10 alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing en 2024

Les spécialistes du marketing utilisent Customer.io pour créer des campagnes de messagerie automatisées basées sur des données en temps réel. Les campagnes ciblent les clients sur différents canaux de messagerie au moment où ils sont le plus susceptibles de répondre.

Customer.io est une plateforme puissante et intuitive qui peut ne pas convenir à tout le monde.

Certains trouvent le tableau de bord difficile, d'autres se plaignent du manque d'intégrations, tandis que d'autres encore estiment que les analyses auraient pu être meilleures.

Nous sommes donc allés plus loin dans notre recherche et avons trouvé les meilleures alternatives à Customer.io pour l'automatisation du marketing.

En prime, nous parlons également d'une plateforme qui résout les problèmes de vos flux de travail quotidiens et vous aligne sur le scénario marketing global.

Alors, plongeons dans le vif du sujet !

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Customer.io ?

Voici quelques caractéristiques clés qui distinguent une excellente plateforme d'engagement client d'une plateforme ordinaire :

Interface conviviale: Choisissez un outil doté d'une interface intuitive, facile à naviguer pour les utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques

Choisissez un outil doté d'une interface intuitive, facile à naviguer pour les utilisateurs ayant peu ou pas de connaissances techniques Capacités d'intégration: Assurez-vous que l'outil s'intègre de manière transparente à votre stack technologique existant, tel qu'un CRM ou un logiciel de gestion de projet

Assurez-vous que l'outil s'intègre de manière transparente à votre stack technologique existant, tel qu'un CRM ou un logiciel de gestion de projet Fonctionnalités d'automatisation: Recherchez des fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris le lead nurturing, les campagnes de goutte-à-goutte et l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus de marketing

Recherchez des fonctionnalités d'automatisation robustes, y compris le lead nurturing, les campagnes de goutte-à-goutte et l'automatisation des flux de travail pour rationaliser les processus de marketing Évolutivité: Choisissez un outil qui peut évoluer avec votre entreprise, en s'adaptant à une complexité croissante et à des listes de contacts plus importantes

Choisissez un outil qui peut évoluer avec votre entreprise, en s'adaptant à une complexité croissante et à des listes de contacts plus importantes Analyses et rapports: Privilégiez les outils offrant des analyses complètes pour mesurer les performances des campagnes, suivre les indicateurs clés de performance et fournir des informations pour les futures campagnes de marketing

Privilégiez les outils offrant des analyses complètes pour mesurer les performances des campagnes, suivre les indicateurs clés de performance et fournir des informations pour les futures campagnes de marketing Support omnicanal: Assurez-vous que l'outil prend en charge différents canaux de marketing, tels que le courrier électronique, les médias sociaux et les SMS, afin d'élargir votre champ d'action

Assurez-vous que l'outil prend en charge différents canaux de marketing, tels que le courrier électronique, les médias sociaux et les SMS, afin d'élargir votre champ d'action Tests A/B: Recherchez des fonctions de tests A/B pour expérimenter différents éléments dans vos campagnes et les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats

Recherchez des fonctions de tests A/B pour expérimenter différents éléments dans vos campagnes et les optimiser pour obtenir de meilleurs résultats Assistance à la clientèle et formation: Évaluez le niveau d'assistance à la clientèle et les ressources de formation disponibles pour vous assurer que votre équipe peut utiliser la plateforme de manière efficace

Les 10 meilleures alternatives à Customer.io à utiliser en 2024

Voici les meilleures alternatives à Customer.io qui ont été retenues dans notre liste de 2024 :

1. Klaviyo

via Klaviyo Klaviyo est un logiciel intelligent d'automatisation du marketing qui analyse le comportement des clients, leur envoie des messages automatisés au bon moment et stimule la conversion.

La plateforme gère toutes les données des clients sous un même toit. Ces données permettent d'automatiser les flux de travail sur des canaux tels que les courriels, les SMS et les notifications push mobiles.

Qu'il s'agisse d'envoyer des messages de bienvenue, de remédier à l'abandon de panier ou de stimuler les ventes par le biais de la vente croisée, Klaviyo simplifie la conception de campagnes hyperpersonnalisées, quelle que soit leur ampleur.

Les meilleures caractéristiques de Klaviyo

Créez des profils clients complets à partir de données antérieures et d'analyses prédictives grâce à l'IA de Klaviyo

Proposer une expérience client segmentée en fonction de données telles que la proximité géographique et la valeur moyenne de la commande (AOV)

Automatisez les demandes d'évaluation et présentez-les sur votre site web

Visualiser les performances de la campagne grâce à un outil de reporting avancé

Limites de Klaviyo

Prix élevé

Il y a une courbe d'apprentissage

Prix de Klaviyo

**Gratuit

Courriel: À partir de 45 $/mois

À partir de 45 $/mois Email et SMS: à partir de 60$/mois

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (400+ avis)

2. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign extrait les données clients des médias sociaux, des pages d'atterrissage, des messages texte et d'autres sources possibles pour vous aider à automatiser votre flux de travail marketing.

La segmentation devient facile lorsque vous connaissez les goûts et les comportements d'achat de vos clients. ActiveCampaign vous permet d'automatiser vos segments et de personnaliser les interactions avec vos clients sans effort manuel.

L'outil présente l'ensemble du cycle de vie du client tout en vous tenant informé des performances de la campagne grâce à des rapports simplifiés. Sur la base de ces rapports, adaptez vos campagnes de goutte-à-goutte pour maximiser les conversions.

Les meilleures caractéristiques d'ActiveCampaign

Automatisez les e-mails, déterminez les scores d'engagement des clients et déclenchez des notifications automatiques pour rappeler aux clients les dates importantes

Créez des contenus d'e-mail marketing personnalisés et effectuez des tests A/B à l'aide d'un outil de segmentation avancé

Obtenez une vue d'ensemble de vos automates, voyez ce qui fonctionne et ajustez vos stratégies sur la base d'informations en temps réel

Obtenez de l'aide grâce aux ressources en ligne d'ActiveCampaign ou à l'assistance individuelle en direct lorsque vous êtes bloqué

Limitation d'ActiveCampaign

Il y a une courbe d'apprentissage

Le prix augmente au fur et à mesure que votre audience grandit

Prix d'ActiveCampaign

Lite: 39 $/mois

39 $/mois Plus: 70$/mois

70$/mois Professionnel: $187/mois

$187/mois Entreprise: 323 $/mois

G2: 4.5/5 (10,000+ reviews)

4.5/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,000+ commentaires)

3. CleverTap

via CleverTap CleverTap est une plateforme d'automatisation du marketing et d'engagement de premier ordre qui analyse les données des clients, crée des segments automatisés et affine l'ensemble du cycle de vie des clients.

Elle vous donne des informations sur les différents groupes démographiques, leurs comportements et leurs actions dans la vie réelle. Ces données vous permettent d'élaborer des parcours clients sans avoir besoin de compétences en codage.

L'outil couvre tous vos besoins en matière de messagerie en une seule plateforme. Qu'il s'agisse de chats in-app, de SMS, de WhatsApp, d'e-mails, de notifications push sur le web ou même d'un appel vocal amical, vous pouvez mettre en place une automatisation et vous connecter avec vos clients là où ils sont le plus actifs.

Les meilleures caractéristiques de CleverTap

Offrir une expérience client 1:1 basée sur des données précises

Maximiser les inscriptions grâce à l'onboarding omnicanal

Fournir des recommandations de produits sur mesure pour augmenter l'engagement

Configurez l'automatisation des e-mails avec des modèles personnalisables et gardez le contrôle sur le cycle de vie des clients

Suivez régulièrement les analyses de campagnes et les rapports de délivrabilité pour rester en phase avec votre stratégie marketing objectifs marketing

Limites de CleverTap

Impossible de suivre les données de désinstallation des applications

L'interface utilisateur peut être déroutante pour les débutants

Prix de CleverTap

**75$/mois pour un maximum de 5000 utilisateurs actifs mensuels (MAU)

Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée prix sur mesure : Cutting Edge: Prix sur mesure

G2: 4.6/5 (400+ commentaires)

4.6/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ commentaires)

4. Emarsys

via Emarsys Conçu pour automatiser les campagnes omnicanales, Emarsys vous aide à développer vos efforts de marketing sans travail manuel.

Cette solution

logiciel de marketing d'entreprise

utilise les données historiques et réelles des clients pour créer des campagnes ciblées en fonction de l'étape de leur cycle de vie. Vous pouvez envoyer des messages sensibles au temps grâce à des déclencheurs automatisés en temps réel, afin que les clients ne manquent jamais une mise à jour cruciale.

Revenue Analytics d'Emarsys permet de suivre l'attribution des revenus pour vous aider à comprendre comment vos initiatives conduisent à la génération de revenus.

Les meilleures caractéristiques d'Emarsys

Créez des segments en fonction de la position du client dans le cycle de vie

Utiliser l'IA des données clients pour concevoir des campagnes ciblées

Communiquer avec les clients en temps réel

Utiliser l'analyse pilotée par l'IA pour mesurer l'impact de vos campagnes sur le chiffre d'affaires

Limites d'Emarsys

La mise en place de l'outil prend du temps

Le support client est disponible dans des régions limitées

Prix d'Emarsys

Prix sur mesure

Emarsys ratings and reviews

G2: 4.3/5 (400+ commentaires)

4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

5. Iterable

via Itérable Iterable est une plateforme d'engagement client qui affine la communication cross-canal et offre une expérience réfléchie à grande échelle.

L'outil va au-delà des systèmes de segmentation habituels pour garantir une communication personnalisée de premier ordre. Il vous permet d'optimiser, de mesurer et d'ajuster les interactions tout au long du parcours client sur la base de données comportementales en temps réel.

La mise en œuvre de l'automatisation est transparente. Grâce à son interface facile à naviguer, vous n'avez pas besoin de faire appel à des codeurs ou à des ingénieurs pour mettre en place vos flux de travail.

Les meilleures caractéristiques d'Iterable

Établissez des relations individuelles avec les clients grâce à la suite AI d'Iterable

Utiliser des fonctions de segmentation avancées pour offrir une expérience significative

Orchestrer la communication à travers les canaux, y compris le web, les SMS, les e-mails et les notifications in-app

Créez des parcours automatisés et répondez rapidement aux clients

S'adapter à l'évolution des préférences des clients grâce à des parcours dynamiques et toujours actifs

Limites d'Iterable

Les analyses et les rapports doivent être améliorés

Une courbe d'apprentissage abrupte rend nécessaire la participation au programme de formation

Prix d'Iterable

Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (500+ commentaires)

4.4/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (40+ avis)

6. Omnisend

via Omnisend Omnisend est un outil de commerce électronique qui utilise des campagnes automatisées de SMS et de courrier électronique pour collecter, convertir et fidéliser les clients.

La plateforme segmente les clients en fonction de leur comportement d'achat et de leurs préférences, ce qui vous permet de créer des courriels et des textes bien ciblés et personnalisés. Elle propose également des flux de travail prédéfinis pour les abandons de panier, les séries de bienvenue et les courriels transactionnels conçus pour récupérer les ventes perdues.

Cet outil intègre les courriels aux SMS et à d'autres canaux, ce qui garantit une expérience omnicanale cohérente, des dépenses réduites et une plus grande efficacité.

Les meilleures caractéristiques d'Omnisend

Maître marketing du cycle de vie du client pour favoriser la fidélisation et augmenter les ventes

Personnaliser les campagnes pour les rendre conformes à la marque

Gagnez du temps grâce à l'automatisation préétablie et stimulez les ventes

Segmentez les clients en fonction de leur historique d'achat, de la valeur moyenne de la commande (AOV) et de la récurrence de l'achat

Limitations d'Omnisend

L'interface du backend n'est pas conviviale pour les équipes de conception

Intégrations limitées par rapport à d'autres outils

Prix d'Omnisend

**Gratuit

Standard: $16/mois

$16/mois Pro: 59$/mois

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

4.6/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (700+ avis)

7. Braze

via Braser Cette plateforme d'engagement client alimentée par l'IA vous aide à passer de l'exécution de campagnes cloisonnées à la création de parcours orchestrés.

Braze recueille et active les données des clients à partir de différents points de contact afin d'établir des profils d'utilisateurs complets. Cette étape vous permet de personnaliser vos campagnes, ce qui se traduit par un engagement client de premier ordre.

Grâce à l'éditeur rapide par glisser-déposer, aux modèles prêts à l'emploi et à la légère poussée de l'IA, la création de messages personnalisés devient un jeu d'enfant.

Les meilleures caractéristiques de Braze

Utiliser des données de première main pour créer des profils de clients holistiques

Rationaliser l'orchestration des parcours grâce à des outils sans code

Élargissez votre portée et communiquez avec vos clients sur tous les canaux qu'ils utilisent

Prédisez le comportement des clients, élaborez des messages adaptés à la marque, personnalisez les parcours et obtenez de meilleurs résultats grâce à Sage AI by Braze™

Visualisez l'engagement et mesurez les indicateurs commerciaux avec des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Limitations de Braze

Certains utilisateurs se plaignent de la fonction de reporting limitée

Le chargement prend du temps

Prix de Braze

Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (900+ commentaires)

4.5/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

8. Freshsales Suite

via Freshsales Suite Freshsales Suite est un CRM complet qui aligne les équipes de vente et de marketing pour rester à la pointe de l'engagement client.

Cet outil vous permet d'avoir une vision complète de vos clients. Il vous permet de comprendre leurs intentions, de mieux entretenir les relations avec eux et d'envoyer des messages contextuels qui stimulent les ventes.

Cet outil logiciel de CRM marketing permet également d'automatiser les séquences d'actions commerciales, les flux de travail et la gestion des tâches afin d'aider les équipes à fonctionner sans heurts et à faire plus en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales Suite

Créez des étapes de cycle de vie personnalisées pour vos contacts

S'engager de façon personnalisée avec des séquences de vente

Réduire la dépendance manuelle en automatisant les emails, les appels téléphoniques, les chats, les SMS, etc

Utilisez Freddy AI pour générer des leads, attribuer des scores aux contacts et analyser les données historiques

Limitations de Freshsales Suite

Processus de création de rapport complexe

L'exportation des données est fastidieuse

Prix de Freshsales Suite

Gratuit: Jusqu'à 3 utilisateurs

Jusqu'à 3 utilisateurs Croissance: 18$/utilisateur par mois

18$/utilisateur par mois Pro : $ 47/utilisateur par mois

47/utilisateur par mois Entreprise: 83$/utilisateur par mois

G2: 4.5/5 (1000+ avis)

4.5/5 (1000+ avis) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

9. Ortto

via Ortto Déployer des campagnes puissantes à grande échelle devient facile avec Ortto, une alternative populaire de Customer.io.

L'atout majeur de cet outil est Journeys, une solution d'automatisation du marketing qui vous aide à créer une expérience mémorable tout au long du cycle de vie du client.

Ortto vous donne accès aux données clients de sa plateforme de données clients (CDP), ce qui vous permet de créer des messages personnalisés, opportuns et pertinents pour des segments ciblés sur différents canaux.

Ortto s'accompagne d'un outil de reporting performant qui permet de suivre les indicateurs clés de performance marketing, d'identifier les tendances et d'apporter des modifications à l'automatisation si nécessaire.

Les meilleures caractéristiques d'Ortto

Envoi d'e-mails transactionnels automatisés pour les mises à jour importantes, à la fois aux abonnés et aux non-abonnés

Vérifier l'historique des versions de l'automatisation

Segmentez les clients avec les filtres intuitifs d'Ortto CDP

Utilisez l'IA pour prédire les taux d'ouverture, générer des idées de contenu ou des lignes d'objet

Générer automatiquement des réponses basées sur les tickets antérieurs, les documents d'assistance et le contenu web

Limitations d'Ortto

La plateforme aurait pu être plus intuitive

Intégrations limitées

Prix d'Ortto

Professionnel: 599 $/mois

599 $/mois Entreprise: 999$/mois

999$/mois Entreprise: 1 999 $/mois

Ortto ratings and reviews

G2: 4.3/5 (500+ commentaires)

4.3/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. Hubspot Marketing Hub

via HubSpot Marketing Hub HubSpot Marketing Hub unifie les outils marketing, les données clients et les équipes au sein d'une même plateforme.

De l'automatisation du lead nurturing, du lead scoring et des suivis à la création de workflows ciblés, cette Alternative à ActiveCampaign s'occupe des tâches routinières les plus banales pour que vous n'ayez pas à le faire.

L'outil déploie des processus de segmentation avancés pour inscrire les clients dans des flux de travail spécifiques. Une fois cette étape franchie, il est temps de créer des campagnes personnalisées basées sur les données de votre CRM et de les exécuter en mode automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Hubspot Marketing Hub

Automatiser les campagnes d'email et de SMS avec des workflows et des bot builders

Utilisez des déclencheurs d'email et des chatbots pour créer des messages personnalisés qui attirent votre public cible

Configurez des déclencheurs, des conditions et des actions pour que vos messages soient pertinents et envoyés à temps

Visualiser les flux de travail pour différents segments de clients

Suivre les performances de la campagne grâce à des rapports en temps réel

Limites de Hubspot Marketing Hub

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Hubspot Marketing Hub

**Gratuit

Professionnel: $890/mois

$890/mois Entreprise: 3 600 $/mois (facturé annuellement)

Hubspot Marketing Hub ratings and reviews

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (5,000+ reviews)

Autres outils de marketing client

Customer.io et ses concurrents s'occupent de l'automatisation de la messagerie omnicanale, un aspect important du marketing et de la planification.

Cependant, le marketing au sens large implique des processus bien plus complexes, notamment la planification de projets, la création de campagnes, la gestion de projets, l'automatisation des tâches, la collaboration avec les parties prenantes internes et externes et l'analyse des informations sur les clients, pour n'en citer que quelques-uns.

Pour gérer tous ces processus sans perdre la tête, vous avez besoin de puissants

logiciel de planification marketing

comme ClickUp à vos côtés.

ClickUp

Obtenez la satisfaction de vos clients et augmentez votre clientèle avec le système CRM de ClickUp

Classé comme le CRM n°1 dans le monde,

Le CRM de ClickUp

est le véritable MVP du marketing. Cet outil complet permet aux équipes de toutes tailles et de tous secteurs de gérer leur travail quotidien à partir d'une plateforme unique.

En tant que

Logiciel de gestion de la relation client

il vous aide à suivre et à gérer les comptes, à communiquer avec les membres de l'équipe et à rationaliser les flux de travail des clients afin de maximiser leur satisfaction.

ClickUp est également une plateforme de gestion de projets marketing qui vous permet de planifier votre stratégie marketing, de gérer des campagnes, d'intégrer vos outils préférés, de gérer les ressources et de rester informé grâce à des rapports de haut niveau.

L'outil

automatise les processus d'entreprise

grâce à

Automatisation de ClickUp

et des flux de travail, ce qui permet de travailler de manière plus stratégique et de réduire les tâches répétitives.

Automatisez les transferts, les mises à jour de statut et réorganisez les priorités avec ClickUp Automation

Si vous avez des problèmes d'efficacité, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles pour accélérer votre travail. Par exemple, lorsque vous créez un plan marketing pour votre entreprise, vous pouvez vous inspirer des modèles de plan marketing de ClickUp, tels que

Modèle de plan marketing de ClickUp

et de les adapter à vos besoins.

Ce modèle vous aidera à fixer des objectifs marketing, à organiser les tâches et à suivre les progrès réalisés. Il vous permet de contrôler entièrement les tâches de marketing.

Planifiez des campagnes de marketing et suivez les progrès réalisés sans effort grâce au modèle de plan de marketing de ClickUp

Levier

Logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp

pour réfléchir, planifier et exécuter vos plans de marketing en un seul endroit. Cette plateforme vous permet d'accélérer vos campagnes de marketing et la création de contenu.

Planifiez efficacement vos campagnes de marketing avec le logiciel de gestion de projets marketing de ClickUp

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suivez et gérez les relations avec les clients grâce à plus de 10 vues flexibles, y compris les vues Liste, Kanban et Tableau sur ClickUp CRM

Analyser les données clients et visualiser les informations avec des tableaux de bord agiles

Automatiser les tâches routinières et les transferts de projets en utilisant plus de 100 ClickUp Automation pré-construits

Créez des automatisations personnalisées sans code pour stimuler la productivité de votre équipe

Idée sur plans de projets marketing créer des briefings de contenu et rédiger des blogs, des courriels et des études de cas grâce à la technologie de l'IA ClickUp Brain

Collaborez avec des équipes interfonctionnelles et des parties prenantes grâce à ClickUp Docs et Tableaux blancs ClickUp

Utiliser ClickUp comme un logiciel de base de données clients et stockez les contacts, les détails des clients et les affaires dans une seule plateforme

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage est légère, en particulier pour les équipes non techniques

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain est disponible sur n'importe quel plan payant pour 5$/membre par mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4,000+ reviews)

Tirez le meilleur parti de l'automatisation dans votre flux de travail marketing

Les alternatives Customer io automatisent la messagerie et maintiennent l'engagement des clients, tandis que les outils de gestion du travail comme ClickUp automatisent les tâches fastidieuses des projets et optimisent les flux de travail internes.

Lorsque vous donnez à votre équipe les outils et l'automatisation appropriés, la qualité du travail et l'efficacité s'améliorent.

Et avec des livrables de qualité supérieure, les clients sont plus susceptibles de rester avec vous et de vous recommander à d'autres. Résultat ? Vous évoluez plus rapidement sans compromettre la satisfaction de vos clients. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et augmentez la satisfaction de vos clients en toute simplicité !