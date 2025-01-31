10 Alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing en 2025

Les spécialistes du marketing utilisent Customer.io pour créer des campagnes de messagerie automatisées basées sur des données en temps réel. Les campagnes ciblent les clients sur différents canaux de messagerie au moment où ils sont le plus susceptibles de répondre.

Customer.io est une plateforme puissante et intuitive qui ne conviendra peut-être pas à tout le monde.

Certains trouvent le tableau de bord difficile, d'autres se plaignent du manque d'intégrations, tandis que d'autres encore estiment que les analyses auraient pu être meilleures.

Nous sommes donc allés plus loin dans nos recherches et avons trouvé les meilleures alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing.

En prime, nous discutons également d'une plateforme qui résout les problèmes de vos flux de travail quotidiens et vous aligne sur le scénario marketing global.

Alors, plongeons dans le vif du sujet !

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Customer.io ?

Voici quelques fonctionnalités clés qui distinguent une excellente plateforme d'engagement client d'une plateforme ordinaire :

Interface conviviale: Choisissez un outil doté d'une interface intuitive, facile à parcourir pour les utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques

Choisissez un outil doté d'une interface intuitive, facile à parcourir pour les utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques Capacités d'intégration: Assurez-vous que l'outil s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, telle qu'un CRM ou un logiciel de gestion de projet

Assurez-vous que l'outil s'intègre de manière transparente à votre pile technologique existante, telle qu'un CRM ou un logiciel de gestion de projet Fonctionnalités d'automatisation: Recherchez des fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris la maturation des prospects, les campagnes de goutte-à-goutte et l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus de marketing

Recherchez des fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris la maturation des prospects, les campagnes de goutte-à-goutte et l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus de marketing Évolutivité : $$$a Sélectionnez un outil capable d'évoluer avec votre entreprise, de s'adapter à une complexité croissante et à des listes de contacts plus importantes

Analyses et rapports: Privilégiez les outils offrant des analyses complètes pour mesurer les performances des campagnes, suivre les indicateurs clés de performance et fournir des informations pour les futures campagnes de marketing

Privilégiez les outils offrant des analyses complètes pour mesurer les performances des campagnes, suivre les indicateurs clés de performance et fournir des informations pour les futures campagnes de marketing Assistance omnicanale: Assurez-vous que l'outil prend en charge différents canaux de marketing, tels que l'e-mail, les médias sociaux et les SMS, afin d'accroître votre portée

Assurez-vous que l'outil prend en charge différents canaux de marketing, tels que l'e-mail, les médias sociaux et les SMS, afin d'accroître votre portée Tests A/B: Recherchez des fonctionnalités de tests A/B pour expérimenter différents éléments dans vos campagnes et les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats

Recherchez des fonctionnalités de tests A/B pour expérimenter différents éléments dans vos campagnes et les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats Assistance client et formation: Évaluez le niveau d'assistance client et les ressources de formation disponibles pour vous assurer que votre équipe peut utiliser la plateforme de manière efficace

Les 10 meilleures alternatives de Customer.io à utiliser en 2024

Voici les meilleures alternatives de Customer.io qui ont été retenues dans notre liste de 2024 :

1. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo est un logiciel d'automatisation marketing intelligent qui analyse le comportement des clients, leur envoie des messages automatisés au bon moment et booste la discussion.

La plateforme gère toutes les données des clients sous un même toit. Ces données permettent d'automatiser les flux de travail sur des canaux tels que les e-mails, les SMS et les notifications push mobiles.

Qu'il s'agisse d'envoyer des messages de bienvenue, de remédier à l'abandon de panier ou de booster les équipes commerciales grâce aux ventes croisées, Klaviyo simplifie la conception de campagnes hyperpersonnalisées, quelle que soit leur échelle.

Les meilleures fonctionnalités de Klaviyo

Créez des profils clients complets avec des données passées et des analyses prédictives grâce à l'IA de Klaviyo

Proposez une expérience client segmentée en fonction de données telles que la proximité de l'emplacement et la valeur moyenne de la commande (AOV)

Automatisez les demandes d'examen et mettez-les en valeur sur votre site web

Visualiser les performances des campagnes avec un outil de rapports avancé

Les limites de Klaviyo

Prix élevé

Il y a une courbe d'apprentissage

Prix de Klaviyo

Free

**E-mail : à partir de 45 $/mois

Email et SMS: à partir de 60$/mois

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

2. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign extrait les données clients des médias sociaux, des pages de renvoi, des messages texte et d'autres sources possibles pour vous aider à automatiser votre flux de travail marketing.

La segmentation devient facile lorsque vous connaissez les goûts, les aversions et le comportement d'achat de vos clients. ActiveCampaign vous permet d'automatiser vos segments et de personnaliser les interactions avec les clients sans effort manuel.

L'outil présente l'ensemble du cycle de vie du client tout en vous tenant informé des performances de la campagne grâce à des rapports simplifiés. Sur la base de ces rapports, adaptez vos campagnes au goutte-à-goutte pour maximiser les discussions.

Meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Automatisez les e-mails, déterminez les scores d'engagement des clients et déclenchez des notifications automatiques pour rappeler aux clients les dates importantes

Créez des contenus d'e-mail marketing personnalisés et des flux de test A/B à l'aide d'un outil de segmentation avancé

Affichez une vue d'ensemble de vos automates, voyez ce qui fonctionne et modifiez vos stratégies en fonction des informations disponibles en temps réel

Obtenez de l'assistance grâce aux ressources en ligne d'ActiveCampaign ou à l'assistance personnalisée en direct lorsque vous êtes bloqué

Limites d'ActiveCampaign

Il y a une courbe d'apprentissage

Le prix augmente au fur et à mesure que votre audience grandit

Prix d'ActiveCampaign

Lite: 39 $/mois

39 $/mois Plus: 70$/mois

70$/mois Professionnel: $187/mois

$187/mois Enterprise: $323/mois

G2: 4.5/5 (10,000+ reviews)

4.5/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ commentaires)

Check out these

ActiveCampaign alternatives

!

3. CleverTap

via CleverTap En tant que plateforme d'automatisation du marketing et d'engagement de premier plan, CleverTap analyse les données des clients, crée des segments automatisés et affine l'ensemble du cycle de vie des clients.

Elle vous donne des informations sur les différents groupes démographiques, leurs comportements et leurs actions dans la vie réelle. Ces données vous permettent d'élaborer des parcours clients sans compétences en codage.

L'outil couvre tous vos besoins en matière de messagerie en une seule plateforme. Qu'il s'agisse de discussions in-app, de SMS, de WhatsApp, d'e-mails, de notifications push sur le Web ou même d'un appel vocal amical, vous pouvez mettre en place une automatisation et vous connecter avec vos clients là où ils sont le plus actifs.

Les meilleures fonctionnalités de CleverTap

Offrez une expérience client 1:1 basée sur des données précises

Maximiser les inscriptions grâce à l'onboarding omnicanal

Fournir des recommandations de produits sur mesure pour augmenter l'engagement

Paramétrez l'automatisation des e-mails à l'aide de modèles personnalisés et maîtrisez le cycle de vie des clients

Suivez régulièrement les analyses de campagne et les rapports de délivrabilité pour rester en phase avec votre stratégie marketing objectifs marketing

Limites de CleverTap

Impossible de suivre les données de désinstallation de l'application

L'interface utilisateur peut être déroutante pour les débutants

Prix de CleverTap

**75$/mois pour un maximum de 5000 utilisateurs actifs mensuels (MAU)

Avancé: Prix personnalisé

Prix personnalisé **Prix personnalisé pour les services d'avant-garde

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

4. Emarsys

via Emarsys Mon travail est d'automatiser les campagnes omnicanales, Emarsys vous aide à augmenter vos efforts de marketing sans travail manuel.

Cette solution

logiciel de marketing d'entreprise

utilise les données historiques et réelles des clients pour créer des campagnes ciblées en fonction de l'étape de leur cycle de vie. Vous pouvez envoyer des messages sensibles au facteur temps avec des déclencheurs automatisés en temps réel, en veillant à ce que les clients ne manquent jamais une mise à jour cruciale.

Revenue Analytics d'Emarsys permet le suivi de l'attribution des revenus pour vous aider à comprendre comment vos initiatives conduisent à la génération de revenus.

Les meilleures fonctionnalités d'Emarsys

Créez des segments en fonction de la position du client dans le cycle de vie

Utiliser l'IA des données clients pour concevoir des campagnes ciblées

Communiquer avec les clients en temps réel

Utilisez des analyses alimentées par l'IA pour mesurer l'impact de vos campagnes sur le chiffre d'affaires

Les limites d'Emarsys

La mise en place de l'outil prend du temps

L'assistance client est disponible dans des régions limitées

Prix d'Emarsys

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Iterable

via Itérable Iterable est une plateforme d'engagement client qui affine la communication cross-canal et offre une expérience réfléchie à l'échelle.

L'outil va au-delà des systèmes de segmentation habituels pour garantir une communication personnalisée de premier ordre. Il vous donne les moyens d'optimiser, de mesurer et d'ajuster les interactions tout au long du parcours client en fonction des données comportementales en temps réel.

La mise en œuvre de l'automatisation est transparente. Grâce à son interface facile à naviguer, vous n'avez pas besoin de faire appel à des codeurs ou à des ingénieurs pour configurer vos paramètres de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Iterable

Établissez des relations individuelles avec les clients grâce à la suite IA d'Iterable

Utilisez des fonctionnalités de segmentation avancées pour offrir une expérience significative

Orchestrer la communication à travers les canaux, y compris le web, les SMS, les e-mails et les notifications in-app

Créez des parcours automatisés et répondez aux clients de manière invite, instructions

S'adapter à l'évolution des préférences des clients avec des parcours dynamiques et toujours actifs

Limites d'Iterable

Les analyses et les rapports doivent être améliorés

Une courbe d'apprentissage abrupte rend nécessaire la participation au programme de formation

Prix d'Iterable

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Iterable

G2: 4.4/5 (500+ commentaires)

4.4/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

6. Omnisend

via Omnisend Omnisend est un outil de commerce électronique qui utilise des campagnes automatisées de SMS et d'e-mails pour collecter, convertir et fidéliser les clients.

La plateforme segmente les clients en fonction de leur comportement d'achat et de leurs préférences, ce qui vous permet de créer des e-mails et des textes bien ciblés et personnalisés. Elle offre également des flux de travail préconstruits pour l'abandon de panier, les séries de bienvenue et les e-mails transactionnels conçus pour reconquérir les équipes commerciales perdues.

Cet outil intègre les e-mails aux SMS et à d'autres canaux, ce qui garantit une expérience omnicanale cohérente, une réduction des dépenses et une plus grande efficacité.

Omnisend meilleures fonctionnalités

Maître marketing du cycle de vie du client pour promouvoir la fidélisation et augmenter les équipes commerciales

Personnalisez vos campagnes pour les rendre conformes à votre marque

Gagnez du temps grâce à l'automatisation préconstruite et stimulez les équipes commerciales

Segmentez les clients en fonction de leur historique d'achat, de la valeur moyenne des commandes (AOV) et de la récurrence des achats

Limites d'Omnisend

L'interface du backend n'est pas conviviale pour les équipes de conception

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils

Prix d'Omnisend

Free

Standard: $16/mois

$16/mois Pro: 59$/mois

Omnisend évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ avis)

7. Braze

via Braser Cette plateforme d'engagement client alimentée par l'IA vous aide à passer de l'exécution de campagnes en silos à la création de parcours orchestrés.

Braze recueille et active les données des clients à partir de différents points de contact pour établir des profils d'utilisateurs complets. Cette étape vous permet de personnaliser vos campagnes, ce qui résulte en un engagement client de premier ordre.

Grâce à l'éditeur rapide par glisser-déposer, aux modèles prêts à l'emploi et à la légère poussée de l'IA, la création de messages personnalisés devient un jeu d'enfant.

Braze meilleures fonctionnalités

Utilisez les données de première partie pour construire des profils de clients holistiques

Rationalisez l'orchestration des parcours grâce à des outils sans code

Élargissez votre portée et communiquez avec les clients sur tous les canaux qu'ils utilisent

Prédire le comportement des clients, élaborer des messages adaptés à la marque, personnaliser les parcours et obtenir de meilleurs résultats avec Sage IA by Braze™

Visualisez l'engagement et mesurez les indicateurs d'entreprise avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Limites de Braze

Certains utilisateurs se plaignent de la fonction de rapports limitée

Le chargement prend du temps

Prix de Braze

Prix personnalisés

G2: 4.5/5 (900+ avis)

4.5/5 (900+ avis) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

8. Freshsales Suite

via Freshsales Suite Freshsales Suite est un CRM complet qui aligne les équipes commerciales et marketing pour rester au top de l'engagement client.

L'outil vous affiche une vue d'ensemble de vos clients. Il vous donne les moyens de comprendre leur intention, de mieux entretenir les relations avec les clients et d'envoyer des messages contextuels qui stimulent les équipes commerciales.

Cet outil logiciel de CRM marketing permet également d'automatiser les séquences d'actions commerciales, les flux de travail des entreprises et la gestion des tâches pour aider les équipes à fonctionner sans heurts et à faire plus en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales Suite

Créez des étapes de cycle de vie personnalisées pour vos contacts

S'engager de manière personnalisée avec les séquences commerciales

Réduisez la dépendance manuelle en automatisant les e-mails, les appels téléphoniques, les discussions, les SMS, etc

Utilisez Freddy IA pour générer des leads, attribuer des scores aux contacts et analyser les données historiques

Limites de Freshsales Suite

Processus de création de rapports complexe

L'exportation des données est fastidieuse

Prix de Freshsales Suite

Free: Jusqu'à 3 utilisateurs

Jusqu'à 3 utilisateurs Croissance: 18$/utilisateur par mois

18$/utilisateur par mois Pro : $ 47/utilisateur par mois

47/utilisateur par mois Enterprise: $83/utilisateur par mois

Freshsales Suite évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (1000+ avis)

4.5/5 (1000+ avis) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

9. Ortto

via Ortto Déployer de puissantes campagnes à l'échelle devient facile avec Ortto, une alternative populaire de Customer.io.

L'USP de cet outil est Journeys, une solution d'automatisation du marketing qui vous aide à créer une expérience mémorable tout au long du cycle de vie du client.

Ortto vous donne accès aux données clients de sa plateforme de données clients (CDP), ce qui vous permet de créer des messages personnalisés, opportuns et pertinents pour des segments ciblés sur différents canaux.

Il s'accompagne d'un outil de rapports robuste permettant de suivre les KPI marketing, d'identifier les tendances et d'apporter des modifications à l'automatisation si nécessaire.

Ortto meilleures fonctionnalités

Envoyez des e-mails transactionnels automatisés pour les mises à jour importantes aux abonnés et aux non-abonnés

Vérifier l'historique des versions de l'automatisation

Segmentez les clients avec les filtres intuitifs d'Ortto CDP

Utilisez l'IA pour prédire les taux d'ouverture, générer des idées de contenu ou réfléchir à des lignes d'objet

Générer automatiquement des réponses basées sur les tickets passés, les documents d'assistance et le contenu web

Limites d'Ortto

La plateforme aurait pu être plus intuitive

Intégrations limitées

Prix d'Ortto

Professionnel: 599 $/mois

599 $/mois Business: $999/mois

$999/mois Enterprise: 1 999 $/mois

G2: 4.3/5 (500+ commentaires)

4.3/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. HubSpot Marketing Hub

via HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub unifie les outils marketing, les données clients et les équipes sous une même plateforme.

De l'automatisation du lead nurturing, du lead scoring et des abonnements à la création de flux de travail ciblés, cet

Alternative à ActiveCampaign

s'occupe des tâches routinières les plus banales pour que vous n'ayez pas à le faire.

L'outil déploie des processus de segmentation avancés pour inscrire les clients dans des flux de travail spécifiques. Une fois cela terminé, il est temps de construire des campagnes de goutte-à-goutte personnalisées basées sur les données de votre CRM et de les exécuter en auto-pilote.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Marketing Hub

Automatisation des campagnes d'e-mails et de SMS avec des flux de travail et des bot builders

Utilisez des déclencheurs d'e-mail et des chatbots pour créer des messages personnalisés qui attirent votre cible

Paramétrez des déclencheurs, des conditions et des actions pour que vos messages soient ponctuels et pertinents

Visualisez les flux de travail pour différents segments de clients

Suivez les performances de la campagne avec des rapports en temps réel

Limites de HubSpot Marketing Hub

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de HubSpot Marketing Hub

Free

Professionnel: $890/mois

$890/mois Enterprise: 3,600$/mois (facturé annuellement)

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,000+ reviews)

Autres outils de marketing client

Customer.io et ses concurrents s'occupent de l'automatisation de la messagerie omnicanale, un aspect important du marketing et du forfait.

Cependant, l'image plus large du marketing implique des processus bien plus complexes, notamment la planification de projets, la création de campagnes, la gestion de projets, l'automatisation des tâches, la collaboration avec les parties prenantes internes et externes, et l'analyse des insights clients, pour n'en mentionner que quelques-uns.

Pour gérer tous ces processus sans perdre la tête, vous avez besoin de puissants

logiciel de forfait marketing

comme ClickUp à vos côtés.

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-CRM-gif.gif ClickUp-CRM /$$$img/

Obtenez la satisfaction de vos clients et augmentez votre clientèle avec le système CRM de ClickUp

Évalué comme le CRM n°1 dans le monde,

Le CRM de ClickUp

est le véritable MVP du marketing. Cet outil complet donne aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs les moyens de gérer le travail quotidien à partir d'une plateforme unique.

En tant que

Logiciel CRM

il vous aide à suivre et à gérer les comptes, à communiquer avec les membres de l'équipe et à rationaliser les flux de travail pour maximiser la satisfaction des clients.

ClickUp se double d'une plateforme de gestion de projets marketing sur laquelle vous planifiez votre stratégie marketing, gérez vos campagnes, intégrez vos outils favoris, gérez vos ressources et restez informé grâce à des rapports de haut niveau.

L'outil automatisation des processus d'entreprise grâce à

Automatisation de ClickUp

et des flux de travail, ce qui permet un travail plus stratégique et moins de tâches répétitives.

Automatisez les transferts, les mises à jour de statut et réorganisez les priorités avec ClickUp Automatisation

Si vous avez des problèmes d'efficacité, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour accélérer votre travail. Par exemple, lorsque vous créez un forfait Business pour votre entreprise, vous pouvez vous inspirer des modèles de forfaits de ClickUp, comme les suivants

Modèle de plan marketing de ClickUp

et de les personnaliser en fonction de vos besoins.

Ce modèle vous aidera à fixer des objectifs de marketing, à organiser les tâches et à suivre la progression. Il vous permet d'achever les tâches de marketing.

Télécharger ce modèle

Télécharger ce modèle

Levier

Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp

pour faire du brainstorming, planifier et exécuter vos plans marketing en un seul endroit. Cette plateforme vous permet d'accélérer vos campagnes marketing et la création de contenu.

Planifiez efficacement vos projets de marketing avec le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez et gérez les relations clients avec plus de 10 vues flexibles, y compris Liste, Kanban et Vue Tableau sur ClickUp CRM

Analysez les données clients et visualisez les informations avec des tableaux de bord agiles

Automatisez les tâches routinières et les transferts de projets en utilisant plus de 100 automatisations ClickUp pré-construites

Créez des automatisations personnalisées sans code pour stimuler la productivité de votre équipe

Idée sur des forfaits de projets marketing créer des contenus et rédiger des blogs, des e-mails et des études de cas à l'aide de l'IA ClickUp Brain

Collaborez avec des équipes interfonctionnelles et des parties prenantes avec ClickUp Documents et ClickUp Tableaux blancs

Utilisez ClickUp en tant que logiciel de base de données clients et stockez les contacts, les détails des clients et les affaires dans une seule plateforme

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est légère, en particulier pour les équipes non techniques

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Business : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Tirez le meilleur parti de l'automatisation dans votre flux de travail marketing

Les alternatives Customer io automatisent la messagerie et maintiennent l'engagement des clients, tandis que les outils de gestion du travail comme ClickUp automatisent les tâches de projet fastidieuses et optimisent les flux de travail internes.

Lorsque vous donnez à votre équipe les moyens de disposer des bons outils et de l'automatisation, la qualité du travail et l'efficacité s'améliorent.

Et avec des livrables de qualité supérieure, les clients sont plus susceptibles de rester avec vous et de vous recommander à d'autres. Le résultat ? Vous évoluez plus rapidement sans compromettre la satisfaction de vos clients.

