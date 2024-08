résumé du livre "Make Your Bed" : Revue et points clés à retenir

Avant de lire le livre, l'acte de faire son lit peut ne pas sembler être une tâche épanouissante qui évoque un sentiment d'accomplissement lorsqu'elle est achevée. Il s'agit au mieux d'une corvée banale.

Pourtant, l'amiral William Mc Raven, dans son livre Make Your Bed : Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World, affirme le contraire. Il présente cette tâche comme une métaphore profonde pour gérer les moments les plus difficiles de la vie. Il explique comment de petites actions délibérées peuvent ouvrir la voie à une vie de discipline, de résilience et d'épanouissement.

le livre $$$a emmène les lecteurs dans un voyage d'amélioration de soi, les aidant à percer les secrets de la conquête de l'adversité.

Dans ce résumé du livre Make Your Bed, nous sélectionnons les pépites d'apprentissages vitaux parmi le trésor de leçons de vie issues des programmes d'entraînement militaire les plus difficiles au monde - l'entraînement des SEAL.

Make Your Bed : Le livre en un coup d'œil

Le livre Make Your Bed est né d'un profond discours prononcé par l'amiral William H. McRaven lors de la cérémonie de remise des diplômes. S'adressant aux diplômés de l'université du Texas, à Austin, ce vétéran de la marine a partagé son expérience de l'entraînement des SEAL et la manière dont il contribue à la formation du caractère. Il s'agit d'un guide inspirant qui met l'accent sur les valeurs de la réussite, de la résilience et de la persévérance face aux défis de la vie.

Avant de plonger dans les profondeurs du résumé de Make Your Bed, voici un rapide aperçu du livre :

L'auteur : Amiral William H. McRaven

: Amiral William H. McRaven Nombre de pages : 144 pages

: 144 pages Évaluation de Goodreads : 4.0/5.0

: 4.0/5.0 Année de publication : 4 avril 2017 (première modification en cours)

: 4 avril 2017 (première modification en cours) Éditeur : Grand Central Publishing

: Grand Central Publishing Temps de lecture estimé : 2.5 heures

: 2.5 heures Longueur d'écoute : 2 heures

Les leçons essentielles du livre Make Your Bed de William H. McRaven

Dans Make Your Bed, l'amiral William McRaven s'inspire de son expérience lors de l'entraînement des Navy SEAL pour partager de précieuses leçons de vie.

Voici 10 leçons tirées du livre qui transformeront votre vie personnelle et professionnelle objectifs professionnels :

1. Commencez la journée en faisant votre lit

McRaven commence par raconter comment ses instructeurs, qui étaient des vétérans des combats SEAL, inspectaient les lits dès le matin. Un lit bien fait avait des coins carrés, des couvertures bien serrées, un oreiller centré positionné juste sous la tête de lit, et une couverture supplémentaire pliée proprement à la base du support.

Les habitude quotidienne n'était pas un défi pour ceux qui étaient prêts à suivre une formation de base éprouvante de six mois pour devenir des Navy SEALs. Cependant, elle a eu un impact durable sur leur psychisme.

Faire le lit donne un ton positif à leur journée. C'est un signe de discipline et un sentiment de fierté : vous achevez une tâche dès le début de la journée ! Le sentiment d'accomplissement de bonne heure vous motivera à conquérir les tâches suivantes jusqu'à ce que la journée soit terminée.

Même les mauvais jours où vous ne ressentez pas l'effet d'entraînement de la productivité, vous pouvez toujours revenir au lit fait et vous consoler en pensant que demain sera meilleur.

Il met en évidence le fait que, parfois, le simple fait de faire correctement son lit peut être le fondement de l'excellence et d'une attitude positive. La validation de petites tâches avec précision et constance permet de cultiver des habitudes qui influencent des aspects plus importants de notre vie.

2. Trouvez quelqu'un pour vous aider à pagayer

McRaven met ensuite l'accent sur l'importance du travail d'équipe.

Il raconte comment les élèves des Navy SEAL ont été divisés en équipages de sept personnes pour pagayer sur un petit bateau en caoutchouc sur des kilomètres le long de la côte ouest. Six étudiants, trois de chaque côté, étaient responsables de la pagaie, tandis qu'un autre prenait les commandes en tant que barreur.

Naviguer sur la côte de l'océan Pacifique n'était pas une mince affaire, contrairement à faire son lit, avec les vagues hivernales qui atteignaient une hauteur de 8 à 10 pieds. Tout le monde devait travailler ensemble. Ceux qui pagaient devaient fournir un effort égal pour maintenir le bateau en équilibre et le faire avancer. De même, le barreur (la personne en charge du bateau) devait synchroniser chaque coup de pagaie et naviguer de manière experte sur la mer.

L'idée qu'il faut trouver quelqu'un pour vous aider à pagayer témoigne d'une expérience humaine universelle : la réussite est rarement une entreprise solitaire. Ceux qui cherchent à changer le monde doivent s'appuyer sur des relations solides et un réseau d'assistance pour rendre le voyage plus facile.

Le travail en équipe nécessite la confiance, la communication et l'appui mutuel pour surmonter les difficultés personnelles et professionnelles. Demander de l'aide dans ces moments-là augmentera les chances de triomphe et allégera le fardeau du voyage.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modification en cours collaborative dans ClickUp Docs /$$img/

Paddle avec votre équipe à l'aide de ClickUp

Alors, faites-vous autant d'amis que possible et aidez-les comme ils vous aident. Après tout, l'union fait la force.

3. Mesurez une personne à la taille de son cœur

Dans le prolongement de l'anecdote ci-dessus, l'amiral William McRaven raconte comment la classe de 150 élèves s'est réduite à 42 en quelques semaines d'entraînement pour les Navy SEAL. Comme il ne restait plus que sept équipages de bateaux, tout le monde voulait faire partie de l'équipage des grands costauds.

Cependant, c'est une bande d'inadaptés, appelée l'équipage des munchkins, qui s'est révélée la plus performante.

L'équipage des munchkins était composé d'un Amérindien, d'un Afro-Américain, d'un Polonais, d'un Grec-Américain, d'un Italien-Américain et de deux enfants du Midwest, tous d'une taille inférieure ou égale à 5 pieds 5 pouces. Cependant, ils surpassent toutes les autres équipes en pagayage, en natation et en course à pied.

Cet entraînement des Navy SEAL a été une leçon d'humilité pour les grands qui se moquaient des petites palmes enfilées par les petits, pour mieux les manger ensuite. McRaven s'est rendu compte qu'aucun aspect extérieur, paramètre social ou indicateur superficiel ne peut évaluer le courage, l'endurance et la volonté d'une personne.

La réussite dépend d'une grande audace, et les munchkins ont prouvé que seule la taille de leur cœur compte, car elle éclipse considérablement la taille de leurs palmes.

4. Dépassez votre condition de sugar cookie et continuez à aller de l'avant

Au cours de l'entraînement des Navy SEAL, les instructeurs ont ensuite procédé à une inspection hebdomadaire des uniformes. L'évaluation était méticuleuse et rigoureuse, avec des normes très élevées.

Les élèves devaient avoir un chapeau parfaitement amidonné, un uniforme impeccablement repassé et une boucle de ceinture brillante et sans bavure pour réussir cette inspection. Les élèves donnaient le meilleur d'eux-mêmes, mais les instructeurs découvraient quelque chose d'anormal malgré leur travail acharné.

C'est le début de la punition.

Les élèves ont ensuite dû braver la zone de surf, entièrement vêtus. Une fois mouillés de la tête aux pieds, ils devaient se rouler sur la plage jusqu'à ce qu'ils soient couverts de sable. C'est ce qu'ils ont appelé le sugar cookie. Les sugar cookies devaient rester dans cet état tout au long de la journée : froids, mouillés et couverts de sable.

Bien sûr, cela a découragé plusieurs élèves qui sont devenus des biscuits en sucre malgré leurs efforts. Ils ne comprenaient pas que le système avait été créé pour que tout le monde devienne un sugar cookie. La leçon à retenir est que l'échec fait partie de la vie et qu'il faut apprendre à encaisser les coups. L'objet est de ne pas s'apitoyer sur son sort et de continuer à aller de l'avant.

5. N'ayez pas peur des cirques

Poursuivant sur le thème de l'acceptation de l'échec comme résultat possible d'une entreprise, McRaven évoque la liste des cirques.

L'entraînement des Navy SEAL est physiquement et mentalement éprouvant. Les élèves doivent participer à des activités telles que de longues courses, des parcours d'obstacles, de longues séances de natation, des heures de gymnastique suédoise, etc.

Chaque activité est soumise à des normes précises qui doivent être respectées dans un délai imparti. À défaut de le faire, l'élève était placé sur la liste du cirque. La liste était affichée à la fin de la journée, et les personnes présélectionnées devaient effectuer deux heures supplémentaires de gymnastique suédoise.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Navy-SEALS-training.png Navy SEALs special ops faisant du CrossFit /$$img/

Finir au cirque signifiait deux choses :

Votre performance n'a pas été à la hauteur de la journée

Vous serez plus fatigué le jour suivant, ce qui pourrait potentiellement diminuer votre performance - suffisamment pour vous faire figurer sur la liste du cirque du lendemain

Personne ne voulait figurer sur la liste du cirque, mais il y avait quelques noms récurrents. Les deux heures supplémentaires de gymnastique suédoise les ont renforcés encore davantage. La douleur a forgé la force et la résistance.

M. McRaven est convaincu que la vie est pleine de cirques et que l'échec est douloureux. Cependant, les échecs nous enseignent la résilience et la persévérance, ce qui nous rend plus forts et nous rapproche un peu plus de la réussite.

6. Glissez sur l'obstacle la tête la première

Les élèves devaient effectuer une course d'obstacles au moins deux fois par semaine pendant l'entraînement des Navy SEAL.

La course d'obstacles comportait 25 fonctionnalités, telles qu'un mur de 3 mètres, un filet de cargaison de 3 mètres, un parcours de barbelés et bien d'autres encore. Cependant, le plus intimidant de tous était le "Slide for Life" (toboggan pour la vie).

Il se compose d'une tour à trois niveaux de 30 pieds à une extrémité et d'une tour à un seul niveau à l'autre, entre lesquelles se trouve une corde de 200 pieds de long. Les stagiaires devaient escalader la plus grande tour, attraper la corde et atteindre l'autre extrémité. Ils suspendaient leur corps sous la corde et la traversaient en tirant sur le poids de leur corps, main après main.

Jusqu'au jour où un stagiaire courageux est monté au sommet de la corde et s'est lancé tête la première dans la descente. Cette approche apparemment insensée et risquée lui a permis de battre le record de l'obstacle !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Slide-for-Life-course.png course d'obstacles "Slide for Life /$$img/

Si l'on fait abstraction des paramètres ou de la logistique de l'approche, il devient évident que le fait de s'attaquer directement et avec assurance aux défis est plus efficace pour diagrammer la voie de la réussite.

Plutôt que de laisser la peur et l'incertitude nuire à notre jugement, nous devons visualiser les défis comme des occasions de grandir et d'apprendre. En affrontant ces défis de front, on cultive la résilience et le cran, ce qui nous prépare à tout ce que la vie nous réserve.

7. Ne reculez pas devant les requins

Pendant la phase de guerre terrestre de la formation de base des SEAL, les élèves sont transportés par avion jusqu'à l'île de San Clemente, au large de San Diego. Les eaux de cette île sont des zones de reproduction pour les grands requins blancs.

Pour réussir la formation SEAL, les élèves doivent achever de longues séances de natation, parfois même dans l'obscurité totale de la nuit. Avant de partir pour ce voyage, les instructeurs informent les élèves sur les différentes espèces de requins qui peuplent les eaux.

Ils commencent par assurer aux élèves qu'aucun requin n'a jamais mangé personne. Ensuite, ils partagent avec eux quelques techniques de survie, comme se tenir debout si un requin commence à tourner autour de votre position.

Les instructeurs conseillent aux élèves de ne pas s'éloigner en nageant ou en faisant semblant d'avoir peur, car les requins sentent la peur. Enfin, si un requin attaque, les élèves apprennent à lui donner un coup de poing sur le museau de toutes leurs forces. Cela l'amènera à se retourner et à s'éloigner à la nage.

Forts de ces connaissances, les élèves traversent les eaux infestées de requins et achèvent leurs tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Navy-SEAL-swimming.png Un Navy SEAL dans des eaux infestées de requins /$$img/

McRaven enseigne ainsi les leçons de courage et de fermeté. Vous rencontrerez plusieurs requins dans votre vie, c'est inévitable. L'objectif est de rester calme face à ces formidables défis.

8. Donnez le meilleur de vous-même dans les moments les plus sombres

Dans la partie suivante de "Make Your Bed", McRaven explique comment les Navy SEALs effectuent des attaques sous-marines. Une paire de plongeurs SEAL est déposée à l'extérieur du port ennemi. Ces plongeurs n'ont qu'une boussole et une jauge DEF pour les guider vers la cible alors qu'ils nagent à deux miles sous l'eau.

Pendant une grande partie de cette nage, ils bénéficient du clair de lune, de la lumière ambiante et des réverbères environnants pour éclairer leur chemin. De plus, ils sont rassurés de savoir qu'ils nagent en eaux libres.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Navy-SEALS-underwater-training.png Un plongeur SEAL sous l'eau /$$img/

Cependant, à mesure qu'ils se rapprochent du navire cible, celui-ci bloque la lumière. L'objet de l'exercice étant de trouver la quille du navire, les plongeurs doivent se rendre dans les parties les plus profondes.

L'un des moments les plus angoissants de la mission consiste à se frayer un chemin jusqu'à la partie la plus sombre du navire, dépourvue de lumière et submergée par les bruits forts de la machinerie du navire. L'effet peut être mentalement perturbant au point de mettre en péril la mission.

Mais dans ces moments les plus sombres, les Navy SEALs doivent se souvenir de ce qui suit rester concentrés et sereins. En sortant de ces moments sombres, ils se souviennent de leurs prouesses physiques, de leurs compétences tactiques et de leur force intérieure et en sortent vainqueurs.

Cette leçon poignante met en lumière la façon dont les moments sombres éclairent notre véritable caractère. En vous efforçant de donner le meilleur de vous-même, même dans les moments difficiles, vous cultiverez la persévérance qui vous permettra de prospérer dans l'adversité.

9. Commencez à chanter quand vous êtes dans la boue jusqu'au cou

La neuvième semaine de l'entraînement des SEAL est connue sous le nom de "Hell Week". Ce test d'endurance de sept jours n'implique ni sommeil ni repos et un harcèlement physique et mental constant.

Le mercredi de la semaine d'enfer, les élèves sont emmenés dans une zone marécageuse appelée "mudflats". Ils doivent y passer 15 heures à lutter contre les vents violents, le froid glacial et les pressions exercées par les instructeurs pour qu'ils abandonnent l'entraînement des SEAL.

Lors de la Semaine de l'enfer de McRaven, sa classe a dû creuser profondément dans la boue froide et s'asseoir dans ces paramètres alors que le soleil commençait à se coucher, en guise de punition pour une infraction. La boue s'est refermée sur tous les élèves, dont seule la tête dépassait du sol.

Les instructeurs ont dit à la classe qu'ils laisseraient tout le monde sortir de la boue si cinq hommes abandonnaient. Il leur restait environ huit heures d'entraînement et le froid de la nuit à supporter. Naturellement, plusieurs stagiaires semblaient sur le point d'abandonner.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Navy-BUDS-training.png Entraînement de base des SEAL de la marine américaine à la démolition sous-marine (BUD/S) /$$img/

Jusqu'à ce qu'une voix forte entonne une chanson. Le chant était désaccordé mais enthousiaste, et d'autres se sont mis à chanter. D'une manière ou d'une autre, cette simple rébellion a fait oublier tous les malaises et a donné aux gens l'espoir d'endurer les vasières.

McRaven nous rappelle que nous nous retrouverons un jour dans la boue jusqu'au cou. Cependant, la réussite dépend de l'espoir que l'on donne aux gens. Ceux qui osent grandement allument l'espoir et possèdent le pouvoir de changer le monde.

10. Ne sonnez jamais, jamais la cloche

La dernière leçon de Make Your Bed est de ne jamais sonner la cloche.

Dans le campus d'entraînement des SEALs, une cloche en laiton est suspendue au centre de l'enceinte. La cloche est visible par tous les élèves. C'est la clé qui leur permet de quitter la formation et de retrouver une vie où ils n'ont plus à suivre le code de la literie, à devenir des biscuits en sucre, à nager avec les requins ou à s'enfoncer dans la boue jusqu'au cou. Sonner la cloche vous permet de sortir.

Citations populaires tirées de Make Your Bed : Little Things That Can Change Your Life...And Maybe the World (Faites votre lit : de petites choses qui peuvent changer votre vie...et peut-être le monde)

Voici quelques citations populaires tirées du livre Faites votre lit :

_Je sais que tout ce que j'ai accompli dans ma vie est le résultat d'autres personnes qui m'ont aidé en cours de route

Les gens ordinaires et les grands hommes et femmes se définissent tous par la façon dont ils gèrent les injustices de la vie : Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai et Moki Martin. Parfois, peu importe à quel point vous essayez, peu importe à quel point vous êtes bon, vous finissez toujours comme un biscuit au sucre. Ne vous plaignez pas. N'accusez pas votre malchance. Tenez bon, regardez vers l'avenir et continuez à avancer !

Les gens ordinaires et les grands hommes et femmes se définissent tous par la façon dont ils gèrent les injustices de la vie : Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai et Moki Martin. Parfois, peu importe à quel point vous essayez, peu importe à quel point vous êtes bon, vous finissez toujours comme un biscuit au sucre. Ne vous plaignez pas. N'accusez pas votre malchance. Tenez bon, regardez vers l'avenir et continuez à avancer !

L'espoir est la force la plus puissante de l'univers

Faire correctement mon lit n'allait pas être une occasion de me féliciter. On l'attendait de moi. C'était ma première tâche de la journée et il était important de bien la faire. Cela démontrait ma discipline. Cela montrait mon attention aux détails et, à la fin de la journée, cela me rappellerait que j'avais fait quelque chose de bien, quelque chose dont je pouvais être fier, même si la tâche était minime

L'abandon ne rend jamais rien plus facile.

Débutez la journée avec une tâche achevée

