Jasper AI vs. Rytr : Quel est le meilleur outil de rédaction d'IA ?

Pour que votre contenu ait un impact, vous devez écrire dans un langage facile à comprendre, adapter le texte au public (B2B ou B2C) et garder un ton cohérent sans omettre de détails cruciaux.

Aujourd'hui, vous pouvez soit travailler sur tous ces aspects vous-même, soit vous faire aider par des outils de rédaction IA. Ces assistants de rédaction créent un contenu de qualité sur la base de vos données et de la description du contenu, ce qui vous permet de développer, d'améliorer et d'optimiser plus facilement des contenus de différents types.

Examinons deux des outils d'aide au référencement les plus populaires pour la rédaction d'IA, à savoir Kasper AI et Rytr.

Les créateurs de contenu adorent ces deux outils, car ils génèrent du contenu de haute qualité pour tous les besoins de l'entreprise. Examinons leurs caractéristiques afin de déterminer lequel serait le meilleur partenaire de rédaction pour votre entreprise.

Qu'est-ce que Jasper AI ?

via Jasper AI Jasper AI, anciennement connu sous le nom de Jarvis.ai, est un rêve devenu réalité pour les spécialistes du marketing de contenu. Il utilise l'IA et l'apprentissage automatique pour produire un contenu de haute qualité. Il vous suffit de fournir des informations pertinentes et de saisir le type de contenu que vous souhaitez que l'outil génère ; l'outil fera le reste.

Il prend en entrée une brève description, votre public cible, le ton du contenu et les mots-clés à utiliser.

L'IA de Jasper est axée sur les résultats et veille à ce que le contenu soit créé en tenant compte de votre marque et de votre public, de manière à ce que le message soit correct.

Caractéristiques de Jasper AI

Grâce à sa capacité à générer des contenus longs et courts, ainsi que des images spécifiques à chaque plateforme, Jasper AI simplifie la création de contenu sur différents canaux.

Il compare le contenu à celui des concurrents dans les SERP et optimise le référencement en conséquence. L'outil dispose d'un vérificateur de plagiat intégré pour s'assurer que le contenu généré est unique.

Examinons quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités :

Connaissance de l'entreprise

via Jasper AI Nombreux Outils d'IA améliorent la vitesse et la qualité du contenu, mais Jasper AI va plus loin en apprenant à connaître le message de votre marque et en générant du contenu en conséquence. Jasper AI est doté d'une base de connaissances dans laquelle vous pouvez télécharger des informations sur votre entreprise, notamment des guides de style, des directives sur la voix de la marque et des informations générales.

L'outil identifie le message de votre marque pour adapter le contenu à vos besoins.

Cette approche en fait un assistant IA idéal qui écrit comme un membre de votre équipe.

Campagnes de marketing intégrées

via Jasper AI Jasper AI peut transformer votre idée en une véritable campagne multicanal. Il vous suffit de lui donner un résumé ou un briefing pour une campagne, et il fera le reste !

Jasper AI peut identifier le ton et le public et produire des contenus courts et longs, tels que des articles de blog, des publicités Google et des légendes pour les médias sociaux - presque tout ce dont vous avez besoin pour mener une campagne réussie.

Jasper Art

via Jasper AI Vous n'avez plus besoin de recourir à des images de stock pour accompagner votre contenu. Jasper AI peut générer des images de différentes tailles en quelques secondes.

Ces images haute résolution de 2 000 px sont libres de droits pour un usage commercial, sans filigrane. Le générateur d'images AI de Jasper permet de créer un nombre illimité de générations de styles artistiques, de supports et d'ambiances différents écrire un message .

Il s'agit d'un excellent outil pour tout gestionnaire de médias sociaux, avec une courbe d'apprentissage courte.

Optimisation en un clic

via Jasper AI Jasper AI est conçu pour les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un contenu qui donne des résultats. Il surveille en permanence les performances du contenu pour fournir des scores de contenu, des analyses et des informations sur la qualité de la production.

Il propose également des recommandations et des outils de référencement pour améliorer les contenus peu performants. Vous pouvez également remixer ou réorienter un contenu performant pour en faire de nouvelles ressources destinées à différents canaux de marketing.

Prix de Jasper AI

Creator: 49 $/mois par poste

49 $/mois par poste Pro: 69 $/mois par poste

69 $/mois par poste Business: Tarification personnalisée

Jasper AI pros

Permet la collaboration entre les membres d'une équipe, facilitant ainsi les efforts de création de contenu en groupe

S'adapte au message et au guide de style de votre marque et fonctionne comme une partie intégrante de votre équipe

Surveille les performances du contenu, fournit des informations et des recommandations pour l'optimisation

Les inconvénients de Jasper AI

Des frais supplémentaires s'appliquent pour des fonctions telles que la détection du plagiat

Les utilisateurs doivent effectuer des recherches et télécharger des documents pour apprendre à utiliser Jasper AI

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour se familiariser avec les caractéristiques et les fonctionnalités de Jasper AI

Qu'est-ce que Rytr ?

via Rytr Rytr simplifie et améliore le contenu global.

Il génère automatiquement un contenu unique et attrayant pour différents cas d'utilisation, du développement d'un nom de marque et d'articles de blog à l'amélioration d'un appel à l'action.

Rytr est au service des entreprises et des particuliers en générant de multiples types de contenu, tels que des lettres de motivation pour améliorer les candidatures, des courriels à usage personnel ou professionnel, ou des poèmes en votre nom.

Voyons ce qui rend Rytr unique.

Caractéristiques de Rytr

Rytr se concentre sur des résultats rapides et fournit un contenu unique qui peut répondre à n'importe quelle exigence. Ses fonctionnalités rationalisent la création de contenu grâce à des modèles et des outils de référencement permettant de produire un contenu de haute qualité.

Il aide également à reformuler le contenu pour le rendre plus conversationnel ou informatif et est soutenu par un vérificateur de plagiat.

Cadres de rédaction

via Rytr En plus des outils de référencement, Rytr suit des cadres d'écriture spécifiques qui ont fait leurs preuves.

L'outil utilise les cadres AIDA (Attention, Intérêt, Désir et Action) et PAS (Problème, Agitation, Solution), qui sont largement suivis par les spécialistes du marketing et qui sont connus pour fournir un contenu de haute qualité qui nécessite peu d'édition.

Modèles prédéfinis

Rytr propose plus de 40 modèles prédéfinis pour différents types de contenu et cas d'utilisation, ce qui vous donne une longueur d'avance dans votre parcours de création de contenu. Vous pouvez ensuite utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour améliorer le contenu en l'adaptant aux besoins de votre entreprise.

Support multilingue

Rytr prend en charge plus de 30 langues. Vous pouvez rédiger ou traduire votre contenu dans n'importe laquelle de ces langues. Cette fonctionnalité permet de créer des articles de blog, des pages d'atterrissage, des messages sur les médias sociaux et des courriels pour une communauté mondiale.

Ton de voix

via Rytr Rytr est une excellente plateforme pour répondre à vos besoins exacts, car vous pouvez choisir parmi plus de 20 tons de voix. Vous pouvez adapter votre contenu à différents publics et besoins en choisissant des tons formels, décontractés, professionnels, amicaux, persuasifs et informatifs.

Tarifs de Rtyr

Plan gratuit: Jusqu'à 10k caractères par mois (gratuit pour toujours)

Jusqu'à 10k caractères par mois (gratuit pour toujours) Plan Économique: 9 $/mois

9 $/mois Plan illimité: 29$/mois

Rytr pros

Génère du contenu rapidement, en fournissant un résultat naturel, bien écrit et précis

Prend en charge la traduction dans plus de 30 langues, facilitant ainsi la communication avec un public international

Les inconvénients de Rytr

Bien qu'il offre certaines intégrations, la gamme d'intégrations peut être limitée par rapport aux plateformes dotées de fonctions de gestion de contenu dédiées

Le contenu long format généré par Rytr peut être répétitif et ne pas convenir à tous les types de contenu

Jasper AI vs. Rytr : Comparaison des fonctionnalités

Jasper AI et Rytr sont d'excellents outils de rédaction d'IA. Alors que Jasper AI excelle dans l'obtention de résultats et l'exécution du bon message pour votre entreprise, Rytr est axé sur la rapidité et peut être utilisé pour divers besoins. Tous deux disposent d'outils de référencement, de vérificateurs de grammaire et de plagiat.

Comparons les autres fonctionnalités clés :

1. Personnalisation du ton

Pour tout outil de rédaction, la personnalisation du ton est cruciale, en particulier lorsque vous créez différents types de contenu.

Jasper AI

Jasper AI apprend et s'adapte au message de votre marque, en s'intégrant de manière transparente à la voix de votre marque et à vos guides de style. Il fonctionne comme une partie intégrante de votre équipe, capable de transformer des idées en campagnes multicanal tout en respectant les directives de la marque.

Rytr

Rytr offre des options de personnalisation avec plus de 20 variations pour correspondre au ton souhaité. Il vous permet de choisir parmi différents tons de voix pour créer un contenu sur mesure adapté à différents publics et objectifs.

Si l'on compare ces deux logiciels pour s'adapter à différents tons, Jasper AI s'impose comme le meilleur pour les organisations, mais Rytr est le plus polyvalent.

2. Génération de contenu

Le contenu généré doit être optimisé pour les moteurs de recherche afin d'être bien classé et d'atteindre les bonnes personnes. Voyons comment ces outils se comportent à cet égard.

Jasper AI

Jasper AI génère du contenu long et court sur plusieurs canaux, notamment des articles de blog, des légendes de médias sociaux et des descriptions de produits. Il peut également créer des images spécifiques à la plateforme pour compléter le contenu généré.

Rytr

Rytr utilise des algorithmes pilotés par l'IA pour produire du contenu basé sur des formules de copywriting éprouvées telles que AIDA et PAS. Il propose plus de 40 modèles prédéfinis pour différents types de contenu et cas d'utilisation.

Jasper AI est plus adapté si vous souhaitez créer un contenu performant, tandis que Rytr est le meilleur choix pour une création rapide avec des styles variés.

3. Collaboration et travail d'équipe

Un bon Outil de copywriting AI vous permet de collaborer avec votre équipe sur des idées et des éléments de contenu, ce qui facilite l'exécution.

Jasper AI

Jasper AI facilite le travail d'équipe en fournissant un calendrier pour la collaboration et les modifications en temps réel. Vous pouvez afficher ce calendrier en vue Kanban et créer des tâches ou un flux d'articles de blog pour une gestion de projet transparente.

Rytr

Rytr permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets de création de contenu. Avec un accès multi-utilisateurs, les équipes peuvent collaborer efficacement pour produire un contenu de haute qualité.

Rytr permet un travail d'équipe facile, mais Jasper AI serait meilleur pour la collaboration avec la disponibilité d'un calendrier, de différentes vues et d'actions de suivi.

4. Capacités d'intégration

Un assistant d'écriture fonctionne mieux si vous pouvez connecter tout votre contenu à un seul espace de travail ou intégrer votre outil d'IA à différents outils qui ont besoin d'une aide à la rédaction.

Jasper AI

Jasper AI comprend une extension Chrome, une compatibilité avec Google Docs et un accès API pour intégrer Jasper à vos documents. Il s'intègre également à des outils tels que Google Sheets, Zapier, SurferSEO, Make et Webflow.

Rytr

Rytr comprend une extension Chrome et un accès API pour utiliser Rytr pour tous vos projets. Il s'intègre également à des applications telles que Gmail, Facebook, Slack, WordPress, Medium et toutes les plateformes de médias sociaux populaires.

Si les deux outils se connectent à Chrome, Jasper AI se concentre sur l'intégration avec vos applications professionnelles, tandis que Rytr s'intègre avec les freelances et les plateformes de médias sociaux.

5. Prix

Investir dans la création d'un meilleur contenu peut améliorer vos ventes, votre image de marque et votre communication, mais cela vaut la peine de considérer le montant que vous devez dépenser.

Jasper AI

Jasper AI propose une gamme de plans tarifaires avec des fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation. Il est relativement cher mais possède son propre générateur d'images AI.

Rytr

Rytr propose un plan gratuit qui vous donne accès à plus de 40 modèles et plus de 30 langues. Il existe également des plans payants offrant des fonctionnalités avancées et des options de personnalisation.

Si vous recherchez une solution simple et rapide, les plans gratuits ou économiques de Rytr vous seront utiles. Si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, Jasper AI vaut l'investissement.

Jasper AI est un bon Rytr AI alternative pour les spécialistes du marketing qui mettent l'accent sur la performance. En même temps, Rytr s'adresse aux spécialistes du marketing qui recherchent un contenu personnalisé. En fin de compte, le choix entre Jasper AI et Rytr se résume aux préférences individuelles, aux exigences du flux de travail et aux besoins spécifiques du processus de production de contenu.

Jasper AI vs Rytr sur Reddit

Nous nous sommes tournés vers Reddit pour trouver une solution à ce débat entre Rytr et Jasper AI.

Certains utilisateurs de Reddit préfèrent Jasper AI pour ses fonctionnalités avancées. Ils considèrent Jasper AI comme une solution complète pour tout type de rédaction et affirment que Jasper produit des résultats de meilleure qualité.

Cependant, la génération de contenu demande un certain travail, et un utilisateur déclare : "Vous devez faire tellement d'efforts pour obtenir un contenu lisible que vous feriez mieux de l'écrire vous-même ou d'embaucher quelqu'un pour le faire

Mais certains utilisateurs préfèrent les services de Jasper.

la précision et le langage de Jasper sont impressionnants - j'utiliserai Rytr comme solution de secours lorsque je n'aurai plus de crédits Jasper - je préfère payer à Jasper l'argent supplémentaire pour un service de bien meilleure qualité

Les personnes qui recherchent une approche directe de la rédaction rapide et facile préfèrent Rytr car il s'agit d'une option moins onéreuse pour générer des articles de haute qualité. Ils apprécient sa conception rapide, réactive et adaptée aux mobiles. Un autre utilisateur a déclaré :

après avoir testé GPT3 et GPT-NEO directement, Jarvis et d'autres... pour moi, Rytr a une implémentation brillante... ce n'est pas de la magie mais cela permet de gagner beaucoup de temps

Rencontrez ClickUp - La meilleure alternative à Jasper AI vs. Rytr

Vous avez entendu parler de Jasper AI et de Rytr, mais avez-vous pensé à ClickUp ?

Plus qu'un outil d'IA, c'est votre partenaire pour toutes les tâches liées à la rédaction. Alors que Jasper AI et Rytr offrent des fonctionnalités impressionnantes pour la création de contenu, l'IA de ClickUp outil d'aide à la rédaction se concentre sur la création d'un contenu de qualité et sur les actions de suivi afin que le contenu soit utilisé au mieux.

Il permet d'intégrer la rédaction dans votre processus de et outil de gestion de projet . Voici quelques caractéristiques clés qui font de ClickUp une alternative convaincante :

ClickUp Brain

Rédigez et optimisez le contenu pour de meilleurs résultats avec l'AI Writer for WorkTM de ClickUp Brain

Avez-vous déjà souhaité avoir un acolyte intelligent qui connaît votre entreprise sur le bout des doigts ? Eh bien, c'est ce que fait ClickUp Brain ClickUp Brain c'est tout cela. ClickUp Brain est l'intelligence artificielle de ClickUp et le premier réseau neuronal au monde qui relie vos tâches, vos documents et vos collaborateurs. Cela permet à votre assistant de rédaction de mieux connaître votre entreprise et ses fonctions.

L'AI Writer for Work de ClickUp Brain peut facilement générer du contenu pour vous. Vous avez besoin de créer des messages pour les médias sociaux ? Demandez à ClickUp Brain. Vous avez besoin d'idées pour une campagne ? Faites de ClickUp Brain votre partenaire de brainstorming.

Il peut créer des tableaux et des modèles, nettoyer votre texte et corriger les erreurs de langue. C'est le seul partenaire de rédaction dont vous avez besoin pour générer un contenu percutant.

ClickUp Docs

Collaborez en toute transparence et en temps réel à différents documents, idées et flux de travail sous un même toit

Dites adieu aux outils de collaboration documentaire encombrants ! ClickUp Docs vous permet, à vous et à votre équipe, de collaborer en temps réel, qu'il s'agisse de trouver des idées ou de peaufiner la version finale d'un document.

Vous pouvez créer ou modifier des documents et suivre les changements de manière transparente. C'est particulièrement utile lorsque vous travaillez ensemble sur une campagne à partir d'un document partagé où chacun peut apporter ses idées.

Vous n'avez pas à vous soucier de perdre du temps avec les formats d'écriture. Vous pouvez choisir parmi différents modèles de rédaction et les personnaliser en ajoutant du style et des fonctionnalités à l'aide de boutons, de bannières, de tableaux, d'icônes, etc.

ClickUp Gestion de projet

Terminez vos projets plus rapidement et plus efficacement grâce à la fonction de gestion de projet de ClickUp

Avec La gestion de projet de ClickUp de ClickUp à vos côtés, vous resterez toujours sur la bonne voie.

Terminez vos projets plus rapidement et plus efficacement en utilisant un blog connecté, des documents, des tableaux de bord en temps réel, des tableaux de tâches, des calendriers, des outils d'allocation de ressources et la possibilité de collaborer.

ClickUp facilite la visualisation de l'ensemble de votre pipeline de contenu grâce à différentes vues pour les tableaux de tâches. De la gestion des calendriers de contenu à la supervision des campagnes de marketing, vous pouvez utiliser ClickUp pour maintenir les projets de contenu sur la bonne voie et les équipes alignées sur des objectifs communs.

Aucune tâche n'est laissée sans surveillance, car vous pouvez configurer des tâches pour qu'elles soient automatiquement attribuées aux rédacteurs. Vous pouvez suivre toutes ces tâches et la progression des individus ou des projets sur un tableau de bord en temps réel.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 7$/utilisateur par mois

: 7$/utilisateur par mois Entreprise : 12$/utilisateur par mois

: 12$/utilisateur par mois Entreprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Le service ClickUp Brain est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Choisissez l'outil de création de contenu AI supérieur

Si Jasper AI et Rytr sont des outils de rédaction par IA de premier plan dans le secteur, ils n'offrent que des solutions innovantes pour rationaliser le processus de création de contenu.

Mais nous savons tous que la création de contenu ne se limite pas à la rédaction ; elle inclut la vérification orthographique, la mise à jour du blog, la gestion du contenu, le référencement, la gestion de projet, la recherche de mots-clés et bien d'autres choses encore.

Alors, pourquoi perdre du temps et de l'argent à créer un écosystème de création et de gestion de contenu alors que ClickUp réunit tout en une seule plateforme ? S'inscrire gratuitement à ClickUp et accélérez votre processus d'écriture.