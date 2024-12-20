Leadership d'équipe : Compétences essentielles et stratégies de réussite

Selon John Quincy Adams, sixième président des États-Unis, "Si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage et à devenir davantage, vous êtes un leader"

Dans l'ère post-pandémique, les PDG valorisent les chefs d'équipe efficaces, capables de diriger avec succès des équipes et de maintenir un effectif engagé malgré des habitudes de travail réaménagées. Ils sont très susceptibles de considérer de tels employés pour des rôles de direction.

Le cabinet mondial de conseil en leadership DDI, dans son CEO Leadership Report 2023, a constaté que les leaders de niveau intermédiaire jouent un rôle puissant dans la création de l'épine dorsale des talents d'une organisation, et que les entreprises dotées de leaders de niveau intermédiaire de grande qualité sont susceptibles de combler les postes suivants 65 % des rôles de leadership critiques .

Toutefois, passer d'un rôle fonctionnel à un rôle de direction n'est pas chose aisée. Gérer la responsabilité accrue des objectifs d'une équipe, troquer la casquette tactique pour une casquette stratégique et diriger d'anciens pairs sont quelques-uns des défis auxquels vous pourriez être confronté lorsque vous deviendrez manager d'équipe.

Dans ce blog, nous aborderons toutes les compétences et stratégies essentielles que vous devez acquérir pour devenir un chef d'équipe réussi, respecté par les membres de l'équipe et valorisé par la direction.

Comprendre le leadership d'équipe

Les chefs d'équipe sont cruciaux pour aider les organisations à maintenir la qualité des opérations et à soutenir la croissance et l'expansion. Les grands chefs d'équipe assistent le travail de leur équipe, les encouragent à atteindre les objectifs de l'équipe et maintiennent la productivité tout en gardant une vue d'ensemble.

Cependant, pour un nouveau manager d'équipe, le passage du statut de collaborateur individuel entraîne des changements importants. Vous êtes désormais responsable des performances de l'ensemble de votre équipe. Cela nécessite de faire les choses différemment et de développer de nouvelles compétences.

Les rôles et responsabilités des dirigeants

En tant que chef d'équipe ou manager, vous êtes chargé d'élaborer des stratégies et de superviser les entreprises, en veillant à ce que les objectifs de l'entreprise et de l'équipe soient atteints. Un bon leader et une équipe réussie vont généralement de pair.

Les chefs d'équipe élaborent la stratégie de l'entreprise et guident et motivent leurs subordonnés directs pour qu'ils l'exécutent comme prévu. Ils représentent également l'équipe dans des espaces interfonctionnels et s'engagent avec les parties prenantes des autres départements.

Les chefs d'équipe sont chargés de recruter des membres de l'équipe possédant les bonnes compétences et de leur fournir les ressources et l'assistance nécessaires pour bien faire leurs tâches quotidiennes. Ils doivent veiller à ce que les membres de leur équipe soient engagés et motivés et à ce que l'équipe comprenne son rôle et ses objectifs.

Les grands dirigeants ont en commun certaines compétences nuancées en matière de direction d'équipe. Ils croient en la nécessité de déléguer le travail et de responsabiliser leurs équipes. Ils pensent de manière stratégique, établissent des relations, communiquent bien et se concentrent sur la résolution de problèmes.

Avec des compétences en matière de gestion d'équipe, les grands dirigeants ont en commun certaines compétences nuancées 40% des salariés américains travaillent à distance au moins un jour par semaine les chefs d'équipe doivent également être capables de créer un environnement de travail hybride ou télétravail confortable.

Compétences essentielles pour une direction d'équipe efficace

Communication

Les grands leaders communiquent et les grands communicateurs dirigent

Simon Sinek, auteur de Le jeu infini.

Une communication efficace est la pierre angulaire de le management d'équipe . Elle garantit une compréhension claire des objectifs, favorise la collaboration et permet à l'équipe de rester alignée tout au long du cycle de vie d'un projet.

Toutefois, les styles de communication peuvent varier considérablement au sein des équipes.

Reconnaître ces différences et utiliser plusieurs stratégies de communication en fonction de la structure de l'équipe et de son emplacement favorise un environnement dans lequel tous les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour apporter leur contribution.

Par exemple, si les membres de votre équipe sont éloignés ou géographiquement distribués, veillez à envoyer les points de discussion clés de la réunion sur des canaux asynchrones comme Slack ou.. ClickUp Discussion pour que tout le monde sache ce qui a été discuté.

Avec ClickUp Chat, la communication au sein de l'équipe est centralisée et permet de partager des mises à jour, de lier des ressources et de collaborer de manière transparente

Adapter la communication à la dynamique de l'équipe

Tenez compte de la composition de votre équipe. À font-ils des discussions approfondies ou des communications concises ? Les mises à jour fréquentes ou les interactions espacées ? Les outils de collaboration asynchrones ou la synchronisation en personne ? Pour être efficace en tant que chef d'équipe, apprenez le style de chaque membre de l'équipe et essayez de personnaliser votre style de communication pour qu'il corresponde au leur.

Aborder les problèmes de manière proactive

Une communication effacée de la part des chefs d'équipe permet non seulement de maintenir les projets sur la bonne voie, mais aussi d'identifier rapidement les problèmes potentiels. Si un membre de l'équipe rencontre un obstacle potentiel pendant qu'il travaille sur une tâche, il faut trouver des moyens d'en discuter avec l'ensemble de l'équipe, de réfléchir ensemble à des solutions et d'aborder le problème directement dans le contexte de la tâche. Cette transparence et cette communication ouverte permettent des résolutions plus rapides et un flux de travail global plus fluide.

En tant que chef d'équipe, vous devez proposer de manière proactive à votre équipe des idées et des stratégies pour améliorer et maintenir les performances, au lieu de donner un retour d'information réactif.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp dispose d'outils essentiels pour communiquer, résoudre les problèmes et maintenir le cap du projet.

L'ordre du jour Modèle d'agenda par ClickUp vous aide à tirer le meilleur parti de vos réunions avec votre équipe. Utilisez-le pour définir les objectifs de la réunion et les sujets à aborder, décomposer les tâches en éléments d'action et attribuer les responsabilités.

L'utilisation de ce modèle aide les chefs d'équipe à :

S'assurer que tous les problèmes pertinents sont abordés au cours de la réunion

Préparer les participants en leur donnant un aperçu de ce qui sera discuté

Établir une structure et une commande appropriées pour la réunion

Encourager la participation active

Une communication régulière et transparente

Organisez des résumés rapides quotidiens de 10 à 15 minutes pour communiquer avec votre équipe. Utilisez ce temps pour cocréer une culture d'équipe qui brise le travail en silos en encourageant le partage des comptes et l'échange transparent d'idées et en accompagnant les membres de l'équipe dans la réalisation des objectifs de l'organisation.

Fixation des objectifs

Même l'équipe la plus talentueuse peut se sentir perdue en mer sans objectifs clairs. Fixer des objectifs ne consiste pas seulement à cocher des cases à la fin d'un projet ; il s'agit de fournir à votre équipe une feuille de route pour la réussite. L'étincelle déclenche la motivation, favorise la collaboration et, en fin de compte, permet d'atteindre les moments "Aha !

Pourquoi les objectifs sont-ils importants pour les équipes ?

Votre équipe peut collaborer efficacement si elle sait où elle va. Des objectifs clairement définis donnent un sens partagé de l'objectif et de la direction à suivre. Ils font office d'étoile polaire, guidant les efforts de chacun vers un objet commun. Cette clarté favorise la concentration, ce qui permet à votre équipe de hiérarchiser les tâches et d'allouer les ressources de manière efficace.

Motivation par la fixation d'objectifs

Les objectifs ne sont pas seulement une question d'orientation, ils sont aussi une source d'inspiration. Lorsque les objectifs sont à la fois réalisables et stimulants, ils créent un esprit de compétition sain et un désir d'excellence.

Fixez des cibles claires et atteignez la réussite avec ClickUp Objectifs

Conseils pour la définition des objectifs :

Utilisez des paramètres de définition d'objectifs : Logiciel de gestion de projet peut être utilisé pour élaborer un paramètre de définition des objectifs approfondi. La plateforme de gestion de projet ClickUp peut vous aider à documenter les objectifs et les échéanciers de l'entreprise, à les décomposer en tâches d'équipe et individuelles, et à attribuer clairement la propriété de chacune d'entre elles. Cela garantit la transparence et permet aux équipes de voir les connexions entre leurs responsabilités et les objectifs globaux de l'organisation

: Logiciel de gestion de projet peut être utilisé pour élaborer un paramètre de définition des objectifs approfondi. La plateforme de gestion de projet ClickUp peut vous aider à documenter les objectifs et les échéanciers de l'entreprise, à les décomposer en tâches d'équipe et individuelles, et à attribuer clairement la propriété de chacune d'entre elles. Cela garantit la transparence et permet aux équipes de voir les connexions entre leurs responsabilités et les objectifs globaux de l'organisation Créez des objectifs SMART: Veillez à ce que les objectifs assignés à votre équipe soient des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps) afin qu'ils comprennent ce qui doit être fait et comment mesurer la réussite. Objectifs ClickUp peuvent vous aider à organiser les objets afin de motiver votre équipe à les atteindre. Vous pouvez également utiliser des jalons pour mettre en évidence les étapes cruciales

Veillez à ce que les objectifs assignés à votre équipe soient des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents, limités dans le temps) afin qu'ils comprennent ce qui doit être fait et comment mesurer la réussite. Objectifs ClickUp peuvent vous aider à organiser les objets afin de motiver votre équipe à les atteindre. Vous pouvez également utiliser des jalons pour mettre en évidence les étapes cruciales Construire la responsabilité: Enregistrez et suivez les objectifs de votre équipe dans un référentiel centralisé et partageable auquel les membres de l'équipe peuvent accéder. Cela les aide à lever les éventuels doutes et renforce la responsabilisation puisque tout le monde peut afficher la progression

Fiabilité

_La confiance se construit et se maintient grâce à de nombreuses petites actions au fil du temps

Lolly Daskal, conférencière motivée

Voici pourquoi la confiance est une compétence de leadership non négociable.

Si vous gagnez la confiance de votre équipe, celle-ci sera plus encline à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, même dans les moments les plus difficiles.

En tant que bon chef d'équipe, voici comment vous pouvez instaurer la confiance :

Promouvoir la transparence: Soyez toujours transparent avec les membres de votre équipe. Un licenciement est-il en vue ? Communiquez. L'organisation traverse-t-elle une période difficile ? Là encore, communiquez. Ne laissez pas les membres de votre équipe dans l'ignorance

Soyez toujours transparent avec les membres de votre équipe. Un licenciement est-il en vue ? Communiquez. L'organisation traverse-t-elle une période difficile ? Là encore, communiquez. Ne laissez pas les membres de votre équipe dans l'ignorance Établissez des connexions: Établissez des connexions personnelles et émotionnelles avec chaque membre de l'équipe. Consacrez du temps à des entretiens individuels réguliers avec votre équipe. Cela peut contribuer grandement à ce que personne ne se sente désengagé ou perdu

Établissez des connexions personnelles et émotionnelles avec chaque membre de l'équipe. Consacrez du temps à des entretiens individuels réguliers avec votre équipe. Cela peut contribuer grandement à ce que personne ne se sente désengagé ou perdu **Vos actions sont le meilleur moyen de gagner la confiance de votre équipe. Communiquez honnêtement et en toute confiance, tenez-vous pour responsable et montrez-leur du respect et de la considération

Positivité

Le pessimisme mène à la faiblesse, l'optimisme à la puissance.

William James, philosophe et psychologue

Les chefs d'équipe qui ont une attitude positive créent des relations de travail durables et fructueuses, ce qui facilite relativement la réalisation des objectifs.

Les principes directeurs d'un leader efficace incluent la construction d'un environnement de travail positif où l'équipe se sent valorisée, motivée et productive.

Une étude de McKinsey montre que 89% des employés estiment qu'un environnement de travail sûr et respectueux est essentiel .

En tant que dirigeant, il vous appartient d'assurer la sécurité psychologique de votre équipe. Votre équipe doit se sentir à l'aise pour afficher ses vues, ses préoccupations et ses idées sans craindre de réactions négatives. Elle doit être en mesure d'échouer et d'en tirer des leçons parce que vous l'encouragez à considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage.

Vous pouvez également créer un environnement de travail positif en encourageant la communication et la collaboration, en fournissant des objectifs clairs et un retour d'information régulier, en reconnaissant et en valorisant le bon travail, et en promouvant la diversité, l'équité et l'inclusion.

Adopter une approche positive du leadership :

Connaissez votre équipe: Comprenez votre.. dynamique de l'équipe -qui est performant, qui a besoin d'une assistance supplémentaire ? Une fois que vous aurez une idée précise des points forts et des domaines de développement de chacun, vous serez en mesure de résoudre les problèmes plus rapidement et d'instaurer une atmosphère positive au sein de votre équipe

Comprenez votre.. dynamique de l'équipe -qui est performant, qui a besoin d'une assistance supplémentaire ? Une fois que vous aurez une idée précise des points forts et des domaines de développement de chacun, vous serez en mesure de résoudre les problèmes plus rapidement et d'instaurer une atmosphère positive au sein de votre équipe Promouvoir la collaboration : Participez à des activités de renforcement de l'équipe, telles que des sessions visant à briser la glace et des jeux d'équipe. Ces activités amusantes peuvent aider vos coéquipiers à se sentir plus à l'aise les uns avec les autres et à améliorer la collaboration

Auto-responsabilisation

_Les leaders inspirent la responsabilité par leur capacité à accepter la responsabilité avant de rejeter la faute sur autrui

Courtney Lynch, auteur de Leading From The Front

Avant d'attendre de votre équipe qu'elle soit compte de ses actes, maîtrisez l'art de l'auto-responsabilisation. Un chef d'équipe idéal partage la responsabilité au lieu de blâmer les membres de son équipe qui n'ont pas atteint leurs objectifs.

Pour améliorer vos compétences en matière de responsabilité personnelle :

Transparence: Fixez des paramètres clairs et soyez transparent sur vos performances avec vos coéquipiers

Fixez des paramètres clairs et soyez transparent sur vos performances avec vos coéquipiers Partenaire de responsabilisation: Trouvez un partenaire de responsabilisation, par exemple un autre responsable d'une autre équipe. Ce partenaire sera votre interlocuteur privilégié pour discuter des objectifs, des problèmes rencontrés par votre équipe, des affirmations positives et des coups de gueule occasionnels

Les styles de leadership et la dynamique d'équipe

Être un leader, c'est comme être le capitaine d'un navire et le faire naviguer à travers divers défis. Il n'existe pas de formule unique. Les styles changent en fonction de la nature du leader et de l'équipe.

Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à un seul style. Vous pouvez expérimenter différents styles et donner la priorité à l'un plutôt qu'à l'autre en fonction des situations.

Examinons les trois styles de leadership les plus courants :

Leadership démocratique

Ce type de leadership implique une prise de décision collective, favorise le respect mutuel et promeut la diversité et la transparence. Le chef d'équipe encourage la participation active, engage un dialogue constructif et favorise la propriété des résultats.

Ce style de leadership est idéal pour les équipes composées de personnalités multiples, car il met l'accent sur la collaboration et permet aux employés interfonctionnels de dire ce qu'ils pensent sans craindre d'être jugés.

Google est connu pour sa culture organisationnelle unique. Les fondateurs Larry Page et Sergey Brin ont initialement adopté un style de leadership démocratique pour instaurer une culture de communication ouverte et encourager les employés à participer davantage à la prise de décision. Il n'est pas étonnant que Google soit l'une des marques les plus innovantes au monde et qu'elle gère une main-d'œuvre internationale où chacun participe de manière égale à la prise de décision.

Le leadership démocratique a un impact à long terme sur votre équipe. Les employés sont plus à l'aise pour partager leurs idées. Les leaders démocratiques construisent une culture axée sur la communication où les pensées créatives flux naturellement, et les employés sont toujours prêts à réfléchir à des idées.

Leadership autocratique

Les dirigeants autocratiques n'encouragent pas la collaboration au sein de l'équipe et sont souvent critiqués pour leur manque d'intelligence émotionnelle.

À mon travail dans des situations exigeantes où vous devez prendre des décisions plus rapidement, ce style de leadership ne fait pas bon ménage avec les grands services. À coup sûr, ces dirigeants veillent à ce que l'équipe ne s'écarte pas des règles prédéfinies, mais un leadership autocratique strict peut avoir pour résultat un taux d'attrition élevé.

Le leadership laissez-fairiste

Également connu sous le nom de leadership délégué, ce style de leadership adopte une approche non interventionniste et donne à chacun la liberté de prendre des décisions. Les dirigeants fournissent à leurs équipes les outils et les ressources nécessaires pour réussir, mais ils ne s'impliquent pas dans le travail quotidien.

Comme il encourage la pensée indépendante, ce style de leadership est idéal pour les agences de création et les sociétés de publicité. Il est également efficace lorsque l'équipe est composée d'experts qui n'ont pas besoin de beaucoup de conseils. Toutefois, dans les équipes dont les membres sont inexpérimentés, il peut entraîner un manque de clarté des rôles et une perte de direction.

Le rôle de la direction d'équipe dans le développement professionnel

Gagner la confiance des cadres

Lorsque vous dirigez une équipe interfonctionnelle pour atteindre un objectif, vous prouvez votre intelligence émotionnelle, vos compétences et votre sens des affaires aux cadres supérieurs. Cela leur permet de vous confier facilement des responsabilités complexes. Cela signifie des opportunités de croissance plus rapides, des récompenses fréquentes, une reconnaissance à l'échelle de l'organisation et des augmentations de salaire en temps voulu.

Réseautage avec les meilleurs professionnels de votre secteur d'activité

Les rôles de direction vous aident à élargir votre réseau, à naviguer dans le secteur, à interagir avec les meilleurs professionnels et à améliorer vos chances de décrocher de meilleures opportunités. Outre les réseaux externes, la capacité à communiquer avec des personnes de tous types de personnalité vous aide également à déléguer des tâches en douceur, car vous devenez habile à interagir avec les collègues, les superviseurs et les membres de l'équipe.

$$$a construire une marque personnelle

En tant que leader en pleine réussite, vos réalisations et votre reconnaissance peuvent contribuer à améliorer votre image de marque personnelle.

Le rôle de la direction d'équipe dans la résolution des conflits

Les conflits au sein des équipes sont fréquents, et un bon chef d'équipe peut facilement aborder et résoudre les conflits et les différends au sein de l'équipe.

Voici quelques intérêts qui peuvent vous aider à résoudre les conflits avec succès :

Pratiquer l'écoute active: Écouter chaque membre de l'équipe individuellement pour découvrir et traiter la cause du conflit. Maintenir une approche impartiale où tout le monde est traité sur un pied d'égalité

Écouter chaque membre de l'équipe individuellement pour découvrir et traiter la cause du conflit. Maintenir une approche impartiale où tout le monde est traité sur un pied d'égalité **Adoptez une attitude de résolution des problèmes : au lieu de vous laisser submerger par les conflits fréquents, identifiez les tendances et trouvez une solution qui s'attaque aux causes profondes de ces conflits

Faire preuve de patience et d'empathie: Créer un environnement qui décourage les jeux de blâme - encourager les membres de l'équipe à régler les différends interpersonnels avec maturité

Les défis de la direction d'équipe dans les environnements de travail modernes

Gestion des conflits

Les conflits sur le lieu de travail sont un problème grave. En tant que leader, vous devez le gérer de manière impartiale afin que les employés ne se sentent pas en insécurité ou sous-estimés. Un sondage a montré que 31 % des salariés ayant vécu des conflits sur leur lieu de travail ont déclaré que les dirigeants ne les prenaient pas au sérieux lorsqu'ils signalaient un conflit.

Du point de vue d'un nouveau dirigeant, la gestion des conflits peut s'avérer écrasante, en particulier lorsqu'un trop grand nombre de membres de l'équipe ayant des antécédents et des personnalités différents sont impliqués. Vous devez gérer leurs émotions et leurs opinions avec respect, sans paraître partial.

Dans de telles situations, il est préférable de communiquer ouvertement avec tous les membres de l'équipe impliqués dans le conflit. Bien gérer les conflits est l'une des principales caractéristiques d'un grand leader. Pour améliorer vos compétences en matière de résolution des conflits, vous pouvez.. :

Pratiquer l'écoute active

Faire preuve d'empathie à l'égard de vos collègues

Bien gérer vos propres émotions

Vous concentrer sur la résolution du problème sans vous soucier d'avoir raison

Communiquer souvent et bien

Gestion du changement

Lorsqu'une entreprise commence à se développer, le changement devient la seule constante. Les changements peuvent concerner, entre autres, la culture du lieu de travail, le positionnement sur le marché, les politiques internes et l'évolution des technologies. Il est souvent difficile pour les employés de s'adapter rapidement à ces changements fréquents, ce qui entraîne des problèmes critiques tels que des conflits, des revers occasionnels, une productivité en baisse, une résistance au changement et de l'incertitude.

Pour surmonter ces difficultés et aider les employés à accepter le changement, les chefs d'équipe doivent :

Maintenir une attitude positive

Communiquer de manière proactive avec l'équipe

Disposer d'un forfait de gestion du changement pour mettre en œuvre les changements de manière efficace

Motiver l'équipe

Se préparer aux revers

N'hésitez pas à organiser des appels individuels avec les membres de votre équipe pour les écouter, comprendre ce qui les gêne dans le changement et leur communiquer avec empathie comment ce changement leur sera bénéfique à long terme.

Gestion des parties prenantes

La clé d'une gestion réussie des parties prenantes consiste à trouver l'équilibre parfait entre la gestion de votre équipe, les bons termes avec la direction et le maintien d'une relation productive avec vos collègues.

Bien que cela puisse sembler décourageant, vous pouvez gérer les parties prenantes en comprenant les parties prenantes directes et indirectes, en les classant en fonction de leur place dans votre environnement de travail, en comprenant leurs besoins et en agissant en conséquence.

Par exemple, les membres de votre équipe sont des parties prenantes directes, car votre potentiel de reconnaissance dépend de leurs performances. Vous pouvez donc leur accorder la priorité et vous concentrer d'abord sur leurs besoins.

Construire une équipe efficace et alignée

Constituer une équipe composée de personnes issues de milieux différents et possédant des types de personnalité différents est un véritable défi. Un leader efficace et empathique est essentiel pour ce groupe.

Voici quelques moyens de constituer une équipe soudée :

Traiter tous les membres de l'équipe sur un pied d'égalité et les encourager à collaborer au lieu d'être en concurrence

Leur donner les moyens de s'approprier les résultats

Encouragez les activités de renforcement de l'esprit d'équipe telles que les jeux en ligne, les voyages hors site, etc.

Inspirer l'équipe à se tourner vers un objectif plus large et partagé

Motiver, engager et fidéliser les équipes

Selon un sondage réalisé par GoodHire, une société spécialisée dans la vérification des antécédents, 82% des employés américains ont déclaré qu'ils pourraient quitter leur emploi à cause de mauvais managers.

Les employés sont souvent confrontés à des problèmes tels que le manque de reconnaissance et d'appréciation, une rémunération insatisfaisante et l'absence d'un système de retour d'information constructif, ce qui les pousse à rechercher de nouvelles opportunités.

En tant que leader, il vous incombe d'identifier et de résoudre les problèmes ayant un impact sur l'engagement de l'équipe. Un taux d'attrition élevé au sein d'une équipe peut signifier une défaillance du leadership. Pour vous assurer de ne pas perdre les membres les plus performants de votre équipe et de pouvoir atteindre les cibles fixées, vous devez disposer d'un forfait pour maintenir la motivation et la satisfaction de votre équipe. Cela se justifie également sur le plan financier : le remplacement d'un employé coûte jusqu'à deux fois son salaire annuel.

Pour maintenir la motivation de votre équipe et réduire le taux de rotation du personnel, voici quelques étapes à suivre en tant que dirigeant :

Établissez des relations solides avec chaque membre de l'équipe

Reconnaître et récompenser le bon travail

Faire preuve d'équité et d'objectivité lors de l'évaluation de leurs performances

Prévoyez des réunions et des évaluations régulières avec l'équipe ainsi qu'avec les individus pour obtenir un retour d'information et résoudre les problèmes

Demandez-leur leur avis sur les stratégies et les forfaits qui ont une incidence sur leur travail

Aidez-les à trouver des opportunités de croissance et à en tirer parti

Si vous êtes un nouveau manager et que vous n'avez que peu ou pas d'expérience en matière d'entretiens individuels et d'évaluation des performances, ne vous inquiétez pas. Nous avons des modèles pour vous aider à démarrer.

Le modèle Modèle de réunion ClickUp 1:1 vous aide à organiser des réunions structurées avec les membres de votre équipe. Le modèle comprend des pages prédéfinies pour les rôles des employés, les attentes et les ordres du jour des réunions récurrentes pour chaque membre de l'équipe.

Il vous aide à définir et à partager les agendas, à aligner votre équipe sur les objectifs et les priorités, ainsi qu'à recevoir et à partager un retour d'information exploitable.

Développement de l'équipe

Un leader d'assistance ne se contente pas de faire Terminé les choses par son équipe. Il motive son équipe à s'épanouir sur le plan professionnel et personnel. Cependant, les employés ont souvent beaucoup à faire et les échéances fréquentes les submergent. Dans de telles situations, ils abandonnent rapidement les activités de développement personnel et professionnel et donnent la priorité aux responsabilités professionnelles habituelles.

Un dirigeant devrait mieux déléguer les responsabilités et accorder au personnel du temps gratuit pour suivre des cours de développement professionnel, améliorer leurs compétences générales et s'épanouir en tant que professionnels.

Les dirigeants devraient toujours être disponibles pour répondre à leurs questions et préoccupations afin de les aider à évoluer en tant que professionnels et à planter les graines du leadership dans leur esprit.

Teams pour gérer efficacement une équipe

Diriger une équipe comporte un ensemble unique de paramètres. Vous avez besoin de toute l'aide possible pour que le travail soit suivi et que votre équipe soit au meilleur de sa forme. Les meilleurs chefs d'équipe utilisent des outils tout-en-un comme ClickUp pour gérer des équipes interfonctionnelles comme des pros, surveiller les performances de l'équipe, exceller dans la gestion du temps et améliorer l'engagement des employés.

Voici pourquoi ClickUp est le BFF de tout chef d'équipe

Gagnez du temps et des efforts en utilisant les outils d'IA dans ClickUp. Utilisation ClickUp Brain pour convertir des objectifs généraux en tâches et sous-tâches plus petites, ajouter des descriptions à chaque tâche pour la visibilité de votre équipe, rédiger des mises à jour de projet et générer des comptes rendus automatiquement avec votre manager de projet IA. Vous pouvez également utiliser son AI Writer for Work pour rédiger des e-mails, des notes d'appréciation, des résumés de notes de réunion, et bien plus encore

Connectez les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec ClickUp Brain

Obtenez une visibilité achevée de tous les projets et des dépendances des tâches en un coup d'œil grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, Vue Tableau de ClickUp de ClickUp, etc.

de tous les projets et des dépendances des tâches en un coup d'œil grâce à des fonctionnalités telles que les diagrammes de Gantt, Vue Tableau de ClickUp de ClickUp, etc. Prioriser les tâches pour aider les membres de l'équipe à suivre un objectif commun et à se concentrer sur ce qui est important

les tâches pour aider les membres de l'équipe à suivre un objectif commun et à se concentrer sur ce qui est important Favoriser la responsabilisation et déléguer efficacement avec l'attribution des tâches et la propriété du projet

et déléguer efficacement avec l'attribution des tâches et la propriété du projet Promouvoir la transparence avec des fils de commentaires dans les tâches afin que tout le monde soit sur la même page et que les bloqueurs puissent être identifiés et éliminés

avec des fils de commentaires dans les tâches afin que tout le monde soit sur la même page et que les bloqueurs puissent être identifiés et éliminés Favoriser la transparence avec des commentaires dans les tâches afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que les bloqueurs puissent être identifiés et éliminés Documents ClickUp et ClickUp Chat

avec des commentaires dans les tâches afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde et que les bloqueurs puissent être identifiés et éliminés Documents ClickUp et ClickUp Chat Gestion et suivi de tous les projets dans un espace partagé Tableau de bord ClickUp et suivre la progression quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des Objectifs ClickUp sans avoir à suivre de multiples réunions d'équipe qui pourraient épuiser les membres de votre équipe

ClickUp Docs pour documenter et partager des informations importantes avec l'équipe

Gagnez du temps lorsque vous démarrez un nouveau projet avec ClickUp's modèles de gestion de projet . De l'automatisation des flux de travail, des flux de travail préconstruits, Création d'un diagramme de Gantt à l'heure actuelle, ces modèles font le gros du travail pour vous permettre d'organiser les tâches, les détails du projet et les documents.

Par exemple, les modèles de diagramme de Gantt de ClickUp permettent aux chefs de projet de gagner du temps et d'économiser des efforts, tout en s'assurant qu'aucune étape n'est oubliée.

Le modèle Modèle d'échéancier ClickUp Gantt est l'une de ces solutions avancées. Il permet aux chefs d'équipe de superviser les opérations avec un aperçu quotidien, mensuel et annuel. Il vous aide à simplifier la planification et le suivi des projets en

Créant des tâches avec des barres d'échéancier mises à jour automatiquement

Organisant les tâches en projets

Fournissant une visualisation claire de la progression avec des statuts codés en couleur

Favoriser la réussite de l'équipe grâce à un excellent leadership d'équipe

Le travail d'un chef d'équipe est difficile, mais il est possible d'assurer une excellente direction d'équipe avec les bons outils et les bonnes compétences et une équipe enthousiaste. En développant et en mettant en pratique des compétences telles que la communication, la motivation de l'équipe, la délégation, la positivité et la confiance, vous pouvez passer d'un bon à un excellent chef d'équipe.

Des outils comme ClickUp peuvent vous aider à donner à vos équipes les moyens de travailler ensemble efficacement et d'atteindre les objectifs en tant qu'équipe. N'oubliez pas que votre équipe est votre tribu : assistez-la, écoutez-la et trouvez des solutions avec elle, et non pour elle.

Pour découvrir comment ClickUp peut renforcer vos compétences en matière de leadership d'équipe, inscrivez-vous sur ClickUp gratuitement .

FAQ

Qu'est-ce qu'un chef d'équipe efficace ?

Un chef d'équipe efficace est une personne qui possède des compétences en matière de leadership, telles que la communication, la délégation, la fixation d'objectifs et l'obligation de rendre compte, et qui peut transformer une équipe d'individus en un groupe collaboratif travaillant ensemble pour atteindre des objectifs communs.

Vous assurez l'encadrement d'une équipe en comprenant les points forts et les domaines de développement propres à chaque membre de l'équipe, en apprenant leur style de travail et en les assistant en leur proposant des solutions concrètes tout en gardant à l'esprit les objectifs globaux de l'organisation.

Quelles sont les qualités d'un bon chef d'équipe ?

Les qualités d'un bon chef d'équipe sont nombreuses, mais les plus importantes sont l'intelligence émotionnelle, la fiabilité, la positivité, d'excellentes compétences en communication, la capacité à déléguer et à motiver, et le désir d'apprendre et de s'améliorer en permanence.