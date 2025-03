Goodnotes vs Notability : Quelle est la meilleure application de prise de notes ?

Avez-vous déjà eu une idée brillante que vous deviez noter avant de perdre le fil de votre pensée, mais vous ne trouviez rien à écrire ? Nous vivons tous ces moments, et nous souhaitons une solution rapide et facile pour faire face à cette situation.

Aujourd'hui, nous avons la chance de disposer d'applications numériques de prise de notes qui apportent des solutions instantanées à nos besoins en la matière. Le support de prise de notes a changé au fil des ans, mais les notes écrites restent essentielles à l'existence et à l'évolution de l'homme.

Nous prenons des notes lors de réunions, de cours et d'ateliers, ainsi que pour l'idéation et le brainstorming. Les applications de prise de notes numériques nous aident à garder notre vie professionnelle et personnelle sur les rails et à nous rendre plus productifs grâce à des applications efficaces des stratégies de prise de notes efficaces .

Cependant, toutes les applications de notes numériques n'ont pas la même profondeur ou la même variété d'outils pour améliorer votre expérience.

Goodnotes et Notability sont les principaux prétendants parmi les applications de prise de notes sur le marché. Avec leurs fonctionnalités impressionnantes, leur interface utilisateur propre et intuitive, et leur excellente gestion des documents, il est difficile de désigner un vainqueur dans l'affrontement entre Goodnotes et Notability.

Mais nous allons essayer.

Nous explorons la valeur fonctionnelle de Goodnotes et de Notability et passons en revue leurs fonctionnalités, leurs mises à jour et leurs prix pour vous aider à faire le meilleur choix. Continuez à lire jusqu'à la fin pour découvrir un outil de prise de notes complet qui répondra à tous vos besoins.

Qu'est-ce que Goodnotes ?

via GoodNotes Goodnotes est un service de application de prise de notes qui allie le charme de l'écriture à l'ancienne à la commodité d'une plateforme numérique.

L'interface utilisateur intuitive de Goodnotes permet aux utilisateurs d'annoter, de surligner, d'esquisser et même d'enregistrer de l'audio avec des outils de crayon pour aider les utilisateurs à créer des notes numériques détaillées, contextuelles et bien organisées.

Grâce à la technologie de résolution optique des caractères (OCR), Goodnotes facilite la capture des notes manuscrites et leur conversion en texte.

Il s'agit là d'une véritable bouée de sauvetage pour les preneurs de notes modernes dont les notes manuscrites hâtives sont difficiles à déchiffrer.

En prime, les révisions s'adaptent à votre style d'écriture.

Toutes ces fonctionnalités impressionnantes de prise de notes seraient superflues si vous deviez encore trouver des termes et des phrases manuellement, n'est-ce pas ? La barre de recherche robuste de Goodnotes, qui assiste l'écriture manuscrite, la dactylographie, les croquis et les phrases, gère cette redondance.

Fonctionnalités de Goodnotes

Personnalisation

Fonctionnalités personnalisées avancées : dossiers, thèmes personnalisés, Modèles de bonnes notes les outils de stylo et les outils de surlignage prédéfinis peuvent être personnalisés en fonction des couleurs, du style et de la disposition.

Outil Éléments

L'outil le plus remarquable de l'application Goodnotes est l'outil Éléments. Tout ce que vous dessinez ou écrivez dans vos notes peut être enregistré en tant qu'élément. Une fois que vous avez ajouté l'élément à une collection dans l'outil Éléments, vous pouvez le réutiliser dans différentes notes.

Outils d'organisation

Créez des dossiers et des sous-dossiers illimités. Cette structure de dossiers imbriqués offre une organisation complète et une navigation plus aisée en fonction des préférences hiérarchiques. La barre latérale de navigation permet d'accéder rapidement aux favoris, aux pages de notes placées en signet et aux documents partagés.

Paramètre d'étude

Une fonctionnalité héritée, telle que les flashcards ou les paramètres d'étude avec répétition espacée et rappel actif, est excellente pour les étudiants et les universitaires. Choisissez entre des notes dactylographiées, des images ou des notes manuscrites pour une mémorisation optimale.

Place de marché

Goodnotes propose des éléments de papeterie numérique tels que des planificateurs, des modèles de pages personnalisés, des autocollants et des couvertures de cahier modifiables. Certains peuvent être téléchargés sur le forfait payant, tandis que d'autres ne sont accessibles qu'avec des abonnements payants à l'Apple App Store.

via Place de marché Goodnotes

Détection des erreurs

Goodnotes reconnaît les expressions, les éléments et les règles mathématiques, tels que les symboles, les éléments chimiques et la notation mathématique, grâce à la reconnaissance optique de caractères OCR. Il détecte les erreurs dans les équations mathématiques dactylographiées ou manuscrites et les corrige automatiquement.

Assistance à l'écriture par l'IA

Goodnote's Outil IA pour la prise de notes assiste et améliore le flux de travail de votre contenu en vérifiant les erreurs d'orthographe, en suggérant des mots, en proposant des invites, et en corrigeant les fautes de frappe. Cette fonctionnalité travaille également avec les notes manuscrites.

Gestes du stylo

Tirez parti des gestes intuitifs du stylo et des outils lasso pour vous aider à écrire sans interruption ni tracas. Vous avez fait une erreur en écrivant ? Inutile de chercher la gomme. Tracez simplement un cercle autour de ce que vous souhaitez sélectionner ; l'outil lasso est aussi simple que cela.

Prix de Goodnotes

Forfait Free

Forfait annuel (iOS) : $9.99

: $9.99 Plan annuel (Windows/Android) : $6.99

: $6.99 Achat unique : $29.99

Qu'est-ce que Notability ?

via Notabilité Notability est une toile numérique pour toutes vos notes, vos croquis et vos fichiers. La dernière refonte offre un mélange puissant d'outils distinctifs et un processus de création de notes rationalisé.

Notability est votre deuxième application cérébrale si vous préférez utiliser un Apple Pencil pour dessiner, annoter des documents et prendre des notes.

Caractéristiques de Notability

Transcriptions audio

Auparavant, vous pouviez simplement enregistrer de l'audio et le synchroniser avec des notes manuscrites. Avec la dernière mise à jour de Notability, vous avez accès à des transcriptions audio, y compris le texte horodaté des enregistrements audio.

Affichage des documents

Un affichage côte à côte des documents facilite la comparaison ou le travail simultané sur plusieurs documents.

Reprise de notes

Les notes manuscrites et les enregistrements audio sont automatiquement synchronisés avec Notes replay. En cliquant sur un mot ou une image, on passe automatiquement à l'enregistrement audio associé pendant la lecture.

Galerie Notability

Télécharger la page ou le modèle de note de réunion ou publiez le vôtre et connectez-vous à la communauté Notability.

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Notabilité

Outils d'écriture

Transformez vos pensées en mots ou en dessins à l'aide des stylos à plume, à points et à tirets. Choisissez parmi 64 couleurs personnalisées pour agrémenter vos notes. Marquez les points clés à l'aide d'un surligneur, ce qui vous permet d'y revenir facilement à l'avenir. L'outil lasso vous permet de modifier le style de contenu, de redimensionner les notes et de les classer par catégories.

Prix de Notability

Formule Free : 1 000 euros

: 1 000 euros Premium forfait : 14,99 $/an (varie selon la région)

Goodnotes vs Notability : Comparaison des fonctionnalités

Outils de rédaction et de modification en cours

L'outil stylo peut faire pencher la balance en faveur de Notability pour certains, mais l'outil Élément de Goodnotes a massivement rationalisé notre expérience de prise de notes.

Vous ne pouvez peut-être pas effacer les choses facilement dans Goodnotes, mais l'application compense avec la technologie OCR pour convertir les notes manuscrites en texte. L'outil IA de Goodnotes résume les notes, clarifie les notes approximatives et achève les phrases.

Avec Notability, vous pouvez mettre en évidence les points importants, utiliser l'outil lasso pour effacer facilement du texte et modifier la taille de votre texte.

Ainsi, si Notability remporte le trophée des outils d'en cours, Goodnotes a un avantage avec ses capacités de rédaction IA.

Prix

Le forfait Free offre une taille d'importation de fichiers de 5 Mo et 3 carnets de notes. Cependant, l'accès aux fonctionnalités de frappe IA et de prise de notes est disponible sur les forfaits payants.

Notability propose une version gratuite qui donne accès à son outil stylo avec un curseur pour l'épaisseur du trait, mais il ne permet pas d'ajuster la sensibilité dans le forfait gratuit.

Cependant, avec un abonnement à Notability Plus, vous pouvez afficher les pages de notes partagées, récentes et signet, ainsi que les notes et sections non classées.

Notability Plus offre des options de modèles supplémentaires et une galerie complète avec des tailles de pages personnalisées. Le prix du forfait payant varie selon les régions.

Si vous recherchez une application de prise de notes économique, Goodnotes est un bon choix.

Outil de recherche

Rechercher des notes sans barre de recherche revient à trier une botte de foin pour trouver une aiguille. C'est l'un des points sur lesquels Goodnotes est le meilleur Alternative à la notabilité .

La barre de recherche est accessible dans la version gratuite et les abonnements payants de Goodnotes, alors que dans Notability, elle n'est disponible que si vous avez un abonnement.

Afficher les documents

Notability permet aux utilisateurs d'afficher des documents simultanément via une vue en écran partagé sur un iPad par rapport à la vue par onglets dans Goodnotes.

Bien qu'il s'agisse d'une question de préférence, le fait d'afficher plusieurs documents à partir d'une seule interface réduit les allers-retours inhérents à l'affichage par onglets.

Partage

Cette fonctionnalité est difficile à évaluer dans le cadre du débat entre Goodnotes et Notability.

D'une part, Notability permet aux utilisateurs de créer des liens d'accès public, et toute personne ayant accès à ces liens peut afficher les notes partagées. D'autre part, il est possible de crypter des données confidentielles en créant des notes protégées par un mot de passe, de sorte que seules les personnes ayant accès au document puissent les afficher.

À$$a, Notability ne fait pas d'assistance à la collaboration, ce qui en fait un outil de travail inadapté application de prise de notes pour Mac pour les grandes équipes qui nécessitent une collaboration interdépartementale.

D'autre part, Goodnotes permet aux utilisateurs de partager des notes et d'importer des documents, mais uniquement au sein de Goodnotes. Les utilisateurs peuvent partager des liens pour collaborer, modifier et synchroniser les affichages avec les collaborateurs pour faciliter la collaboration en temps réel.

Cependant, bien que restrictive, la fonctionnalité de collaboration en temps réel de Goodnotes ajoute de la valeur aux sessions de brainstorming des employés et aux projets collaboratifs.

Le choix entre Goodnotes et Notability dépend en grande partie de vos préférences et de l'accès libre aux fonctionnalités essentielles qui stimulent votre productivité.

Par instance, la plateforme gratuite de Notability ne faisant pas usage de la fonction de barre de recherche, la recherche d'informations devient extrêmement difficile. C'est comme si vous deviez parcourir des milliers de livres pour trouver l'information exacte : c'est difficile et cela prend du temps.

De même, l'interface utilisateur de Goodnotes, avec son affichage sous forme d'onglets et ses pratiques de partage restreintes, nécessite une saisie manuelle dans un système essentiellement automatisé.

Goodnotes Vs. Notability sur Reddit

Outre notre avis sur la question " Quel est le meilleur choix entre Goodnotes et Notability ? ", nous voulions connaître l'opinion des gens. Nous avons parcouru Reddit pour voir si nous pouvions trouver une application de prise de notes star appréciée du public entre Goodnotes et Notability.

Lorsque vous recherchez ' Goodnotes vs. Notability ' sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Goodnotes possède une meilleure interface utilisateur, un meilleur système de gestion des fichiers et des fonctionnalités avancées :

goodNotes a une meilleure gestion des fichiers. L'interface utilisateur est agréable en mode sombre et la fonctionnalité des paramètres d'étude. Les paramètres d'étude ont rendu Goodnotes bien meilleur (même si Goodnotes est très buggé, il reste bon). Le plus beau, c'est que la conversion des équations mathématiques sera bientôt disponible !

D'autres utilisateurs de Reddit notent que Notability offre un meilleur choix si vous recherchez un lasso rectangulaire :

'Lorsque je travaille sur les devoirs en PDF que nous recevons de nos professeurs, je fais de nombreuses captures d'écran des tâches et je les place sur les pages où elles doivent être travaillées. GoodNotes, pour des raisons que je ne saurais expliquer, ne dispose pas d'un lasso rectangulaire, je m'en tiens donc à Notability, qui dispose de la fonctionnalité standard des fonctionnalités standard.'

Certains utilisateurs restent sur leur faim, essayant d'obtenir le meilleur des deux mondes :

"Cela fait des mois que je passe de l'un à l'autre... J'ai l'impression de vouloir l'interface utilisateur de Goodnotes avec les fonctionnalités de Notability comme les lignes pointillées, les boutons de duplication, l'alignement sur la grille, etc. et l'efficacité de la batterie."

Cependant, nous pensons que Notability remporte la bataille.

La disposition, les options d'enregistrement et la facilité d'utilisation en font un meilleur choix que Goodnotes.

Toutefois, si vous connaissez les inconvénients de Notability, nous avons une meilleure solution pour vous, ClickUp.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Goodnotes vs. Notability

Goodnotes et Notability nécessitent tous deux de télécharger des modèles personnalisés à partir des options de modèles gratuites ou payantes. Vous recherchez le modèle parfait et le personnalisez en fonction de votre style préféré ou des directives de votre marque, puis vous tombez sur des silos de données créés en raison de fonctionnalités inadéquates telles que l'absence de collaboration.

La recherche se poursuit. Jusqu'à aujourd'hui.

ClickUp est une plateforme numérique de productivité tout-en-un qui rend le travail plus collaboratif et offre une gestion holistique des documents. Elle vous donne accès à des fonctionnalités d'IA, de prise de notes et de gestion de projet telles que les suivantes modèles de notes de réunion , Outils d'IA pour les notes de réunion clickUp Docs pour la collaboration et ClickUp Bloc-notes à partir d'un seul tableau de bord, ce qui lui confère un avantage sur Goodnotes et Notability.

Découvrons comment ClickUp peut améliorer la productivité sans apport manuel supplémentaire.

ClickUp Docs

Utiliser Documents ClickUp clickUp Docs offre des fonctionnalités avancées pour créer des documents et des wikis spécifiques à une marque ou à un utilisateur. Avec des pages imbriquées et des options de style disparates, votre créativité est sans limite.

Organisez votre travail ou votre projet de passion au sein de pages imbriquées et de documents ClickUp qui se connectent à un projet global.

Utilisez les riches fonctionnalités de mise en forme de ClickUp Docs pour ajouter des images de couverture, expérimenter différentes polices et modifier votre CV pour lui donner un aspect poli et professionnel

Restez organisé tout au long du cycle de vie du projet grâce aux notes de projet - créez les vôtres ou choisissez parmi des modèles prédéfinis tels que le Modèle de note de projet ClickUp pour économiser du temps et des efforts.

Modèle de note de projet ClickUp

Faites participer plusieurs parties prenantes clés et facilitez la modification en cours en temps réel avec les membres de l'équipe concernés, grâce à l'étiquette des commentaires et à l'attribution d'éléments d'action.

Vous pouvez également convertir un contenu Teams préexistant en tâches exploitables et déléguer des sections spécifiques à l'équipe concernée ou à des parties prenantes individuelles.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un flux de travail centralisé qui connecte votre calendrier personnel et professionnel, lie les documents aux tâches liées et attribue des statuts aux tâches, le tout au sein de l'éditeur.

De plus, vous pouvez choisir qui peut afficher et modifier les contrôles de vos liens partageables. Vous pouvez gérer les permissions pour l'accès de l'équipe, des invités ou du public.

ClickUp Brain

Imaginez avoir un coéquipier qui peut répondre à toutes vos questions sur les tâches et les personnes de votre équipe, importer des documents, automatiser des tâches et générer des rapports à la volée.

C'est la magie de ClickUp Brain -ClickUp Brain aide les équipes à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement, en éliminant les tâches manuelles répétitives, en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page et en rationalisant les flux de travail.

Prenez en charge les tâches répétitives et banales tout en vous concentrant sur les choses importantes avec ClickUp Brain

Si vous utilisez ClickUp Brain en tant que générateur de notes de réunion le générateur de notes de réunion vous permet d'ajouter les éléments clés de l'agenda, les actions à entreprendre et les participants. Ensuite, grâce au traitement du langage naturel, il analyse la discussion, identifie les points critiques et génère des notes de réunion complètes pour s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet et que tout le monde est aligné sur les livraisons et les discussions.

Pour un usage personnel, ClickUp Brain améliore la qualité de votre écriture, rend vos notes concises et vous aide à traduire votre contenu en français, japonais, espagnol, etc.

ClickUp Bloc-notes

Si vous fonctionnez avec des checklists tout au long de votre journée, ClickUp Bloc-notes est idéal pour documenter tout ce qui se passe dans votre vie personnelle et professionnelle. ClickUp Bloc-notes vit là où vous vivez.

Créez autant de notes que vous le souhaitez sur le bloc-notes ClickUp pour ne pas perdre de vue vos tâches

Utilisez un bloc-notes pour noter la checklist de la journée et les notes de réunion ou créez des entrées pour mettre à jour les statuts des tâches. Créez des listes d'actions dans votre application de journal numérique en fonction des priorités ou des échéances pour vous aider à hiérarchiser et à avancer efficacement dans la journée.

Ajoutez des rappels et des éléments d'action : Rédigez vos idées via l'application mobile ClickUp.

Une mise en forme riche permet d'ajouter des couleurs, des en-têtes, des bannières et des puces pour rendre l'organisation des notes interactive et amusante.

en prime, vous bénéficiez de toutes ces fonctionnalités gratuitement et pour toujours

ClickUp Pricing

Free Forever

Unlimited: 5$/membre par mois

5$/membre par mois Business: 12$/membre par mois

12$/membre par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

ClickUp : Le champion de l'environnement de travail numérique tout-en-un

Votre recherche de la meilleure application de prise de notes entre Goodnotes et Notability s'achève ici avec une excellente alternative : ClickUp.

Avec ClickUp, vous bénéficiez d'un partenaire évolutif qui vous prépare à une réussite plus rapide, car ClickUp va au-delà d'une application de prise de notes et constitue un hub central pour tout votre travail. S'inscrire gratuitement à ClickUp pour profiter de ses puissantes fonctionnalités de prise de notes.