes en matière de ressources et de facturation.

Les meilleures fonctionnalités de Replicon PSA

Gestion de projets complexes grâce à des fonctionnalités telles que la gestion des ressources, la dépendance des tâches, la budgétisation et le suivi de la progression en temps réel

Suivi du temps avec précision grâce à des fonctionnalités telles que les feuilles de temps, la budgétisation des projets et des options de facturation flexibles pour répondre aux différents besoins des clients

Générer des rapports détaillés pour analyser la rentabilité des projets, identifier les tendances d'utilisation des ressources et prendre des décisions basées sur des données

Les limites de Replicon PSA

Courbe d'apprentissage plus prononcée que celle des outils de suivi du temps plus simples

Les rapports générés peuvent avoir des marges différentes pour certaines pages, ce qui nécessite un formatage manuel avant que le rapport puisse être partagé par l'entreprise

Plusieurs utilisateurs se plaignent de l'impossibilité de voir les commentaires sur des entrées spécifiques du rapport

Prix Replicon PSA

Temps et présence : 6$/mois par utilisateur

: 6$/mois par utilisateur Suivi du temps du projet : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur PSA et PPM: 29 $/mois par utilisateur

G2 : 4.3/5 (700+reviews)

Capterra : 4.5/5 (500+évaluations)

9. Paymo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Paymo-dashboard-1400x963.png Tableau de bord Paymo /$$$img/

le site web de Paymo est un site web de la Commission européenne qui a été mis à jour en permanence le gouvernement de l'Union européenne a décidé de mettre en place un programme d'aide à l'emploi et à la formation professionnelle Paymo est une plateforme de gestion de projet et de facturation qui intègre des fonctions de suivi du temps. Cela permet aux entreprises de suivre le temps passé par leurs équipes sur une activité particulière, de suivre les heures facturables et de synchroniser automatiquement ces données pour établir les factures des clients. Comme tout cela se passe sur une seule plateforme, il est plus facile de générer des factures précises et transparentes et de suivre les temps facturables et non facturables.

Les meilleures fonctionnalités de Paymo

Gérer des projets, assigner des tâches, suivre la progression et collaborer avec les membres de l'équipe dans une plateforme centralisée

Suivez du temps avec des chronomètres de démarrage et d'arrêt, établissez des paramètres pour les projets et suivez les coûts des projets pour assurer la rentabilité

Générez des factures professionnelles directement dans Paymo et acceptez les paiements en ligne pour une expérience de facturation transparente

Limites de Paymo

Fonctionnalités limitées de l'application mobile

Plaintes des utilisateurs concernant les problèmes de facturation

L'interface manque d'intuitivité et la complexité de l'interface utilisateur rend difficile la navigation dans l'application

Prix Paymo

Free

Débutant : 9,9 $/mois par utilisateur

: 9,9 $/mois par utilisateur Petite entreprise : 15,9 $/mois par utilisateur

: 15,9 $/mois par utilisateur Business : 23,9 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Paymo

G2 : 4.6/5 (550+évaluations)

: 4.6/5 (550+évaluations) Capterra : 4.7 (450+évaluations)

10. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/Time-Doctor.png Time insights sur Time Doctor /$$$img/

le temps, c'est le temps de la vie

le temps de l'histoire de l'humanité https://www.timedoctor.com/employee-time-tracking le temps du médecin /%href/

Time Doctor est un logiciel de productivité et de gestion du temps qui aide les particuliers et les entreprises à suivre la façon dont ils passent leur temps. L'installation de l'application sur votre bureau ou votre appareil mobile fonctionnera en arrière-plan et suivra le temps passé sur chaque application ou site web.

Ce suivi du temps automatisé permet d'enregistrer facilement le temps réel passé sur une activité particulière tout en obtenant un aperçu des distractions qui peuvent être traitées.

Les meilleures fonctionnalités de Time Doctor

Suivez votre temps grâce à des fonctionnalités telles que les chronomètres automatiques, le suivi des sites Web et des applications, et la détection des temps morts pour obtenir une image complète de l'activité de l'équipe

Définissez des paramètres de travail, suivez les heures supplémentaires et encouragez le travail concentré grâce à des fonctionnalités telles que le blocage de sites Web et les alertes de productivité

Utiliser les contrôles d'accès et les paramètres de permission pour permettre à chaque utilisateur de définir des règles sur les applications auxquelles il peut accéder pendant les heures de travail

Limites de Time Doctor

Plusieurs utilisateurs se plaignent des notifications popup constantes via l'application

L'application n'est pas conviviale et présente une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Time Doctor

De base : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Standard : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Premium : 20$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Time Doctor

G2: 4.4/5 (350+reviews)

4.4/5 (350+reviews) Capterra : 4.6/5 (500+évaluations)

Choisissez une meilleure alternative de tempo pour vos Teams

Si vous vous sentez bloqué en raison des limites de Tempo ou d'un autre logiciel de suivi du temps, plusieurs solutions de productivité et de gestion de projet sont disponibles sur le marché. Notre liste des 10 meilleures alternatives à Teams devrait vous aider à trouver l'option parfaite pour votre équipe.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Timer-Tracker-Timer-Manual-Rangge.png Fonctionnalité de ClickUp Timer Tracker /$$$img/

fonctionnalités de gestion du temps et de suivi de ClickUp ClickUp Time Management and Tracking Features (en anglais)

Mais si vous envisagez toujours de vous doter d'un outil, ClickUp est la solution idéale pour la gestion de projet et le suivi du temps logiciel de suivi du temps . Avec Gestion du temps ClickUp avec ClickUp Time Management, vous pouvez faire beaucoup plus de choses et rester sur la bonne voie en ce qui concerne vos objectifs de gestion du temps.

Il dispose d'une application de bureau, mobile et navigateur Chrome qui vous permet de démarrer et d'arrêter le temps lorsque vous sautez entre les tâches ou d'ajouter des modules complémentaires sur la façon dont vous avez passé votre temps.

Affichez vos projets dans des vues Calendrier, Gantt, Échéancier ou Charge de travail, ce qui vous aide à forfaiter l'échéancier de vos projets et à gérer votre temps.

De plus, avec le temps prêt à l'emploi modèles d'historique du temps vous pouvez accroître votre efficacité et rationaliser vos activités quotidiennes.

Contactez notre équipe ou s'inscrire gratuitement pour atteindre vos objectifs plus rapidement et tirer le meilleur parti de votre temps !