10 Alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing en 2025

Les spécialistes du marketing utilisent Customer.io pour créer des campagnes de messagerie automatisées basées sur des données en temps réel. Les campagnes ciblent les clients sur différents canaux de messagerie au moment où ils sont le plus susceptibles de répondre.
Customer.io est une plateforme puissante et intuitive qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde.
Certains trouvent le tableau de bord difficile, d'autres se plaignent du manque d'intégrations, tandis que d'autres encore estiment que les analyses auraient pu être meilleures.
Nous sommes donc allés plus loin dans nos recherches et avons trouvé les meilleures alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing.
En prime, nous discutons également d'une plateforme qui résout les problèmes de vos flux de travail quotidiens et vous aligne sur le scénario marketing global.
Alors, plongeons dans le vif du sujet !
Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Customer.io ?
Voici quelques fonctionnalités clés qui distinguent une excellente plateforme d'engagement client d'une plateforme ordinaire :
- Interface conviviale: Choisissez un outil doté d'une interface intuitive, facile à parcourir pour les utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques
- Capacités d'intégration: Assurez-vous que l'outil s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, telle qu'un CRM ou un logiciel de gestion de projet
- Fonctionnalités d'automatisation: Recherchez des fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris la maturation des prospects, les campagnes de goutte-à-goutte et l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus de marketing
- Évolutivité : $$$a Sélectionnez un outil capable d'évoluer avec votre entreprise, de s'adapter à une complexité croissante et à des listes de contacts plus importantes
- Analyses et rapports: Privilégiez les outils offrant des analyses complètes pour mesurer les performances des campagnes, suivre les indicateurs clés de performance et fournir des informations pour les futures campagnes de marketing
- Assistance omnicanale: Assurez-vous que l'outil prend en charge différents canaux de marketing, tels que l'e-mail, les médias sociaux et les SMS, afin d'accroître votre portée
- Tests A/B: Recherchez des fonctionnalités de tests A/B pour expérimenter différents éléments dans vos campagnes et les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats
- Assistance client et formation: Évaluez le niveau d'assistance client et les ressources de formation disponibles pour vous assurer que votre équipe peut utiliser la plateforme de manière efficace
Les 10 meilleures alternatives de Customer.io à utiliser en 2024
Voici les meilleures alternatives de Customer.io qui ont été retenues dans notre liste de 2024 :
1. Klaviyo
via Klaviyo Klaviyo est un logiciel d'automatisation marketing intelligent qui analyse le comportement des clients, leur envoie des messages automatisés au bon moment et booste la discussion.
La plateforme gère toutes les données des clients sous un même toit. Ces données permettent d'automatiser les flux de travail sur des canaux tels que les e-mails, les SMS et les notifications push mobiles.
Qu'il s'agisse d'envoyer des messages de bienvenue, de remédier à l'abandon de panier ou de booster les équipes commerciales grâce aux ventes croisées, Klaviyo simplifie la conception de campagnes hyperpersonnalisées, quelle que soit leur échelle.
Les meilleures fonctionnalités de Klaviyo
- Créez des profils clients complets avec des données passées et des analyses prédictives grâce à l'IA de Klaviyo
- Proposez une expérience client segmentée en fonction de données telles que la proximité de l'emplacement et la valeur moyenne de la commande (AOV)
- Automatisez les demandes d'examen et mettez-les en valeur sur votre site web
- Visualiser les performances des campagnes avec un outil de rapports avancé
Les limites de Klaviyo
- Prix élevé
- Il y a une courbe d'apprentissage
Prix de Klaviyo
- Free
- **E-mail : à partir de 45 $/mois
- Email et SMS: à partir de 60$/mois
Klaviyo évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (400+ avis)
2. Campagne active
via Campagne active ActiveCampaign extrait les données clients des médias sociaux, des pages de renvoi, des messages texte et d'autres sources possibles pour vous aider à automatiser votre flux de travail marketing.
La segmentation devient facile lorsque vous connaissez les goûts, les aversions et le comportement d'achat de vos clients. ActiveCampaign vous permet d'automatiser vos segments et de personnaliser les interactions avec les clients sans effort manuel.
L'outil présente l'ensemble du cycle de vie du client tout en vous tenant informé des performances de la campagne grâce à des rapports simplifiés. Sur la base de ces rapports, adaptez vos campagnes au goutte-à-goutte pour maximiser les discussions.
Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign
- Automatisez les e-mails, déterminez les scores d'engagement des clients et déclenchez des notifications automatiques pour rappeler aux clients les dates importantes
- Créez des contenus d'e-mail marketing personnalisés et des flux de test A/B à l'aide d'un outil de segmentation avancé
- Affichez une vue d'ensemble de vos automates, voyez ce qui fonctionne et modifiez vos stratégies en fonction des informations disponibles en temps réel
- Obtenez de l'assistance grâce aux ressources en ligne d'ActiveCampaign ou à l'assistance personnalisée en direct lorsque vous êtes bloqué
Limites d'ActiveCampaign
- Il y a une courbe d'apprentissage
- Le prix augmente au fur et à mesure que votre audience grandit
Prix d'ActiveCampaign
- Lite: 39 $/mois
- Plus:70$/mois
- Professionnel: $187/mois
- Enterprise: $323/mois
Évaluation et commentaires sur ActiveCampaign
- G2: 4.5/5 (10,000+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (2,000+ commentaires)
3. CleverTap
via CleverTap En tant que plateforme d'automatisation du marketing et d'engagement de premier plan, CleverTap analyse les données des clients, crée des segments automatisés et affine l'ensemble du cycle de vie des clients.
Elle vous donne des informations sur les différents groupes démographiques, leurs comportements et leurs actions dans la vie réelle. Ces données vous permettent d'élaborer des parcours clients sans compétences en codage.
L'outil couvre tous vos besoins en matière de messagerie en une seule plateforme. Qu'il s'agisse de discussions in-app, de SMS, de WhatsApp, d'e-mails, de notifications push sur le Web ou même d'un appel vocal amical, vous pouvez mettre en place une automatisation et vous connecter avec vos clients là où ils sont le plus actifs.
Les meilleures fonctionnalités de CleverTap
- Offrez une expérience client 1:1 basée sur des données précises
- Maximiser les inscriptions grâce à l'onboarding omnicanal
- Fournir des recommandations de produits sur mesure pour augmenter l'engagement
- Paramétrez l'automatisation des e-mails à l'aide de modèles personnalisés et maîtrisez le cycle de vie des clients
- Suivez régulièrement les analyses de campagne et les rapports de délivrabilité pour rester en phase avec votre stratégie marketing objectifs marketing
Limites de CleverTap
- Impossible de suivre les données de désinstallation de l'application
- L'interface utilisateur peut être déroutante pour les débutants
Prix de CleverTap
- **75$/mois pour un maximum de 5000 utilisateurs actifs mensuels (MAU)
- Avancé: Prix personnalisé
- **Prix personnalisé pour les services d'avant-garde
CleverTap : évaluations et commentaires
- G2: 4.6/5 (400+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)
4. Emarsys
via Emarsys Mon travail est d'automatiser les campagnes omnicanales, Emarsys vous aide à augmenter vos efforts de marketing sans travail manuel.
Cette solution
logiciel de marketing d'entreprise
utilise les données historiques et réelles des clients pour créer des campagnes ciblées en fonction de l'étape de leur cycle de vie. Vous pouvez envoyer des messages sensibles au facteur temps avec des déclencheurs automatisés en temps réel, en veillant à ce que les clients ne manquent jamais une mise à jour cruciale.
Revenue Analytics d'Emarsys permet le suivi de l'attribution des revenus pour vous aider à comprendre comment vos initiatives conduisent à la génération de revenus.
Les meilleures fonctionnalités d'Emarsys
- Créez des segments en fonction de la position du client dans le cycle de vie
- Utiliser l'IA des données clients pour concevoir des campagnes ciblées
- Communiquer avec les clients en temps réel
- Utilisez des analyses alimentées par l'IA pour mesurer l'impact de vos campagnes sur le chiffre d'affaires
Les limites d'Emarsys
- La mise en place de l'outil prend du temps
- L'assistance client est disponible dans des régions limitées
Prix d'Emarsys
- Prix personnalisé
Emarsys évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (400+ commentaires)
- Capterra: Pas assez de commentaires
5. Iterable
via Itérable Iterable est une plateforme d'engagement client qui affine la communication cross-canal et offre une expérience réfléchie à l'échelle.
L'outil va au-delà des systèmes de segmentation habituels pour garantir une communication personnalisée de premier ordre. Il vous donne les moyens d'optimiser, de mesurer et d'ajuster les interactions tout au long du parcours client en fonction des données comportementales en temps réel.
La mise en œuvre de l'automatisation est transparente. Grâce à son interface facile à naviguer, vous n'avez pas besoin de faire appel à des codeurs ou à des ingénieurs pour configurer vos paramètres de travail.
Les meilleures fonctionnalités d'Iterable
- Établissez des relations individuelles avec les clients grâce à la suite IA d'Iterable
- Utilisez des fonctionnalités de segmentation avancées pour offrir une expérience significative
- Orchestrer la communication à travers les canaux, y compris le web, les SMS, les e-mails et les notifications in-app
- Créez des parcours automatisés et répondez aux clients de manière invite, instructions
- S'adapter à l'évolution des préférences des clients avec des parcours dynamiques et toujours actifs
Limites d'Iterable
- Les analyses et les rapports doivent être améliorés
- Une courbe d'apprentissage abrupte rend nécessaire la participation au programme de formation
Prix d'Iterable
- Tarification personnalisée
Évaluations et critiques d'Iterable
- G2: 4.4/5 (500+ commentaires)
- Capterra: 4.3/5 (40+ avis)
6. Omnisend
via Omnisend Omnisend est un outil de commerce électronique qui utilise des campagnes automatisées de SMS et d'e-mails pour collecter, convertir et fidéliser les clients.
La plateforme segmente les clients en fonction de leur comportement d'achat et de leurs préférences, ce qui vous permet de créer des e-mails et des textes bien ciblés et personnalisés. Elle offre également des flux de travail préconstruits pour l'abandon de panier, les séries de bienvenue et les e-mails transactionnels conçus pour reconquérir les équipes commerciales perdues.
Cet outil intègre les e-mails aux SMS et à d'autres canaux, ce qui garantit une expérience omnicanale cohérente, une réduction des dépenses et une plus grande efficacité.
Omnisend meilleures fonctionnalités
- Maître marketing du cycle de vie du client pour promouvoir la fidélisation et augmenter les équipes commerciales
- Personnalisez vos campagnes pour les rendre conformes à votre marque
- Gagnez du temps grâce à l'automatisation préconstruite et stimulez les équipes commerciales
- Segmentez les clients en fonction de leur historique d'achat, de la valeur moyenne des commandes (AOV) et de la récurrence des achats
Limites d'Omnisend
- L'interface du backend n'est pas conviviale pour les équipes de conception
- Intégrations limitées par rapport à d'autres outils
Prix d'Omnisend
- Free
- Standard: $16/mois
- Pro: 59$/mois
Omnisend évaluations et critiques
- G2: 4.6/5 (800+ commentaires)
- Capterra: 4.7/5 (700+ avis)
7. Braze
via Braser Cette plateforme d'engagement client alimentée par l'IA vous aide à passer de l'exécution de campagnes en silos à la création de parcours orchestrés.
Braze recueille et active les données des clients à partir de différents points de contact pour établir des profils d'utilisateurs complets. Cette étape vous permet de personnaliser vos campagnes, ce qui résulte en un engagement client de premier ordre.
Grâce à l'éditeur rapide par glisser-déposer, aux modèles prêts à l'emploi et à la légère poussée de l'IA, la création de messages personnalisés devient un jeu d'enfant.
Braze meilleures fonctionnalités
- Utilisez les données de première partie pour construire des profils de clients holistiques
- Rationalisez l'orchestration des parcours grâce à des outils sans code
- Élargissez votre portée et communiquez avec les clients sur tous les canaux qu'ils utilisent
- Prédire le comportement des clients, élaborer des messages adaptés à la marque, personnaliser les parcours et obtenir de meilleurs résultats avec Sage IA by Braze™
- Visualisez l'engagement et mesurez les indicateurs d'entreprise avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés
Limites de Braze
- Certains utilisateurs se plaignent de la fonction de rapports limitée
- Le chargement prend du temps
Prix de Braze
- Prix personnalisés
Évaluations et commentaires sur Braze
- G2: 4.5/5 (900+ avis)
- Capterra: 4.7/5 (90+ avis)
8. Freshsales Suite
via Freshsales Suite Freshsales Suite est un CRM complet qui aligne les équipes commerciales et marketing pour rester au top de l'engagement client.
L'outil vous affiche une vue d'ensemble de vos clients. Il vous donne les moyens de comprendre leur intention, de mieux entretenir les relations avec les clients et d'envoyer des messages contextuels qui stimulent les équipes commerciales.
Cet outil logiciel de CRM marketing permet également d'automatiser les séquences d'actions commerciales, les flux de travail des entreprises et la gestion des tâches pour aider les équipes à fonctionner sans heurts et à faire plus en moins de temps.
Les meilleures fonctionnalités de Freshsales Suite
- Créez des étapes de cycle de vie personnalisées pour vos contacts
- S'engager de manière personnalisée avec les séquences commerciales
- Réduisez la dépendance manuelle en automatisant les e-mails, les appels téléphoniques, les discussions, les SMS, etc
- Utilisez Freddy IA pour générer des leads, attribuer des scores aux contacts et analyser les données historiques
Limites de Freshsales Suite
- Processus de création de rapports complexe
- L'exportation des données est fastidieuse
Prix de Freshsales Suite
- Free: Jusqu'à 3 utilisateurs
- Croissance: 18$/utilisateur par mois
- Pro : $47/utilisateur par mois
- Enterprise: $83/utilisateur par mois
Freshsales Suite évaluations et critiques
- G2: 4.5/5 (1000+ avis)
- Capterra: 4.5/5 (600+ avis)
9. Ortto
via Ortto Déployer de puissantes campagnes à l'échelle devient facile avec Ortto, une alternative populaire de Customer.io.
L'USP de cet outil est Journeys, une solution d'automatisation du marketing qui vous aide à créer une expérience mémorable tout au long du cycle de vie du client.
Ortto vous donne accès aux données clients de sa plateforme de données clients (CDP), ce qui vous permet de créer des messages personnalisés, opportuns et pertinents pour des segments ciblés sur différents canaux.
Il s'accompagne d'un outil de rapports robuste permettant de suivre les KPI marketing, d'identifier les tendances et d'apporter des modifications à l'automatisation si nécessaire.
Ortto meilleures fonctionnalités
- Envoyez des e-mails transactionnels automatisés pour les mises à jour importantes aux abonnés et aux non-abonnés
- Vérifier l'historique des versions de l'automatisation
- Segmentez les clients avec les filtres intuitifs d'Ortto CDP
- Utilisez l'IA pour prédire les taux d'ouverture, générer des idées de contenu ou réfléchir à des lignes d'objet
- Générer automatiquement des réponses basées sur les tickets passés, les documents d'assistance et le contenu web
Limites d'Ortto
- La plateforme aurait pu être plus intuitive
- Intégrations limitées
Prix d'Ortto
- Professionnel: 599 $/mois
- Business: $999/mois
- Enterprise: 1 999 $/mois
Ortto évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (500+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (100+ avis)
10. HubSpot Marketing Hub
via HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub unifie les outils marketing, les données clients et les équipes sous une même plateforme.
De l'automatisation du lead nurturing, du lead scoring et des abonnements à la création de flux de travail ciblés, cet
Alternative à ActiveCampaign
s'occupe des tâches routinières les plus banales pour que vous n'ayez pas à le faire.
L'outil déploie des processus de segmentation avancés pour inscrire les clients dans des flux de travail spécifiques. Une fois cela terminé, il est temps de construire des campagnes de goutte-à-goutte personnalisées basées sur les données de votre CRM et de les exécuter en auto-pilote.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub
- Automatisation des campagnes d'e-mails et de SMS avec des flux de travail et des bot builders
- Utilisez des déclencheurs d'e-mail et des chatbots pour créer des messages personnalisés qui attirent votre cible
- Paramétrez des déclencheurs, des conditions et des actions pour que vos messages soient ponctuels et pertinents
- Visualisez les flux de travail pour différents segments de clients
- Suivez les performances de la campagne avec des rapports en temps réel
Limites de HubSpot Marketing Hub
- Courbe d'apprentissage abrupte
Prix de HubSpot Marketing Hub
- Free
- Professionnel: $890/mois
- Enterprise: 3,600$/mois (facturé annuellement)
Évaluation et commentaires sur HubSpot Marketing Hub
- G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (5,000+ reviews)
Autres outils de marketing client
Customer.io et ses concurrents s'occupent de l'automatisation de la messagerie omnicanale, un aspect important du marketing et du forfait.
Cependant, l'image plus large du marketing implique des processus bien plus complexes, notamment la planification de projets, la création de campagnes, la gestion de projets, l'automatisation des tâches, la collaboration avec les parties prenantes internes et externes, et l'analyse des insights clients, pour n'en mentionner que quelques-uns.
Pour gérer tous ces processus sans perdre la tête, vous avez besoin de puissants
logiciel de forfait marketing
comme ClickUp à vos côtés.
ClickUp
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-CRM-gif.gif ClickUp-CRM /$$$img/
Obtenez la satisfaction de vos clients et augmentez votre clientèle avec le système CRM de ClickUp
Évalué comme le CRM n°1 dans le monde,
Le CRM de ClickUp
est le véritable MVP du marketing. Cet outil complet donne aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs les moyens de gérer le travail quotidien à partir d'une plateforme unique.
En tant que
Logiciel CRM
il vous aide à suivre et à gérer les comptes, à communiquer avec les membres de l'équipe et à rationaliser les flux de travail pour maximiser la satisfaction des clients.
ClickUp se double d'une plateforme de gestion de projets marketing sur laquelle vous planifiez votre stratégie marketing, gérez vos campagnes, intégrez vos outils favoris, gérez vos ressources et restez informé grâce à des rapports de haut niveau.
L'outil automatisation des processus d'entreprise grâce à
Automatisation de ClickUp
et des flux de travail, ce qui permet un travail plus stratégique et moins de tâches répétitives.
Automatisez les transferts, les mises à jour de statut et réorganisez les priorités avec ClickUp Automatisation
Si vous avez des problèmes d'efficacité, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour accélérer votre travail. Par exemple, lorsque vous créez un forfait Business pour votre entreprise, vous pouvez vous inspirer des modèles de forfaits de ClickUp, comme les suivants
Modèle de plan marketing de ClickUp
et de les personnaliser en fonction de vos besoins.
Ce modèle vous aidera à fixer des objectifs de marketing, à organiser les tâches et à suivre la progression. Il vous permet d'achever les tâches de marketing.
Levier
Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp
pour faire du brainstorming, planifier et exécuter vos plans marketing en un seul endroit. Cette plateforme vous permet d'accélérer vos campagnes marketing et la création de contenu.
Planifiez efficacement vos projets de marketing avec le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Suivez et gérez les relations clients avec plus de 10 vues flexibles, y compris Liste, Kanban et Vue Tableau sur ClickUp CRM
- Analysez les données clients et visualisez les informations avec des tableaux de bord agiles
- Automatisez les tâches routinières et les transferts de projets en utilisant plus de 100 automatisations ClickUp pré-construites
- Créez des automatisations personnalisées sans code pour stimuler la productivité de votre équipe
- Idée sur des forfaits de projets marketing créer des contenus et rédiger des blogs, des e-mails et des études de cas à l'aide de l'IA ClickUp Brain
- Collaborez avec des équipes interfonctionnelles et des parties prenantes avec ClickUp Documents et ClickUp Tableaux blancs
- Utilisez ClickUp en tant que logiciel de base de données clients et stockez les contacts, les détails des clients et les affaires dans une seule plateforme
Limites de ClickUp
- La courbe d'apprentissage est légère, en particulier pour les équipes non techniques
Prix de ClickUp
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited : 7$/utilisateur par mois
- Business : 12$/utilisateur par mois
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre par mois
Evaluations et commentaires sur ClickUp
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)
Tirez le meilleur parti de l'automatisation dans votre flux de travail marketing
Les alternatives Customer io automatisent la messagerie et maintiennent l'engagement des clients, tandis que les outils de gestion du travail comme ClickUp automatisent les tâches de projet fastidieuses et optimisent les flux de travail internes.
Lorsque vous donnez à votre équipe les moyens de disposer des bons outils et de l'automatisation, la qualité du travail et l'efficacité s'améliorent.
Et avec des livrables de qualité supérieure, les clients sont plus susceptibles de rester avec vous et de vous recommander à d'autres. Le résultat ? Vous évoluez plus rapidement sans compromettre la satisfaction de vos clients.
